les 10 alternatives d'évaluation les plus élevées à Proton Drive pour les équipes

Vous avez commencé à utiliser Proton Drive pour la même raison que la plupart des gens le font : la confidentialité.

C'est sûr et simple. Mais à mesure que votre travail s'est développé, vos besoins ont également évolué.

Vous avez peut-être rencontré des obstacles, tels que des options de partage limite dans Proton Calendrier, l'absence de collaboration en temps réel ou le fait de devoir synchroniser manuellement entre les appareils avec Proton Mail.

Si cela vous concerne, il est temps d'explorer d'autres options.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures alternatives à Proton Drive qui offrent plus de contrôle, des fonctionnalités plus intelligentes et un flux de travail plus fluide. 🎯

Que rechercher dans les alternatives à Proton Drive ?

Proton Drive ne répond donc pas tout à fait à vos attentes, et vous êtes désormais à la recherche d'une solution qui vous convienne parfaitement.

Avant de commencer à utiliser une nouvelle plateforme numérique, tenez compte de ces éléments. 👀

sécurité et confidentialité : *Recherchez un cryptage puissant (idéalement de bout en bout), une authentification multifactorielle et la conformité à des normes telles que le RGPD ou l'HIPAA si vos données sont sensibles

vitesse et performances : *Optez pour un fournisseur de services à faible latence et disposant de centres de données avec distribution mondiale si vous travaillez avec des fichiers volumineux ou si vous avez besoin d'un accès rapide

capacité de stockage à long terme : *Assurez-vous que le fournisseur propose des options évolutives afin de ne pas avoir à changer de fournisseur lorsque vos besoins en stockage augmenteront

sauvegarde et redondance des données : *Recherchez des services qui répliquent automatiquement vos données dans différentes régions, ce qui est très utile en cas de panne matérielle ou de problèmes imprévus

Fonctionnalités de gestion des fichiers : Recherchez des fonctionnalités supplémentaires pratiques telles que le contrôle des versions, le partage de fichiers et les sauvegardes automatiques, qui ont une incidence significative sur la fluidité du fonctionnement

Intégrations et accessibilité : Vérifiez si elles fonctionnent sur tous vos appareils. Peuvent-elles être connectées à vos outils (tels que les CRM, les applications de gestion de projet ou les suites de productivité) ?

💡 Conseil de pro : Adoptez des modèles « zero trust » : chaque demande d'accès à un fichier, même de la part d'utilisateurs internes, est vérifiée. C'est comme un contrôle de sécurité à chaque porte.

Les 10 meilleures alternatives à Proton Drive en un coup d'œil

Voici un bref résumé des 10 meilleures alternatives à Proton Drive. ⚒️

Alternative à Proton Drive Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs * ClickUp Gestion intelligente des fichiers avec une fonction de recherche puissante Automatisation basée sur l'IA, collaboration en temps réel, gestion centralisée des connaissances Free Nextcloud Créer un cloud auto-hébergé avec un contrôle total Chiffrement de bout en bout, automatisation des flux de travail et outils de communication sécurisés À partir de 77 $/an par utilisateur MEGA Envoyez facilement des fichiers volumineux cryptés Chiffrement à connaissance nulle, synchroniser en temps réel et gestionnaire de mots de passe Free Filen Sauvegardes automatiques et cryptées de bout en bout Chiffrement côté client, synchroniser en temps réel et assistance Markdown À partir de 2,26 $/mois par utilisateur Internxt Drive Stockage de fichiers zéro connaissance sur toutes les plateformes Stockage décentralisé, assistance multiplateforme Free Tresorit Conformité de niveau entreprise et collaboration sécurisée Conformité au RGPD/HIPAA et permission granulaires À partir de 5,99 $/mois par utilisateur Box Intégration du stockage de fichiers aux flux de travail d'entreprise Automatisation des flux de travail, intégrations avec des outils d'entreprise Free pCloud Stockage à vie avec lecture multimédia intégrée Paiement unique pour des forfaits à vie, streaming multimédia À partir de 19,99 $/mois par utilisateur Synchroniser. com Partage sécurisé entre les équipes grâce à des permission granulaires Historique des versions, partage sécurisé des fichiers À partir de 5 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Cryptee Stockage privé de documents et de photos Stockage crypté pour les documents et les photos Free

Les 10 meilleures alternatives à Proton Drive

Explorons les 10 meilleures alternatives à Proton Drive. 💁

1. ClickUp (idéal pour une gestion intelligente des fichiers avec une fonction de recherche puissante)

Proton Drive vous offre un espace de stockage pour vos fichiers, mais qu'en est-il de vos projets, tâches, notes et communications ?

Lorsque tout est dispersé dans différents outils, le travail devient lent, cloisonné et fragmenté : vous êtes confronté à une prolifération des tâches.

ClickUp résout ce problème. En tant qu'application tout-en-un pour le travail qui combine projets, connaissances et discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA, elle vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Commencez avec ClickUp Brain, le moteur d'IA qui comprend votre espace de travail. Posez-lui des questions telles que « Quels sont les protocoles de sécurité pour les données des clients ? » et il trouvera les réponses dans les tâches, les documents ou les wikis, même si l'information se trouve au fin fond d'une checklist ou d'un fil de commentaires.

Alors que Proton Drive est conçu pour la confidentialité et le stockage de fichiers, ClickUp Brain va plus loin dans la gestion des connaissances grâce à l'automatisation basée sur l'IA. Au lieu de télécharger un document et de l'oublier, vous pouvez :

résumez automatiquement *les fichiers volumineux, les articles ou les notes de réunion

déclenchez des automatisations intelligentes* telles que la création de tâches ou de documents en fonction du contenu, des échéances ou des mises à jour des discussions

Extrayez des données à partir de sources externes ou de documents existants pour créer plus rapidement des rapports, des guides ou des supports d'intégration

Traduisez le contenu en plusieurs langues pour fournir l'assistance à l'échelle mondiale

Intégrez-les à vos outils grâce à des connexions API pour une gestion automatisée des fichiers et des flux de travail multi-outils

Mais obtenir une réponse ne fonctionne que lorsque les informations sont réellement organisées. C'est là qu'intervient ClickUp AI gestion des connaissances par l'IA.

Vous pouvez regrouper les ressources dans des wikis, des bibliothèques SOP ou des manuels d'équipe. Chacun d'entre eux peut renvoyer vers des tâches, des mises à jour et des documents pertinents, afin que les informations ne soient pas dispersées. Le meilleur dans tout ça ? Les agents IA de ClickUp peuvent gérer tout cela sans presque aucune intervention de votre part. 👇🏼

Une fois cette structure mise en place, ClickUp Docs ajoute la collaboration à l'équation. Il s'agit d'espaces collaboratifs vivants, entièrement intégrés à vos tâches, projets et flux de travail. Vous pouvez transformer les informations générées par l'IA en briefs détaillés, en procédures opératoires normalisées ou en notes de réunion. Ensuite, liez-les directement à des tâches, attribuez des collaborateurs et tirez parti de la collaboration en temps réel en un seul endroit.

Bien sûr, votre équipe stocke probablement déjà des fichiers dans d'autres outils. Les intégrations ClickUp connectent des plateformes telles que Google Drive, OneDrive, iCloud Drive et Dropbox directement à votre flux de travail. Vous pouvez lier ou prévisualiser ces fichiers dans les tâches et les documents sans changer d'onglet ni perdre le contrôle des versions.

ClickUp Enterprise Search vous aide à regrouper tout le contexte de travail en un seul endroit

Enfin, ClickUp Enterprise Search relie tout entre eux. Il facilite la recherche contextuelle en assurant la connexion des différentes parties de votre flux de travail, vous permettant ainsi de localiser rapidement un document spécifique, un commentaire d'un chef d'équipe ou une mise à jour de tâche datant de trois mois.

📌 Exemple : un collaborateur utilise le système de recherche intelligent pour trouver rapidement un commentaire du responsable du contenu concernant la date limite de publication d'un article de blog. Il peut également trouver les mises à jour des tâches associées provenant du concepteur concernant les révisions graphiques. Tout est lié au document original « Stratégie de campagne T2 », ce qui facilite l'accès, quel que soit le moment ou l'endroit où il a été créé.

*les meilleures fonctionnalités de ClickUp

collaborez en temps réel : *Maintenez les wikis à jour grâce à la modification en cours, aux commentaires dans les documents et à l'attribution de tâches pour un travail d'équipe interfonctionnel

*trouvez tout ce dont vous avez besoin dans Hub Documents : centralisez toutes vos connaissances en un seul endroit grâce à des wikis vérifiés, des modèles personnalisables et des options de recherche, de tri et de filtrage faciles à utiliser

lancez des tâches en toute simplicité : *utilisez les raccourcis du centre de commande pour ouvrir des applications, accéder à l'historique du bloc-notes ou créer du contenu en un clic

*accédez à la recherche où que vous soyez : lancez une recherche depuis le centre de commande, la barre d'actions globale ou votre bureau, selon ce qui vous convient le mieux dans votre flux

Limites de ClickUp

Les nombreuses fonctionnalités et options personnalisées de la plateforme peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp

*évaluations et avis ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ? *

Voici ce qu'un é valuateur G2 avait à dire à propos de ClickUp :

Le plus gros problème que j'avais avec les autres outils était la fragmentation... Ce qui distingue ClickUp à mes yeux, c'est la façon dont il combine de manière transparente la gestion des tâches avec la messagerie et la collaboration en temps réel. Au lieu de passer d'une tâche à une application de discuter, je peux simplement cliquer sur une tâche et lancer une discussion directement à cet endroit. Chaque commentaire, fichier et mise à jour se trouve exactement là où il doit être, en pièce jointe à la tâche elle-même.

💟 Bonus : Vous en avez assez de jongler entre les e-mails, les fichiers et les tâches sur différentes applications ? Découvrez Brain MAX, votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui vous évite d'avoir à utiliser plus de 10 applications différentes pour travailler.

2. Nextcloud (idéal pour créer un cloud auto-hébergé avec un contrôle total)

via Nextcloud

Nextcloud est une plateforme open source qui vous permet de créer votre propre cloud privé pour le stockage, synchroniser et collaborer sur des fichiers. Contrairement à Proton Drive, un système fermé hébergé par un seul fournisseur, cette plateforme vous offre une propriété achevée de vos données.

Vous pouvez l'héberger sur votre serveur ou chez un fournisseur, prestataire de confiance, ce qui le rend idéal pour les particuliers, les équipes ou les grandes entreprises soucieux de la souveraineté numérique et de la confidentialité des données.

Nextcloud se distingue par l'importance qu'il accorde à la conformité, à la personnalisation et à l'intégration. Il est conforme aux normes HIPAA et RGPD, offre l'assistance au chiffrement de bout en bout et assure la connexion avec tout, des outils Microsoft aux lecteurs réseau locaux. Avec des applications telles que Nextcloud Talk, Files et Assistant, il est conçu pour ceux qui veulent plus qu'un simple stockage.

Les meilleures fonctionnalités de Nextcloud

Partagez, synchronisez et effectuez la modification en cours de documents avec les membres de votre équipe à l'aide d'outils intégrés pour améliorer la collaboration au sein de l'équipe

Automatisez les flux de travail avec Nextcloud Flow pour rationaliser les approbations, le marquage des fichiers, les notifications et autres processus routiniers

Communiquez en toute sécurité avec Nextcloud Talk et organisez des visioconférences, des webinaires et des discussions cryptées sans suivi par des tiers ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur

Utilisez l'assistant IA intégré pour résumer les discussions, traduire les messages et accélérer la rédaction

Limites de Nextcloud

Les mises à jour vers de nouvelles versions peuvent perturber la fonction ou rendre certains plugins et applications incompatibles

Difficile à utiliser pour les utilisateurs non techniciens lorsqu'il s'agit de configurer correctement les paramètres de sécurité, les permission des utilisateurs et les intégrations

Tarifs Nextcloud

Nextcloud Files Standard : 67,89 € par an et par utilisateur (environ 77 $) Premium : 99,99 € par an et par utilisateur (environ 113,59 $) Ultimate : 195 € par an et par utilisateur (environ 221,52 $)

Standard : 67,89 € par an et par utilisateur (environ 77 $)

évaluations et avis sur Nextcloud*

G2 : 4,4/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 440 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Nextcloud* ?

Un avis d'utilisateur dit :

Dans l'ensemble, le logiciel remplit la tâche spécifique pour laquelle nous en avions besoin, nous n'avons donc rien à redire. Comme indiqué, il y a cependant quelques fonctionnalités « sympas » qui pourraient l'améliorer considérablement. Nous avions besoin de pouvoir accepter des fichiers (par exemple, un service de dépôt de fichiers), ce qui a été facilement réalisé avec Nextcloud. La configuration a été assez simple et cela a très bien fonctionné. J'aurais aimé que les intégrations telles que l'authentification Microsoft 365 soient mieux intégrées. Il existe une certaine assistance, mais elle est extrêmement fastidieuse. Cela a fonctionné pendant un certain temps, puis cela s'est arrêté sans raison apparente. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne voulais pas prendre ce risque en production, donc pour l'instant, nous avons désactivé cette fonctionnalité et créé des comptes séparés. J'aimerais également disposer de meilleures options de chiffrement local

3. MEGA (idéal pour envoyer facilement des fichiers cryptés volumineux)

via Mega

Si vous recherchez une plateforme de stockage cloud qui prend la confidentialité au sérieux, vous pouvez faire confiance à Mega. Lancée en 2013 comme le successeur spirituel du tristement célèbre Megaupload, elle s'est fait un nom en misant fortement sur le chiffrement de bout en bout.

Cela signifie que vos fichiers sont cryptés et décryptés uniquement sur votre appareil, et non sur les serveurs de MEGA.

Même la plateforme elle-même ne peut pas accéder à votre contenu, ce qui est un avantage considérable pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité. L'une des fonctionnalités les plus remarquables est MEGA Pass, un gestionnaire de mots de passe intégré qui vous permet de générer, de remplir automatiquement et de vérifier facilement des mots de passe forts.

Les meilleures fonctionnalités de Mega

Gérez un nombre illimité de données d'objets compatibles S3 sans frais cachés pour l'utilisation de l'API

Sécurisez jusqu'à cinq appareils grâce à un VPN rapide basé sur WireGuard et à une politique de non-conservation des logs incluse dans la plupart des forfaits payants

Envoyez des fichiers ou des dossiers à n'importe qui, ajoutez des mots de passe, définissez des dates d'expiration pour les liens et gérez les niveaux d'accès sans que les destinataires aient besoin de s'inscrire

Sauvegardez vos données sur tous vos appareils, synchronisez vos dossiers en temps réel et préservez votre confidentialité grâce au chiffrement à connaissance nulle

*limites de Mega

Il ne s'intègre pas dans un écosystème plus large comme Google ou Microsoft, ce qui peut rendre les flux de travail plus fastidieux

Si vous oubliez votre mot de passe, il est extrêmement difficile de récupérer l'accès et vous risquez de perdre l'accès à tous les fichiers stockés

Tarifs Mega

Free

Pro I : 11,70 $/mois par utilisateur

Pro II : 23,40 $/mois par utilisateur

Pro III : 35 $ par mois et par utilisateur

Entreprise : 17,55 $/mois par utilisateur

évaluations et avis Mega*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Mega ?*

Voici l'avis d'un critique de Capterra sur Mega :

Mega est extrêmement intuitif et facile à utiliser. C'est également un support de stockage cloud très rentable et je suis convaincu de son haut niveau de sécurité et de protection des données. Il n'est plus possible de créer une zone de dépôt publique où les visiteurs peuvent télécharger du contenu sans avoir à se connecter.

📮 ClickUp Insight : Les travailleurs du savoir passent en moyenne 25 messages par jour à rechercher des informations, et près d'un employé sur cinq envoie plus de 50 messages. Ce n'est pas de la collaboration, c'est du chaos. ClickUp rassemble tout dans un espace de travail centralisé et consultable. Tâches, commentaires, documents, briefs de projet, procédures opératoires normalisées : tout y est, tout est connecté et facile à trouver, notamment grâce à ClickUp Brain.

4. Filen (idéal pour les sauvegardes automatiques et cryptées de bout en bout)

via Filen

Filen est une solution de stockage cloud simple et performante, conçue pour tous ceux qui recherchent un moyen fluide et sécurisé de gérer leurs fichiers sans encombrement inutile. Elle offre un chiffrement côté client pour garantir la sécurité de vos données, mais au-delà de cela, c'est simplement un outil facile et efficace pour organiser, synchroniser et partager du contenu numérique.

De plus, vous n'avez pas à vous soucier des limites de bande passante ou des fonctionnalités cachées.

Conçu en Allemagne et open source, Filen apporte transparence et gestion fiable des données sans compliquer les choses. Vous pouvez même héberger votre propre serveur WebDAV ou exécuter une instance locale, ce qui est idéal si vous souhaitez avoir plus de contrôle sur votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Filen

Accédez à vos fichiers numériques et organisez-les comme s'ils se trouvaient sur votre ordinateur grâce au lecteur réseau de Filen avec Smart Synchroniser

Choisissez entre une synchronisation unidirectionnelle, bidirectionnelle ou personnalisée entre les appareils sans perdre le cryptage

Utilisez Markdown, checklist ou blocs de code source et collaborez en temps réel

Générez des liens publics sécurisés ou collaborez de manière privée au sein de la plateforme

Limites de fichiers

À l'heure actuelle, Filen n'a pas fait l'objet d'un audit de sécurité indépendant, ce qui peut être préoccupant pour les utilisateurs qui accordent la priorité à des mesures de sécurité vérifiées

L'application mobile iOS nécessite une initiation manuelle pour les sauvegardes de photos et de vidéos, et ne dispose pas de fonction de sauvegarde automatique

Tarification Filen

Pro I : 1,99 € par mois et par utilisateur (environ 2,26 $)

Pro II : 399 € par mois et par utilisateur (environ 4,53 $)

Pro III : 8,99 € par mois et par utilisateur (environ 10,21 $)

Pro X : 39,99 € par mois et par utilisateur (environ 45,43 $)

évaluations et avis sur Filen*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

que disent les utilisateurs réels à propos de Filen* ?

Un avis d'utilisateur dit :

Je cherchais un service de stockage cloud E2EE pour remplacer G-evil photos/drive. J'ai essayé Nordlocker et ProtonDrive, mais ils étaient extrêmement lents pour télécharger près de 300 Go de photos/fichiers. J'ai été très déçu de voir que certaines entreprises limitent leur vitesse de téléchargement, obligeant les clients à attendre indéfiniment que leurs téléchargements soient achevés. Après avoir lu les avis sur Filen, j'ai décidé de l'essayer en créant un compte gratuit de 10 Go, puis je suis passé à Pro II (500 Go), ce qui m'a permis de télécharger ces fichiers/photos en moins de 12 heures. Je suis un client satisfait depuis l'année dernière.

5. Internxt Drive (le meilleur pour le stockage de fichiers zéro connaissance sur toutes les plateformes)

via Internxt Drive

Internxt est une option de stockage cloud élégante qui facilite le stockage, synchroniser et le partage des informations client sur tous vos appareils. Elle assure la sécurité en arrière-plan, mais ce que vous remarquerez surtout, c'est sa simplicité et sa fluidité d'utilisation.

Cet outil propose également des fonctionnalités telles que l'accès multi-appareils, des sauvegardes intelligentes et une interface en ligne de commande pour ceux qui souhaitent personnaliser davantage leur flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'Internxt

Protégez vos données à long terme contre les nouvelles menaces quantiques grâce à un cryptage avancé

Envoyez des fichiers avec des permission de téléchargement personnalisés et n'exposez jamais de liens sensibles

Automatisez les tâches grâce à la prise en charge CLI et WebDAV en utilisant des outils en ligne de commande pour créer des scripts de sauvegarde, d'opérations sur les fichiers et de synchronisation à distance

Sauvegardez vos dossiers locaux pour un stockage sécurisé des versions afin d'enregistrer automatiquement les répertoires critiques et de conserver une copie synchronisée dans le cloud

Limites d'Internxt

La limite de stockage maximale est de 2 To, ce qui peut s'avérer insuffisant pour les utilisateurs d'entreprise ou les créatifs qui travaillent avec des fichiers volumineux

Pas de miniatures ni d'aperçus pour les fichiers multimédias, ce qui ralentit la navigation et la sélection des fichiers

Tarifs Internxt

Free

Essentiel : 1,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Premium : 3 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Ultimate : 4,50 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

*évaluations et avis Internxt

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,1/5 (20 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos d'Internxt ?

Voyons ce qu'un critique de Capterra a dit à propos d'Internxt :

Le prix abordable et la valeur ajoutée. Ce logiciel vous aidera à protéger vos données. Vous pouvez également suivre l'activité des personnes qui accèdent aux fichiers. Le téléchargement est assez lent. Et parfois, des erreurs surviennent et le téléchargement ne fonctionne pas du tout. Mais ensuite, ils sortent une nouvelle version et tout fonctionne à nouveau. Cependant, même lorsqu'il fonctionne, le téléchargement reste lent.

6. Tresorit (Idéal pour la conformité au niveau de l'entreprise et la collaboration sécurisée)

via Tresorit

Tresorit est une plateforme collaborative sécurisée dans le cloud, conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un stockage, d'un partage et d'une collaboration sécurisés.

Des contrats sensibles aux données confidentielles relatives aux projets, tout est protégé par un cryptage au repos, en transit et sur l'appareil. Les équipes peuvent travailler ensemble selon leurs emplacements tout en respectant des exigences strictes en matière de protection des données.

Vous contrôlez qui voit quoi, comment les fichiers sont partagés et où ils sont stockés, ce qui est particulièrement utile si vous travaillez dans un secteur réglementé.

Les meilleures fonctionnalités de Tresorit

Définissez des mots de passe, des dates d'expiration, des filigranes, des limites de téléchargement et bien plus encore pour gérer le partage de fichiers externes avec un contrôle achever

Ajoutez des signatures numériques sécurisées et certifiées en réunion avec les normes eIDAS de l'UE, éliminant ainsi le recours à des applications de signature tierces

Protégez les informations sensibles et les pièces jointes en un seul clic grâce aux flux de travail de e-mail crypté intégrés

Choisissez parmi plus de 12 centres de données mondiaux pour stocker votre contenu là où les réglementations locales l'exigent, jusqu'au niveau utilisateur

Limites de Tresorit

Performances instables sur Mac, notamment blocages de l'application et plantages complets du système

Problèmes pour synchroniser les fichiers contenant des caractères spéciaux (par exemple, « | »)

Tarifs Tresorit

Personal Lite : 5,99 $/mois par utilisateur

Personal Essential : 13,99 $/mois par utilisateur

Personal Pro : 33,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tresorit

G2 : 4,5/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 120 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de Tresorit* ?

Un avis d'utilisateur dit :

Tresorit me permet de garantir la confidentialité sans sacrifier la facilité d'utilisation. Je travaille avec des professionnels qui ont beaucoup à perdre et qui attendent (et méritent) une discrétion totale à chaque étape. Tresorit permet d'offrir une expérience fluide et moderne tout en respectant les normes éthiques et de confidentialité les plus strictes. Le fait de pouvoir effectuer un partage de documents, demander une signature et gérer des portails clients sécurisés, le tout dans un espace crypté, signifie que je n'ai pas à compromettre mes valeurs pour rester efficace. C'est rare. Leur service client est également bien supérieur à tout ce que j'ai pu connaître avec d'autres entreprises. Je n'ai jamais eu affaire à une équipe d'assistance aussi réactive, aimable et véritablement utile. Ils comprennent ce qui est important, et cela se voit dans leur attitude, leur façon de communiquer et leur manière de traiter leurs utilisateurs.

🔍 Le saviez-vous ? La taille du marché des logiciels de gestion des connaissances devrait atteindre 38,7 milliards de dollars d'ici 2030. Cela signifie qu'il connaîtra un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,3 % pendant la période de prévision (2024-2030).

7. Box (idéal pour intégrer le stockage de fichiers aux flux de travail de l'entreprise)

via Box

Box est une plateforme intelligente de gestion de contenu pour les équipes qui traitent des données non structurées, telles que des contrats, des documents d'intégration, des fichiers de recherche et des présentations commerciales.

Ses outils, tels que Box Shield, connectés par IA, offrent une détection des menaces et des contrôles d'accès intelligents, tandis que Box Governance garantit la conformité réglementaire avec les obligations légales de conservation, les calendriers de conservation et la destruction justifiable.

De plus, Box Zones permet aux organisations de respecter les exigences en matière de résidence des données en stockant le contenu dans des régions spécifiques à travers le monde, et Box KeySafe vous donne le contrôle de vos clés de chiffrement.

Meilleures fonctionnalités de Box

Collaborez sur des documents avec des équipes internes et externes tout en gardant un contrôle total sur les permission, l'accès et l'historique des versions

Capturez automatiquement les données clés à partir de fichiers tels que les factures, les contrats et les rapports à l'aide de Box Relay, Formulaire et Doc Gen

Utilisez des outils glisser-déposer pour créer des portails, des tableaux de bord ou des affichages dédiés qui simplifient la recherche et l'interaction des utilisateurs avec les documents

Utilisez la sécurité basée sur l'IA pour signaler les anomalies, prévenir les logiciels malveillants et appliquer la classification du contenu et les contrôles d'accès à grande échelle

Limites de la boîte

Certaines fonctionnalités, telles que les étiquettes, peuvent parfois présenter des dysfonctionnements ou disparaître temporairement, ce qui a un impact sur le flux de travail

Les utilisateurs ont fait état de téléchargements de fichiers plus lents par rapport à d'autres outils de stockage tels que OneDrive

Prix de la boîte

Individuel : Gratuit

Starter : 5 $/mois par utilisateur

Personal Pro : 10 $/mois par utilisateur

Entreprise : 20 $/mois par utilisateur

business Plus : *25 $/mois par utilisateur

Entreprise : 35 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Box

G2 : 4,2/5 (plus de 4 900 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 5 500 avis)

*que disent les utilisateurs réels à propos de Box ?

Voici ce qu'un utilisateur de G2 a déclaré :

La version basée sur le cloud (dans le Finder Mac) présente souvent des bugs/difficultés pour synchroniser, même sur des réseaux sécurisés

La version basée sur le cloud (dans le Finder Mac) présente souvent des bugs/difficultés pour synchroniser, même sur des réseaux sécurisés

💡 Conseil de pro : Configurez les fichiers pour qu'ils expirent automatiquement avec des liens d'accès temporaires. Les fichiers à télécharger unique réduisent les risques et vous offrent une plus grande tranquillité d'esprit.

8. pCloud (Idéal pour le stockage à vie avec lecture multimédia intégrée)

via pCloud

pCloud est un système de gestion de contenu et de connaissances dans le cloud, doté d'une sécurité renforcée, conçu pour rationaliser le traitement des documents, prendre en charge les processus métier personnalisés et permettre une collaboration interne et externe transparente. Avec ses signatures électroniques natives, ses permissions d'accès granulaires et sa gouvernance du contenu, il constitue un hub achevé de gestion du contenu.

La plateforme vous permet de récupérer les versions précédentes des fichiers et le contenu supprimé grâce à un historique étendu des fichiers pouvant aller jusqu'à 365 jours. Vous pouvez également accéder à un lecteur multimédia intégré pour prévisualiser et diffuser des fichiers audio ou vidéo directement depuis votre stockage cloud.

Meilleures fonctionnalités de pCloud

Organisez vos fichiers et dossiers dans des hiérarchies structurées avec des paramètres d'autorisation détaillés pour chaque membre de l'équipe ou partenaire externe

Montez votre stockage cloud en tant que lecteur virtuel avec pCloud Drive pour travailler sans utiliser d'espace disque local

Personnalisez le partage de fichiers avec des liens de téléchargement, des logos et des messages à l'image de votre marque pour offrir une expérience client raffinée

Filtrez rapidement le contenu stocké à l'aide du tri intelligent intégré pour les documents, les images, les fichiers audio, les vidéos et les archives

Limites de pCloud

Il manque des options de vitesse de lecture (par exemple, 1,25x, 1,75x) dans son lecteur de vidéo natif, en particulier sur mobile

Le chiffrement de niveau militaire (pCloud Crypto) nécessite des frais supplémentaires ; seul le chiffrement côté serveur est inclus par défaut

Tarifs pCloud

Ultra 10 To : 19,99 $/mois par utilisateur

Premium Plus 2 To : 9,99 $/mois par utilisateur

Premium 500 Go : 4,99 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur pCloud*

G2 : 4,2/5 (plus de 150 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 150 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de pCloud* ?

Un avis d'utilisateur dit :

pCloud propose un abonnement à vie et pCloud Drive qui permet d'économiser du stockage local, des fonctionnalités de sécurité robustes telles que le chiffrement côté client, des capacités robustes de partage de fichiers et de lecture multimédia, une compatibilité multiplateforme avec une interface conviviale, la gestion des versions de fichiers et des sauvegardes automatiques, y compris l'intégration des réseaux sociaux.

🧠 Anecdote : les premiers documents connus n'étaient ni numériques ni même papier ! Les Sumériens de l'Antiquité consignaient des recettes médicales sur des tablettes d'argile dès 2400 avant J.-C. Quant aux Égyptiens, ils utilisaient des rouleaux de papyrus pour traiter les migraines et gérer la santé mentale.

9. Synchroniser. com (Idéal pour le partage sécurisé d'équipe avec des permission granulaires)

Sync est un outil de collaboration dans le cloud qui centralise le partage de fichiers entre les utilisateurs internes et externes grâce à des permission granulaires, la sécurité des liens vers les fichiers et des portails clients personnalisés.

La sauvegarde en temps réel, la restauration des versions de fichiers et l'intégration au bureau garantissent le bon fonctionnement et la protection des équipes, même en cas de ransomware ou de perte accidentelle. Les fichiers peuvent être restaurés instantanément, rétablis dans leurs versions antérieures ou archivés à long terme sans perte de données pour l'utilisateur.

De plus, elles travaillent de manière transparente sur le bureau et sur les appareils mobiles et s'intègrent à des plateformes telles que Microsoft Office.

Meilleures fonctionnalités de synchroniser.com

Contrôlez l'accès à l'aide d'autorisations basées sur les rôles, d'un effacement à distance, d'une protection par mot de passe et de dates d'expiration pour les fichiers

Partagez des fichiers via un portail client personnalisé avec affichage du logo, messagerie personnalisée et analyses complètes

Libérez du stockage local grâce à l'accès à la demande aux fichiers à l'aide de synchroniser CloudFiles pour Windows et macOS

Intégrez et gérez vos équipes à l'aide d'un tableau de bord d'administrateur avec application de l'authentification en deux étapes (2FA), suivi de l'utilisation et facturation centralisée

Limites de synchroniser.com

Alors que synchroniser.com offre l'assistance Windows et Mac, les utilisateurs Linux sont limités à la version web, qui ne dispose pas de toutes les fonctions

Options de personnalisation limite pour les icônes ou les couleurs de l'interface dans l'application

Tarifs synchroniser.com

Personnel : 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Équipes : 6 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Solo : 8 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Équipes illimitées : 18 $/mois par utilisateur

Professionnel : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur synchroniser.com*

G2 : 4,0/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 50 avis)

que disent les utilisateurs réels à propos de synchroniser.com ?*

Voici ce qu'en dit un critique de Capterra:

Le seul inconvénient majeur que j'ai rencontré est qu'elles ne disposent pas d'application basée sur Linux (elles prennent en charge Windows et Mac). Vous pouvez toujours utiliser un navigateur pour accéder à synchroniser.com sous Linux, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une application native. Cela dit, cela reste une excellente solution.

🤝 Rappel amical : Ne partez pas du principe que tout le monde sait comment partager des fichiers en toute sécurité. Organisez une petite session de remise à niveau sur la sécurité chaque trimestre, cela peut faire toute la différence.

10. Cryptee (idéal pour le stockage privé de documents et de photos)

via Cryptee

Cryptee est entièrement crypté de votre côté, ce qui signifie que vous seul pouvez accéder à vos données, et non Cryptee.

Son interface intuitive prend en charge la modification en cours, Markdown, LaTeX et même le traitement de PDF cryptés, ce qui la rend adaptée aux utilisateurs occasionnels comme aux professionnels. De plus, la nature open source de la plateforme garantit sa transparence, permettant aux utilisateurs de vérifier ses mesures de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Cryptee

Créez des comptes anonymes à l'aide d'un simple nom d'utilisateur, sans avoir à fournir d'informations personnelles

Protégez le contenu sensible à l'aide de dossiers fantômes, qui permettent de dissimuler les fichiers aux regards indiscrets

Gérez un stockage illimité pour vos documents, notes et fichiers multimédias sans vous soucier de la confidentialité

Limites de Cryptee

Les membres de l'équipe ne peuvent pas effectuer de modification en cours simultanément sur des documents

Il manque des fonctionnalités permettant de partager des dossiers avec différents niveaux de permission ou de collaborer dans des environnements d'équipe gérés

Tarifs Cryptee

100 Mo : Gratuit

10 Go : 3 $/mois par utilisateur

400 Go : 9 $/mois par utilisateur

2000 Go : 27 $/mois par utilisateur

évaluations et avis sur Cryptee*

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

que disent les utilisateurs réels à propos de Cryptee* ?

Un avis d'utilisateur dit :

Cryptee est une application de prise de notes cryptée de bout en bout, axée sur la confidentialité, basée en Estonie. Elle offre un stockage sécurisé des fichiers, une fonctionnalité hors ligne et la possibilité de synchroniser sur plusieurs appareils. Bien qu'elle ne soit pas entièrement open source et qu'elle ne dispose pas d'une fonction de recherche globale, elle est simple à utiliser et idéale pour ceux qui privilégient la confidentialité et la sécurité. L'application prend en charge différents types de fichiers et offre des fonctionnalités utiles telles que l'étiquette et le lien des documents. Le principal inconvénient est que si vous perdez votre clé de chiffrement, vos fichiers sont irrécupérables.

📖 À lire également : Comment organiser Google Docs

Arrêtez vos recherches et choisissez ClickUp

Le choix d'une alternative à Proton Drive repose souvent sur le besoin d'une plus grande flexibilité, d'une meilleure collaboration et d'un contrôle accru.

Si chaque outil excelle dans son domaine, ClickUp s'impose comme une évidence. Il se distingue en éliminant les flux de travail cloisonnés et en regroupant tout (tâches, fichiers et communications) sur une plateforme unifiée.

Grâce à ClickUp Brain, à la gestion des connaissances par l'IA et à la recherche connectée, vous pouvez également accéder à vos informations et les organiser efficacement à partir d'autres appareils, tout en augmentant votre productivité.

Foire aux questions

1. Proton Drive est-il aussi performant que Google Drive ?

Proton Drive met l'accent sur la confidentialité et la sécurité, en offrant un chiffrement de bout en bout pour tous les fichiers. Google Drive fournit davantage d'outils de collaboration, d'intégrations et un stockage gratuit plus important, mais n'offre pas de chiffrement de bout en bout et peut analyser vos données à des fins publicitaires ou analytiques. Proton Drive est idéal pour la confidentialité, tandis que Google Drive est plus adapté à la productivité et à la collaboration.

2. Proton Drive est-il meilleur que Dropbox ?

Proton Drive offre un chiffrement de bout en bout par défaut, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs soucieux de leur confidentialité. Dropbox est connu pour son interface conviviale, ses fonctionnalités de collaboration et ses intégrations tierces, mais il ne fournit pas de chiffrement de bout en bout par défaut. Proton Drive est le meilleur choix en matière de confidentialité, tandis que Dropbox excelle dans la collaboration et les intégrations.

3. Qu'est-ce qui est plus sûr que ProtonMail ?

ProtonMail est l'un des services de e-mail les plus sûrs, avec un chiffrement de bout en bout et de solides protections de la confidentialité. Parmi les autres alternatives de sécurité, citons Tutanota (open source et chiffré), Mailfence (chiffrement et signature) et StartMail (axé sur la confidentialité, sans suivi). L'option la plus sûre dépend de vos besoins spécifiques, mais ProtonMail et Tutanota sont tous deux très appréciés.

4. Quelle est la différence entre Proton Drive et pCloud ?

Proton Drive fournit un chiffrement de bout en bout par défaut et est basé en Suisse, où il met l'accent sur la confidentialité et la sécurité. pCloud, également basé en Suisse, offre davantage de fonctionnalités telles que la lecture multimédia et le partage de fichiers, ainsi que davantage d'options de stockage. Cependant, le chiffrement complet dans pCloud n'est disponible que sous forme de module complémentaire payant (pCloud Crypto), et tous les fichiers ne sont pas chiffrés par défaut.