Comment créer une documentation interne efficace pour votre équipe

Vous participez à une réunion de planification de sprint. Une décision prise il y a trois versions est mentionnée, et tout le monde acquiesce. Mais vous vérifiez le backlog. Rien. L'information n'est pas perdue, elle n'est simplement pas stockée là où elle devrait l'être. Il est temps de mettre en place un meilleur système.

Ce n'est pas que l'information n'existe pas, mais elle n'est tout simplement pas consignée là où elle devrait l'être. De nombreuses équipes s'appuient sur un ensemble disparate de dossiers, d'outils et de connaissances tribales qui ne fonctionnent que partiellement.

Il est donc temps de mettre en place un meilleur système.

Dans cet article, nous allons explorer comment créer une documentation interne qui vous aide à avancer plus rapidement et à éviter toute confusion, et comment ClickUp rend tout cela encore plus facile. 🎯

Qu'est-ce que la documentation interne ?

La documentation interne est un ensemble structuré des connaissances internes de votre entreprise, comprenant les politiques, les procédures, les processus, les directives, les bonnes pratiques, les supports de formation et l'expertise accumulée.

Contrairement à la documentation externe, destinée aux clients ou aux utilisateurs extérieurs à l'entreprise, la documentation interne est conçue exclusivement pour votre équipe. Elle centralise les connaissances, stimule la productivité et préserve le savoir-faire de votre organisation. Elle sert de ressource centralisée et accessible qui standardise les performances, améliore la productivité et préserve les connaissances organisationnelles.

Avec ClickUp, vous pouvez regrouper tout cela en un seul endroit. Le Hub Documents sert de source unique d'informations, organisant les connaissances de l'entreprise, les wikis et les notes de réunion. La recherche alimentée par l'IA vous permet de trouver instantanément des réponses dans les documents, les wikis, les tâches et les commentaires, afin que rien ne se perde et que tout le monde reste sur la même page. Vous pouvez même convertir des documents en wikis, ce qui facilite la mise à jour et l'accès à vos informations les plus importantes.

Si vous migrez depuis un autre outil, l'importation de documents existants depuis Google Docs, Notion et Confluence s'effectue en toute transparence, ce qui vous permet de consolider votre base de connaissances et de faciliter l'intégration des nouveaux membres de l'équipe.

🧠 Anecdote : Au Moyen Âge, les monastères conservaient des registres méticuleux sur les pratiques agricoles, la médecine et même la fabrication de la bière. Ces manuels internes ont permis de préserver les connaissances malgré les épidémies, les guerres et l'effondrement des empires.

Pourquoi la documentation interne est-elle importante ?

Considérez la documentation technique interne comme la mémoire collective de votre équipe. Sans elle, les connaissances restent enfermées dans les messages privés, enfouies dans la boîte de réception de quelqu'un ou, pire encore, perdues lorsqu'un membre de l'équipe quitte l'entreprise.

Voici pourquoi une bonne documentation interne est importante. 👇

Conserve les connaissances en un seul endroit : rassemble les informations importantes dispersées afin que chacun sache où trouver ce dont il a besoin

Accélère l'intégration : Permet aux nouvelles recrues d'être immédiatement opérationnelles, de comprendre comment les choses fonctionnent, et de se sentir plus en confiance, plus rapidement

Améliore la productivité : Réduit le temps passé à chercher des réponses ou à répéter des questions, afin que les équipes puissent se concentrer sur le travail qui compte vraiment

Garantit la cohérence : Aide tout le monde à suivre les mêmes processus, ce qui réduit les erreurs et maintient la qualité dans toutes les équipes et tous les projets

*réduit le travail superflu : évite que les gens ne résolvent plusieurs fois les mêmes problèmes en documentant clairement les solutions

Favorise l'amélioration continue : recueille les enseignements tirés et les bonnes pratiques afin que les équipes puissent apprendre du passé et s'améliorer au fil du temps

Grâce à la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp, la recherche de réponses est un jeu d'enfant. Que vous recherchiez un document de processus, un résumé de projet ou un commentaire du dernier trimestre, l'IA met les bonnes informations à votre disposition, sans que vous ayez à fouiller dans d'innombrables dossiers ou fils de discussion.

Types de projets de documentation interne

Des guides d'intégration et des documents de processus aux spécifications techniques et aux notes de réunion, votre projet de documentation sert à diverses fins.

Examinons les types de documentation interne clés. 💁

Politiques, procédures et documentation des processus :

Manuels destinés aux employés

Documentation des processus , comme les procédures d'intégration et de départ

Politiques relatives aux employés (par exemple, sécurité, conformité, tests d'assurance qualité)

Procédures opératoires normalisées (SOP), checklist et guides pratiques

Documentation relative à la formation et au développement des employés :

Supports de formation et checklist

Forfaits de développement des employés

Évaluations des performances

Documentation du projet :

Analyse de rentabilité ou idées de projet

Documentation du projet , comme les objectifs, les plans, l'analyse des risques et le calendrier/échéancier du projet.

Comptes rendus de réunion de projet, rapports de statut, documents de clôture de projet et enseignements tirés

Documentation opérationnelle et relative à la collaboration au sein de l'équipe :

Forfaits opérationnels

Calendriers de l'équipe, rapports de statut

Comptes rendus des réunions d'équipe et de service

Documentation technique :

Documentation de l'équipe commerciale :

Propositions, analyses de rentabilité d'entreprise

Documentation produit

Comptes rendus de réunions d'équipe commerciale, registres des activités de l'équipe commerciale

Documentation RH :

Documents d'intégration, politiques d'entreprise, supports de formation et manuels destinés aux employés

🔍 Le saviez-vous ? En 1999, le Mars Climate Orbiter de la NASA s'est désintégré parce qu'une équipe utilisait le système métrique et une autre le système impérial. Le problème ? L'absence de documentation unifiée sur les normes de mesure. Une erreur de frappe qui a littéralement coûté 125 millions de dollars.

Comment créer une documentation interne qui fait du travail

C'est une chose d'écrire des choses. C'en est une autre de les rendre claires, accessibles et utiles. Une documentation interne efficace nécessite une structure, une cohérence et un peu d'empathie pour la personne qui la lira ensuite.

Voici comment créer une documentation interne qui vous convient à l'aide d'un logiciel de documentation technique tel que ClickUp. ⚒️

Avant de commencer, découvrez ce qu'un utilisateur réel de ClickUp a à dire :

ClickUp est idéal pour obtenir des informations extrêmement détaillées lorsque cela est nécessaire, tout en permettant d'afficher les choses de manière très simple. Cela a changé la donne pour notre agence, qui a pu améliorer sa documentation des processus et sa productivité.

📮ClickUp Insight : 70 % des managers utilisent des briefings détaillés pour définir les attentes, 11 % s'appuient sur les réunions de lancement d'équipe et 6 % adaptent leurs réunions de lancement en fonction des tâches et de la complexité. Cela signifie que la plupart des réunions de lancement sont axées sur la documentation et non sur le contexte. Le forfait est peut-être clair, mais est-il clair pour tout le monde, de la manière dont chacun a besoin de l'entendre ? Les fonctionnalités d'IA de ClickUp Brain vous aident à personnaliser la communication dès le début. Utilisez-les pour résumer les documents de lancement en briefs de tâches spécifiques à chaque rôle, générer des plans d'action par fonction et identifier les personnes qui ont besoin de plus de détails et celles qui en ont besoin de moins. Résultats concrets : Hawke Media a réduit les retards dans ses projets de 70 % grâce aux fonctionnalités avancées de suivi de projet et d'automatisation de ClickUp.

Étape n° 1 : commencez par définir un objectif clair

Avant d'ouvrir un document vierge, définissez clairement votre objectif. Cherchez-vous à rationaliser l'intégration des nouveaux membres de l'équipe ? À rendre les processus de l'entreprise reproductibles ? À réduire les questions répétitives ? Notez 2 ou 3 résultats spécifiques que vous souhaitez voir soutenus par votre documentation interne.

ClickUp Docs est un excellent point de départ pour la rédaction et le partage de connaissances axé sur les objectifs.

Faites de la documentation interne un processus collaboratif Créez un point de départ pour votre structure de documentation dans ClickUp Docs.

Les documents sont étroitement connectés à votre flux de travail, intégrés directement dans la même plateforme que les tâches, les feuilles de route et les échéanciers ClickUp.

Imaginons que vous soyez chef de projet et que vous mettiez en place un nouveau processus d'assurance qualité. Votre objectif est de réduire les questions répétitives et les incohérences dans la manière dont l'assurance qualité est terminée au sein des équipes. Au lieu de partir de zéro dans un outil de documentation déconnecté, vous ouvrez ClickUp Docs et créez un « Guide du processus d'assurance qualité » partage. Vous définissez l'objectif du document à l'aide d'une checklist (« Réduire les retards en matière d'assurance qualité », « Documenter les attentes en matière de cas de test », « Lien vers les scripts d'automatisation »). Vous intégrez le tableau des tâches d'assurance qualité directement dans le document pour une visibilité en temps réel.

💡 Conseil de pro : configurez des tâches récurrentes dans ClickUp pour des révisions régulières et appliquez le modèle Démarrer/Arrêter/Continuer. Que devrions-nous commencer à faire dans nos documents ? Que devrions-nous arrêter ? Que devrions-nous continuer ? Vous pouvez effectuer un audit et signaler tout ce qui est obsolète, inutilisé ou inutile.

🔍 Le saviez-vous ? Chez Google, chaque projet d'ingénierie majeur commence par un document de conception. Ces documents sont examinés, commentés, révisés et archivés. Cela a permis à l'organisation d'ingénierie de Google d'évoluer et a incité le secteur à donner la priorité à la documentation.

Étape n° 2 : impliquer les principales parties prenantes du projet dans le processus de documentation

N'essayez pas de tout documenter seul. Faites appel à des personnes qui vivent et respirent le processus que vous capturez : développeurs, managers d'équipes, responsables des opérations. Ces experts en la matière combleront les lacunes du monde réel que vous pourriez manquer.

Vous pouvez désigner un propriétaire du contenu pour chaque document, qui se chargera de le maintenir à jour et de veiller à son exactitude au fil du temps.

Dans Docs, la collaboration consiste à transformer les commentaires en étapes concrètes. Avec les commentaires assignés de ClickUp, vous pouvez taguer un membre de l'équipe directement sur une ligne de texte, demander des éclaircissements ou lui demander de revoir une section. Ce commentaire devient une tâche traçable, ce qui garantit qu'il ne se perdra pas dans une multitude de réponses.

Assurez la responsabilité de l'équipe avec ClickUp Assign Comments

Imaginons que vous soyez chef de produit et que vous documentiez le processus de transfert entre la conception et l'ingénierie. Vous avez un doute sur une étape, vous surlignez donc la section et ajoutez un commentaire à l'intention du responsable ingénierie : « Pouvez-vous confirmer que nous utilisons toujours le plugin Figma dev ici ? » Il s'agit désormais d'une tâche à accomplir, et non plus d'une simple question en suspens. De plus, vous pouvez rendre les documents publics ou privés et personnaliser les permission d'afficher, de commentaire ou de modification en cours, afin d'impliquer les bonnes personnes tout en assurant la sécurité de l'information sensible.

💡 Conseil de pro : Ajoutez des personas à la documentation en décrivant les utilisateurs ou les parties prenantes types pour certains processus. Cela aide les équipes à faire preuve d'empathie et à adapter leur approche.

Étape n° 3 : mappez votre structure

Considérez votre documentation comme un site web : elle doit comporter des sections claires et suivre un flux logique. Qu'il s'agisse de documents d'intégration, de guides pratiques ou de documents de processus, choisissez une structure qui reflète le mode de fonctionnement de votre équipe.

Le formatage de texte enrichi dans ClickUp Docs est particulièrement utile dans ce cas. Vous n'êtes pas limité au texte simple : vous pouvez utiliser des en-têtes, des sections repliables, des checklist, des légendes, des tableaux, des blocs de code et même des vues intégrées telles que des tableaux Kanban ou des calendriers.

Créez des documents interactifs et évolutifs avec ClickUp Docs

Par exemple, si vous documentez un processus d'assurance qualité, vous pouvez ajouter : pages imbriquées *pour le contenu « approfondi » dont tout le monde n'a pas besoin au premier coup d'œil

Une checklist avec les dates d'échéance pour les tests de régression

Une vue intégrée du tableau affichant les bugs ouverts

Remarques pour les zones à haut risque ou les étapes nécessitant une attention particulière

🧠 Anecdote amusante : Au XVIIIe siècle, les pirates utilisaient « Les Articles » pour documenter les règles relatives au butin, à la conduite et même à l'indemnisation en cas de blessure. Tous les membres d'équipage devaient donner leur accord avant de prendre la mer, ce qui en faisait une version précoce d'un manuel d'équipe.

Étape n° 4 : utilisez des modèles pour garantir la cohérence

Les modèles vous font gagner du temps et donnent à vos documents une apparence homogène. Créez des mises en forme standard pour les procédures opératoires normalisées, les guides d'intégration, les notes de réunion et tout ce que vous répétez.

Vous pouvez disposer d'un mini-guide de style qui couvre le ton, les termes, la mise en forme et les expressions courantes. Cela est particulièrement utile pour les équipes de distribution.

Voici un excellent modèle ClickUp à essayer :

Obtenir un modèle gratuit Obtenez un cadre pour créer et organiser votre bibliothèque d'information numérique grâce au modèle de base de connaissances ClickUp

Le modèle de base de connaissances ClickUp vous aide à organiser, partager et accéder à la documentation interne sans le désordre habituel.

Elle classe le contenu en sections telles que Intégration, Guides pratiques, Cas d'utilisation, Modèles, Tutoriels vidéo et Ressources communautaires. Ce regroupement élimine les conjectures et vous aide à accéder facilement aux ressources pertinentes.

⚙️ Bonus : vous pouvez également essayer nos modèles de gestion de produits et d'ingénierie pour organiser vos idées de fonctionnalités, vos détails techniques et vos plans de projet.

Étape n° 5 : rédigez un contenu clair

Allez à l'essentiel. Plus n'est pas toujours synonyme de mieux.

Donnez la priorité à la documentation qui fournit l'assistance aux flux de travail critiques, aux questions courantes ou à l'alignement interfonctionnel. Si c'est quelque chose que les gens demandent rarement ou qui change constamment, il n'est peut-être pas nécessaire de créer un document dédié.

Pour accélérer le processus de rédaction et réduire les approximations, tournez-vous vers ClickUp Brain. Son IA Writer vous aide à générer, effectuer une modification en cours ou résumer la documentation directement dans un document.

Demandez à ClickUp Brain de résumer les documents techniques

Vous devez traduire un processus complexe en un guide convivial pour les utilisateurs ? Demandez à l'IA de le simplifier en utilisant un langage simple ou en adoptant un ton spécifique. Vous essayez de résumer un document technique dense pour des parties prenantes non techniciennes ? Générez instantanément un TL;DR.

ClickUp Brain est votre assistant quotidien, conscient de votre environnement de travail : il lit les tâches, les documents et les données de projet afin que les réponses que vous obtenez soient pertinentes et exploitables. Et lorsque vous avez besoin d'un équilibre différent entre rapidité et profondeur, Brain vous permet de choisir le modèle d'IA qui convient à la tâche : optez pour un modèle rapide pour des notes de réunion rapides, ou un modèle de raisonnement plus approfondi pour des PRD nuancés ou des rapports techniques. Vous obtenez ainsi le bon compromis entre rapidité, créativité et précision sans quitter ClickUp.

Quand changer de modèle

Mises à jour rapides / résumés courts → choisissez le modèle optimisé pour la rapidité

Formulation complexe sur le plan stratégique, juridique ou technique → choisissez le modèle de profondeur/nuance

Brainstorming créatif ou formulation alternative → choisissez un modèle créatif/axé sur le ton

clickUp Brain MAX — la puissance d'un bureau pour vos documents internes*

Détails de la tâche Brain max

Lorsque vos documents ne sont pas seulement des pages de référence, mais des systèmes vivants (procédures opératoires normalisées, historique des décisions, guides d'intégration), vous avez besoin d'une expérience de bureau conçue pour les travaux de longue haleine : c'est Brain MAX. Il s'agit de la version optimisée pour les ordinateurs de bureau de ClickUp Brain, conçue pour gérer des tâches de documentation multi-documents et multi-heures afin que les connaissances de votre entreprise deviennent utilisables, et non simplement stockées.

Pourquoi Brain MAX aide votre documentation à travailler efficacement

Consolidez rapidement des informations dispersées : alimentez Brain MAX avec plusieurs notes de réunion, PRD et fils de discussion, et demandez-lui de produire un document interne unique et soigné (par exemple, « Créer un guide du processus d'assurance qualité à partir de ces trois notes de sprint et du PRD »).

Extraction automatique des décisions et du contexte : transformez les fragments de discuter informel ou de réunion en une section claire intitulée « Contexte de la décision » qui explique pourquoi un choix a été fait et qui est responsable du suivi — idéal pour éviter de se demander « pourquoi avons-nous fait cela ? » lors des prochains sprints.

Création groupée de tâches de révision et de maintenance : demandez à Brain MAX d'analyser les documents et de générer des tâches de révision récurrentes, d'attribuer des propriétaires et de définir des champs « dernière révision / prochaine révision » afin que les documents ne deviennent pas obsolètes.

Talk-to-Text pour une saisie rapide : utilisez Talk-to-Text pour dicter des analyses rétrospectives, des transferts ou des sessions de partage de connaissances ; Brain MAX structurera les informations saisies en titres, résumés et mesures à prendre que vous pourrez publier instantanément.

Adaptez le ton et le modèle à votre public : activez/désactivez les styles de réponse (résumé rapide pour les cadres supérieurs ou description détaillée étape par étape pour les ingénieurs) afin qu'une seule source d'information puisse servir à plusieurs publics sans avoir à être réécrite.

Invites, instructions pratiques pour les flux de travail de documentation

« Combinez ces trois notes rétrospectives et le tableau des tâches « Release 4. 2 » en un seul document « Release Retrospective » contenant les points clés à retenir et les suivis assignés. »

« Parcourez ce document d'intégration de 20 pages et ajoutez une section « Démarrage rapide » avec 5 tâches à faire incontournables pour les nouvelles recrues, ainsi qu'une tâche de révision récurrente pour le propriétaire du document. »

« Dictez 8 minutes de notre session de transfert de connaissances et convertissez-les en une procédure opératoires normalisées de dépannage avec des étapes de checklist et des cas de test intégrés. »

Qui en bénéficie le plus ?

Les équipes opérationnelles et d'ingénierie convertissent les connaissances tribales en manuels opérationnels reproductibles

Les chefs de produit créent des journaux de décision consultables liés au travail sur les fonctionnalités

Les RH et les opérations RH créent des guides d'intégration vivants qui restent à jour

Essayez-le dans vos documents : Brain MAX transforme les longues modifications, la synthèse de plusieurs documents et les flux de travail de maintenance en une expérience moins comme celle d'un administrateur et plus comme celle d'une progression. Pour en savoir plus sur Brain MAX et sur l'utilisation de Talk-to-Text, cliquez ici : ClickUp Brain MAX et Talk to Text.

Vous en voulez plus ? Essayez Clip !

Enregistrez votre écran pour créer des présentations visuelles avec ClickUp Clips

Et lorsque cela s'avère utile, ClickUp vous permet d'aller au-delà du texte. Ajoutez des visuels, des captures d'écran, des diagrammes ou même une courte vidéo. Vous pouvez enregistrer votre écran directement avec ClickUp Clips pour montrer exactement comment quelque chose fonctionne, comme un flux de travail de développement en plusieurs étapes, comment configurer un tableau de sprint ou où enregistrer les demandes de fonctionnalités.

Il s'agit d'un moyen plus rapide et plus intuitif de saisir les nuances que le texte pourrait omettre, en particulier pour les équipes interfonctionnelles ou asynchrones.

En savoir plus sur ClickUp Clips :

📮 Insight ClickUp : Les données du sondage ClickUp sur l'efficacité des réunions suggèrent que près de la moitié de toutes les réunions (46 %) ne comptent que 1 à 3 participants. Bien que ces réunions plus restreintes puissent être plus ciblées, elles pourraient être remplacées par des méthodes de communication plus efficaces, telles qu'une meilleure documentation, des mises à jour asynchrones enregistrées ou des solutions de gestion des connaissances de l'entreprise. Les commentaires assignés dans les tâches ClickUp vous permettent d'ajouter du contexte directement dans les tâches, de partager des messages audio rapides ou d'enregistrer des mises à jour vidéo avec ClickUp Clips, ce qui aide les équipes à gagner un temps précieux tout en garantissant que les discussions importantes ont toujours lieu, sans perte de temps ! 💫 Résultats concrets : Des équipes telles que Trinetrix ont constaté une réduction de 50 % des discussions et réunions inutiles grâce à ClickUp.

La documentation interne de l'équipe n'est utile que si elle est facile à trouver. Stockez-la dans une source unique et fiable telle que ClickUp Hub Documents, où votre équipe peut parcourir, rechercher et accéder aux informations pertinentes sans avoir à fouiller dans des dossiers ou des fils de discussion interminables.

Vous pouvez baliser le contenu, le classer par fonction (par exemple, intégration, flux de travail de développement, spécifications produit) et lier les ressources associées afin que votre base de connaissances interne reste interconnectée et intuitive.

Pour le tester, demandez à un membre de l'équipe de trouver un document en utilisant uniquement la fonctionnalité de recherche. S'il rencontre des difficultés, cela signifie que votre structure a besoin de travail.

Partagez les permissions pour protéger les informations sensibles

ClickUp vous permet de personnaliser les permission afin de contrôler qui peut afficher, commenter ou effectuer une modification en cours sur chaque document. Cela garantit la sécurité des informations sensibles tout en permettant aux personnes concernées d'accéder aux connaissances pour y contribuer ou les exploiter.

N'oubliez pas non plus qu'une documentation obsolète est pire que l'absence de documentation. Attribuez clairement la propriété de chaque document et fixez une fréquence de révision régulière. Une fois par mois ou par trimestre est un bon point de départ. Vous pouvez ajouter en haut du document les dates « Dernière révision le » et « Prochaine révision par » pour une meilleure gestion des documents.

Écoutez Mitch Stephens, PMP:

Depuis l'adoption de ClickUp, nos équipes ont progressivement abandonné Google Docs pour la documentation, qui s'est d'ailleurs considérablement améliorée.

Il existe de nombreuses alternatives à Google Docs adaptées à la documentation interne, des simples éditeurs aux plateformes complètes de base de connaissances. Cette vidéo passe en revue 11 options et compare la collaboration, le contrôle des versions, les modèles, les contrôles d'accès, les intégrations et les tarifs afin de vous aider à choisir l'outil qui correspond le mieux aux besoins de votre équipe en matière de documentation.

💡 ClickUp AI Notetaker : documentez automatiquement vos réunions Le ClickUp AI Notetaker capture automatiquement les notes de réunion et les stocke dans le Hub Documents, dans une section dédiée intitulée « Meeting Notes » (Notes de réunion). Que vous organisiez des réunions individuelles, des réunions d'équipe ou des planifications de sprint, vous disposerez d'un enregistrement cohérent et centralisé sans avoir à prendre de notes manuellement. C'est un moyen puissant de transformer les discussions en documentation facile d'accès, à consulter et à partager.

Bonnes pratiques pour la création de documentation interne

Voici quelques-uns des meilleurs conseils et astuces pour créer de la documentation technique:

Désignez des champions du savoir : Identifiez les experts en la matière et désignez-les comme propriétaires ou réviseurs pour des domaines spécifiques de la documentation

utilisez une matrice RACI : *Ajoutez les étiquettes « Responsable, Compte rendu, Consulté, Informé » pour clarifier les rôles dans la création et la révision de la documentation

Standardisez les sections : Autorisez les sections communes dans chaque document, telles que l'introduction, l'aperçu, les instructions étape par étape, le dépannage et les références

Créez une liste de contrôle pour la documentation : Ajoutez une checklist pour chaque modèle afin de vous assurer que tous les éléments nécessaires sont inclus

utilisez une matrice MECE : *Classez les informations dans un cadre « mutuellement exclusif et collectivement exhaustif » afin de les catégoriser sans qu'il y ait de chevauchement

💡 Conseil de pro : Ajoutez une section « Contexte de la décision » dans laquelle vous expliquez pourquoi certains processus ou certaines politiques ont été créés. Cela aide les utilisateurs à comprendre le raisonnement plutôt que de suivre aveuglément les règles.

Créez des documents internes évolutifs avec ClickUp

La création d'une documentation interne de haute qualité ne devrait pas être un projet secondaire que vous redoutez de mettre à jour. Lorsqu'elle est bien faite, votre documentation devient un système d'assistance pour votre équipe : l'intégration est plus rapide, les questions sont moins nombreuses et les processus sont suivis comme ils le devraient.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rend cela encore plus facile. Grâce à des fonctionnalités telles que les documents imbriqués, les autorisations de partage faciles, la collaboration en temps réel et la recherche puissante, vous pouvez intégrer la documentation dans votre flux de travail. De plus, ClickUp Brain automatise la rédaction de longs guides tandis que Clips vous aide à capturer des tutoriels sous forme audio/visuelle.

Alors, pourquoi attendre ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅