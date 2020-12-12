vous voulez apprendre comment calculer le délai d'exécution ?

Le lead time est le temps qui s'écoule entre la passation de la commande et son exécution, et c'est l'un des indicateurs les plus importants de la gestion des stocks gestion des stocks et la planification de la chaîne d'approvisionnement.

Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est le délai de livraison, la formule de calcul du délai d'exécution et la fonction la façon la plus simple de le suivre .

Que signifie délai d'exécution ? Délai d'exécution est le temps nécessaire à une unité de travail pour parcourir le cycle de production et de livraison. Par exemple, le temps de cuisson et de service dans les restaurants, le temps de transaction dans les banques, ou le temps d'attente d'une unité de travail

développement d'applications mobiles et le temps de lancement dans la technologie.

Note_ : Chaque entreprise a un délai d'exécution. Cependant, pour les besoins de cet article, nous interpréterons le délai d'exécution en référence à la gestion des stocks et à la planification de la chaîne d'approvisionnement, car c'est là qu'il est le plus utile

mais pourquoi prendre la peine de calculer cette mesure ?

Pour répondre à cette question, nous devons nous plonger un peu plus dans le monde de la gestion de la chaîne d'approvisionnement la gestion des stocks ou contrôle des stocks.

Par exemple, supposons que vous dirigiez une entreprise de livraison de produits d'épicerie.

Comme vous ne fabriquez pas de lait, de fromage ou d'œufs, vous devrez vous les procurer auprès d'un fournisseur. Et une fois que vous les avez achetés, vous devez les stocker jusqu'à ce que vous les vendiez.

Bonus:_ *CRMs pour la fabrication* Ce stock de marchandises invendues est votre inventaire.

Lorsque vous le gérez, vous devez être attentif à deux choses :

Éviter de commander trop de stock. Si les marchandises ne sont pas vendues, vous vous retrouverez avec des problèmes de stockage, une perte financière et plus d'œufs (pourris) que vous ne pouvez en jongler !

stock. Si les marchandises ne sont pas vendues, vous vous retrouverez avec des problèmes de stockage, une perte financière et plus d'œufs (pourris) que vous ne pouvez en jongler ! Ayez toujours suffisamment de stock pour honorer toutes vos commandes. Si vous commandez trop peu, vous aurez une longue liste de clients insatisfaits, hangry.

la clé ? Toujours maintenir **_just le bon niveau de stock .

Un délai de livraison relativement court est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir.

L'importance du délai d'approvisionnement dans la gestion des stocks

La gestion des délais est cruciale pour les entreprises. Des délais mal gérés peuvent entraîner des ruptures de stock et empêcher les clients d'honorer leurs commandes.

Lorsque les délais deviennent incontrôlables, un cercle vicieux peut se mettre en place, les délais s'aggravant avec l'augmentation de la demande. Ce décalage entre les commandes des consommateurs et la production peut entraîner d'autres retards, ce qui peut encore détériorer les délais. Une mauvaise gestion des commandes entraîne souvent des dommages graves et coûteux pour une entreprise qui perd des clients précieux et nuit à sa réputation.

C'est pourquoi la gestion des stocks comprend la prise en compte des facteurs qui influent sur les délais, tels que :

Géographie : si la livraison se fait à travers la ville ou si elle est transcontinentale

: si la livraison se fait à travers la ville ou si elle est transcontinentale **la nature des marchandises : les marchandises périssables doivent être livrées dans des délais plus courts

Quantité : la plupart des fournisseurs définissent les dates de livraison en fonction de la quantité commandée

: la plupart des fournisseurs définissent les dates de livraison en fonction de la quantité commandée Autres facteurs : taux de fret, réglementations, disponibilité des matières premières, etc.

En raison de ces facteurs, le délai de livraison détermine la quantité à stocker et le moment où il faut se réapprovisionner.

Mais tout comme on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs calculer le délai d'exécution sans sa formule.

La formule la plus élémentaire du délai de livraison est la suivante :

Délai de livraison (DL) = Commande Date de livraison - Date de la demande de commande

Mais dans le contexte de la gestion des stocks, cette formule tient également compte d'un _délai de réapprovisionnement.

Délai d'approvisionnement (LT) = Délai d'approvisionnement (SD) + Délai de réapprovisionnement (RD)

Le délai d'approvisionnement est le temps nécessaire à un fournisseur pour honorer la commande d'un client après qu'elle a été passée.

Le délai de réapprovisionnement est le temps qui s'écoule entre une commande exécutée et la passation de la prochaine commande.

Pourquoi tenir compte du délai de réapprovisionnement ?_ ?

Certains fournisseurs n'acceptent des commandes que quelques fois par semaine ou par mois. Les détaillants doivent donc anticiper ce délai de livraison pour maintenir un stock de sécurité ou un stock tampon.

Votre stock de sécurité vous permet d'honorer vos commandes en attendant que le fournisseur réapprovisionne votre stock.

Par exemple, supposons que vos ventes quotidiennes moyennes ou votre consommation quotidienne moyenne de lait soient de 20 litres. Le fournisseur A n'accepte les commandes de lait que tous les deux jours. Cela signifie que le délai de réapprovisionnement de votre fournisseur de lait est de 2 jours.

Supposons maintenant que A prenne 1 jour pour livrer le lait à votre entrepôt. Son délai d'approvisionnement est donc de 1 jour.

Dans ce cas,

Délai de livraison = Délai d'approvisionnement (1 jour) \N+ Délai de réapprovisionnement (2 jours) \N= 3 jours

Il devrait être assez facile de constituer un stock pour 3 jours.

Mais qu'en est-il si vous vendez des produits rares et de grande valeur, comme des herbes exotiques ou des articles de décoration design ?

Il y a de fortes chances que ces produits soient relativement "lents" par rapport au lait ou aux œufs et que les délais d'approvisionnement et de réapprovisionnement soient élevés.

Cela signifie que vous devrez planifier leur achat, leur stockage et leur vente mois à l'avance.

Mais comment savoir quelle quantité vous devez stocker et quand vous devez vous réapprovisionner ?

La réponse se trouve dans le stock de sécurité et le point de commande.

Stock de sécurité : Combien faut-il stocker ?

Le stock de sécurité est le niveau de stock que vous devez maintenir pour couvrir les retards d'approvisionnement ou de réapprovisionnement.

Sa formule tient compte du délai d'approvisionnement et de la variabilité de la demande (fluctuations potentielles de la demande).

La demande de produits de la part des clients peut fluctuer pour diverses raisons, telles que les vacances, les week-ends, les changements dans les prix de gros, les offres, etc.

En outre, les responsables doivent également constituer des stocks pour faire face à un niveau de variabilité imprévisible de la demande, comme les pénuries soudaines, les perturbations météorologiques, etc.

En effet, l'offre varie en fonction de la demande.

La formule du stock de sécurité est la suivante :

Stock de sécurité = (Ventes journalières maximales*Délai maximum) - (Ventes journalières moyennes*Délai moyen)

Point de commande : Quand réapprovisionner ?

Votre point de commande est le niveau de stock qui vous permet de savoir que vous devez vous réapprovisionner.

le point de réapprovisionnement est le niveau de stock qui vous permet de savoir si vous avez besoin d'un réapprovisionnement

En tant que gestionnaire de stocks, votre décision de réapprovisionnement dépend de la formule du point de commande. Et cette formule est la suivante :

Point de commande \N= (Délai d'approvisionnement \N* Ventes moyennes journalières) + Stock de sécurité

Chaque fois que votre stock tombe au point de commande, il est temps de décrocher le téléphone et de s'approvisionner !

Votre quantité de réapprovisionnement ira de pair avec votre niveau de stock de sécurité.

Autres considérations pour le calcul du délai de livraison

Délai d'exécution ARO

Après réception de la commande (ARO) est le moment où le fournisseur reçoit une commande. Il s'agit du premier point important lors de la mesure du délai d'exécution, car le délai total entre l'ARO et la livraison de la commande constitue le délai d'exécution.

Délai de fabrication

Le délai de fabrication est le temps qui s'écoule entre le moment où le commerçant passe une commande et celui où le fabricant du produit l'exécute. Il comprend le temps nécessaire à l'acquisition, à la fabrication ou à l'expédition des marchandises.

Maintenant que vous êtes armé de toutes ces formules, voyons comment vous pouvez réduire le délai de fabrication.

Une chaîne d'approvisionnement est comme un élastique. Plus on l'étire, plus il s'affaiblit.

Et au bout du compte, il risque de "claquer" !

En revanche, une chaîne d'approvisionnement relativement courte profite à tout le monde.

Le détaillant peut vendre plus de marchandises rapidement. Le fournisseur peut être rassuré quant à la poursuite de ses activités.

Et surtout, le consommateur final reçoit ce dont il a besoin, quand il en a besoin.

comment réduire les délais pour créer une chaîne d'approvisionnement "gagnant-gagnant" ?

Voici quelques idées :

1. Réguler les quantités commandées

Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a de commun entre la gestion des stocks et un régime alimentaire sain.

le contrôle des portions !

le contrôle des portions !

C'est vrai.

Au lieu de passer une commande occasionnelle pour de gros volumes, passez de petites commandes plus fréquemment.

Cela sera plus facile si vous calculez régulièrement les niveaux de stock de sécurité et mettez à jour votre niveau de commande en conséquence.

Selon les principes de la production allégée, les petites commandes passées fréquemment présentent trois avantages :

Les petites commandes sont plus faciles à fabriquer et à expédier, ce qui permet de réduire les délais d'exécution

Comme elles nécessitent une surveillance étroite du niveau des stocks, elles permettent d'éviter le surstockage

Sans stock excédentaire, vous pouvez économiser sur les coûts de stockage (loyer de l'entrepôt, personnel, etc.)

Et tout comme quelques petits repas répartis tout au long de la journée, des commandes petites et fréquentes permettent de réapprovisionner votre stock plus longtemps !

2. Effectuer des exercices de cartographie de la chaîne de valeur

En matière de gestion des stocks, le processus de production allégée est un cadeau qui ne cesse de se renouveler.

Une chaîne de valeur est un processus (avec de multiples étapes interconnectées) qu'une organisation doit suivre pour mettre en œuvre des solutions.

A exercice de cartographie de la chaîne de valeur vise à identifier les gaspillages, à améliorer la productivité et à rendre votre chaîne de valeur plus compétente et sans gaspillage.

Bonus : Consultez le top

10 modèles de cartographie de la chaîne de valeur pour améliorer les processus d'équipe * *_10 modèles de cartographie de la chaîne de valeur pour améliorer les processus de l'équipe

3. Automatiser le processus de contrôle des stocks

Confiez les tâches répétitives à la technologie et prenez cette pause bien méritée.

Les robots peuvent gérer le calcul du stock de sécurité, la demande moyenne et la variabilité de la demande.

Entre-temps, discutez avec les fournisseurs, surveillez les tendances du marché ou élaborez le prochain grand plan marketing !

4. Optimiser les chaînes d'approvisionnement locales

la chaîne d'approvisionnement est une sorte d'élastique..

Eh bien, très peu d'élastiques sont assez élastiques pour faire le tour du monde !

Les fournisseurs internationaux et transnationaux peuvent vous tenter par des remises. Mais les longs délais de livraison (et les tracas qu'ils entraînent) ne valent pas toujours les bas prix.

Les fournisseurs locaux sont mieux à même de comprendre vos besoins spécifiques et d'y répondre plus rapidement. Et s'ils proposent également des prix compétitifs pour des produits de qualité, ils sont à retenir.

5. Gérer les relations avec les fournisseurs

En fin de compte, le contrôle des stocks est une affaire humaine.

Votre relation avec le fournisseur sera donc un facteur crucial pour déterminer la durée de votre délai d'approvisionnement.

Dans votre contrat avec eux, utilisez des incitants pour réduire le délai d'approvisionnement.

Il peut s'agir de

Des incitations positives : participation aux bénéfices, statut prioritaire, divers privilèges

Incitations négatives : pénalités, perte d'activité, examen par les responsables

En fin de compte, cela encouragera votre fournisseur à réduire ses délais de livraison à chaque fois, car il se sentira investi dans votre entreprise.

Mais pour que tout cela se produise, vous devez commencer par calculer le délai de livraison.

La façon la plus simple de gérer les délais : ClickUp

Entre le déchargement des stocks et le téléchargement des fichiers, vous avez à peine le temps de gérer les stocks. Il n'est donc pas question de calculer les délais de livraison à l'ancienne.

C'est pourquoi nous vous proposons d'utiliser ClickUp.

**Qu'est-ce que ClickUp ?

Cliquez sur l'appareil est le l'outil de gestion de projet le mieux noté dans le monde.

C'est le seul outil dont vous aurez besoin pour gérer tous vos projets et suivre la productivité de votre équipe.

Son ensemble dynamique de Agile , Scrum , travail à distance sont parfaites pour votre équipe exceptionnelle.

Découvrez comment vous pouvez utiliser ClickUp pour calculer les délais et utiliser cette mesure pour stimuler les performances de votre équipe.

A. Suivre les délais avec Widgets Sprint sur le site

Tableau de bord Vous pourriez passer en revue les indicateurs de votre projet, un par un, avec des dizaines de diapositives PowerPoint et d'imprimés. le tableau de bord est un outil d'aide à la décision et à la prise de décision

Ou vous pouvez les suivre tous en même temps, sur votre Tableau de bord ClickUp !

Votre tableau de bord parlera de lui-même avec l'aide de Widgets Sprint pratiques tels que le Graphique du temps d'avance.

Personnalisez les graphiques de délais avec :

Echelle de temps : choisissez une échelle de temps et définissez la fréquence du graphique des délais

: choisissez une échelle de temps et définissez la fréquence du graphique des délais Temps d'échantillonnage : sélectionnez le nombre de jours que vous souhaitez inclure dans la moyenne pour chaque point du graphique

: sélectionnez le nombre de jours que vous souhaitez inclure dans la moyenne pour chaque point du graphique Groupe d'état pris en compte pour l'achèvement : choisissez entre 'Fermé' ou n'importe quel groupe d'état 'Terminé' à prendre en compte pour l'achèvement

Mais il y a plus !

Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble complète en ajoutant d'autres widgets Sprint utiles tels que Graphiques d'avancement , Tableaux de combustion , Graphiques de vitesse et Organigrammes cumulatifs dans votre tableau de bord.

B. Chronométrez vos progrès avec Estimation du temps ClickUp vous permet de calculer d'importantes mesures du déroulement du projet telles que

délai d'exécution et le temps de cycle. Avec ces données cruciales en main, vous pouvez prédire tous les délais futurs et établir des estimations de temps.

Il suffit d'additionner le nombre d'heures de chaque tâche et tâche secondaire prendra. À l'aide de ces chiffres, ClickUp calcule le nombre total d'heures que le projet devrait prendre et met à jour les dates de livraison estimées en temps réel.

une horloge fidèle et parlante, peut-être ?

Nous avons ce qu'il y a de mieux.

La fonctionnalité Native Time Tracking de ClickUp.

elle n'offre peut-être pas de conseils utiles (ou de sarcasmes opportuns) comme Cogsworth dans "La Belle et la Bête"... Mais elle vous aide à faire votre travail. La minuterie globale de ClickUp de ClickUp vous permet de suivre facilement votre temps, que vous soyez sur un ordinateur de bureau, sur le web ou sur une application mobile. Vous pouvez même ajouter des notes et des étiquettes à vos enregistrements de temps pour une référence supplémentaire, ou marquer le temps comme facturable !

Préférez l'utilisation d'un outil de suivi du temps tiers comme Médecin du temps ou Toggl à la place ?

Pas de problème. Il suffit de de les intégrer à ClickUp et de s'y mettre !

mais ce n'est qu'une **_petite liste _des façons dont ClickUp facilite vos processus

Profitez d'autres fonctionnalités exceptionnelles de gestion de projet telles que : Limite de l'encours et je ne sais pas ce que je vais faire

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les données de la base de données de la base de données https://clickup.com/fr-FR/blog/13543/la-duree-du-cycle-par-rapport-au-delai-de-production/ temps de cycle vs. délai d'exécution /%href/

.

Conclusion

À première vue, le délai de livraison vous informe simplement sur la durée de la livraison. Mais si vous y regardez de plus près, vous constaterez qu'il peut indiquer des retards inutiles, des gaspillages et d'autres facteurs qui entravent votre chaîne d'approvisionnement.

C'est pourquoi le calcul des délais est le moyen le plus simple de s'assurer que votre chaîne d'approvisionnement reste efficace et efficiente.

mais comment pouvez-vous contrôler le délai d'exécution de votre calcul du délai d'exécution ?

C'est simple. En utilisant un outil en ligne qui calcule et suit les délais.

En d'autres termes : ClickUp!

Le widget des délais, facile à utiliser, ne nécessite que quelques réglages rapides pour commencer à collecter des données instantanément. Et ce n'est qu'une des centaines de fonctionnalités uniques et impressionnantes qui font de la gestion de projet un jeu d'enfant.

Ainsi, la gestion de projet devient un jeu d'enfant obtenir ClickUp gratuitement pour réduire vos délais et augmenter vos..