Comment utiliser efficacement les six chapeaux de la pensée dans les réunions

Dans les années 1980, le psychologue Edward de Bono a cherché à résoudre un problème courant : comment les groupes peuvent-ils prendre de meilleures décisions sans tomber dans les mêmes vieux arguments et les mêmes impasses ?

Sa réponse a été le Les six chapeaux de la pensée technique.

Cette méthode encourage différents modes de pensée, comme la créativité, la prudence et l'analyse critique, à travailler ensemble de manière structurée.

Voyons comment cette technique peut transformer des réunions chaotiques en sessions productives. 💪

⏰ Résumé en 60 secondes

Voici une checklist pratique pour appliquer la technique des six chapeaux à vos réunions:

Set the stage: Définissez le problème et désignez un animateur pour guider la réunion Collaborez en temps réel: Utilisez ClickUp Docs pour créer et partager des agendas, permettant aux membres de l'équipe de contribuer avant et pendant la réunion Attribuez des chapeaux: Créez des tâches ClickUp pour chaque "chapeau" et attribuez des responsabilités aux membres de l'équipe Faciliter la discussion: Passer d'un chapeau à l'autre en s'assurant que tous les points de vue sont abordés Visualiser les idées: Utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour capturer et organiser les idées Recueillir des informations en retour: Utiliser les tâches et les tableaux blancs pour obtenir des informations et des analyses en temps réel Résumer et agir: Utiliser les checklists de tâches ClickUp pour assigner des éléments exploitables Suivi et révision: Planifiez les suivis et suivez la progression à l'aide des tableaux de bord ClickUp et de l'affichage du Calendrier

## Qu'est-ce que les six chapeaux de la pensée ?

Développée par le Dr. Edward de Bono, la technique des six chapeaux est une approche structurée qui permet d'aborder les problèmes à partir de perspectives multiples. Chaque chapeau représente un mode de pensée différent, et les membres de l'équipe assument ces rôles (ou portent ces chapeaux) pour guider la décision.

Voyons ce que chaque chapeau implique. 🎩

1. Chapeau bleu

Le chapeau bleu permet de planifier et d'animer la discussion.

Le facilitateur, généralement un manager ou un dirigeant, établit l'agenda, définit le problème et gère le flux de la discussion. Son travail consiste à veiller au bon déroulement de la réflexion et à résumer les éléments clés à l'intention des décideurs.

2. Chapeau vert

Le chapeau vert encourage la pensée créative.

Les personnes qui portent ce chapeau proposent des idées originales sans se soucier de leur faisabilité. Bien que toutes les idées ne soient pas immédiatement réalisables, elles peuvent déboucher sur des solutions plus pratiques lorsqu'elles sont explorées plus en profondeur.

3. Chapeau rouge

Le chapeau rouge représente les émotions et l'intuition

Les personnes qui jouent ce rôle expriment leur intuition à propos d'idées ou de solutions sans avoir besoin de les justifier. Il s'agit de savoir comment elles se sentent ou réagissent émotionnellement à une proposition.

4. Chapeau jaune

Le chapeau jaune se concentre sur l'optimisme et la logique

Les penseurs du chapeau jaune recherchent les avantages et les opportunités dans les solutions proposées. Ils aident à transformer les idées créatives en idées pratiques en les examinant de manière logique.

5. Chapeau noir

Le chapeau noir s'occupe de l'esprit critique et de la détection des risques

Ceux qui le portent identifient les failles potentielles des idées, comme les obstacles ou les faiblesses. Ils mettent en évidence ce qui pourrait mal tourner et pourquoi.

6. Chapeau blanc

Le chapeau blanc se concentre sur les faits.

Les personnes qui portent ce chapeau se concentrent sur la collecte et le tri de données fiables. Elles vérifient ce qui est exact et recherchent les informations manquantes afin d'orienter la discussion.

Les gestionnaires de projet doivent alterner ces casquettes pour que les équipes puissent explorer en profondeur et prendre des décisions plus équilibrées et plus efficaces.

📖 A lire aussi: Résumé du livre des six chapeaux de la pensée pour une meilleure collaboration

La technique des six chapeaux est un technique efficace de prise de décision en groupe qui transforme la façon dont votre équipe aborde la résolution de problèmes.

Voici comment la mettre en œuvre, étape par étape, avec Réunions ClickUp . 💁

Présenter l'étape de la discussion

Commencez par définir clairement le problème ou la décision, en vous assurant que tout le monde est sur la même page.

Désignez ensuite un facilitateur chargé de gérer la discussion et de guider l'équipe à travers le point de vue de chaque chapeau.

Collaborez avec votre équipe en temps réel avec ClickUp Docs ClickUp Documents est un outil intuitif permettant de créer un agenda partagé avant une réunion. Vous pouvez également créer un document "Réunion d'équipe hebdomadaire" mis à jour à l'avance, ce qui permet à votre équipe de se préparer efficacement. Ensuite, ajoutez un nombre illimité de sous-documents sous forme de série pour capturer l'ordre du jour de chaque réunion hebdomadaire.

Le document Modèle d'agenda ClickUp décrit les objectifs, les sujets et les objets et décompose les tâches et les éléments d'action. Il vous permet également de répartir les responsabilités entre les membres de l'équipe sur le document.

Vous pouvez mettre en forme différents documents, tels que des agendas, des wikis et des bases de connaissances, en adaptant la structure aux besoins de l'équipe. Les capacités de collaboration en temps réel de Teams permettent aux membres de l'équipe de modifier ensemble, de s'étiqueter les uns les autres et d'ajouter des commentaires, ce qui garantit que la contribution de chacun est reflétée dans l'agenda.

De plus, vous pouvez afficher des tâches, des diagrammes et d'autres vues directement dans le document pour partager instantanément des informations clés sur le projet.

Exemple: Votre équipe réfléchit à des stratégies de marketing pour le lancement d'un produit. Le facilitateur utilise ClickUp Docs pour créer un agenda partagé, décrivant les objectifs, les sujets et les résultats attendus de la réunion. Les membres de l'équipe ajoutent des idées préliminaires, ce qui permet de commencer la réunion de manière structurée.

💡 Conseil pro: Envisagez de commencer vos réunions par des activités brise-glace ou des exercices pour dynamiser vos employés. Entamer la discussion par des activités engageantes permet d'améliorer la créativité et d'encourager l'innovation dans le processus de réflexion.

Présenter chaque chapeau et son utilité

Avant d'attribuer les chapeaux aux membres de l'équipe, expliquez l'objectif de chaque chapeau pour vous assurer que chacun comprend son rôle.

Créez différents 'chapeaux' avec les tâches ClickUp et ajoutez des descriptions pour chacun d'entre eux Tâches ClickUp offre un moyen simple d'organiser les six chapeaux de la pensée.

Commencez par créer une liste de tâches avec chaque chapeau comme tâche. Ajoutez une courte description pour expliquer le rôle de chaque chapeau. Par exemple, la tâche du chapeau blanc pourrait être la suivante : "Concentrez-vous sur la collecte des faits et l'identification des lacunes dans les informations" Ainsi, l'objectif de chaque chapeau est clair et il est facile de s'y référer.

Une fois que les tâches sont prêtes, attribuez-les aux membres de l'équipe. Vous pouvez faire correspondre les rôles aux points forts de chacun ou les mélanger pour encourager de nouvelles perspectives.

Pour ne pas perdre le fil, prévoyez des sous-tâches pour chaque rôle. Il peut s'agir de rechercher des informations pertinentes, de lancer des idées créatives ou de dresser la liste des risques et des défis.

En outre, vous pouvez lier des documents à ces tâches pour que tout soit centralisé.

Exemple: Lors d'une réunion sur la conception d'un produit, l'équipe attribue le chapeau vert à son penseur le plus créatif pour générer des idées innovantes, tandis que le chapeau noir est attribué à une personne soucieuse des détails qui excelle à repérer les défauts.

Conseil de pro: Commencez par introduire un chapeau à la fois pour éviter de submerger votre équipe. Faites tourner progressivement les chapeaux pour que chacun se sente à l'aise avec les différentes perspectives de pensée.

Faciliter la discussion en utilisant les chapeaux

Passez systématiquement d'un chapeau à l'autre, en laissant du temps pour discuter de chaque point de vue.

Edward De Bono recommande d'accorder à chaque participant une minute par chapeau afin que chacun puisse apporter sa contribution. L'animateur doit guider le groupe en se concentrant sur le chapeau en cours.

Il est préférable de documenter la réunion au fur et à mesure.

Visualisez chaque idée de réunion avec ClickUp Tableaux blancs Tableaux blancs ClickUp offrent un moyen dynamique de représenter visuellement les discussions et de créer une atmosphère d'échange tableau d'idées qui favorise l'engagement collaboratif.

En tant que toile virtuelle, les tableaux blancs facilitent le brainstorming, le partage des notes et la visualisation des concepts. Il est idéal pour les réunions où il faut synthétiser des points de vue différents.

Les membres de l'équipe peuvent facilement esquisser des idées, ajouter des formes et connecter des points visuellement, pour que tout le monde soit sur la même page.

✨ Exemple: Lors d'une session de planification budgétaire, l'équipe utilise le chapeau jaune pour mettre en évidence les possibilités d'économies. Ces idées sont consignées sur un Tableau blanc, liant visuellement les idées optimistes et les meilleurs scénarios à des forfaits réalisables. Le chapeau noir évalue ensuite les risques potentiels, comme le dépassement du budget, qui est également cartographié pour plus de clarté.

📖 A lire aussi: 16 Meilleur logiciel de tableau blanc numérique

Collecter et organiser le feedback

Pour recueillir des commentaires, vous pouvez utiliser de nombreuses méthodes, telles que des sondages, des outils de rétroaction en temps réel et des débriefs après les réunions. Une fois collectées, catégorisez et quantifiez les réponses afin d'identifier les tendances et les idées clés.

Partagez un rapport résumé avec tous les participants afin de promouvoir la transparence et un dialogue ouvert.

✨ Exemple: Les membres de l'équipe donnent leur avis sur les tâches qui leur ont été assignées après avoir discuté de chaque chapeau. L'animateur utilise les Tableaux blancs pour regrouper les idées similaires et identifier les thèmes récurrents tels que " développer les publicités numériques " ou " investir dans des partenariats avec des influenceurs. "

Vous pouvez également prendre des notes pendant la réunion ou utiliser les Tableaux blancs pour capturer les idées de chaque chapeau pendant la discussion. Cela permet favoriser la génération d'idées et préparer la résumer plus tard.

💡 Conseil professionnel: Utilisez le chapeau bleu (qui gère le processus de réflexion) pour guider les transitions entre les chapeaux. L'animateur peut ainsi s'assurer que les discussions se déroulent en douceur et que le bon mode de pensée est appliqué au bon moment, ce qui permet de garder le processus structuré.

Pour une collecte efficace du feed-back, utilisez les deux ClickUp Attribuer des commentaires et les Tableaux blancs. Ces outils permettent une collaboration en temps réel, ce qui facilite le partage des idées entre les membres de l'équipe et la formulation de commentaires détaillés.

Recueillez des commentaires en utilisant la fonction "Attribuer des commentaires" de ClickUp afin d'éviter les allers-retours fastidieux

L'attribution de commentaires sur les tâches encourage le retour d'information, en permettant aux membres de l'équipe de faire part de leurs réflexions, de poser des questions et d'étiqueter d'autres personnes pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Visualiser le feedback de l'équipe et établir des connexions dans ClickUp Tableaux blancs

De la même manière, les Tableaux blancs aident les équipes à analyser le retour d'information de manière plus créative. Vous pouvez connecter les idées et les opinions pour analyser le feedback en profondeur et déterminer ce qu'il faut appliquer.

📖 Lire aussi: Comprendre l'échelle d'inférence pour prendre de meilleures décisions

Résumer et décider des étapes suivantes

À la fin de la discussion, l'animateur doit résumer les points clés de chaque chapeau.

Ce résumé aidera l'équipe à prendre des décisions éclairées et à convenir des prochaines étapes ou actions sur la base des contributions collectives. Vous pouvez utiliser ici ClickUp Brain pour aider à résumer des documents.

Créer des éléments d'action avec les checklists de tâches ClickUp

Après la réunion, utilisez Checklists de tâches ClickUp pour créer des éléments d'action et attribuer des responsabilités spécifiques aux membres de votre équipe. Vous pouvez décomposer des tâches importantes en éléments exploitables, attribuer des responsabilités et fixer des paramètres, ce qui facilite le suivi de la progression et la responsabilisation.

En outre, vous pouvez classer ces tâches par ordre de priorité à l'aide de la fonction "glisser-déposer", ce qui facilite les ajustements en cas de modification des priorités.

Vous pouvez également imbriquer des sous-tâches dans les éléments de la checklist, ce qui est idéal pour les tâches complexes comportant plusieurs étapes.

✨ Exemple: Pour le lancement d'un nouveau produit, l'animateur résume la discussion : "Nous allons tester trois stratégies publicitaires basées sur les idées du chapeau vert, avec des forfaits détaillés décrits par le chapeau jaune" Les tâches ClickUp sont mises à jour avec des dates d'échéance et attribuées aux membres de l'équipe marketing.

Suivi et révision

Après la réunion, prévoyez une session de suivi pour examiner la progression des éléments d'action. Cela permet d'assurer le compte rendu et d'assister l'amélioration continue de l'équipe de marketing processus de prise de décision .

Visualiser la progression à travers les six chapeaux avec les tableaux de bord ClickUp

Ensuite, utilisez Tableaux de bord ClickUp pour synthétiser les idées et déterminer les étapes suivantes en fonction des commentaires de chaque chapeau. Cet outil permet à l'équipe d'obtenir un résumé en temps réel de toutes les informations recueillies.

Elle peut également évaluer les mesures prises par chaque chapeau créatif et mesurer la progression et l'efficacité des décisions prises.

Grâce à des widgets personnalisables tels que des listes de tâches, des diagrammes et des indicateurs de performance, les tableaux de bord mettent en forme le suivi des tâches de l'équipe, les mises à jour du statut et la dynamique générale du projet.

Affichez vos tâches dans le Calendrier ClickUp Affichez et planifiez des réunions de révision

Effectuez ces révisions chaque semaine ou chaque mois, en fonction des exigences de votre projet.

Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction Affichage du Calendrier ClickUp . Affichez toutes vos tâches sous forme de calendrier pour une vue d'ensemble. De plus, vous pouvez définir des paramètres de rappel pour les suivis et les sessions d'examen afin de ne manquer aucune échéance.

⚙️ Bonus: Explorez d'autres modèles mentaux comme le Matrice Eisenhower pour l'établissement de priorités ou Réflexion sur les premiers principes pour s'attaquer à des problèmes complexes. La combinaison de différents modèles peut vous donner une perspective plus large et améliorer votre prise de décision.

Avantages de la technique des six chapeaux de la pensée

La technique des six chapeaux rend les réunions plus efficaces, plus ciblées et plus agréables. Elle vous aide à repenser votre approche du brainstorming . Examinons quelques-uns de ses autres avantages. 👀

**Il crée un environnement où chacun est encouragé à explorer des idées non conventionnelles et à aborder les problèmes sous des angles nouveaux et créatifs

Espaces de communication pour les employés: Chaque membre de l'équipe assumant un rôle spécifique en fonction de son "chapeau", chacun peut exprimer ses idées, ce qui réduit les malentendus et laisse l'espace à des contributions équilibrées

Chaque membre de l'équipe assumant un rôle spécifique en fonction de son "chapeau", chacun peut exprimer ses idées, ce qui réduit les malentendus et laisse l'espace à des contributions équilibrées Améliore la prise de décision: Elle aborde le problème sous différents angles, ce qui permet aux membres de l'équipe d'apporter des points de vue différents, de remettre en question de nouvelles idées et d'approfondir les discussions

Elle aborde le problème sous différents angles, ce qui permet aux membres de l'équipe d'apporter des points de vue différents, de remettre en question de nouvelles idées et d'approfondir les discussions **Le processus de prise de décision ne reposant pas sur la même perspective, il minimise les préjugés personnels

**Le processus de prise de décision ne reposant pas sur la même perspective, il minimise les préjugés personnelsstyles de prise de décision conduisent à une meilleure utilisation du temps, des ressources et de la productivité, favorisant à la fois la réussite à court terme et la croissance à long terme

📖 A lire aussi: Quelle est la différence entre la pensée convergente et la pensée divergente ?

Critiques et limites de la technique des six chapeaux de la pensée

Si la méthode des six chapeaux de la pensée a été largement plébiscitée pour favoriser des discussions structurées et créatives, elle n'est pas exempte de critiques et de limites.

Examinons-les en détail.

⚠️ Peut devenir un processus chronophage

L'utilisation des six chapeaux de la pensée peut prendre beaucoup de temps, ce qui peut entraîner une certaine lassitude chez les participants.

Pour éviter que les sessions ne deviennent trop longues et accablantes, divisez le processus en segments plus courts, en assignant chaque chapeau à une période spécifique et en fixant une limite de temps stricte. Encouragez les animateurs à garder les discussions concises, en se concentrant uniquement sur les aspects essentiels de chaque perspective.

⚠️ Pourrait mettre les participants dans une situation difficile

Certains participants peuvent se sentir mal à l'aise lorsqu'ils utilisent des chapeaux qui entrent en conflit avec leur mode de pensée naturel. Vous pouvez les aider à se sentir plus à l'aise en leur fournissant des fournisseurs prestataires sur le rôle de chaque chapeau avant la session et en leur donnant des exemples d'application de chaque perspective.

Les tâches ClickUp permettent aux participants de choisir les chapeaux avec lesquels ils se sentent le plus à l'aise dans un premier temps, puis d'alterner les rôles afin de les familiariser progressivement avec des perspectives peu familières.

⚠️ Certaines personnes peuvent dominer les discussions

Certains individus peuvent également abuser de la méthode pour dominer les discussions, étouffant ainsi les participants la collaboration au sein de l'équipe . Pour cela, un animateur peut servir de médiateur dans la discussion, en reconnaissant la contribution de chaque participant, en réduisant les risques d'abus et en favorisant une approche équilibrée.

⚠️ Peut manquer de connaissances techniques

La méthode peut négliger les aspects techniques dans des situations qui requièrent une expertise approfondie.

Dans les scénarios qui requièrent des connaissances techniques ou spécialisées, faites appel à des experts en la matière pour apporter des éclairages supplémentaires.

ClickUp vous aide en vous permettant d'assigner des tâches à des experts en la matière, d'ajouter des points de vue de spécialistes directement dans les commentaires ou les tâches, et d'intégrer d'autres outils tels que Google Agenda ou Zoom pour une collaboration en temps réel.

Répond à vos attentes avec ClickUp

La technique des six chapeaux de la pensée offre une approche structurée et dynamique de la résolution de problèmes et de la prise de décision. En divisant la réflexion en six chapeaux métaphoriques, on s'assure que chaque angle est exploré et que les idées sont pleinement développées.

Et le meilleur ? La technique des six chapeaux incarne la pensée parallèle, avec un cadre qui permet à chacun de se concentrer simultanément sur un aspect spécifique du problème, pour un processus de réflexion plus collaboratif.

L'intégration de cette méthode à ClickUp facilite la gestion des différentes perspectives. Vous pouvez organiser les tâches, fixer des paramètres et suivre la progression en un seul endroit. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !