Comment faciliter la prise de décision au sein d'une équipe solide

La vie d'un chef d'entreprise peut se résumer en trois mots : décisions, décisions, décisions. Le nombre de décisions de grande qualité que vous devez prendre chaque jour peut être ahurissant. Mais vous pouvez vous consoler en vous disant que vous n'avez pas à tout faire seul.

Embaucher les bonnes personnes, développer votre entreprise sur un nouveau marché ou ajouter une nouvelle ligne de produits : les décisions importantes pour une entreprise sont généralement le résultat d'un effort d'équipe ciblé et d'un processus de décision efficace évaluation de l'entreprise . 💪

Cependant, une équipe ne peut prendre de bonnes décisions que si le leadership facilite efficacement les discussions ouvertes et la collaboration. Des processus sont en place pour synthétiser les diverses perspectives, et il existe une culture de la responsabilité pour mettre en œuvre la décision.

C'est pourquoi les chefs d'équipe doivent s'assurer qu'ils disposent des données, des outils et des personnes adéquats pour les aider à prendre des décisions rapides et objectives.

Dans ce billet, nous verrons comment créer les conditions d'une prise de décision optimale au sein de l'équipe. Nous examinerons également le processus, ses avantages et ses défis, les différents modèles utilisés et nous donnerons quelques conseils pratiques.

Pourquoi la prise de décision en équipe est-elle importante ?

D'après un de Zippia 90 % des employés estiment que les décideurs ne devraient pas prendre de décision finale sans consulter leurs équipes, mais 40 % d'entre eux pensent que leurs dirigeants et décideurs ne le font pas.

Dans de nombreux lieux de travail, les managers et les dirigeants partent du principe qu'il est plus rapide et plus efficace de prendre une décision seul ou avec quelques associés triés sur le volet. Pour eux, impliquer trop de personnes est une entreprise inutilement complexe qui fait perdre du temps, n'apporte qu'une valeur minimale et retarde la résolution des problèmes.

À cette approche, votre entreprise pourrait faire plus de mal que de bien.

Voici pourquoi la prise de décision en équipe est importante pour votre organisation :

Idées nouvelles

Lorsque l'ensemble de votre équipe - composée de personnes dont le jugement vous inspire confiance - travaille à la réalisation d'un objectif partagé, vous pouvez afficher un problème sous plusieurs angles.

Chaque membre de l'équipe possède des antécédents, une expérience et des compétences diversifiés. Ils peuvent apporter au tableau des perspectives uniques que vous, seul, n'auriez peut-être pas envisagées. La multiplicité des perspectives et des points de vue vous permet d'aborder un défi collectivement et sous tous les angles. Et votre solution finale se révèle holistique et inclusive.

Les idées qui émergent des la collaboration au sein d'une équipe et la recherche de consensus pourrait être précisément ce dont votre entreprise a besoin - une solution créative, originale et à multiples facettes. Des études montrent que la diversité permet de prendre de meilleures décisions et alimente l'innovation organisationnelle.

Expérience des employés

Aujourd'hui plus que jamais, les employés veulent avoir l'impression que leurs opinions et leurs rôles comptent dans l'ensemble de l'organisation.

La même étude réalisée par Zippia révèle que les entreprises qui encouragent la collaboration et la communication au sein du groupe voient leur taux de rotation du personnel chuter de 50 %.

Impliquer votre équipe dans la prise de décision augmente la satisfaction des employés et l'acceptation de la décision. Cela leur permet également de savoir que vous les valorisez. Les employés sont en moyenne 17 % plus satisfaits de leur travail lorsqu'ils collaborent activement.

Lorsque vous accordez de la valeur aux opinions de vos employés, ceux-ci éprouvent un sentiment accru de loyauté et de responsabilité à l'égard de votre entreprise. La prise de décision en collaboration peut donc contribuer à améliorer votre efficacité en tant que gestionnaire et dirigeant.

Partage de l'information

Les conversations et les discussions de groupe peuvent fournir à vos employés des informations importantes sur l'orientation de l'organisation.

Elles permettent également aux dirigeants d'identifier les zones d'incompréhension ou de confusion et d'apporter rapidement des éclaircissements. Le résultat est un meilleur alignement entre la feuille de route stratégique de votre entreprise et l'adhésion des employés. Il en résulte un environnement de travail plus harmonieux.

Comprendre le processus de prise de décision au sein de l'équipe

Maintenant que nous avons établi l'importance de prendre des décisions en équipe, comment le faire ? Pour définir un processus à la fois axé sur les résultats et rapide, voici les étapes à suivre :

1. Identifier le problème

Tout d'abord, reconnaissez et acceptez qu'il existe une anomalie dans l'entreprise ou un objectif à atteindre. Évaluez votre entreprise pour déterminer ce qui ne va pas ou ce qui nécessite une décision.

Les membres de l'équipe doivent pouvoir discuter librement et se mettre d'accord sur le problème qu'ils tentent de résoudre. Cela évite à chacun d'être tiré dans des directions différentes et permet de gagner un temps précieux.

2. Définir le problème

Ensuite, vous devez vous faire une idée précise du problème. Commencez donc par recueillir toutes les informations pertinentes et encouragez votre équipe à y contribuer.

Au cours de cette étape, vous devez poser des questions spécifiques telles que : Qui, dans l'organisation, est le plus touché par le problème ? Qui sera le plus touché par un changement forfaitaire ? Comment le problème s'est-il fait jour ? Quelle est l'ampleur du problème ?

Plongez aussi profondément que possible pour comprendre la situation. Obtenez des données pour clarifier et comprendre le problème. Plus vous en saurez, mieux vous pourrez forfaiter vos prochaines étapes. Cela vous permettra également d'éviter de poser un mauvais diagnostic sur le problème.

3. Élaborer des solutions

Une fois que vous disposez d'une vue d'ensemble achevée, réunissez votre équipe pour un brainstorming sur toutes les solutions plausibles. Mais avant de faire cela, définissez des paramètres clairs sur la manière de mesurer l'efficacité d'une solution.

Ces paramètres peuvent être une checklist, une liste de questions oui/non ou une augmentation/diminution tangible d'indicateurs business spécifiques. Veillez à préciser les conditions qui doivent être remplies par la solution ou la décision.

Accueillez ensuite favorablement les idées qui émergent de votre équipe.

4. Évaluer toutes les options

Maintenant que vous avez présenté en détail toutes les solutions possibles, il est temps de choisir la meilleure.

Essayez d'écrire les résultats concrets de chaque option. Évaluez les effets possibles de la solution sur votre entreprise, vos employés, vos clients et les autres parties prenantes, ainsi que sur l'environnement extérieur. Vous pouvez même créer un ensemble de critères mutuellement acceptables et un mécanisme de notation pour guider votre évaluation.

Bien entendu, tout le monde ne sera pas d'accord sur tout. Certains membres de l'équipe devront faire des compromis. C'est pourquoi il est essentiel de rappeler aux gens que vous essayez de prendre la "bonne" décision, et non la plus "populaire".

5. Mettre en œuvre la solution et examiner les résultats

Une fois que le groupe est parvenu à un consensus, vous pouvez finaliser le forfait. Puis, bien sûr, le mettre en œuvre.

Mais le processus ne s'arrête pas là. Une fois votre solution mise en œuvre, vous devez en assurer le suivi et voir si elle produit les résultats escomptés.

Si votre solution n'a pas été une totale réussite, communiquez-en clairement les résultats à votre équipe et voyez si vous pouvez y apporter des modifications pour l'améliorer. Évaluez également s'il y a eu un écart par rapport à votre forfait.

À l'inverse, si la solution ne fait pas l'affaire, réexaminez la liste des options et mettez en œuvre la meilleure solution suivante. Cette étape est essentielle pour améliorer les processus décisionnels futurs.

6. Fournir un retour d'information

Chaque échec ou victoire est une occasion d'apprendre. Après avoir évalué les performances de votre solution, veillez à partager votre retour d'information avec les membres de l'équipe. Précisez dans quelle mesure votre solution a permis de résoudre le problème, quel a été son impact positif et combien de temps ou d'efforts elle a permis d'économiser.

Évaluez également le processus de prise de décision en groupe. Qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui pourrait être amélioré ?

Encouragez les membres de l'équipe à vous faire part de leurs commentaires en toute honnêteté afin qu'ils restent aussi impliqués que vous dans le processus.

Utilisez les connaissances acquises grâce au retour d'information pour affiner les processus de prise de décision de votre équipe en vue de relever de futurs défis.

Avantages et défis de la prise de décision en équipe

Si vous hésitez encore à collaborer à la résolution de problèmes, c'est compréhensible. Pour vous aider à assimiler vos pensées, voici une analyse de ses avantages et de ses inconvénients :

Avantages

**La prise de décision en collaboration favorise l'innovation en permettant à chaque membre de l'équipe de s'appuyer sur les idées des autres, en les exposant à des styles de pensée et à des modèles mentaux différents des leurs. C'est pourquoi les équipes hautement créatives sont souvent composées d'un mélange d'individus éclectiques

Amélioration de la résolution des problèmes : Lorsque les équipes mettent en commun leurs compétences collectives en matière de résolution de problèmes, elles peuvent analyser le problème de manière exhaustive et sont plus susceptibles de trouver des solutions efficaces. En outre, si les décisions sont complexes, le fait de permettre aux membres de l'équipe de partager leurs points de vue et leurs idées peut accroître l'évaluation critique nécessaire à la prise de décisions de qualité

: Lorsque les équipes mettent en commun leurs compétences collectives en matière de résolution de problèmes, elles peuvent analyser le problème de manière exhaustive et sont plus susceptibles de trouver des solutions efficaces. En outre, si les décisions sont complexes, le fait de permettre aux membres de l'équipe de partager leurs points de vue et leurs idées peut accroître l'évaluation critique nécessaire à la prise de décisions de qualité Confiance et validation accrues: Les membres de l'équipe impliqués dans le processus décisionnel éprouvent un plus grand sentiment de connexion, d'appartenance et de loyauté à l'égard de l'organisation. Cela indique également que l'organisation fait confiance à ses employés pour avoir à cœur l'intérêt de l'entreprise.

Il en résulte un niveau plus élevé de validation, de propriété et de compte rendu au sein de l'équipe

Défis

**La prise de décision en groupe peut prendre beaucoup de temps. Un cas récent deSondage mondial de McKinsey a révélé que seulement 20 % des personnes interrogées estimaient que leur organisation excellait dans la prise de décision. La majorité d'entre eux ont déclaré que le temps consacré à la prise de décision était inefficace. Si la recherche d'un consensus et la prise en compte de points de vue multiples prennent du temps, elles ne sont pas forcément adaptées aux décisions urgentes

**Conflits et désaccords : les opinions divergentes au sein d'une équipe peuvent conduire à des conflits, ralentir le processus et potentiellement créer des tensions interpersonnelles entre les membres de l'équipe

**Le désir d'harmonie au sein d'une équipe peut conduire à la pensée de groupe, où les membres se conforment à une décision unanime sans évaluer les alternatives de manière critique. Il peut en résulter des choix sous-optimaux

Problèmes de coordination et de communication: Une communication et une coordination efficaces entre les membres d'une équipe peuvent s'avérer difficiles, en particulier dans les grandes équipes ou dans celles qui sont réparties dans différentes zones géographiques. Les différences culturelles peuvent également entrer en ligne de compte. Tous ces facteurs peuvent conduire à des malentendus ou à des occasions manquées

Types de modèles de prise de décision en équipe

En tant que chef d'équipe, vous pouvez avoir différents styles de prise de décision . De même, il existe différents modèles ou approches pour prendre des décisions en équipe. Voici les six modèles les plus populaires.

Prise de décision par consensus: Dans cette approche, chacun peut exprimer ses idées et ses opinions sur un problème. Ensuite, l'équipe travaille ensemble pour choisir l'idée qui lui semble la plus appropriée. Chacun doit voter pour son idée favorite et parvenir à un consensus sur la solution avant de prendre la décision finale la technique Delphi : Dans cette méthode, une équipe d'experts reçoit un ensemble de questions auxquelles ils doivent répondre. Leurs réponses écrites sont partagées avec l'équipe, ce qui permet de recueillir leurs commentaires par écrit. Sur la base de ces commentaires, l'équipe d'experts peut changer ou modifier ses réponses en procédant à plusieurs séries d'échanges jusqu'à ce qu'un consensus soit atteint La prise de décision autocratique : Dans cette technique, c'est généralement le chef de groupe qui prend la décision finale, que le groupe lui apporte ou non son assistance. En général, l'auteur dispose de l'autorité et des outils nécessaires pour décider seul. Ce type de prise de décision peut être utilisé pour prendre des mesures sur des questions urgentes mais à faible impact Règles de la majorité: Il s'agit de la méthode la plus couramment utilisée dans la prise de décision en groupe, où chaque membre de l'équipe vote pour son choix. L'option qui obtient le plus de voix l'emporte. Bien que cette technique semble équitable, elle peut laisser un groupe minoritaire insatisfait Technique de groupe nominale: Il s'agit d'une technique de groupe structuréeméthode de brainstorming structurée utilisée pour générer des idées ou des solutions au sein d'un groupe. Les participants génèrent indépendamment des idées, qui sont ensuite partagées et évaluées collectivement. En classant et en évaluant les idées, le groupe travaille ensemble pour identifier une liste des solutions les plus prometteuses, ce qui permet de prendre des décisions en connaissance de cause Vote multiple: Chaque membre de l'équipe vote pour plusieurs options à partir d'une liste de choix. Les idées ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont ensuite sélectionnées. Cette méthode permet de hiérarchiser les idées en attribuant plusieurs votes à chaque participant, ce qui permet une distribution équitable des préférences et l'identification des options les plus favorisées sur la base de la contribution collective

6 Teams pour une prise de décision en équipe réussie

Nous avons établi le processus ainsi que les avantages et les inconvénients de la prise de décision en équipe. Voici quelques conseils pour réussir.

1. Attribuer les tâches

Assurez-vous d'avoir clairement expliqué et attribué les tâches à toutes les personnes impliquées dans le processus décisionnel. Invitez-les à poser des questions ou à exprimer des doutes dès le départ, car si les membres de votre équipe ne comprennent pas bien la tâche, ils ne seront pas en mesure de la faire correctement. Une équipe bien organisée peut mieux collaborer et progresser plus rapidement.

En utilisant un outil de gestion de projet comme ClickUp Tasks, vous pouvez simplifier le processus d'attribution des tâches. Il vous aidera à attribuer les tâches, à créer des sous-tâches et à examiner la progression de chaque membre de l'équipe.

Organisez vos tâches et obtenez des résultats rapides grâce au modèle de gestion des tâches de ClickUp

Si vous avez du mal à gérer vos tâches et à les classer par ordre de priorité vous-même, vous pouvez utiliser Le modèle de gestion des tâches ClickUp pour visualiser toutes les tâches sur lesquelles votre équipe travaille dans un tableau de bord en temps réel.

Avec un modèle prêt à l'emploi, vous devez ajouter les détails de la tâche et laisser la plateforme faire sa magie.

La plateforme ClickUp dispose d'outils intégrés pour vous aider à visualiser et à organiser les tâches par statut, priorité ou département, à suivre et à optimiser les flux de travail, et à collaborer entre les équipes pour terminer les tâches.

Vous pouvez afficher votre échéancier de la manière qui vous convient le mieux : calendrier, tableau, liste ou boîte.

Et si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans le modèle, vous pouvez ajouter de nouveaux champs personnalisés pour des détails tels que les budgets, les pièces jointes, les commentaires, etc.

Collaborez en temps réel à la gestion, au suivi et à l'achevé des tâches avec ClickUp

2. Hiérarchiser les tâches

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-256-1400x933.png ClickUp pour respecter toutes vos réunions /$$$img/

Créez et classez les tâches par ordre d'urgence dans ClickUp pour respecter toutes vos échéances

Chaque membre de l'équipe travaillant à la réalisation d'un objectif commun, l'établissement de paramètres peut contribuer à créer un flux de travail fluide. Faites en sorte que les membres de votre équipe décident des tâches à aborder en premier pour un impact maximal. Priorités des tâches ClickUp fait de ce processus un jeu d'enfant. Utilisez cette fonctionnalité pour attribuer à chaque tâche un niveau de priorité. Vous disposez de quatre options : Urgent, Élevé, Normal ou Faible. Vous pouvez également définir des paramètres pour les dates d'échéance afin de marquer les échéances des tâches.

Pour que tout le monde soit sur la même page, déposez les tâches de priorité élevée dans la barre des tâches afin qu'elles soient toujours affichées. Vous pouvez voir quelles tâches en attente bloquent d'autres tâches hautement prioritaires et corriger le tir si nécessaire.

3. Remue-méninges

Faites un brainstorming avec votre équipe en temps réel grâce aux Tableaux blancs de ClickUp

Les sessions de brainstorming permettent aux membres de votre équipe de rassembler leurs idées confuses et dispersées, de les présenter aux autres et d'exploiter les idées et les perspectives de chacun. Terminées, ces sessions peuvent favoriser l'esprit critique et la créativité.

Si vous avez besoin d'un environnement de travail dynamique pour partager, visualiser et développer des idées collectivement, utilisez des Tableau blanc de ClickUp fonctionnalité. Encouragez les membres de votre équipe à partager leurs idées sur cette toile numérique et à collaborer visuellement avec le reste de l'équipe en temps réel.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez même agir sur ces séances de réflexion dès qu'elles ont lieu Vous pouvez même agir sur ces sessions de brainstorming dès qu'elles sont terminées. Il vous suffit de lier votre Tableau blanc ClickUp à vos tâches ClickUp et de donner à chacun le contexte achevé de votre projet avec des fichiers liés, des documents et bien plus encore.

4. Réunissez votre équipe régulièrement

Une communication transparente est essentielle à la réussite de tout exercice de groupe. Prévoyez des réunions régulières avec votre équipe, que ce soit physiquement ou virtuellement, de la première étape de la prise de décision jusqu'à la dernière. Cela vous aidera à élaborer des stratégies, à mieux forfaiter et à tenir tout le monde au courant de l'évolution de la situation.

Cependant, il peut être difficile d'animer des réunions. Surtout avec des membres de l'équipe avec lesquels vous n'avez jamais travaillé. En tant que responsable, c'est à vous qu'il incombe de briser la glace. Une fois que c'est fait, vous pouvez facilement orienter la discussion de manière productive, respectueuse et engageante.

Découvrez ces idées simples mais efficaces pour votre prochaine réunion d'équipe réunion d'équipe productive .

5. Créer un flux de travail structuré

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-258.png Cartes mentales ClickUp /$$$img/

Fixez des objectifs et créez des flux de travail efficaces avec les cartes mentales ClickUp

Il est essentiel d'assigner à chacun ses tâches et ses fonctions. Mais il faut ensuite créer un flux de travail structuré qui détaille ces tâches, fonctions et interdépendances.

Cette étape est particulièrement importante pour visualiser la progression, identifier et éliminer les goulets d'étranglement et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page au sein d'une grande équipe. Vous pouvez également fixer et atteindre des objectifs plus rapidement grâce à un flux de travail systématique et par étapes.

Pour clarifier les tâches de planification et d'organisation, consultez la rubrique Cartes mentales ClickUp fonctionnalité. Vous pouvez l'utiliser pour créer des tâches, établir des connexions à l'intérieur de celles-ci et organiser vos projets à l'aide de nœuds par glisser-déposer. Les cartes mentales de ClickUp sont disponibles en deux modes :

Dans le mode Tâche, vous pouvez rapidement réorganiser votre environnement de travail en dessinant et en organisant les branches de manière logique. Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des tâches directement à partir de votre carte mentale.

En mode Free Plan, vous pouvez créer des cartes mentales gratuites sans lien avec une structure de tâches. Vous pouvez facilement les convertir en tâches dans n'importe quelle liste de votre espace de travail.

ClickUp fournit également Outils d'IA et modèles de prise de décision pour accélérer votre processus décisionnel sans compromettre la qualité des décisions.

6. Examiner la progression

Enfin, lorsqu'une décision est exécutée, prenez le temps de faire le point et de décompresser. Examinez la progression du projet, analyser les processus et discuter des inconvénients, des problèmes non résolus et des décisions qui se déroulent comme prévu.

Mais n'oubliez pas de célébrer les choses qui se sont bien passées. Reconnaissez les efforts et les victoires de votre équipe et créez une culture d'entreprise qui récompense les réussites.

Suivre les décisions clés grâce à la technologie et au travail intelligent

La prise de décision en équipe s'apparente à l'assemblage d'un puzzle. Chacun ajoute sa pièce unique et le tout devient bien plus grand que la somme de ses parties. Solutions de collaboration pour les équipes peuvent faire des merveilles parce qu'elles débloquent des idées nouvelles, une résolution créative des problèmes et un fort sentiment de solidarité et de travail d'équipe.

Mais parfois, des opinions divergentes peuvent causer un petit accroc sur la route. La solution de gestion de projet tout-en-un de ClickUp vous aide à surmonter ces obstacles afin que vous et votre équipe puissiez unir vos forces et atteindre vos objectifs de manière bien plus efficace. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour favoriser la prise de décision en collaboration et améliorer la dynamique de groupe dans votre organisation.

Foire aux questions courantes

1. Pourquoi les équipes devraient-elles être impliquées dans le processus de prise de décision ?

Les équipes apportent des perspectives et des idées diverses, ce qui permet de prendre de meilleures décisions dans l'ensemble. La prise de décision par les équipes montre également que vous faites confiance à vos employés, ce qui se traduit par un engagement et une loyauté accrus.

2. Quels sont les différents modèles de prise de décision en équipe ?

La prise de décision par consensus, la technique Delphi et la prise de décision autocratique sont quelques-uns des modèles les plus courants de prise de décision en équipe.

ClickUp vous aide à rationaliser la communication, à organiser et à hiérarchiser les tâches, et à faciliter la collaboration au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux blancs et les cartes mentales. Il contribue à améliorer l'efficacité et la collaboration dans la prise de décision.