Le fossé dans l'utilisation de l'IA : pourquoi l'adoption rapide par les individus ne signifie pas des gains immédiats sur le lieu de travail

La révolution de l'IA n'attend pas d'autorisation. Les développements récents montrent que les gens sont à la fois ouverts à l'IA et l'adoptent à un rythme sans précédent. Depuis janvier 2025, ChatGPT sert https://www.yahoo.com/tech/meta-ai-has-nearly-600-million-monthly-users-184512693.html?utm_source=chatgpt.com 600 millions de personnes /%href/ par mois. Même les nouveaux venus comme DeepSeek ont prouvé qu'ils pouvaient attirer plus de 30 millions d'utilisateurs par mois dans les semaines qui ont suivi leur lancement. dans le monde. #### Points clés 📌 L'adoption rapide des outils d'IA montre une forte acceptation par le grand public. Les organisations s'y mettent, les dirigeants considérant l'IA comme la prochaine technologie révolutionnaire sur le lieu de travail

📌 L'essor fulgurant de nouveaux outils d'IA tels que DeepSeek (qui a atteint 33,7 millions d'utilisateurs actifs par mois en quelques semaines) suggère que les utilisateurs recherchent et adoptent activement les solutions d'IA qui répondent le mieux à leurs besoins 📌 Avec une application appropriée de l'IA sur le lieu de travail, les travailleurs du savoir peuvent potentiellement devenir des orchestrateurs, des gestionnaires et des directeurs d'agents d'IA qui font le travail, au lieu d'effectuer eux-mêmes les « tâches de travail intellectuel » directement

Potentiel vs. adoption : l'IA sur le lieu de travail 📮 ClickUp Insight : Nous avons constaté que 62 % des personnes interrogées préfèrent les outils d'IA de discussion comme ChatGPT et Claude, alors que seulement 12 % utilisent régulièrement les fonctionnalités d'IA intégrées aux outils de productivité. Cela pourrait être le résultat de lacunes en matière de connaissances, de préoccupations en matière de sécurité ou de l'absence de valeur ajoutée explicite.

L'IA continue de faire des vagues sur le lieu de travail, mais pas toujours comme on pourrait s'y attendre. Selon le rapport sur l'avenir de l'emploi 2025 /%href/ https://reports.weforum.org/docs/WEF\_Future\_of\_Jobs\_Report\_2025.pdf Future of Jobs Report 2025 /%href/,

41 % des entreprises dans le monde prévoient de réduire leurs effectifs d'ici 2030 à l'aide de flux de travail assistés par l'IA, et 62 % cherchent à recruter davantage de personnes ayant les compétences nécessaires pour mieux travailler aux côtés de l'IA.

Débloquez la puissance de l'IA dans vos discussions, documents, tâches, calendrier, etc. #### 🏁 Recherche basée sur l'IA La recherche connectée undefined agit comme le cerveau connecté de votre organisation. Il vous suffit de saisir le mot-clé pour trouver instantanément n'importe quelle information dans l'ensemble de votre environnement de travail et des applications connectées, ou d'exécuter des commandes puissantes pour agir. L'IA comprend les recherches et les commandes en langage naturel, ce qui en fait un puissant hub reliant la découverte d'informations à une action instantanée. Transformez votre façon de travailler grâce à une recherche et des commandes unifiées dans une seule interface basée sur l'IA #### 🏁 Une IA conçue pour tous ClickUp rend l'adoption de l'IA naturelle et intuitive.

Grâce à l'IA déjà intégrée dans les interfaces familières basées sur le chat et les fonctionnalités couramment utilisées telles que Docs, les équipes peuvent commencer petit et étendre leur utilisation à mesure qu'elles se familiarisent. Demandez à ClickUp Brain d'exécuter l'automatisation de flux de travail complexes en langage clair et d'en faire plus plus rapidement. ClickUp permet à chacun d'utiliser efficacement l'IA en toute simplicité !

