10 meilleurs outils de gestion des connaissances par l'IA en 2025

Il existe tellement d'outils d'intelligence artificielle (IA) pour la gestion des connaissances par l'IA, et la liste ne cesse de s'allonger. Ces outils IA pourraient vous aider à organiser vos données et à augmenter la productivité de l'équipe, mais le mauvais outil pourrait en fait faire une brèche dans votre progression.

À faire pour trouver l'outil idéal ?

Dans ce guide, nous partagerons exactement ce que vous devriez rechercher dans votre nouvel outil IA pour la gestion des connaissances, ainsi que certains de nos outils logiciels favoris dans cet espace. 🛠️

Que faut-il rechercher dans les outils de gestion des connaissances par IA ?

Tous les types d'outils de logiciel de gestion des connaissances a ses avantages et ses inconvénients. Tout dépend de ce que vous recherchez. Certaines équipes ont besoin d'un outil de niveau entreprise avec des niveaux de permission et de conformité stricts, tandis que d'autres ont simplement besoin d'un Accueil numérique pour toutes les informations de leur entreprise. 📗

Voici ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous comparez différents outils de gestion des connaissances par IA :

Fonctionnalité : La plateforme fait-elle appel à toutes vos fonctionnalités incontournables ? À fait-elle plus ?

La plateforme fait-elle appel à toutes vos fonctionnalités incontournables ? À fait-elle plus ? Collaboration : Les fonctionnalités de collaboration sont-elles intuitives et faciles à utiliser ? Pouvez-vous facilement partager des documents avec d'autres personnes ?

: Les fonctionnalités de collaboration sont-elles intuitives et faciles à utiliser ? Pouvez-vous facilement partager des documents avec d'autres personnes ? Intelligence artificielle: L'IA générative rend-elle l'outil plus utile ou entrave-t-elle sa fonction ?

L'IA générative rend-elle l'outil plus utile ou entrave-t-elle sa fonction ? Facilité d'utilisation: L'outil est-il convivial ? Pouvez-vous facilement former les membres de votre équipe à son utilisation ? Est-il en libre-service ?

L'outil est-il convivial ? Pouvez-vous facilement former les membres de votre équipe à son utilisation ? Est-il en libre-service ? Réputation: L'outil jouit-il d'une solide réputation ? Est-il nouveau sur le marché ?

L'outil jouit-il d'une solide réputation ? Est-il nouveau sur le marché ? Conformité: Cet outil fait-il face aux exigences de conformité des données de votre personnel et de vos clients ?

Cet outil fait-il face aux exigences de conformité des données de votre personnel et de vos clients ? Tarification : Existe-t-il un forfait gratuit ? L'outil est-il abordable au fur et à mesure que vous évoluez ?

Comme pour tout logiciel, concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour vous. Les autres fonctionnalités clés ou avantages ne sont qu'un bonus. Utilisez notre guide pour vous aider à trouver le bon outil logiciel de base de connaissances pour vos besoins.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des connaissances par IA à utiliser en 2024

Dans ce guide, nous avons réduit la liste des outils de gestion des connaissances disponibles pour ne retenir que nos meilleures recommandations, afin que vous puissiez.. gagner du temps et commencez à les tester plus rapidement.

Voici nos coups de cœur pour les meilleurs outils de gestion des connaissances par IA.

1. ClickUp - Meilleur outil IA complet pour la gestion des connaissances par IA

Essayez ClickUp Docs

Créez, partagez et collaborez sur des documents avec ClickUp Documents, votre hub pour toutes les connaissances et informations de l'équipe

ClickUp est un puissant logiciel de gestion de contenu basé sur le cloud gestion des connaissances clickUp est un outil de gestion des connaissances et une plateforme de gestion de projet qui fonctionne pour les équipes de toute taille, dans n'importe quel créneau. Avec de nombreux outils conçus pour la productivité et la collaboration, ClickUp est une solution de premier ordre pour toute entreprise qui souhaite s'organiser (et rester organisée). ✔️

Pour les équipes qui souhaitent créer des bases de connaissances et des wikis internes, ClickUp Documents est le meilleur outil de gestion du contenu. Les membres de l'équipe peuvent créer des documents seuls, collaborer ensemble et partager les informations avec d'autres pour créer un référentiel central.

Utilisez la fonction Modèle de base de connaissances par ClickUp pour démarrer rapidement. Rassemblez toutes les informations de votre entreprise et créez un wiki consultable pour les politiques et les informations.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Knowledge-Base-1.jpeg Utilisez ce modèle pour créer un cadre permettant à votre équipe d'organiser une bibliothèque numérique d'informations https://app.clickup.com/signup ?template=kkmvq-6449400&department=operations&_gl=1*nes0i4*_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Grâce à de récentes mises à jour, les utilisateurs peuvent désormais tirer pleinement parti de ClickUp AI à travers la plateforme - y compris dans le processus de gestion des connaissances.

Utilisez ClickUp AI pour vous aider à rédiger et résumer du contenu pour le wiki de votre entreprise, à transformer des notes en listes de tâches exploitables et à générer des idées à utiliser au sein de vos documents internes.

ClickUp n'est pas seulement idéal pour la gestion des connaissances. Il est également parfait pour la gestion de projet . Les équipes peuvent utiliser les robustes outils de gestion de projet et d'évaluation de ClickUp gestion des tâches des fonctionnalités permettant de forfaiter les projets, de suivre les changements et de rester organisé du début à la fin.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Rationalisez vos processus et améliorez votre rédaction grâce aux connaissances de l'IA et aux outils d'apprentissage automatique avec ClickUp Brain

Profitez de la modification en cours et de la messagerie en temps réel grâce aux outils de collaboration intégrés

Transformez vos notes enéléments d'action pour faciliter la gestion des projets et des tâches

Améliorer la productivité et gérez votre temps grâce à une base de connaissances Organisez vos documents à l'aide de catégories et d'étiquettes

Profitez de riches options de personnalisation et de customisation, notamment des couleurs et des catégories

Restez organisé aveclogiciel de gestion de projet gratuit Protégez les documents privés et partagez facilement avec d'autres personnes grâce aux fonctionnalités de confidentialité intégrées

Démarrez rapidement avec notremodèles de base de connaissances gratuits Limites de ClickUp

ClickUp a tellement de fonctionnalités et d'options de personnalisation que cela peut prendre un certain temps pour le configurer parfaitement selon vos besoins

ClickUp IA n'est disponible qu'avec les forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Bit.IA - Meilleur pour la gestion collaborative de documents

via IA Bit.ai est un système de gestion des connaissances et de wiki basé sur l'IA, conçu pour les individus et les équipes. Avec ce logiciel, les équipes peuvent organiser et collaborer sur des contenus tels que des bases de connaissances, des wikis, des guides de formation et des portails clients - et étendre davantage cette fonction grâce à des intégrations. 🔌

Meilleures fonctionnalités de Bit.IA

Collaborez avec les membres de l'équipe et les personnes invitées en temps réel

Utilisez IA Genius pour rationaliser la rédaction de contenu et augmenter la productivité avec la puissance de l'apprentissage automatique

Partagez des fichiers de manière transparente avec des liens partageables, des embeds de sites web et des liens traçables

Limites de Bit.IA

Certains utilisateurs peuvent trouver les options de personnalisation de la police de caractères plus limitées que d'autres outils de création de contenu

L'expérience utilisateur serait améliorée avec une meilleure interface utilisateur, selon certains utilisateurs

Prix de Bit.ai

Free

Pro: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: 15$/mois par utilisateur

G2: 4/5 (20+ reviews)

4/5 (20+ reviews) Capterra: n/a

3. OneBar - Meilleur outil IA pour la gestion des questions-réponses

via OneBar OneBar est une plateforme dédiée à la gestion des connaissances qui permet aux organisations de capturer toutes leurs données et informations, et de les stocker en un seul endroit facile à gérer. La plateforme adopte une approche de type questions-réponses. Les utilisateurs peuvent demander au bot IA de faire remonter des réponses, auxquelles les membres de l'équipe peuvent contribuer à partir de leurs propres connaissances et expériences.

Les meilleures fonctionnalités de OneBar

Partager les questions fréquemment posées (FAQ) avec leurs réponses

Encourager les membres de l'équipe à contribuer aux réponses

Faites remonter à la surface des contenus plus pertinents grâce à la recherche sémantique de données pertinentes

Les limites de OneBar

OneBar est conçu pour être utilisé avec Slack, les utilisateurs qui n'utilisent pas cette application risquent donc de ne pas tirer la meilleure valeur de leur investissement

Les avis en ligne sur OneBar sont limités par rapport à certains de ses concurrents

Prix de OneBar

Free

Démarrage : 200 $/mois pour un maximum de 200 utilisateurs

200 $/mois pour un maximum de 200 utilisateurs Croissance : 400 $/mois pour 1 000 utilisateurs maximum

G2: n/a

n/a Capterra: n/a

4. Confluence - Meilleur pour la collaboration d'équipe et le partage des connaissances

via ConfluenceConfluence est une solution de gestion des connaissances internes et la documentation du projet développé par l'équipe d'Atlassian. Avec Confluence, les équipes peuvent créer une source centrale de vérité pour les connaissances organisationnelles. Les fonctionnalités IA au sein de l'outil améliorent la rédaction, la prise de notes et les fonctions de recherche. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Planifiez des projets et faites du brainstorming en collaboration, puis utilisez l'IA pour rédiger des notes

Travaillez en collaboration avec les membres de l'équipe grâce aux commentaires en ligne et à la modification en cours

Organisez votre contenu dans des environnements de travail dédiés, avec une recherche alimentée par l'IA

Limites de Confluence

Selon certains utilisateurs, les fonctions de recherche pourraient être améliorées

Il peut être déroutant de changer les niveaux de permission pour différentes pages, selon certains utilisateurs

Prix de Confluence

Free

Standard: $6.05/mois par utilisateur

$6.05/mois par utilisateur Premium: $11.55/mois par utilisateur

$11.55/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,700+ reviews)

4.1/5 (3,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,200+ reviews)

5. Process Street - Meilleur pour la gestion des processus d'entreprise

via Rue du processusRue du processus est une gestion des processus et une gestion des connaissances par IA conçue pour les équipes qui doivent se concentrer sur la conformité et le contrôle de la qualité. La plateforme est conçue pour la transparence et la gestion des processus, et utilise l'IA pour aider les équipes à maintenir la conformité. 📋

Process Street meilleures fonctionnalités

Utilisez l'éditeur de documents pour capturer, organiser et partager des procédures opératoires normalisées (SOP)

Définissez des paramètres de permission et décidez qui a accès à quel contenu

Surveillez les modifications apportées aux documents afin de maintenir la transparence et le contrôle d'accès

Limites de la rue Process

Le prix peut être prohibitif pour certains utilisateurs, en particulier les petites entreprises ou les nouvelles agences

Certains utilisateurs trouvent que l'organisation des flux de travail et du contenu est déroutante

Prix de Process Street

Startup : 100 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

100 $/mois pour un maximum de 10 utilisateurs Pro: A partir de $415/mois pour un nombre personnalisé d'utilisateurs

A partir de $415/mois pour un nombre personnalisé d'utilisateurs **Enterprise : à partir de 1 660 $$$a par mois pour un nombre personnalisé d'utilisateurs

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (600+ avis)

6. Tettra - Meilleur pour la création de bases de connaissances internes

via Tettra Tettra est un logiciel de gestion de l'information alimenté par l'IA logiciel de partage des connaissances conçu pour accélérer le processus d'intégration et tenir les membres de l'équipe informés. Les équipes peuvent utiliser cet outil de gestion des connaissances pour stocker et conserver les informations pertinentes, afin qu'elles fassent surface au bon moment. 👋

Les meilleures fonctionnalités de Tettra

Créez du nouveau contenu ou utilisez du contenu existant à partir de Google Drive ou Notion pour créer votre base de connaissances interne

Répondez instantanément aux requêtes des membres de l'équipe dans Slack ou dans l'application Tettra

Identifiez les lacunes en matière de connaissances et collaborez aux mises à jour pour que le contenu reste pertinent

Limites de Tettra

Certains utilisateurs aimeraient qu'il y ait plus de fonctionnalités de modification du texte et du contenu, comme des polices et des couleurs supplémentaires

Les utilisateurs signalent qu'il est impossible de lister un contenu à deux endroits sans en créer une copie, ce qui entraîne une duplication inutile

Prix de Tettra

Basic: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Mise à l'échelle: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Professionnel: $12/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.1/5 (5+ avis)

7. Document360 - Meilleur pour la gestion des connaissances orientée client

via Document360Document360 est un outil IA de gestion des connaissances conçu pour les équipes internes et l'assistance client. Les équipes peuvent utiliser la plateforme pour construire des bases de connaissances, des manuels, des procédures normalisées ou des wikis qui conservent le contenu en un seul endroit et facilitent la gestion des connaissances et de l'apprentissage. 📝

Document360 meilleures fonctionnalités

Construire une base de connaissances publique ou privée avec une page d'Accueil personnalisée

Créez un glossaire d'entreprise pour définir toutes vos conditions d'utilisation en un seul endroit

Voir des analyses détaillées sur la façon dont votre contenu est affiché et utilisé

Limites de Document360

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit possible de modifier la configuration par défaut des pages

Les analyses ne sont disponibles que pour les 30 derniers jours par défaut, selon certains utilisateurs

Prix de Document360

Free

Standard: 149 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

149 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs **Professionnel : 299 $/mois pour cinq utilisateurs maximum

Business: 399 $/mois pour cinq utilisateurs maximum

399 $/mois pour cinq utilisateurs maximum Enterprise: $599/mois pour un maximum de 10 utilisateurs

G2: 4.7/5 (300+ reviews)

4.7/5 (300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

8. Scribe - Meilleur outil IA pour l'extraction d'informations

via ScribeScribe permet aux équipes de créer un guide étape par étape à partir de n'importe quel contenu. Pour ce faire, il suffit d'activer l'extension et de parcourir votre processus - il est ensuite transformé en processus avec l'aide de l'IA. Cette fonction est utile pour les équipes qui souhaitent construire un wiki ou une base de connaissances interne, créer des procédures opératoires normalisées ou des documents de formation, ou encore concevoir un processus d'onboarding.

Les meilleures fonctionnalités de Scribe

Utilisez la puissance de l'IA pour transformer un processus manuel en un guide reproductible

Modifiez le guide étape par étape avec des captures d'écran, des annotations et la marque de l'entreprise

Incorporez les guides dans la base de connaissances de votre entreprise ou partagez-les avec un lien

Limites de Scribe

La suppression du contenu devenu inutile se fait étape par étape, ce qui peut être frustrant

Certains utilisateurs auraient souhaité disposer de plus d'options de mise en forme du texte afin de pouvoir personnaliser leurs guides

Prix de Scribe

Free

Pro personnel: 23 $/mois par utilisateur

23 $/mois par utilisateur Teams Pro: $12/mois par utilisateur, minimum cinq utilisateurs

$12/mois par utilisateur, minimum cinq utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (60+ reviews)

4.8/5 (60+ reviews) Capterra: 4.9/5 (5+ commentaires)

9. Capacité - Meilleure pour l'automatisation des tâches d'assistance et de helpdesk

via Capacité Capacity est une plateforme alimentée par l'IA conçue pour les équipes qui veulent garder les informations bien rangées et facilement accessibles - que ce soit pour les membres de l'équipe interne ou les clients. La fonctionnalité de base de connaissances de Capacity comprend des intégrations IA intelligentes qui font que la création, la mise à jour et la navigation se sentent transparentes.

Les meilleures fonctionnalités de Capacity

Organisez les connaissances en dossiers, dialogues et échanges

Paramétrez les permissions des utilisateurs en fonction de leur rôle, de leur service, de leur emplacement, etc

Trouvez rapidement des informations grâce à la fonction de recherche intégrée

Limites de capacité

Certains utilisateurs souhaiteraient disposer de plus d'options en matière de rapports

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage lorsque les membres de l'équipe s'habituent au nouveau système

Prix de la capacité

Croissance: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Professionnel: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (50+ reviews)

4.8/5 (50+ reviews) Capterra: 4.5/5 (10+ commentaires)

10. Notion - Meilleur pour l'environnement de travail collaboratif tout-en-un

via NotionNotion est un outil de gestion des connaissances populaire qui dispose désormais d'une fonction IA. Les équipes qui utilisent Notion pour créer des bases de données, des wikis internes et des bases de connaissances peuvent désormais utiliser l'outil d'IA de Notion Outil d'écriture IA et des fonctionnalités intégrées pour accroître la productivité et rationaliser les processus. 🪄

Notion meilleures fonctionnalités

Construire et personnaliser une base de connaissances interne avec des pages et des bases de données

Transformez des données brutes en quelque chose de présentable en remplissant automatiquement des tableaux

Posez une question à l'IA intégrée pour faire apparaître du contenu pertinent et partager des connaissances depuis votre environnement de travail

Les limites de Notion

Certains utilisateurs signalent quel'automatisation du flux de travail sont actuellement plus limités que certains autres outils de gestion des connaissances

Il n'est pas possible de configurer les permissions des utilisateurs pour les sous-ensembles de données, ce qui peut avoir un impact sur la manière dont certains utilisateurs organisent leurs données au sein d'un wiki d'entreprise

Prix de Notion

Free

Plus: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Notion IA peut être ajouté à n'importe quel forfait payant pour 8$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (5,000+ reviews)

4.7/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

Trouver le meilleur outil pour les besoins de votre entreprise en matière de gestion des connaissances

Pour les équipes qui souhaitent créer un wiki d'entreprise ou une base de connaissances interne, il ne manque pas d'outils appropriés alimentés par l'IA, prêts et attendant que vous vous inscriviez et les utilisiez. Utilisez ce guide pour faire la part des choses et trouver le meilleur outil logiciel de gestion des connaissances pour votre équipe.

Si vous avez besoin d'une plateforme qui va au-delà de la gestion des documents, ne cherchez pas plus loin que ClickUp. Notre plateforme tout-en-un a tout ce dont vous avez besoin pour gérer des projets, assigner des tâches, maintenir votre CRM et créer vos bases de connaissances - avec la puissance supplémentaire de l'intelligence artificielle. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour voir à quel point il est facile de rassembler toutes vos connaissances en un seul endroit. ✨