12 exemples d'agents IA puissants qui transforment les industries

Imaginez ceci : une équipe de vente au détail a passé deux semaines à analyser les données clients pour identifier les tendances d'achat, pour finalement se rendre compte qu'elles étaient déjà obsolètes. Pendant ce temps, l'agent IA de leur concurrent a signalé ce changement, ajusté les prix et lancé une promotion en temps réel.

Devinez lequel a vu son équipe commerciale augmenter de 22 % ?

Voici comment les agents IA donnent un avantage concurrentiel aux entreprises.

Dans cet article, nous examinerons des exemples d'agents IA qui aident les entreprises à garder une longueur d'avance, plutôt que de se noyer dans des tableaux de bord obsolètes. 🧰

Que sont les agents IA ?

Les agents IA sont des systèmes d'intelligence artificielle ou des logiciels qui perçoivent leur environnement de manière autonome, prennent des décisions et exécutent des tâches ou atteignent des objectifs pour les utilisateurs ou d'autres systèmes sans intervention humaine.

via BCG

Ils peuvent interagir avec leur environnement, collecter et analyser des données, et déterminer la meilleure action à mener pour atteindre des objectifs prédéfinis. Ces outils utilisent des techniques avancées telles que les grands modèles linguistiques (LLM), l'apprentissage automatique (ML) et le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre ce qui se passe, établir un plan et accomplir des tâches, souvent en plusieurs étapes.

🧠 Anecdote : L'agent IA « le plus intelligent » n'est pas toujours le meilleur. Un modèle plus petit, adapté à votre domaine, sera souvent plus performant qu'un modèle généraliste géant, en particulier pour les tâches où la précision prime sur l'éloquence.

Exemples d'agents IA par secteur

Voici quelques exemples des différents types d'agents IA en action et de leur impact considérable dans divers secteurs. ⚒️

1. Service client

Les outils d'IA pour l'automatisation du service client traitent les demandes courantes, détectent le sentiment des clients et assistent les agents humains en leur fournissant des informations pertinentes. Voici comment ils peuvent vous aider :

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7 pour traiter les questions courantes et résoudre les problèmes courants

Analysez le sentiment des clients en temps réel pour détecter leur frustration et signaler les problèmes critiques aux agents humains

Assistance en direct aux représentants humains, suggestion de réponses pertinentes et extraction de contenu de la base de connaissances pendant les discussions

📌 Exemple : L'assistant virtuel « Charlie » de HomeServe traite plus de 11 000 appels par jour, prend des rendez-vous pour des réparations, redirige les appels et répond aux questions courantes afin que les agents humains puissent se concentrer sur les tâches plus complexes. via The Wall Street Journal

💡 Conseil de pro : Tous les types d'agents IA n'ont pas besoin d'autonomie. S'agit-il d'une assistance (aide à un humain), d'une opération (exécution d'une tâche) ou d'une prise de décision ? Clarifiez cela dès le départ. Cela changera la façon dont vous concevez l'accès, les niveaux de confiance et les interfaces.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % d'entre elles affirment que les tâches répétitives occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent pas beaucoup de réflexion stratégique ou de créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents ClickUp AI vous aident à éliminer cette corvée. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité du travail.

2. Équipe commerciale

Les agents IA rationalisent les processus commerciaux grâce à la hiérarchisation des prospects, à la gestion automatisée des relations clients (CRM) et à des efforts de prospection personnalisés. Voici comment ils peuvent vous aider :

Évaluez automatiquement les prospects en fonction des données historiques et des informations comportementales, afin que les commerciaux sachent à qui donner la priorité

Mettez à jour vos systèmes CRM de manière autonome en enregistrant les appels, en mettant à jour les champs de contact et en planifiant les suivis

Envoyez des messages personnalisés et générez des e-mails de prospection adaptés à l'étape de l'entonnoir dans laquelle se trouve chaque acheteur

📌 Exemple : L'agent IA Dash de LocaliQ met à jour de manière autonome les enregistrements CRM et automatise les suivis. Les systèmes IA ajustent également de manière dynamique les scores des prospects à mesure que ceux-ci interagissent avec les campagnes. via LocaliQ

🧠 Fait amusant : L'utilité d'un agent se résume souvent à un seul mot : orchestration. Un bon agent n'est pas excellent parce qu'il génère du texte, mais parce qu'il sait quand, pourquoi et comment communiquer avec d'autres systèmes, déclencher une logique et passer le relais en douceur aux humains.

📖 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

3. Marketing

L'IA facilite l'automatisation du marketing, la création de contenu, l'optimisation des campagnes et la segmentation de l'audience. Voici comment vous pouvez en tirer parti :

Générez du contenu optimisé pour le référencement naturel (SEO) pour les blogs, les publicités et les pages d'accueil à l'aide de mots-clés contextuels et d'un ton adapté

Optimisez vos campagnes publicitaires en temps réel et ajustez vos stratégies d'enchères en fonction des tendances de performance

Segmentez dynamiquement vos audiences à l'aide de données comportementales et démographiques pour mieux cibler vos campagnes

📌 Exemple : Skott AI aide les spécialistes du marketing à adapter la production de contenu tout en maintenant la qualité du référencement. Des outils tels que Performance Max de Google utilisent l'IA pour ajuster automatiquement les publicités en fonction du comportement des utilisateurs. via Lyzr

💡 Conseil de pro : les spécialistes du marketing peuvent créer un agent Autopilot personnalisé dans ClickUp qui vérifie automatiquement la qualité et la cohérence des tâches de contenu avant qu'elles ne soient marquées comme achevées.

Voici comment cela fonctionne :

Déclencher : un rédacteur de contenu déplace sa tâche à l'étape « Révision »

Scan : l'agent vérifie qu'un document est joint et que le nombre de mots répond aux critères

Révision : l'agent lit le document et génère un commentaire de retour tel que :

👋 Salut @Taylor, voici une brève révision de ce brouillon : ✅ Points forts : Structure et flux clairs

CTA en accord avec les objectifs de notre campagne ⚠️ Révisions suggérées : Envisagez d'adoucir le ton d'introduction, qui est un peu agressif pour notre public

Deux problèmes de grammaire dans le paragraphe 3 (voir suggestions dans le document)

Ajoutez une statistique ou une citation pour étayer l'argument principal de la section 2 Une fois corrigé, n'hésitez pas à le déplacer vers « Révision finale » ! 🚀

Notification : l'auteur est averti, les commentaires sont exploitables et aucun responsable n'a besoin d'intervenir manuellement

Voici un guide étape par étape pour configurer votre premier agent dans ClickUp👇🏽

4. Opérations

L'IA sur le lieu de travail améliore l'efficacité opérationnelle grâce à la maintenance prédictive, à la gestion des stocks et à l'optimisation des processus. Voici ce que vous pouvez faire avec les agents dans les opérations :

Prévoyez les pannes d'équipement avant qu'elles ne se produisent grâce aux données des capteurs et aux modèles d'utilisation

Automatisez la gestion des stocks et les prévisions de la demande pour réapprovisionner automatiquement vos fournitures

Identifiez les inefficacités dans les flux de travail à l'aide de l'exploration des processus et suggérez des optimisations

📌 Exemple : Les entreprises manufacturières utilisent l'IA pour réduire les temps d'arrêt imprévus grâce à l'analyse prédictive et à la maintenance. Les détaillants comme Walmart exploitent l'IA pour réapprovisionner automatiquement leurs stocks en fonction des ventes en temps réel. via Walmart

🔍 Le saviez-vous ? Plus de 70 % des efforts d'adoption de l'IA privilégient désormais les agents IA orientés vers l'action plutôt que ceux purement conversationnels.

5. Recrutement

Les agents IA transforment le recrutement, rationalisent la sélection des candidats, réduisent les préjugés et automatisent la planification. Voici ce que font ces outils :

Analysez intelligemment les CV en fonction des compétences et des mots-clés correspondant aux descriptions de poste à l'aide du NLP

Réduisez les biais dans la sélection grâce à des données anonymisées sur les candidats et à une évaluation standardisée

Planifiez automatiquement des entretiens grâce à des fonctionnalités de synchronisation entre fuseaux horaires et calendriers

📌 Exemple : Hirevue + Pymetrics IA, utilisé par Unilever, combine l'engagement par chat, les tests cognitifs interactifs et l'analyse intelligente d'entretiens vidéo. Il examine la façon dont les candidats pensent, s'expriment et se présentent afin de déterminer s'ils correspondent au profil recherché. via Hirevue

📖 À lire également : Comment utiliser les agents basés sur la connaissance dans l'IA

6. Codage

Les développeurs bénéficient d'agents IA qui les assistent dans la génération de code, le débogage et la documentation. Voici comment vous pouvez utiliser ces agents :

Générez des extraits de code et des modèles contextuels au fur et à mesure que les développeurs tapent

Identifiez les bugs et les vulnérabilités en temps réel, souvent avant même le début des tests

Créez de la documentation à partir de bases de code, y compris des références API et des explications en ligne

📌 Exemple : GitHub Copilot aide les développeurs à coder plus rapidement grâce à des suggestions intelligentes. Des outils tels que Bito. ai documentent automatiquement les fonctions et les points de terminaison pour gagner du temps. via GitHub

💡 Conseil de pro : Commencez par le résultat, pas par le logiciel. Avant d'introduire un agent IA, définissez la décision ou la tâche que vous souhaitez lui confier, de bout en bout. Ne créez pas un chatbot pour « l'assistance ». Créez un résolveur pour « annuler mon abonnement avec logique de remboursement »

7. Productivité personnelle

🔍 Le saviez-vous ? Avec 53,4 %, l'un des principaux cas d'utilisation des agents est la rationalisation des tâches pour améliorer la productivité personnelle ou l'assistance.

Les agents IA pour la productivité agissent comme des assistants personnels, gérant les tâches, les e-mails et les réunions afin d'améliorer la productivité individuelle. Ils aident à :

*résumez les réunions en envoyant aux participants les points clés et les éléments d'action à retenir

Triez vos e-mails , classez les messages par priorité et rédigez des réponses

Automatisez les tâches administratives telles que la réservation de réunions, le classement des dépenses ou la mise à jour des calendriers

📌 Exemple : L'outil d'agent IA de Zoom propose des résumés instantanés après les réunions. Les agents intégrés à Gmail peuvent répondre aux e-mails ou les classer par ordre d'urgence. via Zoom

💡 Conseil de pro : utilisez les agents Autopilot préconfigurés de ClickUp pour rester concentré. Configurez les agents Rapport quotidien ou Compte rendu d'équipe pour résumer automatiquement chaque matin vos tâches prioritaires, les éléments en retard et les priorités, afin de ne pas perdre 30 minutes à déterminer ce que vous devez faire ensuite. Ajoutez-les à votre Espace personnel ou à votre discussion privée et obtenez un forfait clair, optimisé par l'IA, avant même d'ouvrir votre boîte de réception !

8. Finance

Les agents IA améliorent la sécurité, les stratégies d'investissement et la conformité dans le secteur financier. Vous pouvez les utiliser pour :

Détectez les anomalies dans les transactions afin de signaler immédiatement toute fraude ou activité irrégulière

Optimisez vos portfolios d'investissement à l'aide de simulations et de données de marché en temps réel

Assurez la conformité et générez des pistes d'audit et des rapports réglementaires

📌 Exemple : Certains agents IA dans le domaine de la FinTech peuvent signaler les fraudes par carte de crédit dès qu'elles se produisent. Les robots-conseillers comme TechCrunch utilisent l'IA pour optimiser la répartition des actifs et rééquilibrer les portfolios. via Betterment

💡 Conseil de pro : Créez des garde-fous avec des procédures d'escalade. Chaque agent IA doit disposer d'un protocole « Je ne sais pas » intégré. Ne visez pas la perfection, mais concevez des flux de secours qui redirigent les cas limites complexes vers un humain. Vous gagnerez ainsi la confiance de votre équipe et de vos utilisateurs.

9. Commerce électronique

Les agents IA personnalisent l'expérience d'achat, gèrent les retours et facilitent la découverte des produits. Ces outils :

Fournissez des recommandations intelligentes en analysant les historiques de navigation et d'achat

Traitez automatiquement les retours grâce à des flux de travail basés sur l'IA qui gèrent les remboursements et le réapprovisionnement

Activez la recherche visuelle qui permet aux utilisateurs de télécharger des images pour trouver instantanément des produits similaires

📌 Exemple : Les agents « Chat-to-Buy » sur des plateformes telles que WhatsApp permettent aux utilisateurs de parcourir, sélectionner et acheter des produits entièrement via le chat, grâce à des intégrations avancées de NLP et de backend qui offrent une expérience de commerce conversationnel fluide. Les marchands Amazon et Shopify utilisent l'IA pour proposer des suggestions de produits « Vous aimerez peut-être aussi ». Les outils de recherche visuelle tels que Syte. ai permettent aux utilisateurs de trouver des éléments en prenant une photo. via Syte.ai

10. Informatique et cybersécurité

Les agents IA renforcent les systèmes informatiques en automatisant les tâches d'assistance et en identifiant de manière proactive les menaces. Voici ce qu'ils peuvent faire pour vous :

Résolvez automatiquement les tickets informatiques, y compris la réinitialisation des mots de passe et la gestion des correctifs

Traquez les menaces de sécurité en fonction des modèles détectés dans les journaux et les activités du système

Prévoyez les besoins en infrastructure et adaptez automatiquement les ressources en fonction des pics de trafic

📌 Exemple : L'IA d'Aisera résout de manière autonome les problèmes informatiques de niveau 1. Les plateformes de cybersécurité telles que Darktrace utilisent l'IA pour détecter les menaces en temps réel. via Aisera

🔍 Le saviez-vous ? Même un seul agent IA s'appuie généralement sur différents composants : modèles linguistiques, outils de recherche, moteurs de règles et systèmes de mémoire spécifiques à une tâche. Il s'agit davantage d'une petite équipe en coulisses que d'un artiste solo.

📖 À lire également : Les meilleurs agents IA pour la gestion de projet

11. Santé

Les agents IA assistent les professionnels de santé en améliorant les diagnostics, en surveillant les patients et en rationalisant les tâches administratives pour automatiser les flux de travail. Les applications ont un impact considérable : les modèles IA détectent le cancer du poumon à un stade précoce grâce à l'analyse d'images. Les plateformes d'essais cliniques utilisent désormais l'IA pour trouver des participants éligibles au sein de vastes réseaux hospitaliers. Et bien plus encore.

Comprenons comment cela peut vous aider :

Assistance au diagnostic basée sur l'analyse d'images et les premiers signes de maladie

Suivez l'observance des patients, rappelez aux utilisateurs de prendre leurs médicaments ou de se rendre à leurs rendez-vous

Associez les patients aux essais en fonction de leurs dossiers médicaux pour déterminer leur admissibilité

📌 Exemple : Les fournisseurs, prestataires de soins de santé doivent souvent évaluer la condition d'un patient avant une consultation ou une orientation vers un spécialiste, mais cette tâche manuelle peut être incohérente et chronophage. Les systèmes IVR, tels que ceux optimisés par les agents vocaux IA de Plivo, rationalisent ce processus en collectant des informations clés via des invites vocales ou clavier, en identifiant les cas urgents et en les acheminant instantanément vers le professionnel de santé approprié. via Plivo

🔍 Le saviez-vous ? Malgré le potentiel des agents pour rationaliser les diagnostics, automatiser l'admission et améliorer la prestation des soins, 57 % des professionnels de santé hésitent encore à les adopter. Cela s'explique principalement par des préoccupations liées à la confidentialité des patients et à la sécurité des données.

12. Fabrication

Les agents IA automatisent les chaînes de production, optimisent les flux de travail et garantissent une qualité constante. Voici comment ils peuvent vous aider :

Effectuez des tâches répétitives et complexes telles que le soudage, la peinture et l'assemblage de pièces avec une précision et une vitesse élevées

Analysez les données des capteurs en temps réel pour prévoir les pannes d'équipement et planifier la maintenance avant que les pannes ne surviennent

Optimisez les calendriers de production et l'allocation des ressources afin de maximiser l'efficacité et réduire les temps d'arrêt

📌 Exemple : les robots alimentés par l'IA dans la construction automobile assemblent des composants de véhicules, améliorant ainsi la précision et réduisant le temps de production.

🤝 Rappel amical : Les agents intelligents ne sont pas là pour remplacer les rôles, ils remplacent le temps de réaction. Ils réduisent l'écart entre l'intention et l'exécution, compressant le temps nécessaire pour passer de « Je dois faire X » à « X est déjà en cours »

Qu'est-ce qui fait un bon agent IA ?

Toutes les IA capables de discuter ou d'automatiser une tâche ne sont pas forcément des agents performants. Les meilleurs sont stratégiques, autonomes et utiles.

Examinons quelques-unes des qualités qui distinguent les agents professionnels des prototypes. 💁

Autonomie et orientation vers les objectifs : Sait ce qu'il doit faire et se met au travail sans intervention humaine constante

Perception : Comprend l'intention et le contexte de l'utilisateur afin d'adapter efficacement les réponses

Intelligence et raisonnement : Traite les informations de manière logique pour prendre des décisions éclairées et agit de manière autonome pour atteindre les objectifs définis

Apprentissage et adaptabilité : S'adapte de manière transparente aux nouvelles informations, aux commentaires et aux environnements changeants, en tirant des enseignements des interactions et des résultats passés

Optimisation : Optimise les processus pour plus de rapidité, de précision et une utilisation efficace des ressources afin d'interagir avec les utilisateurs grâce à Optimise les processus pour plus de rapidité, de précision et une utilisation efficace des ressources afin d'interagir avec les utilisateurs grâce à l'automatisation des flux de travail par l'IA

🧠 Anecdote : Tout le monde veut former son propre modèle d'IA. En réalité, des invites intelligentes et des instructions claires sont souvent plus efficaces que des expériences de réglage coûteuses. Et avec ClickUp Brain, vous pouvez accéder à tous les modèles d'IA premium de pointe, notamment ChatGPT, Gemini, Claude et DeepSeek, sur une seule plateforme ! Accédez aux principaux LLM en un seul endroit avec ClickUp Brain, la plateforme IA de ClickUp

Comment ClickUp prend en charge les flux de travail agentés basés sur l'IA

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout alimenté par l'IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Vous souhaitez automatiser l'ensemble de votre flux de travail en quelques clics ?

C'est parti ! 💪

Agents ClickUp Autopilot

Les agents Autopilot de ClickUp sont la main-d'œuvre alimentée par l'IA au sein de ClickUp, conçue pour traiter de manière autonome les tâches routinières, fournir des informations proactives et rationaliser les flux de travail des équipes, sans avoir besoin d'un développeur ou d'une intervention manuelle.

Vous pouvez les configurer immédiatement via les agents prédéfinis ou utiliser le générateur sans code de ClickUp pour créer des agents personnalisés qui fonctionnent dans plusieurs contextes au sein de votre environnement de travail.

Utilisez l'agent de réponses automatiques dans ClickUp Chat pour obtenir des informations plus rapidement

Lorsqu'un déclencheur se produit et que la condition définie est remplie, ces agents exécutent des actions (par exemple, créer un commentaire, une tâche, une réponse) via des outils intégrés (répondre au fil, création de tâche, résumé rapide, outils de synthèse). Les agents accèdent au contenu sélectionné de l'environnement de travail (tâches, documents, discussions), aux articles publics du centre d'aide et même à vos applications connectées (Slack, Google Drive, Figma, etc. ) pour effectuer ces actions de manière indépendante.

📌 Voici quelques exemples d'agents prédéfinis : Réponses automatiques : répondez instantanément aux questions dans ClickUp Chat avec des informations pertinentes sur l'environnement de travail

Rapports hebdomadaires/quotidiens : générez automatiquement des mises à jour de projet selon un calendrier défini

Compte rendu de l'équipe : rassemblez les statuts et les obstacles de l'équipe sans avoir à contacter les membres de l'équipe

ClickUp Brain

Demandez à ClickUp Brain de créer des documents et des guides prêts à l'emploi dans ClickUp Docs

ClickUp Brain est un réseau neuronal axé sur les objectifs qui améliore la productivité de l'écosystème ClickUp. Contrairement aux chatbots traditionnels, il comprend la structure et le contexte spécifiques de votre environnement de travail (projets, tâches, documents, personnes et échéanciers), ce qui en fait un partenaire profondément intégré.

Il peut fonctionner à la fois comme un gestionnaire des connaissances par l'IA et un gestionnaire de projet par l'IA, résumant les projets, trouvant des réponses enfouies dans des documents, suggérant du contenu et même rédigeant des mises à jour pour vous. Si vous gérez des lancements, dirigez une équipe ou essayez de rester au top d'un millier de tâches, Brain vous assure d'avoir toujours une longueur d'avance.

Vous pouvez même l'utiliser pour générer instantanément des tâches ClickUp et des documents ClickUp, transformant ainsi vos idées en actions en quelques secondes. Il vous suffit d'utiliser un langage naturel avec une simple invite, « Créer une tâche pour finaliser la stratégie marketing du deuxième trimestre d'ici vendredi prochain et l'attribuer à Sarah », et il s'en chargera pour vous !

📌 Exemple : imaginons que vous soyez chef de produit et que vous prépariez une réunion avec des parties prenantes. Au lieu de vous précipiter pour rassembler vos notes, Brain vous fournit un résumé clair du sprint, met en évidence les obstacles et l'insère directement dans votre document ou votre fil Slack sans changer de contexte.

Grâce à des API ouvertes et à des automatisations intelligentes de la gestion de projet, vous pouvez connecter les agents IA de ClickUp à d'autres plateformes, ce qui vous permet d'intégrer l'IA dans chaque partie de votre système de gestion du travail.

Documents ClickUp

Optez pour ClickUp Brain pour la rédaction et la modification en cours en mode IA dans ClickUp Docs

ClickUp Docs vous permet d'écrire, de modifier et de collaborer comme dans la vie réelle, mais avec tout parfaitement connecté. Intégrez des tâches en direct, des checklists avec des échéances et même des tableaux Kanban ou des calendriers dans ces documents vivants.

De la rédaction d'une proposition à la planification d'une stratégie de contenu, en passant par la création de procédures opératoires normalisées internes, Docs synchronise tout et tout le monde. De plus, votre équipe travaille de manière asynchrone grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que les commentaires, les mentions et les curseurs partagés.

Grâce à ClickUp Brain, vous pouvez même générer automatiquement des documents à partir des données saisies dans vos projets ou de vos notes de réunion, ce qui vous évite de passer des heures à mettre en forme et à modifier vos documents. L'agent IA pour la création de contenu rédige également des premières ébauches, peaufine le contenu, résume les longues mises à jour et adapte le texte à différents publics ou formats.

📌 Exemple : Une équipe marketing qui planifie le lancement d'un produit peut modifier le même document en même temps. Le rédacteur écrit les titres, le chef de projet intègre une liste de tâches à réaliser et le designer ajoute des liens vers des moodboards. Ensuite, ClickUp Brain analyse le document, extrait les jalons clés et génère instantanément des tâches et des échéanciers.

📮 Insight ClickUp : Selon notre sondage, près de 88 % des dirigeants s'appuient encore sur des vérifications manuelles, des tableaux de bord ou des réunions pour obtenir des mises à jour. Le coût ? Une perte de temps, des changements de contexte et, souvent, des informations obsolètes. Plus vous consacrez d'énergie à rechercher des mises à jour, moins vous en avez pour agir. Les agents Autopilot de ClickUp, disponibles dans les listes et les chats, affichent instantanément les changements de statut et les fils de discussion critiques. Vous n'aurez plus jamais à demander à votre équipe de vous envoyer des « mises à jour rapides ». 👀 💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication de ses équipes de 20 % grâce à ClickUp, qui leur permet d'être mieux connectées et alignées.

Automatisations ClickUp

Débarrassez-vous de toutes les tâches répétitives et ennuyeuses grâce aux automatisations ClickUp

Vous souhaitez utiliser l'IA pour automatiser des tâches répétitives? Optez pour les automatisations ClickUp.

Vous définissez les règles, par exemple « lorsque le statut d'une tâche passe à En cours de révision, envoyer une notification à l'équipe d'assurance qualité », et la plateforme s'en charge. Pas de relance manuelle, pas de retard. Vous pouvez automatiser presque tout : les affectations, les mises à jour de statut, les notifications, et même les intégrations avec d'autres outils.

📌 Exemple : Votre équipe chargée de la réussite client reçoit des commentaires étiquetés « Urgent ». L'automatisation ClickUp crée automatiquement une nouvelle tâche, l'attribue à la bonne personne, signale le compte et synchronise ces informations avec votre système CRM.

💡 Conseil de pro : L'un des aspects les plus négligés de la formation : les critères de sortie. Définissez des limites claires à ne pas franchir par vos agents LLM (par exemple, si le sentiment de l'utilisateur est négatif ou si les scores de confiance tombent en dessous d'un certain seuil). Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'une restriction intelligente.

Votre équipe d'agents IA est à portée de clic (Up) !

Les agents IA résolvent des problèmes, accélèrent le travail des équipes et aident les entreprises à évoluer plus intelligemment que jamais. Mais quelle que soit l'intelligence d'un agent IA, son efficacité dépend du système dans lequel il travaille.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, rationalise votre travail, aide les équipes à collaborer et à rester organisées. Grâce à ses outils robustes, vous pouvez gérer des projets, des tâches, des documents et bien plus encore en un seul endroit.

Mais lorsque vous ajoutez ClickUp Brain à l'équation, vous débloquez un autre niveau d'efficacité. Vous pouvez générer des tâches et des documents en quelques secondes, automatiser les flux de travail et obtenir facilement des informations en temps réel.

Pourquoi attendre ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅