Qu'est-ce que la prolifération des outils et comment l'éviter ?

Et si vos outils de collaboration vous empêchaient en réalité de mieux collaborer ?

Tout commence modestement : un nouvel outil pour combler une lacune, puis un autre. Avant même de vous en rendre compte, votre équipe utilise dix outils différents pour les tâches, la messagerie, la rédaction, la planification, la transcription et ce cas d'utilisation niche qui se présente deux fois par an. Aucun de ces outils ne communique entre eux, le travail est fragmenté entre différentes applications et vos coûts d'abonnement aux outils n'ont jamais été aussi élevés. 💸

Les outils qui étaient censés apporter plus de clarté créent davantage de confusion.

Ce désordre silencieux a un nom : la prolifération des outils. Et il est plus courant que vous ne le pensez.

Examinons ce que signifie la prolifération des outils, comment la repérer au sein de votre équipe et, surtout, comment y remédier sans perturber tout ce qui est travail.

⚡Vérification des faits : 40 % des travailleurs numériques utilisent plus d'applications que nécessaire, et 5 % activent/désactivent quotidiennement 26 ou plus d'applications. Ce n'est pas de la productivité, c'est de la fatigue liée aux outils.

Qu'est-ce que la prolifération des outils ?

La prolifération des outils se produit lorsque les équipes utilisent trop d'outils qui se chevauchent dans leur fonction mais ne fonctionnent pas ensemble, ce qui ralentit le travail, entraîne des malentendus, des efforts redondants et des frais d'abonnement élevés.

La prolifération des outils se produit généralement lorsque :

Les équipes adoptent trop d'outils de leur propre chef, sans stratégie unifiée à l'échelle de l'organisation

Il n'y a pas (ou très peu) d'intervention informatique et aucun processus défini pour examiner ou retirer les outils obsolètes

Les services choisissent les outils en fonction de leurs préférences individuelles

Les organisations se développent rapidement, sans synchroniser leur stratégie technologique

À un moment donné, vos équipes se rendent compte qu'elles passent plus de temps à suivre des informations et des mises à jour dans plusieurs outils qu'à faire leur travail proprement dit, ce qui correspond à la définition de la prolifération des outils.

Si cela vous semble familier, il est temps de faire le ménage dans votre garage et de tenter de regrouper vos outils, ce qui constitue la prochaine étape logique.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment le changement constant d'onglet nuit à la productivité de votre équipe👇🏼

L'impact sur l'entreprise de la prolifération incontrôlée des outils

La prolifération des outils réduit silencieusement la productivité, les budgets et la prise de décision. Comme elle s'installe progressivement, la plupart des équipes ne se rendent compte de son impact que lorsque quelque chose ne fonctionne plus. À mesure que les outils se multiplient, ils forment la manière dont les équipes interagissent, gèrent les informations et s'alignent sur les objectifs. Sans un système clair, les petites inefficacités se transforment rapidement en problèmes plus importants.

Une étude de Harvard a montré qu'un seul employé active/désactive plus de 3 600 fois par jour d'un outil à l'autre et d'une fenêtre à l'autre ! Une perte considérable de temps de productivité pour les équipes, simplement parce qu'un seul outil ne peut pas tout faire.

Ce phénomène est étroitement lié à la prolifération des tâches : un environnement dans lequel le contexte de travail est dispersé entre des outils, des plateformes, des fils de discussion par e-mail, des messages instantanés et autres éléments incompatibles et cloisonnés. Et cela a un coût élevé. 2 500 milliards de dollars, pour être exact.

Diagramme de prolifération du travail avec description

Voyons ce qui se passe lorsque la prolifération des outils n'est pas maîtrisée.

🧩 Flux de travail fragmentés

Les silos de données apparaissent lorsque les équipes utilisent des outils de suivi des tâches déconnectés, ce qui empêche le partage fluide des informations et crée des flux de travail fragmentés. Les informations passent entre les mailles du filet, les objectifs s'éloignent et personne n'a une vue d'ensemble.

Imaginez que l'équipe marketing suive les projets dans un outil, l'équipe de développement dans un autre et que la direction jongle entre différents tableaux de bord pour rester informée. Ce n'est pas de la collaboration, c'est une progression dispersée. De plus, sans une communication solide au sein de l'équipe, les choses ne font que devenir plus fragmentées.

Chaque nouvelle application ajoutée à votre pile élargit votre empreinte numérique, affaiblissant ainsi la sécurité de votre organisation.

Plus il y a de comptes utilisateurs, plus il y a de données stockées à plusieurs endroits et plus il y a de points de défaillance. Et lorsque ces outils ne sont pas correctement intégrés, vous vous retrouvez avec des angles morts, tant en termes de visibilité que de risques de sécurité.

Pire encore, la gestion des permission entre des outils dispersés crée des risques : les utilisateurs inactifs ne sont pas supprimés et les données sensibles restent dans les anciennes applications. Cela retarde la réponse à l'incident et rend la conformité plus difficile. Plus vous jonglez avec des outils, plus vous devenez vulnérable.

🧠 Le saviez-vous ? Les organisations du monde entier utilisent en moyenne 112 applications SaaS pour leurs fonctions. Et ce nombre ne devrait cesser d'augmenter au cours des prochaines années.

💸 Les coûts liés aux outils s'accumulent rapidement, et discrètement.

Les outils SaaS peuvent être coûteux, mais leur coût réel dépasse le simple abonnement mensuel. Vous payez également pour la formation, l'assistance, les changements de contexte et les faibles taux d'adoption. Les applications redondantes restent souvent inutilisées en arrière-plan, grevant discrètement votre budget.

Et ce n'est qu'un aperçu.

Si votre équipe passe plus de temps à déterminer quel outil utiliser qu'à l'utiliser réellement, c'est du temps rémunéré qui est gaspillé. Un contrôle idéal des coûts dans la gestion de projet commence par l'identification de la destination de vos dépenses en logiciels.

⚙️ Les freins opérationnels deviennent votre nouveau normal

Lorsque le travail est réparti sur cinq tableaux de bord de projet différents, il est impossible d'avoir une vision claire de ce qui se passe. Les équipes mettent en place des processus manuels uniquement pour combler les lacunes entre les outils : copier-coller des données, saisir à nouveau les mises à jour ou synchroniser manuellement les applications.

Au lieu de faire avancer le travail, votre équipe contourne le problème et passe plus de temps à gérer les flux de travail qu'à accomplir des tâches utiles.

📮ClickUp Insight : les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discuter et appels sur une seule plateforme, achevant ainsi ses flux de travail alimentés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, donne de la visibilité au travail et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte, tandis que l'IA s'occupe du reste.

Comment identifier la prolifération des outils dans votre organisation

La plupart des équipes ne se rendent pas compte qu'elles sont confrontées à une prolifération des outils jusqu'à ce que celle-ci commence à ralentir leur travail. À ce stade, elle affecte déjà la façon dont les gens travaillent, communiquent et réalisent leurs projets. Les signes ne sont pas toujours évidents, mais ils sont bien là. Il suffit de savoir où chercher pour mieux maîtriser la gestion de vos outils.

Voici quelques signes indiquant que votre équipe est confrontée à la prolifération des outils :

Vous suivez le même projet à plusieurs endroits. Une tâche est marquée comme « terminée » dans un outil, mais toujours « en cours de révision » dans un autre.

Les membres de l'équipe ont recours à des solutions de contournement pour rester synchronisés. Captures d'écran dans les fils de discussion, liens vers des dossiers, mises à jour manuelles dans les tableaux de bord : rien de tout cela n'est intégré, tout est bricolé.

Tout le monde doit rechercher le contexte : personne ne sait où se trouve la dernière mise à jour ou l'historique complet d'une tâche. Il est parfois enfoui dans un document portant le titre « Final_final_vf », parfois dans un fil de commentaires. Il n'existe pas de source unique de vérité et vous devez vérifier auprès de plusieurs personnes et outils pour obtenir la vérité. personne ne sait où se trouve la dernière mise à jour ou l'historique complet d'une tâche. Il est parfois enfoui dans un document portant le titre « Final_final_vf », parfois dans un fil de commentaires. Il n'existe pas de source unique de vérité et vous devez vérifier auprès de plusieurs personnes et outils pour obtenir la vérité. La prolifération du contexte est omniprésente.

Les gens évitent complètement d'utiliser certains outils. Soit ils sont trop complexes, trop redondants, soit personne ne se souvient pourquoi ils ont été adoptés au départ.

Vous intégrez les nouveaux employés en leur expliquant cinq outils redondants qui font le travail à faire d'un seul. Et à la fin, ils sont dépassés, et non pas opérationnels.

Vous devez ouvrir plusieurs onglets rien que pour gérer votre journée. Et si l'un d'entre eux plante, tout votre flux de travail est bloqué.

Vous changez constamment d'outils simplement pour gérer plusieurs projets . Rien ne fonctionne à un seul endroit, donc votre cerveau ne reste jamais au même endroit non plus.

Comment lutter efficacement contre la prolifération des outils

Le problème de la prolifération des outils ne se résout pas tout seul ; plus il persiste, plus il coûte cher.

Pour y remédier, il faut commencer par agir de manière intentionnelle : ne pas tout supprimer, mais prendre des décisions plus intelligentes et plus rationnelles pour aller de l'avant.

Voici cinq stratégies concrètes qui aideront vos équipes à reprendre le contrôle sans perturber ce qui fonctionne encore.

Il est tentant de commencer par réduire le nombre d'outils. Mais avant cela, prenons un peu de recul. Observez comment le travail se déroule au sein de votre équipe. De l'idée à la mise en œuvre, quelles sont les étapes impliquées ? À quel moment le contexte se perd-il ? Ce n'est qu'alors que vous pourrez identifier les outils qui favorisent ce flux et ceux qui le perturbent.

Cela vous évite de « nettoyer » des outils qui résolvent de réels problèmes ou, pire encore, de conserver ceux qui créent des frictions.

2. Recherchez une plateforme unique où vos flux de travail peuvent converger

La plupart des équipes de sécurité ne cherchent pas à multiplier les outils informatiques. Cela se produit parce que différentes applications résolvent un problème spécifique à la fois. Mais au final, vous utilisez un outil pour les documents, un autre pour les tâches, un autre pour les objectifs et un autre pour discuter.

Une stratégie plus durable ? Remplacez les outils spécialisés par une plateforme unifiée alimentée par l'IA qui fait plus et le fait bien. La consolidation des outils ne signifie pas sacrifier des fonctionnalités. Il s'agit plutôt de réduire le bruit.

3. Trouvez le juste équilibre entre autonomie et compte

Laisser les équipes choisir leurs outils peut renforcer leur adhésion, mais cela conduit au chaos sans une supervision claire. Créez un modèle dans lequel les équipes peuvent adopter les outils qui leur conviennent, mais attribuez la propriété et l'obligation de rendre compte afin de suivre l'utilisation, le coût et la valeur des outils.

Lorsque chaque outil a un propriétaire, vous évitez d'accumuler des identifiants oubliés et des dépenses en double.

4. Considérez la consolidation des outils comme un déploiement agile

Vous n'avez pas besoin de tout régler du jour au lendemain. Au lieu d'une refonte complète, supprimez progressivement un outil à la fois. Choisissez une application redondante, migrez les flux de travail sur deux à trois semaines, puis supprimez-la complètement avant de passer à autre chose.

Cela vous permet d'améliorer votre pile sans perturber votre élan, comme dans tout autre processus agile.

5. Automatisez à la source pour réduire la dépendance aux outils

Si vos processus reposent sur le copier-coller manuel ou l'assemblage de mises à jour provenant de plusieurs applications, vos outils ne font pas leur job. Recherchez des plateformes dotées d'une automatisation native capable d'acheminer les tâches, de déclencher des actions et d'éliminer le travail répétitif sans avoir recours à des solutions de fortune.

L'objectif n'est pas seulement de réduire le nombre d'outils, mais aussi de réduire les transferts.

🧠 Le saviez-vous ? Les trois quarts des décideurs informatiques américains rapportent une prolifération technologique modérée à extension, et les deux tiers d'entre eux y remédient désormais grâce à des stratégies proactives de consolidation des outils.

Intégration ou consolidation des outils : quelle est la meilleure solution ?

Une fois que vous avez identifié les outils superflus dans votre arsenal, la question suivante est de savoir s'il vaut mieux faire une connexion de ce que vous avez ou le remplacer par quelque chose de mieux.

Les deux approches peuvent travailler, mais une seule vous met dans les paramètres d'une clarté à long terme. Voyons rapidement un aperçu des défis liés à l'intégration et à la consolidation des outils :

Approche Ce qu'il fait Quand l'utiliser Exemple Intégration Fournit la connexion entre les outils existants via des API, des plug-ins ou des plateformes tierces. Lorsque votre équipe doit maintenir les flux de travail actuels tout en améliorant la visibilité et la synchronisation à court terme Créez la connexion entre votre outil de suivi de projet, votre outil de suivi du temps et votre outil de discuter à l'aide d'outils d'automatisation tels que Zapier ou des API natives. Convergence ou consolidation Remplacez plusieurs outils par une seule plateforme qui prend en charge de multiples fonctions. Lorsque vous êtes prêt à réduire la complexité inutile, à réduire les coûts et à éliminer à long terme le passage d'une application à l'autre Utilisez une seule plateforme pour les tâches, les documents, les objectifs et la communication, au lieu de gérer quatre ou cinq applications distinctes.

Bonnes pratiques pour l'évaluation et la sélection des outils

Il est plus facile de remédier à la prolifération des outils une fois pour toutes. C'est plus difficile lorsque vous devez y remédier chaque année. Voici comment éviter de tourner en rond :

Effectuez un audit des outils deux fois par an ou une fois par an. Examinez leur utilisation, les chevauchements et le retour sur investissement, et pas seulement ce qui est installé.

Définissez les principaux cas d'utilisation de votre équipe. Concentrez-vous sur les besoins réels, et non sur les fonctionnalités souhaitées.

Mettez en place un flux de travail d'approvisionnement simplifié. Ne laissez pas chaque équipe ajouter de nouvelles applications sans les avoir examinées au préalable.

Créez des normes d'intégration. Si un outil nécessite un tutoriel en 10 étapes rien que pour se connecter, passez votre chemin.

Utilisez des classements fiables, tels que ces meilleurs outils de productivité , pour comparer la facilité d'utilisation, l'adoption et la valeur à long terme.

ClickUp : la solution ultime à la prolifération des outils

À ce stade, vous vous dites peut-être : « Bien sûr, simplifier, c'est très bien, mais comment faire sans perdre en fonction ? »

C'est là que ClickUp entre en jeu.

Le travail tel qu'il est pratiqué aujourd'hui est inefficace. Nous passons 60 % de notre temps à partager, rechercher et mettre à jour des informations à l'aide de différents outils. Nos projets, notre documentation et notre communication sont dispersés entre des outils déconnectés qui nuisent à la productivité.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, regroupe les projets, les connaissances et le discuter en un seul endroit, le tout alimenté par l'IA professionnelle la plus cohérente au monde.

Aujourd'hui, plus de 3 millions d'équipes utilisent ClickUp pour travailler plus rapidement grâce à des flux de travail plus efficaces, des connaissances centralisées et un chat axé sur la concentration qui élimine les distractions et débloque la productivité organisationnelle.

Voici comment cela se traduit dans la pratique :

✅ Convergence optimisée par l'IA

Avec ClickUp AI, vous bénéficiez d'un espace de travail unifié et intelligent qui élimine la prolifération des outils et permet à votre équipe de rester concentrée.

ClickUp Brain est intégré à votre environnement de travail, il comprend donc le contexte de votre équipe : projets, outils et documents. Au lieu de copier-coller des invites dans une application distincte, vous l'utilisez directement là où le travail est effectué. Posez une question et obtenez une réponse contextuelle qui vous aidera à faire avancer vos projets.

Vous pouvez également utiliser cet assistant IA intégré pour rédiger n'importe quel document ou résumer instantanément de longues discussions, afin que les parties prenantes restent sur la même longueur d'onde sans avoir à lire l'intégralité des historiques de discussion.

Résumer instantanément les fils de tâches avec ClickUp Brain.

⭐ Bonus : une IA professionnelle achevée dans une application de bureau Oubliez les tracas liés au passage d'une application ou d'une plateforme à l'autre grâce à ClickUp Brain MAX. Il fusionne vos fonctions de travail les plus importantes (IA, recherche et automatisation) au sein d'une seule et même expérience de bureau simplifiée. Voici ce que vous obtiendrez : Commandes vocales faciles à utiliser avec Talk to Texte, pour que tu puisses travailler les mains libres et rester dans le flux .

Une seule barre de recherche qui extrait les résultats de toutes vos applications et fichiers en connexion.

Une IA intelligente et contextuelle qui vous offre de l'assistance à chaque étape de votre flux de travail

Des automatisations qui établissent la connexion de vos outils placés dans les favoris, vous permettant de gérer des tâches sur plusieurs plateformes sans jamais quitter ClickUp

Accédez à des modèles d'IA externes haut de gamme tels que ChatGPT, Gemini et Claude, directement depuis l'application Brain MAX

✅ Forfait vos projets à votre façon

Suivez chaque élément en mouvement en un seul endroit grâce à ClickUp Gestion de Projet

Chaque équipe gère ses projets différemment, et les outils de sécurité rigides créent souvent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. ClickUp Gestion de projet vous permet de créer des flux de travail adaptés aux opérations de votre équipe. Utilisez des statuts personnalisés, des dépendances de tâches et des assignés dans les tableaux Kanban, les échéanciers, les diagrammes de Gantt et les calendriers, selon ce qui convient le mieux à votre flux.

Dans les équipes interfonctionnelles, tous les membres, du marketing à l'ingénierie, travaillent à partir du même espace, mais avec des vues personnalisées en fonction de leurs besoins. Il n'est plus nécessaire de passer d'un outil à l'autre pour gérer différents flux de travail.

Attribuez plusieurs propriétaires en un seul clic avec ClickUp tâches

Les outils de gestion des tâches sont généralement trop basiques ou trop lourds, et aucun des deux ne permet à votre équipe d'avancer plus rapidement. ClickUp Tasks vous offre la flexibilité nécessaire pour gérer votre travail à n'importe quelle échelle. Vous pouvez diviser le travail en sous-tâches, définir des priorités, assigner des observateurs et estimer le temps nécessaire. Vous pouvez également utiliser les champs personnalisés avec IA pour obtenir les dernières mises à jour et le contexte d'une tâche sans avoir à la parcourir manuellement.

Pour les gestionnaires de projet qui jonglent entre les tableaux de sprint, la gestion du backlog et les cycles de révision, cela signifie moins de frictions, moins de mises à jour perdues dans la traduction et une meilleure harmonisation entre les flux de travail.

✅ Conservez vos documents à proximité de votre travail

Connectez vos idées réelles à l'action réelle avec ClickUp Documents

Les documents, les notes de réunion et les résumés de projet passent souvent inaperçus lorsqu'ils sont stockés dans d'autres outils. ClickUp Docs conserve tout ce contenu dans le même espace de travail que vos tâches et vos échéanciers. Vous pouvez mentionner des tâches, assigner des personnes, intégrer des widgets et tout organiser par espace de travail, dossier ou projet.

Pour les équipes très occupées qui travaillent dans l'urgence, cela signifie un accès en un clic au bon contexte au bon moment.

✅ Communiquez sans changer de contexte

Connectez vos équipes à des tâches réalisables grâce à ClickUp Chat

Les messages se perdent dans Slack. Les réponses disparaissent dans les fils de discussion par e-mail. ClickUp Chat rassemble les discussions, les commentaires et les fils de tâches en un seul endroit, afin qu'il n'y ait pas de décalage entre la communication et l'exécution.

Au lieu de consulter quatre outils pour répondre à la question « Quel est le statut de cette tâche ? », vous pouvez simplement consulter la tâche et voir l'ensemble de la discussion jointe.

✅ Automatisez les flux de travail, sans avoir recours à des solutions de fortune

Créez facilement des flux de travail personnalisés avec ClickUp Automatisations

Si votre équipe assemble des flux de travail à l'aide d'outils d'automatisation externes, vous ne gagnez pas de temps, vous gérez simplement la complexité.

ClickUp Automatisations vous aide à rationaliser vos processus quotidiens en déclencheant des actions, en attribuant du travail, en déplaçant des tâches ou en envoyant des mises à jour en fonction des conditions que vous contrôlez.

Cela signifie moins de mises à jour manuelles, moins de messages du type « Avez-vous vu ceci ? » et moins d'effort consacré à la gestion du flux de travail.

✅ Tout voir, instantanément

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble de tout votre travail, des sprints aux aperçus de l'équipe commerciale

Lorsque le travail est réparti entre plusieurs outils, personne n'a de visibilité, et c'est ainsi que de petits obstacles se transforment en retards importants.

Les tableaux de bord ClickUp vous affichent une vue personnalisable en temps réel de la progression, de la capacité, des délais et des obstacles, le tout en un seul endroit.

Que vous gériez une ou cinq équipes, cela se traduira par moins de réunions de statut, des rapports plus rapides et des décisions basées sur des données en temps réel, et non sur des instantanés épars.

Connectez vos applications favorites grâce à plus de 1 000 intégrations ClickUp

ClickUp réduit votre besoin d'intégrations d'outils, mais ne supprime pas cette option.

ClickUp Integrations vous permet de connecter les applications dont votre équipe a encore besoin, afin que vous puissiez conserver ce qui fonctionne tout en consolidant progressivement le reste.

Cette solution est idéale pour les équipes qui effectuent une transition progressive, car elle vous évite de devoir réorganiser l'ensemble de vos outils en une seule fois.

Hit Your Mark Media, une agence de marketing numérique, était confrontée à des flux de travail fragmentés causés par des outils déconnectés entre le travail des clients, les rapports et la communication. Après être passée à ClickUp, elle a remplacé plus de cinq outils, dont Loom, Miro, Toggl, Tango et Slack. Le résultat ? 3 000 $ économisés chaque année en remplaçant Slack

Suivi plus rapide des performances grâce au système basé sur les sprints de ClickUp

Plus de visibilité et moins de frais généraux pour toute l'équipe Derek Archer, PDG, a qualifié cela de passage de la « gestion des problèmes » à leur résolution effective, grâce à un espace unifié adapté à leur mode de travail.

Bonnes pratiques pour prévenir la prolifération future des outils

Vous avez mis de l'ordre dans le chaos. Il s'agit maintenant de maintenir cet état de fait. Ces habitudes aident les équipes à rester efficaces, concentrées et maîtres de la situation à mesure qu'elles se développent :

Encouragez une mentalité « moins c'est mieux ». Les outils doivent être le dernier recours, pas la première réaction

Concevez d'abord vos flux de travail, puis trouvez les outils qui leur correspondent, et non l'inverse

Nettoyez régulièrement votre espace de travail numérique : archivez les anciennes tâches, supprimez les vues inutilisées et fermez les espaces inactifs

Réduisez au minimum les changements de contexte en vous en tenant à des outils qui centralisent la communication et l'exécution

Définissez comment chaque outil doit être utilisé et où s'arrête son rôle

Normalisez l'hygiène des outils en donnant la priorité à un code propre, à des fichiers organisés et à des bureaux bien rangés

Adoptez de meilleures habitudes, pas seulement de meilleurs systèmes, car moins d'outils = une meilleure concentration = des équipes plus productives (voici quelques astuces de productivité réelles pour le prouver)

Simplifiez votre travail avec ClickUp

La prolifération des outils est un phénomène qui s'insinue insidieusement dans les entreprises. Elle se présente sous le couvert de la progression technologique, mais, le plus souvent, elle crée des lacunes, de la confusion et des retards lorsqu'elle n'est pas maîtrisée.

Que vous constatiez des doublons dans votre travail, des mises à jour éparpillées ou des propriétés floues, c'est le signe que votre infrastructure technologique a besoin d'attention. La bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin d'ajouter un autre outil pour y remédier.

Mais en convergeant les outils de travail et en les connectant à une IA hautement contextuelle, les utilisateurs de ClickUp gagnent en flexibilité pour tout gérer, des tâches aux documents en passant par les mises à jour de l'équipe, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Pas de chaos. Pas de compromis. Un seul outil qui vous convient.

Inscrivez-vous pour obtenir un compte CickUp gratuit et simplifiez votre flux de travail.