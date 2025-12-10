18 techniques de brainstorming pour stimuler la créativité

Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions.

Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à réfléchir aux solutions.

La plupart d'entre nous abordons le brainstorming comme un sprint : on attrape un Tableau blanc, on lance des idées à tout va, puis on choisit la plus bruyante. Einstein faisait le contraire. Il s'attardait, tournait en rond et se passionnait pour la question jusqu'à ce qu'elle s'éclaire.

C'est exactement ce que permettent les bonnes techniques de brainstorming. Elles vous aident à poser de meilleures questions, à aborder les problèmes sous différents angles et à créer un espace propice aux idées innovantes qui ne surgiraient pas lors d'une réunion classique.

Votre équipe possède le potentiel créatif nécessaire. Ce qui vous manque peut-être, ce sont des méthodes adaptées à la façon dont votre groupe réfléchit. Certaines personnes ont besoin de silence pour réfléchir. D'autres ont besoin d'une énergie débordante. Certaines idées ont besoin d'une structure pour prendre forme, tandis que d'autres ont besoin d'une liberté totale pour s'épanouir.

Les 18 techniques que nous abordons vous offrent des options adaptées à chaque scénario et à chaque dynamique d'équipe. De plus, nous verrons comment ClickUp vous aide à rationaliser votre processus de brainstorming. ​​​​​​​​​​​​​​​​ 🎨

Qu'est-ce que le brainstorming ?

Le brainstorming est une méthode structurée qui permet aux équipes de générer des idées ensemble sans les rejeter d'emblée. Il crée un espace où chacun peut s'exprimer librement, en s'appuyant sur les réflexions des autres pour trouver des solutions qui ne seraient pas apparues en travaillant seul.

Les meilleures techniques de brainstorming allient créativité et concentration, aidant ainsi les équipes à explorer toutes les possibilités tout en restant sur la bonne voie.

🧠 Anecdote : Le brainstorming tel que nous le connaissons a été inventé par le directeur publicitaire Alex F. Osborn vers 1939, et sa règle « utiliser son cerveau pour prendre d'assaut un problème » vient littéralement de la façon dont il souhaitait que les équipes s'attaquent ensemble aux défis créatifs.

Les avantages du brainstorming pour les équipes

Lorsque les équipes réfléchissent ensemble, il se produit une alchimie qui n'existe tout simplement pas dans le travail en solo. Par exemple :

Les différents membres de l'équipe ont des points de vue différents sur un problème. La combinaison de ces points de vue permet d'aboutir à des solutions complètes et équilibrées.

Lorsque les gens voient que leurs propres idées sont prises au sérieux, ils se sentent en connexion avec le travail et avec leurs collègues. Cette confiance se répercute sur tout ce que vous faites ensemble

Une équipe peut identifier des solutions et repérer rapidement les problèmes potentiels grâce aux techniques de brainstorming en groupe, contrairement à une personne travaillant seule.

Une pratique régulière permet aux participants de se sentir à l'aise pour partager leurs réflexions créatives dès les premières étapes, c'est là que naissent les idées les plus variées

📮 Aperçu ClickUp : 44 % des personnes interrogées dans notre sondage se limitent à 1 à 5 onglets lorsqu'elles naviguent, mais 8 % vivent en « mode chaos » avec plus de 31 onglets. Même si ce n'est pas toujours intentionnel, cela arrive aux meilleurs d'entre nous : un tableau Miro pour le brainstorming, un document Google Doc pour les procédures opératoires normalisées, un onglet de gestion de projet, puis ChatGPT pour une assistance supplémentaire. 👀 Mais chaque passage d'une application ou d'une fenêtre à l'autre entraîne une « charge pour activer/désactiver », c'est-à-dire un coût mental caché qui grignote votre capacité mentale et vous laisse une impression de dispersion. Avec ClickUp, vous pouvez centraliser tous vos outils : tableaux blancs, documents, tâches, recherche Web, modèles d'IA tels que ChatGPT, Gemini et Claude, et bien plus encore, au sein d'un seul environnement de travail IA convergent. Il est temps de mettre fin aux changements de contexte et de fermer définitivement ces onglets superflus !

18 techniques de brainstorming qui fonctionnent vraiment

Voici quelques-unes des meilleures techniques de brainstorming créatif qui vous apportent une structure, créent une dynamique et vous aident à passer d'une impasse à des idées solides.

1. Le mind mapping

Le mind mapping est une technique d'idéation visuelle qui reproduit la manière dont votre cerveau établit naturellement des connexions. Chaque branche principale d'une carte mentale se divise en sous-branches plus petites à mesure que vous approfondissez les concepts associés. Vous continuez à créer des branches jusqu'à ce que vous ayez exploré tous les angles.

⚙️ Le processus

Écrivez votre thème central au milieu d'une page blanche

Dessinez des branches principales pour les grandes catégories ou les thèmes principaux

Ajoutez des branches plus petites à partir de chaque branche principale pour les sous-idées

Continuez à développer vos idées jusqu'à ce que vous n'ayez plus de connexions possibles

Utilisez des couleurs ou des symboles pour mettre en évidence les relations

💭 Quand l'utiliser : Vous êtes confronté à un problème complexe comportant plusieurs éléments interdépendants, ou vous avez besoin de voir comment les différents éléments d'un projet s'articulent entre eux. 📌 Exemple : Une consultante spécialisée dans la fidélisation de la clientèle, en utilisant les cartes mentales, découvre que les bilans trimestriels sont liés à la fois aux opportunités de vente incitative et aux demandes de recommandation, révélant ainsi une stratégie de croissance qu'elle avait négligée.

Découvrez ici les meilleurs outils d'IA pour la carte mentale:

2. Brainwriting

Le « brainwriting » élimine la pression liée à la performance lors des sessions de brainstorming en groupe.

Chacun note ses idées en silence pendant une période donnée, puis passe sa feuille à la personne suivante, qui la lit et s'appuie sur ce qui y est écrit pour développer ses propres idées. Ce tour de table se poursuit jusqu'à ce que les feuilles reviennent à leurs propriétaires. Cette méthode de brainstorming élimine le problème des voix fortes qui dominent les discussions et donne à chacun le même espace pour contribuer.

⚙️ Le processus

Fournissez à chacun du papier ou un document numérique

Réglez un chronomètre sur 5 à 10 minutes d'écriture silencieuse

Chacun note ses idées sans en discuter

Passez les feuilles à la personne suivante lorsque le temps est écoulé

Lisez ce que vous avez reçu et ajoutez de nouvelles idées ou développez celles qui existent déjà

Continuez à faire tourner les feuilles jusqu'à ce qu'elles aient achevé le tour.

💭 Quand l'utiliser : Vos réunions sont dominées par les mêmes quelques voix, ou certains membres de votre équipe réfléchissent mieux par écrit qu'à l'oral. 📌 Exemple : Lors d'une réunion sur un produit, la note technique d'un stagiaire est enrichie par les détails de mise en œuvre d'un développeur et l'esquisse d'interface d'un designer, donnant naissance à un concept de fonctionnalité auquel personne n'aurait pu aboutir seul.

🔍 Le saviez-vous ? Le brainstorming moderne à grande échelle passe à l'IA: une méthode appelée « Conversational Swarm Intelligence » (CSI) utilise des « agents de substitution » basés sur l'IA pour aider des centaines de personnes à réfléchir ensemble, rendant ainsi les sessions de groupe plus collaboratives et générant des idées de meilleure qualité.

3. Brainstorming en tour de table

Le brainstorming à tour de rôle garantit que chaque voix soit entendue grâce à une structure bien définie. L'animateur établit un ordre clair parmi les participants. Chaque personne partage une idée lorsque son tour arrive.

Cela évite le chaos lié aux interventions qui se chevauchent et permet à chacun de rester impliqué, car chacun sait que son tour viendra.

⚙️ Le processus

Disposez les participants en cercle ou établissez un ordre précis

La première personne partage une idée

Passez à la personne suivante pour connaître son idée

Tout le monde peut passer si nécessaire

Continuez à tourner jusqu'à ce que le flux d'idées s'arrête

💭 Quand les utiliser : Vous avez besoin de l'avis de toutes les personnes présentes, ou vous devez prendre des décisions pour lesquelles l'absence du point de vue de quelqu'un pourrait s'avérer coûteuse. 📌 Exemple : Lors d'une réunion de présentation à un client dans une petite entreprise, un membre de l'équipe habituellement discret mentionne que le PDG du prospect intervient lors de conférences sur le développement durable, ce qui a permis de repenser entièrement leur approche.

4. SCAMPER

SCAMPER est un cadre structuré qui vous propose sept méthodes spécifiques pour transformer des idées existantes. Chaque lettre représente une manipulation différente que vous pouvez appliquer à ce sur quoi vous travaillez.

Cette technique transforme les instructions vagues du type « pensez de manière créative » en invitations concrètes qui débouchent réellement sur de nouvelles orientations. Lorsque vous appliquez systématiquement chaque prisme, vous découvrez des angles que vous n’auriez jamais envisagés en réfléchissant de manière non structurée.

⚙️ Les 7 prismes

Remplacer : Échangez des matériaux, des composants, des personnes ou des processus Combiner : Fusionner deux éléments distincts en un seul S'adapter : Empruntez des idées à d'autres contextes ou secteurs d'activité Modifier : Changer la taille, la forme, les attributs ou la fonction Réutilisez-les : adaptez-les à différents publics ou problèmes Supprimer : Supprimez complètement des fonctionnalités, des étapes ou des composants Inverser : Changez l'ordre, la direction ou la perspective

💭 Quand l'utiliser : vous améliorez quelque chose qui existe déjà, ou votre équipe ne cesse de proposer des variantes d'une même idée sans risque. 📌 Exemple : Une entreprise de coffrets par abonnement applique la technique « Éliminer » à ses emballages : elle supprime complètement les encarts physiques et les remplace par des codes QR, ce qui lui permet de réduire ses coûts tout en améliorant l'expérience client.

🧠 Anecdote : Le brainstorming en marchant aide les équipes à s'impliquer de manière plus équitable. Dans une étude comparant les sessions de brainstorming en marchant à celles en position assise, les chercheurs ont constaté que les groupes qui marchaient conservaient leur énergie mentale plus longtemps et que les participants contribuaient de manière plus équilibrée.

5. Les cinq pourquoi

La plupart des problèmes que les équipes tentent de résoudre ne sont en réalité que les symptômes de problèmes systémiques plus profonds. La méthode des « cinq pourquoi » permet d'aller au-delà des symptômes pour mettre au jour les causes profondes.

Exposez votre problème, puis demandez-vous pourquoi il existe. Prenez cette réponse et demandez-vous à nouveau pourquoi. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous touchiez à quelque chose de fondamental, généralement au bout d'environ cinq itérations. Cela vous évite de gaspiller des ressources dans des solutions superficielles alors que le véritable problème persiste en profondeur.

⚙️ Le processus

Exposez clairement le problème

Demandez-vous pourquoi cela se produit

Prenez cette réponse et demandez-vous à nouveau pourquoi

Continuez à vous demander « pourquoi » jusqu'à ce que vous identifiiez la cause profonde

La réponse finale montre ce qui doit réellement être corrigé

💭 Quand l'utiliser : Le même problème revient sans cesse malgré vos solutions, ou les solutions rapides ne semblent jamais tenir. 📌 Exemple : Une boutique se demande pourquoi le taux d'abandon de panier est élevé. Parce que le processus de paiement est lent. Pourquoi ? Trop de formulaires à remplir. Pourquoi ? On collecte des données inutiles. Pourquoi ? Le service marketing l'a demandé il y a des années. Pourquoi sont-ils toujours là ? Personne ne s'en est inquiété. La véritable solution consiste à supprimer des champs, pas à repenser le processus de paiement.

⚡️ Archives de modèles : Le modèle ClickUp « Les 5 pourquoi » aide votre équipe à analyser un problème en profondeur. Il vous offre un Tableau blanc prêt à l'emploi sur lequel vous pouvez poser la question « Pourquoi ? » à plusieurs reprises.

Au fur et à mesure que vous passez en revue chaque « Pourquoi ? », consignez les réponses et réfléchissez à des mesures correctives. Une fois que vous avez identifié les causes profondes significatives à l'aide du modèle des 5 pourquoi, vous pouvez immédiatement les convertir en éléments concrets dans ClickUp afin que vos conclusions débouchent sur un changement réel et durable.

Obtenez un modèle gratuit Identifiez la cause réelle de chaque problème grâce au modèle « Les 5 pourquoi » de ClickUp

6. Starbursting

La méthode « starbursting » génère des questions avant les réponses.

Cette technique met en évidence les lacunes et les points faibles de votre réflexion avant que vous n'engagiez des ressources, car les questions auxquelles vous avez du mal à répondre révèlent les failles de votre planification.

⚙️ Le processus

Placez votre idée au centre d'une page

Dessinez six points libellés : Qui , Quoi , Où , Quand , Pourquoi , Comment

Formulez toutes les questions possibles pour chaque point

Résistez à l'envie de répondre aux questions dès qu'elles se posent

Utilisez les questions les plus difficiles pour identifier les lacunes dans la planification

💭 Quand l'utiliser : Une idée prometteuse n'a pas encore été examinée de manière approfondie, ou vous devez tester la résistance d'un plan avant la validation. 📌 Exemple : Un studio envisage d'ajouter un bar à smoothies, mais l'analyse en étoile met en évidence des questions sans réponse concernant le personnel pendant les heures de pointe, les exigences en matière de permis, l'espace de stockage et la compétitivité des prix, ce qui l'oblige à repenser l'ensemble du concept.

💡 Conseil de pro : Mettez en place une règle du veto de 10 secondes. Si quelqu'un rejette une idée trop rapidement, il doit immédiatement proposer une alternative. Cela brise l'habitude tacite de fermer des pistes qui auraient pu déboucher sur une solution viable.

7. Idéation rapide

L'idéation rapide utilise une pression temporelle extrême pour contourner votre critique interne. Vous réglez un chronomètre serré et générez autant d'idées que possible sans vous arrêter pour évaluer quoi que ce soit.

Le seul objectif est le volume. La pression du temps court-circuite la fonction de jugement de votre cerveau, permettant ainsi à des concepts inattendus et non conventionnels d'émerger avant que vous ne puissiez les rejeter.

⚙️ Le processus

Réglez un chronomètre sur 5 à 10 minutes

Générez des idées aussi vite que possible sans vous arrêter

Notez tout, même si cela semble absurde

Passez en revue ce que vous avez noté une fois le chronomètre arrêté

💭 Quand l'utiliser : Votre équipe joue la carte de la sécurité, ou l'énergie de la réunion de brainstorming s'est essoufflée et est devenue trop prudente. 📌 Exemple : une entreprise spécialisée dans les produits pour animaux organise une session rapide de 10 minutes pour trouver des noms de produits, générant ainsi des dizaines de propositions, dont « Bark Twain » et « Fuzz Aldrin », parmi lesquelles trois ont finalement été retenues pour la production.

🔍 Le saviez-vous ? Certaines études sur le brainstorming suggèrent que la règle classique « aucune critique n'est autorisée » peut se retourner contre vous : trop de politesse ou le fait de « ménager les sentiments » peut en réalité limiter la créativité, car le débat suscite souvent plus d'idées que les compliments sans risque.

8. Le brainstorming inversé

Le brainstorming inversé renverse votre problème. Au lieu de le résoudre, vous réfléchissez à la manière de le provoquer ou de l'aggraver.

Les gens font preuve d'une créativité surprenante lorsqu'on leur demande de remettre les choses en question, et ces idées inversées révèlent souvent des erreurs que vous commettez actuellement sans vous en rendre compte.

⚙️ Le processus

Inversez votre objectif

Réfléchissez à toutes les façons possibles de garantir l'échec

Dressez une liste d'idées farfelues avec enthousiasme

Transformez chaque mauvaise idée en une solution potentielle

Comparez les solutions à ce que vous faites actuellement

💭 Quand les utiliser : Lorsque les techniques de brainstorming normales donnent des résultats médiocres, ou lorsque vous devez identifier les faiblesses de votre approche actuelle. 📌 Exemple : Une entreprise de logiciels se demande comment inciter ses clients à résilier immédiatement leur abonnement. Parmi les idées proposées, on trouve une interface confuse et une assistance lente. En inversant ces éléments, on se rend compte qu’elle est déjà coupable des deux, ce qui explique enfin son problème de fidélisation.

🚀 L'avantage ClickUp : Faites du brainstorming plus intelligemment avec ClickUp Brain MAX, un assistant de bureau basé sur l'IA qui comprend vos projets, vos idées et votre travail antérieur. Il vous accompagne à chaque étape de votre brainstorming en assurant une connexion étroite entre votre réflexion, le contexte et le suivi. Utilisez Gemini et d'autres modèles d'IA dans ClickUp Brain MAX pour éviter les changements de contexte Voici comment utiliser l'IA pour le brainstorming: Dictez vos idées brutes : cliquez sur cliquez sur « Talk to Text » dans ClickUp Brain MAX et exprimez vos pensées à voix haute. L'application capture tout, ce qui vous permet de rester dans le flux et de travailler 400 % plus vite.

Recherche contextuelle : Demandez à Brain MAX de faire apparaître les documents, tâches ou fichiers liés. Cela vous aide à vous appuyer sur votre travail antérieur sans avoir à fouiller dans différentes applications.

Suivi après la session : invitez Brain MAX à résumer la session de brainstorming, ou passez à un autre modèle d'IA (ChatGPT, Claude ou Gemini) pour une analyse plus approfondie

Voici un aperçu détaillé de la manière dont ClickUp Brain MAX met fin à la prolifération de l'IA:

9. Les six chapeaux de la réflexion

La technique des « Six chapeaux de réflexion » sépare les différents modes de pensée en phases distinctes. Tout le monde porte simultanément un chapeau de la même couleur, chacun représentant une perspective spécifique.

Cela évite les arguments où les gens parlent sans s'écouter, chacun ayant un cadre de référence différent.

⚙️ Les six modes

White hat : Uniquement des faits, des données et des informations Chapeau rouge : émotions, sentiments et intuitions Black hat : Risques, problèmes et jugement critique Chapeau jaune : Avantages, optimisme et opportunités Chapeau vert : Idées créatives et alternatives Chapeau bleu : Gestion des processus et prochaines étapes

💭 Quand l'utiliser : lorsque les discussions dégénèrent en arguments ou que certaines voix prennent systématiquement le dessus sur les autres. 📌 Exemple : Un restaurant débat de la mise en place d'un service de livraison. Le chapeau noir soulève des questions de qualité liées au transport. Le chapeau jaune révèle de nouvelles sources de revenus. Le chapeau rouge donne au chef l'espace nécessaire pour exprimer ses réticences. Chaque point de vue est pris en compte.

📖 À lire également : Résumé du livre « Les six chapeaux de la réflexion » pour une meilleure collaboration

10. Analyse SWOT

L'analyse SWOT vous oblige à évaluer les idées à travers quatre quadrants équilibrés.

La grille permet d'éviter les biais de réflexion, où les optimistes ignorent les problèmes et les pessimistes passent à côté des possibilités. Remplir honnêtement les quatre cases vous donne une vision complète de la situation avant de prendre des décisions.

⚙️ Les quatre quadrants

Points forts : Avantages, compétences et ressources internes dont vous disposez

Points faibles : lacunes internes, limites et domaines dans lesquels vous présentez des lacunes

Opportunités : Tendances externes, marchés ou changements dont vous pourriez tirer parti

Menaces : Concurrence externe, risques ou changements susceptibles de vous nuire

💭 Quand l'utiliser : Vous devez prendre une décision importante, ou votre équipe a tendance à faire preuve d'un optimisme infondé ou d'un pessimisme excessif. 📌 Exemple : Une designer qui envisage de se lancer dans l'enseignement en ligne compare ses solides compétences en matière de portfolio à ses faibles aptitudes en vidéo, ainsi que l'énorme opportunité de marché face à des concurrents bien établis, ce qui lui fait prendre conscience qu'elle a besoin d'un partenaire de production.

⚡️ Archives de modèles : Le modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp vous aide à réfléchir en profondeur à vos propres forces, faiblesses, opportunités et menaces.

Obtenez un modèle gratuit Animez vos sessions de brainstorming grâce au modèle d'analyse SWOT personnelle de ClickUp

Le modèle d'analyse SWOT vous offre un cadre intégré pour identifier vos points forts, vos difficultés, les opportunités externes à saisir et les risques à surveiller. C'est le point de départ idéal pour une session de brainstorming plus stratégique.

11. Storyboard

Le storyboard permet de visualiser les idées sous forme d'images séquentielles, à la manière d'une bande dessinée. Vous esquissez ce qui se passe étape par étape, du début à la fin, en utilisant des dessins simples pour illustrer la progression.

La visualisation de l’échéancier met en évidence les points de friction et les moments forts sur le plan émotionnel que les descriptions de texte ne permettent pas de saisir.

⚙️ Le processus

Divisez une page en 6 à 8 cases

Esquissez ce qui se passe dans chaque image à l'aide de dessins simples

Présentez le déroulement du début à la fin

Tenez compte de ce que les gens pensent et ressentent, et pas seulement de leurs actions

Recherchez les lacunes, les points de confusion ou les moments de blocage

💭 Quand l'utiliser : Vous concevez une expérience ou un processus, ou votre équipe n'arrive pas à se mettre d'accord car chacun imagine des versions différentes. 📌 Exemple : Une plateforme éducative crée un storyboard de la première semaine d'un nouvel étudiant et découvre que son interface est source de confusion lors de l'inscription, de frustration lors de la recherche de ressources et, à terme, d'abandon.

⚡️ Archives de modèles : Le modèle de storyboard de ClickUp vous aide à présenter vos idées sous forme de séquence visuelle, ce qui le rend idéal pour les séances de brainstorming nécessitant une structure, un flux et un fil conducteur.

Obtenez un modèle gratuit Visualisez vos idées avant de vous lancer grâce au modèle de storyboard de ClickUp

Grâce à ce modèle de storyboard, vous pouvez esquisser des images, que vous planifiiez une vidéo, une campagne ou un parcours utilisateur, et attribuer à chaque image un élément du récit. Cette clarté permet à votre équipe de partager une vision commune, ce qui vous aide à réorienter ou à affiner les concepts avant de finaliser quoi que ce soit.

12. Crazy eights

Le « Crazy Eights » consiste à réaliser huit croquis en huit minutes, soit un par minute.

La contrainte de temps élimine le perfectionnisme et la réflexion excessive. Vos premières idées sont généralement évidentes. Les dernières, esquissées dans la précipitation et la panique, contiennent souvent quelque chose de véritablement intéressant, car vous êtes trop agité pour vous autocensurer.

⚙️ Le processus

Pliez une feuille de papier en huit parties

Réglez un chronomètre sur huit minutes au total

Esquissez une idée par Box, une minute par idée

Passez à la Box suivante lorsque votre minute est écoulée

💭 Quand l'utiliser : Votre équipe réfléchit trop à tout, ou vous êtes paralysé à force de chercher la solution parfaite avant même d'essayer quoi que ce soit. 📌 Exemple : Un designer de mobilier, pressé de finaliser ses concepts de lampes, griffonne dans les trente dernières secondes un modèle de support pour ordinateur portable qui deviendra son produit phare auprès des télétravailleurs.

💡 Conseil de pro : Organisez une séance de « biais flush ». Demandez à chacun de noter sa première réponse ou son instinct. Ensuite, établissez une règle : ces premières réactions sont bannies du brainstorming. Vous éviterez ainsi les sentiers par défaut et obtiendrez des points de vue inédits.

13. Analyse des écarts

L'analyse des écarts permet d'identifier la distance précise qui sépare votre situation actuelle de celle que vous souhaitez atteindre. Chaque écart identifié devient la cible d'une session de brainstorming ciblée. Cela permet de transformer des ambitions vagues en problèmes concrets et résolubles.

⚙️ Le processus

Documentez votre situation actuelle à l'aide d'indicateurs précis dans un modèle de Tableau blanc

Définissez votre cible avec la même précision

Dressez la liste de toutes les capacités, ressources ou facteurs manquants

Transformez chaque lacune en un sujet de brainstorming ciblé

Classez les lacunes par ordre de priorité en fonction de leur impact et de leur faisabilité

💭 Quand l'utiliser : Vous avez des objectifs clairs mais ne savez pas comment les atteindre, ou vous êtes submergé par les améliorations possibles et devez établir des priorités. 📌 Exemple : Un créateur de podcast souhaitant passer de 1 000 à 10 000 auditeurs réalise une analyse des lacunes afin d'identifier ce qui lui manque en matière de régularité de publication, de qualité audio, de promotion sur les réseaux sociaux et de collaboration, transformant ainsi l'objectif « développer l'émission » en cinq problèmes concrets à résoudre.

⚡️ Archives de modèles : Le modèle d'analyse des écarts de ClickUp offre à votre équipe un moyen clair de comparer la situation actuelle avec vos objectifs, ce qui le rend idéal pour les techniques de brainstorming structurées.

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle d'analyse des lacunes de ClickUp pour identifier ce qui manque et planifier comment combler ces lacunes

Le modèle d'analyse des écarts permet de garder les pieds sur terre, aide tout le monde à réfléchir dans la même direction et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la prise de décision pendant votre session de brainstorming.

14. Brain-netting

Le « brain-netting » permet de mener des séances de brainstorming en ligne et de manière asynchrone. Les membres de l'équipe contribuent à un espace numérique partagé sur plusieurs heures ou plusieurs jours, plutôt que lors de réunions en temps réel.

Cette approche tient compte du fait que les meilleures idées ne naissent pas forcément lors de réunions programmées et permet à chacun d'y contribuer de manière égale, quels que soient le fuseau horaire ou le mode de réflexion.

⚙️ Le processus

Créez un espace numérique partagé pour recueillir les contributions

Définissez une période allant de 24 heures à une semaine

Les membres de l'équipe proposent des idées dès qu'ils sont inspirés

Les participants lisent le travail des autres et s'en inspirent

Synthétisez toutes les contributions à la fin

💭 Quand l'utiliser : votre équipe est répartie sur plusieurs fuseaux horaires, ou certains de vos collaborateurs sont plus productifs en dehors des réunions en présentiel. 📌 Exemple : Une agence internationale organise un « brain-net » de trois jours au cours duquel le stratège publie des idées le matin, le rédacteur ajoute des titres à minuit et le graphiste apporte des visuels l'après-midi, créant ainsi des concepts plus riches que ce qu'une simple réunion pourrait produire.

🧠 Anecdote : Il s'avère qu'un bruit de fond modéré est un astuce pour stimuler la créativité : environ 70 dB (le brouhaha d'un café animé) aide à déclencher la pensée abstraite et rend les gens bien plus originaux. Mais si le bruit est trop fort ou trop faible, la créativité diminue.

15. Brainstorming par les rôles

Le « role storming » vous permet de générer des idées en vous mettant à la place d'une autre personne. Au cours de la session, chacun incarne un rôle spécifique et apporte sa contribution en se plaçant dans cette perspective, et non dans la sienne.

Ce rôle crée une distance psychologique par rapport aux contraintes et aux jeux politiques habituels. Les gens expriment des choses qu’ils s’interdiront normalement, car le caractère leur donne la permission de penser différemment et d’énoncer des vérités dérangeantes.

⚙️ Le processus

Choisissez un caractère spécifique à incarner

Chacun s'investit pleinement dans ce rôle

Générez des idées en vous plaçant uniquement dans cette perspective

Mettez ensuite vos rôles de côté et évaluez ce qui en est ressorti

💭 Quand les utiliser : Votre équipe est trop impliquée dans le problème pour y voir clair, ou les dynamiques internes empêchent un retour d'information honnête dans le processus de génération d'idées. 📌 Exemple : Une équipe de développeurs de logiciels organise une séance de brainstorming en se mettant dans la peau d'utilisateurs frustrés et en exprimant des plaintes concernant des paramètres difficiles à trouver, des messages d'erreur cryptiques et une documentation truffée de jargon, des remarques qu'ils ne feraient jamais eux-mêmes, mettant ainsi en lumière de réels problèmes d'ergonomie. ​​​​​​​​​​​​​​​​

16. Séance de prise de décision éclair

Le Lightning Decision Jam (LDJ) condense la résolution de problèmes en un sprint rapide et structuré qui impose la prise de décisions.

L'ensemble du processus prend généralement moins d'une heure. Mais ce qui le rend si efficace, c'est la combinaison des contraintes de temps et du vote démocratique, qui empêche une seule voix de prendre le dessus sur le résultat. Les équipes passent du problème à un plan d'action concret sans s'enliser dans des débats sans fin.

⚙️ Le processus

Notez les problèmes sur des post-it (cinq minutes)

Votez pour déterminer quel problème est le plus important

Recadrez le problème principal sous la forme d'un défi

Trouvez des solutions en silence (cinq minutes)

Votez pour les solutions les plus prometteuses

Transformez les meilleures solutions en étapes concrètes avec les propriétaires

💭 Quand l'utiliser : Votre équipe discute sans fin sans parvenir à prendre de décisions, ou vous devez résoudre un problème rapidement sans sacrifier la qualité des contributions. 📌 Exemple : Une start-up passe 30 minutes chaque semaine à débattre de la conception de sa page d'accueil. Elle organise une séance de prise de décision éclair qui met en évidence le problème central (« les visiteurs ne comprennent pas ce que nous faisons »), génère huit concepts de solution et se termine par l'attribution de tâches visant à tester une proposition de valeur plus claire.

🚀 L'avantage ClickUp : Assurez une communication fluide grâce à ClickUp Chat. Pendant que vous réfléchissez, vous pouvez ouvrir Chat pour échanger des messages en temps réel. Comme tout se passe dans ClickUp, vous n'avez pas besoin de passer par Zoom ou Slack, car le contexte reste centralisé. Organisez une visio-conférence et obtenez des résumés générés par l'IA grâce à ClickUp SyncUps Mieux encore, lancez un ClickUp SyncUp (appel audio ou visioconférence) directement depuis le chat. Les SyncUps vous permettent de passer à des réunions en face à face et de partager votre écran. De plus, après l'appel, l'IA génère pour vous des résumés, des transcriptions et des éléments à mener.

17. Méthode de l'image eidétique

La méthode de l'imagerie eidétique fait appel à la mémoire visuelle pour débloquer des observations détaillées. L'imagerie eidétique désigne la capacité à conserver des images mentales très nettes. Vous observez attentivement quelque chose pendant une période donnée, puis vous fermez les yeux et décrivez tout ce que vous avez vu avec le plus de détails possible.

Le fait de forcer le souvenir fait remonter à la surface des détails que votre esprit conscient n'avait pas enregistrés au départ.

⚙️ Le processus

Étudiez votre sujet de manière intensive pendant 2 à 3 minutes

Fermez les yeux ou détournez le regard

Décrivez en détail tout ce dont vous vous souvenez

Notez ce que vous avez oublié ou ce qui vous a marqué

Revenez sur le sujet et observez ce que vous avez manqué

Tirez parti des lacunes pour identifier les points qui nécessitent une attention particulière

💭 Quand l'utiliser : Vous analysez un sujet complexe qui mérite une attention particulière, ou votre équipe passe régulièrement à côté de détails importants dans des situations familières. 📌 Exemple : Une conceptrice UX étudie le flux de paiement d'un concurrent pendant trois minutes, puis le décrit de mémoire. Elle se rend compte qu'elle ne parvient pas à se souvenir de l'emplacement des badges de sécurité, ce qui révèle que les éléments inspirant confiance sont mal placés dans sa propre conception.

🧠 Fait amusant : les personnes qui griffonnent restent plus concentrées, ce qui les aide à maintenir leur attention et parfois à mieux mémoriser.

18. Le brainstorming en étape

Le brainstorming par étapes empêche les premières idées de dominer la discussion. Les membres de l'équipe interviennent un par un, en partageant leurs réflexions avant d'entendre ce que les autres ont dit.

Cette technique permet à chacun de se forger une opinion indépendante plutôt que de simplement réagir à la première personne qui s'est exprimée.

⚙️ Le processus

Deux personnes commencent à discuter du problème de manière privée

Une troisième personne se joint à la discussion, mais partage ses idées avant d'avoir entendu ce qui s'est dit

Le groupe discute de toutes les idées proposées jusqu'à présent

Une quatrième personne entre, présente d'abord ses réflexions, puis écoute les idées précédentes

Continuez à ajouter des personnes une par une jusqu'à ce que tout le monde ait rejoint le groupe

Chaque nouvelle personne partage toujours avant d'entendre ce qui a été dit auparavant

💭 Quand l'utiliser : lorsque des personnalités fortes ont tendance à définir la direction à suivre dès le début, ou lorsque vous souhaitez garantir l'autonomie de réflexion de chaque membre de l'équipe. 📌 Exemple : Une équipe marketing utilise une échelle pour présenter ses concepts de campagne. Le chargé de compte intervient en dernier et propose une approche de marketing guérilla qui contredit la stratégie numérique soignée autour de laquelle le groupe s'était rallié, les obligeant à envisager sérieusement les deux options. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Pour en savoir plus sur les techniques de brainstorming, cliquez ici :

Comment animer une session de brainstorming

Une bonne session de brainstorming apporte à votre équipe une orientation, de l'énergie et de la clarté. Vous guidez le groupe à travers des étapes structurées, encouragez l'expérimentation en toute franchise et donnez une forme aux idées brutes en quelque chose d'utile.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine gestion de projet, gestion des connaissances et chat, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Elle vous permet de tout faire en un seul endroit, afin que personne ne perde le fil et que chaque idée se concrétise.

Suivez ces étapes pour organiser une session réussie avec le logiciel de brainstorming. 👇

Étape n° 1 : Définissez l'objectif

Commencez par définir très clairement ce que vous souhaitez retirer de cette séance. La plupart des équipes se précipitent pour lancer des idées, puis se rendent compte à mi-parcours que chacun a résolu un problème différent.

Notez donc le défi en une phrase concise, précisez le résultat que vous visez et partagez un peu de contexte pour que personne n'ait à remplir les blancs de son côté.

Définissez clairement l'objectif de votre session de brainstorming à l'aide de ClickUp Docs

C'est encore plus facile avec ClickUp Docs. Cet outil vous offre suffisamment d'espace pour présenter le problème de manière claire, afin que votre équipe puisse le parcourir rapidement et le comprendre immédiatement.

Imaginons que vous prépariez une session de brainstorming pour le lancement d'une nouvelle fonctionnalité. Vous pouvez ouvrir un document, ajouter une brève section intitulée « Quel problème cherchons-nous à résoudre ? », la faire suivre d'informations sur les clients, puis terminer par une petite checklist de critères de réussite. Lorsque votre équipe consulte ce document avant la session, la discussion démarre sur des bases plus solides, car le cadre de référence est déjà établi.

Étape n° 2 : Choisissez la technique

Une fois l'objectif clairement défini, choisissez une méthode adaptée au type de réflexion dont vous avez besoin.

Si vous souhaitez démêler un problème, essayez la méthode des « cinq pourquoi ». Si le groupe se sent bloqué, le brainstorming inversé peut débloquer la situation. L'astuce consiste à éviter d'utiliser la même méthode pour chaque défi.

Cette étape se déroule plus facilement lorsque vous visualisez votre approche. Les cartes mentales ClickUp vous aident à le faire sans que cela ne vous donne l'impression d'être une charge de travail supplémentaire. Imaginons que votre équipe ait besoin de comprendre pourquoi les gens abandonnent pendant la phase d'intégration.

Élaborez plusieurs scénarios décisionnels à l'aide des cartes mentales ClickUp

Vous pouvez placer le principal défi au centre, en faire émerger toutes les causes possibles et développer le schéma à mesure que l'équipe apporte ses idées. La structure se construit naturellement et permet à chacun de rester ancré dans le sujet.

Pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde, fixez quelques limites simples :

Quels types d'idées comptent ?

Ce qu'il faut éviter car cela ne correspond pas à l'objectif

Quel niveau de détail chaque idée doit-elle présenter ?

Combien de temps dure la séance de brainstorming ?

Ces règles simples aident votre équipe à rester concentrée sans se sentir à l'étroit.

Étape n° 3 : Définissez le calendrier et les rôles

Une session de brainstorming peut sembler chaotique si personne ne sait qui fait quoi. Désignez un animateur, un secrétaire et des collaborateurs. Fixez ensuite une limite de temps pour chaque activité afin de maintenir un rythme soutenu.

Attribuez les rôles de gestion du temps et d'animation à l'aide des tâches ClickUp

Les tâches ClickUp vous aident à donner le ton avant même que la session ne commence. Vous pouvez créer une tâche intitulée « Brainstorm Flow », désigner un animateur, joindre votre document de préparation et ajouter des sous-tâches pour chaque étape.

Si vous organisez une session de 30 minutes, vous pouvez ajouter des sous-tâches telles que « Mise en condition », « Tour d'idées », « Regroupement » et « Sélection ». Tout le monde entre dans la salle en sachant déjà comment la session va se dérouler.

Ansh Prabhakar, analyste en amélioration des processus métier chez Airbnb, partage son expérience de l'utilisation de ClickUp:

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et préparer des rapports facilement sur l'avancement des tâches, et grâce aux réunions quotidiennes sur la progression, la planification future s'est avérée simple.

ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités en un seul endroit, telles que la gestion de projet, des options de brainstorming, la gestion des tâches, la planification de projet, la gestion de la documentation, etc. Il a indéniablement simplifié notre quotidien, car il est facile à utiliser, son interface utilisateur est bien conçue et la collaboration au sein de l'équipe et avec d'autres équipes est facilitée. Nous avons pu mieux gérer le travail, suivre et préparer des rapports facilement, et grâce aux réunions quotidiennes sur les progrès réalisés, la planification future s'est avérée simple.

Étape n° 4 : Recueillez et regroupez les idées

Lorsque vous arrivez à la phase de brainstorming de votre session, vous avez besoin d'un espace où chacun peut librement proposer des idées originales et commencer à transformer les meilleures en travail concret.

Commencez par mettre tout sur la table. Demandez à chacun de partager ses idées par petites touches rapides.

Par exemple, lors d'une séance de brainstorming visant à améliorer l'intégration des nouveaux arrivants, les membres de l'équipe pourraient proposer des idées telles que des conseils de bienvenue hebdomadaires, des micro-vidéos de visite ou des instructions plus claires pour les tutoriels. Ce qui compte ici, c'est la rapidité de réflexion, pas la perfection de la formulation.

Vous passez maintenant de la collecte à l'organisation des idées. Il est utile de faire un rapide tour d'horizon en se concentrant sur deux points :

Éliminez les doublons évidents

Regroupez les idées qui semblent liées au sein de petits groupes

Créez des groupes visuels à partir de votre brainstorming à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Les tableaux blancs ClickUp sont particulièrement adaptés à cette étape, car ils offrent un espace flexible tout en vous fournissant des outils pour organiser vos idées de manière claire.

Vous pouvez placer des post-it sur le tableau, les regrouper, ajouter des liens pour montrer les relations entre les éléments et créer des cadres contenant des mini-thèmes.

Créez rapidement des visuels conceptuels dans les tableaux blancs ClickUp à l'aide de ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, apporte ici une dimension supplémentaire. Vous pouvez créer rapidement des visuels directement sur le Tableau blanc, ce qui est utile lorsque vos idées ont besoin d'un point de repère.

📌 Essayez cette invitation : Créez une illustration représentant un beignet à moitié mangé.

Dès qu'une idée commence à prendre la forme d'une orientation de projet concrète, transformez-la en tâche. Les tableaux blancs vous permettent de transformer des notes autocollantes ou des formes en tâche en un seul clic.

Transformez les idées prometteuses en éléments d'action à l'aide des tâches ClickUp

De plus, si vous disposez d'informations complémentaires, intégrez directement un document ClickUp dans le tableau d'idées. Cela permet de conserver les recherches, les références ou les captures d'écran juste à côté des idées que vous développez. Tout le monde reste sur la même longueur d'onde, car personne n'a besoin de chercher le contexte manquant.

Étape n° 5 : Votez et concrétisez les idées

Demandez ensuite à l'équipe de voter pour les idées qui se démarquent. Transformez l'idée retenue en première ébauche d'un plan d'action afin que l'enthousiasme ne s'estompe pas dès la fin de la réunion.

ClickUp Brain vous aide à transformer cette idée brute en un projet réalisable.

Transformez votre idée gagnante en un plan de projet clair à l'aide de ClickUp Brain

Imaginons que l'équipe vote en faveur d'une newsletter hebdomadaire. Vous pouvez ajouter cette idée dans ClickUp Brain et obtenir instantanément une structure comprenant les thèmes de contenu, les collaborateurs et un calendrier de rédaction.

Une fois que tout est prêt, vous pouvez demander à l'IA de créer une tâche comprenant des sous-tâches pertinentes pour la recherche, la rédaction, les visuels et la publication, puis d'attribuer des propriétaires.

💡 Conseil de pro : Utilisez un modèle de divergence-convergence en temps réel basé sur l'IA. Étape n° 1 : Demandez à une IA de générer 20 angles d'approche originaux

Étape n° 2 : Demandez-lui 20 idées avec des contraintes

Étape n° 3 : Fusionnez les deux manuellement Cela favorise une créativité structurée plutôt qu'un chaos aléatoire.

Comment rendre les sessions de brainstorming plus productives en termes de productivité

La plupart des techniques de brainstorming ne sont pas productives car elles manquent de structure. Voici quelques conseils pour faire bouger les choses :

Formulez les problèmes sous forme de questions : « Comment pourrions-nous réduire la durée de l'intégration ? » génère plus d'idées que « Notre processus d'intégration est trop long », car les questions suscitent naturellement des solutions chez les gens.

Commencez par repartir de zéro : les modèles de brainstorming aident les équipes en panne d'inspiration, mais commencer sans cadre permet de déterminer si vous avez besoin d'une structure ou si les modèles ne font que limiter la réflexion

Rompez avec la routine de la salle de réunion : toujours la même table de conférence déclenche les mêmes schémas de pensée ; changez donc d’emplacement : optez pour un café, un parc, ou même le couloir, pour sortir de votre routine mentale.

Interdisez complètement les appareils électroniques : le manque d'attention nuit davantage à le manque d'attention nuit davantage à la collaboration au travail que les mauvaises idées, et lorsque les gens ne peuvent pas se cacher derrière leurs écrans, ils s'intéressent réellement aux idées des autres

Tirez les leçons de vos échecs : Passez en revue Passez en revue des exemples de brainstorming issus de projets qui ont échoué. Comprendre pourquoi certaines idées n'ont pas fonctionné vous apprend davantage que d'étudier les réussites.

Vous avez besoin d'un partenaire de brainstorming rapide pour votre travail ? Il vous suffit d'utiliser l'option « Ask AI » dans votre environnement de travail ClickUp. ClickUp Brain ne vous décevra pas.

🔍 Le saviez-vous ? Travailler dans une pièce en désordre pourrait en fait vous aider à mieux réfléchir : les personnes évoluant dans des environnements désordonnés ont généré des idées plus intéressantes et ont montré une préférence plus marquée pour la nouveauté que pour la convention.

Vous manquez d'idées ? ClickUp vous facilite la tâche

Les bonnes idées ne surgissent pas sur commande, et il n'y a pas deux équipes qui pensent de la même manière. Certaines personnes font des croquis, d'autres discutent à fond, et d'autres encore ont besoin d'un espace calme avant de partager.

Les techniques de brainstorming efficaces répondent à ces différences par une structure, une intention et un peu de fantaisie. Lorsque vous offrez à votre équipe le bon mélange de méthodes, vous transformez des pensées éparses en une dynamique qui mène quelque part.

Cette dynamique reste forte lorsque l'ensemble de votre processus est centralisé en un seul endroit.

ClickUp vous offre l'espace nécessaire pour réfléchir librement et la structure pour agir rapidement. Les tableaux blancs vous aident à saisir chaque idée, ClickUp Brain MAX dynamise vos idées grâce à une IA qui comprend votre contexte, et les documents, tâches et cartes mentales permettent de tout relier afin que votre brainstorming ne s'essouffle pas une fois la réunion terminée.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp! ✅

Foire aux questions (FAQ)

L'idéation rapide met l'accent sur la rapidité. Les participants produisent des idées de manière indépendante dans un laps de temps court, ce qui favorise la quantité et élimine la pression. En revanche, le brainstorming à tour de rôle se déroule dans l'ordre, en donnant la parole à chaque personne à tour de rôle. Il est structuré, plus lent et utile lorsqu'une équipe souhaite une participation équitable.

Le brainstorming inversé est particulièrement efficace lorsqu'une équipe a besoin d'un regard neuf en renversant la perspective du problème et en réfléchissant aux causes potentielles d'un échec. La méthode des « cinq pourquoi » est idéale pour l'analyse des causes profondes lorsqu'une équipe a déjà identifié un problème clair et doit remonter jusqu'à son origine.

Une cible réaliste se situe entre 20 et 40 idées. Cet intervalle permet de maintenir le dynamisme de la session tout en laissant suffisamment de temps pour trier, regrouper et affiner les concepts par la suite.

Les équipes tirent profit d'outils qui favorisent les contributions synchronisées et la clarté visuelle. Les tableaux blancs ClickUp proposent des notes autocollantes, la création de tâches, des commentaires et la cartographie d'idées groupées lors de sessions virtuelles.

Le brainstorming en ligne fonctionne bien avec des plateformes telles que ClickUp Tableaux blancs. Il prend en charge les canevas partagés, les modèles et le suivi des idées tout au long de vos sessions de brainstorming.

L'IA facilite la génération d'idées en proposant des pistes de départ, en développant des idées encore à l'état embryonnaire et en offrant des variantes que les équipes pourraient négliger. Elle regroupe également les suggestions connexes et accélère l'exploration à l'étape initiale.

Changez d'environnement, décomposez la tâche en petites étapes, utilisez des suggestions, revisitez d'anciennes idées ou optez pour des techniques moins contraignantes comme le griffonnage ou la rêverie. De petites pauses permettent souvent de débloquer la dynamique.