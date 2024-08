10 piratages d'IA qui démontrent que l'IA est une amie et non une ennemie

L'omniprésence de l'intelligence artificielle (IA) a fait du "travailler plus" un mythe. Nous vivons désormais à l'ère du "travail plus intelligent"

Ceux qui parviennent à transformer Outils d'IA en leur fidèle acolyte sont entrés dans le prochain niveau de productivité et d'efficacité. Et ceux qui perdent sur ce front se retrouvent noyés dans des tâches routinières et banales.

Naturellement, tout le monde veut appartenir au premier groupe.

Cette transition ne doit pas nécessairement être fastidieuse ou compliquée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'envie d'apprendre de nouvelles technologies, d'un peu d'orientation et du bon ensemble de hacks IA pour vous lancer. Une fois que vous aurez pris le coup de main, l'intégration de l'IA dans votre vie quotidienne deviendra progressivement plus facile.

10 astuces IA pour booster votre productivité

Les outils d'IA sont devenus synonymes de création et de génération de contenu. Cependant, l'IA est bien plus qu'un simple outil de création de contenu outils de création de contenu . Pour illustrer ce point, nous avons compilé une liste complète de hacks de productivité alimentés par l'IA qui expriment les longueurs et les étendues auxquelles vous pouvez utiliser les technologies de l'IA :

1. Création de contenu

les assistants virtuels alimentés par l'IA simplifient les tâches telles que l'édition

Comme si les assistants virtuels n'étaient pas assez intelligents en l'état, l'IA les a fait passer dans une toute autre catégorie. Les assistants virtuels dotés d'IA, qu'il s'agisse d'Alexa, de Siri ou de Google Assistant, peuvent exploiter le traitement du langage naturel pour mener des interactions organiques, authentiques et humanistes. Ils peuvent effectuer un bouquet de tâches allant du paramètre des rappels au contrôle des appareils intelligents (nous y reviendrons).

Outre ces assistants à commande vocale populaires, on observe également une augmentation du nombre d'assistants virtuels sur les plateformes numériques. Par exemple , ClickUp IA est un assistant virtuel intuitif capable d'effectuer un bouquet de tâches quotidiennes - de la création de éléments d'action ou l'animation de sessions de brainstorming pour rendre votre routine quotidienne plus productive.

Voici quelques astuces de vie axées sur l'IA pour tirer le meilleur parti des assistants virtuels :

Utiliserlogiciel d'assistant virtuel pour automatiser les tâches de routine telles que la rédaction d'e-mails, l'établissement de rappels, la programmation de rendez-vous, etc

Intégrez votre calendrier et votre assistant virtuel pour une gestion plus intelligente de votre agenda. Bloquez du temps pour les réunions, planifiez votre trajet et ne manquez jamais un rendez-vous, grâce à vos assistants virtuels

Configurez la prise de notes par commande vocale ou utilisez un assistant d'écriture pour convertirModèles d'invitations, instructions IA en documents détaillés

Suivez vos dépenses et catégorisez-les pour générer des rapports d'analyse des dépenses qui offrent un aperçu de vos habitudes financières

5. Automatisation des processus robotisés

utiliser ClickUp pour mettre en place une automatisation basée sur des paramètres_

L'automatisation des processus robotiques (RPA) s'articule autour de l'automatisation des tâches routinières répétitives et basées sur des règles. Les outils alimentés par l'IA ajoutent une couche d'intelligence à la RPA, rendant la combinaison plus intelligente, plus agile et orientée vers l'amélioration continue grâce à l'apprentissage itératif.

Le résultat est un système d'automatisation raffiné qui est beaucoup plus autonome, polyvalent et capable d'aborder les complexités.

Voici quelques exemples pratiques illustrant la manière dont vous pouvez ajouter l'IA à la RPA :

Développez des robots dotés d'algorithmes d'apprentissage automatique intégrés pour détecter des modèles, analyser des données et prendre des décisions sans aucune intervention humaine. Outre l'autonomie, cela leur confère également des capacités d'auto-apprentissage

Les systèmes RPA alimentés par l'IA analysent les requêtes entrantes des clients et les attribuent dynamiquement aux bots ou aux agents humains en fonction de leurs complexités, de la charge de travail existante, de la disponibilité des ressources et de la priorité

L'IA assiste la détection et le traitement améliorés des erreurs où les bots apprennent de leurs erreurs passées, effectuent des simulations et adaptent leur comportement pour obtenir les meilleurs résultats. Dans certains cas, elle est utilisée pour prédire les problèmes potentiels avant même qu'ils ne se produisent afin d'éviter un effondrement achevé des processus d'automatisation

Exécuter un autodiagnostic où les analyses alimentées par l'IA examinent les processus automatisés, mesurent leurs performances, identifient les goulots d'étranglement et recommandent des solutions basées sur les données pour des opérations rationalisées

6. Marketing personnalisé

L'intelligence artificielle a changé la donne dans le domaine du marketing, principalement sous l'angle de la personnalisation.

Grâce aux outils d'IA, les spécialistes du marketing ne s'appuient plus sur la nature aléatoire des stratégies marketing génériques et sporadiques. Désormais, ils mènent des campagnes uniques, basées sur des données, qui trouvent un écho auprès de chaque individu. Qu'il s'agisse d'envoyer des messages hyperpersonnalisés ou de se connecter avec les clients sur leur canal préféré au moment qui leur convient - le marketing est devenu de plus en plus centré sur le client.

Voici quelques astuces de productivité pour améliorer votre jeu marketing à l'aide de l'IA :

L'IA effectue une segmentation intelligente des clients pour créer des segments de clients en fonction de paramètres tels que les données démographiques, psychographiques ou géographiques. Sur la base de ces cohortes, elle peut ensuite mettre en œuvre une personnalisation dynamique du contenu

Les algorithmes de l'IA aident les spécialistes du marketing à se mettre au diapason de leurs cibles et à formuler une stratégie efficace sur les médias sociaux qui régit tout, du contenu des messages sur les médias sociaux à l'heure des publications

IAconstructeurs de sites web peuvent créer des sites web dynamiques dotés de pages d'atterrissage personnalisées. Ces pages s'adaptent en fonction des profils individuels, des achats passés, de l'historique de navigation, etc

Effectuer une analyse complète des sentiments pour comprendre les émotions des clients. Tirez parti des opportunités ou intervenez au bon moment pour améliorer l'expérience et l'engagement des clients

7. Formation et développement

Que ce soit pour des gains personnels ou professionnels, l'IA assiste la formation, le renforcement des capacités et le développement des compétences à plus d'un titre.

L'IA injecte de la pertinence et de la commodité dans l'expérience d'apprentissage. Les apprenants auront accès à des cours ou des modules personnalisés qui complètent leur ensemble de compétences et s'alignent sur leurs objectifs d'apprentissage.

En même temps, ils peuvent reprendre, mettre en pause ou reprendre leur parcours d'acquisition de nouvelles compétences en fonction de leur disponibilité. De telles innovations rendent l'apprentissage plus attrayant, plus interactif et plus durable, sans pour autant prendre trop de son précieux temps.

Exploitez le véritable potentiel de valeur de l'IA dans la formation et le développement de la manière suivante :

Construire des parcours d'apprentissage adaptatifs qui personnalisent le programme d'apprentissage en fonction de la progression de l'individu, de ses niveaux de compétence, de ses préférences et de sa fréquence d'apprentissage

Développer des chatbots IA en tant que mentors virtuels pour répondre aux requêtes, offrir des conseils personnalisés, proposer des ressources et partager des idées en fonction des objectifs, de la progression et des défis de l'apprenant

Gamifier les programmes de formation et de développement. Par instance,Outils d'IA pour les développeurs débloquer différentes fonctionnalités et caractéristiques au fur et à mesure que l'apprenant progresse dans le cours

Introduire des simulations interactives et des scénarios de jeux de rôle pour créer des expériences immersives. Les simulations du monde réel permettent aux apprenants de tester leurs compétences en toute sécurité et de manière pratique

8. Systèmes d'accueil intelligents

L'intelligence artificielle est le fondement des systèmes d'Accueil intelligents. Les appareils intelligents qui constituent les Accueils intelligents transforment des Espaces de vie ordinaires en environnements intelligents et adaptatifs. Ils sont vos assistants numériques personnels qui rendent votre Accueil plus confortable et pratique sans agir comme une ponction sur votre temps précieux, vos efforts et votre productivité.

Ils remplissent un tableau de fonctions, allant de l'anticipation de vos besoins à l'automatisation des tâches de routine, en passant par l'efficacité énergétique, afin que vous restiez plus concentré sur les choses qui comptent.

Voici quelques astuces de vie rendues possibles par la magie des systèmes domestiques intelligents alimentés par l'IA :

Ajoutez l'automatisation à votre routine quotidienne en intégrant l'IA pour des tâches banales comme le réglage du thermostat pour une température optimale, l'atténuation ou l'extinction des lumières, la préparation du café à une heure donnée, etc.

Utilisez des appareils intelligents à commande vocale et des assistants numériques inter-appareils pour ajouter des éléments à votre panier, définir des rappels, créer une liste de tâches à faire, obtenir des mises à jour de votre emploi du temps et de vos rendez-vous

Les systèmes d'éclairage et de chauffage ou de refroidissement alimentés par l'IA ajustent la luminosité, les couleurs de la lumière et les températures en fonction de l'heure de la journée, de la saison et des conditions météorologiques pour créer un environnement confortable et propice à la productivité

Utilisez des wearables intelligents et des trackers de santé pour garder un onglet sur votre santé physique et votre bien-être. Paramétrez des rappels occasionnels pour faire une pause, boire de l'eau, faire un peu d'exercice léger, etc.

9. **Gestion des données

À l'heure où les données sont le carburant du monde numérique, l'IA contribue à les rendre plus faciles à gérer, plus perspicaces et plus exploitables. Utilisez l'IA pour gagner du temps et d'efforts sur les activités de gestion des données de manière efficace. En faisant cela, vous aurez plus de temps pour profiter des résultats positifs des processus axés sur les données et moins de temps pour passer au crible de vastes réserves de données.

Facilitez la gestion des données grâce aux astuces de productivité suivantes, qui mettent en valeur le meilleur de l'IA :

Capturez, catégorisez, étiquetez et stockez automatiquement les données en fonction de leur contenu. Cette organisation intelligente des données alimentée par l'IA facilite le tri, la récupération et l'analyse des informations. Pendant que vous y êtes, mettez en place un forfait de sauvegarde des données et de reprise après sinistre de routine

Analyser les données périodiquement pour identifier et rectifier les incohérences, les erreurs et les doublons dans les paramètres de données afin de maintenir la qualité, la récence et la pertinence des données sans aucune intervention manuelle

Les systèmes d'apprentissage automatique surveillent l'utilisation des données pour appliquer les politiques de gouvernance des données entourant la confidentialité et la sécurité. Identifiez les menaces potentielles, limitez les violations ou atteintes aux données et automatisez les actions correctives pour minimiser les risques et maximiser la conformité

Tirer parti de l'organisation, de la recherche et de l'extraction cognitives des données pour conférer davantage de contexte aux étiquettes ou aux requêtes de recherche. Une telle approche rend les données plus faciles à découvrir et plus disponibles tout en rendant la navigation dans les données plus intuitive, quel que soit le bagage technique de l'utilisateur

10. Augmentation de l'efficacité

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Tableau blanc-gif.gif Tableaux blancs ClickUp avec fonctionnalités collaboratives gif /$$$img/

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

L'IA est un puissant compagnon de vos capacités et ensembles de compétences existants. Elle n'est pas destinée à vous remplacer. Au contraire, elle est conçue pour apporter une assistance et améliorer votre expertise. Si vous êtes bon dans quelque chose, l'IA vous rend meilleur - en amplifiant l'efficacité, la productivité et l'ingéniosité.

Déléguez les tâches routinières et répétitives à l'IA et concentrez-vous sur des projets innovants qui mettent à l'épreuve votre réflexion, votre créativité et votre capacité à prendre des décisions stratégiques.

Voici comment transformer la relation symbiotique entre l'IA et l'expertise humaine en astuces de vie pratiques pour améliorer l'efficacité :

Les applications, les plateformes et les..extensions augmentent la créativité en aidant au brainstorming, en générant des invitations, en suggérant des idées de conception, etc. Cette inspiration créative élargit le champ de l'imagination humaine

Mettre en place des mécanismes d'examen automatisés, tels que l'examen du code, la détection des erreurs, les suggestions d'amélioration et l'assurance de la standardisation dans les domaines suivantsDevOps cycles

Construire et maintenir des plateformes de collaboration virtuelle pour faciliter la communication des équipes à distance, la collaboration sur les projets, l'assistance par les pairs et le partage des connaissances

Automatisation des processus high-touch, tels que le recrutement, le service client, etc. pour exécuter de manière experte des tâches volumineuses et exigeantes telles que la gestion des CV, la présélection des candidats, l'évaluation des compétences, les entretiens préliminaires, etc

Cela nous amène à la fin de notre liste de hacks IA pratiques à intégrer dans votre vie quotidienne. À présent, il est évident que vous pouvez déployer l'IA pour diverses applications, de la création de contenu à la personnalisation du marketing, du renforcement de la sécurité à l'augmentation des compétences, et bien plus encore !

L'adoption des hacks IA ci-dessus transformera votre approche pour rester productif et efficace. Dans le même temps, cela rendra également l'obtention de résultats plus tangibles sans que le parcours ne soit chronophage, compliqué ou trop exigeant. Ces hacks de vie vous permettent de tirer parti des technologies de pointe, de réorganiser les tâches routinières et de découvrir des opportunités non réalisées.

La révolution de la productivité qui en résulte amplifie l'efficacité et aligne vos forfaits et vos actions sur vos objectifs et vos aspirations. Résultat : en faire plus devient une réalité sans gaspiller les précieuses devises que sont le temps et les ressources.