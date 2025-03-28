10 modèles gratuits d'analyse des écarts dans ClickUp, Excel et Word

L'analyse des lacunes porte plusieurs noms : suivi de l'efficacité, évaluation des besoins ou analyse des écarts.

En comprenant où se situent les lacunes d'un système, les organisations peuvent prendre des mesures pour les combler et se rapprocher de leurs objectifs. Les modèles d'analyse des écarts permettent aux entreprises de mieux comprendre ce qui doit être amélioré et d'élaborer des stratégies pour réussir.

Ils peuvent également servir de point de départ pour l'élaboration des changements de processus ou le développement de nouveaux produits et services. Grâce aux modèles d'analyse des écarts, les entreprises disposent d'un outil efficace pour suivre les progrès et garantir la responsabilité tout au long du processus.

Cela peut sembler être une tâche herculéenne conçue pour les agents de changement tels que les analystes d'entreprise. Mais grâce aux modèles d'analyse des écarts, n'importe qui est prêt à effectuer des changements fondamentaux en matière de stratégie, de produits, de personnel et d'organisation amélioration des processus !

Nous avons dressé une liste de modèles d'analyse des écarts dans ClickUp, un outil de productivité tout-en-un qui permet aux équipes et aux entreprises de tous les secteurs d'activité de fournir facilement des informations en retour, de communiquer et de travailler ensemble. Mais nous avons également inclus les meilleurs modèles d'analyse d'écart Excel et Word à prendre en considération !

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse des écarts ?

Dans le contexte, une analyse des écarts est un processus d'identification et d'évaluation des différences entre les performances réelles d'un actif d'une organisation et l'état souhaité.

**Un modèle d'analyse des écarts permet de décomposer des problèmes complexes afin de prendre des décisions éclairées, d'élaborer des plans d'action et d'accroître la productivité

Au fur et à mesure que votre organisation se développe - les employés sont promus, les indicateurs clés de performance (ICP) des départements sont très élevés, et l'on assiste à une augmentation de la productivité les ressources internes s'épuisent -la clé est de s'attaquer aux détails pour prendre des mesures rapides.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse des écarts ?

Un bon modèle d'analyse des écarts prend en charge différents types de contenu, tels que du texte, des images, des vidéos et des liens, afin de raconter toute l'histoire. Il doit être flexible pour permettre à tout contributeur à l'analyse d'ajouter ou de supprimer facilement des éléments afin que votre analyse dispose des données nécessaires pour étayer votre recherche.

Il est tout à fait possible de se passer d'un modèle d'analyse des écarts, mais vous devez réserver le temps que vous consacrez à la préparation de l'analyse au travail d'analyse proprement dit :

État actuel : Identifier les points douloureux de votre entreprise et les domaines qui doivent être améliorés

: Identifier les points douloureux de votre entreprise et les domaines qui doivent être améliorés État souhaité : Établir le potentiel de votre entreprise et envisager l'état futur vers vos objectifs Les lacunes : Comprendre les domaines à améliorer et les possibilités d'apprentissage

: Établir le potentiel de votre entreprise et envisager l'état futur vers vos objectifs Plan d'action et la gestion de projet. Télécharger ce modèle Bonus: *Modèles d'analyse concurrentielle* ### 6. Modèle de cartographie des compétences techniques ClickUp

Utiliser une hiérarchie d'emploi pour cartographier les compétences des membres de l'équipe dans ClickUp

La technologie progressant de manière exponentielle, il peut être difficile pour les entreprises et les individus de se tenir au courant des dernières compétences nécessaires pour rester compétitifs. Les compétences techniques sont essentielles pour rester à jour dans un monde numérique, et comprendre les compétences requises pour réussir aujourd'hui est essentiel pour naviguer efficacement dans le fossé des compétences.

Passez à la vue Liste technique dans la vue Liste du modèle de cartographie des compétences de ClickUp et ajoutez vos évaluations de chaque employé, regroupées par niveau de poste : niveau débutant, niveau moyen, niveau supérieur et cadre. Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp

Obtenir une compréhension globale des compétences présentes dans l'équipe

Les entreprises s'efforcent constamment de garder une longueur d'avance et ont besoin de personnel possédant les compétences requises pour suivre les évolutions du secteur et former les autres départements d'une organisation aux meilleures pratiques technologiques et à la sécurité.

L'équipe de Modèle de matrice des compétences informatiques ClickUp est parfait pour les équipes informatiques de tout secteur et de toute taille afin de gérer, planifier et suivre les compétences informatiques actuelles et manquantes. Le modèle est livré avec quatre vues préformatées que vous pouvez personnaliser :

Matrice linguistique Vue en liste : Compétences regroupées par type de compétences, filtrées par compétences linguistiques

Matrice de développement Web Vue en liste : Compétences regroupées par type de compétences, filtrées par compétences en développement Web

Résumé général Vue en tableau : Données disponibles dans ce modèle, triées par type de compétences

Vue du tableau des compétences : Tâches regroupées par type de compétence Télécharger ce modèle ### 8. Modèle de matrice de compétences générales ClickUp

Cartographier visuellement les compétences et l'expertise des employés sur une grille dans ClickUp

Une matrice de compétences, également connue sous le nom de inventaire des compétences l'inventaire des compétences est un outil utilisé pour évaluer et suivre les compétences d'un individu ou d'une équipe. Il représente visuellement les qualifications, les compétences et les aptitudes des employés en ce qui concerne les compétences requises pour remplir des fonctions spécifiques. Il s'agit d'un outil de référence permettant aux responsables d'évaluer les lacunes des employés en matière de compétences et de planifier des sessions de formation en conséquence.

En outre, il aide les employeurs à aligner plus efficacement leur personnel sur les différents objectifs de l'entreprise en veillant à ce que les individus accomplissent efficacement toutes les tâches pertinentes.

La matrice des compétences générales de ClickUp comprend une échelle de légende que vous pouvez utiliser comme point de départ de votre analyse des écarts de compétences :

4 : Expert

: Expert 3 : Intermédiaire

: Intermédiaire 2 : Moyenne

: Moyenne 1 : Basique Télécharger ce modèle ### 9. Modèle Excel d'analyse des écarts

via Someka A première vue, ce modèle d'analyse d'écart peut sembler impressionnant, mais sa structure et sa conception vous aideront à définir vos buts et objectifs pour tout processus d'analyse d'écart !

Les principales caractéristiques de ce modèle sont les suivantes

Un tableau pour détailler les tâches, les objectifs, l'état actuel, l'état souhaité et les actions correctives

Une décomposition de l'état des priorités et des graphiques de priorité par rapport à l'écart pour déterminer les niveaux de priorité élevés, moyens et faibles Télécharger ce modèle ### 10. Modèle d'analyse des écarts Microsoft Word

via Modèle de laboratoire Ce modèle d'analyse des écarts dans Word est spécialement conçu pour les évaluations de logiciels. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle conçu pour être un document de travail (comme la saisie de tâches ou de notes), vous pouvez rapidement remplacer le texte des espaces réservés par votre contenu, apporter quelques modifications aux couleurs et le partager avec la direction générale.

Le modèle comporte trois colonnes principales : État actuel, Objectif et Analyse des écarts. En bas, un espace est prévu pour une déclaration sur les points forts.

Avant d'utiliser un modèle d'une page nous vous recommandons d'utiliser un modèle ClickUp pour effectuer le travail d'analyse des écarts. Voyons donc comment réaliser une analyse des écarts ! Télécharger ce modèle

Votre tâche est claire.

Effectuez une analyse des lacunes pour répondre à la question : pourquoi n'atteignons-nous pas des objectifs spécifiques et quel est le plan d'action ?

D'accord, il s'agit de deux questions, mais ce guide étape par étape vous aidera à répondre aux deux !

Étape 1 : Définir des objectifs clairs

Il est essentiel de définir des buts et des objectifs clairs avant d'entamer une analyse des écarts. Cette étape vise à dresser la liste exacte de ce que l'organisation espère réaliser au final, ce qui fournira un point de référence pour la comparaison plus tard dans le processus.

Étape 2 : Évaluer les performances actuelles

Au cours de cette étape, il est essentiel d'évaluer les performances de l'organisation par rapport aux objectifs souhaités. Pour ce faire, il convient de collecter des données provenant de sources multiples, telles que les enquêtes de satisfaction des clients, les audits internes et les rapports financiers. Il convient ensuite d'évaluer ces données par rapport à des normes ou des critères de référence établis à des fins de comparaison.

Étape 3 : Identifier les causes profondes des problèmes

Une fois que toutes les données pertinentes ont été collectées et analysées, il est temps d'évaluer les problèmes existants qui empêchent l'organisation d'atteindre ses objectifs. L'analyse des forces et des faiblesses à ce stade permet d'identifier les domaines qui doivent être améliorés ou développés au sein de l'organisation, tels que ses les processus, les systèmes ou les ressources, que vous pourrez aborder plus tard dans le processus.

Étape 4 : Fixer des objectifs SMART

Après avoir identifié les domaines potentiels d'amélioration, fixez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels ( SMART ) qui permettront d'atteindre des niveaux de performance plus élevés grâce à des initiatives de planification stratégique réalisables dans des délais ou des calendriers donnés.

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des calendriers clairs, des objectifs mesurables et un suivi automatique des progrès dans ClickUp

Étape 5 : Élaborer un plan d'action

Une fois les objectifs définis et les cibles mesurables établies, élaborez un plan d'action détaillant les solutions. Ce plan implique une stratégie de communication et la prise de contact avec tous les membres clés de l'équipe nécessaires au bon déroulement des changements.

Étape 6 : Suivre les progrès et évaluer les résultats

Une fois la mise en œuvre achevée, il convient de suivre périodiquement les progrès accomplis par rapport à des points de référence et à des objectifs prédéterminés. La clé du succès à long terme consiste à évaluer activement l'efficacité des changements tout en évaluant régulièrement les résultats obtenus.

Après avoir suivi ce processus, vous pouvez conclure en toute confiance que l'exercice d'analyse des écarts a été couronné de succès !

Qui bénéficie de l'utilisation d'un modèle d'analyse des écarts ?

Un modèle d'analyse des écarts est un outil précieux qui peut être utile à toute personne cherchant à évaluer sa situation actuelle et à identifier les domaines à améliorer. Il est donc utile à un large éventail de personnes, d'entreprises et d'organisations. Consultez ces modèles pour voir s'ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs :

Marketers: Que vous soyez propriétaire d'une petite entreprise ou que vous fassiez partie d'une équipe marketing, un modèle d'analyse des lacunes peut vous aider à évaluer vos stratégies marketing actuelles et à identifier les domaines à améliorer. En identifiant les lacunes de votre marché cible, de vos messages ou de vos tactiques, vous pouvez créer un plan de marketing plus efficace et plus ciblé.

Gestionnaires de projet: Suivre l'avancement d'un projet et identifier les obstacles potentiels peut s'avérer une tâche décourageante. Un modèle d'analyse des écarts permet aux chefs de projet de comparer les mesures de performance actuelles avec les résultats souhaités, ce qui facilite l'identification des domaines à corriger et à améliorer.

