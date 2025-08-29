Modèles gratuits de production vidéo Asana pour rationaliser vos projets vidéo

46 % des Teams ont le plus de mal à gérer les retours d'information entre les Teams créatives et les Teams de développement. De plus, la visibilité limitée sur les échéanciers et le manque de partage des bonnes pratiques ralentissent souvent la livraison des vidéos.

Les modèles de production vidéo Asana permettent d'organiser les scripts, les ressources et les tâches de production. Cependant, ils ne centralisent pas entièrement la communication et ne fournissent pas un suivi en temps réel à chaque étape de la production.

Dans cet article, nous passerons en revue les modèles de production vidéo d'Asana et présenterons ClickUp comme une alternative plus performante qui regroupe les tâches, les fichiers, les échéances et les communications en un seul endroit.

C'est parti ! 🎬

Que sont les modèles de production vidéo Asana ?

Les modèles de production vidéo Asana sont des dispositions de projet prédéfinies conçues pour aider les équipes à planifier et à gérer le processus de création vidéo. Ils fournissent un cadre structuré pour mapper les différentes étapes telles que la rédaction du script, la collecte des ressources, le tournage, la modification en cours et les révisions finales.

Chaque tâche peut être attribuée aux membres de l'équipe avec des délais, afin que chacun sache ce dont il est responsable et quand le travail doit être rendu. Ces modèles standardisent les étapes de production, améliorent la coordination de l'équipe et garantissent qu'aucune étape n'est négligée.

Les Teams peuvent également personnaliser les modèles en fonction de types de vidéos spécifiques, notamment les campagnes marketing, les vidéos explicatives ou le contenu des réseaux sociaux.

Meilleurs modèles de production vidéo d'Asana et ClickUp

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de processus de production vidéo Asana ?

Voici quelques éléments à prendre en compte dans un modèle de production vidéo Asana :

définit les étapes du flux de travail : *Divise le projet en phases claires telles que la préproduction, la production et la postproduction

Comprend des sous-tâches structurées : liste les actions détaillées telles que la rédaction du script, le tournage, la modification en cours et les validations afin d'éviter toute étape manquée

Utilise des champs personnalisés : ajoute des détails tels que le format des ressources, la priorité, l'étape d'approbation ou le canal de distribution pour une meilleure organisation

Automatise les actions répétitives : déplace les tâches, attribue le travail ou avertit automatiquement les réviseurs afin de réduire les suivis manuels

permet une grande flexibilité : *Couvre la plupart des flux de travail standard de gestion de projet vidéo tout en laissant la possibilité de s'adapter à des projets uniques

Modèles gratuits de production vidéo Asana

Voici quelques-uns des meilleurs modèles gratuits de production vidéo Asana qui fournissent à votre équipe des cadres prêts à l'emploi pour planifier les tournages, attribuer les tâches et suivre la progression sans partir de zéro.

1. Modèle de production créative Asana Discovery

via Asana

La gestion des projets de production de vidéo peut s'avérer compliquée. La multiplicité des parties prenantes, le chevauchement des échéanciers et le nombre incalculable de ressources entraînent souvent des retards et une certaine confusion.

Le modèle de production créative de Discovery dans Asana clarifie cette complexité en vous offrant un hub unique pour forfait, suivi et livrer efficacement du contenu vidéo.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les scripts, les modifications en cours, les graphiques et les montages finaux sans avoir à fouiller dans vos e-mail ou vos dossiers

Standardisez les processus de production de vidéo grâce à une feuille de route claire pour chaque type de ressource, de la préproduction à la publication

Utilisez des champs personnalisés pour trier les vidéos par type, chaîne ou statut afin de faciliter la hiérarchisation et le filtrage

📌 Idéal pour : les équipes de production vidéo, les gestionnaires de contenu et les studios de création qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail et à maintenir la cohérence entre tous leurs projets vidéo.

2. Modèle de demandes créatives Asana

Le modèle de demandes créatives d'Asana est le fournisseur d'un système structuré pour gérer et hiérarchiser toutes les demandes de production de vidéo entrantes.

Il garantit que chaque demande, des clips sociaux aux vidéos tutorielles, comprend les détails nécessaires, passe sans encombre par votre flux de travail et est achevé à temps.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Recueillez à l'avance les spécifications créatives, notamment la mise en forme, la résolution, la plateforme et les délais

Classez les demandes par type, par exemple vidéos sociales, contenu promotionnel ou mises à jour internes, pour un forfait plus précis

Faites passer les demandes par différentes étapes intégrées telles que « Nouveau », « En cours », « En cours de révision », « En attente d'approbation » et « Achevé »

📌 Idéal pour : les producteurs, les coordinateurs de contenu et les Teams marketing qui gèrent plusieurs demandes créatives pour la création de storyboards.

3. Modèle de calendrier éditorial Asana

Le modèle de calendrier éditorial d'Asana offre aux équipes de production vidéo et de contenu une feuille de route visuelle claire de toutes les ressources à venir.

Des articles de blog et newsletters aux scripts vidéo et clips sociaux, ce modèle couvre l'organisation, le suivi et la collaboration à chaque étape de la création de contenu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les échéances dans le calendrier pour créer des calendriers de travail et anticiper les lancements à venir

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour chaque phase de la production afin de garantir que chacun tienne son compte

Ajustez facilement les dates d'échéance et les priorités à mesure que les calendriers et les campagnes évoluent au quotidien

📌 Idéal pour : les équipes vidéo, les services marketing et les gestionnaires de contenu qui ont besoin d'un calendrier structuré pour forfait, suivi et publier des vidéos d'entreprise et d'autres contenus.

4. Commentaires et validation des ressources créatives Asana

Le suivi des commentaires sur les projets vidéo peut rapidement devenir chaotique en raison des multiples cycles de révision, des notes éparpillées et des commentaires contradictoires, ce qui peut ralentir la production.

Le modèle de commentaires et d'approbation des ressources créatives dans Asana centralise tous les commentaires ainsi que vos ressources vidéo, ce qui permet aux Teams d'examiner, de réviser et de finaliser efficacement le contenu.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez le cycle de révision de chaque vidéo grâce à des étapes claires telles que « Brouillon », « En cours de révision », « Révisions nécessaires » et « Approuvé »

Joignez des documents de référence, des storyboards ou des scripts directement aux tâches afin de fournir un contexte aux réviseurs

Configurez des notifications automatisées pour les commentaires soumis ou les approbations reçues

Utilisez une disposition visuelle Kanban ou Tableau pour voir quelles vidéos sont en attente de saisie et lesquelles sont prêtes pour la production

📌 Idéal pour : les éditeurs de vidéo qui ont besoin d'un système clair et organisé pour recueillir les commentaires et finaliser le contenu vidéo sans retard.

5. Modèle d'échéancier Asana

Forfait et réalisez vos projets vidéo avec précision grâce au modèle d'échéancier d'Asana.

De la planification pré-production et des calendriers de tournage aux modifications post-production et à la publication finale, ce modèle mappe chaque étape afin que les équipes puissent visualiser les charges de travail, coordonner les ressources et respecter les délais sans surprise.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez l'ensemble de votre projet vidéo, y compris la rédaction du script, le tournage, la modification en cours et la publication, dans un échéancier chronologique

Définissez et suivez les jalons importants, telles que l'approbation du storyboard, le premier montage ou la révision par le client

Ajoutez des dépendances entre les tâches pour montrer comment chaque étape est connectée aux autres, afin que les éditeurs et les producteurs sachent quelles sont les priorités

Identifiez rapidement les goulots d'étranglement potentiels en affichant les tâches qui se chevauchent et les contraintes en matière de ressources

📌 Idéal pour les équipes de marketing de vidéo et interfonctionnelles qui coordonnent plusieurs projets de vidéo et ont besoin d'un aperçu des échéanciers.

6. Modèle de forfait de projet de conception Asana

La gestion de projets vidéo créatifs nécessite un système qui permet le suivi de la progression, de coordonner les collaborateurs et de garder les délais visibles.

Le modèle de plan de projet de conception dans Asana est le fournisseur d'un cadre structuré permettant aux équipes vidéo de définir des objets, d'attribuer des responsabilités et de gérer toutes les ressources, garantissant ainsi une production fluide et prévisible.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Configurez des flux de travail standardisés pour chaque type de vidéo, comme les clips sociaux, les promotions, les tutoriels ou les ressources de campagne

Joignez les pièces jointes (ressources, références et fichiers de conception) directement aux tâches afin que tous les éléments pertinents soient facilement accessibles

Classez vos projets par client, campagne ou type de contenu pour une planification organisée

Suivez la progression à l'aide de tableaux de bord pour voir ce qui est en bonne voie, en cours de révision ou en attente d'approbation

📌 Idéal pour : les concepteurs vidéo, les équipes de motion graphics et les responsables de production qui ont besoin d'un système structuré et reproductible pour mener à bien des projets vidéo de haute qualité de manière efficace.

7. Modèle de stratégie de contenu Asana

Les campagnes de vidéo réussies commencent par une stratégie de contenu claire qui aligne les idées, la production et la distribution sur les objectifs de business.

Le modèle de stratégie de contenu d'Asana aide les équipes vidéo à forfait ce qu'elles doivent créer, à attribuer les responsabilités et à suivre les performances sur tous les canaux, afin que chaque vidéo soutienne vos objectifs marketing.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Documentez les informations sur votre audience, les indicateurs clés de performance du contenu et les préférences en matière de plateformes afin d'adapter le contenu vidéo aux bons spectateurs

Auditez les ressources vidéo existantes afin d'identifier les contenus les plus performants à réutiliser et de mettre en évidence les lacunes dans la couverture

Forfaitez les thèmes et les mises en forme de contenu, en regroupant les vidéos par campagne, étape du funnel ou plateforme

Suivez la progression à l'aide de champs d'état tels que Concept, En production, modification en cours ou Prêt à publier

📌 Idéal pour : les équipes de marketing vidéo, les stratèges de contenu et les responsables de production qui ont besoin d'une approche stratégique pour forfaiter leurs campagnes de contenu vidéo.

8. Modèle Asana Brain Dump

Lorsque vous gérez un projet vidéo, les idées viennent rarement en commande. Un concept pour une scène peut surgir lors de la révision des scripts, ou une idée de plan peut apparaître au milieu de la modification en cours. Sans un endroit où les consigner, ces étincelles disparaissent ou ajoutent au chaos.

Le modèle Brain Dump d'Asana aide les Teams vidéo à déverser toutes leurs idées, petites ou grandes, dans un seul et même espace, ce qui facilite leur tri, leur hiérarchisation et leur transformation en étapes concrètes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Triez les entrées par catégories telles que la préproduction, le tournage et la postproduction pour une organisation rapide

Hiérarchisez les tâches à l'aide d'étiquettes d'urgence afin de vous concentrer sur ce qui nécessite votre attention avant les échéances

Transformez vos idées en éléments assignables avec des dates d'échéance et des pièces jointes

Collaborez en temps réel afin que les réalisateurs, les éditeurs et les producteurs puissent réfléchir ensemble sans perdre le fil

📌 Idéal pour : les équipes vidéo, managers d'équipe, qui gèrent des idées dispersées présentant des risques et des défis potentiels tout au long des phases de production.

9. Modèle de tableau de visualisation Asana

Les grands projets vidéo commencent souvent à l'étape de la « page blanche ». Le modèle Vision Board d'Asana offre aux équipes de production un espace numérique pour mapper l'orientation créative, rassembler des références et s'accorder sur l'aspect et le style avant le début du tournage.

Il sert de modèle de storyboard et vous aide à décomposer une vision globale en tâches créatives réalisables et en échéances.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Capturez votre inspiration créative et téléchargez des scripts, des références d'ambiance ou des storyboards directement dans votre tableau

Organisez vos idées par thèmes tels que le récit, la cinématographie, le son et le style visuel à l'aide de tableaux Kanban

Ajoutez des citations, des références stylistiques ou des exemples de concurrents pour que votre équipe reste sur la même longueur d'onde en termes de ton et d'orientation

Définissez des rappels pour les révisions de concept et continuez à faire évoluer votre vision au fur et à mesure que la production avance

📌 Idéal pour : les responsables créatifs et les équipes vidéo qui ont besoin d'un espace partagé pour réfléchir, collecter des références et s'accorder sur le style et le ton avant le début de la production.

10. Modèle de collaboration pour agence Asana

via Asana

Coordonner des projets vidéo avec une agence externe implique souvent des scripts, des budgets, des modifications en cours et des chaînes d'e-mail interminables.

Le modèle de collaboration avec les agences d'Asana permet de tout regrouper au même endroit, afin que votre équipe interne et vos partenaires agences restent alignés depuis la première présentation jusqu'au montage final.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez les délais et les priorités pour les scripts, les calendriers de tournage, les montages préliminaires et la livraison finale grâce à une vue Échéancier

Remplacez les longs fils de discussion par e-mail par des commentaires sur les tâches, des pièces jointes et des retours directement liés à chaque livrable

Contrôlez les coûts ainsi que les ressources telles que les variantes publicitaires, les animations graphiques et les mises en forme de vidéo pour différents canaux

📌 Idéal pour : les équipes marketing, les directeurs créatifs ou les producteurs qui travaillent avec des agences externes pour réaliser des campagnes publicitaires et des vidéos de marque.

📖 À lire également : Les meilleurs générateurs de vidéos IA

Limites d'Asana

Bien qu'Asana soit un choix populaire pour la gestion de projet, il n'est pas sans inconvénients.

Avant d'adopter ces modèles pour vos flux de travail de production de vidéo, il est essentiel de comprendre leurs limites et leurs éventuelles lacunes.

*nécessite des outils externes de suivi du temps : Asana ne dispose pas d'une fonctionnalité intégrée de suivi du temps, ce qui signifie que les Teams doivent s'appuyer sur des applications tierces pour une facturation précise ou une allocation des ressources

*un seul assigné par tâche autorisé : les tâches ne peuvent pas être attribuées à plusieurs membres de l'équipe, ce qui complique la collaboration et peut nécessiter des solutions de contournement telles que la duplication des tâches

*personnalisation insuffisante des rapports et des analyses personnalisées : les tableaux de bord et les rapports intégrés ont une limite et nécessitent souvent des outils externes pour obtenir des informations détaillées sur les données et assurer leur suivi

boîte de réception encombrée et surcharge de notifications :* les utilisateurs rapportent que leur boîte de réception est inondée de mises à jour, ce qui peut les détourner des tâches de priorité et réduire leur concentration globale

Alternatives aux modèles Asana pour la planification et la production de contenu vidéo

Si les limites d'Asana vous semblent contraignantes, le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp offre une alternative plus flexible.

En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp centralise les tâches, les documents, les ressources et les validations en un seul endroit, ce qui facilite la planification, la collaboration et la réalisation des campagnes pour les équipes marketing et créatives. Grâce à ses fonctionnalités avancées de personnalisation, d'automatisation intégrée et d'assistance par IA, ClickUp rassemble tous vos outils marketing sur une seule plateforme.

Voici les meilleurs modèles ClickUp gratuits pour forfait, exécuter et gérer facilement chaque étape de vos projets de production de vidéos marketing. 🎥

1. Modèle de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les flux de travail de production vidéo grâce au modèle de production vidéo ClickUp

Les projets de vidéo passent par plusieurs étapes, telles que la création du storyboard, la planification du matériel, le tournage, la modification en cours et la livraison finale.

Le modèle de production vidéo ClickUp vous offre un cadre clair et reproductible pour guider votre équipe de la conception à l'achevé. Grâce à des flux de travail personnalisables, des champs sur mesure et des vues flexibles, vous disposerez d'un espace unifié pour planifier, suivre et livrer vos projets vidéo avec moins de retards et de malentendus.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez chaque étape de la production grâce aux statuts de tâches personnalisés ClickUp tels que Concept, Modification en cours, Modification finale et Publication

Saisissez les détails spécifiques à chaque projet à l'aide des champs personnalisés ClickUp , tels que l'adresse de l'emplacement, les besoins en personnel et l'agence partenaire

Visualisez les échéanciers et les responsabilités grâce à des affichages tels que « Processus de production vidéo », « Date de première » et « Liste des projets »

Respectez le calendrier de post-production grâce aux dépendances, au suivi du temps et aux rappels

📌 Idéal pour : les Teams de production vidéo, les agences de création et les équipes marketing internes qui gèrent tout, des vidéos d'entreprise ponctuelles aux campagnes vidéo à grande échelle.

2. Échéancier de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les goulots d'étranglement grâce au modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp

Le modèle d'échéancier de production vidéo ClickUp vous offre un calendrier clair pour chaque phase de la création vidéo. Au lieu de jongler avec les dates dans des feuilles de calcul ou en discutant, vous pouvez mapper l'ensemble du processus sur un seul échéancier dynamique.

Chaque tâche est associée à une échéance et classée de manière logique, afin que vous sachiez toujours ce qui vous attend et qui en est responsable. Ce modèle vous garantit un calendrier de production organisé, précis et suffisamment flexible pour s'adapter aux changements à la volée.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez et modifiez facilement vos calendriers grâce à la vue Gantt ClickUp , accessible par glisser-déposer

Suivez les jalons clés tels que les dates de fin de tournage, les points de contrôle de modification en cours ou les dates limites de sortie pour une meilleure visibilité

Gérez les flux de travail qui se chevauchent, comme la rédaction de scripts pendant la finalisation des storyboards, grâce au suivi des tâches en parallèle

Zoom pour planifier une seule journée de tournage ou dézoomez pour afficher une vue d'ensemble de votre cycle de production complet

📌 Idéal pour : les responsables de production, les directeurs créatifs et les équipes vidéo qui ont besoin d'une planification précise des ressources pour respecter les multiples tournages, modifications en cours et délais.

3. Modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez la cohérence de vos publications YouTube grâce au modèle de production vidéo YouTube ClickUp

Le modèle de production vidéo YouTube ClickUp est un modèle de tâche prêt à l'emploi conçu pour les créateurs qui souhaitent assurer la cohérence de leur chaîne. De la recherche d'idées de vidéos à leur publication sur YouTube, chaque étape du flux de travail est organisée en un seul endroit.

Il vous aide à maintenir votre calendrier de publication en suivi et garantit que chaque vidéo est mise en ligne avec les ressources, les titres et les métadonnées appropriés.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez chaque étape de production à l'aide des statuts intégrés tels que Préproduction, Tournage, Modification en cours, Publication

Stockez toutes les ressources créatives telles que les brouillons de scripts, les miniatures, les storyboards et les plans vidéo dans une seule tâche

Ajoutez des champs personnalisés tels que le titre de la vidéo, des mots-clés, des étiquettes et une bannière pour une optimisation spécifique à YouTube

📌 Idéal pour : les YouTubeurs, les Teams créatifs et les spécialistes du marketing qui recherchent un moyen reproductible de forfait et de publier des vidéos de manière cohérente.

4. Modèle ClickUp pour la planification et la production YouTube

Obtenir un modèle gratuit Organisez votre processus de création de contenu grâce au modèle de planification et de production YouTube de ClickUp

Contrairement au modèle de production vidéo YouTube, le modèle de planification et de production YouTube de ClickUp vous aide à organiser l'ensemble de votre pipeline de contenu pour assurer la croissance à long terme de votre chaîne.

Ce modèle de calendrier de contenu fait office de centre de commande : réfléchissez à des concepts vidéo, classez-les par ordre de priorité, mappez-les contre des échéances, attribuez des tâches et intégrez des analyses pour mesurer leur réussite. Il vous aide à créer un système reproductible pour assurer le flux régulier de votre contenu YouTube.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez les champs personnalisés pour le suivi des mots-clés, de votre public cible et des idées de titre de vidéos pour chaque concept

Attribuez des tâches à votre équipe et effectuez le suivi des contributions pour une collaboration plus fluide

Élaborez des campagnes de promotion parallèlement au forfait vidéo afin de maximiser la portée et l'engagement

📌 Idéal pour : les créateurs YouTube et les équipes de production qui recherchent un cadre pour gérer plusieurs vidéos simultanément.

5. Modèle de miniature YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenance d'une identité visuelle cohérente sur toute votre chaîne grâce au modèle de miniature YouTube ClickUp

Les miniatures déterminent si votre vidéo sera cliquée ou ignorée. Le modèle de miniature YouTube ClickUp vous offre un système dédié à la conception, à la révision et à la validation des miniatures sans perdre le suivi des brouillons ou des commentaires.

Celui-ci se concentre sur le processus créatif derrière les miniatures, garantissant que chaque vidéo s'aligne sur votre kit de marque pour un rendu soigné et conforme à votre image avant sa mise en ligne.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez chaque version préliminaire grâce à des statuts personnalisés tels que « À faire », « En cours » et « Achevé »

Stockez les informations clés grâce à 8 champs personnalisés, notamment « Approbation des miniatures », « Échantillon de miniatures », « Concepteur », « Avancement de la conception » et « Titre approuvé »

Gérez votre flux de travail en un coup d'œil grâce à des affichages organisés tels que le résumé des miniatures, la liste des miniatures et le tableau de production

Maîtrisez l'identification des tendances , collaborez facilement avec les designers, joignez des pièces jointes graphiques, partagez vos commentaires et finalisez les versions approuvées en un seul endroit

📌 Idéal pour : les créateurs et éditeurs YouTube qui souhaitent gérer le cycle de vie créatif des miniatures vidéo.

6. Modèle de forfait de contenu YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez un flux constant de contenu grâce au modèle de forfait de contenu YouTube de ClickUp

Le modèle de forfait de contenu YouTube de ClickUp vous aide à mapper vos idées, à planifier vos publications et à suivre vos performances, afin de ne jamais manquer une échéance ni répéter une idée.

Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser les titres, les descriptions, les étiquettes, les miniatures et les dates de publication dans un hub.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Planifiez votre contenu de manière détaillée et organisée grâce aux champs personnalisés, notamment les notes, les fichiers associés, la date de publication, le pilier de contenu, le numéro de vidéo et la modification en cours

Reproduisez les structures de forfait pour les séries ou mises en forme récurrentes sans repartir de zéro

Gérez la charge de travail grâce au suivi du temps intégré, aux étiquettes et aux avertissements de dépendance

📌 Idéal pour : les créateurs ou les Teams qui souhaitent passer des téléchargements de dernière minute à une feuille de route bien structurée pour leur contenu.

7. Modèle YouTube ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Structurez votre processus de production de contenu vidéo avec le modèle YouTube ClickUp

Le modèle YouTube ClickUp est conçu comme un modèle de dossier tout-en-un pour vous aider à gérer l'ensemble de votre chaîne en un seul endroit.

Ce modèle pour les réseaux sociaux va au-delà de la production et de la planification, en fournissant des espaces dédiés pour organiser les listes de lecture, suivre les calendriers de publication, classer les vidéos et même surveiller leur statut de publication.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Simplifiez la gestion de projet de production vidéo grâce à des listes de tâches et des échéanciers prêts à l'emploi pour chaque étape de la création de contenu

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Ouvert », « En discussion », « Final » et « Rejeté » pour suivre la progression de chaque vidéo, de l'idée à la publication

Organisez les détails importants à l'aide de champs personnalisés tels que « Liste de lecture », « Filmé », « Statut de publication », « Catégorie » et « URL »

Suivez les activités dans plusieurs vues, notamment la liste de lecture ClickTip, les 20 vidéos, le calendrier de téléchargement et la vue Liste

📌 Idéal pour : Les créateurs et les équipes qui ont besoin d'un système de gestion à l'échelle de la chaîne pour superviser la production vidéo ainsi que la croissance et l'organisation globales de leur présence sur YouTube.

8. Modèle de facture de production vidéo ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'un cadre organisé pour la facturation des clients grâce au modèle de facture de production vidéo ClickUp

Terminer un projet vidéo n'est que la moitié du travail ; il est tout aussi important de s'assurer que vous serez payé correctement et dans les délais. Le modèle de facture de production vidéo ClickUp (intégré à ClickUp Docs ) vous offre une structure prête à l'emploi pour des factures professionnelles adaptées à l'industrie vidéo.

Créez des factures professionnelles détaillant les services, les heures et les tarifs, et dupliquez même les factures pour les clients réguliers ou les projets récurrents en quelques secondes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Détaillez avec précision les éléments tels que les scripts, le tournage, la modification en cours, les graphiques et les frais de déplacement

Calculez automatiquement le nombre total de jours de tournage, les locations de matériel et les modifications en post-production

Intégrez ClickUp Formulaire pour importer directement les informations de facturation de vos clients dans vos factures

idéal pour : *Les freelances, les studios et les Teams de production qui souhaitent simplifier leur facturation et garantir la transparence financière sans sacrifier leur professionnalisme.

9. Modèle ClickUp pour la production de podcasts vidéo/audio

Obtenir un modèle gratuit Accélérez la production grâce à un cadre standard en utilisant le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp

Le modèle de production de podcasts vidéo/audio ClickUp vous offre un flux de travail pour chaque épisode, afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de contenu attrayant plutôt que de courir après les détails. Vous pouvez suivre chaque épisode, de la réservation des invités à la post-production, grâce à des statuts et des délais clairs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez les scripts, les notes de présentation, les illustrations et les checklist de publication pour un accès facile

Forfait votre calendrier de publication à l'aide des affichages intégrés tels que vue Liste, Calendrier et Tableau

Automatisez les tâches répétitives telles que les rappels aux invités, les demandes de fichiers ou les mises à jour de statut

Utilisez les champs personnalisés (tels que « Approbation de l'invité », « Date de l'émission en direct », « Lien Transistor », « Lien YouTube », etc.) pour rassembler toutes les informations au même endroit

idéal pour : *Les podcasteurs qui produisent des émissions uniquement audio ou principalement vidéo et qui ont besoin d'un système fiable pour assurer le suivi et la cohérence des épisodes.

10. Modèle de conception graphique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Trouvez et accédez instantanément à tous vos fichiers de conception grâce au modèle de conception graphique ClickUp

Des dossiers de fichiers désorganisés et des échéanciers peu clairs peuvent ralentir votre flux créatif. Le modèle de conception graphique ClickUp vous aide à organiser vos fichiers, à suivre la progression et à gérer les délais de conception afin que vous puissiez consacrer plus de temps à la création et moins de temps à ouvrir chaque fichier « final_final.jpg »

Grâce à lui, vous pouvez instantanément trouver et accéder à des fichiers de conception grâce à une organisation structurée des tâches, attribuer des estimations de durée et hiérarchiser les demandes de conception dans votre pipeline.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez chaque étape de votre processus grâce aux vues Liste, diagramme de Gantt et Intégrer

Centralisez vos ressources de conception en intégrant des liens provenant d'outils tels que Figma, Illustrator ou le stockage cloud

Organisez les détails créatifs à l'aide des champs personnalisés (étapes de conception, lien vers le brief, lien vers la conception, lien vers le texte, approbation)

idéal pour : *les freelances, les agences ou les designers en interne qui recherchent un système flexible pour le suivi des demandes créatives, de la première ébauche à la validation finale.

11. Modèle de story-board ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées en visuels avant d'appuyer sur « Enregistrer » grâce au modèle de storyboard ClickUp

Le modèle de storyboard ClickUp, intégré à ClickUp Tableaux blancs, vous aide à esquisser des scènes, à mapper les angles de caméra et à capturer les dialogues afin que votre équipe dispose d'un forfait visuel clair avant le début de la production.

Grâce au tableau blanc interactif, vous pouvez forfait des courts métrages, des vidéos sociales ou des cinématiques de jeux scène par scène, ce qui rend votre processus créatif plus organisé et plus visuel.

Pour chaque scène, vous avez également la possibilité d'ajouter des détails tels que des actions, des dialogues, des repères audio et des effets spéciaux, afin que votre storyboard devienne un plan créatif achevé.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Glissez-déposez et réorganisez les images pour ajuster rapidement votre séquence visuelle

Personnalisez-le avec un nombre illimité de Box et de sections pour l'adapter à la portée de votre projet

Assurez la cohérence entre les équipes créatives et de production en centralisant les notes et les commentaires en un seul endroit

Collaborez en temps réel avec les réalisateurs, les scénaristes, les éditeurs et les clients, qui peuvent ajouter des commentaires directement sur le storyboard

📌 Idéal pour : Les cinéastes, les spécialistes du marketing vidéo, les agences et les concepteurs de jeux qui ont besoin d'un moyen visuel pour communiquer leur direction créative.

12. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Forfaitez et suivez votre contenu grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp

Forfaitez tous vos blogs, campagnes et publications sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier de contenu ClickUp.

Il vous aide à mapper, planifier et suivre le contenu sur plusieurs canaux marketing afin que votre équipe reste alignée, de la réflexion à la publication.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez votre stratégie de contenu annuelle grâce aux vues Calendrier, Liste et Tableau de ClickUp

Suivez les clés importantes grâce aux champs personnalisés pour les ressources, les catégories, les canaux, les liens et les dates de publication

Centralisez les pièces jointes, les briefs et les commentaires afin que les retours soient accessibles à côté de chaque élément de contenu

idéal pour : *les équipes marketing, les créateurs de contenu et les agences qui souhaitent disposer d'un hub central pour élaborer un forfait, réviser et lancer du contenu sur plusieurs plateformes.

13. Modèle de gestion de contenu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Bénéficiez d'une visibilité détaillée sur l'ensemble de votre contenu grâce au modèle de gestion de contenu ClickUp

La gestion des blogs, des newsletters, des podcasts et des campagnes entre différents intervenants peut rapidement devenir compliquée. Le modèle de gestion de contenu ClickUp fournisseur, prestataire, offre un système structuré et personnalisable pour tout gérer, des demandes initiales aux validations finales, sans perdre en visibilité.

Ce modèle est conçu pour les opérations de contenu multicanal, afin que vous puissiez créer, suivre et optimiser les ressources dans l'ensemble de votre écosystème marketing.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Passez des calendriers globaux aux calendriers spécifiques à chaque canal (par exemple, blog, réseaux sociaux, e-mail, Web) pour zoomer ou dézoomer selon vos besoins

Suivez l'avancement du travail grâce à des étapes de progression détaillées telles que « Concept », « En cours de développement », « En cours de révision », « En attente » et « Publié » pour une visibilité précise sur la production

Ajoutez des détails clés tels que le budget, la chaîne, le lien, le type de tâche marketing et les maquettes d'inspiration pour donner plus de contexte à chaque élément de contenu

Passez facilement de la vue Tableau pour la planification Kanban à la vue Liste pour la hiérarchisation des tâches, à la vue Échéancier pour l'allocation des ressources et au diagramme de Gantt pour la planification des campagnes

idéal pour : *les équipes de contenu qui gèrent des opérations multicanales complexes et qui ont besoin de flexibilité et de visibilité à chaque étape.

14. Modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement votre flux de travail créatif grâce au modèle de forfait de projet créatif ClickUp

Le modèle de forfait de projet créatif ClickUp est conçu comme un modèle de liste qui aide les Teams créatives à décomposer, attribuer et suivre chaque étape d'un projet avec clarté. Au lieu de vous fier à des notes ou des e-mails éparpillés, vous disposez de champs, de statuts et de vues structurés, spécialement conçus pour les flux de travail créatifs.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez chaque étape de votre processus créatif grâce à des statuts tels que « Bloqué », « En attente d'approbation », « En cours », « En révision » et « Achevé »

Ajoutez des détails importants grâce à des attributs tels que le type d'approbation, la phase du projet, le résultat final, l'équipe assignée et le brouillon afin de saisir exactement ce qui est nécessaire pour chaque livrable

Passez de la liste des projets créatifs à l'échéancier et au tableau de progression pour gérer votre travail

idéal pour : *Les équipes créatives qui gèrent des projets en plusieurs phases, tels que des campagnes publicitaires, des tournages de vidéo ou la refonte de sites web.

15. Modèle ClickUp Création et conception

Obtenir un modèle gratuit Stockez, suivez et maintenez vos ressources créatives grâce au modèle ClickUp Creative and Design

Le modèle ClickUp Creative & Design est un modèle de dossier conçu pour gérer les demandes créatives, les campagnes et les ressources de conception entrantes, de la réception à la livraison.

Il centralise toutes les idées, les briefs et les fichiers de ressources afin que les équipes de conception puissent se concentrer sur l'exécution plutôt que de courir après les mises à jour.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les demandes et le travail créatif à travers les différentes phases à l'aide de statuts tels que « Ouvert », « Concept », « Demande triée » et « Fermé » pour une visibilité totale sur l'avancement du projet

Ajoutez des détails spécifiques au projet à l'aide d'attributs tels que Canal, Type de tâche marketing, Inspiration pour les maquettes, Objectif et Objectif marketing principal afin de vous assurer que chaque demande est bien définie

Accédez à votre travail via les vues « Comptes rendus de réunion », « Accueil », « liste », « Processus créatif » et d'autres afficher qui facilitent la gestion des demandes et de leur exécution

Acheminez toutes les demandes créatives de manière systématique à l'aide du formulaire de demande créative

idéal pour : *Les équipes de conception et les agences créatives internes qui traitent un volume élevé de demandes (graphiques sociaux, ressources de marque, maquettes de produits) et qui ont besoin d'un système centralisé.

16. Modèle de guide stylistique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que tout le monde suit les mêmes directives pour garantir la cohérence de la marque grâce au modèle de guide de style ClickUp

Le modèle ClickUp Style Guide Template est un modèle document conçu pour centraliser tous les éléments de votre marque en un seul endroit. Il sert de source unique de vérité pour la cohérence de la marque, en veillant à ce que chaque couleur, police de caractère et application du logo respecte les mêmes normes.

🌟 Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Rassemblez tous les éléments caractéristiques de la marque, tels que les couleurs, les polices de caractère, les spécifications du logo et les règles d'utilisation, dans un document centralisé

Ajoutez des attributs structurés pour les éléments de marque afin que les Teams puissent facilement les classer et les référencer dans tous les projets

Allez au-delà des documents et passez aux vues Liste, Calendrier, vue Gantt ou Charge de travail pour aligner les normes de style sur les flux de travail du projet

Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour présenter des exemples concrets d'application de la marque, transformant ainsi des concepts abstraits en conseils pratiques

idéal pour : *les teams marketing, design et marque qui ont besoin d'un guide de marque centralisé et interactif pour garantir la cohérence.

Créez des vidéos magiques avec ClickUp

Les modèles de production vidéo Asana constituent un moyen efficace d'organiser les tâches et de faire avancer les projets, en aidant les équipes à rester au fait des scripts, des modifications en cours et des calendriers.

Cependant, lorsque les projets prennent de l'ampleur ou impliquent plusieurs parties prenantes, les lacunes en matière de communication et de visibilité peuvent ralentir les choses.

C'est là que ClickUp excelle. Avec son environnement de travail unifié, son suivi en temps réel, sa collaboration intégrée et ses modèles personnalisables, ClickUp offre à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour gérer la production de manière fluide, du début à la fin.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et voyez votre flux de travail créatif prendre vie ! 🎨