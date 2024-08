10 Meilleures alternatives à la rue Process en 2024 (avis et prix)

Il est difficile de maintenir la cohérence des flux de travail tout en s'adaptant aux changements.

Lorsque les procédures changent ou que de nouveaux outils font leur apparition, il est difficile de s'assurer que tout reste cohérent. Veiller à ce que toutes les équipes fassent les choses de la même manière, en particulier lors des transitions ou des mises à jour, nécessite beaucoup de discussions, une documentation approfondie, une formation et une habilitation.

C'est un peu comme refaire une maison en s'assurant que chaque pièce fonctionne sans perturber la routine quotidienne - cela prend du temps et nécessite une planification minutieuse.

process Street est connu pour son efficacité dans la rationalisation des activités de gestion des processus, en particulier grâce à sa fonction d'automatisation récemment renforcée. Mais si vous cherchez d'autres alternatives à Process Street, vous êtes au bon endroit. 😉

Entrons dans le vif du sujet !

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à Process Street ?

Recherchez les fonctionnalités suivantes lors du choix d'une logiciel de gestion des processus :

Constructeur de flux de travail visuel et flexible : Assurez-vous de pouvoir personnaliser selon vos préférences avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi

: Assurez-vous de pouvoir personnaliser selon vos préférences avec des fonctionnalités prêtes à l'emploi UI intuitive avec des fonctions Low-code : Vous devriez être en mesure de débloquer suffisamment de possibilités no-code pour rationaliser, modéliser et contrôler efficacement votre flux de travail

: Vous devriez être en mesure de débloquer suffisamment de possibilités no-code pour rationaliser, modéliser et contrôler efficacement votre flux de travail Convivialité : Assurez-vous que l'interface est facile à utiliser pour vous ou votre équipe

: Assurez-vous que l'interface est facile à utiliser pour vous ou votre équipe Intégration : Assurez-vous que le logiciel se connecte facilement à d'autres outils pour une efficacité maximale

: Assurez-vous que le logiciel se connecte facilement à d'autres outils pour une efficacité maximale Collaboration : Vérifiez si les fonctionnalités de collaboration, telles que les réunions, les discussions et les commentaires, sont accessibles

Les 10 meilleures alternatives à Process Street à utiliser en 2024

1. ClickUp

Utilisez ClickUp pour gérer vos projets avec plus de 15 affichages, des modèles préconçus et de nombreuses fonctionnalités de collaboration efficaces

ClickUp est un logiciel de gestion des processus tout-en-un qui vous aide à rationaliser et à automatiser tous les flux de travail de votre entreprise. À saviez-vous que ClickUp vous offre gratuitement plus de 15 vues personnalisables, avec au moins dix incluses dans le forfait Free Forever !

Utiliser ClickUp AI pour automatiser vos flux de travail. Pointez une bonne invite, instructions et regardez-le inventer des idées créatives. Les Outils d'IA peut également créer des tâches à partir du contenu de votre document et résumer vos tâches.

La tâche ClickUp est votre outil de référence gestion des tâches lorsque le moment est venu d'effectuer une nouvelle tâche. Vous pouvez organiser, forfaiter, définir des paramètres de rappel et collaborer avec plus de 35 modèles entièrement personnalisables.

Automatisez vos tâches manuelles répétitives grâce à Automatisation ClickUp et de réduire les erreurs potentielles.

L'automatisation de la la mise en œuvre des procédures opératoires normalisées pour les membres de votre équipe - assigner des tâches, poster des commentaires, déplacer des statuts, et plus encore avec un seul outil de création de processus et des centaines de possibilités.

Créer des Automatisations personnalisées qui déclenchent des actions basées sur des déclencheurs et des conditions de votre choix dans ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp AI : Générez des idées et faites les choses plus rapidement. Avec l'IA, le résultat de votre travail semble meilleur et plus rapide, en particulier avec les fonctions de brainstorming d'idées

: Générez des idées et faites les choses plus rapidement. Avec l'IA, le résultat de votre travail semble meilleur et plus rapide, en particulier avec les fonctions de brainstorming d'idées ClickUp Tableau blanc : Travaillez avec votre équipe sur cette toile numérique pour lancer des idées et forfaiter des projets. Laissez des commentaires sur les documents, assignez des tâches et mentionnez des personnes

: Travaillez avec votre équipe sur cette toile numérique pour lancer des idées et forfaiter des projets. Laissez des commentaires sur les documents, assignez des tâches et mentionnez des personnes Le créateur de flux de travail de ClickUp : Personnalisez vos flux de travail. Définissez les statuts des tâches et ajoutez des champs personnalisés aux tâches. Le constructeur d'automatisation personnalisé permet de rationaliser vos flux de travail

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

Teams ClickUp: Créez des formulaires personnalisés pour recueillir des informations spécifiques auprès des membres de votre équipe, de vos clients ou des parties prenantes. Personnalisez et collectez différents types de données, tels que les commentaires, les exigences du projet, les mises à jour des tâches ou tout autre détail pertinent pour votre flux de travail à l'aide de la logique conditionnelle

Limites de ClickUp :

Il se peut que ClickUp ne fonctionne pas rapidement sur certains téléphones portables (pour l'instant)

Prix ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$ par mois et par utilisateur

: 7$ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,000+ commentaires)

2. Kissflow

via Kissflow Kissflow est un logiciel de gestion spécifiquement connu pour ses capacités d'automatisation. Affichez les détails de chacun de vos processus de travail avec des informations clés sur les indicateurs de processus et des rapports personnalisés.

La création de flux de travail sur Kissflow, même les plus avancés, ne nécessite que peu ou pas d'expérience en matière de code. Cependant, vous pourriez avoir besoin de prouesses techniques pour naviguer dans certaines fonctionnalités avancées.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow :

Logique conditionnelle : Créez des règles qui déclenchent différents flux et tâches

: Créez des règles qui déclenchent différents flux et tâches Permission de collaboration flexible : Contrôlez qui peut lancer un processus et quelles données les utilisateurs peuvent voir ou modifier à chaque étape

: Contrôlez qui peut lancer un processus et quelles données les utilisateurs peuvent voir ou modifier à chaque étape Intégration : Intégrez de manière transparente plus de trente outils de gestion et ayez tout ce dont vous avez besoin pour votre travail à portée de main

: Intégrez de manière transparente plus de trente outils de gestion et ayez tout ce dont vous avez besoin pour votre travail à portée de main Constructeur de formulaires : Créez et automatisez des formulaires à l'aide d'un générateur intuitif de glisser-déposer

: Créez et automatisez des formulaires à l'aide d'un générateur intuitif de glisser-déposer Flux de travail : Créez la séquence d'actions parfaite avec des branches parallèles, des étapes conditionnelles, etc

Limites de Kissflow :

Le logiciel contient trop de bugs qui peuvent ralentir votre travail et votre productivité

Le forfait Business est coûteux et les petites entreprises ne peuvent pas se le permettre

Prix de Kissflow :

Basic: $1500 par mois

$1500 par mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (500+ commentaires)

4.3/5 (500+ commentaires) Capterra: 3.9/5 (39 commentaires)

3. Monday

via Monday Monday est un autre outil de gestion des processus efficace pour rationaliser les processus de travail. Son tableau de bord facilite la délégation des tâches, le suivi de la progression et l'intégration des outils.

Monday permet de rationaliser la collaboration entre les membres de votre équipe, notamment grâce à sa fonctionnalité qui utilise des statuts en couleur pour vous aider à communiquer visuellement. L'interface utilisateur conviviale et les l'automatisation des tâches qualifient Monday comme une alternative digne de ce nom à Process Street.

Les meilleures fonctionnalités de Monday :

Tableau de bord : Gardez un œil sur la progression de vos tâches ici même. C'est la clé pour prendre des décisions éclairées lors de la mise en place des paramètres des flux de travail

: Gardez un œil sur la progression de vos tâches ici même. C'est la clé pour prendre des décisions éclairées lors de la mise en place des paramètres des flux de travail Intégration : Intégration avec plus de 200 outils de productivité et de gestion des processus d'entreprise

: Intégration avec plus de 200 outils de productivité et de gestion des processus d'entreprise Automatisation : Programmez des notifications, automatisez les e-mails et organisez des réunions en toute simplicité. Vous recevrez également des mises à jour en temps réel lorsque chaque tâche sera achevée

: Programmez des notifications, automatisez les e-mails et organisez des réunions en toute simplicité. Vous recevrez également des mises à jour en temps réel lorsque chaque tâche sera achevée Documents de travail : Rationalisez la façon dont vous collaborez et exécutez les idées et les flux de travail

Limites Monday :

L'application mobile n'est pas fonctionnelle ; vous ne pouvez y accéder que via le web

Prix Monday :

Gratuit

Basic: 8 $ par mois et par utilisateur

8 $ par mois et par utilisateur Standard: 10 $ par mois et par utilisateur

10 $ par mois et par utilisateur Pro: 16 $ par mois et par utilisateur

16 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8000+ commentaires)

4.7/5 (8000+ commentaires) Capterra: 4.6/5(4000+ commentaires)

4. ProcessMaker

via ProcessMaker ProcessMaker est un outil d'automatisation à part entière pour les entreprises qui ont besoin d'un système complet de gestion de l'information logiciel de gestion des processus d'entreprise (BPM).

Intégrez la surveillance des processus en temps réel, l'acheminement des processus ou l'unification des données tout en collaborant avec les membres de l'équipe.

ProcessMaker travaille bien pour personnaliser les référentiels et les conceptions de processus. Vous pouvez même générer des documents tels que des factures à approuver, des reçus et des contrats. Ce logiciel travaille en ligne et hors ligne.

Les meilleures fonctionnalités de ProcessMaker :

Flexibilité de la personnalisation : Générez n'importe quel document dans n'importe quel style. Entièrement personnalisable pour concevoir votre processus dans n'importe quel mode. Si vous n'êtes pas programmeur, les options low-code et no-code vous aideront à personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous avez des compétences en programmation, la personnalisation avancée vous apportera une plus grande satisfaction.

: Générez n'importe quel document dans n'importe quel style. Entièrement personnalisable pour concevoir votre processus dans n'importe quel mode. Si vous n'êtes pas programmeur, les options low-code et no-code vous aideront à personnaliser comme vous le souhaitez. Si vous avez des compétences en programmation, la personnalisation avancée vous apportera une plus grande satisfaction. Gestion des processus et des tâches : L'aperçu, l'analyse et la surveillance en temps réel des processus sont facilités

: L'aperçu, l'analyse et la surveillance en temps réel des processus sont facilités Collaboration : Unifier l'accès aux documents et activer l'acheminement des processus pour faciliter la collaboration

Limites de ProcessMaker :

Exigences de codage : Le logiciel nécessite un certain niveau d'expertise technique en matière de code pour pouvoir utiliser correctement ses fonctionnalités

Prix de ProcessMaker :

Platform: $1475 par mois

$1475 par mois Pro: Prix personnalisé

Prix personnalisé Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (200+reviews)

4.3/5 (200+reviews) Capterra: 4.4/5 (198 commentaires)

5. SweetProcess

via SweetProcess SweetProcess est un système de gestion de projet conçu pour rationaliser les processus documentaires, les procédures et les tâches. Utilisez-le pour renforcer la priorité dans la gestion du flux de travail.

L'interface unique influence la façon dont vous créez, collaborez et affinez les processus au sein de votre équipe. Elle facilite la création, la correction, la gestion et la modification en cours des processus d'entreprise afin d'améliorer la productivité.

Vous trouverez un nouveau guide de l'utilisateur - un manuel pratique pour les nouveaux utilisateurs qui cherchent à naviguer sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de SweetProcess :

Suivi du temps : Assignez des tâches à votre équipe et suivez automatiquement l'activité et le temps depuis le début de la tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée

: Assignez des tâches à votre équipe et suivez automatiquement l'activité et le temps depuis le début de la tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée Suggestion : Proposez des suggestions sur n'importe quel contenu et tâches abandonnées

Les limites de SweetProcess :

L'intégration avec d'autres outils est minimale

Prix de SweetProcess :

Basic: 99 $ par mois

Evaluation de SweetProcess :

G2: pas assez d'évaluation

pas assez d'évaluation Capterra: pas assez d'évaluations

6. Pipefy

via Pipefy Pipefy est une solution d'automatisation de la gestion de l'eau gestion des processus logiciel conçu pour vous aider à simplifier les charges de travail de vos projets. Vous n'avez que peu ou pas de limites pour personnaliser l'aspect de vos processus de travail, sans aucune connaissance en matière de code.

Son automatisation de la gestion de projet est très efficace, car vous pouvez créer des processus très complexes en quelques minutes. Choisissez parmi des centaines de modèles de flux de travail prédéfinis pour personnaliser votre travail et vous lancer.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy :

Gestion des accords de niveau de service : Suivez de près les échéances grâce à la fonction d'alerte. Le SLA vous aide à décider combien de temps une carte peut rester dans une phase de votre flux de travail ou passer par l'ensemble du processus. Paramétrez une date d'échéance ou gardez une trace de la date d'achevé prévue pour chaque tâche

: Suivez de près les échéances grâce à la fonction d'alerte. Le SLA vous aide à décider combien de temps une carte peut rester dans une phase de votre flux de travail ou passer par l'ensemble du processus. Paramétrez une date d'échéance ou gardez une trace de la date d'achevé prévue pour chaque tâche Automatisation avancée : Déclenchez automatiquement une action si un évènement ou une action prédéfinis sont exécutés.

: Déclenchez automatiquement une action si un évènement ou une action prédéfinis sont exécutés. Base de données sécurisée : Sécurisez vos données personnelles ou celles de votre organisation pendant que vous construisez des flux de travail automatisés et efficaces

: Sécurisez vos données personnelles ou celles de votre organisation pendant que vous construisez des flux de travail automatisés et efficaces Aucun développement de code : Un nouvel utilisateur sera en mesure d'automatiser les processus d'entreprise en utilisant les outils de glisser-déposer

: Un nouvel utilisateur sera en mesure d'automatiser les processus d'entreprise en utilisant les outils de glisser-déposer Gestion du recrutement : Gérez l'embauche de nouveaux employés, l'onboarding, l'offboarding et le suivi de leurs demandes

Limites de Pipefy :

De nombreux utilisateurs se plaignent des décalages du logiciel

Prix de Pipefy :

Débutant: Gratuit

Gratuit Business: 20$ par mois et par utilisateur

20$ par mois et par utilisateur Enterprise: $34 par mois par utilisateur

Critiques et évaluations de Pipefy :

G2: 4.6/5 (216 commentaires)

4.6/5 (216 commentaires) Capterra: 4.6/5(304 commentaires)

7. Asana

via Asana Asana est un outil de gestion des processus efficace avec plus de 200 intégrations pour créer, attribuer et partager facilement des projets. Pour gagner du temps, planifiez des projets de groupe et attribuez des jalons pour décomposer les flux de travail complexes en sous-tâches.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana :

Multi-homing : Chaque mise à jour apportée à une tâche appartenant à plusieurs projets se répercute sur l'ensemble des projets

: Chaque mise à jour apportée à une tâche appartenant à plusieurs projets se répercute sur l'ensemble des projets Personnalisation : Très flexible lorsque vous êtes prêt à personnaliser les champs personnalisés, les règles et les formulaires

: Très flexible lorsque vous êtes prêt à personnaliser les champs personnalisés, les règles et les formulaires Suivi et visualisation efficaces : L'affichage de l'échéancier d'Asana facilite le suivi efficace des calendriers, des dépendances et des délais

: L'affichage de l'échéancier d'Asana facilite le suivi efficace des calendriers, des dépendances et des délais Discussion Asana : Envoyez des messages et entamez des discussions avec les membres de l'équipe concernant des tâches ou des observations sur n'importe quoi. Tous les messages/conversations qui vous sont envoyés s'affichent également dans votre boîte de réception

Limites d'Asana :

Malheureusement, vous ne pouvez pas affecter plusieurs membres de l'équipe à la même tâche. Asana n'autorise qu'une seule personne par tâche

Asana ne fait pas le suivi de votre temps. Il accorde moins d'attention aux rapports sur les tâches

Prix d'Asana :

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Premium: 10,99 $ par mois et par utilisateur

10,99 $ par mois et par utilisateur Business: 24,99 $ par mois et par utilisateur

Critiques et évaluations d'Asana :

G2: 4.5/ 5(9000+ avis)

4.5/ 5(9000+ avis) Capterra: 4.4 /5 (12000+ avis)

8. Automatisation de l'alliage

via Automatisation des alliages Alloy Automatisation est un logiciel conçu pour gérer des flux de travail de données complexes. Si vous souhaitez créer des intégrations en temps réel et basées sur l'accès au sein de votre équipe, Alloy vous aide à sécuriser un modèle de données unique pour faire fonctionner votre entreprise en douceur.

Il travaille en toute transparence pour créer, exécuter et surveiller les flux de données complexes processus de travail complexes . Si vous préférez un haut niveau de personnalisation du flux de travail, Alloy le fait pour vos processus et vos intégrations.

Les meilleures fonctionnalités d'Automatisation Alloy :

Intégration de haut niveau : Le logiciel assiste 220+ intégrations pour que vous puissiez extraire des données brutes à partir de milliers d'API prises en charge

Le logiciel assiste 220+ intégrations pour que vous puissiez extraire des données brutes à partir de milliers d'API prises en charge Gestionnaire d'installation : Utilisez un tableau de bord unique pour garder une trace de toutes les installations uniques et configurer les versions sur une base utilisateur par utilisateur

: Utilisez un tableau de bord unique pour garder une trace de toutes les installations uniques et configurer les versions sur une base utilisateur par utilisateur Marque blanche et personnalisation : Personnalisez tout au goût de votre marque, et faites correspondre l'interface modale d'Alloy aux couleurs de votre marque

Limites de l'automatisation d'Alloy :

Il y a trop de technicités, ce qui rend les intégrations spécifiques assez délicates si vous n'êtes pas programmeur

Prix de l'Automatisation de l'Alliage :

Gratuit

Teams: 50$ par mois

50$ par mois Forfait Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (23 commentaires)

4.2/5 (23 commentaires) Capterra: Pas assez d'évaluations

9. Nintex

via Nintex Nintex est un la cartographie des processus outil de gestion et de cartographie des processus qui facilite le flux de travail de l'équipe l'automatisation des processus. Il vous aide à créer des plans de processus complexes, des diagrammes Visio et des documents de procédure.

La propriété des processus et la collaboration sont importantes lorsque la gestion des flux de travail et Nintex offre les bons outils pour cela. Les outils de retour d'information du logiciel sont également bien adaptés pour favoriser la collaboration et le compte rendu.

Les meilleures fonctionnalités de Nintex :

Modélisation des processus : Flexibilité accrue pour les membres de l'équipe technique qui cherchent à documenter des processus complexes avec BPMN

: Flexibilité accrue pour les membres de l'équipe technique qui cherchent à documenter des processus complexes avec BPMN Automatisation : Construisez des flux de travail avancés en quelques minutes avec quelques instructions. Progression des tâches automatiquement, même avec des connaissances minimales en programmation

: Construisez des flux de travail avancés en quelques minutes avec quelques instructions. Progression des tâches automatiquement, même avec des connaissances minimales en programmation Génération de documents : Générez des contrats personnalisés et conformes, des commandes, des factures à échéance et plusieurs autres formes de documents lorsque vous intégrez une source de données

Limites de Nintex :

Les petites entreprises peuvent le trouver cher

Prix de Nintex :

Premium: 50 000 $ par an

50 000 $ par an Pro: 25 000 $ par an

25 000 $ par an Personnalisé : Tarification personnalisée

Critiques et évaluations de Nintex :

G2: 4.2/5 (910 commentaires)

4.2/5 (910 commentaires) Capterra: 4.1/5 (82 commentaires)

**10. Trainual

via Trainual Trainual est avant tout une plateforme de formation plutôt qu'un outil de gestion des processus.

Trainual permet d'organiser et de dispenser des sessions de formation à la fois aux nouveaux employés et aux employés existants. La plateforme est particulièrement efficace pour mettre rapidement à niveau les nouveaux employés.

Les sessions de formation sont présentées sous forme d'images et de vidéos mémorables afin de susciter l'intérêt des utilisateurs. Cette approche rend l'intégration plus agréable et améliore la rétention. Trainual rationalise les processus de formation, éliminant le besoin de méthodes manuelles ou traditionnelles.

Les meilleures fonctionnalités de Trainual :

La plateforme permet aux utilisateurs de documenter et de centraliser leurs procédures opératoires normalisées (SOP) et leurs processus. Créer unebase de connaissances à laquelle les membres de l'équipe peuvent accéder

Fonctionnalité pour les appareils mobiles : Accédez à la formation sur vos appareils mobiles

Limites de la formation :

La tarification n'est pas forcément adaptée aux petites entreprises

L'emplacement et le renvoi aux Trainuals passés peuvent être délicats, à moins que vous ne pensiez à les placer dans les favoris avant d'achever la formation

Prix de Trainual :

Petite entreprise : 250 $ par mois

: 250 $ par mois Growth Business : 417 $ par mois

: 417 $ par mois Unlimited : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (500 commentaires)

4.7/5 (500 commentaires) Capterra: 4.8/5(428 commentaires)

La meilleure alternative à Process Street pour l'automatisation de votre entreprise

Lorsque l'on dirige une entreprise, un défi permanent consiste à trouver comment utiliser la technologie pour améliorer les choses tout en conservant la touche humaine. À quel point faites-vous de l'automatisation, et qu'est-ce que vous gardez sous surveillance humaine ?

Il est très important d'encourager la collaboration, les nouvelles idées et les améliorations, et de rester à l'écoute des besoins des clients. Ce sont là les caractéristiques d'une entreprise efficace et réussie.

Les alternatives de la rue du processus fournissent des processus des fonctions de gestion qui vous aident à suivre les projets et à les réaliser tout en rendant vos flux de travail plus efficaces.

Mais si vous n'êtes toujours pas sûr de la meilleure alternative de Process Street, ClickUp est largement utilisé par des milliers d'entreprises qui créent, gèrent et rationalisent leurs projets avec lui. S'inscrire aujourd'hui gratuitement.