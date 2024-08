Planification globale : Stratégies pour une gestion efficace des ressources

À quoi sert une entreprise ? Pour répondre à la demande du marché en produisant et en vendant un produit/service en échange d'un prix.

Si la demande excède la productivité, vous manquez une opportunité de revenus. Si la production dépasse la demande, vous ne pourrez pas vendre vos marchandises, ce qui entraînera des pertes et des gaspillages.

Par essence, la réussite réside dans la capacité d'une entreprise à prévoir la demande avec précision et à gérer de manière appropriée la capacité de production. Stratégie opérationnelle et la gestion des ressources s'appuient sur un outil essentiel pour y parvenir : Le forfait.

Qu'est-ce que le forfait ?

La planification globale est le processus de conception d'une formule visant à assurer une production ininterrompue dans une usine de fabrication afin de répondre à la demande de produits de la part des clients.

Les équipes d'exploitation prévoient la demande future, généralement pour les 3 à 18 mois à venir, puis effectuent une planification globale afin de gérer la capacité nécessaire pour y répondre.

Prenons l'exemple d'un constructeur automobile qui prévoit une demande globale de 150 000 unités de trois types de voitures au cours des 18 prochains mois. Le plan agrégé permet de concevoir le bon forfait de production (main-d'œuvre, machines, logistique et ressources financières) pour répondre à cette demande.

En règle générale, le forfait de production est établi pour toutes les activités d'une installation de production, et non pour des séries ou des produits individuels. Dans l'exemple ci-dessus, le forfait n'est pas établi pour chaque type de voiture individuellement. Elle est toujours réalisée pour l'ensemble des produits et des installations de l'entreprise.

Les données relatives à la charge de travail d'une équipe pour un projet de développement de logiciel, utilisées pour effectuer une planification globale

Bien qu'elle soit principalement utilisée dans la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la planification agrégée peut également être appliquée aux entreprises de services.

Par exemple, si votre équipe commerciale poursuit un projet de développement de logiciel qui nécessite 20 développeurs au cours de l'année à venir, votre forfait décrira l'acquisition, la formation et l'utilisation de ces ressources.

Quels sont les objets du forfait ?

Planification de la capacité pour répondre à la demande de production : Le forfait permet de s'assurer que la capacité de l'organisation est prête à répondre à la demande du marché à long terme

: Le forfait permet de s'assurer que la capacité de l'organisation est prête à répondre à la demande du marché à long terme Gestion optimale des ressources : Le forfait permet d'utiliser les ressources existantes de manière optimale, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, des matières premières, des machines ou des taux de production

: Le forfait permet d'utiliser les ressources existantes de manière optimale, qu'il s'agisse de la main-d'œuvre, des matières premières, des machines ou des taux de production Stabilité de la main-d'œuvre : Le forfait assiste l'embauche stratégique et échelonnée, garantissant une productivité maximale et la satisfaction des employés

: Le forfait assiste l'embauche stratégique et échelonnée, garantissant une productivité maximale et la satisfaction des employés Élimination des frais généraux inutiles : L'achat et le stockage de matières premières inutilisées ou la maintenance de machines inutilisées augmentent les frais généraux inutiles qu'une bonne planification globale permet d'éviter

Avantages de la planification globale

La planification agrégée est un outil opérationnel essentiel et populaire dans l'industrie de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, qui offre plusieurs avantages.

Réduction des coûts

Un bon forfait vous permet d'éviter deux scénarios fâcheux : La capacité inutilisée et la demande non satisfaite. Le forfait permet de prévoir avec précision les ressources nécessaires, ce qui évite le gaspillage ou les dépenses liées au stockage. Elle permet d'éviter les niveaux de stocks excédentaires qui pourraient rester invendus ou être vendus avec de fortes réductions.

Une meilleure gestion des stocks

L'avantage le plus important de la planification agrégée est qu'elle rend la gestion des stocks efficace à plusieurs niveaux.

Évite l'achat de matières premières supplémentaires

Planifie l'achat/la livraison des matières premières juste à temps pour la productivité

Garantit une utilisation optimale de la chaîne de montage

Élimine la nécessité de stocker des stocks inutiles

Améliore la productivité des employés

Les employés peuvent mieux forfaiter et organiser leur vie en affichant clairement ce qui les attend. Les responsables peuvent engager les ressources dont ils ont besoin et les former de manière adéquate. Les membres de l'équipe peuvent se recycler ou se perfectionner pour répondre à la demande future. Les différentes équipes/départements peuvent collaborer plus efficacement.

Plus important encore, les organisations peuvent éviter les licenciements grâce à une planification globale efficace.

Meilleure prise de décision

Les forfaits globaux donnent une vue d'ensemble de la capacité de production d'une organisation, ce qui facilite la prise de plusieurs décisions d'entreprise.

Par exemple, la planification agrégée établit un équilibre entre la demande du marché et la capacité d'approvisionnement de l'organisation. Grâce à ces indicateurs, vous pouvez prendre des décisions en matière de tarification sans effort. Si le forfait montre que vous risquez d'avoir plus de stocks que la demande prévue, vous pouvez augmenter vos promotions pour toucher le client.

Plus important encore, le forfait global clarifie vos décisions d'investissement. Elle permet de répondre à la question suivante : "Faut-il investir dans du matériel ou du personnel supplémentaire ?"

En fonction de la demande, la planification agrégée montre comment optimiser le forfait de production sans investissement supplémentaire.

Amélioration du résultat net

La planification agrégée permet de contrôler les coûts variables tout en augmentant l'efficacité de la chaîne de montage. Cela contribue directement à la rentabilité de l'organisation.

En outre, elle renforce la capacité de l'organisation à effectuer des livraisons dans les délais (OTIF), un indicateur essentiel dans les chaînes d'approvisionnement du commerce de détail.

Malgré ses avantages considérables, la planification globale n'est pas chose aisée. Elle s'accompagne de plusieurs défis, que nous examinerons ci-après.

Défis courants de la planification agrégée

Dans son formulaire le plus simple, la planification agrégée prévoit la demande future et développe la capacité pour y répondre. Pour qu'un forfait soit efficace, il faut que les équipes chargées des ventes, de la gestion des opérations, de l'approvisionnement, des ressources humaines et des finances disposent de données précises sur la demande et l'offre.

Pour la plupart des organisations, la collecte de ces données constitue le principal défi de la planification agrégée. Mais ce n'est pas tout.

Les fluctuations de la demande: La demande n'est pas facile à prévoir. Elle fluctue en fonction de l'économie, du marché, des prix, de la concurrence et des progrès technologiques, ce qui affecte la planification globale.

L'horizon de planification : Les organisations planifient généralement sur une période allant de trois à 18 mois. Beaucoup de choses peuvent se produire pendant cette période. Une pandémie mondiale ou une élection qui bascule peuvent changer beaucoup de choses rapidement.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Une chaîne d'approvisionnement est un réseau complexe à travers lequel le produit voyage. Une guerre ou une catastrophe naturelle dans n'importe quel coin du monde peut affecter même les forfaits les mieux établis.

Goulets d'étranglement : Une planification serrée peut créer des goulets d'étranglement dans la chaîne d'assemblage, provoquant les mêmes inefficacités que la planification agrégée vise à prévenir.

Lissage : La modification fréquente de la productivité, des ressources, etc., s'accompagne de coûts de lissage qui ne sont souvent pas pris en compte.

Bien que ces défis puissent faire dérailler les initiatives de planification globale, une bonne planification des agrégats peut s'avérer utile outil de gestion de projet et des processus réfléchis peuvent vous aider. Voici comment.

Collecter des données

Pour une planification agrégée efficace, vous avez besoin de données sur la demande et la capacité, ce que n'importe quelle entreprise peut faire outil de gestion des ressources peut aider à la consolidation.

Par exemple, du côté de la demande, recueillir des données autour de :

Combien de produits avez-vous vendus au cours des cinq dernières années ?

Quel est le taux de croissance des équipes commerciales ?

Quels sont les facteurs internes/externes qui influencent les équipes commerciales ?

Du côté de la capacité, apprenez :

Quelle quantité de matières premières, de machines et de ressources est nécessaire pour fabriquer le produit

Quel est le coût différentiel de la production de chaque produit ?

Quelle est votre capacité actuelle ?

Quel est votre niveau de stock actuel ?

Lorsque vous utilisez un logiciel de gestion de projet comme ClickUp, une grande partie de ces données pourrait être instantanément accessible. Certains des clients de ClickUp utilisent l'outil comme un gestion de la relation client (CRM) pour le suivi des équipes commerciales.

modèle de gestion de projet de ClickUp /%img/ ClickUp project cost management template (en anglais)

Vous ne savez pas par où commencer ? Pas de problème. Modèles de devis de ClickUp vous offrent un excellent point de départ. Téléchargez n'importe quel modèle et personnalisez-le en fonction de vos besoins.

Choisissez votre méthode de planification des agrégats

Une fois que vous avez toutes les informations à portée de main, il est temps de choisir la manière dont vous allez construire votre forfait. Il existe trois stratégies de planification agrégée couramment utilisées.

Stratégie de niveau : Cette méthode vise à maintenir la production et l'emploi stables sans investissements soudains dans la capacité de production. Bien que cette méthode permette de maintenir la charge de travail, elle présente le risque de toujours fonctionner à capacité maximale ou de créer des stocks inutiles en dépit d'une faible demande.

Stratégie de chasse : Cette méthode consiste à faire en sorte que la capacité réponde à la demande. En conséquence, vous pouvez externaliser la production vers un autre site, acheter ou louer des équipements, ou encore embaucher ou licencier des ressources. Cette approche peut perturber les équipes et fait courir le risque de problèmes de qualité.

Stratégie hybride : Cette méthode combine le meilleur des deux mondes. Elle permet de conserver une capacité stable tout en disposant d'un espace pour une production supplémentaire à court terme.

D'autre part, vous pouvez également gérer la demande en.. :

En prenant des commandes en attente : Accepter des commandes mais les honorer plus tard en fonction de la capacité

: Accepter des commandes mais les honorer plus tard en fonction de la capacité Retarder la livraison : Retarder la livraison : prolonger l'échéancier de livraison ou choisir de livrer pendant les périodes de faible demande

: Retarder la livraison : prolonger l'échéancier de livraison ou choisir de livrer pendant les périodes de faible demande Créer une demande complémentaire : Créer une demande complémentaire : vendre des produits complémentaires aux clients pour compenser la forte demande

Planifier et programmer le projet

les tâches ClickUp avec la possibilité d'assigner des utilisateurs et des dépendances_

En fonction de la façon dont vous visualisez le flux de travail de la productivité, décomposez-le en tâches et sous-tâches. Tâches ClickUp vous permettent de fixer des paramètres, d'indiquer des les dépendances et même d'ajouter des checklists pour un meilleur contrôle de la qualité.

Allouer des ressources

Utilisez la méthode de planification globale que vous avez choisie pour allouer des ressources à chaque projet ou série de production. La gestion des ressources de ClickUp est une excellente solution pour l'ordonnancement des ressources . Utilisez la vue Charge de travail pour le forfait de capacité . Utilisez l'affichage Calendrier pour visualiser les jalons importants. Créez des feuilles de route visuelles avec l'affichage de l'échéancier et collaborez sur les priorités.

Identifier les risques potentiels

Aussi méticuleux que soit votre forfait, les menaces et les risques proviendront toujours de facteurs externes. Un bon forfait comprend les éléments suivants la prévision du projet d'identifier les risques et de concevoir des moyens de les atténuer.

Gérer le projet et calibrer le forfait

Un moyen efficace de surmonter les défis de la planification agrégée est d'être agile. Les fonctionnalités de ClickUp permettent une gestion efficace des ressources tout au long du cycle de vie du projet.

Il donne la visibilité nécessaire pour ajuster l'allocation des ressources tout au long du projet en cas de retards ou de perturbations imprévus.

Tirez le meilleur parti de vos ressources avec ClickUp

Que vous soyez une entreprise de produits ou de services, la productivité dépend de la réunion de la demande, de la maximisation de l'utilisation des ressources et de la minimisation du gaspillage. Le forfait est un outil éprouvé qui aide les entreprises à optimiser leurs opérations de manière cohérente.

Pour que le forfait soit efficace, il doit s'appuyer sur plusieurs éléments outils pour les entreprises pour collecter des données, gérer des tâches, affecter des ressources, suivre le temps, gérer les ventes/achats, collaborer entre les membres de l'équipe, documenter les processus, etc.

Les organisations utilisent souvent un outil différent pour chacune de ces activités, ce qui leur fait perdre un temps précieux et des ressources pour consolider les informations. Ce qu'elles perdent dans ce processus, c'est le contexte.

Le logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp est conçu pour être votre outil le plus puissant pour réaliser toutes ces activités et plus encore. Il regroupe toutes les informations de votre entreprise en un seul endroit, ce qui vous permet de mener vos forfaits à la réussite. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !