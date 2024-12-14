25 Meilleurs outils de productivité IA à utiliser en 2025

mon travail est plus qu'un cliché : c'est une stratégie de survie pour les professionnels d'aujourd'hui. 👨‍💼

Que vous soyez à la tête d'une équipe, que vous dirigiez votre propre entreprise ou que vous gériez des projets à distance, il est essentiel de maximiser la productivité pour rester compétitif. C'est là que les outils d'IA pour la productivité entrent en jeu. 🦾

Ces outils automatisent les tâches répétitives et rationalisent les flux de travail pour aider à éliminer les goulets d'étranglement et optimiser les opérations quotidiennes. Puisqu'ils s'occupent des aspects banals de votre travail, vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel : stimuler la croissance et l'innovation dans votre entreprise.

Dans ce blog, je partagerai les outils IA sur lesquels je m'appuie pour gagner en efficacité et obtenir des résultats. Ils m'ont aidé à transformer ma façon de travailler.

**Quels sont les avantages de l'utilisation de l'IA pour la productivité ?

Lorsque j'ai commencé à intégrer l'intelligence artificielle dans mon flux de travail quotidien, j'étais sceptique quant à son impact sur ma productivité. Cependant, j'ai rapidement découvert que l'exploitation des outils d'IA peut m'aider de manière significative à gérer les tâches et à prendre des décisions.

Voici quelques avantages dont j'ai fait l'expérience :

Gain de temps sur les tâches répétitives comme la planification de réunions, le tri d'e-mails et la saisie de données, afin de pouvoir se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée

comme la planification de réunions, le tri d'e-mails et la saisie de données, afin de pouvoir se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée Une créativité accrue en générant des idées et des points de vue nouveaux grâce aux outils d'IA

en générant des idées et des points de vue nouveaux grâce aux outils d'IA Amélioration de la prise de décision grâce à l'analyse de vastes ensembles de données et à la fourniture d'informations exploitables en temps réel

grâce à l'analyse de vastes ensembles de données et à la fourniture d'informations exploitables en temps réel Priorisation efficace des tâches en utilisant l'IA pour organiser votre liste à faire en fonction des délais, de l'importance et des habitudes de travail

en utilisant l'IA pour organiser votre liste à faire en fonction des délais, de l'importance et des habitudes de travail Collaboration rationalisée en automatisant les mises à jour et en maintenant une communication claire et cohérente

en automatisant les mises à jour et en maintenant une communication claire et cohérente Appris et adapté à votre flux de travail au fil du temps, en optimisant les processus et en anticipant vos besoins

à faire **Selon un sondage de Forbes Advisor, plus d'un million de personnes utilisent des logiciels de gestion de l'information 60 % des propriétaires d'entreprises pensent que l'IA va stimuler la productivité.

**Que faut-il rechercher dans un outil d'IA pour la productivité ?

Lors de la recherche d'un outil de productivité IA, il est essentiel de prendre en compte quelques facteurs clés qui peuvent faire une différence significative dans votre flux de travail. Voici ce que je recherche :

Versatilité : Choisissez un outil qui couvre un large intervalle de tâches - comme la génération de texte, la création d'images, la gestion de projet ou l'automatisation. Plus l'outil est flexible, mieux il peut résoudre les différents problèmes liés à vos tâches quotidiennes

Choisissez un outil qui couvre un large intervalle de tâches - comme la génération de texte, la création d'images, la gestion de projet ou l'automatisation. Plus l'outil est flexible, mieux il peut résoudre les différents problèmes liés à vos tâches quotidiennes Convivialité: Une interface intuitive est essentielle, surtout si vous n'êtes pas un expert en technologie. Une conception simple peut faciliter l'apprentissage et l'utilisation de l'outil

Une interface intuitive est essentielle, surtout si vous n'êtes pas un expert en technologie. Une conception simple peut faciliter l'apprentissage et l'utilisation de l'outil Personnalisation et contrôle: Bien que l'automatisation soit bénéfique, la possibilité de personnaliser les résultats et d'affiner les invitations permet de s'assurer que les résultats répondent à vos attentes

Bien que l'automatisation soit bénéfique, la possibilité de personnaliser les résultats et d'affiner les invitations permet de s'assurer que les résultats répondent à vos attentes Intégration: Recherchez des outils qui se connectent de manière transparente à votre écosystème logiciel existant

Recherchez des outils qui se connectent de manière transparente à votre écosystème logiciel existant Capacités d'automatisation: Un excellent outil IA devrait automatiser les tâches répétitives, comme la planification et la transcription des réunions, pour stimuler votre productivité de manière significative

En gardant ces éléments à l'esprit, vous serez bien équipé pour choisir l'outil d'IA qui vous convient le mieux meilleurs outils de productivité pour améliorer votre flux de travail.

Meilleurs outils de productivité IA pour la gestion de projet par IA

Nous connaissons tous la lutte pour jongler avec les tâches, les délais et cette liste à faire sans fin. Cela peut ressembler à un cirque chaotique parfois !

Mais si je vous disais que ces outils de gestion de projet peuvent rendre votre vie professionnelle beaucoup plus fluide et vous aider à apprendre... à être plus productif grâce à leurs capacités d'IA ?

1. ClickUp (le meilleur pour une gestion de projet et une collaboration complètes)

Le premier est ClickUp -une application de productivité tout-en-un conçue pour tout faire. Quand je dis que cette application fait vraiment tout, je veux dire qu'elle peut tout faire, de l'organisation de projets complexes et du suivi des échéances à la gestion des tâches personnelles et à la facilitation de la collaboration au sein de l'équipe.

ClickUp Brain

Mais ce qui m'a vraiment poussé à choisir cet outil de gestion de projet très bien noté, c'est que ClickUp Brain avec ses capacités alimentées par l'IA.

ClickUp améliore la productivité grâce à son.. principales fonctionnalités de ClickUp Brain -la gestion des connaissances par l'IA, la gestion de projet par l'IA et l'écriture par l'IA. Ces outils vous aident à achever vos tâches et à anticiper vos besoins, en vous suggérant des répartitions de tâches, des priorités et des échéances au fur et à mesure que vous planifiez vos projets.

L'IA propose même de résumer les réunions, ce qui vous permet de saisir rapidement les points clés et les éléments d'action de vos réunions sans avoir à parcourir de longues notes.

Cette assistance proactive élimine les conjectures et permet de garder tout sur la bonne voie.

Résumez l'activité des tâches et posez des questions ciblées sur le propriétaire de la tâche, l'échéance, les commentaires et plus encore avec ClickUp Brain

Voici comment Pressed Juice a triplé sa productivité sans avoir à faire évoluer son équipe. Pressed Juice rend la bonne nutrition accessible à tous grâce à ClickUp Pressed Juice rend la bonne nutrition accessible à tous grâce à ClickUp

Qui n'aime pas avoir un peu d'aide pour ses projets d'écriture et de création ?

C'est là que l'assistant d'écriture entre en jeu. Il offre un correcteur orthographique intégré, des réponses rapides IA pour une messagerie sans effort, et la possibilité de créer des tableaux organisés avec des aperçus. Vous pouvez générer instantanément des notes de synthèse, des blogs, des rapports et des ébauches de projet, en veillant à ce que vos écrits soient soignés et adaptés à vos besoins spécifiques. De plus, ClickUp AI peut résumer de longs documents et des notes de réunion, ce qui vous aide à vous concentrer sur les tâches essentielles sans vous perdre dans les détails.

📌 Exemple: Si vous êtes un spécialiste du marketing de contenu, vous pourriez utiliser ClickUp Brain pour rédiger des articles de blog engageants ou générer des légendes de médias sociaux qui résonnent avec votre public.

Créez un contenu professionnel et soigné avec ClickUp Brain

ClickUp Automatisations

J'aime combiner ClickUp Brain avec ClickUp Automatisations . Ce puissant duo simplifie les processus manuels fastidieux, faisant de la planification automatique et du classement des tâches un jeu d'enfant pour tous ceux qui jonglent avec de multiples priorités. ClickUp IA anticipe les tâches à venir et optimise votre flux de travail en planifiant automatiquement les tâches en fonction des délais et de l'importance.

📌 Exemple: Un responsable marketing peut automatiser une campagne en paramétrant une règle : Lorsqu'une tâche est marquée " Achevé ", notifier à l'équipe de conception de commencer sur le matériel promotionnel et assigner un délai d'une semaine. Pendant ce temps, ClickUp IA classe les prochaines tâches en ligne, de sorte que l'équipe sait exactement où concentrer ses efforts pour stimuler l'efficacité.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Automations-.gif Utilisez le traitement du langage naturel (NLP) pour créer des flux de travail personnalisés avec ClickUp Automatisations /$$img/

Utiliser le traitement du langage naturel (NLP) pour créer des flux de travail personnalisés avec ClickUp Automatisations

Mais ce n'est pas tout.

ClickUp Discussion ClickUp Chat apporte encore plus d'améliorations à la productivité sur le tableau avec sa fonctionnalité IA Catch Me Up, qui tient les membres de l'équipe informés en résumant les discussions qu'ils auraient pu manquer. Elle vous permet également de convertir les messages discutés en tâches exploitables, éliminant ainsi le besoin de changer de contexte et garantissant que les discussions importantes sont intégrées de manière transparente dans votre flux de travail.

Dites adieu au changement de contexte avec ClickUp Chat

Alors que ClickUp Brain améliore la productivité grâce à des informations basées sur l'IA, ClickUp's modèles de productivité fournissent un cadre préétabli et personnalisable pour gérer efficacement les projets et les tâches.

Rester organisé peut être difficile, surtout avec toutes les tâches que vous jonglez Modèle de productivité personnelle ClickUp vous aide à vous y attaquer de front. Il est parfait pour tous ceux qui cherchent à atteindre leurs objectifs personnels en améliorant leur efficacité au quotidien.

_Votre agence passe à côté de tant de productivité si vous n'utilisez pas ClickUp ! Sans ClickUp, je devrais embaucher 3 personnes de plus pour faire les mêmes choses

Ravi Tharuma, PDG et fondateur

La productivité des travailleurs est un indicateur clé pour mesurer les performances de votre équipe au travail. Si vous souhaitez suivre la production de votre équipe, l'outil de mesure de la productivité de Clickup est un outil qui vous permet d'évaluer la productivité de votre équipe Modèle de rapport de productivité personnelle ClickUp est là pour vous aider.

Ensuite, le Utilisation du modèle ClickUp pour la productivité s'attaque à une variété de défis de productivité, ce qui le rend parfait pour toutes sortes d'industries, de types de projets et de rôles professionnels. Il vous permet de suivre et de gérer vos charges de travail, vos tâches, vos listes à faire et un mélange de vos objectifs en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumez les fils de commentaires: Extrayez rapidement les points clés des longues discussions de commentaires, en vous tenant informé sans encombrement

Extrayez rapidement les points clés des longues discussions de commentaires, en vous tenant informé sans encombrement Classer les tâches par ordre de priorité: Classer les tâches par ordre d'urgence, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus et à réduire le temps de planification

Classer les tâches par ordre d'urgence, pour vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus et à réduire le temps de planification Planifiez les tâches sans effort: Gérez la planification des tâches en fonction des délais et de l'importance, en rationalisant votre flux de travail sans saisie manuelle

Gérez la planification des tâches en fonction des délais et de l'importance, en rationalisant votre flux de travail sans saisie manuelle Résumez rapidement le contenu: Extrayez les points clés de longs documents ou de fils de commentaires, pour gagner du temps et vous tenir informé

Extrayez les points clés de longs documents ou de fils de commentaires, pour gagner du temps et vous tenir informé Générez des idées créatives: Trouvez de nouveaux concepts, améliorez votre écriture et augmentez la qualité de vos projets créatifs

Trouvez de nouveaux concepts, améliorez votre écriture et augmentez la qualité de vos projets créatifs Optimisez la gestion du flux de travail: Rationalisez les tâches répétitives, anticipez les étapes suivantes et restez concentré sur le travail prioritaire

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver l'interface écrasante en raison de ses fonctionnalités étendues

La version mobile de ClickUp peut manquer de certaines fonctionnalités avancées de la version bureau

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

🧠 Fun Fact: Le premier travail de l'IA a été de jouer aux échecs. En 1956, le premier programme de l'IA a été écrit pour jouer aux échecs. Bien qu'il n'ait pas été particulièrement bon, il a jeté les bases de l'avenir de l'IA dans le domaine des jeux.

2. Notion IA (Meilleur pour l'organisation de l'espace de travail et la gestion des connaissances)

Via : Notion IA Ne serait-ce pas génial d'avoir un outil de productivité qui gère plus que les notes et la gestion de projet ? C'est exactement ce que fait Notion IA. S'appuyant sur l'espace de travail robuste de Notion, Notion IA va encore plus loin, agissant comme un assistant personnel intégré directement dans votre flux de travail.

De l'automatisation des tâches répétitives à l'extraction d'informations de vos documents et au-delà, cet outil IA est conçu pour vous faire gagner du temps et apporter un nouveau niveau d'efficacité à votre vie quotidienne.

J'aime le fait qu'il crée et affine les documents de manière transparente, en utilisant l'IA pour correspondre à votre ton unique et suivre n'importe quel guide de style. De plus, grâce à des fonctionnalités telles que le SSO basé sur SAML, le provisionnement des utilisateurs SCIM et les permissions avancées, Notion IA assure la sécurité, la conformité et l'accessibilité de votre espace de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Extrayez des informations précieuses, identifiez les points clés et générez même des actions de suivi à partir de PDF ou de fichiers images importés

Transformez les entrées de votre base de données en informations exploitables, assignez des tâches et suivez la progression

Relevez le niveau de vos documents en générant des visuels tels que des diagrammes de flux ou des diagrammes pour clarifier des informations complexes

Recherchez des réponses dans Notion, Slack, Google Drive et bien plus encore

Les limites de Notion IA

Notion peut ralentir avec de grandes bases de données ou pendant la collaboration, ce qui a un impact sur la productivité

Les nouveaux utilisateurs peuvent se sentir dépassés par la polyvalence de Notion s'ils ne sont pas correctement guidés et formés

Prix de l'IA de Notion

Free

Plus: 12 $/mois par place

12 $/mois par place Business: 18 $/mois par place

18 $/mois par place Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de l'IA de Notion

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

3. Reclaim IA (Meilleur pour la planification intelligente et la gestion du temps)

Via : Récupérer l'IA Et si un outil IA pouvait gérer votre calendrier, bloquer du temps pour vous concentrer, et même vous aider à éviter l'épuisement des réunions qui se suivent ? C'est ce que propose Reclaim IA.

Il ne s'agit pas d'une simple application de calendrier, mais d'une solution de planification intelligente conçue pour maintenir l'équilibre et la productivité de votre journée de travail. Reclaim IA vous couvre avec des ajustements en temps réel, qu'il s'agisse de coordonner les fuseaux horaires, de protéger les sessions de travail approfondi ou d'affiner votre forfait quotidien.

Et cela va au-delà des bases - en s'adaptant à votre rôle et à vos priorités. Qu'il s'agisse de bloquer des journées sans réunion ou d'ajuster dynamiquement des blocs personnels comme les séances d'entraînement, Reclaim IA vous redonne le contrôle de votre journée.

Les meilleures fonctionnalités de Reclaim IA

Synchroniser les tâches et les planifier automatiquement, créant ainsi un forfait quotidien optimisé et gérable

Ajoutez du temps de "respiration" entre les réunions, afin de ne pas vous précipiter d'un appel à l'autre

Utilisez des 1:1 intelligents pour identifier les meilleurs moments pour les check-ins avec les membres de l'équipe

Partagez votre agenda avec des limites de planification intelligentes, en le synchronisant de manière transparente avec Google Agenda pour un flux fluide des tâches et des réunions

Reprendre les limites de l'IA

L'IA peut parfois mal interpréter les priorités ou les échéances des utilisateurs, ce qui entraîne des conflits de planification

L'efficacité de Reclaim IA dépend fortement de la manière dont les utilisateurs saisissent leurs tâches et leurs préférences

Tarifs de l'IA de récupération

Lite: Gratuit

Gratuit Starter: 10$/mois par place

10$/mois par place Business: 15$/mois par place

15$/mois par place Enterprise : Tarification personnalisée

Reprendre les évaluations et les avis de l'IA

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Les meilleurs outils de productivité IA pour les chatbots et l'IA conversationnelle

Lorsqu'il s'agit d'interactions en ligne, les chatbots sont les héros méconnus qui rendent les discussions plus fluides et plus efficaces. Ces Outils d'IA sont personnalisés pour tout traiter, des simples demandes de renseignements au service client complexe, tout en maintenant l'engagement des utilisateurs.

4. ChatGPT (Meilleur pour générer du contenu de discussion et des idées de brainstorming)

Via : ChatGPT ChatGPT est un outil de productivité piloté par l'IA d'OpenAI qui est devenu un incontournable pour tous ceux qui cherchent à rationaliser les tâches et à stimuler la créativité. C'est comme si vous disposiez d'une collection illimitée d'outils personnels de productivité du bout des doigts.

Qu'il s'agisse d'écrire des e-mails, de rédiger des rapports, de générer du code ou même simplement de trouver des idées, ChatGPT s'adapte à vos besoins avec une flexibilité remarquable et une interface conviviale.

Disponible en version gratuite et en option améliorée, l'outil est comme votre assistant virtuel, prêt à vous aider 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des temps de réponse améliorés et l'accès aux derniers modèles pour une assistance encore plus poussée.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Développez les connaissances de ChatGPT en le connectant à des API et des bases de données externes pour obtenir des réponses actualisées et spécifiques

Générez et déboguez du code sans effort dans différents langages de programmation pour des tâches complexes ou des extraits de code plus simples

Combler les lacunes en matière de communication et favoriser la création à l'échelle mondiale grâce à l'assistance multilingue de ChatGPT, idéale pour la création de contenus diversifiés

Adapter les réponses de ChatGPT aux besoins de l'industrie, de la technologie au marketing en passant par l'éducation, en ajoutant de la valeur aux tâches spécialisées

Limites de ChatGPT

Les réponses peuvent sembler génériques ou formulées, manquant de créativité et de détails qu'un humain ajouterait

Le modèle gratuit peut se bloquer ou se décaler, donnant parfois l'impression d'être bogué pendant l'utilisation

ChatGPT peut connaître des temps d'arrêt en cas de surcharge du serveur, ce qui affecte sa disponibilité

Parfois, ChatGPT ne suit pas entièrement les invites, nécessitant de longues saisies pour plus de clarté, ce qui peut prendre du temps

Tarifs de ChatGPT

Free

Plus: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (620 commentaires)

4.7/5 (620 commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ avis)

🔍 Le saviez-vous ? ChatGPT a gagné 1 million d'utilisateurs seulement 5 jours après son lancement en novembre 2022.

5. Gémeaux (Meilleur pour la narration créative et la génération de contenu)

Via : Voyage à mi-parcours Midjourney est un puissant générateur d'images IA qui transforme les invitations texte en visuels époustouflants, offrant aux utilisateurs une expérience créative unique directement via Discord.

Il faut un peu de temps pour s'habituer à l'installation de Discord, mais une fois que c'est fait, Midjourney ouvre des possibilités infinies pour les artistes, les spécialistes du marketing, les concepteurs et tous ceux qui cherchent à donner vie à des visuels imaginatifs.

Cet outil est particulièrement intéressant si vous souhaitez obtenir des graphiques de haute qualité qui sortent de l'ordinaire, et il vous permet même d'expérimenter différents styles artistiques.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Obtenez quatre variantes de chaque image générée, puis choisissez d'agrandir, d'affiner ou de créer de nouvelles variantes pour une touche personnalisée

Expérimentez un intervalle impressionnant de styles artistiques pour créer n'importe quoi, de l'art abstrait aux conceptions web soignées

Rejoignez une communauté dynamique sur Discord où les utilisateurs partagent des astuces, présentent leurs créations et s'inspirent mutuellement

Sélectionnez différents forfaits avec des vitesses de GPU variables, ce qui vous permet d'adapter votre utilisation et d'obtenir des résultats plus rapidement

Limites en milieu de parcours

Il peut être difficile d'obtenir des détails précis en raison des options de réglage fin limitées

Requiert Discord, ce qui peut limiter l'accessibilité pour certains utilisateurs

Les utilisateurs trouvent souvent que les fonctionnalités de personnalisation sont insuffisantes par rapport à la concurrence

Il peut s'avérer difficile de comprendre des indices contextuels détaillés, tels que la production de pixel art lorsque l'invite est spécifique à ce style

Tarif de milieu de parcours

Forfait de base : 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Forfait standard: 30 $/mois par utilisateur

30 $/mois par utilisateur Forfait Pro: 60$/mois par utilisateur

60$/mois par utilisateur Forfait Mega: 120$/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Midjourney

G2: 4.4/5 (85 commentaires)

4.4/5 (85 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

17. DALL-E (Meilleur pour créer des images uniques à partir de descriptions de texte)

Via : DALL.E DALL-E d'OpenAI est un modèle de génération d'images par l'IA conçu pour donner vie à vos idées grâce à des images réalistes et créatives générées à partir d'invitations textuelles.

Contrairement aux outils de conception traditionnels, DALL-E interprète les descriptions en langage naturel et les transforme en images vibrantes, mêlant concepts imaginatifs et détails réalistes de manière transparente.

Il laisse libre cours à votre imagination grâce à une expérience conviviale, qu'il s'agisse de concevoir un concept, de prototyper des idées visuelles ou d'expérimenter avec l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de DALL-E

Créez des images de haute qualité qui imitent au plus près la photographie réelle, idéales pour les visualisations réalistes et les projets créatifs

Étendez les bords d'une image pour créer de vastes scènes, permettant de créer des paysages continus ou des compositions complexes et plus vastes

Combinez des styles tels que la peinture à l'huile, les illustrations numériques et les éléments surréalistes pour créer des images mélangées et stylisées uniques

Combinez des styles tels que la peinture à l'huile, les illustrations numériques et les éléments surréalistes pour concevoir des images mélangées et stylisées uniques

Les limites de DALL-E

DALL-E restreint certains types d'images, ce qui limite la liberté de création

L'IA est développée avec des modèles limités, ce qui restreint son potentiel créatif selon certains utilisateurs

Les images générées manquent parfois de détails ou de cohérence, en particulier avec des invitations complexes

Tarifs de DALL-E

DALL-E est disponible dans le cadre de ChatGPT Plus, un forfait payant qui coûte $$$a. Ce forfait inclut également les fonctionnalités de génération de langage de ChatGPT.

Free

Plus: 20 $ par utilisateur

Évaluations et critiques de DALL.E

G2: 3.9/5 (32 commentaires)

3.9/5 (32 commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

18. Synthesia (Meilleur pour la production de contenu vidéo généré par l'IA avec des avatars)

Via : Synthèse Synthesia rend la création de vidéos accessible, rapide et professionnelle, même si vous n'avez jamais modifié en cours une vidéo. Cette plateforme alimentée par l'IA transforme un texte simple en vidéos attrayantes en quelques minutes, avec des avatars plus vrais que nature, des narrations et des options de langues globales.

Parfaite pour les spécialistes du marketing, les équipes commerciales et les créateurs de contenu, Synthesia simplifie la production de vidéos et fournit des résultats impeccables que vous pouvez personnaliser facilement.

Les meilleures fonctionnalités de Synthesia

Produisez des vidéos dans plus de 120 langues avec des voix off et des sous-titres fermés précis, ce qui vous permet d'entrer en contact avec des publics du monde entier

Choisissez parmi plus de 160 avatars IA qui reflètent le ton de votre marque et la diversité de votre public, aidant à rendre votre contenu relatable et inclusif

Intégrez vos vidéos dans des LMS, LXP ou des outils d'auteur partageables, et obtenez instantanément les commentaires de vos équipes

Personnalisez vos vidéos avec votre logo, vos couleurs et vos caractères, pour que chaque contenu soit conforme à l'identité de votre marque

Limites de Synthesia

Différents acteurs vocaux peuvent avoir des difficultés variables avec la prononciation des mots, ce qui entraîne des incohérences dans le résultat

Certains utilisateurs trouvent que les options de personnalisation des avatars et des voix off ne sont pas aussi étendues qu'il le faudrait pour répondre à des besoins très spécifiques en matière d'image de marque

Tarification de Synthesia

Free

Démarrage: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Créateur: 89 $/mois par utilisateur

89 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Synthesia

G2: 4.7/5 (1600+ commentaires)

4.7/5 (1600+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (196 commentaires)

19. Beautiful.IA (Le meilleur pour créer des présentations époustouflantes sans effort)

Via : Piste d'atterrissage Runway révolutionne les flux de travail créatifs grâce à ses outils d'IA qui facilitent la création de vidéos, d'images, d'animations 3D et de sons. Il transforme les idées en visuels et en sons de haute qualité en quelques minutes - sans installation coûteuse ni logiciel compliqué.

Runway fournit tous les outils pour donner vie à votre vision créative à une fraction du coût et de l'effort des méthodes de production traditionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Runway

Générez des performances de caractères uniques et expressives à partir d'une seule vidéo de référence, sans avoir recours à un rigging complexe ou à la capture de mouvements

Explorer rapidement des variations infinies de scènes et d'effets, des ajustements d'éclairage aux changements d'emplacement, pour une itération et une expérimentation rapides

Incorporez des voix off, des synchronisations labiales et des dialogues à l'aide d'outils audio génératifs tels que la synthèse vocale et les voix personnalisées

Entraînez un modèle IA à refléter le style unique de votre marque et les directives relatives aux sujets, en veillant à ce que chaque sortie soit conforme à la marque

Limites de diffusion

Certains utilisateurs trouvent l'assistance insuffisante lorsqu'ils s'attaquent à des problèmes complexes ou apprennent des fonctionnalités avancées

Bien que généralement conviviales, certaines tâches peuvent nécessiter de meilleures performances et plus de temps pour être traitées

Prix de Runway

Basic: Gratuit

Gratuit Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Pro: 35$/mois par utilisateur

35$/mois par utilisateur Unlimited: $95/mois par utilisateur

$95/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Runway

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

Meilleurs outils de productivité IA pour le code et le développement

Le code peut parfois donner l'impression d'essayer de résoudre un puzzle complexe sans image pour référence. Mais avec l'aide des outils d'IA, cela devient beaucoup plus facile à gérer.

Ces outils sont conçus pour aider les développeurs en simplifiant les tâches complexes, en fournissant des suggestions de code intelligentes et même en automatisant les processus de test.

21. GitHub Copilot (le meilleur pour l'assistance au codage et l'assistance au développement de logiciels)

Via : Tampon Créer un contenu engageant et cohérent sur les médias sociaux tout en conciliant un emploi du temps chargé peut sembler impossible. Mais avec l'assistant IA de Buffer, la gestion de vos canaux sociaux devient un jeu d'enfant.

Buffer est conçu pour les professionnels des médias sociaux qui jonglent avec plusieurs plateformes et fournit des informations guidées par l'IA pour que votre contenu reste fidèle à votre marque et ait un impact sur LinkedIn, Instagram, X (anciennement Twitter), et bien plus encore. Vous pouvez programmer des posts directement depuis Buffer, puis observer leur publication sur les canaux aux moments parfaits pour maximiser l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer

Personnalisez vos posts grâce à des suggestions optimisées par la plateforme qui s'adaptent au ton, aux limites de caractères et au style - aucune invitation supplémentaire n'est nécessaire

Commencez par quelques détails sur votre entreprise et votre public, et laissez l'IA vous suggérer de nouvelles idées de posts qui s'alignent sur vos objectifs

Prenez votre post le plus performant et adaptez-le sans effort à d'autres plateformes, en maintenant la pertinence et l'engagement avec un minimum d'effort

Construisez une base de connaissances consultable, stockez et catégorisez tout votre contenu de médias sociaux pour un accès facile, vous permettant de réutiliser de grandes idées à tout moment

Limites de la mémoire tampon

Le service client de Buffer a été critiqué pour son manque de réactivité et son incapacité à résoudre les problèmes de manière efficace

De nombreux utilisateurs ont rapporté des divergences entre les données analytiques de Buffer et celles d'autres plateformes comme Instagram et Facebook

Prix de Buffer

Free

Essentials: 6$/mois par canal

6$/mois par canal Teams: 12$/mois par canal

12$/mois par canal Agence: 120$/mois pour 10 canaux

G2: 4.3/5 (1000+ reviews)

4.3/5 (1000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1481 commentaires)

25. SurveySparrow (Le meilleur pour créer des sondages et des formulaires de retour d'information engageants)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/SurveySparrow-1400x605.png SurveySparrow /$$img/

Via : SurveySparrow Si vous êtes comme moi et que vous aimez donner la touche de votre marque à chaque sondage, les fonctionnalités personnalisables de SurveySparrow sont un rêve devenu réalité.

Au-delà de la création d'enquêtes riches et détaillées, SurveySparrow simplifie la personnalisation grâce à ses CSS personnalisés, ses paramètres de contact et ses variables personnalisées, ce qui vous permet de créer des sondages qui donnent l'impression d'être une extension de votre marque.

De plus, les options de partage sont flexibles et conviviales, depuis les liens web directs pour les e-mails ou les SMS jusqu'aux codes QR ou aux widgets intégrés, ce qui facilite l'obtention d'un retour d'information où que se trouvent vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de SurveySparrow

Mettez en place des sondages récurrents et automatisez les e-mails de rappel pour les non-répondants et les répondants partiels afin d'achever vos paramètres sans effort

Hébergez des sondages sur un site Web personnalisé, en marque blanche, renforçant ainsi l'identité de votre marque à chaque interaction avec le sondage

Recevez des rapports de sondage directement dans votre boîte de réception à des paramètres définis, afin d'être toujours au courant des commentaires de vos clients

Exportez les données des sondages au format SPSS pour une analyse statistique approfondie, idéale pour comprendre vos données d'un point de vue scientifique

Limites de SurveySparrow

Bien qu'elle offre une interface utilisateur soignée, les utilisateurs la trouvent parfois maladroite et peu intuitive, ce qui affecte l'expérience globale de l'utilisateur

Il y a des limites à travers les différentes phases et niveaux qui peuvent être déroutantes jusqu'à ce qu'elles soient bien comprises, ce qui a un impact sur la collecte des données

Tarification de SurveySparrow

Free

Basique: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Premium: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Business: 149 $/mois par utilisateur

149 $/mois par utilisateur Enterprise: 499 $/mois par utilisateur

499 $/mois par utilisateur Elite: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de SurveySparrow

G2: 4.4/5 (2000+ commentaires)

4.4/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (111 commentaires)

📖 Also Read: 10 Hacks d'IA qui démontrent à quel point l'IA est une amie et non une ennemie

Réaliser plus avec ClickUp comme partenaire de productivité

L'utilisation d'outils de productivité IA est essentielle pour quiconque cherche à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement. Ces outils permettent d'automatiser les tâches, de rationaliser les flux de travail et de libérer votre temps pour ce qui compte vraiment : développer votre entreprise et stimuler la productivité.

Parmi toutes les options disponibles, ClickUp se démarque véritablement.

L'une de ses fonctionnalités les plus impressionnantes est ClickUp Brain, qui, comme je l'ai déjà mentionné, agit comme votre gestionnaire de connaissances personnel, en organisant l'information et en anticipant vos besoins. Il s'intègre parfaitement aux autres fonctions de ClickUp, vous permettant de gérer des projets, de collaborer avec des équipes et de suivre des objectifs, le tout en un seul endroit. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et rendez la productivité plus accessible que jamais !