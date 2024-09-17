Comment poser une question à l'IA : Conseils d'experts pour tirer le meilleur parti de vos outils d'IA

L'intelligence artificielle (IA) a officiellement quitté les films de science-fiction pour entrer directement dans les appareils électroniques de notre quotidien. 🤖

Grâce aux chatbots alimentés par l'IA comme ChatGPT, obtenir des réponses à n'importe quelle question est aussi simple que d'envoyer un texte à un ami. C'est super utile pour trouver des idées, mener des recherches et rédiger n'importe quel type de contenu.

Et le meilleur ?

Le temps de réponse. L'apprentissage est immédiat.

Mais voilà :

Si vous voulez obtenir des réponses pertinentes sans perdre de temps, vous devez savoir comment poser une question à l'IA de manière efficace. Non, ce n'est pas sorcier : il suffit de connaître les pièges à éviter et les bonnes techniques à utiliser.

C'est là qu'intervient ce guide pratique.

Et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l contexte plus large de l'IA nous nous pencherons sur le travail de l'IA et sur les questions d'éthique et de confidentialité qu'elle soulève. Ainsi, lorsque vous choisirez des outils d'IA, vous saurez à quoi vous attendre, par exemple en ce qui concerne les limites des données d'entraînement et le traitement des données.

Vous êtes prêt ? C'est parti !

Comprendre l'IA et son travail

L'IA est un champ de l'informatique qui permet de construire des robots et des systèmes informatiques capables d'effectuer des tâches semblables à celles des humains avec une plus grande précision et en une fraction du temps. ⚡

Ceci est réalisé à travers différentes branches de l'IA comme :

L'apprentissage machine : Il utilise des algorithmes et de grands ensembles de données pour construire des modèles d'auto-apprentissage. Ces modèles permettent aux systèmes informatiques d'apprendre de manière autonome de nouvelles données, de reconnaître des modèles et de prendre des décisions

Il utilise des algorithmes et de grands ensembles de données pour construire des modèles d'auto-apprentissage. Ces modèles permettent aux systèmes informatiques d'apprendre de manière autonome de nouvelles données, de reconnaître des modèles et de prendre des décisions Apprentissage approfondi : ce sous-ensemble de l'apprentissage automatique imite le cerveau humain. Comme les neurones du cerveau, il utilise des réseaux neuronaux artificiels (un ensemble d'algorithmes complexes) pour apprendre à partir d'énormes quantités de données. Ainsi, si vous nourrissez un réseau neuronal avec des photos de chats et de chiens, il apprendra à identifier d'autres chats et chiens 🐱 🐶

: ce sous-ensemble de l'apprentissage automatique imite le cerveau humain. Comme les neurones du cerveau, il utilise des réseaux neuronaux artificiels (un ensemble d'algorithmes complexes) pour apprendre à partir d'énormes quantités de données. Ainsi, si vous nourrissez un réseau neuronal avec des photos de chats et de chiens, il apprendra à identifier d'autres chats et chiens 🐱 🐶 Traitement du langage naturel (NLP): Branche de l'IA qui apprend aux ordinateurs et aux robots à interagir avec le langage humain, comme nous le faisons. L'IA peut alors comprendre les mots parlés et écrits, les interpréter et répondre d'une manière qui a du sens pour nous

Stimulez la créativité, créez des modèles ou générez de la copie à la vitesse de l'éclair avec le meilleur partenaire de brainstorming au monde

De nos jours, l'IA est synonyme de technologies puissantes qui alimentent nos applications et machines favorites. Les options les plus populaires sont les suivantes :

ChatGPT et ClickUp AI pour générer du contenu en réponse à nos requêtes

pour générer du contenu en réponse à nos requêtes Amazon , Netflix et Spotify pour recommander des produits, des films et des chansons en fonction de notre comportement passé et de nos préférences

pour recommander des produits, des films et des chansons en fonction de notre comportement passé et de nos préférences Siri, Alexa et Google Assistant pour comprendre nos commandes vocales et y répondre

pour comprendre nos commandes vocales et y répondre Tesla pour prendre des décisions de conduite en temps réel sur la route

Erreurs courantes commises par les humains lorsqu'ils posent des questions à l'IA

Les grands modèles de langage (LLM) comme le ChatGPT d'OpenAI font désormais partie intégrante de l'exécution rapide de tâches personnelles et professionnelles telles que la rédaction d'e-mails, la génération de code et l'élaboration de forfaits marketing. 📝

Mais si vous débutez avec l'IA, vous risquez de commettre de nombreuses erreurs et d'être frustré par les réponses. C'est pourquoi il est clé de savoir comment poser une question à l'IA. Pour éliminer les tracas et gagner du temps, voici quelques erreurs courantes à éviter lorsque vous posez des questions à l'IA.

1. Poser des questions vagues

Si les outils d'IA disposent de nombreuses fonctions avancées, lire dans les pensées n'en fait pas partie.

La qualité des réponses que vous recevez est liée à la clarté et à la précision de vos informations. Si vos questions sont vagues ou si les informations fournies sont inexactes, attendez-vous à recevoir des réponses génériques, incorrectes ou non applicables à ce dont vous avez besoin.

Avant d'envoyer votre question, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez savoir et incluez autant de détails pertinents que possible (tels que l'objectif, le contexte et les préférences). ✍️

2. Fournir peu ou pas de contexte

Les outils IA ont souvent besoin d'un contexte pour comprendre l'intention derrière une question. Sinon, vous obtiendrez des réponses techniquement correctes mais non pertinentes et inapplicables dans votre cas.

Fournissez à l'outil d'IA le qui, le quoi, le où, le quand et le pourquoi de votre question.

Disons que vous avez besoin d'aide pour le forfait d'un évènement. Mentionner le type d'évènement, son emplacement, la date et les personnes qui y participeront est essentiel. Ce contexte permet à l'IA d'adapter ses suggestions de lieux, d'activités et de logistique pour répondre aux besoins uniques de votre évènement.

3. S'attendre à ce que l'IA obtienne instantanément ce qu'elle veut à chaque fois

Attendre de l'IA qu'elle réussisse du premier coup à chaque fois est un peu irréaliste - l'IA est intelligente, mais elle n'est pas parfaite.

Créez facilement des campagnes segmentées, recueillez des informations et des données pour identifier les types de clients, et générez des idées de contenu et de promotions pour augmenter l'engagement et les discussions avec le Chat GPT Prompts for Marketing Template by ClickUp

Avec ClickUp, vous pouvez accéder à des centaines d'options, notamment :

Mieux encore, utilisez ClickUp AI clickUp AI est un logiciel de gestion des invitations qui contient plus de 100 modèles d'invitations prêts à l'emploi pour tous les rôles et tous les cas d'utilisation. Par exemple, pour le rôle de marketing, les modèles d'invites vous aident à rédiger des descriptions de produits, à forfaiter des évènements, à créer des briefs de campagne, et bien plus encore.

2. Soyez précis

Pour éviter les réponses génériques de l'IA, vous devez poser des questions spécifiques. Cela signifie qu'il faut inclure autant de détails que possible, comme l'objectif de votre contenu, le style d'écriture préféré, le format de sortie (tableau, CSV, HTML), la cible, et toute chose spécifique à faire ou à ne pas faire.

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement, résumer et polir un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

Par exemple, "Pouvez-vous m'aider à rédiger un e-mail ?" est une demande vague. Une meilleure question serait : "Rédigez un e-mail professionnel à un client en vous excusant pour le retard du projet. Mentionnez notre validation de la qualité et offrez une réduction pour le désagrément. Ne rejetez pas la faute sur le client et ne donnez pas trop de détails techniques."

Plus vous fournissez de détails, plus l'IA peut se rapprocher de la réponse exacte dont vous avez besoin et vous la fournir. 📌

3. Fournir suffisamment de contexte

Outre le fait d'être précis, fournir un contexte est un autre moyen d'obtenir des réponses précises. Vous pouvez fournir un contexte en :

Décrivant des scénarios spécifiques: Au lieu de "Donnez-moi des idées de contenu pour mon entreprise de soins de la peau", peignez un scénario : "Je conçois une campagne de marketing pour des produits de soins de la peau respectueux de l'environnement ciblant les milléniaux. Quelles idées de contenu trouveraient un écho auprès de mon public ?"

Au lieu de "Donnez-moi des idées de contenu pour mon entreprise de soins de la peau", peignez un scénario : "Je conçois une campagne de marketing pour des produits de soins de la peau respectueux de l'environnement ciblant les milléniaux. Quelles idées de contenu trouveraient un écho auprès de mon public ?" Fournir des exemples: Au lieu de "Recommandez quelques bons livres", vous pourriez dire : "J'ai aimé lire "L'alchimiste" et "Siddhartha" Pouvez-vous me recommander des livres ayant des thèmes ou des styles d'écriture similaires ?

Au lieu de "Recommandez quelques bons livres", vous pourriez dire : "J'ai aimé lire "L'alchimiste" et "Siddhartha" Pouvez-vous me recommander des livres ayant des thèmes ou des styles d'écriture similaires ? Laisser l'IA prendre un persona: Par exemple, "Imaginez que vous êtes un blogueur de voyage spécialisé dans les voyages à petit budget. Quelles sont vos cinq meilleures destinations de voyage pour 2024 ?"

La spécificité est pratique lorsque vous avez besoin d'aide pour des stratégies d'entreprise personnalisées, des recommandations personnalisées et le dépannage de problèmes techniques. 🛠️

4. Utiliser un langage concis

Évitez d'utiliser du jargon ou des phrases complexes qui pourraient embrouiller l'IA - restez simple. L'IA comprendra ainsi plus facilement ce que vous voulez et fournira des réponses utiles.

Par exemple, au lieu de demander "Quelles sont les bonnes pratiques en matière de référencement pour améliorer le classement dans les SERP ?", vous pourriez demander "Comment puis-je faire en sorte que mon site Web apparaisse plus haut dans les résultats de recherche de Google ?"

La question modifiée utilise un langage simple et abandonne le jargon du SEO et du SERP pour transmettre la même idée et est plus susceptible d'obtenir une meilleure réponse.

5. Tester différentes entrées

N'oubliez pas que l'IA n'obtiendra peut-être pas la bonne réponse du premier coup.

Alors, que faites-vous lorsque vous appliquez toutes les techniques précédentes mais que vous n'obtenez toujours pas la réponse que vous attendez ? La réponse est simple : essayez encore.

Il s'agit de reformuler l'ensemble de la question (en modifiant sa structure ou en fournissant plus de prestataires) ou de poser des questions de suivi sur des parties spécifiques de la réponse précédente.

Après plusieurs tentatives, vous commencerez à comprendre ce qui fonctionne le mieux pour différentes applications et différents cas d'utilisation. 💪

Avantages de l'utilisation de l'IA

Une fois que vous avez pris l'habitude de créer des invitations efficaces, l'utilisation d'outils d'IA générative comme ChatGPT et ClickUp AI vous permet de surmonter le bloc de l'écrivain et de générer des premières ébauches en quelques secondes.

Rendre des interprétations presque parfaites de votre contenu dans plus de 10 langues en utilisant l'action Traduire dans ClickUp AI

Mais ClickUp AI va encore plus loin avec d'autres avantages :

disponibilité multiplateforme 24h/24 et 7j/7: ClickUp AI est un assistant IA disponible 24h/24 et 7j/7 via le web, le bureau, les applications Android et iOS. Vous pouvez obtenir de l'aide à tout moment, où que vous soyez, que vous travailliez tard, que vous soyez en déplacement ou que vous passiez d'un appareil à l'autre

ClickUp AI est un assistant IA disponible 24h/24 et 7j/7 via le web, le bureau, les applications Android et iOS. Vous pouvez obtenir de l'aide à tout moment, où que vous soyez, que vous travailliez tard, que vous soyez en déplacement ou que vous passiez d'un appareil à l'autre Smooth workflows : Utilisez ClickUp AI pour rationaliser les opérations commerciales et les projets en convertissant les notes de réunion en tâches, en décomposant les tâches en sous-tâches et en générant des mises à jour sur le statut du projet

Utilisez ClickUp AI pour rationaliser les opérations commerciales et les projets en convertissant les notes de réunion en tâches, en décomposant les tâches en sous-tâches et en générant des mises à jour sur le statut du projet Amélioration de la productivité : ClickUp AI stimule la productivité en vous assistant pour trouver rapidement des informations spécifiques dans de vastes ensembles de données et résumer de longs documents et fils de discussion. Cela vous permet de libérer du temps pour que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur des tâches complexes et créatives 🙌

ClickUp AI stimule la productivité en vous assistant pour trouver rapidement des informations spécifiques dans de vastes ensembles de données et résumer de longs documents et fils de discussion. Cela vous permet de libérer du temps pour que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur des tâches complexes et créatives 🙌 Traductions: Utilisez l'option Action de traduction dans ClickUp AI pour créer du contenu dans une douzaine de langues différentes

Considérations éthiques et de confidentialité dans les discussions avec l'IA

L'IA présente de nombreux avantages, mais elle soulève également des problèmes d'éthique et de confidentialité. Voici ce que vous devez savoir pour vous assurer que vous d'utiliser les outils d'IA de manière responsable .

1. Le rôle des cookies HTTP dans l'IA

Les cookies HTTP sont de petits fichiers enregistrés sur votre appareil lorsque vous visitez des sites web. Ils sont généralement utilisés pour se souvenir de votre comportement passé et de vos préférences.

Ceux-ci sont introduits dans les applications d'IA qui personnalisent les interactions futures sur ces sites web. Bien que cela améliore votre expérience utilisateur globale, cela soulève également des problèmes de confidentialité.

Les données collectées par les cookies peuvent être utilisées à des fins non prévues. Supposons que vous visitiez souvent des sites web consacrés à la santé. Les cookies stockeront et utiliseront ces informations pour influencer les publicités et le contenu que vous voyez sur d'autres sites.

Les meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène sont les suivants en savoir plus sur l'IA et les politiques de confidentialité des sites web, de limiter ou de bloquer les cookies de suivi et de supprimer régulièrement les cookies de votre appareil.

2. Confidentialité et sécurité des données dans le chatbot de l'IA les applications

Les applications de chatbot ont souvent besoin d'accéder à des données personnelles pour fournir des réponses pertinentes et utiles. Cependant, partager trop de choses peut être risqué, en particulier en ce qui concerne les données sensibles.

Il est important de savoir comment ces chatbots protègent et utilisent les données que vous partagez. Bien sûr, de nombreuses applications de chatbot utilisent un cryptage fort et des règles strictes de protection des données pour protéger vos informations et empêcher toute utilisation abusive. 🔒

Mais les niveaux de sécurité peuvent varier, il est donc plus prudent de vérifier leurs politiques de confidentialité et de comprendre les permissions que vous donnez.

De cette façon, vous pouvez profiter des avantages de l'IA tout en gardant le contrôle sur vos informations privées et en réduisant le risque d'atteinte à la confidentialité.

3. Perte d'emplois

Les systèmes d'IA prendront en charge des emplois tels que les assistants virtuels, la gestion des médias sociaux, l'assistance client et la fabrication à mesure qu'ils deviendront plus avancés.

D'après recherches publiées dans les revues Sage , 14 % des travailleurs ont déjà perdu leur emploi à cause de l'IA. Ce chiffre devrait augmenter, car de plus en plus d'entreprises prévoient de réduire leurs effectifs en utilisant l'IA et d'autres stratégies d'automatisation. 👀

La solution ? Les entreprises devraient mettre en place des paramètres de formation qui aident leurs équipes à s'adapter et à exceller avec l'IA. Cela pourrait signifier investir dans des compétences humaines que l'IA ne peut pas reproduire et apprendre aux employés à tirer parti de l'IA dans leur travail.

Pendant ce temps, les employés peuvent afficher ce changement comme une poussée pour améliorer leurs compétences et rester adaptables. Participer aux programmes de formation proposés par les employeurs ou explorer de nouveaux cours dans le domaine de la technologie est un excellent point de départ.

4. Consommation d'énergie

Le développement et la maintenance d'IA de grande envergure nécessitent beaucoup d'énergie. Cela soulève des inquiétudes quant à la contribution de l'IA aux émissions de carbone, qui ont un impact négatif sur notre environnement. 🌱

À mesure que l'IA s'intègre dans notre vie quotidienne, son empreinte environnementale devient plus difficile à ignorer. Mais il existe des étapes à franchir en tant que développeurs et utilisateurs de l'IA - en plaidant pour l'utilisation de sources d'énergie renouvelables dans les centres de données et la recherche de modèles d'IA moins énergivores.

Il faudra du temps pour réaliser des progressions significatives dans ce domaine. Mais nous pouvons dès aujourd'hui lancer la discussion sur la construction d'un avenir durable avec l'IA.

Meilleurs outils d'IA QnA

ClickUp Brain

Essayez ClickUp Brain maintenant

ClickUp Brain

ClickUp Brain est une solution IA tout-en-un conçue pour rationaliser le travail en automatisant les tâches, en fournissant des réponses instantanées à partir des connaissances de l'entreprise et en améliorant la rédaction. Elle comprend trois outils principaux : la gestion des connaissances par IA pour les requêtes sur les tâches, les documents et les personnes ; la gestion projet par IA pour l'automatisation des mises à jour et des résumés ; et le rédacteur par IA pour la création rapide de contenu et de réponses. ClickUp AI s'intègre dans les flux de travail et les applications, améliorant ainsi la productivité et l'alignement.

Essayez ClickUp Brain

ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/chatgpt-1400x875.png

/$$$img/ ChatGPT est un modèle de langage IA développé par OpenAI, conçu pour générer un texte de type humain en fonction des entrées qu'il reçoit. Il peut comprendre et répondre à un large intervalle de sujets, ce qui le rend utile pour répondre aux questions, générer du contenu créatif, aider au codage, à l'écriture, et plus encore. ChatGPT est alimenté par un traitement avancé du langage naturel et est couramment utilisé pour des tâches telles que l'assistance client, la création de contenu, le tutorat et l'automatisation dans diverses industries. Il peut être intégré dans des applications, des sites Web et des flux de travail pour améliorer la productivité.

Google Gemini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/google-gemini-1400x788.webp

/$$$img/ Google Gemini est une famille de grands modèles de langage conçus pour être plus performants et plus généraux que les modèles précédents. Il peut traiter et générer divers types de contenu, notamment du texte, du code, de l'audio, de l'image et de la vidéo. Cette polyvalence lui permet de répondre à un large intervalle de tâches et de questions. Gemini constitue une avancée significative dans la technologie de l'IA et devrait avoir un impact important sur diverses applications.

Le futur du travail est plus intelligent avec ClickUp AI

Savoir comment poser une question à l'IA se résume à ceci :

Posez les bonnes questions pour obtenir les meilleures réponses de l'IA, et examinez attentivement les détails à inclure ou à laisser de côté. Cela permet de booster votre productivité, mais aussi de maîtriser les problèmes de confidentialité et d'éthique. ✅

Avec plus de 100 invitations basées sur les rôles et une interface conviviale, ClickUp AI est l'outil d'écriture et de rédaction idéal d'écriture et d'éducation pour les étudiants (et les débutants) qui ont besoin d'une aide supplémentaire pour s'initier à l'IA.

Vous pouvez explorer les fonctionnalités avancées de ClickUp AI pour les utilisateurs chevronnés et les Business afin de gérer les opérations, les projets et les documents de l'entreprise.

Êtes-vous curieux de voir ce que ClickUp AI vous réserve ? Créez un compte ClickUp gratuit et commencez dès aujourd'hui !