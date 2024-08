Temps de cycle et temps d'exécution : Guide ultime

curieux de connaître les différences entre _le temps de cycle et le délai de production ?

Durée du cycle et délai de production sont des indicateurs importants utilisés dans le processus de production. Alors que le cycle time indique le temps nécessaire pour achever une tâche, le lead time est la durée qui s'écoule entre l'enregistrement d'une commande et son exécution.

Dans cet article, nous aborderons les différentes définitions de durée du cycle par rapport à la durée de production et comment calculer et suivre chaque indicateur sans effort.

Qu'est-ce que la durée du cycle ?

La Durée du cycle est la durée du cycle d'un processus, du début à la fin. Bien que le terme "processus" fasse généralement référence au processus de production dans l'industrie manufacturière, il peut également s'agir de toute activité répétitive, telle que répondre aux appels des clients.

La durée du cycle est également définie comme la durée pendant laquelle une équipe travaille réellement sur un produit jusqu'à ce qu'il soit prêt à être livré au client.

Dans le contexte de la durée du cycle, le terme "commande" fait référence à la commande d'un produit ou d'un service par le client.

Ainsi, pour une pizzeria, la durée du cycle correspond au temps nécessaire à la préparation d'une délicieuse pizza.

La durée du cycle inclut-elle le temps d'attente ?

Oui, la durée du cycle inclut le temps d'attente, pendant lequel un élément de travail attend l'action suivante. Par exemple, le temps passé à attendre que le four chauffe initialement.

En résumé, la durée du cycle est la durée totale nécessaire pour déplacer un élément de travail du début à la fin d'une production ou d'une opération fabrication processus.

La durée du cycle est calculée comme le rapport entre la durée totale de la production et le nombre d'unités produites dans ce laps de temps.

Durée du cycle Temps = Durée totale de la production Temps/Nombre d'unités produites

Pour illustrer cela par un exemple, disons que vous êtes chef cuisinier dans le restaurant de Gordon Ramsay.

Supposons maintenant que le restaurant travaille de 10 heures à 23 heures et qu'il peut préparer de la nourriture pour 200 clients par jour.

Ainsi, Total Production Temps = 13 heures.

Nombre d'unités produites (repas préparés) = 200 repas.

Donc, Durée du cycle Temps = 13/200 = 0,065 heures.

Il faut donc environ quatre minutes pour préparer chaque repas.

Qu'est-ce que le délai de production ?

Généralement calculé du point de vue du client, délai de production est le temps écoulé entre la réception de la commande du client et la livraison du produit ou du service final. Tout comme la durée du cycle, il existe différentes définitions du délai de production en fonction du contexte.

Par exemple, en gestion de projet, le délai d'exécution est le temps nécessaire pour achever un projet à partir du moment où vous le recevez de la partie prenante.

En revanche, dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, il s'agit du temps nécessaire pour recevoir les fournitures une fois que vous avez passé une commande.

Et puisque nous sommes manifestement d'humeur à manger en ce moment, le délai commence lorsqu'un serveur prend la commande d'un client et se termine lorsque le client reçoit son plat.

En règle générale, plus le délai est court, mieux c'est, à moins que vous ne souhaitiez vivre l'expérience de la Cuisine de l'enfer au sens littéral du terme.

Wondering how you can calculate lead time?

Pour calculer le délai de production, vous devez connaître la date/heure de livraison et la date/heure de demande de la commande.

Délai de production = Commande Délai de livraison (date de fin) - Commande Délai de réception (date de demande)

Par exemple, supposons qu'un client commande des pâtes à 13h30 et les reçoive à 14h.

Le délai de production est alors de 30 minutes.

Cependant, avant d'en arriver là, vous devez comprendre que le délai de production et la durée du cycle ne sont pas les seuls.. Lean indicateurs ou Kanban indicateurs utilisés par les gestionnaires de projet.

Vous avez également le temps de Pulsation, leur cousin allemand ("takt" est le mot allemand pour pouls ou rythmem).

Qu'est-ce que le Takt Time ?

Le Takt time est le taux auquel vous devez travailler pour achever le processus de production afin de répondre aux demandes des clients dans les délais impartis.

La mesure du takt time vous aide à :

Ajusterle flux de travaille débit en fonction de la demande du client

Améliorer l'ensemble de la chaîne de valeurl'efficacité pour une taille de lot spécifique

Éviter les matières premièresles pénuries de matières premières et les stocks excédentaires* Améliorer la satisfaction des clients grâce à des livraisons ponctuelles

Par exemple, si vous connaissez le takt time de votre restaurant, vous pouvez optimiser le flux de travail en cuisine pour servir les plats aux clients à temps, ce qui vous permettra d'éviter ces clients hangry :

Le takt time est calculé comme le rapport entre votre temps de production total et le nombre d'unités demandées par le client.

Takt Time = Total Temps de production Nombre d'unités requises ( demande du client )

Prenons l'exemple de Gordon Ramsay dont nous avons parlé plus tôt .

La durée du cycle est de quatre minutes pour préparer un plat, ce qui devrait être correct dans des circonstances normales.

Mais c'est le week-end et Gordon s'attend à une heure de pointe.

Il veut que le personnel serve 300 clients en 13 heures.

Le temps de cycle = 13/300 = 0,04 heure, soit environ deux minutes par repas.

Pour répondre à la demande, il faut donc réduire la durée du cycle de quatre à deux minutes.

Quelles sont les différences entre la durée du cycle, le délai de production et le Takt Time ?

Nous avons résumé les différences clés entre le délai de production, la durée du cycle et le takt time dans ce diagramme pratique :

FAQ sur la durée du cycle, le délai de production et le temps de Takt

Si vous vous intéressez à la durée du cycle ou au délai de production, vous rencontrerez probablement des termes tels que débit, flux de valeur, etc.

1. Quelle est la différence entre le délai de production et le taux de rendement ?

Du point de vue du client, le délai de fabrication est le temps qui s'écoule entre le moment où il passe sa commande et celui où il la reçoit.

En revanche, le taux de passage est considéré du point de vue de la productivité et évalue la vitesse à laquelle une matière première ou une unité de fabrication passe à travers le processus.

2. Qu'est-ce que la cartographie de la chaîne de valeur ?

Dans le cadre de la production allégée, une flux de valeur est une séquence d'activités à valeur ajoutée qui créent un produit ou un résultat global pour les clients ou les parties prenantes.

La cartographie de la chaîne de valeur est une méthode qui permet de visualiser toutes les étapes essentielles de la chaîne de valeur à l'aide d'un organigramme. Le diagramme (appelé carte de la chaîne de valeur) vous aide à identifier et à réduire/supprimer les étapes inutiles de la chaîne de valeur, ce qui la rend plus efficace.

3. Quels sont les facteurs qui ont une incidence négative sur le délai de production ?

**Les cinq facteurs clés qui ont une incidence négative sur les délais de production sont les suivants :

Une étape inutile dans le flux de production

Une gestion inefficace des stocks

Les ruptures de stock susceptibles de provoquer un goulot d'étranglement au niveau de la production

Des délais de production variables entre vos différents fournisseurs

Des évènements imprévisibles tels que l'indisponibilité soudaine de matières premières

La réduction de la durée du cycle améliore non seulement la satisfaction des clients, mais aussi la productivité de votre équipe.

Voici donc quelques moyens de réduire la durée du cycle :

Définir chaque histoire de l'utilisateur et chaque objectif de manière claire

Encourager les équipes à être autonomes, à prendre des responsabilités et à travailler avec un minimum de retour d'information

Utiliser la méthode de la limite du travail en cours (WIP) pour éliminer le multitâche

Automatisez le travail manuel répétitif

Adopter une approche Agile comme Scrum * Utilisez des outils de gestion de projet comme ClickUp pour gérer les processus en toute simplicité !

5. Quel est l'objectif principal d'Agile ?

L'objectif principal de l'Agile ? Agile a pour principal objectif d'aider les équipes à construire et à livrer des produits de qualité supérieure dans les plus brefs délais. Pour ce faire, Indicateurs agiles (comme la durée du cycle et le délai de production) et les outils (comme le backlog de sprint ) contribuent à l'amélioration du processus. Pour en savoir plus sur la gestion de projet agile.

Conclusion

Dans la cuisine, savoir comment vous allez aborder une recette (de la préparation à la garniture) permet non seulement d'éviter les désastres culinaires, mais aussi de rendre l'ensemble du processus plus efficace.

C'est là que les durées du cycle, du délai de production et du takt time entrent en jeu.

La compréhension et le suivi de chaque indicateur sont essentiels pour rationaliser tout processus de production ou de fabrication, qu'il s'agisse de livrer un logiciel ou de satisfaire à temps des clients affamés.

Toutefois, l'utilisation de chronomètres pour chronométrer chaque opération est loin d'être efficace.

