10 exemples de brainstorming pour améliorer la résolution créative de problèmes

Vous est-il déjà arrivé de sortir d'une session de brainstorming avec des idées plein la tête, mais toujours bloqué au point de départ ? C'est parce que la plupart des gens ne savent pas faire de brainstorming. Et cela coûte cher à l'équipe et à vous-même.

La créativité alimente les entreprises innovantes, pourtant 58 % des employés estiment que leur entreprise n'y accorde même pas de valeur. Le problème ? Le brainstorming sans structure conduit à des idées obsolètes, à la pensée de groupe et à des impasses.

Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. 🎯

Ce n'est pas juste une autre liste de « 10 conseils de brainstorming ». Dans ce guide, nous partageons un guide éprouvé rempli de techniques, d'exemples concrets et d'outils pour débloquer plus rapidement des solutions créatives grâce à des sessions de brainstorming productives.

⏰ Résumé en 60 secondes Le brainstorming est une technique structurée permettant de générer des idées, de résoudre des problèmes et de stimuler la créativité

*avantages : Le brainstorming favorise la diversité des points de vue, stimule la pensée critique, suscite la créativité, renforce la collaboration, génère des idées rapidement et réduit les préjugés

*les techniques de brainstorming clés comprennent SCAMPER, Brainwriting, Six Thinking Hats, Role Storming, cartes mentales, analyse SWOT, Reverse Brainstorming, association de mots aléatoires, Starbursting et Round-Robin Brainstorming

Utilisez le brainstorming pour : identifier de nouvelles fonctionnalités de produits et les lancer ; renforcer la collaboration au sein de l'équipe ou améliorer les processus de service client ; concevoir une campagne marketing ou générer des idées de blog ; développer une nouvelle stratégie d'entreprise et résoudre des problèmes complexes

Des outils tels que ClickUp facilitent le brainstorming en transformant les idées en forfaits réalisables. Utilisez les cartes mentales, les tableaux blancs et bien d'autres outils de ClickUp pour faire germer ces idées créatives.

Les principes fondamentaux du brainstorming

Le brainstorming est une technique créative utilisée pour générer une large liste d'idées en réponse à une question ou un problème initial. L'objectif est de produire autant d'idées que possible, en privilégiant la quantité à la qualité.

Mais pour bien le faire, vous devez comprendre les bases :

1️⃣ La quantité prime sur la qualité (oui, vraiment !) . Ne filtrez pas les idées trop tôt. Concentrez-vous plutôt sur la génération du plus grand nombre d'idées possible

2️⃣ Pas de mauvaises idées . La peur de paraître « idiot » tue la créativité. Ne pas mettre le jugement sur le tableau

3️⃣ Les groupes ont un avantage. Le brainstorming en solo est formidable, mais la collaboration suscite de nouvelles idées

4️⃣ Un peu de structure aide. Les sessions à flux libre fonctionnent mieux avec quelques conseils

🧠 Fait amusant : Saviez-vous que le terme « brainstorming » a été popularisé par le publicitaire Alex F. Osborn dans son livre Applied Imagination publié en 1953 ? Il a développé cette technique pour aider les groupes à générer des idées créatives en encourageant la pensée spontanée et en différant le jugement.

Avantages du brainstorming

Le brainstorming est un moteur d'innovation et de travail d'équipe. Découvrons ses principaux avantages 🌟

💡 La diversité des points de vue stimule les meilleures idées : des parcours différents apportent des solutions nouvelles auxquelles vous n'auriez pas pensé seul

🧠 Stimule la pensée critique : le brainstorming vous pousse à penser de manière critique et à résoudre les problèmes de manière créative

🎨 La créativité est un flux libre : Un espace sans jugement encourage les idées originales

🤝 Améliore la collaboration au sein de l'équipe : Le travail en commun lors des sessions de brainstorming favorise la communication ouverte et la confiance entre les membres de l'équipe

⚡Plus d'idées, moins de temps : L'énergie du groupe alimente la génération rapide d'idées

📮ClickUp Insight : 37 % des travailleurs envoient des notes de suivi ou des comptes rendus de réunion pour assurer le suivi des éléments d'action, mais 36 % d'entre eux s'appuient encore sur des méthodes fragmentées. Sans système unifié, les informations clés peuvent être enfouies dans des discussions, des e-mails ou des feuilles de calcul. Avec ClickUp, vous pouvez instantanément transformer les discussions en tâches réalisables à travers les tâches, les discussions et les documents, en vous assurant que rien ne passe entre les mailles du filet.

Techniques de brainstorming créatif pour générer et affiner des idées

Passons en revue les 10 techniques de brainstorming créatives et efficaces qui aident à générer des idées et à stimuler la créativité :

1. Technique SCAMPER

SCAMPER est un outil de brainstorming simple mais puissant pour repenser et améliorer des idées ou des produits existants. Le nom est l'acronyme de Substituer, Combiner, Adapter, Modifier, Mettre à un autre usage, Éliminer et Reverser.

via BiteSize Learning

Chaque étape vous met au défi de voir votre idée différemment. Demandez-vous : « Que puis-je remplacer ? » ou « Puis-je combiner deux éléments ? » L'objectif est de sortir des sentiers battus et de trouver de nouvelles solutions.

Exemple : Une start-up fabrique des bouteilles d'eau réutilisables. Voici comment elle s'y prendrait en utilisant le modèle SCAMPER :

Remplacez le plastique par du bambou

C ombinez-le avec un filtre à eau

A daptez-le pour les boissons chaudes

M odifier la forme pour une meilleure prise en main

P ut it to other uses, like a mini-planter

É liminez le capuchon, utilisez un bouchon à vis

Réverser le design, le rendre pliable.

🌟 Idéal pour le brainstorming de nouvelles fonctionnalités de produits ou la refonte de fonctionnalités existantes.

2. Technique du brainwriting

Une façon sans pression de s'assurer que toutes les idées générées sont entendues. Au lieu de parler à voix haute, les membres de l'équipe notent leurs idées, ce qui est parfait pour les introvertis ou les personnes à la voix plus douce. Ensuite, l'équipe les examine et les développe ensemble.

via Interaction Design Foundation

🌟 Idéal pour les sessions de brainstorming en équipe où l'inclusivité et la variété des idées sont des éléments clés

3. Technique des six chapeaux de réflexion

*la méthode d'Edward de Bono aide les équipes à aborder les problèmes sous plusieurs angles afin de générer des idées innovantes.

Chaque « chapeau » représente un état d'esprit : 🟢 Créativité : Réfléchir à de nouvelles idées, solutions et alternatives🔴 Émotion : Utiliser le prisme des sentiments, des intuitions et des pressentiments⚪ Logique : Pensez en vous affichant du point de vue des faits, des données et des informations neutres🟡 Positivisme : Quels sont les avantages potentiels, la valeur ajoutée et les atouts de la situation en question🟠 Prudence : Ayez un regard critique pour réfléchir aux problèmes, aux risques et aux menaces🔵 Processus : Réfléchissez aux améliorations possibles en analysant les procédures, les règles et les forfaits actuels

En portant une seule casquette à la fois, les discussions restent ciblées et structurées. Finis les va-et-vient chaotiques, c'est comme si vous donniez à votre cerveau un rôle spécifique à jouer !

🌟 Idéal pour la prise de décision en équipe et l'analyse de problèmes

4. Technique de brainstorming par rôle

Le « role storming » est une variante amusante du brainstorming traditionnel.

Cela vous permet de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un client, d'un concurrent ou même d'un personnage fictif. Penser de leur point de vue permet de briser les schémas de pensée habituels et de susciter de nouvelles idées.

🌟 Idéal pour comprendre les difficultés des clients et générer des solutions centrées sur l'utilisateur

5. Technique de la carte mentale

La carte mentale est comme une feuille de route visuelle de vos pensées. Vous commencez par une idée centrale et dessinez des branches vers des concepts connexes, comme un arbre qui étend ses branches.

En présentant tout visuellement, vous pouvez repérer des schémas, des lacunes ou même de nouvelles opportunités.

Vous pouvez consulter ces exemples de cartes mentales pour trouver l'inspiration.

via ZHAW

🌟 Idéal pour la planification de projets ou la décomposition de sujets complexes

6. Technique d'analyse SWOT

L'analyse SWOT est une méthode structurée d'évaluation des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Elle vous aide à mapper votre position, à identifier les défis et les avantages, et à créer une stratégie claire pour aller de l'avant.

Voici une analyse des quatre composantes essentielles d'une analyse SWOT dans la gestion de projet :

Points forts : Il s'agit des attributs internes, positifs et favorables de votre produit/organisation qui vous donnent un avantage. Quelques exemples pourraient être une équipe hautement qualifiée, une méthodologie éprouvée ou l'accès à des ressources uniques

Faiblesses : Il s'agit de limites ou de lacunes internes qui vous désavantagent et entravent votre progression. Vous devez vous attaquer à ces attributs négatifs et les corriger

Opportunités : Il s'agit généralement de facteurs externes qui présentent des conditions favorables à la réussite de votre entreprise. Pensez aux tendances émergentes du marché dont vous pouvez tirer parti, aux partenariats potentiels ou à la disponibilité de nouvelles technologies

*menaces : Les facteurs susceptibles de nuire à la réussite de votre entreprise sont considérés comme des menaces. Les actions prédatrices d'un concurrent, les changements réglementaires inattendus ou un ralentissement économique en sont des exemples

via Medium

🌟 Idéal pour la planification stratégique ou les évaluations d'entreprise

7. Technique de brainstorming inversé

*le brainstorming inversé renverse le processus de résolution des problèmes en posant la question suivante : « Comment pouvons-nous plutôt provoquer le problème ? »

Cela peut sembler contre-intuitif, mais cette technique permet d'identifier les pièges potentiels et les défis que vous pourriez négliger. Une fois les idées négatives listées, vous réfléchissez à des solutions possibles pour prévenir ou résoudre ces problèmes.

via t2informatik

🌟 Idéal pour l'évaluation des risques et le dépannage des projets

8. Technique d'association de mots aléatoire

L'association aléatoire de mots stimule la créativité en utilisant des mots inattendus pour déclencher de nouvelles idées. Vous commencez par un mot sans aucun rapport et réfléchissez à la manière dont il se connecte à votre problème ou à votre objectif.

Il est surprenant de voir comment des connexions aléatoires peuvent conduire à des solutions innovantes auxquelles vous n'auriez jamais pensé autrement ! Cette technique est parfaite pour sortir des ornières mentales. Elle est ludique, spontanée et super efficace pour surmonter les blocages créatifs.

via Medium

🌟 Idéal pour générer de nouvelles idées de campagnes marketing ou de noms de produits

9. Technique du « starbursting »

Le starbursting consiste à poser les bonnes questions avant de se précipiter sur les solutions. Au lieu de réfléchir à des réponses, vous vous concentrez sur :

Qui

Quoi

Où

Quand

Pourquoi

Quel est le rapport avec votre idée ?

via Designorate

Cette technique garantit que tous les angles sont pris en compte avant de prendre des décisions.

🌟 Idéal pour planifier le lancement de produits ou les stratégies d'entreprise

10. Technique de brainstorming en rond

Le brainstorming en rotation permet à chaque membre de l'équipe de s'exprimer.

Au lieu qu'une seule personne domine la discussion, chaque membre de l'équipe contribue à tour de rôle à la réflexion avant que la discussion ouverte ne commence. C'est structuré, inclusif et idéal pour rassembler une variété de points de vue.

via Engineered Organizations

🌟 Idéal pour les réunions d'équipe où la contribution de chacun est précieuse

10 exemples de brainstorming pour une application pratique

Explorons dix exemples de la façon dont le brainstorming peut améliorer les décisions de l'entreprise et du marketing.

1. Développer une nouvelle fonctionnalité de produit 🔄

▶️ Scénario : Votre équipe a besoin d'idées nouvelles pour une nouvelle fonctionnalité, mais ne sait pas ce que les utilisateurs vont aimer.

✅ Approche : Utilisez la technique SCAMPER pour stimuler la créativité et repenser votre outil de gestion de projet.

Substituer : Remplacer les listes de tâches manuelles par des flux de travail automatisés

Combine : fusionne le suivi du temps et la gestion de projet pour une expérience fluide

Modifier : rendre l'interface plus élégante et plus personnalisable

Autre utilisation : utiliser la fonctionnalité Calendrier comme outil de suivi d'un échéancier

Éliminer : éliminer l'encombrement et simplifier l'expérience de l'utilisateur

🚀 Résultat : Cette approche structurée débloque des idées innovantes, conduisant à une fonctionnalité à la fois utile et révolutionnaire.

2. Améliorer la collaboration au sein de l'équipe ✍️

▶️ Scénario : Les équipes marketing et commerciale communiquent souvent mal sur la qualité des prospects, ce qui entraîne frustration et perte de contrats. L'équipe a besoin d'un meilleur moyen de renforcer la collaboration.

✅ Approche : L'équipe tente de résoudre le problème par le brainwriting :

Chaque membre écrit trois idées pour améliorer la collaboration, telles que « définir ensemble les critères de notation des prospects » ou « mettre en place un tableau de bord partagé »

Les papiers circulent et les coéquipiers développent chaque idée. Quelqu'un pourrait ajouter : « Utilisez ClickUp pour discuter et obtenir des mises à jour en temps réel sur la qualification des prospects »

Après plusieurs tours, ils compilent les meilleures idées dans un forfait d'action

🚀 Résultat : Les équipes synchronisent leurs activités chaque semaine et utilisent un système de marquage CRM partagé, ce qui réduit la confusion et accélère la conclusion des transactions.

Tableaux blancs ClickUp

Pour une session de brainstorming plus fluide et plus interactive, utilisez les Tableaux blancs ClickUp. Les membres de l'équipe peuvent ajouter, développer et connecter des idées en temps réel, ce qui rend le processus plus attrayant, structuré et collaboratif.

Collaborez sans effort avec les Tableaux blancs ClickUp, où le brainstorming, la génération d'idées et la visualisation en équipe se réunissent dans un espace intuitif.

3. Concevoir une campagne marketing 🎩

▶️ Scénario : Votre équipe lance une nouvelle boisson énergétique à base de plantes et a besoin d'une campagne qui attire l'attention et suscite l'engagement

✅ Approche : L'équipe utilise la technique des six chapeaux pour réfléchir pour faire un brainstorming :

Bonnet blanc (information) : Une étude de marché montre que la génération Z préfère les produits durables et les contenus vidéo attrayants 📊

Chapeau rouge (émotions) : La campagne doit susciter l'enthousiasme et le sentiment de pouvoir, afin que les gens se sentent énergisés et prêts à relever des défis ❤️

Black hat (mise en garde) : On craint souvent que les consommateurs doutent de l'efficacité de la boisson par rapport aux boissons énergisantes traditionnelles. ⚠️

Chapeau jaune (optimisme) : La plus grande force ? Une formule unique avec des ingrédients propres et un goût audacieux et rafraîchissant 🌞

Bonnet vert (créativité) : L'équipe explore un défi interactif Instagram où les utilisateurs montrent leur niveau d'énergie « avant et après » après l'avoir bu 🌱

Processus « chapeau bleu » : Ils décident de diffuser un contenu teaser une semaine avant le lancement, suivi de collaborations avec des influenceurs 🛠️

🚀 Résultat : La campagne est lancée avec un engagement viral sur Instagram, un contenu généré par les utilisateurs et une forte notoriété de la marque auprès des consommateurs soucieux de leur santé

4. Améliorer l'expérience du service client 🎭

▶️ Scénario : Votre entreprise, une start-up de livraison de produits alimentaires, souhaite améliorer son service client en identifiant les points faibles et en trouvant de meilleures solutions.

✅ Approche : Utilisez le brainstorming par rôle pour vous mettre dans la peau de différents clients. Voici comment :

Attribuez des rôles : Chaque membre de l'équipe incarne un client, par exemple un influenceur technologique, un étudiant, un nouvel acheteur ou un étudiant :

« En tant que professionnel très occupé, j'ai besoin d'options rapides et saines.

« Étudiant économe, » je voudrais des offres bon marché, de fin de soirée.

« En tant qu'influenceur technologique », je rechercherais des repas visuellement attrayants et partageables.

Explorer des scénarios : Les participants discutent des défis et des besoins du point de vue de leurs clients 🗣️

Générer des idées : L'équipe réfléchit à des solutions basées sur ces idées 💡

🚀 Résultat : L'équipe découvre des perspectives uniques et crée une stratégie plus personnalisée et efficace en envisageant le service à travers le regard de différents clients.

5. Générer des idées de blogs créatifs 🗺️

▶️ Scénario : Vous êtes blogueuse nutrition, mais tous les sujets auxquels vous pensez semblent déjà exploités. Vous avez besoin d'une nouvelle façon de générer des idées de blog créatives

✅ Approche : Vous prenez un Tableau blanc et commencez à faire des cartes mentales :

Sujet principal : « La santé intestinale » occupe le centre 🦠

Premières branches : Vous les décomposez en « Aliments pour la santé intestinale », « Mythes courants » et « Connexion intestin-cerveau »

Deuxième niveau : Sous « Mythes courants », vous développez avec :

« Le kombucha améliore-t-il réellement la digestion ? »

« Démystifier la tendance du « thé détox » »

« Les probiotiques peuvent-ils remplacer une alimentation saine ? »

🚀 Résultat : À la fin de cet exercice de brainstorming sur le contenu, vous aurez une liste complète d'idées de blogs uniques et étayées par des recherches qui se démarquent des conseils habituels.

ClickUp Cartes mentales

L'interface glisser-déposer de ClickUp Cartes mentales vous permet de connecter visuellement des idées, de réorganiser des branches et même de lier des tâches directement à votre forfait blog. Le résultat ?

Des pensées éparses transformées en une stratégie de contenu structurée.

Organisez et connectez visuellement les idées de manière transparente avec les cartes mentales ClickUp

6. Développer une stratégie d'entreprise 📊

▶️ Scénario : Vous lancez une nouvelle plateforme de traitement des sinistres basée sur l'IA sur le marché concurrentiel de l'assurtech. Pour vous tailler une place, vous avez besoin d'une stratégie pointue.

✅ Approche : Vous réalisez une analyse SWOT pour définir votre plan de match :

Points forts : Votre IA accélère l'approbation des demandes d'indemnisation 5 fois plus vite que les assureurs traditionnels, réduisant les temps d'attente de plusieurs semaines à quelques heures 💪

*Faiblesses : la confiance dans la marque est faible car vous êtes nouveau, et les clients potentiels s'inquiètent de la sécurité des données et de la fiabilité🛠️

Opportunités : L'essor des polices d'assurance instantanées signifie que les clients recherchent des expériences plus rapides et plus fluides🌟

Menaces : Les assureurs établis pourraient intégrer l'IA eux-mêmes, annulant ainsi votre avantage technologique⚠️

🚀 Résultat : Grâce à ces informations, vous vous concentrez sur la création d'un climat de confiance grâce à des certifications de sécurité et des politiques transparentes, tout en faisant de la rapidité votre facteur clé de différenciation en marketing.

Modèle d'analyse SWOT personnel ClickUp

Utilisez le modèle d'analyse SWOT personnel de ClickUp pour définir clairement vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces afin d'élaborer une stratégie complète.

Obtenir le modèle gratuit Suivez la progression, attribuez des tâches et effectuez une analyse SWOT approfondie grâce au modèle d'analyse SWOT personnel de ClickUp

7. Résoudre des problèmes complexes 🔁

▶️ Scénario : Votre entreprise SaaS est confrontée à un taux élevé de churn, et le brainstorming traditionnel ne débouche pas sur des idées novatrices.

✅ Approche : Vous essayez le brainstorming inversé pour trouver des causes et des solutions cachées :

📝 Définir le problème : « Comment réduire le taux de désabonnement des clients ? »

🔄 Changez de perspective : demandez plutôt : « Comment pouvons-nous aggraver le taux de désabonnement ? »

💡 Liste des causes potentielles :

Ignorer les tickets du service client 📉

Rendre l'intégration déroutante 🚧

Promettre plus que ce que l'on peut tenir ❌

🛠️Trouver des solutions : Inverser chaque cause pour générer des solutions :

Améliorez le service client avec des temps de réponse plus rapides

Simplifiez l'intégration grâce à des procédures pas à pas interactives

Définir des attentes réalistes en marketing

🚀 Résultat : Votre équipe identifie des problèmes précédemment négligés, ce qui conduit à un plan d'action ciblé qui améliore la rétention.

8. Améliorer la conception des produits 🌀

▶️ Scénario : Votre start-up de smartwatch veut concevoir une interface vraiment unique, mais chaque idée ressemble trop à des produits existants.

✅ Approche : Vous essayez l'association de mots aléatoire pour sortir d'une pensée prévisible :

🌊 Choisissez un mot aléatoire : « Galaxie » 🌌

📝 Liste des associations : Étoiles, orbites, trous noirs, infini, constellations

💡 Établir des connexions :

Orbits → Un menu circulaire, basé sur les gestes, qui « gravite » autour du doigt de l'utilisateur

Constellations → Un écran d'accueil personnalisable où les utilisateurs connectent des applications comme des motifs d'étoiles

Infinity → Une expérience de défilement fluide sans arrêts brusques

🚀 Résultat : Votre équipe va au-delà des idées génériques d'interface utilisateur et conçoit une interface futuriste inspirée de l'espace qui distingue votre produit.

9. Forfait Lancement de produit ✨

▶️ Scénario : Votre équipe se prépare à lancer une nouvelle application de prise de notes basée sur l'IA, mais il y a un million de pièces mobiles à prendre en compte.

✅ Approche : Vous utilisez le starbursting pour garantir un forfait de lancement complet :

1️⃣ Créez un diagramme en étoile avec « Note IA » au centre.

2️⃣ Libellez les six questions clés et réfléchissez à des réponses :

Réponses au brainstorming :

Qui : Les passionnés de productivité, les étudiants et les équipes à distance 🎯

Quoi : résumés générés par l'IA, synthèse vocale et synchronisation transparente dans le cloud 🧠

Où : lancement sur Product Hunt, l'App Store et Google Play 🌍

Quand : lancement de la version bêta au 3e trimestre, lancement complet au 4e trimestre , en phase avec la rentrée scolaire 📆

Pourquoi : Les gens ont besoin d'un moyen plus intelligent d'organiser leurs notes sans effort manuel 🔥

Comment : Associez-vous à des influenceurs technologiques, organisez un lancement avec des cadeaux et suivez l'adoption grâce aux premiers retours des utilisateurs 📈

🚀 Résultat : Au lieu d'adopter une approche dispersée, votre équipe élabore un forfait de lancement détaillé et complet qui ne laisse aucun angle mort.

Si vous cherchez à approfondir les défis, essayez le modèle de brainstorming des 5 pourquoi de ClickUp.

Obtenir le modèle gratuit Découvrez les causes profondes et rationalisez la résolution des problèmes grâce au modèle de brainstorming des 5 pourquoi de ClickUp

Il propose une approche simple, par étapes, pour identifier les causes profondes. Vous pouvez également explorer une variété d'autres modèles de brainstorming ici pour alimenter votre créativité !

10. Créer un forfait d'engagement des employés 📝

▶️ Scénario : Votre entreprise est aux prises avec un faible moral des employés et souhaite trouver de nouvelles idées d'engagement pratiques qui fonctionnent réellement.

✅ Approche : Utilisez la technique du brainstorming en rond. Voici comment :

1️⃣ Formez un groupe : faites participer les RH, les managers et les employés de différentes équipes. 👥

2️⃣ Exposez le problème : « Comment rendre le travail plus attrayant et plus significatif ? » 📝

3️⃣ Une idée à la fois : Chaque personne partage une stratégie d'engagement :

RH : Sessions mensuelles « Demandez-moi n'importe quoi » avec la direction 🗣️

Manager : Un programme de reconnaissance des pairs avec de petites récompenses 🎁

Ingénieur : « Vendredi sans réunion » pour un travail concentré ⏳

Designer : Un hackathon créatif chaque trimestre 🎨

Marketer : Un « Lunch & Learn » où les employés s'enseignent mutuellement de nouvelles compétences 🍽️🎓

4️⃣ Continuez jusqu'à ce que le groupe génère 15 à 20 idées solides.

Partagez instantanément diverses idées et collaborez de manière transparente avec votre équipe grâce aux Tableaux blancs ClickUp

🚀 Résultat : Au lieu de s'appuyer sur des tactiques d'engagement génériques, votre entreprise obtient des solutions impulsées par les employés qui sont authentiques et efficaces.

La maîtrise de ces techniques d'idéation et la compréhension de ces exemples de brainstorming peuvent améliorer vos sessions de brainstorming et conduire à des solutions révolutionnaires.

Améliorer le brainstorming avec ClickUp

Enrichir vos sessions de brainstorming avec les bons outils peut transformer vos idées éparses en forfaits exploitables.

En effet, une étude de Deloitte a révélé que 75 % des personnes interrogées pensaient que l'accès à des logiciels collaboratifs améliorerait le flux de travail, ce qui pourrait augmenter la productivité de 20 à 25 %.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, offre un ensemble puissant de fonctionnalités et d'outils créés pour rationaliser et améliorer votre processus de brainstorming. Découvrons ses fonctionnalités les plus remarquables :

Tableaux blancs et cartes heuristiques ClickUp pour le brainstorming visuel

Les tableaux blancs sont des tableaux d'idées sur lesquels votre équipe peut noter des idées créatives, dessiner des connexions et collaborer en temps réel.

Les tableaux blancs ClickUp fournissent cet espace interactif, permettant aux équipes de faire du brainstorming comme si elles étaient dans la même pièce, même si elles sont à des kilomètres de distance.

Réalisez des brainstormings en toute transparence avec vos équipes distantes grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Grâce à un large intervalle de modèles de Tableau blanc, vous pouvez facilement démarrer vos sessions et ajouter des notes autocollantes, des images, des croquis et bien plus encore, rendant ainsi le brainstorming dynamique et engageant.

Pour ceux qui aiment structurer visuellement leurs idées, les cartes mentales de ClickUp sont un véritable trésor. Elles vous aident à transformer vos idées nouvelles en diagrammes organisés et esthétiques.

Les cartes mentales offrent un aperçu visuel clair, que vous résolviez des problèmes ou que vous planifiiez un projet, afin que vous puissiez les partager sans effort avec votre équipe, en vous assurant que tout le monde est sur la même page.

Organisez et réorganisez vos idées sans effort avec les cartes mentales de ClickUp pour une planification simplifiée de vos projets

En savoir plus : Les meilleurs outils et applications de brainstorming pour donner vie à vos idées

Tâches ClickUp pour des suivis exploitables

Le brainstorming n'est que le début. C'est en transformant ces idées en tâches réalisables que la magie opère. Avec les tâches ClickUp, vous pouvez :

Créer des tâches : Convertissez les idées en tâches directement à partir de vos sessions de brainstorming

Attribuer des responsabilités : Déléguer des tâches aux membres de l'équipe, en assurant la clarté et la responsabilité

Fixer des délais : Maintenez la dynamique en établissant des échéanciers pour chaque tâche

Suivi de la progression : Surveillez le statut des tâches pour vous assurer qu'elles sont achevées dans les délais

Cette transition de l'idéation à l'exécution garantit que les bonnes idées ne restent pas seulement sur le tableau, mais prennent vie.

Personnalisez et catégorisez les tâches avec les types de tâches ClickUp pour une meilleure clarté et une gestion des tâches simplifiée

ClickUp : des documents pour une collaboration en temps réel

La collaboration est au cœur de ClickUp Docs. Ses fonctionnalités intégrées de gestion de documents permettent aux équipes de :

Créer et partager des documents : Rédigez des propositions, des notes de réunion, des forfaits de projets et partagez-les avec votre équipe

Modification en temps réel : plusieurs membres de l'équipe peuvent modifier des documents simultanément, ce qui permet à chacun de rester à jour

*commentaires et mentions : Facilitez les discussions directement dans les documents en commentant et en mentionnant les coéquipiers, en gardant toutes les communications dans leur contexte

En centralisant vos documents de brainstorming et vos outils de collaboration, ClickUp Docs garantit l'efficacité du processus créatif de votre équipe.

Travail sur les grandes lignes d'un forfait marketing collaboratif avec des sections pour un résumé, les défis et l'analyse de la situation avec ClickUp Docs

Conseils pour un brainstorming efficace

Des sessions de brainstorming efficaces peuvent transformer une idée simple en une solution révolutionnaire. Voici quelques conseils pour rendre votre session plus productive et plus agréable :

🎯 Définir un objectif clair : Définir le problème ou l'objectif avant de commencer. Une orientation bien définie permet à l'équipe de rester sur la bonne voie et garantit un flux d'idées pertinentes

🦄 Encouragez les idées révolutionnaires : Faites preuve de créativité sans porter de jugement. Parfois, les idées les plus originales mènent à des solutions innovantes

🤝 Développer les idées des autres : Collaborez en développant les suggestions. Cette synergie peut conduire à des concepts plus raffinés et plus efficaces

👂 Une discussion à la fois : Veillez à ce qu'une seule personne parle à la fois. Ce respect favorise une meilleure écoute et le développement des idées

⏰ Fixer une limite de temps : Attribuer une durée spécifique à la session. Les contraintes de temps peuvent stimuler la concentration et la génération d'idées

🧑‍✈️ Nommer un facilitateur : Demander à quelqu'un de guider la session pour maintenir la structure et encourager les contributions de tous les participants

ClickUp Brain

Les sessions de brainstorming peuvent être désordonnées, avec des tonnes d'idées qui fusent. Au lieu de tout trier manuellement, laissez ClickUp Brain faire le travail ! 🧠✨

🔹 Résumez les sessions de brainstorming en points clés clairs🔹 Générez automatiquement de nouvelles idées à partir des discussions🔹 Obtenez des suggestions basées sur l'IA pour affiner les idées

📌 Exemples d'invites, d'instructions : Suggérez 10 idées de campagnes marketing créatives pour le lancement d'un nouveau produit

Regroupez les idées similaires de cette liste et mettez en évidence les plus fortes

Convertissez nos notes de brainstorming en étapes réalisables avec des délais

Suggérez des solutions alternatives à ce défi en vous basant sur nos sessions de brainstorming

Rendez cette idée de brainstorming plus concise et percutante

Obtenez des idées exploitables pour améliorer vos sessions de brainstorming avec ClickUp Brain

En utilisant l'IA pour votre processus de brainstorming, vous ne perdrez pas de bonnes idées : elles seront instantanément structurées et prêtes à être mises en œuvre ! 🚀

Transformez le brainstorming en action avec ClickUp !

Les sessions de brainstorming suscitent des idées brillantes, mais trop souvent, elles se perdent dans des notes éparses, des fils d'e-mails interminables ou des tableaux blancs oubliés. L'exécution devient chaotique et l'élan s'estompe.

ClickUp transforme les idées en actions. Il vous permet de capturer chaque pensée, de l'affiner avec votre équipe et d'assurer le suivi de la progression, le tout en un seul endroit. Que vous soyez en train de planifier le lancement d'un produit, de résoudre des problèmes complexes ou d'améliorer la collaboration, ClickUp permet de tout organiser et de faire avancer les choses.

Ne laissez pas les bonnes idées se perdre. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !