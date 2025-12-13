Les 10 meilleures alternatives à Google Workspace Studio pour les équipes

Les équipes qui dépassent les capacités de Google Workspace Studio veulent souvent plus que ce que Gemini et les outils de collaboration de base peuvent leur offrir. De nombreux décideurs informatiques, fondateurs et responsables des opérations recherchent des outils personnalisés. Ils recherchent également des options de confidentialité plus strictes et des tarifs adaptés aux équipes en pleine croissance.

Dans ce guide, nous présentons 10 alternatives à Google Workspace Studio qui méritent d'être prises en considération, depuis des plateformes telles que ClickUp, qui proposent des agents alimentés par l'IA et une gestion structurée des tâches, jusqu'à des outils tels que ONLYOFFICE et Proton, qui mettent l'accent sur la confidentialité et la conformité en matière d'auto-hébergement.

Que vous souhaitiez développer vos activités ou repenser votre façon de faire du travail, ces options vous aideront à aller plus loin que Studio seul.

Les meilleures alternatives à Google Workspace Studio en un coup d'œil

Voici un aperçu rapide des meilleures alternatives à Google Workspace Studio. 👇

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Automatisation structurée et optimisée par l'IA des flux de travail pour les équipes interfonctionnelles, les entreprises à croissance rapide et les opérations d'entreprise. ClickUp Brain pour des recommandations contextuelles, ClickUp Agents pour une supervision automatisée, ClickUp Automatisations pour une exécution fiable des flux de travail, Brain MAX pour une assistance inter-applications, Talk to Text pour une capture instantanée des idées. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Microsoft 365 Écosystèmes de productivité de niveau entreprise pour les organisations standardisées sur une infrastructure Windows. Assistance contextuelle Copilot, automatisation des flux de travail entre applications via Power Automate, Agents 365 autonomes et comparaison visuelle de documents. Essai gratuit ; à partir de 7,20 $ par mois et par utilisateur. Zoho Workplace Équipes soucieuses de leur budget à la recherche d'une suite de productivité intégrée avec une automatisation native puissante Zia IA Agents pour la détection des anomalies, le nettoyage des e-mails et la classification des documents, ainsi que des intégrations CRM et écosystème étroites. Essai gratuit ; à partir de 4 $/mois par utilisateur ONLYOFFICE Environnement de travail Environnements documentaires auto-hébergés et contrôlés en matière de confidentialité pour les organisations axées sur la sécurité. Agents IA personnalisés avec droits d'accès granulaires, traduction multilingue de documents, stockage des résultats pour les sorties IA et signatures numériques certifiées. Gratuit ; à partir de 30 $/mois par administrateur Proton Suite Opérations critiques en matière de confidentialité, telles que les équipes juridiques, les groupes de soins de santé, les journalistes et les organisations sensibles à la sécurité. Messagerie, Drive et Docs cryptés sans accès ; Lumo IA sans enregistrement des données ; liens à durée limitée ; et e-mail crypté avec contrôle de la durée de validité. À partir de 14,99 $/mois par utilisateur Notion Environnements de travail hautement adaptables pour les équipes qui combinent documents, bases de données, wikis et hubs de connaissances assistés par l'IA. Extraction de données alimentée par l'IA, recherche de connaissances à l'échelle de l'environnement de travail, automatisation des mises à jour des politiques et structures de bases de données multi-vues. Gratuit ; à partir de 12 $/mois par utilisateur Coda Systèmes de documents interactifs pour les équipes qui créent des flux de travail basés sur les données et des documents de type application. Colonnes IA pour l'enrichissement de données en masse, automatisations planifiées, écosystème Packs en connexion et contrôles de l'historique des versions. Gratuit ; à partir de 12 $/mois par Doc Maker LibreOffice Online Collaboration open source sur des documents pour les équipes qui souhaitent éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ou les suites cloud propriétaires. Modification en cours basée sur un navigateur pour Writer/Calc/Impress, fonctionnalités de document maître, fusion de courrier et outils de dessin vectoriel. Gratuit (open source) Bitrix24 Gestion d'entreprise tout-en-un pour les PME, combinant CRM, communication d'équipe, tâches et automatisation. CoPilot IA pour la transcription d'appels, la génération de tâches structurées, la réécriture de contenu et l'automatisation des mises à jour CRM. Essai gratuit ; à partir de 61 $/mois par organisation. Polaris Office Flux de travail documentaire indépendant de l'appareil pour les équipes travaillant sur bureau, mobile et web. IA Write pour la création automatisée de contenu, Ask Doc pour des informations sur les PDF, des présentations générées automatiquement et la numérisation OCR mobile. Essai gratuit ; à partir de 7,99 $/mois par utilisateur.

Que rechercher dans les alternatives à Google Workspace Studio ?

Avant de comparer les outils de productivité basés sur l'IA, déterminez ce qui est essentiel pour les flux de travail de votre équipe. Une bonne alternative doit vous aider à collaborer, à créer du contenu et à réaliser l'automatisation des tâches quotidiennes. Elle doit le faire sans compliquer les choses.

Voici les éléments à prendre en compte lors de l'évaluation des alternatives à Google Workspace Studio :

Contrôles de création d'agents : configurez des déclencheurs, des conditions et des actions en plusieurs étapes précis qui s'exécutent exactement comme vous le souhaitez.

Portée inter-applications : allez au-delà de l'environnement de travail Google et effectuez également la connexion de vos outils CRM, RH, d'assistance et d'ingénierie.

Données riches en contexte : extrayez des informations de vos bases de données, wikis ou API afin que vos agents puissent prendre des décisions éclairées, sans avoir à se baser sur des suppositions.

Gouvernance intégrée : bénéficiez de journaux d'audit, d'un suivi de l'utilisation et de permissions basées sur les rôles pour garantir la sécurité et la conformité.

Sécurité de niveau entreprise : contrôlez le chiffrement, les niveaux d'accès et la résidence des données pour une tranquillité d'esprit totale.

Création sans code : utilisez des générateurs par glisser-déposer et des modèles réutilisables pour concevoir, tester et lancer rapidement des agents.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent des assistants vocaux (4 %) ou des agents automatisés (6 %) pour les applications /IA, tandis que 62 % préfèrent les outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. La faible adoption des assistants et des agents pourrait s'expliquer par le fait que ces outils sont souvent optimisés pour des tâches spécifiques, telles que le fonctionnement mains libres ou des flux de travail particuliers. ClickUp vous offre le meilleur des deux mondes. ClickUp Brain est un assistant conversationnel basé sur l'IA qui peut vous aider dans de nombreux cas d'utilisation. D'autre part, les agents basés sur l'IA des canaux ClickUp Chat peuvent répondre à des questions, trier les problèmes ou même gérer des tâches spécifiques !

Les meilleures alternatives à Google Workspace Studio

Voici maintenant un aperçu détaillé de notre sélection des meilleures alternatives à Google Workspace Studio. 🎯

1. ClickUp (idéal pour l'automatisation structurée et optimisée par l'IA des flux de travail dans un écosystème unifié)

Découvrez des informations contextuelles qui renforcent vos flux de travail avec ClickUp Brain

Le logiciel de gestion de projet ClickUp est au cœur de votre système de travail. Il rassemble les tâches, les projets, les documents, l'IA et l'automatisation dans le tout premier espace de travail convergé basé sur l'IA.

Cela remplace les flux de travail dispersés dans Google Workspace Studio. Vous disposez désormais d'un système unique et organisé. La responsabilité s'adapte facilement.

Accélérez vos processus grâce à l'IA contextuelle

ClickUp Brain ne fait pas de suppositions : il analyse votre environnement de travail et comprend vos projets. Il vous fournit ainsi des conseils ancrés dans la réalité, plutôt que des suggestions superficielles.

Supposons que vous gériez de nombreux parcours d'intégration pour de nouveaux segments de clientèle.

Vous demandez à ClickUp Brain d'examiner les mises à jour des tâches, les documents liés et les commentaires récents dans votre espace de travail d'intégration. Il identifie les lacunes entre les segments, met en évidence les propriétaires qui ont besoin d'assistance et fournit une séquence claire des prochaines étapes. Vous arrivez à votre réunion d'évaluation prêt à attribuer les tâches.

Voici comment utiliser l'IA pour les tâches quotidiennes :

📌 Essayez ces instructions : Passez en revue notre environnement de travail d'intégration. Résumez les lacunes entre les segments et dressez la liste des actions de suivi que je devrais assigner aujourd'hui.

Offrez de l'assistance à vos flux de travail grâce aux agents IA

Utilisez ClickUp Agents pour surveiller les flux de travail complexes et fournir l'assistance pour la supervision opérationnelle

Les agents ClickUp aident votre équipe à adapter son travail opérationnel sans ajouter d'outils supplémentaires. Ils analysent l'activité de l'environnement de travail, interprètent les modèles et effectuent des actions de routine afin que vos flux de travail avancent de manière fiable.

Par exemple, supposons que votre équipe PMO suive plusieurs projets de mise en œuvre parallèles. Vous créez un agent personnalisé qui examine chaque matin les tableaux de bord des projets, identifie les tâches qui ont pris du retard et publie une brève mise à jour dans votre tâche de planification hebdomadaire.

Regardez cette vidéo pour créer votre propre solution :

De plus, il est facile de se lancer avec Prebuilt Agents :

Live Answers Agent répond instantanément aux questions de l'équipe en utilisant le contexte réel de l'environnement de travail.

Live Intelligence Agent met en évidence des informations, souligne les risques émergents et génère des résumés basés sur les données du projet en temps réel.

Automated Reporting Agent compile des rapports, des mises à jour de statut ou des résumés de tableau de bord en fonction de déclencheurs ou de calendriers.

Task-Creation Agent surveille les entrées telles que les formulaires, les tickets ou les messages, et crée automatiquement des tâches avec les bons propriétaires et les métadonnées appropriées.

L'agent de notification et d'alerte surveille les éléments en retard, les changements de statut ou les nouveaux commentaires et avertit les personnes concernées.

🔍 Le saviez-vous ? 79 % des entreprises déclarent avoir déjà adopté des agents IA, et 66 % d'entre elles font état d'une amélioration mesurable de leur productivité.

Automatisez les processus fiables

Créez des automatisations de flux de travail dans ClickUp pour faire avancer vos projets

ClickUp Automatisation vous aide à concevoir des flux de travail structurés qui fonctionnent de manière autonome. En supprimant les points de contrôle manuels, votre environnement de travail automatise les actions répétitives. Ainsi, votre équipe peut se concentrer sur la stratégie plutôt que sur les mises à jour de statut.

Par exemple, une équipe marketing qui gère l'exécution d'une campagne, de la planification aux rapports, peut :

Mettez à jour les tableaux de bord de rapports dès que les tâches sont achevées.

Attribuez automatiquement des tâches lorsqu'une campagne passe à une nouvelle étape.

Appliquez des checklists prédéfinies en fonction du type de campagne.

Transférez le contexte de votre environnement de travail dans chaque application

Intégrez vos connaissances sur l'environnement de travail dans n'importe quelle application grâce à ClickUp Brain MAX

ClickUp BrainGPT agit comme votre compagnon IA sur votre bureau et votre navigateur.

Vous ouvrez la barre latérale, posez une question, et BrainGPT utilise le contexte de votre environnement de travail pour vous fournir l'assistance nécessaire à votre travail en dehors de ClickUp.

Par exemple, supposons que vous affiniez une stratégie trimestrielle dans un autre outil. Vous ouvrez BrainGPT et lui demandez de résumer la progression réalisée dans votre feuille de route. Il lit vos tâches et vos documents, identifie les initiatives achevées et les risques non résolus, puis génère le texte de votre diapositive.

Vous restez concentré car votre IA suit votre travail réel.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gérez tout votre travail en un seul endroit : organisez vos projets, suivez la propriété, joignez des pièces jointes et faites avancer votre travail avec organisez vos projets, suivez la propriété, joignez des pièces jointes et faites avancer votre travail avec les tâches ClickUp

Créez du contenu là où l'exécution a lieu : rédigez des briefs, écrivez des scripts, stockez des directives et liez chaque document directement à la tâche correspondante afin que rien ne soit cloisonné avec rédigez des briefs, écrivez des scripts, stockez des directives et liez chaque document directement à la tâche correspondante afin que rien ne soit cloisonné avec ClickUp Docs

Trouvez instantanément tout ce que vous cherchez dans votre environnement de travail : extrayez des résultats à partir de tâches, de documents, de chats, de commentaires, de pièces jointes et d'applications connectées avec extrayez des résultats à partir de tâches, de documents, de chats, de commentaires, de pièces jointes et d'applications connectées avec ClickUp Enterprise Search

Gardez la communication liée aux livrables : utilisez utilisez ClickUp Chat pour discuter des mises à jour au sein de l'espace ou de la tâche sur laquelle vous travaillez, afin que les discussions ne soient plus séparées du travail.

Visualisez les projets et les performances en un seul coup d'œil : suivez la progression, la charge de travail, les échéanciers et les résultats de l'équipe grâce à des cartes personnalisables dans suivez la progression, la charge de travail, les échéanciers et les résultats de l'équipe grâce à des cartes personnalisables dans les tableaux de bord ClickUp.

Capturez vos idées 4 fois plus rapidement : exprimez vos mises à jour, vos notes créatives ou vos éléments à réaliser avec exprimez vos mises à jour, vos notes créatives ou vos éléments à réaliser avec ClickUp Talk to Text dans Brain MAX et convertissez-les en texte clair dans votre environnement de travail ClickUp.

Limitations de ClickUp

Le forfait Free comporte des limites pour l'utilisation de l'IA et des agents.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 500 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait a partagé cet avis sur G2:

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils transparente. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres personnes.

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et m'offre ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliore l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et effectuant efficacement des tâches à ma place.

Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très facile à naviguer, ce qui a rendu la transition depuis d'autres outils transparente. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres personnes.

🔍 Le saviez-vous ? L'intérêt pour les agents IA explose. 62 % des organisations déclarent déjà les tester, considérant ces agents comme le prochain levier majeur pour un travail plus intelligent et plus rapide.

2. Microsoft 365 (idéal pour les écosystèmes d'entreprise établis)

via Microsoft 365

Microsoft 365 connecte Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams via Copilot IA, qui fonctionne de manière contextuelle dans l'application que vous utilisez. Power Automate relie les flux de travail entre les applications grâce à des générateurs visuels, en extrayant les données des e-mails dans des feuilles de calcul, en déclenchant des chaînes d'approbation dans Teams ou en synchronisant les documents SharePoint.

L'alternative à Google Workspace Studio s'intègre naturellement aux organisations qui utilisent déjà une infrastructure Windows, créant ainsi des systèmes interconnectés qui semblent natifs plutôt que simplement assemblés.

Les agents autonomes améliorent encore les logiciels de communication interne en permettant aux utilisateurs de créer des agents IA autonomes pour surveiller des processus d'entreprise spécifiques, répondre à des déclencheurs et exécuter des flux de travail dans l'ensemble de l'écosystème sans supervision humaine constante.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Analysez les tendances des sentiments exprimés dans les e-mails et recevez des recommandations basées sur l'IA concernant les moments optimaux pour envoyer vos messages, en fonction de l'engagement historique des destinataires avec vos messages.

Comparez jusqu'à cinq documents côte à côte dans OneDrive et mettez instantanément en évidence les principales différences afin de rationaliser la révision des contrats.

Générez des ressources visuelles à l'aide d'instructions en langage naturel via Business Chat ou Visual Creator Agent .

Créez des agents autonomes personnalisés qui surveillent les conditions et exécutent des actions prédéfinies sans intervention manuelle.

Limitations de Microsoft 365

Copilot IA nécessite l'achat d'un abonnement supplémentaire en plus de la licence Microsoft 365 de base.

L'interface répartit les outils sur des dizaines d'applications interconnectées, ce qui déroute les nouveaux utilisateurs qui tentent d'identifier l'emplacement des fonctions de base.

Tarifs Microsoft 365

Essai gratuit

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Standard : 15 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 26,40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft 365

G2 : 4,6/5 (plus de 5 600 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 950 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft 365 ?

Selon une critique publiée sur G2:

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est son intégration transparente avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et Outlook. Il permet de gagner du temps en générant des brouillons, en analysant des données et en résumant de longs fils de discussion ou documents en quelques secondes. Les instructions en langage naturel le rendent très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas très doué en informatique. Pour les tâches répétitives ou nécessitant beaucoup de recherches, c'est comme si j'avais un assistant personnel intégré à mon environnement de travail, ce qui améliore à la fois ma productivité et ma concentration.

Ce que j'apprécie le plus dans Microsoft Copilot, c'est son intégration transparente avec les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel et Outlook. Il permet de gagner du temps en générant des brouillons, en analysant des données et en résumant de longs fils de discussion ou documents en quelques secondes. Les invites en langage naturel le rendent très facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas très doué en informatique. Pour les tâches répétitives ou nécessitant beaucoup de recherches, c'est comme si j'avais un assistant personnel intégré à mon environnement de travail, ce qui améliore à la fois ma productivité et ma concentration.

🧠 Anecdote amusante : une expérience menée à Harvard a donné naissance à une nuée de minuscules robots appelés « Kilobots ». Un robot seul est maladroit et lent, mais mille robots réunis peuvent former des formes, des motifs et adopter un comportement coordonné qui semble presque vivant. C'est l'une des démonstrations les plus claires de la capacité d'agents simples à produire une intelligence complexe.

3. Zoho Workplace (idéal pour les opérations à petit budget)

via Zoho Workplace

Zoho Workplace regroupe les e-mails, les documents, les feuilles de calcul, les présentations, la possibilité de discuter et la vidéoconférence sur une seule et même plateforme.

Zia IA fonctionne comme un assistant intelligent dans l'ensemble de l'outil de télétravail, analysant les modèles et automatisant les flux de travail répétitifs de manière autonome. Les administrateurs peuvent connecter des modèles tiers tels que ChatGPT, Gemini, Claude ou Cohere pour alimenter les fonctionnalités de Zia, en attribuant différents modèles à différentes tâches en fonction de leurs points forts.

L'écosystème Zoho élargi crée des passerelles naturelles entre les données clients et les outils de productivité, permettant aux demandes de l'équipe commerciale d'être directement transférées vers le CRM sans transfert manuel. Zia peut analyser les e-mails, identifier les prospects potentiels et créer ou mettre à jour automatiquement les entrées CRM en fonction du contenu qu'il analyse.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Workplace

Déployez des agents Zia autonomes qui surveillent les modèles d'e-mails, détectent les anomalies et exécutent automatiquement des forfaits de nettoyage.

Configurez des agents pour détecter les menaces de sécurité dans les e-mails et configurez automatiquement des rapports d'incident pour les administrateurs.

Permettez aux agents de classer et d'organiser automatiquement les documents juridiques, puis de les transmettre pour examen en fonction de l'analyse du contenu.

Accédez au mode hors ligne dans Zoho Writer pour continuer à effectuer des modifications en cours sur des documents sans connexion Internet, les modifications étant synchronisées automatiquement une fois la connexion rétablie.

Limitations de Zoho Workplace

Le design visuel semble dépassé par rapport aux outils de gestion de projet modernes, en particulier dans les éditeurs de documents et les interfaces de tableurs.

Les options d'intégration se réduisent considérablement en dehors de l'écosystème de produits Zoho.

Tarifs Zoho Workplace

Essai gratuit

5 Go

Workplace Standard : 4 $/mois par utilisateur

Mail Lite : 1 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Mail Premium : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Workplace Professional : 7 $/mois par utilisateur

Workplace Enterprise : tarification personnalisée

10 Go

Workplace Standard : 4 $/mois par utilisateur

Mail Lite : 1,25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Mail Premium : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Workplace Professional : 7 $/mois par utilisateur

Workplace Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Zoho Workplace

G2 : 4,4/5 (plus de 26 440 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Zoho Workplace ?

Un critique de G2 partage son avis :

J'apprécie particulièrement les fonctionnalités d'automatisation robustes de Zoho CRM, qui rationalisent les tâches répétitives telles que le suivi des prospects et la gestion des flux de travail, me faisant ainsi gagner un temps considérable. L'assistant IA, Zia, se distingue particulièrement en offrant des informations prédictives et une détection des anomalies qui m'aident à hiérarchiser les prospects à fort potentiel. Son intégration transparente avec plus de 1 000 applications, dont Google Workspace et Mailchimp, le rend incroyablement polyvalent. De plus, les tableaux de bord personnalisables et les analyses avancées fournissent des informations en temps réel qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.

J'apprécie particulièrement les fonctionnalités d'automatisation robustes de Zoho CRM, qui rationalisent les tâches répétitives telles que le suivi des prospects et la gestion des flux de travail, me faisant ainsi gagner un temps considérable. L'assistant IA, Zia, se distingue particulièrement en offrant des informations prédictives et une détection des anomalies qui m'aident à hiérarchiser les prospects à fort potentiel. Son intégration transparente avec plus de 1 000 applications, dont Google Workspace et Mailchimp, le rend incroyablement polyvalent. De plus, les tableaux de bord personnalisables et les analyses avancées fournissent des informations en temps réel qui permettent de prendre des décisions plus éclairées.

4. ONLYOFFICE Environnement de travail (idéal pour l'indépendance de l'infrastructure)

via ONLYOFFICE Environnement de travail

L'environnement de travail ONLYOFFICE fonctionne sur vos propres serveurs, ce qui vous évite de dépendre de fournisseurs de cloud externes.

Il dispose d'agents IA pour l'analyse de documents, la génération de contenu, les recherches sur le Web et les tâches de gestion des environnements de travail. Ils peuvent organiser des fichiers et inviter des membres de l'équipe. Vous pouvez établir des connexions avec des fournisseurs d'IA tels que OpenAI, Anthropic, TogetherAI ou OpenRouter. Ensuite, activez le serveur MCP pour leur permettre d'interagir directement avec les éléments DocSpace.

Les agents peuvent effectuer des recherches dans votre base de connaissances (indexée à partir de vos propres documents) ou extraire des informations du Web si nécessaire. Les types de salles comprennent des espaces de collaboration en équipe pour la co-création, des salles personnalisées pour des flux de travail spécifiques, des salles publiques pour le partage externe, des salles de remplissage de formulaires pour la collecte de données et des salles de données virtuelles pour une gestion sécurisée.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail ONLYOFFICE

gestionnaires d'agents , aux créateurs de contenu ou aux lecteurs . Créez des exemples d'agents IA personnalisés avec des instructions et des objectifs spécifiques, en attribuant des droits d'accès aux, auxou aux

Traduisez des documents dans plus de 30 langues directement dans l'éditeur sans avoir à copier le texte dans des outils externes.

Enregistrez les résultats générés par l'IA dans Result Storage , où vous pouvez continuer à les modifier, collaborer avec des équipes ou les partager via des liens publics.

Ajoutez des signatures numériques aux contrats et accords à l'aide d'une authentification basée sur des certificats pour garantir leur validité juridique.

Limitations de l'environnement de travail ONLYOFFICE

L'interface utilisateur semble fonctionnelle, mais pas moderne. Elle manque du raffinement visuel que l'on retrouve dans les alternatives cloud natives à Google Workspace Studio.

Le modèle d'assistance s'appuie fortement sur les canaux communautaires. Bien qu'utiles, ceux-ci n'offrent pas les délais de réponse rapides et garantis par un accord de niveau de service (SLA) que les équipes d'entreprise attendent des principaux fournisseurs, prestataires commerciaux.

Tarifs ONLYOFFICE environnement de travail

DocSpace

Free

Entreprise : 30 $/mois par administrateur

Enterprise : tarification personnalisée

Docs Enterprise : à partir de 1 500 $

Évaluations et avis sur ONLYOFFICE Environnement de travail

G2 : 4,4/5 (plus de 60 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 320 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ONLYOFFICE Workspace ?

Comme partagé sur G2:

L'une des choses que j'apprécie le plus chez OnlyOffice, c'est sa large gamme de fonctionnalités et d'outils qui me permettent de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations de manière efficace et efficiente. Une autre caractéristique remarquable d'OnlyOffice est son interface intuitive et conviviale, qui facilite grandement le travail sur les documents. De plus, le logiciel fonctionne de manière transparente sur différentes plateformes et différents appareils, ce qui me permet de travailler de n'importe où et à tout moment.

L'une des choses que j'apprécie le plus chez OnlyOffice, c'est sa large gamme de fonctionnalités et d'outils qui me permettent de créer et de modifier des documents, des feuilles de calcul et des présentations de manière efficace et efficiente. Une autre caractéristique remarquable d'OnlyOffice est son interface intuitive et conviviale, qui facilite grandement le travail sur les documents. De plus, le logiciel fonctionne de manière transparente sur différentes plateformes et différents appareils, ce qui me permet de travailler de n'importe où et à tout moment.

🔍 Le saviez-vous ? Bien que 57 % des dirigeants s'attendent à un retour sur investissement mesurable au cours de l'année à venir, la plupart affirment que les avantages commencent déjà à se faire sentir. 97 % constatent une augmentation de la productivité, 94 % font état d'une rentabilité accrue et 91 % affirment que la qualité du travail s'est améliorée.

5. Proton Suite (idéal pour le traitement des informations confidentielles)

via Proton Suite

Proton Suite met l'accent sur le chiffrement zéro accès. Cela signifie que vos données sont chiffrées sur votre appareil avant d'être transmises aux serveurs de Proton. Mail, Drive, Calendrier et Documents utilisent tous ce système de chiffrement.

Ils sont protégés par les lois suisses sur la confidentialité, et non par les règles de surveillance américaines. Proton ajoute Lumo, un assistant IA qui n'enregistre pas les discussions et crypte les chats enregistrés afin que personne ne puisse les lire. Il est basé sur des modèles linguistiques open source (LLM). Il fonctionne à partir des centres de données européens de Proton et n'utilise pas de fournisseurs tiers tels que OpenAI.

Vous pouvez télécharger des documents directement depuis Proton Drive pour les analyser sans laisser de traces sur des serveurs distants. Les professionnels de santé, les juristes, les journalistes et les militants ont besoin d'une confidentialité totale. Cependant, les fonctionnalités de recherche sont limitées. Cela s'explique par le fait que l'indexation côté serveur ne peut pas fonctionner lorsque le contenu est crypté.

Les meilleures fonctionnalités de Proton Suite

Téléchargez des fichiers en toute sécurité depuis Proton Drive et laissez Lumo résumer, rédiger des e-mails ou réviser du code, le tout avec un chiffrement de bout en bout.

Activez le mode fantôme pour faire disparaître définitivement votre chat actuel une fois que vous l'avez fermé, sans laisser aucune trace.

Stockez vos fichiers dans Proton Drive et partagez-les à l'aide de liens protégés par mot de passe qui expirent après un certain nombre de jours ou de consultations.

Définissez des dates d'expiration pour les e-mails envoyés. Ainsi, les messages seront inaccessibles aux destinataires après un certain temps.

Limitations de Proton Suite

Les fonctionnalités proposées sont nettement en retard par rapport aux suites de productivité grand public, car elles ne disposent pas de fonctionnalités avancées de mise en forme, de bibliothèques de modèles et d'outils de modification sophistiqués.

La collaboration est volontairement minimale. Vous disposez de fonctionnalités de commentaire et de suivi du curseur, mais pas des outils de co-modification en temps réel ou de suggestion auxquels s'attendent les équipes modernes.

Tarifs de Proton Suite

Proton Business Suite : 14,99 $/mois par utilisateur

Proton Business Suite + Lumo IA : 27,98 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Proton Suite

G2 : 4,4/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 115 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Proton Suite ?

D'après un avis publié sur G2:

Protonmail permet un chiffrement de bout en bout pour les e-mails envoyés via sa plateforme. Le chiffrement fonctionne également pour les autres services de messagerie du côté du destinataire. Il prend facilement en charge l'intégration d'une boîte de réception Gmail pour un accès simple sur une seule plateforme. Il est utilisé pour envoyer et recevoir des pièces jointes en toute sécurité par e-mail.

Protonmail permet un chiffrement de bout en bout pour les e-mails envoyés via sa plateforme. Le chiffrement fonctionne également pour les autres services de messagerie du côté du destinataire. Il prend facilement en charge l'intégration d'une boîte de réception Gmail pour un accès simple sur une seule plateforme. Il est utilisé pour envoyer et recevoir des pièces jointes en toute sécurité par e-mail.

6. Notion (idéal pour la conception d'environnements de travail adaptatifs)

via Notion

Notion propose des blocs de base tels que du texte, des bases de données, des galeries, des tableaux et des calendriers.

Vous pouvez les organiser dans des environnements de travail personnalisés au lieu d'utiliser des types de documents fixes. Les pages peuvent contenir des bases de données qui filtrent et affichent les informations de différentes manières simultanément. Les mêmes données peuvent apparaître sous forme de liste de tâches, de tableau kanban, de Calendrier ou de vue Tableur.

De plus, Notion IA fonctionne sur l'ensemble de la plateforme. Il répond aux questions en extrayant des informations provenant des propriétés et des notes contenues dans les pages de la base de données. Les liens entre les pages créent des graphiques de connaissances où la documentation interne, les notes de réunion, les outils de suivi des tâches et les wikis se connectent facilement.

L'IA peut se connecter à des outils externes, tels que Mail, Box, Outlook, Slack, Google Drive et GitHub, afin de fournir des réponses à partir de ces services.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Transformez des PDF désordonnés en bases de données structurées en quelques secondes grâce aux outils d'extraction de Notion IA.

Tirez des enseignements d'informations dispersées (fils de discussion Slack, documents, recherches sur le Web) et laissez l'IA faire ressortir instantanément les thèmes récurrents.

Demandez à votre agent IA d'établir l'emplacement des pages de politique dans l'environnement de travail et de les mettre à jour avec les nouvelles informations tout en conservant une mise en forme cohérente.

Créez des modèles réutilisables de gestion de bases de données et de tâches qui remplissent automatiquement les nouvelles entrées avec des propriétés, des tâches et une structure prédéfinies.

Limitations de Notion

Les performances peuvent ralentir dans les très grands environnements de travail, en particulier lors de l'utilisation de bases de données complexes et multirrelationnelles.

Les fonctions hors ligne restent limitées, nécessitant une connexion Internet stable pour la plupart des opérations.

Notion AI est performant pour la rédaction et la résumation, mais il manque du contexte opérationnel approfondi et des capacités d'automatisation que l'on trouve dans des environnements de travail IA plus avancés.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,5/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Selon une critique publiée sur G2:

Notion est incroyablement flexible et me permet de regrouper des documents, des notes, des tâches et des bases de données dans un seul environnement de travail clair. L'interface est intuitive, la structure glisser-déposer facilite la réorganisation du contenu, et la possibilité d'intégrer différents types de médias ou de lier des pages connexes améliore considérablement la productivité. J'apprécie particulièrement le fait qu'il me permette de tout organiser de manière visuelle et facile à naviguer : briefs de projet, listes de tâches et recherches. Il est également très personnalisable, ce qui lui permet de s'adapter à différents flux de travail sans vous imposer une structure rigide.

Notion est incroyablement flexible et me permet de regrouper des documents, des notes, des tâches et des bases de données dans un seul environnement de travail clair. L'interface est intuitive, la structure glisser-déposer facilite la réorganisation du contenu, et la possibilité d'intégrer différents types de médias ou de lier des pages connexes améliore considérablement la productivité. J'apprécie particulièrement le fait qu'il me permette de tout organiser de manière visuelle et facile à naviguer : briefs de projet, listes de tâches et recherches. Il est également très personnalisable, ce qui lui permet de s'adapter à différents flux de travail sans vous imposer une structure rigide.

7. Coda (idéal pour l'ingénierie interactive de documents)

via Coda

Le logiciel de gestion des connaissances de Coda transforme les documents en applications fonctionnelles. Ici, les tableaux se connectent à des API externes, les boutons déclenchent des actions en plusieurs étapes et les formules exécutent des calculs sur plusieurs pages.

L'écosystème Packs effectue la connexion directe de plus de 600 services dans les documents, notamment Slack, Google Agenda, GitHub, Jira et Salesforce.

Coda AI fonctionne comme un assistant de travail connecté qui intervient directement dans les documents. L'IA peut référencer des données dans toutes les applications connectées, résumer des informations, générer du contenu et automatiser des tâches répétitives à grande échelle. Et avec Formulas, allez au-delà des simples fonctions des feuilles de calcul : envoyez des messages Slack, créez des évènements dans le Calendrier ou mettez à jour des systèmes externes lorsque des conditions spécifiques sont déclenchées.

Les meilleures fonctionnalités de Coda

Créez des automatisations qui s'exécutent selon des calendriers, des déclencheurs ou des clics de bouton, transformant ainsi vos documents en flux de travail semblables à ceux des applications.

Utilisez les colonnes IA pour enrichir, classer ou générer du contenu sur des centaines de lignes à la fois.

Connectez-vous à plus de 600 applications avec Packs, en extrayant des données en temps réel à partir d'outils tels que Slack, Jira, Salesforce ou Google Agenda directement dans vos documents.

Suivez les modifications apportées aux documents au fil du temps et restaurez les versions antérieures lorsque vous devez annuler des modifications.

Limitations de Coda

Les fonctionnalités avancées telles que les packs, les formules complexes et l'automatisation nécessitent un apprentissage fastidieux, ce qui rend leur maîtrise difficile pour les équipes non techniques.

Les documents volumineux ou les installations relationnelles complexes peuvent devenir lents ou difficiles à maintenir au fil du temps.

L'application mobile offre des capacités de modification limitées par rapport aux autres alternatives à Coda

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par Doc Maker

Équipe : 36 $/mois par Doc Maker

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,6/5 (plus de 485 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 95 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Coda ?

Selon une critique publiée sur G2:

Coda allie flexibilité et structure : documents, données et flux de travail sont regroupés en un seul endroit. J'apprécie le fait qu'il remplace plusieurs outils tout en restant intuitif. La collaboration en temps réel, les automatisations et les tableaux connectés rendent l'organisation et l'exécution des projets fluides et efficaces. Il permet également aux utilisateurs de connecter des données et de créer des diagrammes interactifs.

Coda allie flexibilité et structure : documents, données et flux de travail sont regroupés en un seul endroit. J'apprécie le fait qu'il remplace plusieurs outils tout en restant intuitif. La collaboration en temps réel, les automatisations et les tableaux connectés rendent l'organisation et l'exécution des projets fluides et efficaces. Il permet également aux utilisateurs de connecter des données et de créer des diagrammes interactifs.

🧠 Anecdote amusante : des chercheurs ont créé RoboBee, un insecte robotisé qui pèse moins qu'un trombone. Il peut voler, se percher et réagir aux changements environnementaux, ce qui en fait l'un des plus petits systèmes fonctionnels jamais créés.

8. LibreOffice Online (idéal pour les adeptes de l'open source)

via LibreOffice Online

LibreOffice Online transpose son moteur de bureau dans les navigateurs grâce à des services tels que OffiDocs. Cela permet aux utilisateurs de modifier librement des documents, sans dépendance vis-à-vis d'un fournisseur ni restrictions propriétaires. Il utilise des extensions de navigateur et des services web qui permettent aux utilisateurs de créer, modifier et afficher des documents aux formats DOC, XLS et PPT.

L'éditeur permet les modifications simultanées, l'ajout de commentaires et la mise en forme de base. Il est également compatible avec les formats Microsoft Office et OpenDocument. L'expérience est plus utilitaire que celle offerte par les suites cloud modernes, et permet des modifications fiables des documents.

Les meilleures fonctionnalités de LibreOffice Online

Créez et effectuez des modifications sur des documents dans Writer , des feuilles de calcul dans Calc et des présentations dans Impress directement dans votre navigateur.

Créez des documents maîtres qui combinent plusieurs fichiers distincts en une seule publication cohérente tout en conservant la possibilité de modifier chaque fichier individuellement.

Appliquez le publipostage pour générer des lettres, des libellés ou des enveloppes personnalisées à partir de sources de données de feuilles de calcul.

Concevez des objets graphiques et des diagrammes personnalisés à l'aide des outils graphiques vectoriels intégrés dans les éditeurs de documents.

Limitations de LibreOffice Online

Le design de l'interface semble dépassé par rapport aux suites bureautiques cloud modernes.

Pas d'assistance IA, de modèles intelligents ni de fonctionnalités d'automatisation

Le déploiement auto-hébergé nécessite une maintenance technique continue, des mises à jour de sécurité et une expertise en matière de dépannage.

Tarifs de LibreOffice Online

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur LibreOffice Online

G2 : 4,3/5 (plus de 265 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 2 230 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LibreOffice Online ?

Un avis publié sur Capterra indique :

LibreOffice est une suite bureautique puissante et gratuite offrant une excellente compatibilité avec les fichiers. Cependant, son interface pourrait être plus soignée et ses performances peuvent être ralenties avec des documents volumineux.

LibreOffice est une suite bureautique puissante et gratuite offrant une excellente compatibilité avec les fichiers. Cependant, son interface pourrait être plus soignée et ses performances peuvent être ralenties avec des documents volumineux.

via Bitrix24

Bitrix24 vous offre les outils de productivité habituels tels que les documents, les tâches, le chat et les visioconférences, mais il s'appuie également fortement sur les opérations de l'entreprise. Vous bénéficiez de pipelines de transactions, du suivi des prospects et de flux de travail automatisés, le tout au même endroit. CoPilot fonctionne à l'intérieur de ces modules pour générer du contenu, analyser des informations et prendre en charge les processus routiniers afin que les équipes puissent avancer plus rapidement.

Son générateur visuel de flux de travail relie les différentes parties de la plateforme. Vous pouvez créer des séquences d’automatisation qui couvrent tout, de la première demande du client à la facture finale.

Cette approche tout-en-un séduit les petites et moyennes entreprises qui souhaitent réduire le nombre d'outils auxquels elles ont recours. En contrepartie, Bitrix24 peut sembler encombré. Avec autant de fonctionnalités disponibles au même endroit, l'interface peut prêter à confusion dans le cadre du travail quotidien.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Transcrivez automatiquement les appels téléphoniques enregistrés et laissez CoPilot les résumer, tout en remplissant automatiquement les champs de contact ou de transaction.

Nettoie les brouillons en améliorant la grammaire, le ton et la clarté des e-mails, des propositions et des publications sur les réseaux sociaux.

Génère des tâches structurées avec des descriptions claires, des sous-tâches et des checklists pour accélérer l'installation des projets.

Limitations de Bitrix24

La plateforme peut ralentir lorsque les équipes utilisent plusieurs modules à la fois, ce qui pousse souvent les utilisateurs à rechercher des alternatives plus légères à Bitrix24

La qualité de l'assistance est inégale, car l'expérience diffère considérablement entre les forfaits gratuits et payants.

Tarifs Bitrix24

Essai gratuit

Basique : 61 $/mois par organisation (pour cinq utilisateurs)

Standard : 124 $/mois par organisation (pour 50 utilisateurs)

Professionnel : 249 $/mois par organisation (pour 100 utilisateurs)

Enterprise : 499 $/mois par organisation (pour 250 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,1/5 (plus de 585 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 975 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bitrix24 ?

Un utilisateur a écrit sur Capterra:

C'est incroyable, car il dispose d'un assistant IA qui simplifie le travail. Je peux organiser des vidéoconférences avec mes collègues pour communiquer facilement sur des sujets importants. [sic] Cette plateforme m'est toujours très utile.

C'est incroyable, car il dispose d'un assistant IA qui simplifie le travail. Je peux organiser des vidéoconférences avec mes collègues pour communiquer facilement sur des sujets importants. [sic] Cette plateforme m'est toujours très utile.

🧠 Anecdote amusante : une véritable simulation multi-agents appelée Boids, créée dans les années 1980, a montré que le comportement des oiseaux en vol découle de trois petites règles : garder ses distances, adapter sa vitesse et se diriger vers ses voisins. Ce modèle est encore utilisé aujourd'hui pour enseigner les principes fondamentaux de la coordination des agents.

10. Polaris Office (idéal pour les flux de travail indépendants du type d'appareil utilisé)

via Polaris Office

Polaris Office vous offre une expérience cohérente sur tous les appareils que vous utilisez. Que vous travailliez sous Windows, Mac, Linux, iOS, Android ou simplement dans un navigateur, l'interface vous sera familière. Il gère également les fichiers Microsoft Office de manière fluide, ce qui vous permet de collaborer avec vos clients ou vos collègues sans vous soucier des problèmes de formatage ou de conversion.

Ses outils PDF vont au-delà de la simple visualisation. Vous pouvez effectuer des modifications directes sur les PDF, les convertir entre différents formats et tout stocker dans Polaris Drive, qui synchronise vos fichiers sur tous vos appareils.

Polaris Office comprend également un environnement de travail IA facile à naviguer. Il offre suffisamment de puissance pour les longs rapports ou les présentations sans submerger les personnes qui ont simplement besoin d'accomplir leurs tâches quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de Polaris Office

Générez des articles, des rapports ou d'autres contenus à l'aide de l'outil AI Write.

Extrayez des résumés, des titres ou des réponses à partir de fichiers PDF ou de texte avec Ask Doc .

Transformez automatiquement des sujets ou des plans en présentations complètes.

Numérisez des documents physiques à partir de votre téléphone et convertissez-les en texte modifiable grâce à la reconnaissance optique de caractères (OCR).

Limitations de Polaris Office

Les fonctionnalités avancées des feuilles de calcul, telles que les macros complexes, restent limitées.

La version gratuite affiche des publicités dans les interfaces de modification en cours de documents, ce qui interrompt les flux de travail.

Certains utilisateurs signalent des problèmes de synchronisation occasionnels lorsqu'ils travaillent simultanément sur plusieurs appareils.

Tarifs Polaris Office

Essai gratuit

Entreprise : 7,99 $/mois par utilisateur

Éducation : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Polaris Office

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Polaris Office ?

Selon une critique publiée sur G2:

Ce que j'apprécie le plus dans cette suite, c'est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Elle est abordable et offre tout ce dont on a besoin dans un seul package. Elle est très pratique, car tout ce dont on peut avoir besoin dans une suite est à notre disposition, du traitement de texte aux feuilles de calcul, en passant par les présentations et les PDF. J'aime le fait que la suite permette la collaboration de plusieurs personnes sur un même projet, ce qui constitue un avantage supplémentaire.

Ce que j'apprécie le plus dans cette suite, c'est sa simplicité et sa facilité d'utilisation. Elle est abordable et offre tout ce dont on a besoin dans un seul package. Elle est très pratique, car tout ce dont on peut avoir besoin dans une suite est à notre disposition, du traitement de texte aux feuilles de calcul, en passant par les présentations et les PDF. J'aime le fait que la suite permette la collaboration de plusieurs personnes sur un même projet, ce qui constitue un avantage supplémentaire.

🔍 Le saviez-vous ? 84 % des employés de bureau déclarent être impatients d'utiliser des agents IA dans leur travail quotidien. Cela témoigne d'une véritable évolution vers des rôles basés sur l'IA qui offrent davantage d'assistance.

⭐ Mentions spéciales

Une alternative auto-hébergée qui privilégie la confidentialité et offre aux organisations un contrôle total sur les fichiers, les documents, les Calendriers et les outils de collaboration. Idéale pour les équipes qui ne peuvent pas stocker de données sur des serveurs tiers et qui ont besoin d'un cryptage de niveau entreprise avec la flexibilité de l'open source.

Une plateforme de communication puissante conçue pour une messagerie d'équipe rapide et consultable. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite complète pour l'environnement de travail, ses intégrations approfondies et ses flux de travail basés sur des canaux en font un compagnon ou une alternative solide pour les équipes dont le travail repose sur la collaboration en temps réel.

Une plateforme de gestion visuelle du travail qui excelle dans la planification structurée de projets et l'automatisation. Idéale pour les équipes qui ont besoin de tableaux, d'échéanciers et de flux de travail personnalisables, sans nécessairement avoir besoin d'outils complets de création de documents ou de communication.

Un système rationalisé de gestion de projet et de tâches conçu pour favoriser la clarté, la responsabilité et la coordination entre les équipes. Asana excelle lorsque les équipes recherchent des flux de travail structurés, un suivi des objectifs et une automatisation allant au-delà de ce que propose Google Workspace Studio.

Un duo puissant pour les équipes d'ingénieurs et techniques. Confluence gère la documentation et le partage des connaissances, tandis que Jira prend en charge le suivi des problèmes, les flux de travail agiles et l'exécution de projets complexes, ce qui est idéal pour les équipes qui ont besoin d'une structure plus approfondie que celle offerte par Google Workspace Studio.

Trouvez votre flux avec ClickUp

En explorant les alternatives à Google Workspace Studio, vous aurez l'occasion de repenser la manière dont votre équipe collabore et dont vos systèmes devraient fonctionner à mesure que le travail évolue.

ClickUp vous offre cette liberté et ajoute une structure là où la plupart des outils s'arrêtent. Les tâches, les documents, les automatisations, les agents, les tableaux de bord et l'IA sont regroupés dans un seul moteur de flux de travail, afin que votre équipe puisse planifier, exécuter et communiquer sans perdre le contexte.

BrainGPT, les agents IA et les automatisations fournissent l'assistance nécessaire pour les opérations quotidiennes grâce à une connaissance réelle de l'environnement de travail, offrant à votre équipe la visibilité et la dynamique requises par les environnements de travail en pleine croissance.

Si vous êtes prêt à rationaliser le fonctionnement de votre équipe et à mettre en place une installation qui évolue avec vous, inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp! ✅

