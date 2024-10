Comment éviter la pensée de groupe pour assurer la réussite de l'équipe (+Exemples)

Êtes-vous déjà sorti d'une réunion d'équipe en vous disant : "Pourquoi tout le monde semblait-il si facilement d'accord ?" ou "Comment se fait-il que seules quelques idées soient toujours les plus importantes ?"

Lorsque l'accord d'un groupe semble trop facile (et sans évaluation critique), la mentalité de troupeau - également connue sous le nom de pensée de groupe - pourrait être en jeu

Si l'alignement de l'équipe et la cohésion sociale sont importants, ils peuvent parfois conduire à de mauvaises décisions. En outre, lorsque les points de vue des différents membres du groupe ne sont pas pris en compte, nous étouffons involontairement la créativité.

La bonne nouvelle ? La pensée de groupe peut être évitée. En encourageant la réflexion indépendante, la diversité des points de vue et les conflits sains, vous pouvez transformer la façon dont votre équipe collabore.

Voyons comment éviter la pensée de groupe. Nous présenterons également quelques stratégies visant à renforcer la capacité de votre équipe à prendre des décisions plus intelligentes et plus innovantes, tout en évitant les conséquences négatives d'une mauvaise prise de décision.

Qu'est-ce que la pensée de groupe ?

La pensée de groupe est un phénomène psychologique dans lequel la pression pour se conformer ou maintenir la paix prend le pas sur la pensée critique et empêche l'émergence de perspectives différentes.

Au lieu d'encourager la diversité des opinions et de remettre en question le statut quo, les équipes tombent dans le piège d'être d'accord les unes avec les autres simplement pour éviter les conflits. Il en résulte des occasions manquées, des stratégies erronées et des décisions qui peuvent se retourner contre elles par la suite.

Reconnaître ce schéma est le premier pas vers une culture d'équipe qui encourage la créativité et l'indépendance d'esprit. Ce changement garantit de meilleurs processus de prise de décision et maintient l'innovation en vie.

Exemples de pensée de groupe

Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir.

Mark Twain

Lorsque la pensée critique est supprimée et que les opinions divergentes sont ignorées - deux conséquences de la pensée de groupe - des résultats désastreux peuvent s'ensuivre. Voici quelques exemples concrets qui illustrent ce phénomène :

Catastrophe de la navette spatiale Challenger

L'une des causes potentielles de la Catastrophe de Challenger était une pièce en caoutchouc appelée joint torique. Les joints toriques ne peuvent travailler qu'à partir de 53 degrés ; ce matin-là, la température sur le pas de tir était de 36 degrés. Comment quelque chose d'aussi élémentaire a-t-il pu ne pas déclencher la sonnette d'alarme ?

C'est simple. La pression était immense pour que le lancement ait lieu. Le président Ronald Reagan l'annonçait le soir même, et la NASA était sous les feux de la rampe. Par conséquent, les managers de la NASA et de Morton Teams étaient fortement enclins à parvenir à un consensus en tant qu'équipe. Ils ont respecté le programme de lancement forfaitaire, sans tenir compte de l'avis de la Commission européenne les avertissements de quelques ingénieurs .

La navette a explosé peu après le décollage, tuant les sept membres d'équipage.

Invasion de la Baie des Cochons

Craignant la montée du communisme, le président Eisenhower avait approuvé l'invasion de la baie des Cochons Invasion de la Baie des Cochons forfait. Ils aideraient secrètement des exilés cubains à débarquer dans une zone marécageuse de la côte sud de Cuba. Ces troupes, espéraient-ils, déclencheraient une révolte contre Fidel Castro et renverseraient son régime communiste.

Les conseillers du président Kennedy, fraîchement élu, ont insisté pour qu'il aille de l'avant, d'autant plus que lui et Nixon, son adversaire lors de l'élection, avaient adopté une position intransigeante à l'égard de Castro lors de leur campagne électorale. À faire.

Ce forfait mal planifié est devenu une mise en garde pour les siècles à venir a inspiré le terme "groupthink : la tendance des groupes très unis à étouffer les doutes, à faire taire les opposants et à se précipiter vers un consensus de groupe sans analyser les idées de manière critique

Bien que ces exemples mettent en lumière des incidents spécifiques, explorons maintenant les effets communs de la pensée de groupe afin de comprendre ses implications plus larges sur la dynamique d'équipe et la prise de décision.

Effets courants de la pensée de groupe

Parfois, ce qui semble être un alignement parfait de l'équipe peut saper discrètement le potentiel de votre équipe. Lorsque les idées nouvelles ne sont pas entendues, que les risques ne sont pas pleinement explorés et que les décisions sont prises à la hâte, les conséquences peuvent être importantes. Voici ce qui se passe lorsque la pensée collective s'installe :

Innovation manquée

Lorsque tout le monde pense de la même manière, la créativité est reléguée au second plan. Sans perspectives diverses, les équipes ont tendance à recycler de vieilles idées plutôt que de repousser les limites.

Par exemple, si une équipe de développement de produits s'appuie uniquement sur ses expériences passées, elle risque de passer à côté des tendances émergentes ou des besoins des clients. L'innovation prospère lorsque des points de vue différents s'affrontent et évoluent vers quelque chose de nouveau. Sans cela, vous risquez de stagner et de vous laisser distancer par vos concurrents.

Décisions erronées

Prendre des décisions hâtives sans tenir compte de tous les aspects est une caractéristique de la pensée de groupe. Lorsque d'autres points de vue ne sont pas entendus, les risques potentiels ne sont pas contrôlés.

Dans le contexte d'une entreprise, cela peut se traduire par le lancement d'une campagne de marketing qui ne s'appuie pas sur des études de consommation ou par le lancement d'un produit sans tenir compte des problèmes de qualité - des décisions qui peuvent se retourner contre vous et nuire à la fois à votre réputation et à votre chiffre d'affaires.

Diminution de l'engagement

Lorsque les membres de l'équipe ont l'impression que leurs opinions ne sont pas valorisées, ils commencent à se désengager. Les mêmes voix dominent et les autres deviennent des auditeurs passifs. Au fil du temps, même les personnes les plus créatives peuvent cesser de contribuer, pensant que leurs idées ne seront pas entendues ou appréciées.

En reconnaissant ces effets, vous avez la possibilité d'intervenir et d'empêcher la pensée de groupe d'affaiblir les performances de votre équipe.

Symptômes de la pensée de groupe

Votre équipe se contente-t-elle de suivre le mouvement pendant les réunions ?

La pensée de groupe peut se manifester de plusieurs façons qu'il est facile de ne pas remarquer, mais qu'il est essentiel de reconnaître. Voici ce qu'il faut surveiller pour éviter la pensée de groupe sur le lieu de travail.

Trop d'accord, trop vite

**Les équipes qui s'empressent de se mettre d'accord peuvent chercher davantage à éviter les conflits qu'à trouver la meilleure solution.

Par exemple, lors d'une réunion consacrée au lancement d'un produit, si tout le monde approuve l'échéancier sans s'interroger sur les contraintes en matière de ressources ou sur l'état de préparation du marché, il est probable que l'on passe à côté d'une évaluation cruciale. Cet accord rapide est un signal de danger : la pensée critique est mise de côté au profit de la rapidité, ce qui peut entraîner des risques négligés ou des opportunités manquées.

Éviter les désaccords

Lorsque les membres d'une équipe hésitent à exprimer des opinions divergentes, la créativité en pâtit. Les gens peuvent rester silencieux pour éviter les tensions, surtout si les désaccords passés ont été mal gérés.

Par exemple, lors d'une session stratégique, si personne ne conteste l'orientation proposée par crainte d'être perçu comme difficile, l'équipe risque de passer à côté de meilleures alternatives. Au fil du temps, cela crée une culture où les idées nouvelles sont étouffées et où les mêmes vieilles approches sont recyclées. Ce silence peut paralyser l'innovation.

L'excès de confiance

Lorsque l'équipe est trop confiante dans ses décisions et ne prend pas en compte les risques potentiels ou les autres points de vue, on est en présence d'une pensée de groupe.

Par exemple, si une équipe prend une décision d'entreprise majeure - comme l'ouverture d'un nouveau marché - et que tout le monde est d'accord pour dire "faisons-le" sans avoir analysé en profondeur les concurrents ou les besoins des clients, c'est l'excès de confiance qui est à l'œuvre.

La conviction que "nous faisons tout correctement" peut rendre l'équipe aveugle aux faiblesses de sa stratégie et conduire à des échecs qui auraient pu être évités.

Les mêmes voix, les mêmes idées

Si quelques personnes dominent les discussions tandis que d'autres restent tranquillement assises, c'est un signal d'alarme. Il se peut que votre équipe ne bénéficie pas de la diversité des idées qui sont le moteur de l'innovation.

Par exemple, lors des sessions de brainstorming, lorsque les mêmes personnes défendent leurs idées tandis que les autres restent passives, vous limitez le potentiel créatif du groupe. Les idées partagées sont alors moins nombreuses, ce qui limite la capacité de votre équipe à innover et à résoudre des problèmes.

Reconnaître ces symptômes vous permet de créer un environnement favorable à la diversité des opinions. Ainsi, votre équipe reste dynamique, engagée et prête à relever des défis sous tous les angles.

Si la pensée de groupe s'insinue dans le processus décisionnel de votre équipe, ne vous inquiétez pas : il existe des étapes pratiques à suivre pour encourager la diversité des opinions et éviter le conformisme.

La mise en œuvre d'une techniques de prise de décision en groupe peuvent aider votre équipe à évaluer les idées de manière plus critique et à s'assurer que toutes les perspectives sont prises en compte.

Voyons ce qu'il en est :

1. Constituer une équipe diversifiée

Avez-vous déjà remarqué que les équipes ayant des antécédents similaires ont tendance à générer les mêmes types d'idées ?

Prenons les deux scénarios suivants :

Une équipe de marketing est entièrement composée de personnes issues du même secteur d'activité et du même milieu. Elle s'appuiera probablement sur des méthodes éprouvées et n'explorera probablement pas de nouvelles approches

Maintenant, ajoutez à cette équipe une personne issue de la technologie ou d'un marché différent. Soudain, la discussion change. Le point de vue est neuf et unique, et des solutions créatives émergent

C'est le pouvoir de la diversité : elle aide à surmonter la pensée de groupe.

Vous pouvez utiliser des outils pour vous assurer que les différents membres de l'équipe sont en phase et communiquent efficacement. Par exemple, il existe une grande variété de modèles de forfaits de communication pour divers types d'équipes, ce qui permet de partager et de discuter efficacement des idées.

2. Structurer les réunions avec intention

Une réunion typique peut ressembler à ceci : le responsable prend la parole, quelques personnes interviennent et les autres acquiescent. Cela vous semble familier ?

C'est une voie rapide vers la pensée de groupe. Au lieu de cela, faites des réunions un espace de discussion réelle en utilisant une méthode structurée l'agenda de la réunion qui encourage la participation de tous.

Un exemple d'outil permettant d'y parvenir est le suivant ClickUp -une plateforme de gestion de projet qui dispose d'une bibliothèque de plus de 1000 modèles pour vous aider à démarrer. Avec Le modèle de réunion de ClickUp vous pouvez vous assurer que chaque membre de l'équipe peut partager ses idées. Voyons cela de plus près.

Modèle de réunion de ClickUp

Organisez des réunions productives avec le modèle d'agenda de réunion de ClickUp pour vous assurer que chaque voix est entendue

Avec ce modèle, vous pouvez :

Encourager les discussions: La définition des sujets et des objectifs permet de s'assurer que tous les problèmes pertinents sont couverts, ce qui favorise un dialogue inclusif et réduit le risque d'une pensée de groupe

La définition des sujets et des objectifs permet de s'assurer que tous les problèmes pertinents sont couverts, ce qui favorise un dialogue inclusif et réduit le risque d'une pensée de groupe Promouvoir la responsabilisation: L'attribution des tâches clarifie les rôles des participants, ce qui renforce la responsabilisation et encourage chacun à contribuer, minimisant ainsi la pensée de groupe

L'attribution des tâches clarifie les rôles des participants, ce qui renforce la responsabilisation et encourage chacun à contribuer, minimisant ainsi la pensée de groupe Faciliter la préparation: Fournir un aperçu aide les participants à la réunion à se préparer, ce qui garantit la diversité des opinions et empêche les discussions unilatérales

3. Favoriser une culture de conflit saine

À faire ? Les stars de la NBA Shaquille O'Neal et Kobe Bryant ne se sont jamais entendus. La querelle Shaq-Kobe aurait pu déchirer les Lakers. Au lieu de cela, l'entraîneur Phil Jackson a exploité leurs styles opposés - la puissance de Shaquille O'Neal et la vitesse de Kobe Bryant - pour mettre au point une approche hybride qui a permis de remporter trois championnats consécutifs.

Encouragez votre équipe à remettre en question les idées, à poser des questions difficiles et à approfondir les choses. Encouragez-les à ne pas être d'accord, dans le respect. Des outils comme les modèles de brainstorming peuvent aider à structurer les discussions, en veillant à ce que chacun apporte ses idées et que les désaccords constructifs permettent d'aboutir à de meilleures solutions.

N'oubliez pas que les conflits, lorsqu'ils sont bien gérés, favorisent l'innovation et non le chaos.

4. Encourager un dialogue ouvert

Pensez à une équipe chirurgicale en pleine réussite. Chaque membre, du chirurgien à l'anesthésiste en passant par les infirmières et les techniciens chirurgicaux, doit avoir l'impression que sa contribution est importante.

Il en va de même pour votre équipe : si quelques voix seulement dominent la discussion, vous passez à côté d'idées précieuses. Efficace communication de groupe garantit que tous les membres de l'équipe se sentent habilités à partager leurs idées et à contribuer de manière significative aux discussions.

Utilisez un outil tel que ClickUp Discuter pour s'assurer que chacun puisse contribuer, où qu'il soit et quel que soit son rôle. La promotion de la collaboration en temps réel permet de prendre de meilleures décisions, plus rapidement.

Favorisez la collaboration en temps réel et le dialogue ouvert avec ClickUp's Chat View

Discuter à l'aide de ClickUp présente les avantages suivants :

Communication intégrée: Les fils de discussion sont liés à des tâches, des projets et des documents spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs de maintenir le contexte tout en discutant de sujets litigieux ou sensibles

Les fils de discussion sont liés à des tâches, des projets et des documents spécifiques, ce qui permet aux utilisateurs de maintenir le contexte tout en discutant de sujets litigieux ou sensibles Amélioration de la collaboration: Vous pouvez trier les messages et les transformer en éléments d'action, en veillant à ce que les discussions essentielles soient suivies et que rien ne soit laissé de côté

Vous pouvez trier les messages et les transformer en éléments d'action, en veillant à ce que les discussions essentielles soient suivies et que rien ne soit laissé de côté Appels vidéo et audio en direct: ClickUp assiste la communication en temps réel par le biais de visioconférences et d'appels audio, permettant le partage d'écran et les discussions collaboratives

ClickUp assiste la communication en temps réel par le biais de visioconférences et d'appels audio, permettant le partage d'écran et les discussions collaboratives Canaux dédiés: Les utilisateurs peuvent créer des canaux spécifiques pour différentes équipes ou projets, facilitant ainsi les discussions ciblées

Une communication transparente et ouverte est le pilier d'une collaboration efficace. C'est ce que ClickUp Chat vous aide à réaliser.

5. Utiliser des outils visuels pour stimuler la créativité

Parfois, le fait de rester bloqué dans les mêmes schémas de pensée peut limiter le potentiel créatif de votre équipe. Des outils visuels tels que Les cartes mentales ClickUp peuvent contribuer à bousculer cette routine. Elles facilitent l'établissement de connexions, l'exploration de nouvelles idées et l'organisation des pensées d'une manière qui pourrait échapper à une discussion de groupe traditionnelle.

Visualisez vos idées et stimulez votre créativité grâce aux cartes mentales de ClickUp

Par exemple, l'utilisation d'une carte mentale lors d'un brainstorming aide votre équipe à établir des connexions tout en découvrant de nouveaux schémas et de nouvelles idées. Elle facilite également la pensée convergente et la pensée divergente .

De même, les tableaux blancs - physiques ou numériques - permettent une collaboration en temps réel. Ils permettent aux équipes d'établir des connexions et d'esquisser des idées, débloquant ainsi de nouveaux modes de pensée que les discussions statiques risquent de laisser de côté.

ClickUp Modèle de brainstorming Modèle de remue-méninges de ClickUp facilite ce processus en fournissant un moyen prestataire d'organiser des sessions de brainstorming. Il encourage votre équipe à sortir de ses schémas de pensée habituels et à penser hors des sentiers battus, ce qui favorise l'innovation et la résolution créative des problèmes.

Encouragez les idées nouvelles et la créativité structurée avec le modèle de brainstorming de ClickUp

6. Désigner un avocat du diable pour renforcer les idées

Dans les discussions d'équipe, il est facile pour tout le monde d'approuver une idée sans l'avoir examinée correctement. La désignation d'un avocat du diable peut changer la donne. Cette personne remet en question les idées du groupe, pose des questions difficiles et veille à ce que les idées soient bien testées avant d'aller de l'avant.

Il ne s'agit pas d'être négatif, mais de prendre des décisions résilientes et mûrement réfléchies.

Par exemple, lors d'une session de brainstorming sur un produit, l'avocat du diable peut demander : "Et si cette fonctionnalité ne plaît pas à notre public cible ?" ou "Comment faire face aux réactions potentielles en cas d'échec ?" Cette critique constructive permet de prendre des décisions plus solides et mieux informées et d'éviter un consensus facile.

L'utilisation d'un tableau des idées permet aux membres de l'équipe d'afficher leurs idées, que l'avocat du diable peut systématiquement remettre en question. Cette organisation visuelle aide l'équipe à évaluer les risques et les approches alternatives, à affiner les idées et à réduire le risque de pensée de groupe.

7. Renforcer la sécurité psychologique pour un dialogue ouvert

Lorsque les membres de l'équipe hésitent à s'exprimer, l'innovation stagne. La sécurité psychologique consiste à créer un espace où les gens se sentent à l'aise pour partager leurs idées, aussi différentes ou peu conventionnelles soient-elles. Amplifier la voix des employés est essentiel pour que chacun se sente autorisé à exprimer ses idées et ses opinions sans craindre d'être jugé.

Lorsque votre équipe se sent à l'abri du jugement, elle est plus encline à partager des idées susceptibles de déboucher sur des solutions innovantes. En outre, la sécurité psychologique contribue à la résolution des conflits au sein de l'équipe en créant un environnement où les désaccords sont abordés ouvertement et de manière constructive, plutôt que d'être évités.

Pour favoriser cette culture, encouragez votre équipe à exprimer des points de vue opposés et à poser des questions difficiles. Expliquez clairement que le désaccord n'est pas une mauvaise chose - c'est un catalyseur de la créativité. Les équipes qui se sentent en sécurité sont plus engagées, plus créatives et beaucoup moins susceptibles de tomber dans le piège de la pensée de groupe.

8. Utiliser le retour d'information anonyme pour obtenir des informations honnêtes

Certaines personnes peuvent hésiter à exprimer leurs véritables opinions dans des paramètres de groupe, soit par peur du jugement, soit par réticence à aller à l'encontre de la majorité. Le feedback anonyme résout ce problème en permettant aux membres de l'équipe de partager librement leurs idées sans craindre de répercussions

Imaginons que vous envisagiez d'apporter un changement important au flux de travail de votre équipe. Bien que l'idée semble universellement acceptée, certains membres de l'équipe peuvent avoir des préoccupations qu'ils hésitent à exprimer. L'utilisation de formulaires de retour d'information anonymes par l'intermédiaire de applications de communication d'équipe vous permet d'entendre tous les points de vue.

Recueillir des commentaires anonymes à l'aide de ClickUp Forms Les formulaires de ClickUp rendent la collecte de données anonymes simple et efficace. Qu'il s'agisse d'évaluer une décision, de recueillir des commentaires sur un projet ou de tester de nouvelles idées, ces formulaires vous aident à recueillir des avis honnêtes qui peuvent déboucher sur des résultats plus probants.

N'oubliez pas de poser des questions ouvertes ou de demander aux membres d'évaluer les décisions sur une échelle de Likert : sur une échelle de 1 à 5, dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec la décision d'augmenter les dépenses publicitaires ? suivie de _"Quelles sont vos raisons pour cela ?

Modèle de cadre décisionnel ClickUp

Passons maintenant à l'outil n° 1 pour lutter contre la pensée de groupe : le modèle de prise de décision ClickUp Modèle de cadre décisionnel ClickUp . Utilisez-le pour rationaliser les processus de retour d'information, en veillant à ce que chaque voix soit valorisée et chaque préoccupation prise en compte.

Améliorez la prise de décision et la collecte du retour d'information grâce au modèle de cadre décisionnel de ClickUp

En mettant en œuvre ce modèle, votre équipe peut bénéficier de processus de prise de décision honnêtes et emphatiques qui remplacent la pensée de groupe par un consensus véritable et significatif. Voici ce que le modèle de cadre décisionnel vous apporte :

Participation inclusive: En veillant à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées, le cadre favorise la diversité des points de vue et encourage les membres les plus silencieux à contribuer, évitant ainsi le conformisme

En veillant à ce que toutes les parties prenantes soient impliquées, le cadre favorise la diversité des points de vue et encourage les membres les plus silencieux à contribuer, évitant ainsi le conformisme Évaluation objective: Le cadre minimise les préjugés en aidant les équipes à analyser systématiquement le pour et le contre, ce qui conduit à une prise de décision plus objective

Le cadre minimise les préjugés en aidant les équipes à analyser systématiquement le pour et le contre, ce qui conduit à une prise de décision plus objective **La capacité à documenter les décisions et leur justification permet non seulement de suivre le processus de réflexion, mais constitue également une référence précieuse pour les projets futurs

Les outils et les pratiques que nous avons abordés encouragent un dialogue ouvert, ce qui permet d'obtenir des résultats plus réfléchis et plus inclusifs une prise de décision plus réfléchie et plus inclusive au sein de l'équipe .

Gardez votre équipe créative avec ClickUp

La pensée de groupe ne doit pas être le tueur silencieux du potentiel de votre équipe. En mettant en œuvre des stratégies telles que la désignation d'un avocat du diable, l'encouragement des commentaires anonymes et la promotion de la sécurité psychologique, vous transformerez la façon dont votre équipe travaille.

Fini les idées périmées et les décisions prises à la va-vite, place à une équipe animée par la pensée créative, le dialogue ouvert et la résolution intelligente des problèmes.

Ne laissez pas votre équipe se contenter de réponses faciles lors de votre prochaine réunion d'équipe. Avec les outils de ClickUp tels que les cartes mentales, les formulaires et la fonction de discussion, vous pouvez créer un environnement où chaque voix compte.

Améliorez la prise de décision de votre équipe. Inscrivez-vous à ClickUp et commencez dès aujourd'hui à transformer le travail de votre équipe.