4 types de styles de prise de décision et comment les utiliser

Trois milliards de décisions par an : C'est combien de décisions que les managers et les cadres prennent dans le cadre de leur travail quotidien.

La prise de décision est un élément essentiel du travail de tout manager, mais la plupart d'entre eux ne le font pas très bien. Ils se fient à leur instinct et à leur intuition pour prendre des décisions, et 98 % d'entre eux ne tirent pas parti des bonnes pratiques.

Les mauvaises décisions peuvent avoir de graves conséquences pour l'organisation, telles que de mauvaises performances financières (coûts 3 % des bénéfices annuels !), perte de réputation, rotation du personnel, problèmes de conformité, etc. Des décisions judicieuses peuvent les éviter.

Dans cet article de blog, voyons comment vous pouvez utiliser les quatre styles de prise de décision couramment utilisés pour prendre de meilleures décisions d'entreprise.

Que sont les styles de prise de décision ?

Les styles de prise de décision sont des approches que vous, en tant que manager, adoptez pour résoudre un problème, améliorer un processus ou résoudre un litige. Votre approche dépend du problème à résoudre, des contraintes de temps, des contraintes de ressources et de bien d'autres variables.

Lorsque nous parlons de décisions, nous ne parlons pas seulement des grandes décisions telles que la stratégie de marketing pour l'année ou le licenciement d'un employé non performant. Il peut également s'agir de choses apparemment insignifiantes, comme la ligne d'objet d'un e-mail ou le bon moment pour une réunion individuelle.

Construire des styles de prise de décision réfléchis et reproductibles peut changer la donne pour quelqu'un qui prend des milliers de décisions par jour. Cependant, avant de construire votre processus de prise de décision il est essentiel de tenir compte des approches, des préférences, des personnalités et des réactions de votre équipe.

(en anglais)

Comprendre les styles de prise de décision de votre équipe

les gens ne quittent pas les organisations. Ils quittent les managers

Chaque décision que vous prenez a un impact sur vos équipes et vos collègues. Avant de développer votre style, il est donc essentiel de comprendre le leur.

1. Comprendre votre équipe

Discutez avec les membres de votre équipe pour les comprendre en tant qu'individus. Encouragez-les à parler de leurs priorités et de leurs préférences. Par exemple, si vous prenez des décisions concernant votre stratégie de travail hybride, comprenez

Les fuseaux horaires dans lesquels ils vivent

À quelle heure ils aiment travailler

Quand ils peuvent prendre des appels

À font-ils des enfants qu'ils déposent ou vont chercher à l'école.

Aucune information n'est trop banale. Comprendre les motivations, les passions et la personnalité générale de chaque individu aide les managers à savoir comment les gérer.

2. Observez votre équipe

Tout le monde ne s'exprime pas de la même manière. Certains membres de l'équipe peuvent ne pas s'exprimer. Observez donc leur style de prise de décision sur une période donnée. Lorsque vous savez comment ils prennent leurs décisions, vous pouvez imiter leur style pour les influencer.

À font-ils état de données concrètes lors des entretiens mensuels ? Cela montre qu'ils se concentrent sur des données objectives

À font-ils régulièrement appel à vous pour des suggestions ? Ils recherchent le consensus et la validation

À font-ils évoluer leurs processus personnels tous les deux mois ? Il peut s'agir d'une personne pressée, orientée vers l'action ou expérimentale par nature

3. Évaluez votre équipe

Il existe des dizaines de méthodes éprouvées pour examiner et comprendre les styles de prise de décision de votre équipe. Les Indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) permet d'identifier les préférences naturelles d'une personne dans quatre aspects de sa personnalité.

Profil de style de décision

Les Associés d'Impact Profil du style de décision évalue les personnes en fonction de cinq facteurs clés : la clarté, l'information, la validation, l'alignement et le temps. La vérité Test de style de décision explore la façon dont vous hiérarchisez les différents objectifs et la manière dont ils influencent vos décisions.

L'utilisation de l'un de ces outils peut vous donner une idée plus précise de ce qui fait bouger vos équipes. Toutefois, il est important de noter que l'utilisation de tests de personnalité sur le lieu de travail pose certains problèmes d'ordre juridique. Tenez compte des lois fédérales, nationales et locales avant d'en choisir un.

Maintenant que vous avez préparé le terrain, explorons les quatre styles de prise de décision et la manière dont vous pouvez les exploiter au travail.

4 styles de prise de décision différents

1. Directive

Le style de prise de décision directif privilégie l'utilisation d'informations déjà connues et de tendances passées pour coller à l'avenir. Il est rationnel, fondé sur des données et logique. Les décideurs directifs choisissent de :

Prendre les décisions eux-mêmes

Utiliser les données et les procédures antérieures plutôt que d'essayer de nouvelles méthodes

Donner la priorité à la rapidité d'action

Être direct dans leur processus de pensée

Éviter l'ambiguïté

La prise de décision directive est idéale pour les décisions rapides, récurrentes ou à court terme. Elle est également parfaite pour les situations où l'objectif est effacé. Avant de prendre des décisions, essayez ceci modèle de paramètres d'objectifs pour bien commencer.

Une fois l'objectif fixé, la collecte et l'analyse des paramètres deviennent plus faciles. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de projet qui estime la durée de chaque tâche, la prise de décision directive permet de gagner beaucoup de temps tout en étant presque exacte.

Affichage du suivi du temps sur ClickUp pour faire des estimations pour des tâches similaires

Cette méthode peut parfois être perçue comme non collaborative ou faisant autorité. Elle ne convient donc pas aux grandes décisions ou aux changements qui ont un impact sur la vie des gens.

Supposons que vous soyez un responsable des ressources humaines chargé de la stratégie en matière de travail télétravail. Si vous décidez que les gens doivent venir au bureau du lundi au vendredi de 9h à 18h, cette décision sera perçue comme inflexible et malvenue, même si vous la fondez sur une réflexion rationnelle et des données.

Ce type de décision ne convient pas non plus si vous gérez des travailleurs hautement qualifiés et indépendants qui veulent une liberté de création. Ils n'apprécieraient pas qu'on leur dise quoi faire.

2. Analytique

Le style de décision analytique est exploratoire. Ici, vous considérez tous les faits, opinions, scénarios possibles, risques, coûts et conséquences avant de prendre une décision. Vous prenez également tout le temps nécessaire.

Le style de décision analytique est utilisé lorsqu'il existe plusieurs options et qu'il n'y a pas de "bonne réponse"

Par exemple, si vous êtes le responsable de l'approvisionnement chargé d'acheter un gestion de projet pour l'équipe d'ingénierie, vous adopterez une approche analytique de la prise de décision. Les décideurs analytiques

Explorer tous les outils disponibles

Établir une liste restreinte des outils potentiels sur la base de leurs fonctionnalités et de leurs avantages

Comparer le prix et la facilité d'utilisation

Étudier les conditions et les politiques de renouvellement du contrat

Négocier des réductions et des accords avec les fournisseurs

Modèle de comparaison des logiciels ClickUp

Une approche analytique de la prise de décision vous aide à évaluer vos options et à choisir celle qui vous convient le mieux, sur la base des informations disponibles.

Le style de prise de décision analytique ne laisse pas beaucoup d'espace à l'ambiguïté. Pour être analytique, il est essentiel d'avoir toutes les informations clairement en main. Parfois, il peut s'agir de vos propres connaissances. Par conséquent, ce style ne s'applique aux décisions complexes que si les options/possibilités sont clairement définies.

Ce n'est pas la bonne approche si la décision implique trop de variables ou d'imprévisibilité, comme les sentiments des membres de l'équipe. Elle ne convient certainement pas aux problèmes qui doivent être résolus immédiatement.

3. Conceptuelle

La prise de décision de type conceptuel implique une approche créative de la résolution des problèmes. Lorsqu'il s'agit d'un problème complexe qui nécessite d'imaginer différents scénarios possibles et de trouver des solutions innovantes, c'est le meilleur style.

Décideurs conceptuels :

Aiment prendre des risques

Valorisent la créativité plutôt que les processus préétablis

Posent des questions ouvertes et explorent les possibilités

Pensent de manière holistique, y compris les conséquences tangentielles

Faire preuve de souplesse face à de nouvelles possibilités

Prenons l'exemple d'un chef de produit qui conçoit la feuille de route de son logiciel. Ce processus décisionnel est parfait. Il commencera par documenter ses besoins, puis collaborera sur un tableau blanc, organisera des sondages pour obtenir un retour d'information et effectuera une planification de scénarios, avant de prendre une décision.

Un décideur conceptuel est collaboratif et rassemblera toute l'équipe pour innover dans le processus de décision. Il motive l'équipe à être créative et à prendre en compte les effets à long terme.

Le style de décision conceptuel est idéal pour les situations complexes et ambiguës ; il ne convient pas aux décisions simples ou de moindre importance. Si vous commencez à utiliser un tableau blanc et à faire appel à la prise de décision en groupe pour savoir où aller déjeuner en équipe, vous perdrez beaucoup de temps et d'énergie !

4. Comportemental

Si vous adoptez une approche centrée sur les personnes pour chaque décision, vous avez un style de prise de décision comportemental. Dans ce style, vous.. :

Prendre en compte les sentiments et les émotions de votre équipe

Solliciter la participation active de chaque membre de l'équipe

Influencer lentement et délibérément les décisions des gens

Donner la priorité aux avantages du plus grand nombre sur ceux du plus petit nombre

Ce style est le plus souvent abonné dans les équipes de ressources humaines ou de gestion des personnes. Les gestionnaires de projet utilisent également ce style lorsqu'ils prennent une décision finale qui peut s'avérer perturbatrice ou désagréable.

C'est ce style qui fonctionne le mieux lorsqu'il s'agit de résilier le contrat d'un fournisseur, de licencier un employé, de modifier la structure d'une équipe, etc.

Cependant, les managers ayant un style de décision conceptuel courent le risque de se soucier trop des sentiments/réactions des gens, ce qui affecte leur décision elle-même. L'importance extrême accordée à la recherche d'un consensus peut également entraîner des retards excessifs et le mécontentement des membres de l'équipe. Avoir le bon objectifs de communication est également important dans le cadre de cette approche.

Comme vous le voyez, il n'y a pas de bon ou de mauvais style de prise de décision. En fonction de la situation et des conséquences, un style peut fonctionner mieux que les autres. Un bon manager apprendra et appliquera tous les styles en fonction des besoins tout au long de sa carrière.

Quel que soit le style que vous choisissez d'adopter, vous pouvez tirer parti de divers outils et techniques pour prendre les bonnes décisions. Voyons comment.

Un bon outil de gestion de projet vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions.

Si la situation exige un style de prise de décision directif, vous avez besoin de données. Vous pouvez utiliser Le tableau de bord de ClickUp pour créer des rapports personnalisés pour toutes les informations dont vous avez besoin.

Vous pouvez créer des rapports personnalisés pour l'utilisation des ressources, la progression du sprint, les estimations de durée, les tendances commerciales, objectifs et bien d'autres choses encore. Vous pouvez également convertir votre tableau de bord en calculatrice pour faire des projections.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Clickup-dashboard.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Paramétrez les rapports dont vous avez besoin, en un seul endroit, sur ClickUp

Si vous avez l'intention de prendre des décisions analytiques, il vous faut un moyen de documenter et d'évaluer plusieurs options. Le formulaire le plus simple consiste à comparer les meilleures et les pires fonctionnalités modèles de pour et de contre pour vous faciliter la tâche.

Pour les décisions plus complexes, Les affichages de ClickUp sont conçus pour évaluer les options dans la forme qui vous convient.

La vue Liste ou Tableau affiche toutes les options les unes sous les autres. Cette vue vous permet également de comparer les statuts, les prix, etc.

affiche sur ClickUp pour vérifier les différents facteurs de décision_

La vue Tableau peut être utilisée pour suivre les options par statut ou par n'importe quel champ personnalisé. Par exemple, si vous comparez des outils de gestion de projet, vous pouvez définir un champ personnalisé pour la disponibilité des applications, comme Android, iOS, Web, etc.

Si le Web est une plateforme importante pour vous, vous pouvez trier en conséquence et éliminer ceux qui ne sont pas disponibles. L'affichage du calendrier est parfait pour prendre des décisions concernant le temps. Le diagramme de Gantt peut être utilisé pour la planification. Les vues Charge de travail et Box sont plus utiles dans les cas suivants l'allocation des ressources de l'allocation des ressources, en particulier lorsque la gestion de plusieurs projets .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/image1-3-1400x944.png Voyez comment votre équipe passe son temps avec la vue Charge de travail dans ClickUp !

/$$img/

affichez la charge de travail sur ClickUp pour les décisions d'allocation de ressources_

Si le problème que vous résolvez exige un style conceptuel, vous avez besoin d'outils créatifs. L'outil Tableau blanc ClickUp est précisément conçu à cette fin.

créer des flux de travail agiles avec ClickUp Whiteboard

Vous pouvez faire du brainstorming sur une ardoise vierge ou utiliser l'un des nombreux tableaux blancs de ClickUp modèles de prise de décision . Suivez les activités de chacun, ajoutez des notes et collaborez en temps réel pour réunir l'équipe en un seul endroit.

Nous recommandons Le modèle de cadre décisionnel de ClickUp pour commencer.

La prise de décision comportementale peut être complexe. Mais ClickUp peut aussi vous aider. Lorsque vous faites connaissance avec votre équipe, utilisez les formulaires de ClickUp pour recueillir des informations et des préférences. Si vous devez gérer les attentes des clients, ces modèles d'évaluation des besoins vous aideront à planifier leurs priorités.

Prendre de meilleures décisions à chaque fois avec ClickUp

Que vous preniez trois milliards de décisions ou non, la prise de décision est la responsabilité fondamentale de tout manager. Votre capacité à prendre de meilleures décisions fera de vous un manager fiable et efficace.

Les décideurs directifs ont besoin de données. En tant qu'analytique, vous avez besoin de visibilité. En tant que décideur conceptuel, vous favorisez la créativité. Et en tant que décideur comportemental, vous avez besoin d'informations sur votre équipe. ClickUp est l'endroit idéal pour obtenir tout cela et bien plus encore.

ClickUp vous aide à capturer, organiser et analyser les données de la manière qui vous convient le mieux. Suivez avec des tableaux Kanban, comparez avec des vues Tableau, mesurez avec des rapports/tableaux de bord, collaborez avec des tableaux blancs, prenez des mesures avec des tâches, et bien plus encore !

Essayez ClickUp gratuitement maintenant

!