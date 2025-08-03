Les 13 meilleures alternatives à Coda pour créer des documents plus intelligents en 2025

Si vous avez déjà utilisé Coda, vous connaissez déjà son argument de vente : un tableau de bord, une base de données et un document, le tout en un. Et honnêtement ? Cela travaille... pendant un certain temps.

À mesure que votre entreprise se développe, que vos équipes s'agrandissent et que vos besoins deviennent plus complexes, Coda peut avoir du mal à répondre à vos besoins. C'est pourquoi nous avons rédigé cet article sur les meilleures alternatives à Coda.

Nous avons testé plusieurs plateformes de gestion de bases de données et de productivité, en soumettant à des tests de résistance tout, de ClickUp à Obsidian en passant par Airtable.

Voici les meilleurs outils que nous avons sélectionnés pour le suivi de tâches spécifiques ou la documentation. Que vous rédigiez des wikis d'équipe, gériez des flux de travail complexes ou ayez simplement besoin d'un espace de travail tout-en-un rapide et convivial, vous trouverez ici ce qui vous convient.

Pourquoi opter pour des alternatives à Coda ?

Coda est un outil puissant, mais il ne convient pas toujours à toutes les équipes ou à tous les flux de travail.

Voici où il pourrait présenter des lacunes 👇

Baisse des performances dans les configurations complexes : à mesure que vos documents gagnent en taille et en complexité (bases de données multiples, intégrations et automatisations, par exemple), Coda commence à ralentir, en particulier pour les équipes en pleine croissance qui effectuent des opérations intensives.

Les fonctionnalités de gestion des tâches ne sont pas assez approfondies : cela fonctionne bien pour une planification légère, mais si vous recherchez une gestion des tâches granulaire ou un suivi de projet avancé (comme les estimation de durée, les dépendances ou les diagrammes burndown), cela devient vite insuffisant.

Pas d'application de bureau native : contrairement à des outils tels que ClickUp qui offrent un accès autonome depuis un ordinateur de bureau, vous êtes limité à travailler dans un navigateur.

Les limites d'automatisation sont rapidement atteintes : lors de la mise à l'échelle de flux de travail répétitifs, les limites d'automatisation intégrées peuvent s'avérer frustrantes. Les équipes traitant des volumes importants auront probablement besoin de plus de puissance.

La collaboration en temps réel pourrait être améliorée : bien que vous puissiez travailler ensemble en temps réel, l'expérience n'est pas aussi fluide et harmonieuse que sur d'autres plateformes de collaboration en temps réel sur des documents.

Les alternatives à Coda en un coup d'œil

Examinons quelques-unes des meilleures alternatives à Coda :

Outil Idéal pour Fonctionnalités remarquables Tarifs* ClickUp Documentation et collaboration d'équipe optimisées par l'IA pour les équipes de toutes tailles Documents avec modification en cours, liaison des tâches, résumés IA, ClickUp Brain, vue Tableau, prise de notes IA, recherche connectée, discuter ClickUp. Forfait Free Forever ; personnalisations pour les entreprises Notion Documentation personnalisable et modulaire pour les équipes de taille moyenne à grande Blocs synchronisés, intégrations, calendriers, Kanban, partage avec permission, assistance IA Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois. Confluence Gestion des connaissances au sein de grandes équipes techniques et produits Macros de contenu, intégrations Jira, pages imbriquées, organisation des documents au niveau des services Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5,16 $ par utilisateur et par mois. Quip Collaboration en temps réel sur des documents pour les équipes commerciales, de service client et opérationnelles de taille moyenne à grande. Hybrides entre tableur et document avec discuter intégré, attribution de tâches avec @mentions, intégration Salesforce Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 10 $ par utilisateur et par mois. Obsidian Note-taking lié et local pour les particuliers Affichage graphique des idées, notes Markdown enregistrées localement, liens retour, édition non linéaire Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois. Dropbox Paper Note-taking au sein des équipes et des individus utilisant déjà Dropbox Modification en cours, mode présentation, checklist, intégrations à partir d'outils tels que Figma ou YouTube. Gratuit avec Dropbox ; forfaits payants à partir de 11,99 $/mois (Dropbox) Basecamp Communication simplifiée au sein de l'équipe et documentation de projet pour les petites équipes Forums, discuter Campfire, diagrammes Hill, section centrale pour les documents/fichiers Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur/mois. Slite Documentation asynchrone et wikis internes légers pour les équipes de petite et moyenne taille Documents vérifiés, informations sur les documents, Ask IA, diagrammes Canvas, suivi de l'utilisation Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois. Nuclino Wikis internes basés sur le cloud et partage rapide des connaissances pour les équipes de toutes tailles. Afficher les documents liés, modification en cours en temps réel, collections imbriquées, publication sous forme de site web Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 8 $ par utilisateur et par mois. Microsoft OneNote Prise de notes multimédia sur tous les appareils pour les grandes équipes dans l'écosystème Microsoft Canva infini, esquisses, recherche OCR, capture multimédia enrichie, assistance du stylet Gratuit avec les forfaits Microsoft 365 payants Airtable Flux de travail de documentation connectés de type base de données pour les équipes et agences de taille moyenne Concepteur d'interface, tableaux personnalisés, enregistrements liés, automatisations Airtable, mises à jour en temps réel Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 24 $/utilisateur/mois. Evernote Documentation personnelle structurée et récupération rapide des notes pour les particuliers Résumés de notes générés par IA, outil de capture Web, recherche dans les images, synchroniser le calendrier Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14,99 $/mois. Trello Documentation visuelle avec des cartes flexibles pour les freelances et les petites équipes Couverture de carte personnalisée, réactions emoji, séparateurs de cartes, automatisation Butler, PowerUps Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 6 $/utilisateur/mois.

Les meilleures alternatives à Coda

Voici les meilleures alternatives qui font sérieusement concurrence à Coda, chacune avec sa propre approche en matière de documents intelligents, de flux de travail flexibles et de puissance collaborative ⬇️

ClickUp (idéal pour les documents, les flux de travail de projet et la collaboration sur les tâches)

ClickUp est votre solution tout-en-un pour le travail collaboratif. Alimentée par l'IA, la plateforme combine la prise de note, la documentation, la gestion des tâches et la collaboration en temps réel entre les équipes (sans les changements de contexte incessants).

Transformez vos notes statiques en documents collaboratifs vivants où les idées se transforment en actions en temps réel avec ClickUp Docs.

L'une de ses fonctionnalités les plus intéressantes est ClickUp Docs pour la documentation. Vous pouvez créer des documents détaillés et mûrement mis en forme, effectuer des modifications en cours avec vos coéquipiers, apposer des étiquettes à vos collègues, ajouter des tâches au milieu d'une phrase et même résumer un brouillon désordonné grâce à l'IA.

Vous allez adorer la façon dont les documents dans ClickUp se connectent de manière transparente à tout le reste (fidèle à la promesse d'une « solution tout-en-un », c'est-à-dire l'application qui fait tout pour le travail). Vous pouvez les lier à des tâches, ajouter des widgets personnalisés et même mettre à jour le statut des projets sans quitter la page.

Au fait, saviez-vous que vous pouvez intégrer des listes et des tableaux entiers dans un document dans ClickUp ?

Créez des feuilles de calcul ultra-rapides et des bases de données visuelles dynamiques avec la vue Tableau de ClickUp.

Cette même expérience interconnectée se retrouve dans la vue Tableur de ClickUp. Elle fonctionne comme une mini-base de données pour le suivi des tâches, les calendriers de contenu, les répertoires de clients, etc.

Remplacez les feuilles de calcul désordonnées par des tableaux soigneusement triés et filtrés avec des colonnes glisser-déposer, ajoutez tout le contexte dont vous avez besoin grâce aux champs personnalisés et conservez toutes les informations au même endroit en liant les tâches et les documents entre eux.

Mais là où ClickUp excelle vraiment, c'est avec ClickUp Brain. L'assistant IA intégré à ClickUp (y compris dans Docs) et les agents IA autonomes qu'il alimente peuvent, ensemble, vous faire gagner des heures de travail chaque semaine. Voici comment.

Créez du contenu plus rapidement à partir de zéro, qu'il s'agisse d'un guide pratique, d'une note de mise à jour ou d'une proposition, simplement en donnant une invite, quelques instructions.

Résumez automatiquement les longs documents, les descriptions de tâches et les fils de commentaires pour obtenir les clés en quelques secondes.

Créez des tâches et des sous-tâches à partir de documents ou de messages instantanés, afin d'améliorer la communication et la collaboration au sein de votre équipe.

Obtenez des réponses contextuelles à vos questions directement dans une tâche, un document ou même un fil de commentaires.

Vous pouvez utiliser ClickUp AI pour créer et mettre en forme rapidement des documents, ajouter des tableaux modifiables dans les documents, inclure des images et des liens, modifier les permissions d'accès, et bien plus encore.

Vous n'aurez plus à passer des heures à créer et à mettre à jour manuellement des wikis, des documents procédures opératoires normalisées et des mises à jour de politiques.

⚡️Bonus : avez-vous déjà rêvé d'une expérience sans clavier où vous pourriez créer des documents, des notes, des tableaux et bien plus encore à l'aide de simples commandes vocales ? Nous sommes là pour vous aider avec ClickUp Talk to Text, qui fait partie de ClickUp Brain MAX, un compagnon IA de bureau qui est la solution IA de travail la plus achevée au monde. Les utilisateurs peuvent également utiliser les dernières versions de modèles IA externes tels que ChatGPT, Gemini et Claude directement depuis leur environnement de travail ClickUp connecté. Faites de votre voix un outil de productivité grâce à la fonction Talk to Texte de ClickUp Brain MAX.

Vous disposez d'une grande quantité d'informations réparties entre différents espaces de travail et applications connectées ? ClickUp Knowledge Management indexe tout ce qui se trouve dans votre espace de travail : tâches, documents et même intégrations telles que Slack ou Google Drive.

Posez une seule question et ClickUp Brain vous fournit des réponses qui vous auraient autrement demandé dix onglets et trois réunions pour les trouver.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment résumer les fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations de l'espace de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de trois applications par notre application tout-en-un pour le travail !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Prise de notes dynamique : disposez d'un espace personnel pour noter rapidement vos idées, vos tâches ou la préparation de vos réunions avant de les transformer en tâches dans : disposez d'un espace personnel pour noter rapidement vos idées, vos tâches ou la préparation de vos réunions avant de les transformer en tâches dans ClickUp bloc-notes

Gestion des tâches : liez les tâches ClickUp à vos documents, attribuez-les où que vous soyez et gérez-les efficacement grâce aux mises à jour de statut, aux priorités et aux champs personnalisés.

Notes de réunion alimentées par l'IA : laissez : laissez ClickUp AI Notetaker se connecter automatiquement à vos appels Zoom, Google Meet ou Teams pour prendre des notes détaillées. Il organise les résumés sous chaque élément de l'ordre du jour et les synchronise directement avec ClickUp.

Communication en temps réel : gardez les discussions et les discuter de votre équipe liés à votre environnement de travail grâce à ClickUp Chat . C'est l'outil idéal pour conserver le contexte à côté des mises à jour de vos projets ou de votre documentation.

Automatisation et modèles pour gagner du temps : travaillez sans stress grâce à plus de 1 000 modèles et plus d'une centaine d'automatisations prédéfinies pour démarrer rapidement.

ClickUp limitations

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut sembler intimidant au premier abord, en particulier pour les petites équipes.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 400 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 400 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'ai été chargé de trouver un logiciel qui permettrait à mon service de stocker nos plans de travail. Notre service compte plusieurs divisions et nous avions besoin d'un outil capable de présenter à notre commissaire un aperçu de nos projets pour l'année. ClickUp était génial ! Il était visuel, offrait la possibilité d'inclure de nombreux détails et disposait de tant de fonctions et de tant de capacité de modification en cours qu'il pouvait être utilisé pour un intervalle de données. Le système est convivial et j'ai dû former très peu le personnel, car il est très intuitif.

J'ai été chargé de trouver un logiciel qui permettrait à mon service de stocker nos plans de travail. Notre service compte plusieurs divisions et nous avions besoin d'un outil capable de présenter à notre commissaire un aperçu de nos projets pour l'année. ClickUp était incroyable ! Il était visuel, pouvait inclure beaucoup de détails et offrait tellement de fonctions et de capacité de modification en cours qu'il pouvait être utilisé pour un intervalle de données. Le système est utilisateur et j'ai dû faire très peu de formation au personnel, car il est très intuitif.

2. Notion (idéal pour les documents modulaires personnalisables qui font également office de wiki)

via Notion

Notion est souvent décrit comme le module de base de l'espace de travail moderne. Il est utilisé pour un large intervalle de tâches, de la documentation des procédures opératoires normalisées d'intégration des clients à la gestion des wikis internes de l'équipe et des échéanciers de projet via des bases de données intégrées.

L'une des fonctionnalités phares de Notion est la possibilité de synchroniser les blocs. Pour les équipes qui gèrent de nombreuses pages interconnectées, telles que les politiques d'entreprise ou les campagnes marketing, la possibilité de synchroniser les blocs de contenu entre les pages garantit que tout le monde travaille avec les informations les plus récentes. Cela réduit considérablement la confusion entre les différentes versions, en particulier dans les environnements d'équipe asynchrones.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des tableaux, des tableaux Kanban, des échéanciers et des calendriers avec des filtres, des relations et des cumuls.

Partagez des pages avec des commentaires, des modifications en temps réel, un historique des versions et des permission granulaires.

Enregistrez des articles, des tweets et des signets via l'extension de navigateur ou intégrez des outils externes tels que Figma, Miro, Loom ou Google Maps directement dans vos documents.

Tirez parti de l'IA pour résumer des notes, rédiger du contenu, traduire du texte et automatiser les entrées dans les bases de données.

Configurez rapidement de nouveaux flux de travail grâce à la vaste bibliothèque de modèles officiels et créés par la communauté.

Limites de Notion

Peut ralentir lorsque vous travaillez avec des bases de données volumineuses ou des pages complexes contenant de nombreux éléments intégrés et blocs liés.

Ne dispose pas des fonctionnalités avancées de formule et de diagrammes propres à Coda, similaires à celles des tableurs.

Tarifs de Notion

Free Forever

Plus : 12 $ par membre/mois

Entreprise : 24 $ par membre/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (2 500+)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Voici un avis publié sur G2:

Notion facilite considérablement l'organisation des informations, la collaboration avec vos collègues et la création de flux de travail personnalisés sans avoir à écrire de code. J'apprécie beaucoup sa flexibilité. Je l'utilise tous les jours pour tout, des spécifications de produits et des notes de réunion au suivi des projets et aux tableaux de bord de l'équipe.

Notion facilite considérablement l'organisation des informations, la collaboration avec vos collègues et la création de flux de travail personnalisés sans avoir à écrire de code. J'apprécie particulièrement sa flexibilité. Je l'utilise tous les jours pour tout, des spécifications de produits et des notes de réunion au suivi des projets et aux tableaux de bord de l'équipe.

👀 Le saviez-vous ? Le format PDF, créé en 1993 par Adobe, a rendu les documents pratiquement immuables, mettant enfin fin au chaos du « ça avait l'air correct sur mon écran ! ».

3. Confluence (idéal pour la gestion des connaissances entre les équipes techniques et produit)

via Confluence

Confluence est largement utilisé dans les organisations de produits à croissance rapide où la documentation est essentielle pour assurer la clarté entre les équipes.

Son intégration poussée à l'écosystème Atlassian en fait une alternative solide à Coda. Pour les équipes qui utilisent déjà Jira, en particulier dans les domaines de l'ingénierie ou de l'informatique, Confluence est une extension naturelle pour la planification, les spécifications produit, les rétrospectives et le partage de connaissances en interne.

Contrairement au modèle flexible de Coda, Confluence prend en charge la documentation structurée adaptée aux équipes techniques. En exemple, les chefs de produit peuvent rédiger des PRD directement liés aux épopées Jira, tandis que les équipes d'ingénieurs utilisent l'outil pour créer des manuels d'intégration synchronisés avec les calendriers de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Utilisez des macros de contenu telles que des arborescences de pages, des tables des matières, des étiquettes de statut et bien plus encore pour ajouter de l'interactivité à vos pages.

Intégrez des tickets Jira, des backlogs et des feuilles de route en direct directement dans les pages Confluence pour une collaboration fluide sur les produits.

Organisez vos documents par équipe, service ou fonction grâce à des pages imbriquées et une navigation claire.

Contrôlez l'accès aux informations grâce à des permission granulaires de niveau entreprise au niveau de l'espace, de la page et de l'utilisateur.

Limites de Confluence

Peut sembler encombré lors de la gestion d'un grand nombre de pages et d'espaces, ce qui rend plus difficile l'emplacement de contenus anciens ou archivés.

Offre une disposition de page et une expérience de création de contenu plus restrictives, limitant la créativité et les documents personnalisés.

Tarifs Confluence

Gratuit : jusqu'à 10 utilisateurs

Standard : 5,16 $ par utilisateur/mois

Premium : 9,73 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Confluence

G2 : 4,1/5 (plus de 2 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 500 avis)

Que pensent les utilisateurs de Confluence dans la vie réelle ?

Un avis publié sur G2 indique :

Disposer d'une base de connaissances pour notre équipe est un excellent moyen de nous assurer que nous sommes tous sur la même page concernant nos produits, nos manuels et autres information importantes. Elle est conçue pour être conviviale et facile à utiliser dans nos activités quotidiennes. De plus, elle s'intègre parfaitement aux outils que nous apprécions déjà, tels que Loom, Drive et Jira !

Disposer d'une base de connaissances pour notre équipe est un excellent moyen de nous assurer que nous sommes tous sur la même page en ce qui concerne nos produits, nos manuels et autres information importantes. Elle est conçue pour être conviviale et facile à utiliser dans nos activités quotidiennes. De plus, elle s'intègre parfaitement aux outils que nous apprécions déjà, tels que Loom, Drive et Jira !

4. Quip (idéal pour la collaboration en temps réel sur des documents entre les équipes commerciales, de réussite client et opérationnelles)

via Quip

Quip est une plateforme collaborative de productivité, détenue par Salesforce, qui combine des documents, des feuilles de calcul et discuter dans une seule interface prioritairement mobile.

Quip fonctionne essentiellement comme un hybride entre des documents et des feuilles de calcul. Il permet aux équipes d'intégrer des tableaux, d'exécuter des formules, d'attribuer des tâches et d'organiser des discussions. En tant que l'une des meilleures alternatives à Coda pour les organisations centrées sur Salesforce, Quip contribue à rationaliser la coordination des équipes et réduit au minimum la nécessité de passer d'un outil à l'autre.

L'une de ses fonctionnalités phares est son intégration native à Salesforce. Vous pouvez lier des champs CRM en temps réel, suivre les mises à jour des comptes ou créer des guides collaboratifs qui exploitent des données en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de Quip

Bénéficiez d'un chat intégré à chaque page pour discuter en toute fluidité sans avoir besoin d'outils externes.

Créez des feuilles de calcul dans des documents, avec des fonctions et des diagrammes, achevées pour une planification ou une prévision légère.

Simplifiez l'attribution des tâches grâce aux @mentions pour gérer les suivis et les responsabilités au sein des documents.

Gérez les tâches de vos projets à l'aide de checklist basiques, de tableaux Kanban et de calendriers intégrés dans les documents.

Limites de Quip

Les paramètres de partage peuvent sembler trop permission : toute personne ayant accès à un document peut souvent effectuer une modification en cours par défaut, ce qui peut ne pas convenir aux équipes qui ont besoin d'un contrôle plus strict du contenu.

Offre très peu d'intégrations significatives en dehors de l'écosystème Salesforce, ce qui limite son utilité en tant que hub du travail.

Tarifs Quip

Starter : 10 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Plus : 25 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Avancé : 100 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Quip

G2 : 4,2/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quip ?

Voici un avis publié sur G2:

Quip simplifie la collaboration sur les documents grâce à la modification en cours en temps réel, l'intégration du discuter et une interface épurée, parfaite pour les équipes en quête de productivité et d'organisation.

Quip simplifie la collaboration sur les documents grâce à la modification en cours en temps réel, l'intégration du discuter et une interface épurée, parfaite pour les équipes en quête de productivité et d'organisation.

🧠 Anecdote amusante : le mécanisme d'Anticythère (datant d'environ 200 avant J.-C.) comportait des inscriptions expliquant son utilité, ce qui en fait probablement la première « documentation informatique ».

5. Obsidian (idéal pour la prise de note liée et privilégiant le stockage local)

via Obsidian

Obsidian est une base de connaissances et une application de note qui peut vous aider à organiser des recherches longues et formulaires, à établir des connexions d'idées et à structurer des systèmes de « deuxième cerveau ».

Comme il transforme la prise de note linéaire en un réseau connecté d'idées grâce à des liens retour, des liens internes et des vues graphiques, vous commencez à percevoir votre base de connaissances comme un système vivant.

Il excelle dans des tâches telles que la synthèse de recherches, la création d'univers et la rédaction de textes longs, où la connexion d'idées disparates est essentielle. Il sert de couche de réflexion avant que les projets ne soient formalisés ou livrés.

Cette alternative à Coda stocke tout localement, garantissant ainsi la confidentialité et la propriété totale des données.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Enregistrez vos notes sous forme de texte simple sur votre appareil, accédez-y hors ligne et achevez la propriété des données.

Reliez les idées entre les notes et faites ressortir les contenus connexes sans avoir besoin d'étiquettes.

Ouvrez plusieurs notes à la fois et travaillez en parallèle pour une réflexion non linéaire.

Visualisez les relations entre les notes grâce à un graphique interactif qui mapper votre base de connaissances.

Limites d'Obsidian

N'étant pas conçu pour la collaboration en temps réel, son utilisation est limitée pour les équipes qui ont besoin d'un accès partagé à la modification en cours ou d'un accès basé sur la permission.

Ne comprend pas de base de données intégrée ni de fonctionnalités avancées pour les tableaux ; ses tableaux sont de simples Markdown sans formules ni vues.

Vous aurez besoin de forfaits payants pour synchroniser vos notes entre vos appareils ou les publier où que ce soit.

Tarifs Obsidian

Free

Synchroniser : 5 $ par utilisateur et par mois

Publication : 10 $ par site, par mois

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Consultez cette évaluation Capterra:

Obsidian est un produit très flexible et centré sur l'utilisateur. Il est rapide et augmente ma productivité lorsque je travaille avec différents documents. Il est facile à personnaliser pour mon usage personnel et permet d'accéder facilement à toutes les commandes et options.

Obsidian est un produit très flexible et centré sur l'utilisateur. Il est rapide et augmente ma productivité lorsque je travaille avec différents documents. Il est facile à personnaliser pour mon usage personnel et permet d'accéder facilement à toutes les commandes et options.

6. Dropbox Paper (idéal pour la prise de note au sein d'équipes utilisant déjà Dropbox)

via Dropbox Paper

L'interface minimaliste de Dropbox Paper le rend efficace pour la documentation rapide et le brainstorming créatif. Il élimine le désordre visuel et vous permet de vous concentrer entièrement sur le contenu sans courbe d'apprentissage abrupte.

Vous pouvez intégrer des images, des vidéos, des fichiers Figma, des clips audio et même des extraits de code en direct, sans avoir recours à des plug-ins encombrants ou à des installations de partage de fichiers compliquées.

Bien qu'il n'offre pas les bases de données relationnelles ou les vues flexibles des outils plus avancés, Dropbox Paper reste l'une des meilleures alternatives à Coda pour les équipes qui privilégient la rapidité, la simplicité et une collaboration fluide.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Paper

Convertissez n'importe quel document en une présentation claire et professionnelle.

Intégrez et prévisualisez des fichiers, y compris des fichiers vidéo et audio, directement depuis votre compte Dropbox.

Bénéficiez d'une collaboration en temps réel grâce aux curseurs en direct et aux commentaires en ligne, idéaux pour les boucles de rétroaction en équipe.

Réduisez les tâches répétitives et suivez la propriété grâce aux listes de tâches et aux dates d'échéance intégrées aux documents.

Limites de Dropbox Paper

L'organisation des dossiers est limite à des listes plates sans imbrication ni code couleur, et l'interface utilisateur peu réactive peut entraîner la création accidentelle de documents.

Fournisseur, prestataire, qui offre pratiquement aucune option de personnalisation de la disposition des documents, des modèles ou des fonctionnalités.

Ne peut pas fonctionner comme un hub de travail centralisé en raison de sa portée limitée et de l'absence d'intégrations tierces puissantes.

Tarifs de Dropbox Paper

Plus : 11,99 $/mois

Professionnel : 19,99 $/mois

Standard : 18 $/utilisateur/mois

Avancé : 30 $/utilisateur/mois

📌 Note : Dropbox Paper est inclus dans tous les forfaits Dropbox. Il n'y a pas de tarif distinct pour Paper.

Évaluations et avis sur Dropbox Paper

G2 : 4,1/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Que pensent les utilisateurs de Dropbox Paper dans la vie réelle ?

Voici un avis publié sur G2:

C'est un excellent outil pour les documents en ligne ad hoc, informels et collaboratifs, en particulier ceux qui changent fréquemment.

C'est un excellent outil pour les documents en ligne ad hoc, informels et collaboratifs, en particulier ceux qui changent fréquemment.

7. Basecamp (idéal pour simplifier la communication au sein de l'équipe et regrouper les documents liés aux projets en un seul endroit)

via Basecamp

Basecamp repose sur l'idée que chaque projet nécessite les mêmes outils, tels que des tâches, des messages, des fichiers, des listes de tâches et des échéances regroupés en un seul endroit.

Vous n'avez plus besoin de parcourir l'historique des discussions pour retrouver la dernière décision prise ni de vous demander où est enregistré le brief du projet. Les messages sont regroupés par fil de discussion, les listes de tâches sont visibles par tous et vous pouvez télécharger des documents ou des notes directement dans l'espace dédié au projet.

Il dispose également d'un référentiel central pour le partage de documents, de fichiers, d'images et d'autres ressources liées aux projets. Vous pouvez accorder à vos clients et aux parties prenantes externes un accès contrôlé limité pour les commentaires et les approbations.

Les meilleures fonctionnalités de Basecamp

Organisez toutes les communications, tâches, fichiers et calendriers liés à vos projets dans un espace de travail unique et unifié.

Créez des espaces distincts tels que des tableaux pour les annonces importantes et des campfires pour discuter rapidement, afin d'organiser vos discussions.

Joignez des pièces jointes à partir de l'éditeur de texte (jusqu'à 10 Go) ou ajoutez des fichiers autonomes (jusqu'à 5 Go).

Suivez la progression grâce à Hill Charts, un outil visuel de suivi de la progression qui aide les équipes à montrer quand une tâche est conceptualisée, même si elle n'est pas encore terminée.

Limites de Basecamp

Des problèmes de notification peuvent survenir, car les utilisateurs étiquetés manquent parfois des alertes, et la navigation vers les messages ping sur mobile peut sembler maladroite et peu intuitive.

Ne dispose pas de base de données personnalisable, de tableur ou de fonctionnalités avancées de création de documents.

Impose une structure rigide qui ne peut être modifiée pour s'adapter aux flux de travail spécifiques de l'équipe.

Tarifs Basecamp

Free Forever

Plus : 15 $/utilisateur/mois

Pro Unlimited : 299 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Basecamp

G2 : 4,1/5 (plus de 5 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 14 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Basecamp ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Il permet aux équipes et aux services de communiquer facilement et d'exploiter des ressources importantes, telles que les créations, sous la forme d'un référentiel accessible, modifiable et suivi collectivement. Il permet également aux membres de fournir des commentaires et des modifications en cours.

Il permet aux équipes et aux services de communiquer facilement et d'exploiter des ressources importantes, telles que les créations, sous la forme d'un référentiel accessible, modifiable et suivi par tous. Il permet également aux membres de fournir des commentaires et des modifications en cours.

8. Slite (idéal pour la documentation asynchrone et les wikis internes légers)

via Slite

Slite est une plateforme de gestion des connaissances qui combine des documents collaboratifs avec des fonctionnalités de discussion intégrées.

Créez des documents vérifiés, ajoutez des vidéos, des images et une mise en forme riche, puis effectuez la modification en cours ou mettez à jour vos documents avec votre équipe. L'assistant IA intégré peut améliorer votre écriture et résumer ou traduire vos documents en quelques secondes.

Contrairement aux outils qui misent sur une flexibilité infinie, Slite privilégie la structure. Chaque note se trouve dans un canal, et ces canaux sont regroupés par thème ou par équipe. Vous pouvez demander des commentaires sur un document, obtenir des réponses via des fils de discussion intégrés et avancer sans avoir à organiser de réunion.

Il gère également les versions et les suggestions. Lorsque vous examinez les mises à jour, vous voyez exactement ce qui a été modifié et qui l'a proposé. Cela est utile lorsque vous travaillez sur des documents récurrents tels que les spécifications de produits, les projets de politique ou les manuels internes.

Les meilleures fonctionnalités de Slite

Organisez les connaissances en canaux et en documents imbriqués, créant ainsi un wiki clair et navigable à l'échelle de l'entreprise.

Affectez des réviseurs et fixez des dates de vérification afin que les documents importants ne deviennent pas obsolètes.

Discutez du travail directement dans chaque document grâce à un espace de discussion dédié et structuré en fils de discussion.

Posez des questions en langage naturel (par exemple, « Quelles décisions ont été prises lors du dernier sprint ? ») pour obtenir des réponses résumées issues de votre base de connaissances.

Affichez l'engagement sur les documents au fil du temps, suivez l'utilisation de l'espace de travail et exportez les données d'activité de l'équipe au format CSV à des fins d'audit ou d'examen.

Limites de Slite

Offre une fonctionnalité de structure de document plus rigide avec des options limites de personnalisation de la disposition.

Les documents plus longs peuvent encore présenter des ralentissements lors de la modification en cours, malgré les améliorations continues apportées au fil du temps pour résoudre les problèmes de performances.

N'offre que des fonctionnalités rudimentaires de gestion des tâches dans le formulaire de checklist basiques.

Tarifs Slite

Standard : 10 $/utilisateur/mois

Premium : 15 $/utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Slite

G2 : 4,6/5 (plus de 260 avis)

Capterra : 4,7 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slite ?

Un critique de G2 déclare :

La rédaction et la mise en forme de contenu sont incroyablement faciles, même pour un nouvel utilisateur. Vous n'êtes jamais submergé par les fonctionnalités : au contraire, vous découvrez facilement de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail au fur et à mesure que vous utilisez Slite.

La rédaction et la mise en forme de contenu sont incroyablement faciles, même pour un nouvel utilisateur. Vous n'êtes jamais submergé par les fonctionnalités : au contraire, vous découvrez facilement de nouveaux outils et de nouvelles méthodes de travail au fur et à mesure que vous utilisez Slite.

9. Nuclino (idéal pour les wikis internes d'équipe basés sur le cloud et le partage rapide des connaissances)

via Nuclino

Nuclino est un espace de travail collaboratif et un outil de gestion des connaissances basé sur le cloud qui vous permet de créer, de modifier en cours, de lier et d'organiser des documents en temps réel grâce à un hub unifié pour les connaissances, les documents, le suivi des projets et le brainstorming.

Cet outil dispose d'une interface glisser-déposer qui vous permet de réorganiser les éléments, d'imbriquer les collections les unes dans les autres et de passer d'une vue liste, tableau, tableau ou graphique, selon la façon dont vous souhaitez travailler.

Tapez « @ » pour établir une connexion instantanée entre une page et une autre et donner à vos documents internes l'aspect d'un site web ou d'un wiki interne.

Les meilleures fonctionnalités de Nuclino

Créez des documents efficacement grâce à l'assistance complète de Markdown et aux commandes slash.

Utilisez /canvas pour créer des diagrammes libres, des flux de brainstorming ou des cartes mentales directement dans n'importe quel document.

Trouvez instantanément toutes les informations grâce à une fonction de recherche rapide et réactive.

Publiez un environnement de travail sous forme de site web, avec des domaines personnalisés et la modification en cours du titre du site.

Visualisez l'ensemble de l'environnement de travail sous la forme d'un réseau de pages connectées, avec des animations au survol et des repères de couleur.

Limites de Nuclino

Offre des options de mise en forme, de disposition et de personnalisation limitées dans les documents.

Les collections génèrent des pages d'index remplies automatiquement qui ne peuvent pas être personnalisées, ce qui limite leur utilisation en tant que pages d'accueil modifiables ou hubs visuels pour du contenu groupé.

Ne comprend pas les permission granulaires, les rôles utilisateur ou les contrôles de sécurité avancés dont ont besoin les grandes entreprises.

Tarifs Nuclino

Free Forever

Starter : 8 $/utilisateur/mois

Entreprise : 12 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Nuclino

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Nuclino ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Je cherche à lancer plusieurs entreprises et projets d'écriture, en collaboration et individuellement. Nuclino est un fournisseur qui m'a permis de partager et d'organiser mes informations de manière fluide et efficace. Bien que je ne sois qu'un simple particulier, je me sens plus productif et plus professionnel lorsque j'utilise Nuclino. Je pense que c'est une bonne plateforme pour tous ceux qui souhaitent avoir un impact sur le monde.

Je cherche à lancer plusieurs entreprises et projets d'écriture, en collaboration et individuellement. Nuclino est un fournisseur, prestataire qui m'a permis de partager et d'organiser mes informations de manière fluide et efficace. Bien que je ne sois qu'un simple particulier, je me sens plus productif et plus professionnel lorsque j'utilise Nuclino. Je pense que c'est une bonne plateforme pour tous ceux qui souhaitent avoir un impact sur le monde.

10. Microsoft OneNote (idéal pour la prise de notes multimédia sur plusieurs appareils)

via Microsoft OneNote

OneNote de Microsoft est conçu pour la prise de note libre, sans structure prédéfinie. Vous ouvrez un bloc-notes, choisissez une section et y ajoutez tout ce dont vous avez besoin : texte, mémos vocaux, PDF, captures d'écran de tableau blanc ou notes manuscrites.

Chaque page se comporte comme une toile infinie. Placez du contenu n'importe où, ajoutez des annotations sur des captures d'écran et écrivez même des équations ou des gribouillages. L'assistant IA Copilot vous fait gagner du temps et vous épargne des efforts pour générer des idées, créer des listes et organiser vos informations.

La synchronisation est transparente sur toutes les plateformes. Que vous utilisiez l'application de bureau sous Windows, la version web via OneDrive ou les applications mobiles sous iOS ou Android, vos notes restent synchronisées et accessibles.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft OneNote

Organisez les informations dans une structure hiérarchique familière composée de carnets, de sections et de pages.

Recherchez du texte dans des images insérées et des notes manuscrites à l'aide d'un système de reconnaissance optique de caractères (OCR) performant.

Enregistrez des notes vocales directement dans l'application, avec une lecture synchronisée avec la prise de notes pour les comptes rendus de réunion.

Utilisez un stylet ou votre doigt pour dessiner, annoter des documents ou écrire à la main des formules mathématiques et chimiques.

Capturez des articles, des captures d'écran ou des pages Web entières et déposez-les dans un bloc-notes en conservant l'information sur leur source.

Limites de Microsoft OneNote

Synchroniser entre les appareils peut être lent, en particulier en cas de modification hors ligne ou de changements fréquents, ce qui perturbe parfois le flux de travail.

Peut devenir désorganisé en raison de sa nature non structurée.

Tarifs Microsoft OneNote

Gratuit à vie (disponible par défaut dans tous les forfaits Microsoft 365)

Microsoft 365 Personal : 9,99 $/mois

Microsoft 365 Famille : 12,99 $/mois

Microsoft 365 Entreprise Basic : 6,00 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Microsoft 365 Business Premium : 22,00 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Microsoft 365 Applications for Enterprise: 8,25 $/utilisateur/mois (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 1 800 avis)

Que pensent les utilisateurs de Microsoft OneNote dans la vie réelle ?

Un critique de G2 déclare :

OneNote est idéal pour organiser vos notes dans une structure claire et flexible. J'apprécie particulièrement le fait qu'il imite un cahier physique avec des onglets et des sections, ce qui facilite la gestion de différents sujets ou projets.

OneNote est idéal pour organiser vos notes dans une structure claire et flexible. J'apprécie particulièrement son aspect similaire à un cahier physique, avec des onglets et des sections, qui facilite la gestion de différents sujets ou projets.

11. Airtable (idéal pour les flux de travail de documentation de type base de données connectée)

via Airtable

Airtable est un puissant outil sans code permettant de créer des applications personnalisées, telles que des CRM, des planificateurs de contenu, des outils de suivi de projet, etc. Il est utile pour la documentation et les systèmes de connaissances internes où il est nécessaire de synchroniser les données en temps réel, de garantir la propriété et d'organiser les champs au niveau approprié.

Chaque base peut inclure plusieurs tableaux prenant en charge des types de champs riches tels que du texte, des menus déroulants, des enregistrements liés, des pièces jointes, des balises de collaborateurs, etc. Vous pouvez établir des connexions entre des documents connexes entre les tableaux, créer des vues filtrées et transformer des enregistrements en entrées de connaissances.

Améliorez encore les fonctions à l'aide d'extensions ou de scripts si nécessaire, et contrôlez l'accès grâce aux paramètres de partage et de permission.

Les meilleures fonctionnalités d'Airtable

Créez des bases de données relationnelles puissantes et flexibles grâce à une interface conviviale similaire à celle d'un tableur pour les utilisateurs.

Reliez les enregistrements entre les tableaux pour éviter les doublons et maintenir à jour la documentation interconnectée.

Passez de la vue Grille à la vue Galerie, Kanban, Calendrier et vue Gantt pour aider les équipes à parcourir les enregistrements d'une manière qui correspond à leur façon de travailler.

Analysez des documents, générez des images et trouvez rapidement des réponses à vos requêtes grâce aux agents IA .

Concevez des tableaux de bord et des applications interactifs personnalisés pour les utilisateurs finaux.

Utilisez les automatisations Airtable pour déclencher des mises à jour, des rappels ou des messages Slack lorsque de nouveaux documents sont ajoutés ou révisés.

Limites d'Airtable

Il ne dispose pas de fonctionnalités robustes pour la création de documents longs ou de modification en cours de texte, ce qui le rend inadapté à la création d'un wiki ou d'une base de connaissances.

Les limites d'enregistrement peuvent être contraignantes pour les grands ensembles de données, et il n'y a pas de système d'alerte par e-mail lorsque les limites d'exécution de l'automatisation sont atteintes.

Tarifs Airtable

Free Forever

Équipe : 24 $/utilisateur/mois

Entreprise : 54 $/utilisateur/mois

Échelle d'entreprise : tarification personnalisée

Module complémentaire IA : à partir de 6 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Airtable

G2 : 4,6/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Airtable ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'ai trouvé l'interface d'Airtable très conviviale. Elle dispose d'une structure puissante permettant d'intégrer et de partager des données dans différents formats. J'apprécie les différentes interfaces que l'on peut créer à partir d'un seul tableau. J'apprécie la possibilité de demander aux utilisateurs de remplir des formulaires qui chargent les données dans les tableaux sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une licence pour chaque personne qui remplit un formulaire. Il est très facile de modifier les types de données, les libellés et presque tout dans Airtable, mais j'apprécie également les avertissements qui s'affichent lorsque vous êtes sur le point d'modifier des données dans une autre base liée.

J'ai trouvé l'interface d'Airtable très conviviale. Elle dispose d'une structure puissante permettant d'intégrer et de favoriser le partage de données dans différents modes de mise en forme. J'apprécie les différentes interfaces que l'on peut créer à partir d'un seul tableau. J'apprécie la possibilité de demander aux utilisateurs de remplir des formulaires qui chargent les données dans les tableaux sans qu'ils aient besoin d'une licence individuelle. Il est très facile de modifier les types de données, les libellés et presque tout dans Airtable, mais j'apprécie également les avertissements qui s'affichent lorsque vous êtes sur le point de modifier des données dans une autre base liée.

12. Evernote (idéal pour la documentation personnelle structurée et la récupération rapide de notes)

via Evernote

Evernote est un outil populaire pour la documentation personnelle structurée. Les utilisateurs peuvent enregistrer des articles Web, numériser des notes manuscrites, transférer des e-mails dans des carnets de notes, puis tout étiqueter et organiser pour faciliter la recherche.

Chaque bloc-notes sert de conteneur, avec des notes pouvant inclure des checklist, des pièces jointes, des documents intégrés et des liens vers des évènements du calendrier. Il offre de synchroniser de manière fiable entre les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, et grâce à la prise en charge intégrée de l'OCR, même les reçus numérisés ou les notes manuscrites deviennent consultables.

L'IA intégrée peut résumer, effectuer une modification en cours et transcrire vos notes, mais aussi trouver rapidement les informations pertinentes qu'elles contiennent.

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote

Transcrivez, résumer et organisez les notes de réunion à l'aide de la saisie vocale ou des enregistrements sur le preneur de notes IA

Recherchez du contenu dans des images, des fichiers PDF et des notes manuscrites à l'aide de la reconnaissance optique de caractères.

Enregistrez des articles, des pages Web entières ou des fichiers PDF avec mention de la source dans un bloc-notes spécifique pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Numérisez des documents physiques, des tableaux blancs et des cartes directement dans l'application à l'aide de l'appareil photo d'un appareil mobile.

Annoter des images et des fichiers PDF avec du texte, des flèches et des surlignages sans quitter l'application.

Limites d'Evernote

Certaines actions, telles que joindre une pièce jointe ou exporter des notes, semblent peu pratiques, et il n'existe aucune intégration directe pour envoyer des notes par e-mail depuis l'application.

A connu des augmentations de prix significatives et des limites sévères sur son forfait Free depuis son acquisition par Bending Spoons.

Tarifs Evernote

Free Forever

Personnel : 14,99 $/mois

Professionnel : 17,99 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Evernote

G2 : 4,4/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 8 000 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Evernote dans la vie réelle ?

Voici un avis publié sur G2:

Evernote est une application pratique pour prendre des notes. J'apprécie son système d'organisation des carnets et l'utilisation d'étiquettes. Cela permet de trouver rapidement et facilement les informations recherchées.

Evernote est une application pratique pour prendre des notes. J'apprécie son système d'organisation des carnets et l'utilisation des étiquettes. Cela permet de trouver rapidement et facilement les informations recherchées.

13. Trello (idéal pour la documentation visuelle avec des cartes flexibles)

via Trello

Trello d'Atlassian est souvent associé à la gestion de projet de type Kanban. Cependant, en y regardant de plus près, c'est aussi un outil permettant de documenter des processus, de prendre des notes de réunion ou de créer des tableaux de connaissances d'équipe dans un format visuel.

À l'intérieur, les couvertures de cartes personnalisées, les réactions emoji et les animations confettis donnent à la documentation une touche plus humaine.

Vous pouvez également organiser le contenu plus efficacement à l'aide de séparateurs, d'étiquettes, de raccourcis et configurer des statuts « Terminé » qui correspondent à votre flux de travail. Pour les équipes qui n'ont pas besoin de bases de données imbriquées ou de tableaux structurés, Trello offre juste assez de structure pour gérer les connaissances partagées.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des couvertures de couleur ou illustrées pour distinguer visuellement les documents, les notes ou les cartes de ressources en un coup d'œil.

Créez des sauts de ligne simples dans une liste à l'aide de « — » (séparateurs de cartes) pour regrouper les cartes associées ou organiser la documentation à l'étape.

Utilisez des libellés, des coches de date d'échéance ou des listes archivées pour indiquer les mises à jour de la documentation ou les entrées de connaissances achevées.

Automatisez les actions répétitives, telles que le déplacement de cartes ou l'ajout de checklist, grâce au moteur d'automatisation Butler intégré.

Étendez les fonctionnalités des tableaux en ajoutant des Power-Ups pour les intégrations et des fonctionnalités telles que des calendriers et des champs personnalisés.

Limites de Trello

Il ne dispose pas de fonctionnalités robustes pour la création de documents en long formulaire, ce qui le rend inadapté à la création d'une base de connaissances ou d'un wiki.

Lorsque les tableaux sont encombrés par un trop grand nombre de cartes, de pièces jointes ou d'automatisations en cours, les performances peuvent ralentir, en particulier lors de flux de travail impliquant un volume important de données.

Offre des capacités natives limitées en matière de rapports et d'analyses.

Tarifs Trello

Free Forever (jusqu'à 10 collaborateurs par environnement de travail)

Standard : 6 $/utilisateur/mois

Premium : 12,50 $/utilisateur/mois

Entreprise : 17,50 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Trello

G2 : 4,4/5 (plus de 13 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 23 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Trello ?

Un avis publié sur Capterra indique :

J'utilise Trello depuis de nombreuses années comme organiseur personnel de listes à faire et outil de gestion de projet avec plusieurs collaborateurs. Je lui suis resté fidèle malgré l'attrait des alternatives, car Trello est simple et très facile à utiliser.

J'utilise Trello depuis de nombreuses années comme organiseur personnel de listes à faire et outil de gestion de projet avec plusieurs collaborateurs. Je lui suis resté fidèle malgré l'attrait des alternatives, car Trello est simple et très facile à utiliser.

Améliorez la gestion de vos documents et de vos tâches avec ClickUp

Il est indéniable que Coda est un outil intelligent. Il vous aide à gagner en rapidité en stockant des documents, des bases de données et des tableaux de bord. Mais à mesure que votre flux de travail devient plus exigeant, vous avez besoin d'un outil qui ne ralentit pas sous la pression et qui ne limite pas ce que votre équipe peut faire ensemble.

ClickUp est l'étape qu'il vous faut.

Il propose des documents connectés au suivi des projets en temps réel, des tableaux qui extraient des données en direct, des fonctionnalités de discuter qui connectent les équipes et une IA qui s'adapte réellement à votre travail. Le plus gros avantage ? ClickUp s'adapte. Que vous gériez des documents sur les produits, des procédures opératoires normalisées ou des wikis internes, il s'adapte à votre flux de travail.

Si vous êtes prêt à adopter une plateforme de productivité qui s'adapte à la manière dont vous travaillez, quelle que soit la rapidité avec laquelle les choses évoluent, ClickUp mérite que vous vous y intéressiez de près.

👉 Essayez ClickUp dès aujourd'hui et rassemblez vos documents, tâches et idées dans un seul environnement de travail puissant.