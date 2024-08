10 Meilleures alternatives et concurrents de Scribe 2024

Que vous créiez un guide d'intégration pour un nouvel employé ou que vous expliquiez comment un client peut se connecter à votre plateforme, les guides pratiques vous sauvent littéralement la vie.

C'est là que Scribe brille. Scribe vous "suit" dans votre travail et produit une documentation étape par étape que vous pouvez partager avec vos collègues ou vos clients.

La création de guides visuels et d'explications permet de gagner du temps, d'éviter les requêtes répétitives et d'adapter les processus aux équipes distantes.

Cependant, il existe d'autres alternatives à Scribe qui peuvent tout aussi bien vous aider à capturer, modifier et partager des guides pratiques avec une relative facilité.

Dans ce guide, nous allons examiner d'autres alternatives à Scribe que vous pouvez envisager pour créer des guides rapides pour la victoire !

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans une alternative à Scribe?

Lors de l'évaluation des alternatives à Scribe, recherchez les capacités suivantes :

Utilisation sur diverses plateformes - de Chrome et Microsoft Edge aux applications bureau pour Mac et Windows

Ajout de vidéos et d'images dans le guide

Accès à des extensions qui peuvent être ajoutées au navigateur de votre choix pour créer des guides en moins de clics

Création automatique de guides étape par étape

Modification et personnalisation des documents à l'aide d'une marque personnalisée, comme le logo de l'entreprise, des couleurs personnalisées, etc

Partage des documents de processus à la volée via un e-mail ou intégrés dans votre wiki ou LMS

Exporter le document en tant que PDF

Exploiter l'IA pour créer des procédures opératoires normalisées utiles, des manuels de formation, etc. pour n'importe quel processus

Scribe a aussi ses limites - certains utilisateurs affirment que les fonctionnalités de rapports de Scribe sont sujettes aux erreurs. De plus, lorsque vous exportez les guides au format PDF, la taille du bouton radio n'est pas toujours cohérente.

Ainsi, pendant que vous évaluez les fonctionnalités ci-dessus, gardez à l'esprit les limites de Scribe et sélectionnez un logiciel qui répond mieux à vos exigences personnalisées.

Les 10 meilleures alternatives à Scribe à utiliser en 2024

Examinons les 10 meilleures alternatives à Scribe pour créer des guides étape par étape rapidement et efficacement :

1. ClickUp

Partagez votre message vidéo avec un lien direct dans le navigateur qui ne nécessite aucun téléchargement et qui peut être affiché instantanément après l'enregistrement

Partagez des enregistrements d'écran (qui incluent votre écran, la fenêtre de l'application ou l'onglet du navigateur) pour capturer toutes les informations nécessaires afin qu'aucun contexte ne soit perdu.

De plus, vous pouvez sauvegarder ces enregistrements et les partager avec d'autres personnes à l'aide d'un lien public qui se lit directement depuis le navigateur. Vous pouvez également créer une tâche à partir de votre enregistrement, ajouter une description et l'assigner aux bons membres de l'équipe pour une action immédiate.

2. Documents ClickUp La fonctionnalité ClickUp Docs vous permet également de créer des documents de formation ou des procédures opératoires normalisées axés sur la valeur pour les nouveaux employés :

Utilisez ClickUp's Docs pour créer et connecter de beaux documents, wikis, et plus encore pour une exécution transparente des idées avec votre équipe

ClickUp Doc vous aide à construire des documents à part entière avec les médias, la mise en forme et la structure nécessaires à l'assistance.

Les modèles de documents sont livrés avec tous les composants essentiels dont vous avez besoin sans partir de zéro. Parmi les exemples de composants, citons les statuts personnalisés, les champs personnalisés, les affichages personnalisés, la gestion de projet, etc.

Vous pouvez étiqueter ou mentionner les POC et créer des sous-pages imbriquées pour détailler vos processus et lignes directrices en matière de formation. Vous pouvez également exercer un contrôle de version pour les documents statiques et dynamiques.

La fonctionnalité ClickUp Docs offre un référentiel prêt à l'emploi de Modèles de procédures opératoires normalisées et des modèles d'accueil :

Créez une expérience d'accueil du client transparente avec le modèle d'accueil du client de ClickUp

Voici un exemple de modèle de procédures opératoires normalisées de ClickUp :

Le modèle de procédures opératoires normalisées pour les RH de ClickUp est conçu pour vous aider à créer, gérer et suivre les procédures et processus RH.

Utilisez ce modèle pour définir les processus d'embauche et partager l'information entre les différents services en un seul clic. Le Tableau blanc virtuel de ClickUp vous aide à organiser vos tâches RH, du recrutement à l'intégration.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Accès en un clic à une bibliothèque complète de modèles de procédures opératoires normalisées (SOP) pourle mappage des processusmon travail, etc

Organisez chaque processus en une séquence logique d'étapes à l'aide de l'outilVue Tableau dans ClickUp* Simplifier le processus de création de guides étape par étape, de checklists et de descriptions détaillées des processus

Montez un hub de collaboration où les membres de l'équipe peuvent travailler ensemble pour développer, affiner et mettre à jour les procédures opératoires normalisées

Classez les tâches par ordre de priorité et fixez des échéances grâce à l'outilDiagramme de Gantt dans ClickUp* Segmenter et définir les rôles des utilisateurs dans le logiciel SOP

Organiser le document de procédures opératoires normalisées et les composants associés à l'aide du logicielVue Tableur dans ClickUp Limites de ClickUp:

Le forfait Free peut être restrictif pour le stockage et l'accès aux fonctionnalités avancées du logiciel de procédures opératoires normalisées

Les fonctionnalités étendues de la plateforme peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur, facturé annuellement

$7/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Tarification personnalisée

ClickUp évaluations et critiques:

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ reviews)

2. Guide de l'utilisateur

via Guide de l'utilisateur UserGuiding est un utilisateur plate-forme d'accueil qui vous permet de créer des présentations de produits faciles, rapides et polyvalentes avec zéro code.

La principale différence entre UserGuiding et Scribe est que le premier permet de créer des présentations de produits immersives, tandis que Scribe est plus adapté aux guides de produits détaillés par étapes.

Les meilleures fonctionnalités de UserGuiding:

Pas de courbe d'apprentissage

Ressources utiles, checklists et instructions étape par étape sur l'utilisation de l'outil

Meilleure valeur pour le prix

Les limites du guide de l'utilisateur:

Cher si vous disposez d'un budget limité

Les analyses peuvent être plus détaillées et pourraient nécessiter une meilleure intégration de l'application

Les prix de UserGuiding:

Forfait de base: 89 $/mois, facturé annuellement

89 $/mois, facturé annuellement Forfait professionnel: 389$/mois, facturé annuellement

389$/mois, facturé annuellement Forfait Entreprise: $689+/mois, facturé annuellement

Évaluations et commentaires de UserGuiding:

G2: 4.7/5 (150+ commentaires)

4.7/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

3. Loom

via Loom Loom est une application de messagerie vidéo alimentée par l'IA qui vous aide à enregistrer votre écran, comme Scribe. Vous pouvez enregistrer votre écran à l'aide de l'interface web et/ou enregistrer votre visage avec la caméra frontale.

Loom a la possibilité d'enregistrer uniquement l'écran ou votre visage, ainsi que la possibilité d'enregistrer les deux simultanément.

Loom permet une communication plus rapide. Il n'est pas nécessaire d'organiser des réunions pour tout.

Vous avez un retour d'information rapide de 2 minutes à partager ? Enregistrez votre message vidéo et partagez-le avec vos parties prenantes sans aucune perte de contexte. Il s'agit donc d'un complément idéal pour les équipes à distance.

L'outil est facile à utiliser, notamment pour le travail asynchrone. Ajoutez des CTA, des commentaires, des tâches et des émojis à votre vidéo pour plus de contexte.

Les meilleures fonctionnalités de Loom:

Disponible sous forme d'extension Chrome et d'application bureau/mobile

Offre une intégration en un clic avec l'environnement de travail de Google, Slack, etc.

Fournit des transcriptions et des sous-titres dans plus de 50 langues

Offre des modèles de messagerie vidéo pour divers cas d'utilisation tels que les ventes, l'ingénierie, l'assistance client, la conception, etc

Les fonctionnalités IA comprennent des titres automatiques, des résumés, des tâches, des chapitres et la suppression des silences pour éliminer les lacunes gênantes au sein de la vidéo

Limites de la Loom:

Les utilisateurs suggèrent que l'interface utilisateur est encombrée, ce qui signifie que la courbe d'apprentissage est plus raide que celle de Scribe

Prix de Loom:

Démarrage (pour les particuliers): Forfait gratuit

Forfait gratuit Business (pour les Teams): 12,5 $/créateur/mois, facturé annuellement

12,5 $/créateur/mois, facturé annuellement Enterprise (pour les équipes en expansion): Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1,500+ reviews)

4.7/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (300+ commentaires)

4. Trainual

via Trainual Trainual peut rédiger votre contenu à votre place. Comment ? Grâce à l'IA, bien sûr. De plus, Trainual propose des centaines de modèles spécifiques à l'industrie pour créer rapidement et facilement des processus de travail, des procédures opératoires normalisées, des Wiki, etc.

Trainual est un logiciel achevé vous permettant d'accéder aux documents de formation et d'onboarding, aux procédures opératoires normalisées, à la base de connaissances, et plus encore, à partir d'un endroit centralisé. Vous pouvez enregistrer votre écran et intégrer du contenu (y compris l'option de téléchargement de fichiers vidéo, PDF, GIF, et plus) à partir de plus de 700 endroits !

Les meilleures fonctionnalités de Trainual:

Intégrez votre système de RH et de paie et vos applications favorites comme Slack, Dropbox, etc.

Accès à une communauté de plus de 1000 rédacteurs de processus et d'experts en procédures opératoires normalisées

Offre des estimations de durée intelligentes pour chaque processus afin que l'équipe puisse prioriser la formation par rapport aux To-dos

Limites de la formation:

Ne peut pas créer automatiquement des guides pratiques comme le fait Scribe

Plus haut dans l'échelle des prix

Prix de la formation:

Petite entreprise: 250 $/mois (1-50 employés)

250 $/mois (1-50 employés) Growth Business: $417/mois (51-100 employés)

$417/mois (51-100 employés) Unlimited:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (500+ reviews)

4.7/5 (500+ reviews) Capterra: 4.8/5 (400+ avis)

5. InVision

via InVision InVision est une plateforme numérique de conception de produits qui vous aide à créer des prototypes interactifs. Son Tableau blanc numérique, Main levée est une fonctionnalité remarquable qui offre des modèles puissants d'AWS, Atlassian, Xbox, etc.

Créez des maquettes immersives et présentez ce que vous êtes en train de construire. Vous pouvez également utiliser InVision pour les tests utilisateurs, les présentations clients et la validation de la conception.

Les meilleures fonctionnalités d'InVision:

Essai gratuit pour tester la création d'un flux de travail de produit numérique

Des centaines de modèles pour différentes catégories et différents rôles

Les catégories comprennent le brainstorming, la stratégie et le forfait,le wireframing et des organigrammes, et plus encore

Les conceptions cliquables et interactives facilitent l'utilisation

Limites d'InVision:

L'intégration d'actifs dans d'autres logiciels est un défi

Lorsque l'on clique sur un flux, il n'y a pas de moyen facile de naviguer vers d'autres écrans sans revenir au menu principal

Nécessité d'un logiciel distinct pour la conception, tel que Figma ou Sketch

Prix d'InVision:

Prix personnalisé

Évaluations et critiques en InVision:

G2: 4.7/5 (500+ commentaires)

4.7/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

6. Shepherd.js

via Berger.js Shepherd.js est un outil open-source qui s'avère très pratique lors de la réalisation de visites de produits. Cet outil est conçu pour les personnes ayant des connaissances techniques (développeurs, analystes, etc.). Vous pouvez utiliser la bibliothèque étendue de Shepherd.js pour créer des procédures d'onboarding pilotées par l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Shepherd.js:

Créez des visites de site pour guider les utilisateurs à travers votre application/site web

11.5k stars sur GitHub et 620 forks

S'intègre avec Vue.js, Ember.js, JavaScript, React et AngularJS

Limites de Shepherd.js:

Selon les utilisateurs, il arrive que les éléments de Shepherd ne fonctionnent pas correctement, notamment les boutons

Les utilisateurs affirment que la navigation est difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de défiler

Absence d'assistance multi-navigateurs

Prix de Shepherd.js:

Disponible gratuitement sur GitHub

Évaluations et critiques de Shepherd.js:

G2: 5/5 (2 commentaires)

5/5 (2 commentaires) Capterra: 5/5 (20+ reviews)

7. UiPath

via Chemin d'accès UiPath est une plateforme intelligente de traitement de documents qui permet de déléguer à l'IA des documents, des tâches, etc :

Comprendre le document

Extraire, interpréter et traiter les données

Parcourir les images, les PDF, l'écriture manuscrite, les signatures et les numérisations et les traiter

Les meilleures fonctionnalités d'UniPath:

Activités de compréhension de documents par glisser-déposer et interface conviviale

Fournit un module complémentaire de création de didacticiels pour l'automatisation instantanée du flux de travail

Aucune connaissance en matière de code ou de script n'est requise

Limites d'UiPath:

Les utilisateurs signalent que la nouvelle version est lente

Le coût de la licence par utilisateur est plus élevé que celui de ses concurrents

Tarification d'UiPath:

Free: 0$

0$ Pro: À partir de 420 $/mois

À partir de 420 $/mois Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'UiPath:

G2: 4.6/5 (6,000+ reviews)

4.6/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

8. Folge

via Page d'accueil Toute liste d'alternatives à Scribe est incomplète sans mentionner Folge. La plateforme vous permet de créer, partager et gérer vos connaissances sur les processus en quelques clics.

Tout le monde veut créer des guides étape par étape professionnels et visuellement attrayants ainsi que des tutoriels en un quart du temps et des efforts. Et c'est là qu'un outil extrêmement simple et intuitif comme Folge peut vous aider.

Créez des annotations, personnalisez des captures d'écran et naviguez dans un labyrinthe d'applications, de formations, de produits, de tâches, etc. avec cet outil.

Les meilleures fonctionnalités de Folge:

Flouter les données sensibles pour éviter les fuites de données dans les guides/documentations

Modifiez et personnalisez chaque étape, en ajoutant une description, en supprimant des étapes, en ajoutant des flèches, etc

Options d'exportation en sept formes avec accès à des dispositions personnalisées

Les limites de Folge:

Parfois, la capture d'écran peut également capturer l'onglet

Les utilisateurs constatent de légers décalages lorsqu'ils cliquent

La sauvegarde/restauration à partir d'une solution cloud dans le logiciel n'est pas disponible

Tarifs de Folge:

Free: 0$ (5 utilisateurs)

0$ (5 utilisateurs) Licence personnelle: 75$ avec réduction académique

75$ avec réduction académique Licence Business: $140

Évaluations et critiques de Folge:

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.8/5 (50+ commentaires)

9. Zight (anciennement CloudApp)

via Zight Une autre alternative puissante à Scribe que vous ne devriez pas ignorer est Zight (anciennement appelé CloudApp).

Zight est une plateforme de partage visuel tout-en-un qui partage, enregistre et héberge des visuels tels que des vidéos, des GIF, des captures d'écran, et plus encore. Vous pouvez modifier, flouter, recadrer vos vidéos, ajouter des voix off, du texte, etc. Utilisez cette plateforme pour faire passer les captures d'écran et les GIF au niveau supérieur.

Les meilleures fonctionnalités de Zight:

Disponible pour Mac, Windows, Chrome et iOS

Glisser-déposer des éléments dans les e-mails ainsi que dans les applications de discussion

S'intègre à Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA, etc

Possibilité de créer et d'enregistrer des GIF de tout ce qui se trouve à l'écran

Limites de Zight:

Bien que Zight vous aide à partager des enregistrements d'écran, sa capacité à créer des guides étape par étape comme Scribe peut être améliorée

L'interface a une courbe d'apprentissage

Le forfait Free limite les enregistrements à 90 secondes

Il n'y a pas de forum d'assistance où les utilisateurs peuvent demander de l'aide

Tarifs de Zight:

Free: 0$ (jusqu'à 25)

0$ (jusqu'à 25) Pro: À partir de 9,95

À partir de 9,95 Teams: À partir de 8 $ par utilisateur (minimum deux utilisateurs)

À partir de 8 $ par utilisateur (minimum deux utilisateurs) Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Zight:

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

10. FlowShare

via Partage de flux FlowShare est un outil de documentation de processus de bout en bout que vous pouvez exécuter en arrière-plan. L'outil prend le relais pour documenter votre flux de travail et vos tâches et crée pour vous un guide étape par étape dans le processus.

Quel que soit le logiciel que vous utilisez, FlowShare peut documenter chaque étape et fournir un manuel de processus de marque que vous pouvez partager avec votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de FlowShare:

Garantit une image de marque cohérente grâce aux modèles de marque qui mettent en forme vos guides en fonction de votre marque dès que vous appuyez sur le bouton d'exportation

Estompez les données sensibles et gagnez des heures de temps précieux

Des descriptions courtes automatisées pour accélérer le processus de création de procédures opératoires normalisées, etc.

Plusieurs options d'exportation (PDF, PPTX, démo interactive, PNG, DOCX, HTML, etc.)

Les limites de FlowShare:

Actuellement disponible uniquement sur Windows

La création d'un guide est plus lente que Scribe

Tarifs de FlowShare:

Express: 21 $/mois par espace de travail, facturé annuellement

21 $/mois par espace de travail, facturé annuellement Professional: 40$/mois par espace de travail (Single), 32$/mois par espace de travail (Teams 3+), prix personnalisé pour 10 membres de l'équipe ou plus

40$/mois par espace de travail (Single), 32$/mois par espace de travail (Teams 3+), prix personnalisé pour 10 membres de l'équipe ou plus Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (2 commentaires)

4.8/5 (2 commentaires) Capterra: 4.8/5 (33 commentaires)

Les procédures opératoires normalisées de qualité sont maintenant à votre portée avec ClickUp

La création de procédures opératoires normalisées et d'une documentation complète est une bouée de sauvetage pour les équipes à distance.

Cependant, la création d'une documentation sur les processus peut s'avérer difficile pour les membres de l'équipe déjà pressés par le temps. Vous voulez un outil facile à intégrer dans votre flux de travail quotidien ou, idéalement, un outil que votre équipe utilise déjà.

C'est là que ClickUp apparaît comme un outil à multiples facettes. ClickUp n'est pas seulement un logiciel de gestion de projet. Il offre un large éventail de fonctionnalités, telles que ClickUp Docs, ClickUp Clips, etc., pour vous aider à accélérer votre flux de travail en matière de documentation de processus.

Si vous souhaitez travailler plus vite et élaborer des procédures opératoires normalisées de qualité, ClickUp est fait pour vous. Prêt à démarrer ? S'inscrire dès maintenant !