10 alternatives à LibreOffice pour la création de documents en 2024

Alors que Microsoft Office détient une part impressionnante du marché mondial des traitements de texte, LibreOffice a vu le jour en 2010 sous la forme d'un logiciel libre et gratuit. LibreOffice est apparu en 2010 sous la forme d'un logiciel gratuit à code source ouvert alternative à MS Office .

Aussi utile que puisse être cette suite bureautique gratuite, elle ne convient pas à tout le monde. LibreOffice est certes un peu lourd, mais votre équipe pourrait avoir besoin de quelque chose de plus agile et de plus robuste.

Si LibreOffice n'est pas dans vos cordes, il vous reste à choisir un traitement de texte solide pour la création de contenu . Que vous soyez dans le marketing, les ventes, le développement, les ressources humaines ou tout autre champ, la création et la gestion de documents sont indispensables. ✍️

Pour vous aider à trouver le bon logiciel, nous avons créé ce guide pratique sur ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à LibreOffice ainsi qu'une liste des 10 meilleures alternatives à LibreOffice de 2024.

Que rechercher dans les alternatives à LibreOffice ?

Bien sûr, LibreOffice est une suite bureautique open-source gratuite, mais si vous cherchez un remplaçant, autant trouver une solution qui coche toutes les cases pour vos besoins d'entreprise. ✅

Votre solution de remplacement de LibreOffice doit être dotée des fonctions suivantes :

Compatibilité: Vous avez beaucoup de fichiers MS Office en ce moment, n'est-ce pas ? Obtenez une alternative LibreOffice qui s'adapte à tous les formats de fichiers et s'intègre avec les outils que vous utilisez déjà

Vous avez beaucoup de fichiers MS Office en ce moment, n'est-ce pas ? Obtenez une alternative LibreOffice qui s'adapte à tous les formats de fichiers et s'intègre avec les outils que vous utilisez déjà Gestion des documents: La création de contenu ne suffit pas. Les documents Office s'accumulent rapidement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un outil qui vous aide également à..organiser et gérer les documents *Outils de collaboration : Vous devez soumettre un appel d'offres dans les plus brefs délais ? N'envoyez pas de fichiers par e-mail à votre équipe : procurez-vous un traitement de texte qui permet une collaboration en temps réel. Des points bonus si vous choisissez une solution avec stockage cloud pour que tous les membres de votre équipe puissent accéder aux documents depuis n'importe quel appareil, à n'importe quel moment

La création de contenu ne suffit pas. Les documents Office s'accumulent rapidement, c'est pourquoi vous avez besoin d'un outil qui vous aide également à..organiser et gérer les documents *Outils de collaboration : Vous devez soumettre un appel d'offres dans les plus brefs délais ? N'envoyez pas de fichiers par e-mail à votre équipe : procurez-vous un traitement de texte qui permet une collaboration en temps réel. Des points bonus si vous choisissez une solution avec stockage cloud pour que tous les membres de votre équipe puissent accéder aux documents depuis n'importe quel appareil, à n'importe quel moment Simplicité: Les cloches et les sifflets peuvent être utiles, mais pas lorsqu'ils créent des obstacles. Sautez la courbe d'apprentissage et optez pour une alternative à LibreOffice dotée d'une interface utilisateur intuitive

Les cloches et les sifflets peuvent être utiles, mais pas lorsqu'ils créent des obstacles. Sautez la courbe d'apprentissage et optez pour une alternative à LibreOffice dotée d'une interface utilisateur intuitive Outils de gestion de projet: Pourquoi séparer vos documents de votre flux de travail réel ? Recherchez un outil qui combine la création de documents et la gestion de projet. C'est le meilleur moyen dede trouver des gains d'efficacité et de faire un meilleur travail, plus rapidement

Les 10 meilleures alternatives à LibreOffice à utiliser en 2024

LibreOffice comprend Writer pour les documents bureautiques et le traitement de texte, Calc pour les feuilles de calcul, Impress pour les présentations, Draw pour les graphiques, Base.. pour les bases de données et Math pour les formules. Cela fait beaucoup de fonctionnalités pour un outil gratuit.

Il existe néanmoins de bonnes alternatives à LibreOffice qui offrent plus de valeur.

S'il est grand temps de revoir vos processus de création de documents, jetez un coup d'œil à ces 10 meilleures alternatives à LibreOffice.

ClickUp Docs permet une mise en forme et des commandes riches commandes slash pour un travail plus efficace

Vous est-il déjà arrivé de créer un document et de vous dire "J'aimerais bien pouvoir le combiner avec mon logiciel de gestion des ressources humaines" ?

Bonne nouvelle : ClickUp fait tout cela et bien plus encore ! 🤩 Documents ClickUp relie vos flux de travail, vos projets et vos discussions pour créer une véritable plateforme de travail tout-en-un. Passez moins de temps à passer d'un outil à l'autre et concentrez-vous sur ce qui compte : l'essentiel de votre travail.

Créez des documents personnalisés avec des pages imbriquées, des signets et des tableaux parfaitement mis en forme dans ClickUp. Vous disposez d'un contrôle créatif total pour créer des documents qui correspondent parfaitement aux lignes directrices de votre marque. Tous les documents ClickUp travaillent également dans le cloud, de sorte que votre équipe est gratuite pour collaborer, modifier et commenter les documents en temps réel.

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en un clic de bouton grâce à ClickUp AI

Bien sûr, il y a une limite à ce que votre équipe peut faire en solo. Pour un surcroît de productivité, stimulez votre équipe avec les outils suivants ClickUp AI . Il s'agit du seul assistant alimenté par l'IA spécialisé dans certains rôles professionnels. Que vous soyez PM, représentant commercial, ingénieur ou directeur marketing, ClickUp AI dispose de fonctionnalités personnalisées conçues pour vos tâches les plus courantes.

Utilisez ClickUp AI pour remplir les détails de tous vos documents, notamment :

Création de rapports de statut

Générer des agendas de réunion

L'élaboration d'un résumé de projet

Créer des forfaits de test

Rédaction de bulletins d'information par e-mail

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Résumez des rapports, générez des idées de contenu et mettez en forme du texte à la vitesse de l'éclair grâce à la fonctionOutil d'écriture ClickUp IA* Essayez l'outilModèle de structure de répartition du travail pour la gestion des documents ClickUp pour créer rapidement un cadre de gestion des documents

Catégoriser les documents et les wikis de l'entreprise pour faciliter les références à l'échelle de l'entreprise

N'hésitez pas à envoyer des documents à des clients ou à des équipes externes. ClickUp vous permet de personnaliser à 100 % les contrôles de confidentialité et de modification afin que vous puissiez décider qui voit quoi

Activez le mode Focus pour éliminer les distractions et vous concentrer sur votre travail

Les limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, il peut donc falloir du temps aux débutants pour apprendre la plateforme

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: $19/mois par utilisateur

$19/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

2. OfficeSuite

Via OfficeSuite Plus de 300 millions d'utilisateurs utilisent OfficeSuite comme alternative à LibreOffice. Il est entièrement compatible avec les fichiers Microsoft Office tels que PowerPoint, Excel et Word, ainsi qu'avec Google Docs, Google Sheets et Google Slides.

Mieux encore, OfficeSuite travaille dans le cloud et synchronise tous vos fichiers sur Google Drive, OneDrive, MobiDrive et de nombreuses autres solutions de stockage cloud. Si vous n'êtes pas sûr qu'OfficeSuite convienne à votre entreprise, téléchargez gratuitement Office Pack pour tester le logiciel avant de l'acheter. 🚗

Les meilleures fonctionnalités d'OfficeSuite

Accédez à OfficeSuite sur Windows, Android ou iOS

Créez des signatures numériques et des protections par mot de passe pour les PDF à l'aide de Google Docs

En plus des documents, des feuilles, des diapositives et des PDF, OfficeSuite contrôle les e-mails et les calendriers sur plusieurs comptes

OfficeSuite est compatible avec les formats de fichiers de Microsoft Office et de Google Drive

Limites d'OfficeSuite

OfficeSuite n'inclut pas de fonctionnalités de gestion de projet ou de gestion des tâches

Certains utilisateurs sont frustrés de devoir payer un supplément pour les polices de caractères et les fonctions supplémentaires

Prix d'OfficeSuite

Famille: 59,99 $/an pour six utilisateurs

59,99 $/an pour six utilisateurs Particulier: 39,99 $/an pour un utilisateur

39,99 $/an pour un utilisateur Accueil & Business 2024: 99,99 $ pour un utilisateur (achat unique)

G2: 4.5/5 (35+ reviews)

4.5/5 (35+ reviews) Capterra: 4/5 (20+ avis)

3. WordPerfect Office

Via WordPerfect Office WordPerfect Online se présente comme un logiciel de traitement de texte combiné logiciel de traitement de texte et suite bureautique. Il comprend des documents, des feuilles de calcul et des présentations compatibles avec MS Office. 📚

Bien qu'il puisse ressembler à un logiciel de bureautique classique, WordPerfect offre quelques fonctionnalités clés supplémentaires très utiles. L'éditeur de livres électroniques est idéal si vous créez fréquemment des livres électroniques, et l'éditeur de photos AfterShot est utile pour retoucher rapidement les images.

Meilleures fonctionnalités de WordPerfect Office

WordPerfect Lightning collecte du texte et des images à partir de plusieurs sources pour accélérer la recherche

Choisissez parmi plus de 10 000 images clipart, 300 modèles et 900 polices de caractères

Utilisez Presentation Graphics pour créer vos propres dessins

Les codes WordPerfect Reveal vous permettent de mieux contrôler la mise en forme et la structure

Limites de WordPerfect Office

WordPerfect n'inclut pas de client e-mail ni d'outils de gestion de projet

Plusieurs utilisateurs affirment que la solution Quattro Pro de WordPerfect n'est pas à la hauteur de Microsoft Excel

Prix de WordPerfect Office

249,99 $ licence unique

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.4/5 (180+ commentaires)

4. Bureau Polaris

Via Bureau Polaris Polaris Office est une alternative à LibreOffice étonnamment robuste et abordable qui fonctionne sur tous les appareils et les systèmes d'exploitation populaires. Il est compatible avec tous les formats de documents, vous permet de modifier et convertir des documents PDF et comprend même une fonction de fusion de courrier.

Polaris Office est livré avec un cadre de gestion centralisée des documents qui est 100% personnalisable. Que vous souhaitiez annoter des PDF ou modifier un document en temps réel avec votre équipe, Polaris gère tout cela et bien plus encore. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Polaris Office

Polaris Office IA combine Open IA, CLOVA et Stable IA pour une création de contenu de qualité exceptionnelle

Suivi de l'historique des modifications dans tous les documents

Créez vos propres modèles de présentation pour gagner du temps

Convertissez des fichiers PDF en Word, Sheet ou Slides en un clic

Limites de Polaris Office

La version gratuite contient des publicités

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de naviguer dans l'application mobile

Prix de Polaris Office

Free

Polaris Office Business: 7,99 $/mois par utilisateur

7,99 $/mois par utilisateur Windows OS: $79.99 licence à vie

$79.99 licence à vie Mac OS : 79,99 $ licence à vie

Polaris Office évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (20 commentaires)

4.2/5 (20 commentaires) Capterra: 4.4/5 (15+ commentaires)

5. Environnement de travail de Google

Via Environnement de travail de Google Google Workspace est l'une des suites bureautiques alternatives à Microsoft Word les plus populaires, car elle se connecte à tous les services Google et fonctionne dans le cloud.

Si vous faites partie d'une organisation Google, l'environnement de travail est une évidence. Il fonctionne sur tous les appareils et connecte les e-mails, le stockage de fichiers, les documents de bureau, les présentations, les feuilles de calcul, les discussions et bien d'autres choses encore au sein d'une plateforme unique. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail de Google

Utilisez l'outil d'IA récemment publié par Google pour créer des copies

Modifiez des documents en cours et étiquetez les membres de l'équipe pour attirer leur attention

Vous pouvez télécharger et modifier pratiquement tous les formats de fichiers

Google ne limite pas l'historique des révisions : vous pouvez voir toutes les modifications depuis le début

environnements de travail limités par Google

Certaines personnes font état de difficultés à obtenir une assistance client

D'autres utilisateurs souhaiteraient que Google Sheets propose davantage de raccourcis semblables à ceux d'Excel

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur, validation annuelle

6 $/mois par utilisateur, validation annuelle Business Standard: 12 $/mois par utilisateur, engagement annuel

12 $/mois par utilisateur, engagement annuel Business Plus: 18 $/mois par utilisateur, engagement annuel

18 $/mois par utilisateur, engagement annuel Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40,600+ reviews)

4.6/5 (40,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15,100+ reviews)

6. Apache OpenOffice

Via Apache OpenOffice OK, nous savons que celle-ci semble un peu... dépassée. Mais ne jugez pas une application à sa couverture. Apache OpenOffice est une alternative 100 % gratuite à LibreOffice.

S'agit-il de l'option la plus performante et la plus sûre ? Peut-être pas.

Mais si vous dirigez une petite entreprise et avez besoin d'un traitement de texte simple, Apache est une alternative viable à LibreOffice. Il comprend des options de base pour le traitement de texte, les feuilles de calcul, les présentations, et même les graphiques et les bases de données. 📈

Les meilleures fonctionnalités d'Apache OpenOffice

Apache OpenOffice est disponible en plusieurs langues

OpenOffice dispose d'une vaste communauté internationale d'utilisateurs, ce qui est utile si vous avez besoin d'aide pour un dépannage

Créez des illustrations en 3D avec OpenOffice Draw

Utilisez l'outil Math pour visualiser des formules à l'aide d'un éditeur d'équations

Les limites d'Apache OpenOffice

Les graphiques et les icônes ne sont pas toujours de la meilleure qualité

Les utilisateurs rapportent que cette application gratuite est assez boguée

Prix d'Apache OpenOffice

Free

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (480+ avis)

7. WPS Office

Via Bureau WPS WPS Office est compatible avec Windows, Mac, Android, iOS et Linux, ce qui en fait une excellente option pour les équipes utilisant différents appareils et systèmes d'exploitation. 🖥️

WPS Office dispose de plus de 100 000 modèles pour tout, de l'.. les forfaits de communication aux forfaits d'enseignement, en passant par les rapports de travail. Collaborez avec votre équipe en temps réel et déposez des images, des GIF, des tableaux, des emojis, des blocs de code, des comptes à rebours et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de WPS Office

Utilisez WPS IA pour rédiger des textes à la vitesse de la lumière

Partagez rapidement des informations avec votre équipe à l'aide de l'Enregistreur d'écran

Remplir, signer et convertir des PDF

Consultez la boutique de modèles de WPS pour gagner du temps

Limites de WPS Office

Certains utilisateurs souhaitent des outils de grammaire et d'orthographe plus précis

D'autres utilisateurs affirment que la plateforme a besoin d'une meilleure sécurité pour les documents

Prix de WPS Office

Free

WPS Pro: 35,99 $/an

35,99 $/an WPS Business: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (280+ avis)

4.4/5 (280+ avis) Capterra: 4.5/5 (1,380+ avis)

8. Nombres d'Apple

Via Numéros d'Apple Si vous êtes un fan inconditionnel d'Apple, Apple Numbers pourrait être votre prochaine alternative à LibreOffice. Ce double d'Excel gratuit est conçu pour le Mac, l'iPad et l'iPhone. 📱

Il n'est pas purement destiné à la création et à la modification en cours de documents, cependant. Apple Numbers se concentre davantage sur les données et les feuilles de calcul, mais si vous vivez dans des feuilles de calcul toute la journée, cela pourrait être ce dont vous avez besoin. Il est assez robuste pour un outil gratuit, à condition que vous acceptiez de ne pas avoir de traitement de texte.

Les meilleures fonctionnalités d'Apple Numbers

Choisissez parmi une bibliothèque de plus de 700 formes et visualisations de données personnalisables

Identifiez les tendances à l'aide de tableaux croisés dynamiques

Travail sur plusieurs appareils avec le même compte Numbers

Les utilisateurs de PC peuvent accéder à Apple Numbers via un navigateur web

Limites d'Apple Numbers

Apple Numbers ne comprend que des feuilles de calcul

Plusieurs utilisateurs affirment que Numbers n'est pas aussi robuste qu'Excel

Prix d'Apple Numbers

Free

Apple Numbers évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (2,400+ commentaires)

9. Microsoft 365

Via Microsoft 365 Microsoft Office 365 est la version remaniée de Microsoft Office pour le cloud. Elle comprend Teams, Word, Excel et PowerPoint pour combiner tous vos outils de travail, de discussion et de collaboration en une seule plateforme.

Microsoft 365 est une alternative réputée de LibreOffice qui est populaire auprès des entreprises en raison de ses protocoles de sécurité rigoureux. Si vous souhaitez bénéficier de la commodité d'une plateforme de travail tout-en-un et de fonctionnalités de sécurité avancées, Microsoft 365 est un excellent choix. ✨

Microsoft 365 meilleures fonctionnalités

Microsoft 365 a annoncé Copilot, un outil IA pour résumer, modifier en cours et hiérarchiser les tâches

Planifiez des réunions pour des centaines de participants

Bénéficiez d'un téraoctet de stockage cloud par utilisateur via OneDrive avec votre compte Microsoft

Créez un site SharePoint pour partager des informations et du contenu avec votre équipe

les limites de Microsoft 365

Plusieurs utilisateurs disent avoir eu besoin de beaucoup de formation pour utiliser correctement Microsoft 365

D'autres utilisateurs disent avoir des problèmes de stabilité en utilisant Teams

Prix de Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

6 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

12,50 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Business Premium: 22 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

22 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

Microsoft 365 évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (4,900+ reviews)

4.6/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,300+ reviews)

10. Collabora

Via Collaborer Collabora est une alternative cloud-native à LibreOffice pour Windows, MacOS et Linux. Elle est spécialement conçue pour les entreprises, mais les entreprises de toutes tailles peuvent bénéficier de cette application cloud. ☁️

Collabora comprend des outils de rédaction collabora Office Writer permet d'éditer des documents bureautiques, des feuilles de calcul, des présentations et des diagrammes. Utilisez Collabora Office Writer pour modifier des documents bureautiques en cours sur votre bureau, vos appareils Android ou lorsque vous utilisez l'application iOS Collabora.

Les meilleures fonctionnalités de Collabora

Collabora s'intègre avec ownCloud, SharePoint, Alfresco, etc

Affichez tous les types de formats de fichiers au sein de Collabora sans perdre aucune donnée

Enregistrez des fichiers au format PDF ou des images et insérez-les dans des documents et des présentations

Consultez la console administrateur pour obtenir des analyses sur les niveaux d'utilisation

Limites de Collabora

Comme Collabora travaille via le cloud, vous ne pouvez pas accéder à vos documents si vous perdez votre accès à internet

Certains utilisateurs disent avoir eu du mal à apprendre à utiliser l'outil au début

Prix de Collabora

Collabora for Business: 22,29 $ par an et par utilisateur pour un maximum de 99 utilisateurs

22,29 $ par an et par utilisateur pour un maximum de 99 utilisateurs Collabora for Enterprise: Contact pour les tarifs

$$$A: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (30+ reviews)

Booster la productivité au bureau avec ClickUp

Avec cette liste exhaustive, vous êtes sûr de trouver la meilleure alternative à LibreOffice pour votre équipe.

Une suite bureautique solide doit travailler avec votre entreprise, et non contre elle. LibreOffice est un outil gratuit très populaire, mais ce n'est pas l'option la plus conviviale, en particulier pour les grandes équipes.

Pourquoi perdre du temps à passer d'un outil bureautique à l'autre ? ClickUp est la seule alternative à LibreOffice qui combine une suite bureautique, une collaboration d'équipe, des modèles, de l'IA, des indicateurs, des tableaux blancs et des intégrations en une seule plateforme. 🙌

Mais nous savons que voir, c'est croire. Faites tourner ClickUp dès maintenant pour découvrir de visu ses fonctionnalités qui vous feront gagner du temps. Créez un compte ClickUp gratuit - aucune carte de crédit n'est requise !