Comment utiliser la technique d'ordonnancement Round Robin

Lorsque les gens travaillent en équipe, les réunions sont une nécessité. Mais sont-elles toujours productives ? 62% des cadres supérieurs estiment que les réunions manquent d'occasions de rapprocher l'équipe, tandis que 71 % pensent que les réunions sont improductives et inefficaces.

Mais n'ayez crainte : une réunion à la ronde vous aidera à surmonter ces difficultés.

Lors d'une réunion à la ronde, chaque participant à la réunion a la possibilité de prendre la direction des opérations. Au cours de plusieurs réunions, chacun peut apporter sa contribution, ce qui permet de maintenir l'équilibre et l'efficacité des discussions. Cela encourage la participation et la concentration.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment mettre en œuvre la planification à la ronde, pourquoi elle est efficace et comment elle peut rendre vos réunions plus productives et plus collaboratives, que ce soit en personne ou en ligne.

Qu'est-ce qu'une réunion à la ronde ?

Une réunion à la ronde garantit que chaque participant a une chance égale de diriger ou d'animer une réunion. Cette méthode consiste à faire tourner le rôle de direction entre tous les participants, en veillant à ce qu'aucun individu ne domine la discussion ou le processus de prise de décision.

Il est intéressant de noter que la technique de planification par rotation trouve son origine dans la tradition nautique britannique. Les marins qui voulaient se mutiner inscrivaient leur nom dans un cercle afin que le meneur ne puisse pas être identifié.

Si les temps ont changé, la valeur inhérente à la responsabilisation et à la propriété de chaque membre de l'équipe est restée la même.

Aujourd'hui, les réunions en ligne sont la norme dans de nombreuses organisations. Ces organisations peuvent adopter le cadre et les règles de la réunion à la ronde dans les réunions virtuelles en tirant parti des éléments suivants des outils de réunion en ligne et suggérer les outils de réunion en ligne appropriés l'étiquette des réunions virtuelles pour tous les participants.

Pourquoi les réunions à la ronde sont-elles importantes dans les paramètres des entreprises ?

En quelques mots ? Parce que c'est un système équitable. Tout le monde a le droit de diriger à tour de rôle. La distribution des réunions à la ronde, c'est-à-dire la répartition égale du temps dont dispose chaque membre de l'équipe pour diriger la réunion, a pour but de permettre à chacun de prendre la parole à son tour :

Égalité des chances: En distribuant les rôles de direction de manière égale, la méthode de réunion à la ronde favorise un sentiment d'équité et d'inclusion parmi les membres de l'équipe

**Amélioration de la participation : lorsque chacun a la possibilité de diriger, cela encourage un engagement et une participation plus actifs

Perspectives diverses: La rotation du leadership permet le partage d'une variété de perspectives, ce qui conduit à des décisions plus informées et plus équilibrées

Amélioration de la collaboration: La responsabilité partagée de la direction des réunions peut faciliter la prise de décision une collaboration efficace au sein de l'équipe Processus de réunion efficace: La distribution à la ronde peut contribuer à simplifier le processus de réunion en veillant à ce que chacun ait un rôle clair à jouer

La responsabilité partagée de la direction des réunions peut faciliter la prise de décision une collaboration efficace au sein de l'équipe

Les fonctionnalités clés des réunions à la ronde

La mise en forme des réunions à la ronde offre une approche équitable de la collaboration au sein d'une équipe. Voici comment elles sont structurées :

Ordre du jour de la réunion: Un ordre du jour clair et concisl'agenda de la réunion est essentiel à la réussite d'une réunion à la ronde. Il décrit les sujets à discuter et attribue des créneaux horaires spécifiques pour chacun d'entre eux

Règles et lignes directrices: Elles sont établies pour garantir une distribution équitable. Elles comprennent des lignes directrices pour la participation, la gestion du temps et la prise de décision

**La durée de chaque tranche horaire est déterminée en fonction du nombre de participants ou d'équipes commerciales et de la complexité des sujets

Distribution équitable: Le rôle de direction est assumé à tour de rôle par tous les participants, ce qui garantit une distribution équitable des responsabilités

La durée et la fréquence des évènements "round-robin" peuvent varier en fonction de la taille de l'équipe, de sa charge de travail et de ses objectifs. Cependant, ils ont généralement lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines et durent entre 30 minutes et une heure.

**Un test interlaboratoire round-robin implique plusieurs équipes de scientifiques indépendants qui utilisent des méthodes et des équipements différents pour effectuer le même test. Les équipes commerciales utilisent la règle du lien round-robin pour assurer une distribution équitable des prospects entre les commerciaux. Depuis le XIXe siècle, il existe des romans à la ronde, dans lesquels plusieurs auteurs écrivent des chapitres d'un roman à la ronde.

Cas d'utilisation et exemples courants

La méthode round-robin étant une approche équitable du partage des responsabilités et des bénéfices, elle est assez populaire. Voici quelques cas d'utilisation et exemples courants :

1. Programmation d'une ligue sportive

Dans les ligues sportives, l'établissement d'un calendrier strict à la ronde est une pratique courante pour créer un calendrier équitable et équilibré. Le système détermine les rencontres pour chaque tour, en veillant à ce que chaque équipe joue contre chaque autre équipe un nombre égal de fois. Cela permet d'éviter qu'une équipe ne bénéficie d'un avantage injuste.

Par exemple, dix nations ont participé à la Coupe du monde de cricket de l'ICC 2023 . Lors de l'étape du round-robin, chaque équipe a affronté toutes les autres équipes une fois, ce qui a donné lieu à neuf matchs par équipe. Les quatre meilleures équipes à la fin de l'étape du round-robin ont accédé aux demi-finales, où elles se sont affrontées pour une place en finale.

2. Centre d'appel pour le service à la clientèle

Le routage des appels à la ronde peut être utilisé dans les centres d'appels du service clientèle pour maximiser la disponibilité et s'assurer que tous les clients sont servis dans les plus brefs délais. Lorsqu'un appel arrive, le système détermine l'agent qui le traitera en fonction d'un calendrier de rotation. Cela permet d'équilibrer la charge de travail entre les agents et d'éviter qu'un seul d'entre eux ne soit débordé.

3. Attribution des tâches à une équipe de projet

Dans les équipes de projet, la planification round-robin peut être utilisée pour attribuer des tâches aux membres de l'équipe. Lors de l'attribution des tâches par rotation, le système détermine quel membre de l'équipe est responsable de chaque tâche. Cela permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe peuvent contribuer équitablement au projet. Cela permet également de diversifier les points de vue et d'améliorer la prise de décision.

Avantages des réunions Round Robin

Les réunions à la ronde offrent une approche démocratique et empêchent la monopolisation.

Voici quelques-uns de ses avantages clés :

Participation égale: Tout le monde peut s'exprimer, ce qui favorise un sentiment d'inclusion

Tout le monde peut s'exprimer, ce qui favorise un sentiment d'inclusion Productivité accrue: Des rôles et des responsabilités effacées permettent des discussions ciblées

Des rôles et des responsabilités effacées permettent des discussions ciblées Amélioration de la prise de décision: La diversité des points de vue permet de faire des choix éclairés

La diversité des points de vue permet de faire des choix éclairés Amélioration de la cohésion de l'équipe: Le partage du leadership renforce les liens et la confiance

Vous en avez assez d'organiser les mêmes réunions de la même manière ? Secouez les choses avec ClickUp une plateforme de productivité tout-en-un.

Organisez des réunions à la ronde à l'aide de ClickUp Meetings

Voici un guide étape par étape pour organiser un évènement round-robin et découvrir comment les fonctionnalités de ClickUp peuvent améliorer les paramètres de la réunion. Réunions ClickUp de ClickUp vous permet de planifier des réunions, de prendre des notes, de déléguer des tâches et d'informer les membres de l'équipe à l'aide de commentaires. Vous pouvez également utiliser les commandes /slash pour agir immédiatement sur n'importe quel élément de la suite ClickUp. Poursuivons notre exploration.

1. Déterminer le but et les objectifs

Compilez l'agenda de votre réunion avec les objectifs dans une liste et assignez le travail aux membres de l'équipe via ClickUp Tasks

Pour commencer, créez un nouveau projet intitulé "Round-Robin Meeting" dans votre environnement de travail ClickUp. Ce projet servira de hub central pour toutes les tâches et informations liées à la réunion.

Ensuite, les tâches individuelles de chaque participant seront paramétrées et assignées aux personnes respectives à l'aide de Tâches ClickUp . Ajoutez des sous-tâches pour que chacun prépare son sujet ou sa contribution et participe à la réunion.

Utilisez la modification en cours pour fixer ensemble les objectifs de la réunion dans ClickUp Docs

Pour assurer le flux de la réunion, créez un document à l'aide de ClickUp Documents intitulé "Ordre du jour de la réunion à la ronde" Utilisez ce document pour définir les sujets à aborder, attribuer des plages horaires à chaque participant et ajouter toute note ou ressource pertinente grâce à la modification en cours.

L'animateur de la réunion peut également @mentionner les membres de l'équipe afin qu'ils assument la responsabilité de leurs idées.

2. Inviter les participants et fixer une limite de temps

Pour garantir la réussite des réunions à la ronde, invitez les participants et fixez une limite de temps claire. L'animateur de la réunion ou le manager d'équipe peut simplifier le processus en utilisant les moyens suivants Intégrations ClickUp avec plus de 1000 outils externes.

Choisissez rapidement parmi 200+ outils natifs et 1000+ outils externes avec ClickUp Integrations pour mettre en place vos réunions round-robin

Utilisez ClickUp Integrations pour :

Vidéoconférence: Intégrez ClickUp à des outils tels que Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom pour faciliter les réunions virtuelles

Intégrez ClickUp à des outils tels que Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom pour faciliter les réunions virtuelles **L'intégration d'outils tels que Timely, Clockify, Toggl, Timeneye ou TMetric pour suivre avec précision le temps passé sur les tâches, automatiser la génération de feuilles de temps et obtenir des informations précieuses sur l'efficacité des réunions

3. Préparer un agenda et choisir un animateur

Utiliser l'outil Modèle de suivi de réunion ClickUp pour cela. Préparez des agendas, désignez un animateur et gérez les détails de la réunion comme un pro. Qu'il s'agisse d'un examen trimestriel de l'entreprise, de rencontres individuelles ou de célébrations d'anniversaires en équipe, ce modèle rend les réunions efficaces et utiles.

Voici comment utiliser ce modèle spécifiquement pour la planification de réunions à la ronde :

Préparez votre agenda : Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez ajouter des éléments spécifiques à l'ordre du jour, attribuer des responsabilités à chaque section et présenter les points clés à couvrir

: Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez ajouter des éléments spécifiques à l'ordre du jour, attribuer des responsabilités à chaque section et présenter les points clés à couvrir Désignez un animateur : Désignez un animateur de réunion à l'aide du champ personnalisé "Leader". Parfait pour assurer la rotation des animateurs dans les réunions à la ronde !

_ClickUp était la meilleure solution pour nous car il combine plusieurs outils de gestion de projet en un seul. De la carte mentale aux documents en passant par les sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser les besoins de gestion des tâches de n'importe quel département et de donner de la visibilité à l'ensemble de l'entreprise

Andrea Park, Coordinatrice des opérations Business chez Spekit

4. Établir les règles de base et commencer la réunion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-140.png Affichage du Calendrier ClickUp : Réunion "Round Robin /$$img/

Planifier des réunions et synchroniser les calendriers avec des rappels automatiques mettre en place pour les réunions round-robin avec ClickUp Calendrier View

Avant de plonger dans la réunion round-robin, il est crucial d'établir des règles de base. Utilisez l'outil Affichage du Calendrier ClickUp pour gérer visuellement les tâches, établir des paramètres et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Voici un aperçu de ce qu'il peut faire pour vous :

Visualiser le travail: Obtenir un aperçu clair des tâches, des échéances et de l'échéancier du projet

Obtenir un aperçu clair des tâches, des échéances et de l'échéancier du projet Reprogrammer les tâches: Ajustez facilement la durée des tâches et les dépendances grâce à la fonction "glisser-déposer"

Ajustez facilement la durée des tâches et les dépendances grâce à la fonction "glisser-déposer" Simplicité de planification: Ajoutez et réorganisez les tâches directement dans le Calendrier pour une planification flexible

Ajoutez et réorganisez les tâches directement dans le Calendrier pour une planification flexible Partage et intégration: Partagez votre calendrier avec d'autres personnes et intégrez des calendriers externes pour une synchronisation transparente

Vous pouvez également utiliser modèles de notes de réunion tels que les modèles de Modèle de réunion ClickUp pour gérer les documents de réunion, les calendriers de réunion, les discussions avec le chat intégré, les tâches et les notifications en un seul endroit.

5. Animer la discussion, résumer les points clés et assurer le suivi

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-141.png ClickUp Brain /$$$img/

Résumez les notes de réunion, générez du contenu spécifique au secteur, modifiez et relisez des documents, ou posez des questions sur tout ce qui se passe sur la plateforme avec ClickUp Brain ClickUp Brain , l'assistant IA de ClickUp, vous permet d'accéder à la puissance de l'IA générative au sein de votre propre environnement de travailUp. Il peut faciliter vos réunions à la ronde grâce aux fonctions suivantes :

Summarization: Résumer rapidement et précisément des notes et des documents en puces concises

Résumer rapidement et précisément des notes et des documents en puces concises Transcription: Transcription des réunions vidéo, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts

Transcription des réunions vidéo, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts Traduction: Traduire les notes de réunion dans différentes langues, y compris le français, l'italien, l'espagnol, etc

Traduire les notes de réunion dans différentes langues, y compris le français, l'italien, l'espagnol, etc Génération de notes: Générez des notes et des checklists directement dans la base de données de l'entreprise ClickUp Bloc-notes fonctionnalité

Générez des notes et des checklists directement dans la base de données de l'entreprise ClickUp Bloc-notes fonctionnalité Création de tâches: Convertit automatiquement les notes de réunion en tâches et sous-tâches exploitables

Vous pouvez également utiliser ClickUp Clips pour enregistrer et partager des enregistrements d'écran. Créez et partagez des agendas de réunion, des mises à jour ou des informations critiques avec votre équipe. Les clips sont intégrés directement dans les discussions ClickUp, ce qui facilite la communication visuelle et réduit les malentendus.

**A lire également Quels sont les meilleurs enregistreurs d'écran gratuits sans filigrane ? Ensuite, les Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp est un modèle personnalisable et flexible qui aide à gérer les notes de réunion, à les visualiser via des affichages flexibles et à déléguer du travail aux participants grâce à des fonctionnalités de gestion des tâches.

Discutons maintenant des stratégies à adopter pour une réunion efficace de type "Round Robbin".

Stratégies pour des réunions Round Robin efficaces

Les réunions à la ronde, souvent utilisées avec des les réunions debout (standup) sont précieuses pour la communication ouverte et la collaboration au sein de l'équipe.

Pour que les réunions à la ronde soient efficaces, il convient d'établir des lignes directrices claires, de maintenir une atmosphère positive et d'encourager une participation active. Voici quelques conseils pour que vos réunions à la ronde soient efficaces :

1. Préparer un agenda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-11.gif Documents ClickUp /$$$img/

Liez ClickUp Docs à vos flux de travail et établissez facilement des agendas de réunion

Une réunion à la ronde bénéficie grandement de l'existence d'un agenda préétabli. C'est là que le rôle d'animateur tourne entre les membres de l'équipe,

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour créer un agenda de réunion. Un agenda préétabli garantit que chaque réunion suit la même structure, quelle que soit la personne qui l'anime

L'agenda décrit le flux, les sujets de discussion et le temps alloué. En utilisant un agenda préétabli, les nouveaux animateurs ou les animateurs en rotation disposent d'un guide clair pour diriger la réunion.

Pour ce faire, vous pouvez utiliser le Modèle d'agenda de réunion ClickUp pour créer votre agenda préétabli.

Qu'il s'agisse d'une réunion de l'association des parents d'élèves, d'une réunion du personnel ou d'une session du Tableau de direction, ce modèle vous permettra de gagner du temps. Cet outil convivial simplifie la présentation des sujets, la définition des paramètres et l'attribution des responsabilités.

2. Méthode de rotation des participants

Dans une structure de réunion à la ronde, la méthode de rotation garantit une distribution égale des opportunités pour tous les participants de diriger ou de contribuer. Le système détermine l'ordre dans lequel les participants s'engagent, souvent en suivant une séquence prédéfinie.

Les avantages de ce système :

Il encourage la diversité des points de vue en permettant à chacun de prendre la parole en premier,empêchant la pensée de groupeet en encourageant un intervalle plus large d'idées

En veillant à ce que chaque membre ait une chance équitable d'être impliqué, elle réduit le risque de partialité

Elle évite le favoritisme ou les schémas inconscients dans lesquels les mêmes personnes dirigent ou prennent la parole de manière constante

3. Gestion du temps et suivi du suivi des discussions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-143.png Suivi du temps du projet ClickUp /$$img/

Suivez le temps manuellement ou automatiquement avec ClickUp Project Time Tracking

Une gestion efficace du temps est essentielle pour que les réunions à la ronde restent productives et ciblées. Une stratégie efficace pour y parvenir consiste à utiliser le Suivi du temps du projet ClickUp fonctionnalité.

Il suit le temps de manière transparente à partir de n'importe quel appareil - bureau, mobile, ou même votre navigateur Web - via l'extension Chrome gratuite de ClickUp.

Il assure également que vous ne perdez pas de vue votre emploi du temps en liant le temps que vous suivez à des tâches spécifiques au sein de ClickUp. Le système détermine leur créneau au fur et à mesure que le tour de chaque participant arrive dans la réunion. De cette façon, ce suivi du temps peut aider à maintenir les discussions sur la bonne voie sans dépasser le temps alloué à un participant à la réunion.

La fonctionnalité de filtrage vous permet également de trier le temps suivi par date, statut, priorité, étiquettes, etc. Cela vous permet d'examiner rapidement le temps passé sur diverses discussions, en vous assurant que tous les points importants ont été couverts sans dépasser la limite de temps.

4. Gérer les conflits et assurer une communication fluide

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-144-1400x933.png ClickUp Discussion : Réunion Round Robin /$$img/

Mentionnez les membres de l'équipe en temps réel, attribuez des commentaires et transmettez un feedback instantané en utilisant ClickUp Chat

Les malentendus ou les désaccords peuvent faire dérailler le flux, d'où l'importance d'un système qui favorise la clarté et la collaboration. Une stratégie efficace consiste à utiliser ClickUp Discuter . Avec Chat, vous pouvez discuter de tâches dans le même contexte sans passer à de nouvelles applications.

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez demander à ClickUp Brain de résumer les fils de discussion, ce qui facilite le suivi de ce qui a été dit et permet de suggérer ou de créer des tâches directement à partir de la discussion.

Les commentaires deviennent indispensables pour les discussions en cours ou la résolution de conflits nécessitant des informations plus détaillées. Avec ClickUp Commentaires attribués vous pouvez poser des questions et y répondre, obtenir un retour d'information et suivre votre progression sans perdre de vue la tâche à accomplir.

Étiquette et bonnes pratiques pour les réunions à la ronde

Les réunions à la ronde sont régies par des règles spécifiques et des bonnes pratiques :

1. Règles à suivre pendant la réunion

Nous avons listé quelques règles essentielles à garder à l'esprit lors de l'organisation d'une réunion à la ronde :

Maintenir une répartition égale du temps de parole chacun a son tour, de sorte que personne ne domine la discussion

S'en tenir à un agenda clair , permettant aux participants de préparer leurs idées à l'avance

, permettant aux participants de préparer leurs idées à l'avance Limiter le temps de parole de chacun à une durée déterminée afin de maintenir la réunion sur les rails

à une durée déterminée afin de maintenir la réunion sur les rails Encourage une communication ouverte et respectueuse **Lorsque c'est au tour de quelqu'un d'autre, accordez-lui toute votre attention

Prévoyez un abonné ou même un réunion post-mortem pour faire le point sur ce qui a travaillé, sur ce qui n'a pas marché et sur la manière d'améliorer les futures réunions

2. Éviter les pièges les plus courants

Lors des réunions à la ronde, plusieurs erreurs courantes peuvent perturber le flux et aller à l'encontre de l'objectif de ces réunions :

Ne pas respecter l'agenda ou permettre aux participants de s'écarter du sujet

Permettre aux voix dominantes d'éclipser les participants plus silencieux

Se concentrer trop sur les problèmes individuels plutôt que sur les solutions collectives

Traiter le tour de chaque personne comme un évènement isolé

Trouvez des moyens de tirer parti de ce qui a été dit par le leader précédent. Qu'il s'agisse de discuter de stratégie ou de gérer des leads entrants, favoriser la collaboration plutôt que la résolution de problèmes en solitaire rend les réunions plus efficaces et plus équilibrées.

3. Techniques pour impliquer tous les participants

Lancez des idées, collaborez en temps réel, dessinez des formes, glissez-déposez des notes autocollantes et assignez des tâches et des commentaires avec ClickUp Tableaux blancs

Utiliser Tableaux blancs ClickUp comme outil visuel d'engagement et de brainstorming. Ils peuvent considérablement accroître l'implication et l'enthousiasme des participants lors des réunions de type "round-robin".

Les toiles interactives permettent aux équipes de collaborer en temps réel, même lorsque les participants sont éloignés les uns des autres. Vous pouvez faire un brainstorming efficace, prendre des notes et combiner vos meilleures idées en une vision cohérente.

4. Suivi de la réunion et éléments d'action

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-145-1400x674.png Automatisations ClickUp /$$img/

Paramétrez ClickUp Automatisations pour envoyer des rappels de réunion et automatiser les tâches à déléguer à la personne suivante dans l'action

Utilisation de Automatisations ClickUp pour le suivi post-réunion et les éléments d'action peuvent faciliter votre flux de travail en éliminant les tâches administratives fastidieuses.

Avec les Automatisations, vous pouvez mettre en place des processus qui gèrent automatiquement les rappels et les affectations, ce qui vous permet de vous concentrer sur le travail utile au lieu de vous enliser dans des tâches fastidieuses.

Dans ClickUp, les tâches incluent des statuts tels que " En cours ", " Révision ", " Accepté " ou " Rejeté " Des automatisations peuvent être paramétrées pour déclencher des actions spécifiques lorsque ces statuts changent, ce qui vous permet de gagner du temps et de garantir la responsabilité.

Vous pouvez également paramétrer des Automatisations pour gérer les dates d'échéance, ce qui permet à ClickUp de modifier la date d'échéance d'une tâche en fonction d'une date spécifique ou d'une date de déclenchement, afin de garantir des paramètres de suivi en temps voulu. Configurez ensuite des Automatisations pour déplacer les tâches dans différentes listes en fonction des phases du projet, ce qui facilite la séparation des tâches d'un forfait de projet dans des environnements de travail distincts.

Comparaison avec d'autres formes de réunion

Les réunions à la ronde offrent une approche unique de la collaboration en équipe. Comparons-les à d'autres approches pour mieux comprendre comment elles se positionnent les unes par rapport aux autres.

Réunions à la ronde vs. réunions traditionnelles

Examinons les différences clés entre ces deux styles de réunion :

Fonctionnalité | Réunions à la ronde | Réunions traditionnelles |

| ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |

| Structure | Très structurée, avec une commande de parole prédéterminée et des limites de temps | Moins structurée, permettant des discussions plus spontanées

| Les réunions traditionnelles sont généralement très structurées, avec un ordre de parole prédéterminé et des limites de temps, mais elles sont moins structurées et permettent des discussions plus spontanées

| Les discussions sont généralement plus efficaces en raison de leur forme structurée. Elles peuvent être moins efficaces, en particulier si les discussions s'éloignent du sujet

| Inclusivité* - Promotion de l'inclusivité en donnant la parole à tous | Peut ne pas être aussi inclusif si certaines personnes dominent la discussion

| La créativité peut être moins propice au brainstorming créatif en raison de sa forme structurée, mais elle peut être plus propice au brainstorming créatif en raison de sa forme structurée

| La flexibilité peut être moindre en raison de sa structure prédéterminée. La flexibilité peut être plus grande, permettant des changements spontanés dans l'agenda

En fin de compte, le choix entre les réunions à la ronde et les réunions traditionnelles dépend des besoins et des objectifs spécifiques de votre équipe.

Les réunions à la ronde sont particulièrement efficaces dans les cas suivants:

Les équipes qui doivent faire face à des personnalités dominantes ou à une participation inégale

Les situations dans lesquelles il est essentiel de s'assurer que tous les participants sont entendus

Les tâches qui requièrent une approche structurée et efficace

Les réunions traditionnelles peuvent être plus appropriées pour:

Les équipes qui valorisent les discussions plus spontanées et plus libres

Les sessions de brainstorming créatif où une approche moins structurée peut encourager les idées novatrices

Les situations où la flexibilité est cruciale et où l'ordre du jour peut être modifié

Réunions à la ronde ou réunions debout :

Les réunions à la ronde et les réunions debout sont des formes populaires de collaboration au sein d'une équipe, chacune présentant des forces et des faiblesses uniques.

Examinons les différences clés entre ces deux types de réunion :

Fonctionnalités | Réunions à la ronde | Réunions debout |

| ----------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- |

| Structure | Très structurée, avec une commande de prise de parole prédéterminée et des limites de temps. | Moins structurées, elles se concentrent sur de brèves mises à jour et des discussions. |

| En cours : Objectif | Généralement utilisé pour le partage de mises à jour, la discussion des progressions et la résolution des problèmes. | Les réunions sont souvent utilisées pour les contrôles quotidiens, la coordination des tâches et l'identification des dépendances. |

| La durée peut varier, mais elle est souvent plus longue que celle des réunions de préparation. | Elle est généralement limitée à 15-30 minutes. |

| La participation* assure une participation égale de tous les membres. | Elle peut être dominée par certains individus si elle n'est pas gérée efficacement. |

| Les discussions peuvent être plus larges et porter sur une variété de sujets. | Il peut être plus large et couvrir une variété de sujets, mais il est surtout axé sur la fourniture de mises à jour et l'identification d'éléments d'action. |

| Les groupes de travail sont moins flexibles en raison de leur structure prédéterminée. | Le groupe de travail peut être plus flexible, permettant des discussions et des ajustements spontanés. |

En résumé :

Les réunions à la ronde sont bien adaptées aux équipes qui ont besoin de s'assurer que tout le monde est entendu et pour les sujets qui nécessitent des discussions approfondies

sont bien adaptées aux équipes qui ont besoin de s'assurer que tout le monde est entendu et pour les sujets qui nécessitent des discussions approfondies Les réunions compte rendu sont idéales pour les équipes qui ont besoin de contrôles quotidiens, de mises à jour rapides et d'une approche ciblée de la coordination des tâches

Organiser des réunions Round Robin comme un pro avec ClickUp

Les réunions à la ronde permettent aux équipes de collaborer efficacement en s'assurant que la voix de chacun est entendue. Ces réunions favorisent la diversité des points de vue et conduisent à des décisions plus éclairées.

ClickUp facilite le processus, en fournissant un cadre structuré pour mener des réunions à la ronde efficaces.

Vous pouvez facilement créer des agendas, utiliser des modèles gratuits, attribuer des tâches, suivre la progression et collaborer de manière transparente avec les membres de votre équipe. Qu'attendez-vous ? S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez-en les avantages !