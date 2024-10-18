12 techniques créatives pour générer efficacement des idées

Napoléon Hill a dit un jour : "Les idées sont le point de départ de toutes les fortunes"

Une seule pensée forte peut suffire à déclencher une révolution. Un exemple ? Netflix était à l'origine un service de location de DVD. Les fondateurs Reed Hastings et Marc Randolph avaient pour objectif de simplifier la location de films, mais ils se sont rapidement tournés vers la diffusion en continu. Cette décision a modifié la consommation des médias et a donné naissance à la culture du "binge-watching".

Mais transformer des idées existantes en réalité n'est pas une mince affaire. Cela nécessite un mélange de créativité, de stratégie et de persévérance.

Existe-t-il un moyen d'inverser ce processus ? Techniques de génération d'idées vous aident à surmonter le manque de créativité et à transformer vos idées en forfaits réalisables. Examinons ces techniques et leur rôle dans des sessions de génération d'idées réussies.

Comprendre la génération d'idées

Qu'est-ce que le processus de génération d'idées ?

Le processus de génération d'idées, ou idéation, est l'étape initiale du processus de gestion des idées qui consiste à créer, développer et affiner des idées. Il s'agit d'une étape cruciale pour faciliter la résolution des problèmes et l'innovation.

Par exemple, une marque de vêtements de fitness confrontée à une rude concurrence utilise des techniques de brainstorming pour développer différentes idées, telles que des équipements d'entraînement personnalisables, une Box d'abonnement pour les collections saisonnières et une plateforme communautaire pour les amateurs de fitness. La mise en œuvre de ces concepts permet à la marque de se démarquer, de fidéliser ses clients et d'augmenter ses équipes commerciales.

Quels sont les trois étapes de la génération d'idées ?

Le processus de génération d'idées comprend trois étapes clés :

L'inspiration

Les individus et les équipes rassemblent des informations et recherchent de nouvelles idées à l'aide d'études de marché, de retours d'utilisateurs, de tendances sectorielles et de l'observation de la concurrence. L'objectif est de créer un riche réservoir d'idées susceptibles de stimuler la créativité.

Incubation

L'individu prend du recul par rapport au problème, laissant son esprit se reposer. Pendant que l'esprit conscient vagabonde, l'inconscient s'engage dans ce qu'Einstein appelait le "jeu combinatoire", c'est-à-dire qu'il mélange diverses idées pour découvrir des solutions novatrices.

Illumination

Les idées deviennent tangibles et l'équipe peut les affiner et préparer leur mise en œuvre. L'accent est mis sur l'évaluation de leur faisabilité et de leur impact potentiel.

12 techniques pour une génération d'idées efficace

Examinons maintenant 12 techniques d'idéation qui permettent de trouver des solutions efficaces.

1. Le brainstorming

Le brainstorming, ou pensée magique, est un processus créatif dans lequel des individus ou des groupes abordent la génération d'idées sans jugement. Son objectif est de produire autant d'idées que possible, qui peuvent ensuite être évaluées, combinées ou affinées pour résoudre un problème spécifique.

Cette approche stimule la pensée créative, donne une valeur égale à toutes les contributions et favorise la collaboration.

Exemple: Une équipe de marketing est recherche des idées pour une campagne TikTok visant à stimuler l'engagement des utilisateurs de la génération Z. Pour le faire efficacement :

Définissez le problème : comment pouvons-nous créer une campagne TikTok qui résonne avec la génération Z et augmente l'engagement de 30 % au prochain trimestre ?

Encouragez les membres à partager des suggestions comme la création de vidéos de défi, le partenariat avec des influenceurs de la génération Z et l'utilisation de clips audio TikTok en vogue

Notez toutes les suggestions sur un tableau blanc numérique, qu'il s'agisse de concepts pratiques ou d'idées farfelues comme une mascotte de marque dansante

Regrouper les idées similaires, comme les partenariats avec des influenceurs et les défis, et les affiner

Demander aux membres de voter pour les trois meilleurs concepts Modèles de brainstorming fournissent des cadres structurés qui permettent de capturer et d'organiser efficacement toutes les idées.

Par exemple, le modèle Modèle de remue-méninges ClickUp permet de recueillir des idées nouvelles auprès des membres de l'équipe et des parties prenantes. De plus, ses six champs personnalisés - tels que "Description du problème", "Ressources" et "Solution gagnante" - permettent de classer les idées en vue d'une discussion ultérieure.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-578.png Modèle de brainstorming ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194504756&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également accéder aux données de votre brainstorming grâce à six vues : la vue Liste, la vue Échéancier, la vue Département, la vue Par étapes et la vue Priorités.

Vous pouvez également utiliser le modèle Modèle de remue-méninges ClickUp qui encourage les membres de l'équipe à définir leurs meilleurs concepts à l'aide de critères SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps) et prévoit un espace pour la description détaillée d'idées complexes.

2. Cartes mentales

La carte mentale consiste à créer un réseau visuel d'idées interconnectées. Vous commencez par capturer une idée centrale au milieu d'une page, puis vous créez des branches pour relier les idées entre elles. Chaque branche peut mener à des branches plus petites contenant plus de détails. Cas d'utilisation des cartes mentales sont très variés : gestion de projet, création de contenu, planification d'évènements, stratégies de marketing, développement de produits, etc.

Exemple:

Imaginez que vous êtes en train de concevoir un site web. Pour créer une carte mentale :

Écrivez "Refonte du site web" au centre de votre schéma

2. À partir de là, dessinez des branches pour les principales catégories, telles que l'expérience utilisateur, la stratégie de contenu et la conception visuelle

3. Ensuite, ajoutez des branches secondaires détaillant des actions ou des éléments spécifiques, comme :

Expérience utilisateur Amélioration de la navigation Réactivité mobile Fonctionnalités d'accessibilité Cartes mentales de ClickUp vous permettent de transformer vos idées en cartes mentales organisées, faciles à partager avec votre équipe. Tout le monde peut visualiser le flux de travail et collaborer aux ajustements de manière transparente.



/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-663.png Cartes mentales ClickUp pour la génération d'idées /$$img/

Visualisez comment plusieurs idées associées découlent d'une idée centrale avec les cartes mentales ClickUp

Pour créer une carte mentale, vous avez le choix entre :

Mode tâche: Visualiser vos idées existantes Tâches ClickUp et planifiez les flux de travail de votre projet. Réorganisez les tâches en séquences logiques et créez, modifiez et supprimez des tâches (et sous-tâches) directement à partir de votre carte mentale

Visualiser vos idées existantes Tâches ClickUp et planifiez les flux de travail de votre projet. Réorganisez les tâches en séquences logiques et créez, modifiez et supprimez des tâches (et sous-tâches) directement à partir de votre carte mentale Mode vierge: Partez de zéro, créez un nombre illimité de nœuds et connectez-les comme vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt, convertissez ces nœuds en tâches dans n'importe quelle liste de tâches ClickUp de votre environnement de travail

En savoir plus: 9 meilleurs outils logiciels de Tableau d'humeur pour organiser les idées de design de manière cohérente

3. SCAMPER

SCAMPER signifie substituer, combiner, adapter, modifier (ou amplifier), mettre à profit, éliminer, inverser (ou réarranger).

C'est l'un des moyens les plus efficaces pour techniques créatives les plus efficaces utilisées pour trouver des idées et améliorer les produits ou les processus existants. Il encourage la pensée innovante en invitant les utilisateurs à explorer les différents aspects d'un problème.

Exemple: Imaginons que vous développiez un nouveau tracker de fitness. Voici comment appliquer cette méthode :

Substituer: Utiliser la technologie solaire à la place des piles traditionnelles pour prolonger la durée de vie des piles et réduire les déchets chimiques

Utiliser la technologie solaire à la place des piles traditionnelles pour prolonger la durée de vie des piles et réduire les déchets chimiques Fusionner: Fusionner le tracker de fitness avec une smartwatch pour inclure les notifications et les applications

Fusionner le tracker de fitness avec une smartwatch pour inclure les notifications et les applications Adapter: Incorporer les fonctionnalités des vêtements intelligents, comme les matériaux qui évacuent l'humidité pour un meilleur confort pendant l'entraînement

Incorporer les fonctionnalités des vêtements intelligents, comme les matériaux qui évacuent l'humidité pour un meilleur confort pendant l'entraînement Modifier: Changer la forme pour un design plus fin et plus ergonomique afin de mieux l'adapter au poignet

Changer la forme pour un design plus fin et plus ergonomique afin de mieux l'adapter au poignet Utiliser le tracker à d'autres fins: Commercialiser le tracker pour le suivi de la santé des animaux de compagnie en l'adaptant aux colliers pour animaux

Commercialiser le tracker pour le suivi de la santé des animaux de compagnie en l'adaptant aux colliers pour animaux Éliminer: Enlever l'écran pour un design plus simple qui se concentre uniquement sur le suivi des données par le biais des vibrations

Enlever l'écran pour un design plus simple qui se concentre uniquement sur le suivi des données par le biais des vibrations Inverser: Réorganiser l'interface utilisateur pour permettre des commandes vocales afin d'avoir les mains libres pendant les séances d'entraînement

4. Analyse SWOT

L'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) est un outil stratégique permettant d'évaluer les avantages et les inconvénients d'une situation, d'un projet ou d'une idée particulière.

Exemple: Lors du développement d'un nouvel outil de gestion des médias sociaux, prenez en compte les éléments suivants :

Forts: Identifiez les meilleures fonctions de votre outil existant qui améliorent l'expérience de l'utilisateur

Identifiez les meilleures fonctions de votre outil existant qui améliorent l'expérience de l'utilisateur Faiblesses: Identifiez les limites ou les domaines dans lesquels l'outil manque d'efficacité

Identifiez les limites ou les domaines dans lesquels l'outil manque d'efficacité Opportunités: Réfléchissez aux tendances en matière de gestion des médias sociaux dont votre outil pourrait tirer parti

Réfléchissez aux tendances en matière de gestion des médias sociaux dont votre outil pourrait tirer parti Menaces: Analysez les forces des outils concurrents pour vous assurer que votre offre se démarque

Les avantages sont évidents : elle affiche une vue équilibrée des facteurs internes et externes, aide à la prise de décision et travaille pour n'importe quelle échelle de projet ou d'idée.

Pour simplifier les choses, utilisez l'outil Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp . Plus qu'une simple auto-évaluation, il s'agit d'une feuille de route qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et de maximiser votre potentiel.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-77.png Modèle d'analyse SWOT personnelle ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-32j5zud&department=personal-use Télécharger ce modèle /$cta/

Vous pouvez identifier les domaines à développer et reconnaître vos points forts dans votre carrière et votre vie personnelle. De plus, vous pouvez comprendre vos qualités uniques et les facteurs externes afin d'aligner vos objectifs sur vos valeurs personnelles.

5. Brainstorming inversé

Également connue sous le nom de brainstorming négatif, cette technique encourage les participants à réfléchir à la manière de causer un problème plutôt que de le résoudre.

Cela permet aux équipes de découvrir des obstacles potentiels qu'elles auraient pu négliger. En se concentrant sur les résultats négatifs, elles peuvent élaborer des solutions plus pratiques et plus faciles à mettre en œuvre.

Exemple: Voici comment une entreprise confrontée à un taux élevé de rotation du personnel peut utiliser cette technique pour améliorer la fidélisation de ses employés :

Énoncer le problème: Dans ce cas, il s'agit d'un taux élevé de rotation du personnel

Dans ce cas, il s'agit d'un taux élevé de rotation du personnel Poser des questions inverses: Au lieu de chercher des stratégies de fidélisation, demander : "Quelles actions inciteraient les employés à démissionner encore plus vite ?"

Au lieu de chercher des stratégies de fidélisation, demander : "Quelles actions inciteraient les employés à démissionner encore plus vite ?" Générer des idées: Les participants pourraient suggérer des choses comme "créer un environnement de travail toxique", "limiter les possibilités de croissance", "réduire la communication et le retour d'information" ou "surcharger les employés de travail

Les participants pourraient suggérer des choses comme "créer un environnement de travail toxique", "limiter les possibilités de croissance", "réduire la communication et le retour d'information" ou "surcharger les employés de travail Analyser et inverser: Ces idées mettent en évidence les domaines à éviter ou à améliorer

Par exemple, l'entreprise pourrait créer des parcours de carrière et des programmes de formation clairs ou instaurer une culture de communication régulière et constructive.

6. Remue-méninges au Tableau blanc

Cette technique collaborative et visuelle utilise un tableau blanc pour dessiner et développer des idées en temps réel.

Elle encourage la communication et la créativité en flux libre, en permettant aux participants de planifier visuellement leurs idées, d'établir des connexions et de s'appuyer sur les contributions des autres.

Exemple: Lors de la création d'un nouveau cours en ligne sur le marketing numérique, voici comment l'utiliser :

Rassemblez une équipe d'éducateurs, de spécialistes du marketing et de concepteurs pédagogiques pour lancer des idées

d'éducateurs, de spécialistes du marketing et de concepteurs pédagogiques pour lancer des idées Encouragez les membres de l'équipe à partager leurs idées pour le contenu du cours, telles que les bonnes pratiques de référencement, les stratégies de médias sociaux, etc.

pour le contenu du cours, telles que les bonnes pratiques de référencement, les stratégies de médias sociaux, etc. Documenter toutes les idées sur le tableau blanc et classer les concepts connexes dans les sujets principaux (par exemple, les bonnes pratiques de référencement, les stratégies de médias sociaux) et le contenu supplémentaire (par exemple, les conseils de création de contenu, l'analyse)

et classer les concepts connexes dans les sujets principaux (par exemple, les bonnes pratiques de référencement, les stratégies de médias sociaux) et le contenu supplémentaire (par exemple, les conseils de création de contenu, l'analyse) Créez des étapes réalisables, telles que la définition des modules de cours, l'identification des conférenciers invités et la conception de matériel promotionnel pour le lancement

Les Modèle de Tableau blanc pour l'idéation ClickUp simplifie ce processus en permettant aux utilisateurs de noter et de classer rapidement les idées afin qu'aucune grande idée ne passe inaperçue.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Ideation-Tableau blanc-Template.png Modèle de Tableau blanc ClickUp Ideation https://app.clickup.com/signup?template=t-228159801&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Les Teams peuvent évaluer l'impact potentiel et les efforts de chaque idée, en se concentrant sur ce qui est vraiment important. De plus, vous pouvez suivre la progression des objectifs à court terme et des projets à long terme, ce qui permet à chacun de rester aligné et motivé.

7. Écriture cérébrale

Le brainwriting est une technique qui permet aux participants d'écrire leurs idées au lieu de les exprimer à haute voix, puis de les faire circuler pour que les autres puissent s'en inspirer. Cela permet des contributions plus réfléchies sans l'influence de la pensée de groupe ou de personnalités dominantes.

Exemple: Une équipe de développement de logiciels souhaite créer des fonctionnalités pour un nouvel outil de gestion d'un projet.

Chaque membre note des idées indépendamment, telles que l'automatisation des tâches, le suivi du temps et une fonction de discussion intégrée

Ils transmettent ensuite leurs notes à la personne suivante, qui développe les idées. Par exemple, en ajoutant des visioconférences à la fonction de discussion et en suggérant des rappels de tâches automatisés

Ce processus itératif se poursuit pendant plusieurs cycles, aboutissant à un ensemble de fonctionnalités affinées et complètes

En savoir plus: 10 meilleurs outils logiciels de diagramme d'affinité pour l'organisation des idées

8. 5 raisons

La technique des 5 raisons permet d'identifier la cause profonde d'un problème en posant plusieurs fois la question "Pourquoi ?". En général, il suffit de poser la question "Pourquoi ?" cinq fois pour aller au cœur du problème, mais il peut être nécessaire de répéter la question plus souvent ou moins souvent.

L'objectif est d'approfondir un problème en examinant les relations de cause à effet qui le sous-tendent. Cela permet aux équipes de trouver des idées créatives qui s'attaquent au vrai problème, et pas seulement des solutions rapides.

Exemple: Pour identifier la cause profonde de la baisse des ventes dans un magasin de détail, l'équipe utilise la technique des 5 raisons :

Premier pourquoi: Pourquoi les équipes commerciales ont-elles baissé ? Parce que les clients n'achètent pas les éléments

Pourquoi les équipes commerciales ont-elles baissé ? Parce que les clients n'achètent pas les éléments **Deuxièmement, pourquoi les clients n'achètent-ils pas les éléments ? Parce qu'ils se plaignent des prix élevés

**Troisièmement : Pourquoi font-ils remarquer que les prix sont élevés ? Parce que nos prix sont plus élevés que ceux des concurrents

Quatrième raison: Pourquoi nos prix sont-ils plus élevés que ceux des concurrents ? Parce que nous avons augmenté nos prix pour couvrir des coûts d'approvisionnement plus élevés

Pourquoi nos prix sont-ils plus élevés que ceux des concurrents ? Parce que nous avons augmenté nos prix pour couvrir des coûts d'approvisionnement plus élevés Cinquièmement Pourquoi: Pourquoi les coûts d'approvisionnement ont-ils augmenté ? Parce que notre principal fournisseur a augmenté ses prix en raison de la hausse des frais de transport

Cause première: La dépendance du magasin à l'égard d'un seul fournisseur a entraîné une augmentation des coûts et des prix de détail, ce qui a dissuadé les clients d'acheter.

Pour éviter de sauter des étapes cruciales, utilisez la fonction Modèle des 5 raisons de ClickUp . Avec des sections prédéfinies pour documenter chaque "Pourquoi", le modèle aide les équipes à rester organisées et concentrées lorsqu'elles enquêtent sur un problème.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-53.png Modèle des 5 raisons de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319650&department=other Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle facilite également la collaboration, en permettant à plusieurs membres de l'équipe d'apporter leurs idées et observations en temps réel.

9. Storyboard

Le storyboard est un processus d'idéation visuelle qui consiste à planifier une histoire ou un processus à l'aide d'une série d'images ou d'illustrations. Il est idéal pour le forfait de projets tels que les campagnes de marketing et la conception de l'expérience utilisateur.

Exemple: Imaginez que vous conceviez une application de livraison de nourriture qui offre un parcours utilisateur transparent pour les nouveaux clients.

Décomposez le parcours de l'utilisateur en scènes - chacune ayant son panneau

Pour chaque panneau, dessinez ce qui se passe : Panneau 1 (Ouverture de l'application) : Montrez un écran d'accueil simple avec un message de bienvenue et un bouton "Démarrer" Panneau 2 (Recherche de restaurants) : Illustrer une liste de restaurants à proximité avec des photos et des évaluations, en mettant l'accent sur l'option "Filtrer" pour les types de cuisine Panneau 3 (Ajout d'éléments au panier) : Illustration d'un menu de restaurant dans lequel les utilisateurs peuvent sélectionner des éléments et les voir ajoutés à leur panier Panneau 4 (Passer à la caisse) : Créez un écran de paiement permettant aux utilisateurs de saisir leur adresse de livraison, de choisir les options de paiement et d'afficher le résumé de leur commande Panneau 5 (Confirmation de la commande) : Affichez un écran de confirmation avec la durée estimée de la livraison et une option de suivi du temps

Disposez les panneaux dans la commande exacte dans laquelle l'utilisateur les verra

Veiller à ce que le storyboard soit logique, convivial et qu'il mette en évidence des fonctionnalités clés telles que les filtres et le suivi de la commande

En l'absence d'un format prédéfini, le storyboard peut devenir désordonné. Les créateurs peuvent perdre le fil de la séquence, ce qui conduit à un storyboard désorganisé. C'est pourquoi les modèles de storyboard peuvent vous aider.

Les modèles Modèle de scénarimage ClickUp permet aux utilisateurs de présenter des scènes, des caractères, des scripts et d'autres détails importants dans une forme structurée, ce qui facilite la visualisation de l'ensemble du projet avant son exécution.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Storyboard-Template.jpg Modèle de storyboard ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236050&department=creative-design Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous pouvez également suivre la progression de chaque scène à l'aide de statuts et de champs personnalisés. De plus, vous pouvez catégoriser et gérer efficacement les éléments du storyboard.

10. Remue-ménage sur les rôles

La tempête de rôles est une variante du brainstorming dans laquelle les participants endossent différents rôles ou personas afin de générer des idées à partir de différentes perspectives. Cela encourage la pensée créative en amenant les individus à envisager comment les différentes parties prenantes pourraient afficher un problème ou une solution.

Exemple: Une équipe de marketing réfléchit à des idées pour le lancement d'un nouveau produit. Chaque membre de l'équipe assume un rôle différent, tel que :

Client enthousiaste : Suggère des tutoriels attrayants et des expériences d'unboxing

Suggère des tutoriels attrayants et des expériences d'unboxing **Acheteur sceptique : soulève des questions sur la fiabilité et la productivité du produit

**L'influenceur des médias sociaux : se concentre sur l'attrait visuel et la possibilité de partager le produit

Activiste soucieux de l'environnement: Suggère un emballage écologique et un approvisionnement durable

11. Huit fous

Crazy Eights est un exercice d'idéation rapide qui pousse les participants à générer huit idées ou concepts différents en huit minutes.

Exemple: Lors du forfait d'une campagne hivernale pour un café, l'équipe marketing se réunit autour d'une table blanche tableau des idées divisé en huit sections et paramètre un chronomètre pour huit minutes.

Première minute: Campagne "Warm Up with Us" (Réchauffez-vous avec nous) qui propose des soirées chaleureuses avec de la musique live et des boissons spéciales

Campagne "Warm Up with Us" (Réchauffez-vous avec nous) qui propose des soirées chaleureuses avec de la musique live et des boissons spéciales Deuxième minute: Promotion "Saveur d'hiver de la semaine" présentant chaque semaine des boissons saisonnières uniques

Promotion "Saveur d'hiver de la semaine" présentant chaque semaine des boissons saisonnières uniques **Troisième minute : l'offre "Buy One, Get One Free" pour encourager les visites en groupe

Quatrième minute: Défi sur les médias sociaux où les clients postent des photos de leurs boissons d'hiver pour avoir une chance de gagner un café gratuit

Défi sur les médias sociaux où les clients postent des photos de leurs boissons d'hiver pour avoir une chance de gagner un café gratuit Cinquième minute: Offre "Café et biscuits" associant des boissons chaudes à des biscuits faits maison à prix réduit

Offre "Café et biscuits" associant des boissons chaudes à des biscuits faits maison à prix réduit Sixième minute: Ateliers de préparation de café permettant aux clients d'apprendre à placer leurs favoris

Ateliers de préparation de café permettant aux clients d'apprendre à placer leurs favoris Septième minute: Carte de fidélité "Frequent Sipper" récompensant les clients par une boisson gratuite après un certain nombre d'achats

Carte de fidélité "Frequent Sipper" récompensant les clients par une boisson gratuite après un certain nombre d'achats Huitième minute: Promotion "Cozy Corner" avec des couvertures et des chauffages pour une expérience de boisson confortable

Après huit minutes, l'équipe examine et finalise une ou deux idées pour créer une stratégie de marketing attrayante.

12. Association de mots aléatoires

La méthode d'association de mots aléatoires utilise des mots sans rapport entre eux lors de sessions de brainstorming. Cela permet aux participants de s'affranchir des processus habituels de résolution de problèmes et de découvrir des solutions non conventionnelles.

Exemple: Supposons qu'une équipe planifie les fonctionnalités d'une application génératrice de factures et que le mot aléatoire soit "pont" :

Un autre membre fait la connexion entre " croisement " et " rappels de paiement ", inspirant des notifications automatisées pour les clients lorsque les factures sont dues

Un membre suggère "connexion", ce qui donne naissance à la fonctionnalité "pont client" qui lie les factures à des clients et des projets spécifiques

Ne vous souciez pas de choisir une seule méthode - essayez un mélange de différentes stratégies pour découvrir ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe !

Générer, documenter et exécuter des idées en douceur avec ClickUp ClickUp est un outil de gestion de projet efficace qui offre un ensemble complet de fonctionnalités permettant de répondre à divers besoins en matière de gestion de projet. Sa conception intuitive facilite la capture, l'organisation et l'affinement des idées, ce qui permet d'afficher toutes les possibilités de solutions innovantes.

Voici en quoi il est utile : Documents ClickUp offre aux équipes un espace centralisé pour saisir les idées en temps réel, qu'il s'agisse d'un brainstorming au cours d'une réunion ou de la saisie de pensées spontanées.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Subpages-Simplified-1400x934.png Les sous-pages de ClickUp 3.0 Docs simplifiées pour la génération d'idées /$$img/

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

Vous pouvez également partager ces informations avec les membres de l'équipe et invitez-les à faire part de leurs réflexions et suggestions directement dans le document. De plus, intégrez des images, des vidéos, des liens ou du contenu interactif directement dans ClickUp Docs pour ajouter des références et des exemples.

Conseil professionnel: Configurez un document ClickUp en tant qu'"archive d'idées" où vous collaborez avec d'anciennes idées qui n'ont pas été retenues au départ. Revisitez ces archives tous les trimestres - vous pourriez découvrir qu'un concept qui n'était pas prêt à l'époque est maintenant parfaitement adapté à un projet en cours. ClickUp Brain aide les utilisateurs à trouver et à résumer des informations clés sur les tâches, les documents et les membres de l'équipe, fournissant ainsi des réponses rapides dans l'ensemble de l'espace de travail. Lors de la génération d'idées, les équipes peuvent facilement accéder aux connaissances et aux points de vue existants, ce qui facilite l'exploitation des idées précédentes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-AI-view.png ClickUp 3.0 AI affiche /$$img/

Accélérer le processus d'idéation en accédant aux données pertinentes via ClickUp Brain

ClickUp Brain peut également tirer des données de rapports sectoriels intégrés, de documents ou d'applications tierces connectées. Cela aide l'équipe à identifier les sujets tendance et à générer des idées de contenu fraîches.

L'équipe Modèle de gestion des idées ClickUp Innovation vous aide à organiser et à suivre vos idées, de la conception à l'exécution.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Innovation-Idea-Management-Template.jpeg Modèle de gestion des idées ClickUp Innovation https://app.clickup.com/signup?template=t-182114033&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Rassembler facilement de nouvelles idées et les classer par catégories à l'aide de champs personnalisés tels que Coût réel, Chercheur, Réviseur, Impact et Type d'idée

Utiliser des statuts personnalisés tels que Approuvé, Évaluation, Nouvelle idée, En attente et Rejeté pour savoir où en est chaque idée

Créez des tâches à partir d'idées prometteuses, assignez-les aux membres de l'équipe et suivez les échéanciers pour une exécution sans heurts

Tableaux blancs de ClickUp fournissent une toile vierge où les utilisateurs peuvent dessiner, ajouter des formes et télécharger des images ou des liens pour améliorer leurs sessions de brainstorming.

Vous pouvez créer différentes cartes conceptuelles ou des organigrammes pour aider votre équipe à visualiser les connexions entre les idées et à les développer plus efficacement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/convert-ideas-into-tasks-on-a-clickup-whiteboard.gif utiliser ClickUp pour la génération d'idées : convertir les idées en tâches sur un tableau blanc ClickUp /$$img/

Convertissez vos idées en tâches dans la fonctionnalité du Tableau blanc ClickUp

De plus, invitez les membres à contribuer au Tableau blanc en temps réel, ce qui en fait un outil parfait pour les équipes à distance qui souhaitent faire du brainstorming ensemble.

💡Pro Tip: Liez vos concepts du Tableau blanc directement à des tâches dans ClickUp. De cette façon, vous pouvez rapidement convertir vos meilleures idées en forfaits réalisables.

Les grandes idées ne surgissent pas de nulle part ; elles sont élaborées. Examinons quelques moyens de générer des solutions fraîches et innovantes.

Définir le problème: Un énoncé de problème bien formulé aide les participants à comprendre le défi à relever et prépare l'étape d'une discussion ciblée. En réduisant la portée du problème, il favorise l'émergence d'idées ciblées et exploitables, ce qui permet de trouver des solutions plus efficaces

Un énoncé de problème bien formulé aide les participants à comprendre le défi à relever et prépare l'étape d'une discussion ciblée. En réduisant la portée du problème, il favorise l'émergence d'idées ciblées et exploitables, ce qui permet de trouver des solutions plus efficaces Encourager la diversité des points de vue: Le fait de réunir des personnes issues de milieux, d'expériences et de disciplines différents crée un vivier d'idées plus riche. Cette diversité favorise des points de vue uniques et des approches innovantes qui n'émergeraient pas dans un groupe homogène

Le fait de réunir des personnes issues de milieux, d'expériences et de disciplines différents crée un vivier d'idées plus riche. Cette diversité favorise des points de vue uniques et des approches innovantes qui n'émergeraient pas dans un groupe homogène Réservez du temps pour la créativité: La créativité, comme toute compétence, se développe avec la pratique. En consacrant régulièrement du temps à la génération d'idées - que ce soit lors de sessions de brainstorming, d'ateliers ou de réunions occasionnelles - vous créez une culture dans laquelle la créativité et l'esprit d'équipe sont des éléments essentielsl'innovation devient une seconde nature Créez un espace sûr pour les idées: Favorisez un espace sûr où les membres de l'équipe peuvent partager leurs idées sans craindre d'être critiqués. En encourageant l'ouverture d'esprit et en valorisant toutes les contributions, même les moins conventionnelles, vous stimulez la participation et suscitez de nouvelles idées

La créativité, comme toute compétence, se développe avec la pratique. En consacrant régulièrement du temps à la génération d'idées - que ce soit lors de sessions de brainstorming, d'ateliers ou de réunions occasionnelles - vous créez une culture dans laquelle la créativité et l'esprit d'équipe sont des éléments essentielsl'innovation devient une seconde nature

Lire la suite : 18 meilleurs logiciels de gestion des idées pour faciliter l'innovation

Donnez vie à vos idées de manière efficace

Dans un monde où le changement est la seule constante, générer des idées n'est pas seulement un avantage, c'est essentiel. Grâce aux multiples techniques de génération d'idées disponibles, vous pouvez mettre en place un système solide de suivi et de gestion de vos idées.

Des modèles intuitifs qui guident votre processus de brainstorming aux fonctionnalités robustes telles que les tableaux blancs et les cartes mentales pour l'organisation visuelle, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour transformer vos idées en action.

ClickUp Docs vous offre un espace de référence pour documenter vos sessions de brainstorming, partager vos recherches et collaborer en déplacement. ClickUp Brain vous fournit des idées et des suggestions, pour que vous puissiez toujours travailler avec les informations les plus récentes.

Prêt à améliorer la qualité de vos idées ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.