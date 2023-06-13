11 techniques & ; méthodes d'idéation efficaces pour votre équipe (avec modèles !)

Vous vous souvenez de cet épisode de Bob l'éponge où il doit écrire 500 mots sur ce qu'il ne faut pas faire à un feu rouge et où il passe des heures à faire n'importe quoi d'autre parce qu'il n'arrive pas à trouver quoi écrire ?

TBH, les techniques d'idéation et le processus global peuvent parfois ressembler à cela, surtout lorsque la pression pour continuer à produire des idées fraîches est si réelle. Pour rester à la pointe des tendances du secteur - et devancer la concurrence - les entreprises s'efforcent de maintenir une réserve inépuisable d'idées nouvelles et innovantes. Mais ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît...😅

Trouver la prochaine grande idée est un travail difficile, et il ne suffit pas d'un bloc de trois heures sur votre Calendrier et d'une salle de conférence ouverte pour que cela se produise. Stratégie et prudence forfait sont à l'origine de toute réussite session de brainstorming. Pourquoi ?

Parce que le développement d'idées uniques et commercialisables nécessite une approche bien animée, des exercices bien conçus et les bonnes ressources.

À votre grande surprise (et à votre grande joie), vous n'avez pas besoin de vous identifier à une personne créative pour trouver des idées créatives. Le développement d'idées est plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit que très rarement d'un instinct personnel ou d'une intuition.

Les sessions d'idéation réussies sont efficaces et agréables, et chaque session présente des points communs. Suivez-nous pour découvrir tout ce que vous devez savoir pour animer vos propres sessions d'idéation - en personne ou depuis votre Accueil - y compris ce qu'est l'idéation, ses 11 principales techniques et nos méthodes favorites modèles utiles préférés . 🤓

Que sont les techniques d'idéation ?

L'idéation est le processus de formulaire d'idées ou de concepts - c'est la source de nouvelles idées. Elle présente une tonne d'avantages, qui vont d'une résolution plus rapide et plus souple des problèmes à.. favoriser la cohésion de l'équipe . De plus, cela permet d'éviter la stagnation.

Faire de l'idéation votre mission augmente la productivité, stimule et encourage l'équipe, et vous aide à mieux comprendre la direction que devrait prendre votre entreprise Objectifs SMART . 💜

L'idéation est la clé de la réussite de l'entreprise et de l'entreprise des taux d'idéation globaux plus élevés sont liés à une augmentation du chiffre d'affaires ! Mon travail se résume à la culture du travail : créez un environnement de travail qui favorise la créativité d'amélioration continue pour aboutir à de meilleures solutions, et faire de leur gestion une priorité absolue.

L'un des principaux obstacles à l'émergence de nouvelles idées est tout simplement la création d'un espace sûr pour les partager. La crainte d'un retour d'information négatif et l'inégalité de la hiérarchie, entre autres raisons, conduisent les membres à se sentir mal à l'aise ou à hésiter lors de ces sessions. De plus, la pression exercée sur l'équipe par les supérieurs pour qu'elle relève les défis ne fera pas apparaître les bonnes idées comme par magie.

En outre, en tant que dirigeant, vous devez veiller à ce que l'équipe se sente suffisamment à l'aise pour partager ses idées à tout moment, et pas seulement lorsque le calendrier le prévoit. La solution consiste à maintenir un environnement professionnel positif autour du partage de nouvelles idées, en encourageant le retour d'information, l'écoute et l'assistance.

Vous n'êtes pas seul à poursuivre cet objectif. C'est pourquoi nous vous proposons dix techniques d'idéation qui ont fait leurs preuves et qui vous permettront de faire circuler votre jus créatif sur la voie de la réussite !

11 techniques et stratégies d'idéation pour votre équipe

Imaginez le scénario suivant : vous êtes assis dans une salle de réunion un peu froide, vous prenez des notes, vous regardez un tableau blanc et vous écoutez les concepts lancés par vos pairs. Le temps passe, quelques idées sont retenues pour être suivies la semaine prochaine et la réunion est Fermée. Et s'il existait une approche plus pratique pour générer des idées fraîches et exploitables ?

Lorsque le l'approche du brainstorming a été lancée pour la première fois en 1953 et repose sur quatre principes fondamentaux :

Générer un nombre considérable d'idées Éviter la critique Encourager les idées folles Développer les concepts des uns et des autres

Mais au cours des dernières décennies, les progrès technologiques ont invité les spécialistes de l'innovation et de la créativité à préconiser une approche plus systématique de la génération, de l'affinement et de l'exécution des idées, tout en conservant ces principes fondamentaux.

Résultat : nous disposons désormais de l'idéation organisée, AKA : activités, méthodes et modèles spécialisés pour développer des idées et accélérer la croissance de l'entreprise. Et elle devient de plus en plus populaire.

De l'élaboration d'une approche marketing à la refonte d'un produit, cette approche systématique de l'idéation aide les équipes de tous les secteurs à s'attaquer à presque tous les problèmes. Voici quelques techniques de brainstorming en équipe qui rendront vos sessions d'idéation plus inclusives, plus engageantes et plus efficaces :

1. L'IA au service de l'idéation

L'IA peut être utilisée comme technique d'idéation en générant de nouvelles idées basées sur de grandes quantités de données et en identifiant des modèles et des associations que les humains peuvent ne pas reconnaître. ClickUp IA peut aider votre processus d'idéation en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser vos données et fournir des informations qui.. peuvent éclairer votre prise de décision . Voici quelques moyens spécifiques par lesquels ClickUp AI peut aider à l'idéation :

Génération d'idées: ClickUp AI peut analyser vos données pour générer de nouvelles idées et de nouveaux concepts basés sur des modèles et des associations que les humains peuvent ne pas reconnaître. En exploitant les données des projets, tâches et activités de votre équipe, ClickUp AI peut suggérer de nouvelles approches ou solutions qui auraient pu être négligées. Analyse des tendances: ClickUp AI peut analyser vos données pour identifier les tendances émergentes et les opportunités d'innovation. Cela peut aider votre équipe à garder une longueur d'avance et à développer de nouveaux produits et services qui répondent à l'évolution des besoins des clients. Personnalisation: ClickUp AI peut personnaliser les produits et services en fonction des préférences et des comportements individuels. En analysant les données sur les préférences des clients, ClickUp AI peut suggérer des produits et services personnalisés qui répondent à des besoins et préférences spécifiques. Optimisation: ClickUp AI peut analyser vos processus et systèmes pour identifier les domaines à améliorer et suggérer de nouvelles approches. Cela peut aider votre équipe à rationaliser les opérations, à réduire le gaspillage et à améliorer l'efficacité. Assistance au brainstorming: ClickUp IA peut assister les sessions de brainstorming en fournissant des suggestions automatiques basées sur les fournisseurs prestataires de votre équipe. Cela permet de stimuler de nouvelles idées et d'encourager la pensée créative.

2. Cartes mentales

A carte mentale est un outil de diagramme qui vous aide à enregistrer et à relier des idées pour vous en souvenir et générer de nouveaux concepts plus rapidement. Il s'agit presque d'une toile qui vous aide à suivre le fil de vos pensées et à vous souvenir de l'évolution d'une idée ou de sa connexion à une autre.

planifiez le flux complet de votre projet et montrez comment chaque tâche progresse vers la suivante avec les cartes mentales de ClickUp_

Vous pouvez dessiner votre carte mentale à la main sur un tableau blanc ou utiliser un modèle pour faciliter le processus. De plus, il existe une multitude d'outils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre carte mentale en la connectant à votre flux de travail d'une manière simple et efficace logiciel de gestion de projet gratuit comme ClickUp ! Cartes mentales ClickUp sont des outils très visuels permettant de créer des chemins logiques entre les tâches, qui peuvent être arrangés, modifiés en cours et supprimés en quelques clics. Vous pouvez en créer une à partir de zéro en Mode vierge ou vous appuyer sur Modèle de carte mentale simple de ClickUp comme ressource pour gagner du temps lors de la création de votre diagramme, puis transformez les nœuds en tâches pour commencer à agir sur vos idées, instantanément.

créez votre carte mentale à partir de zéro et optimisez votre créativité avec le mode vierge de ClickUp_

C'est sans doute le plus grand avantage de créer votre carte mentale dans un logiciel de gestion de projet désigné - éliminer la zone grise entre avoir une bonne idée et la transformer en un forfait réalisable.

De plus, elles sont extrêmement polyvalentes. Cas d'utilisation des cartes mentales vont de la gestion de l'éducation à la gestion des ressources humaines Tests de référencement -même les ressources humaines et les forfaits de rénovation de l'Accueil. Les cartes mentales vous donnent la liberté de personnaliser le flux de vos plans d'une phase à l'autre et sont facilement personnalisables, de sorte qu'il n'y a aucune pression pour que quoi que ce soit soit soit forfait au fur et à mesure que vous avancez.

3. Méthode 6-3-5

Tout d'abord : pour cette méthode, vous avez besoin d'une équipe de six personnes.

Il s'agit d'un effort de collaboration totale et vous pouvez obtenir un nombre assez important d'idées avec cette méthode si vous cherchez un nouveau point de vue sur un problème ou une liste de solutions possibles. Voici la répartition :

👉 Chaque participant propose trois recommandations à partager avec le groupe

👉 L'équipe travaille à l'élaboration de chaque recommandation au cours de cinq itérations

Il s'agit donc de six personnes, trois idées chacune, cinq itérations : 6-3-5.

L'objectif est de générer autant de concepts que possible pour un seul problème - et non pas nécessairement que chaque idée soit extrêmement détaillée ou bien pensée. Cette méthode est plus axée sur la quantité que sur la qualité, mais l'idée est que vous aurez tellement d'idées que vous en trouverez forcément au moins une bonne.

Bonus: Logiciel de mappage de concepts

4. Tour de table

Cette approche peut ressembler à quelque chose que vous avez déjà fait, mais avec une petite différence. Cette méthode commence par proposer le problème sous le formulaire d'une question commençant par "comment pourrions-nous ___ ?" Cette méthode est également connue sous le nom d'enquête HMW.

Chaque membre de l'équipe dessine (ou écrit) une solution à la question HMW, puis transmet son idée à son voisin de gauche. La personne à gauche va essentiellement itérer cette nouvelle idée et présenter ses problèmes et ses solutions pour l'avenir.

Une fois que chaque question HMW est transmise à la personne de gauche, celle-ci note une ou plusieurs raisons pour lesquelles cette solution pourrait échouer. Elle présentera ensuite le concept et ses défis et, en tant que groupe, proposera des moyens d'empêcher la solution d'échouer.

L'idée est d'améliorer la synergie de l'équipe en utilisant les idées de chacun dans un environnement rapide. C'est également une excellente méthode pour obtenir un retour d'information sur un travail en cours et un nouveau point de vue au cas où il y aurait des lacunes dans la logique ou les ressources.

L'un des obstacles possibles est que le round-robin est mieux exécuté en personne. Pour y remédier, il est possible d'utiliser un outil de collaboration performant ou un tableau blanc numérique .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image2.gif Tableaux blancs ClickUp /$$img/

partagez vos idées dès qu'elles se présentent et développez-les avec votre équipe dans les tableaux blancs ClickUp_

Plutôt que de faire circuler une feuille de papier entre les membres du groupe, partagez le tableau blanc ClickUp des idées sur une toile infinie avec des curseurs en direct et une modification en cours pour travailler les uns à côté des autres sans se chevaucher. De plus, les tableaux blancs virtuels offrent de nombreuses possibilités de télécharger des médias, de mettre en forme, de dessiner à main levée et de créer des formes pour plus de clarté et le contexte de vos idées.

Et avons-nous fait mention du fait que les Tableaux blancs ClickUp se connectent directement à votre flux de travail et vous donner la possibilité de transformer n'importe quelle forme de votre Tableau en une tâche ? Juste quelques pistes de réflexion pour vous. 🧠

_Bonus: Modèles de charte d'équipe!*

Donner vie au récit permet aux participants d'approfondir le problème et de trouver des solutions viables. Sans oublier que nous digérons tous les informations différemment.

Notre cerveau est conçu pour comprendre plusieurs images à la fois et, en partageant l'histoire de votre projet, l'équipe peut mieux comprendre et organiser la séquence des évènements. Cela suffit à révéler l'origine du problème et les solutions possibles.

6. Remue-méninges négatif

Également connue sous le nom de brainstorming inversé, cette méthode est la combinaison du brainstorming et de l'approche négative. L'objectif du brainstorming négatif est de découvrir des moyens d'aggraver un problème afin de trouver de nouvelles façons de le résoudre.

L'idée est qu'en se focalisant sur le côté opposé du spectre, on peut être plus créatif dans la manière de parvenir à une solution. Cela peut sembler un peu déroutant, mais c'est plutôt cool ! 😎

Lorsqu'il est difficile de trouver des réponses directes à un problème, le brainstorming négatif devrait être votre solution. Il s'agit généralement d'une procédure divertissante qui peut révéler les failles d'une méthode ou d'un produit. Si votre équipe est au pied du mur, changez de perspective. si votre équipe se heurte au mur proverbial, changez de perspective : "Qu'est-ce qui rendrait ce problème encore plus grave ?

Cela vous oblige à faire une pause dans votre cerveau et vous serez peut-être surpris de voir à quel point ce rafraîchissement momentané vous permettra d'avancer ! C'est un peu comme répondre à la sempiternelle question : que feriez-vous si l'argent n'était pas une option ?

Vous ne savez toujours pas à quoi cela ressemble ? Pas de problème, ClickUp Tableaux blancs est livré avec un reverse modèle de brainstorming !

ajoutez instantanément une structure à votre créativité avec l'un des neuf modèles de Tableau blanc de ClickUp conçus pour maximiser votre processus d'idéation

7. Crazy 8's

L'une des techniques d'idéation que nous aimons le plus est celle des 8 fous. Tout d'abord, divisez une feuille de papier vierge en huit sections. ‍Sélectionnez un chronomètre de 8 minutes.

Cette activité vise à ce que chaque personne dessine un concept dans chaque case - ou une idée toutes les minutes - jusqu'à ce que la toile soit remplie. ‍Au terme de chaque minute, vous devez passer à l'invite, instructions suivante, quel que soit le degré de progression dans votre case. Vous ne disposez que d'une minute par case, donc si vous ne passez pas à la case suivante le moment venu, vous manquerez le flux d'idées et prendrez du retard.

Cette stratégie fonctionne mieux à l'étape de l'idéation, lorsque vous avez déjà quelques idées de base à développer pour faire émerger plus rapidement de nouvelles idées plus solides. L'objectif est de trouver une variété d'idées nouvelles en peu de temps, de sorte que si vous souhaitez revenir sur l'une d'entre elles une fois les huit minutes écoulées, vous en aurez toujours la possibilité !

8. Prototypage

Le prototypage est, en fait, une approche de l'idéation ! Avant de passer à la phase suivante du processus de votre projet, les prototypes permettent d'étoffer chaque détail, chaque problème et chaque concept.

Les prototypes assurent la visibilité des choses, ce qui est un avantage fantastique de leur utilisation dans le cadre de votre processus de brainstorming. Lorsque votre équipe peut voir votre concept, il est beaucoup plus facile de l'assister et d'offrir des commentaires constructifs.

Votre prototype peut être aussi simple ou aussi détaillé que vous le souhaitez. Toutefois, le fait d'avoir au moins une idée générale de ce avec quoi vous allez travailler peut servir de tremplin et, en fin de compte, vous aider à préciser les spécifications, la conception et les fonctions.

montrez une maquette de vos idées en dessinant à main levée, en ajoutant des médias ou des images pour guider la planification de votre prototype dans les tableaux blancs ClickUp_

Vous pouvez réaliser un prototype rapide et peu réaliste avec de l'encre et du papier si vous débutez utiliser un tableau blanc numérique pour dessiner, organiser et partager votre prototype avec l'équipe.

9. Remue-méninges

Nous utilisons souvent ce terme, _mais qu'est-ce qu'il fait vraiment ?

Le brainstorming est l'une des techniques d'idéation qui combinent la résolution non officielle de problèmes et la pensée latérale. En gros, l'objectif est d'offrir aux membres de l'équipe un espace sûr, sans règles, où ils peuvent trouver des idées farfelues. Certaines de ces idées sont transformées en solutions uniques et innovantes, tandis que d'autres catalysent de nouvelles idées.

Pour utiliser le technique de brainstorming la technique du brainstorming, commence par définir le problème que vous essayez de résoudre et les objectifs d'une solution potentielle. Ensuite, avant de réunir l'équipe, proposez des solutions par vous-même.

Les participants ne doivent pas être obligés, réprimandés ou récompensés pour leurs contributions. Cela permet à l'espace de brainstorming de rester Assistance et de favoriser le flux de chaque idée (sans en étouffer d'autres).

Essayez Modèle de remue-méninges de ClickUp pour votre prochain exercice d'idéation !

10. Esquisse

Les éléments visuels suscitent davantage d'idées et offrent une perspective plus large. L'idée ici est de développer des dessins attrayants que vous pourrez revisiter et approfondir en les accrochant dans votre salle de conférence ou en les stockant sur un tableau blanc numérique collaboratif.

Les Teams doivent être simples avec juste assez d'informations pour communiquer votre message et doivent être accessibles pour que les autres membres de l'équipe puissent y contribuer s'ils le souhaitent ! C'est la partie collaborative. Cela permet également aux gens d'éviter de se lier émotionnellement à leurs petites œuvres d'art.

Cela rappelle à tout le monde que trouver de nouvelles idées est vraiment un effort de groupe. En outre, vous pouvez réfléchir plus librement et de manière plus imaginative à vos concepts en les esquissant. Vous pouvez alors vous concentrer sur la sortie de l'idée de votre tête plutôt que de vous soucier de la qualité du dessin.

Il peut s'agir d'une figure en bâton ou de quelques formes libellées, mais les croquis vous permettront de saisir des idées et de les partager avec d'autres, plus rapidement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1-1400x928.png Maquette de n'importe quoi dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

ajoutez des croquis, du texte, des images et plus encore pour accélérer le processus de rétroaction sur n'importe quel dessin rapide ou maquette dans ClickUp Whiteboards_

11. Écriture cérébrale

Le brainwriting est une approche légèrement différente du brainstorming. Au lieu de crier des concepts, l'équipe les note. Les idées de chaque membre sont ensuite transmises à une autre personne, qui les lit et y ajoute ses propres réflexions ou idées (si elle en a).

Cette technique vise à réduire le stress et l'anxiété liés au partage d'idées au sein du groupe. Tout le monde ne se sent pas suffisamment à l'aise pour partager de nouvelles idées dès le départ, d'autres ont des difficultés à s'exprimer en public.

D'autres encore éprouvent des difficultés à s'exprimer en public. En outre, de nombreuses personnes parviennent à leurs meilleures idées lorsqu'elles sont moins stressées. Un autre grand avantage du brainwriting ? Il peut être Terminé en mode asynchrone ! Voilà, mon ami, ce qu'est vraiment l'avenir du travail.

Commencez à utiliser les techniques d'idéation dans ClickUp !

Pour une session d'idéation réussie, restez concentré sur votre objet, évitez les jugements et établissez des règles de base pour la stratégie choisie, quelle qu'elle soit. Même avec une réserve inépuisable de techniques d'idéation, vous risquez de les perdre si vous ne mettez pas en place un système pour en assurer le suivi.

Et ne vous sentez pas obligé de vous contenter d'une seule, essayez-les toutes ! Chaque équipe est différente, il vous faudra peut-être quelques essais pour trouver votre bonheur, mais faites confiance au processus et les idées viendront. De plus, avec un logiciel de gestion des idées comme ClickUp avec des modèles, des fonctionnalités et des automatisations conçu pour aborder ces mêmes techniques, vous ne perdrez pas de temps à les appliquer lors de votre prochaine session d'idéation.

Les techniques d'idéation ciblée vous aident à améliorer l'efficacité de votre processus créatif et à économiser les dépenses et le temps de votre équipe.

ClickUp's logiciel de cartes mentales transforme vos idées en un schéma clair et précis et personnalisable tandis que son tableaux blancs numériques collaboratifs vous donnent la possibilité de créer pratiquement n'importe quoi et d'agir immédiatement.

ClickUp est votre solution de gestion du travail tout-en-un pour tout ce qui concerne l'idéation et le brainstorming. Accédez à des tâches illimitées, aux cartes mentales ClickUp, aux Tableaux blancs, à 100 Mo de stockage et à bien d'autres choses encore, gratuitement et pour toujours. Ensuite, rationalisez encore plus les processus de votre équipe à distance et en personne grâce à plus de 1 000 intégrations disponible à travers les forfaits . Qu'attendez-vous donc ?