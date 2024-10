Modèles gratuits d'analyse des causes profondes (5 Whys)

Nous avons tous eu un projet qui n'a pas tout à fait fait fait son travail. Malgré les multiples corrections.

Parfois, il suffit de s'attaquer à la racine du problème, alias le problème de fond. 🧐

C'est là qu'interviennent les modèles d'analyse des causes profondes des 5 pourquoi.

Ces outils structurés servent de boussole pour la résolution des problèmes, guidant les équipes dans les eaux troubles des problèmes complexes pour trouver des solutions réelles et durables.

Il ne s'agit pas de solutions rapides ou de solutions de fortune. Au contraire, ils permettent d'éplucher les couches, de poser les bonnes questions et d'aller au cœur de ce qui se passe réellement.

Dans cet article, nous allons explorer quelques-uns des meilleurs modèles de 5 Pourquoi disponibles. Il ne s'agit pas de n'importe quel modèle, mais d'outils soigneusement sélectionnés qui peuvent transformer la façon dont vous et votre équipe abordez la résolution de problèmes. C'est parti ! 🚀

Qu'est-ce que les modèles des 5 raisons ?

les modèles 5 Whys sont puissants outils d'analyse des causes profondes (RCA) qui aident les gestionnaires de projet et les professionnels impliqués dans la stratégie et la résolution de problèmes à aller au cœur d'un problème en posant à plusieurs reprises la question "Pourquoi ?" - généralement à cinq reprises

Cette méthode a été développée par Sakichi Toyoda, le fondateur de Toyota Industries a été chargé de découvrir la raison sous-jacente des problèmes du système de production de Toyota.

Ces modèles comprennent généralement des espaces pour documenter chaque question "Pourquoi" et sa réponse, aider les équipes à explorer systématiquement la chaîne des causes à l'origine d'un problème et éliminer les goulets d'étranglement .

Chaque réponse à la question "Pourquoi ?" éclaire la question suivante. Ils comportent souvent des fonctionnalités supplémentaires permettant d'enregistrer l'énoncé du problème, les membres de l'équipe impliqués et les solutions potentielles.

les modèles de 5 Teams peuvent vous aider à créer un cadre structuré qui vous permettra d'utiliser une approche cohérente et efficace de la résolution de problèmes au sein de votre équipe.

En outre, cette méthodologie peut vous aider à adopter une approche normalisée pour améliorer la documentation et le compte rendu, et favoriser l'amélioration continue dans l'ensemble de l'entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle des 5 Pourquoi ?

Un bon modèle des 5 Pourquoi doit guider les équipes tout au long du processus d'identification du problème de base. Le modèle doit d'abord vous aider à définir le problème, puis vous devez utiliser les cinq questions "pourquoi" consécutives pour afficher les détails des causes sous-jacentes.

Un bon modèle de 5 pourquoi doit comporter les éléments suivants :

Définition du problème: Commencez par un énoncé de problème concis et bien défini pour vous concentrer sur l'analyse du bon problème

Commencez par un énoncé de problème concis et bien défini pour vous concentrer sur l'analyse du bon problème Structure séquentielle: Inclure cinq questions séquentielles "Pourquoi" pour guider l'utilisateur en posant cinq fois les questions afin d'approfondir le problème sous-jacent

Inclure cinq questions séquentielles "Pourquoi" pour guider l'utilisateur en posant cinq fois les questions afin d'approfondir le problème sous-jacent Conception conviviale: Proposer un modèle simple et clairement défini, facile à suivre, en éliminant toute complexité inutile et en veillant à ce que chaque "Pourquoi" soit logiquement connecté

Proposer un modèle simple et clairement défini, facile à suivre, en éliminant toute complexité inutile et en veillant à ce que chaque "Pourquoi" soit logiquement connecté Collaboration avec les équipes: Les fonctionnalités des outils de collaboration permettent à l'équipe d'apporter sa contribution et de multiplier les points de vue afin d'identifier les problèmes de base de manière efficace

Les fonctionnalités des outils de collaboration permettent à l'équipe d'apporter sa contribution et de multiplier les points de vue afin d'identifier les problèmes de base de manière efficace Planification des actions: Prévoir un espace pour la planification et la documentation de la cause première et des étapes à suivre pour résoudre le problème à l'aide d'une solution pratique et fondée sur des données

À long terme, la réalisation d'analyses des 5 Pourquoi permet aux responsables de mieux comprendre les problèmes fondamentaux et facilite la mise en œuvre des mesures suivantes l'amélioration continue des processus .

Also Read: 10 meilleurs logiciels et outils pour cartographier les processus d'entreprise

10 modèles gratuits de 5 Whys

Jetons un coup d'œil aux meilleurs modèles d'analyse des causes profondes des 5 Whys. Quel que soit votre style de travail préféré ou le problème spécifique que vous abordez, il y a un modèle 5 Whys approprié disponible ici pour vous.

1. Modèle des 5 causes de ClickUp

Le modèle Modèle ClickUp 5 Whys est un outil complet permettant de réaliser des analyses approfondies des causes profondes. Ce modèle fournit une approche structurée de la technique des 5 Pourquoi, permettant aux équipes de creuser en profondeur les problèmes et de découvrir leurs véritables origines.

Vous disposerez d'un espace intégré pour documenter l'énoncé de votre problème, ainsi que de cinq sections pour rédiger vos 5 questions Pourquoi afin d'explorer les causes profondes potentielles. En plus :

Ce modèle des 5 Pourquoi comporte un suivi des actions, de sorte que le processus ne s'arrête pas à l'identification du problème - il s'oriente vers la recherche d'une solution pratique

Vous pouvez facilement relier vos 5 Pourquoi à des tâches liées, des projets ou des documents dans ClickUp, en veillant à ce que les connaissances acquises lors de votre évaluation se traduisent par des étapes exploitables et de l'aidecréer des contrôles de projet efficaces pour l'avenir

Effacées pour: Les gestionnaires de projet, les analystes d'entreprise et les chefs d'équipe qui ont besoin de points d'action clairs.

💡Pro Tip: Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter des évaluations de gravité ou des niveaux de priorité à chaque cause identifiée. Cela peut aider votre équipe à se concentrer d'abord sur les problèmes les plus critiques.

2. Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-54.png Trouvez les problèmes fondamentaux de votre projet avec le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216177975 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp est une bonne option pour décomposer les problèmes et mettre en œuvre des solutions viables. Il s'agit d'un modèle complet conçu pour guider votre équipe, identifier les causes profondes et prendre des mesures correctives.

Suivez les détails clés tels que la gravité du problème, son statut de résolution et les dépendances des tâches à l'aide de champs personnalisés

Documentez vos conclusions dans la vue Document pour vous assurer que vous et votre équipe restez alignés

Ce modèle peut être utilisé pour développer davantage la méthode des 5 Pourquoi en incorporant des outils analytiques supplémentaires tels que les diagrammes en arête de poisson et la méthode 5W2H.

Idéal pour: Les analystes et les gestionnaires de projet qui cherchent à approfondir leurs processus d'entreprise.

3. ClickUp IT Modèle d'analyse des causes profondes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-55.png Trouvez la solution au problème de votre site web avec le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp IT https://app.clickup.com/signup?template=t-200542296&department=it Télécharger ce modèle /$$$cta/

Lorsque des problèmes informatiques perturbent votre flux de travail, Modèle d'analyse des causes profondes des problèmes informatiques de ClickUp peut vous venir en aide. Il applique l'analyse des causes profondes avec des considérations spécifiques aux technologies de l'information, vous aidant à résoudre rapidement ces problèmes techniques ennuyeux.

Ce modèle fonctionne comme logiciel de gestion des incidents **Il permet d'identifier, de documenter, d'analyser et de résoudre les problèmes techniques tout en facilitant le travail des équipes informatiques rapport de bug création.

Il est livré avec :

Un affichage des problèmes permettant de localiser et d'organiser les différents incidents

Une vue de l'état d'avancement pour afficher la progression et les mises à jour de chaque problème

Un formulaire d'affichage des problèmes liés au site web, qui permet de saisir rapidement tous les problèmes liés au site web Considérez ce modèle comme le nec plus ultra en matière de outil d'analyse des causes profondes pour résoudre définitivement les problèmes informatiques.

Idéal pour: Les responsables informatiques, les administrateurs système ou les spécialistes de l'assistance qui doivent trier et résoudre les problèmes informatiques.

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc Cause & Effet

Si vous voulez voir comment les plus petites erreurs se transforment en problèmes plus importants, le modèle de tableau blanc ClickUp Cause & Effect Modèle de Tableau blanc ClickUp Cause & Effet peut vous aider, vous et votre équipe, à visualiser les problèmes et à trouver des solutions en collaboration

Ce modèle est conçu pour les équipes qui souhaitent explorer les connexions entre les causes et les résultats. Sa structure flexible vous permet de partir d'un énoncé de problème et de planifier visuellement l'enchaînement des causes et des scénarios potentiels, ce qui est parfait pour mener une analyse approfondie dans un format plus visuel.

Grâce aux fonctionnalités de collaboration en temps réel de ClickUp, vous et votre équipe pouvez vous synchroniser sur les éléments suivants Tableaux blancs ClickUp pour trouver des réponses et élaborer des solutions exploitables dans le cadre de sessions "5 Pourquoi".

Idéal pour: Les gestionnaires de produits, les développeurs et les chefs de projet qui cherchent à comprendre les conséquences potentielles d'une décision spécifique.

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour l'amélioration des performances

Qu'il s'agisse d'un changement d'orientation de votre entreprise ou d'une baisse soudaine de la productivité d'un membre de votre équipe, tous les managers sont un jour ou l'autre confrontés à l'amélioration des performances.

Pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui doit être amélioré, vous pouvez facilement utiliser le format des 5 raisons. Essayez la méthode des Modèle de plan d'action d'amélioration des performances ClickUp pour intégrer le cadre dans vos processus d'amélioration des performances.

Utilisez-le pour :

Fixer des objectifs clairs, définir des paramètres spécifiques et suivre la progression vers l'amélioration

Suivre les indicateurs clés de performance (ICP)

Veiller à ce que votre équipe respecte le calendrier en fixant des paramètres pour chaque étape de votre forfait

Il s'agit d'une solution tout-en-un pour découvrir les problèmes sous-jacents, stimuler la croissance et réaliser le plein potentiel de votre équipe.

Idéal pour: Les managers, les professionnels des ressources humaines ou les chefs d'équipe qui guident leurs équipes à travers des processus d'amélioration des performances.

6. Modèle d'analyse du temps ClickUp

Dans la plupart des analyses des 5 Pourquoi, la gestion du temps apparaît comme un aspect critique auquel il faut prêter attention. Comme nous le savons, des processus inefficaces entraînent une perte de temps et de ressources, ce qui ouvre la voie à des problèmes plus importants en aval.

Alors pourquoi ne pas procéder à une rétro-ingénierie de votre processus des 5 Pourquoi ? Utilisez les Modèle d'analyse du temps ClickUp pour obtenir une visibilité effacée de l'utilisation du temps de votre équipe. Décomposez les activités - qu'elles soient quotidiennes, hebdomadaires ou spécifiques à un projet - pour suivre les tâches et catégoriser votre emploi du temps.

Utilisez-le pour :

Classer les tâches par type, priorité ou temps passé, ce qui vous permet d'avoir une vision granulaire de votre répartition du temps

Visualiser votre distribution de temps avec facilité en utilisant des vues personnalisées comme Log Idle Time Form View, Idle Time Issues View, Action Status View, and List of Idle Times View (Vue du formulaire d'enregistrement des temps morts, Vue des problèmes liés aux temps morts, Vue du statut des actions et Vue de la liste des temps morts)

(Vue du formulaire d'enregistrement des temps morts, Vue des problèmes liés aux temps morts, Vue du statut des actions et Vue de la liste des temps morts) Utilisez les fonctionnalités robustes de rapports et d'analyse du modèle pour identifier les activités qui font perdre du temps et les opportunités d'amélioration de la performance

Idéal pour: Gérer la productivité personnelle ou optimiser la performance de votre équipe.

7. ClickUp Modèle de leçons apprises

Les leçons tirées de projets ou d'expériences antérieurs peuvent constituer une base solide pour le processus des 5 Pourquoi. En comprenant les échecs ou les réussites du passé, vous pouvez démarrer votre enquête avec une perspective plus éclairée et vous concentrer sur les domaines pertinents

Les Modèle de leçons tirées de ClickUp est un outil puissant qui permet de tirer des enseignements des projets achevés afin de s'assurer que chaque expérience contribue à améliorer les performances futures.

Utilisez-le pour ajouter des notes autocollantes sur les enseignements clés, identifier ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et trouver des pistes d'amélioration. Avec ce modèle de leçons apprises il devient facile d'éviter de répéter les erreurs et d'affiner vos processus.

Il est livré avec :

Lessons Learned View pour afficher les enseignements précieux tirés de projets antérieurs

L'affichage du processus de révision pour rationaliser l'analyse et la compréhension de ces leçons

Affichage des besoins d'action pour mettre en évidence les domaines nécessitant une attention immédiate

Affichage de nos projets pour générer des idées novatrices en vue d'améliorations futures

Idéal pour: Les gestionnaires de projet qui cherchent à reproduire des stratégies de gestion de projet réussies et à documenter les signaux d'alarme potentiels.

8. ClickUp 4Ls Modèle Rétro

Le modèle ClickUp 4Ls Retro Modèle est similaire au modèle ClickUp des leçons apprises, mais il va plus loin dans l'apprentissage.

Il vous aide à adopter une approche fondée sur les 5 Teams pour réfléchir aux performances de votre équipe. Construit autour du cadre des "4L" - Aimé, Appris, Manqué et Voulu - il se concentre sur un processus rétrospectif collaboratif.

Le modèle peut vous aider à évaluer les éléments suivants :

Ce qui s'est bien passé

Quelles sont les nouvelles connaissances acquises ?

Ce qui aurait pu être mieux

Ce que les membres de l'équipe auraient aimé avoir pendant le projet

Que vous dirigiez des équipes Agile, que vous gériez des projets ou que vous répondiez aux parties prenantes, ce modèle est la clé de l'amélioration continue.

Idéal pour: Les chefs d'équipe qui cherchent à mener une session de brainstorming sur l'amélioration des performances.

9. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

En combinant les rétrospectives et les 5 Pourquoi, les équipes peuvent efficacement planifier des sessions de brainstorming pour identifier les problèmes récurrents, développer des solutions ciblées et prévenir les problèmes futurs. Alors que les rétrospectives permettent de mettre en évidence des schémas dans les évènements passés, les 5 Pourquoi peuvent vous aider à afficher les détails des causes profondes de ces problèmes.

Pour commencer à utiliser cette approche combinée, tirez parti de l'outil The Modèle de rétrospective du projet ClickUp . Il vous aidera à

Examiner ce qui s'est bien passé, aborder les goulets d'étranglement et créer des forfaits exploitables pour les projets futurs

Classer les commentaires en facteurs de réussite, points problématiques et domaines d'amélioration à l'aide de champs personnalisés

Repérer les modèles d'erreur et se concentrer sur les domaines d'amélioration pour faire des efforts ciblés avec cette solution

Idéal pour: Les équipes qui cherchent à passer en revue les projets passés et à améliorer les processus existants

10. Modèle Excel d'analyse des causes profondes

Simplifiez votre analyse des causes profondes avec le modèle Excel d'analyse des causes profondes

Si vous avez besoin d'un modèle d'analyse des causes profondes simple, le modèle d'analyse des causes profondes d'Excel, facile à utiliser, peut vous aider Modèle Excel d'analyse des causes profondes est votre réponse. Il offre une approche structurée simple qui capture tous les détails clés, y compris l'identifiant du problème, le titre et la date du rapport

C'est une solution idéale pour dresser la liste des causes profondes potentielles et évaluer leur probabilité afin d'identifier rapidement ce qui doit être approfondi. Le modèle permet de définir des indicateurs de réussite, de prendre des notes sur les procédures de test et de saisir les résultats.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous concentrer sur l'évaluation de la criticité des problèmes, fournir une justification détaillée des causes profondes, suivre tous les changements et favoriser l'amélioration continue.

Idéal pour: Les équipes de logiciels ou les équipes d'assistance client qui cherchent à faire une analyse des causes profondes.

Débloquez la résolution efficace de problèmes avec les modèles 5 Whys !

Les modèles des 5 raisons offrent une approche dynamique et structurée pour résoudre les problèmes et renforcer la collaboration au sein de l'équipe. Ils sont conçus pour vous guider à travers un processus systématique, vous aidant à identifier les problèmes sous-jacents et à élaborer des solutions efficaces.

Grâce à leur conception à la fois simple et puissante, ils constituent la solution idéale pour les gestionnaires de projet, les analystes commerciaux et les chefs d'équipe qui cherchent à améliorer en permanence et à rationaliser leurs processus d'entreprise.

N'oubliez pas que la clé de la réussite avec la technique des 5 Pourquoi ne réside pas seulement dans l'utilisation des modèles d'analyse des causes profondes mais en cultivant un état d'esprit de curiosité et d'amélioration continue. Encouragez votre équipe à creuser en profondeur, à poser des questions difficiles et à ne jamais se contenter de solutions superficielles.

Prêt à révolutionner votre approche de la résolution de problèmes ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !