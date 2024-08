Comprendre l'échelle d'inférence pour prendre de meilleures décisions

Avez-vous déjà regretté une décision ? Il peut s'agir d'embaucher quelqu'un, d'acheter quelque chose, de changer de travail ou même de se faire couper les cheveux ! Dans le monde réel, rien ne garantit que vos décisions seront toujours bonnes.

Cependant, avec les bonnes informations et les bons outils, vous pouvez prendre de meilleures décisions avec une plus grande probabilité de réussite. Il existe des dizaines de modèles de prise de décision et les cadres qui le permettent.

Dans ce billet de blog, nous explorons l'un de ces outils : Ladder of Inference (échelle d'inférence).

Qu'est-ce que l'échelle d'inférence ?

L'échelle d'inférence est un processus étape par étape que vous suivez naturellement lorsque vous prenez des décisions. Les sept étapes de cette processus de prise de décision sont l'observation, la sélection des données, l'interprétation, les hypothèses, la conclusion, les croyances et l'action.

L'échelle d'inférence est un modèle métaphorique de la cognition et de l'action conçu par un théoricien américain des affaires, Chris Argyris, dans les années 1970. Il l'a créée pour aider les gens à comprendre le processus de prise de décision et à éviter de tirer des conclusions erronées. Ce modèle a ensuite été popularisé par Peter Senge dans son livre "La cinquième discipline".

Nous entrerons bientôt dans les détails, mais tout d'abord, distinguons ce terme d'un autre terme similaire.

Échelle d'inférence vs. biais inconscient

L'échelle d'inférence et le biais inconscient sont tous deux des modèles cognitifs dans le domaine de la prise de décision. Ils sont tous deux implicites, ce qui signifie qu'ils ne sont pas utilisés consciemment par le décideur. Pourtant, il s'agit d'idées complètement différentes, qui remplissent des fonctions différentes.

L'échelle d'inférence est un outil qui décrit le processus de prise de décision typique. Les préjugés inconscients, quant à eux, sont des associations et des connexions que nous faisons sans en être conscients et qui influencent également les décisions.

En clair, nous devons éliminer les préjugés inconscients à chaque étape de l'échelle pour prendre de meilleures décisions.

Quels sont les échelons de l'échelle d'inférence ?

L'échelle d'inférence la plus couramment utilisée part d'un ensemble de données observables et comporte les échelons suivants.

1. Observation

L'observation se situe à l'échelon le plus bas. À cette étape, vous voyez les choses et absorbez les données disponibles sans leur donner de sens ou de valeur.

Par exemple, si vous devez prendre une décision concernant l'allocation d'un budget pour toutes les activités de marketing, vous collecterez et examinerez des données telles que :

Les budgets et dépenses des années précédentes

Les retours sur les dépenses des années précédentes

Les forfaits et activités de marketing pour l'année à venir

Le budget marketing total disponible

Rémunération des employés

2. Sélection des données

Toutes les données n'ont pas la même importance ou la même pertinence pour la décision que vous êtes en train de prendre. Avant d'interpréter les données, nous avons donc tendance à sélectionner celles qui sont pertinentes. C'est le deuxième échelon de l'échelle d'inférence.

Pour décider de l'affectation du budget, vous pourriez choisir toutes les données de la liste ci-dessus, à l'exception peut-être de la rémunération des employés, car elle pourrait relever des budgets des ressources humaines et des RH.

Ce processus d'élimination permet de clarifier la décision.

3. Interprétation

Maintenant que vous disposez des données dont vous avez besoin, il est temps de les étudier et de les interpréter. Indépendamment de ses intentions, chacun interprète les données en fonction de son expérience subjective. L'échelle d'inférence suggère qu'il s'agit du cours normal des choses et que le décideur ne peut en aucun cas l'influencer.

Par instance, le fait même que vous examiniez des données passées pour prendre des décisions sur les budgets futurs suggère la subjectivité. Par ailleurs, si vous pensez que la personne responsable des annonces payantes est plus compétente que le responsable des médias sociaux, il se peut que vous interprétiez les performances des différents canaux de manière subjective.

4. Hypothèses

Quels que soient les efforts déployés, toutes les décisions reposent sur certaines hypothèses. Pour être aussi objectif que possible, vous pouvez utiliser des données pour les assister, ce qui en fait ce que l'on appelle des "hypothèses raisonnables"

Vous utilisez ensuite le contexte de l'étape précédente ainsi que les hypothèses de cette étape pour tirer des conclusions.

Dans le même exemple, si vous avez toujours supposé que les médias sociaux sont gratuits, vous n'envisagerez peut-être pas d'y allouer un budget, même si le contraire est vrai.

5. Conclusions

L'étape suivante de l'échelle d'inférence est la conclusion, où nous décidons de l'action que la situation exige en fonction des données, du contexte et des hypothèses.

Par exemple, si les données sélectionnées suggèrent que vous n'avez généré aucun prospect par le biais des médias sociaux ; si vous les interprétez dans le contexte de votre opinion de responsable des médias sociaux ; et si vous partez du principe que le canal est gratuit, vous conclurez de ne pas y allouer de budget cette année non plus.

6. Convictions

Au fil d'une période, les conclusions se transforment en croyances. Et les croyances influencent l'action.

Vous pouvez croire qu'une conclusion est toujours vraie parce que vous avez pris cette décision une fois et que cela a fonctionné. Vous entrez également dans une boucle où vous appliquez la conclusion à divers scénarios futurs, ce qui finit par confirmer vos croyances.

Dans cet exemple, vous pensez que les médias sociaux ne fonctionnent pas pour vous. Lorsque quelqu'un insiste pour essayer, vous l'approuvez sans enthousiasme, paramétrant ainsi l'échec, ce qui valide à nouveau votre croyance.

7. Action

Le dernier échelon est celui de l'action, que nous entreprenons à la fin de notre parcours. Au final, vous pourriez allouer x % aux annonces payantes, y % aux médias sociaux, z % à la recherche, etc.

Utilisations pratiques de l'échelle de déduction

À l'origine, l'échelle de déduction n'était pas destinée à servir de cadre décisionnel, mais plutôt d'observation de la manière dont nous prenons généralement des décisions. Cependant, elle peut être utilisée pour guider les processus de pensée et les actions cognitives. Voici comment.

Vérifier les préjugés cognitifs

Les étapes de l'échelle d'inférence se concentrent sur le contexte individuel et les hypothèses existantes qui affectent les décisions. En utilisant l'échelle d'inférence, vous pouvez mener une analyse du processus pour identifier les préjugés et repenser les décisions.

Par exemple, vous pourriez examiner la productivité des entrepreneurs et supposer que leur sous-performance est due au fait qu'ils travaillent à distance. En suivant l'échelle d'inférence, vous pouvez revenir à l'étape de l'observation pour valider cette théorie au lieu de vous fier à votre conviction que les travailleurs à distance sont moins productifs.

Éviter les conclusions hâtives

L'échelle de déduction permet de se concentrer sur les faits et la réalité. Elle vous aide dans votre processus de raisonnement. Elle permet d'assister vos conclusions ou de contester celles des autres sur la base d'informations exactes.

Par instance, vous pourriez regarder le nombre de bugs sur la dernière itération et en conclure qu'elle est entièrement à jeter. Cependant, en utilisant l'échelle d'inférence, vous tirez des conclusions basées sur des données et utilisez l'intelligence contextuelle pour atteindre efficacement la cause première.

Éviter les réactions émotionnelles brutales

Les humains sont des êtres émotionnels. Nous sommes tous tristes, en colère, déçus et bouleversés par les événements qui se produisent au travail. Toutefois, il est important de veiller à ce que ces émotions n'aient pas un impact disproportionné sur les décisions.

L'échelle de déduction permet de réguler les réactions émotionnelles et d'éviter les décisions hâtives.

$$$a Construire un état d'esprit réfléchi

Comprendre et utiliser l'échelle d'influence vous permet de créer un état d'esprit réfléchi en prenant conscience de votre propre processus de pensée. Plus vous utiliserez l'échelle de déduction, plus vous aurez de chances d'élargir votre collecte de données et de renforcer votre prise de décision.

Renforce les décisions ayant un impact

La plupart des gens passent de l'observation à l'action en un clin d'œil, en prenant des décisions de manière intuitive. Cela peut s'avérer efficace dans certaines situations, mais terriblement inefficace dans d'autres. En utilisant l'échelle de déduction, vous pouvez retracer vos étapes lentement et prendre de meilleures décisions.

Supposons que votre intuition vous dise qu'il faut migrer de fournisseur cloud, par exemple de Google Cloud Platform (GCP) à Amazon Web Services (AWS), mais que vos supérieurs ne soient pas convaincus. Vous pouvez utiliser l'échelle de déduction pour développer votre décision et démontrer le processus afin d'influencer votre direction.

Facteurs influençant l'échelle de déduction

Bien que l'échelle d'influence soit un outil puissant pour la prise de décision, elle n'est pas infaillible. Les facteurs abonnés peuvent rendre l'outil moins efficace.

Les préjugés inconscients : Les préjugés tels que la race, la sexualité, le sexe, etc., peuvent avoir un impact sur les données que nous sélectionnons ou sur les hypothèses que nous formulons

: Les préjugés tels que la race, la sexualité, le sexe, etc., peuvent avoir un impact sur les données que nous sélectionnons ou sur les hypothèses que nous formulons Informations limitées : Nous pouvons faire des observations limitées et sélectionner encore moins de points de données, ce qui fait que nos décisions ont une vision étroite

: Nous pouvons faire des observations limitées et sélectionner encore moins de points de données, ce qui fait que nos décisions ont une vision étroite La précipitation : La précipitation dans le processus de prise de décision peut avoir pour résultat de sauter des étapes cruciales de l'échelle

: La précipitation dans le processus de prise de décision peut avoir pour résultat de sauter des étapes cruciales de l'échelle L'absence de réévaluation : L'échelle d'inférence doit créer un état d'esprit réfléchi. Si ce n'est pas le cas, les hypothèses et les croyances ne seront pas vérifiées, ce qui aboutira à un biais de confirmation

Par conséquent, avant d'utiliser l'échelle d'influence comme technique de prise de décision, tenez compte des éléments ci-dessus et établissez des points de contrôle à leur égard. Voici quelques conseils pour une utilisation efficace de l'échelle d'influence.

Que vos décisions soient grandes ou petites, l'échelle d'influence est l'un des modèles mentaux les plus utiles pour vous guider. Pour gravir les échelons rapidement et efficacement, vous pouvez également tirer parti de l'échelle d'influence avantages d'un logiciel de gestion de projet . Voici comment.

1. Recueillir des données complètes

Si le réservoir de données observables n'est pas une étape en soi, il incombe au gestionnaire de projet de créer et d'élargir leur visibilité. L'un des meilleurs Outils d'IA pour la prise de décision ou outils d'évaluation vous aideront dans cette tâche.

Le logiciel de gestion de projet ClickUp vous permet de maintenir une liste de tâches, d'assigner des utilisateurs, de mesurer le travail fait, de suivre le temps consacré à chaque tâche, de collaborer en temps réel, de documenter les processus, etc.

Avec ClickUp, vous pouvez capturer l'ensemble des données observables sur les projets, les processus, les personnes, les objectifs, et bien plus encore !

2. Sélectionner les données

Une fois que vous disposez de toutes les données possibles, il est temps de sélectionner le bon sous-ensemble pour la décision que vous devez prendre. Rapports de ClickUp et les affichages de ClickUp offrent la solution dont vous avez besoin. Voici quelques exemples.

rapport de suivi de la progression du projet ClickUp_

Tableau de bord du projet : Le Tableau de bord ClickUp offre des données en temps réel sur la progression du projet. Vous pouvez l'utiliser pour prendre de nombreuses décisions.

Par exemple, si votre projet est retardé à cause de d'une dérive du champ d'application et que vous devez allouer des ressources supplémentaires, le tableau de bord vous aidera à évaluer l'ampleur de l'assistance dont vous avez besoin.

Vue Charge de travail : Cette vue ClickUp affiche des données sur chaque membre de l'équipe, sa charge de travail, sa disponibilité et sa productivité. C'est l'ensemble de données idéal pour prendre des décisions en matière d'affectation des ressources.

Affichage du suivi du temps : Cet affichage ClickUp présente les données relatives à la charge de travail de chaque membre de l'équipe, à sa disponibilité et à sa productivité : Cette vue ClickUp affiche le temps suivi par les membres de l'équipe sur différentes tâches. Ces données sont extrêmement utiles pour prendre des décisions concernant les efforts et le temps projetés.

3. Ajouter le bon contexte

L'échelle d'inférence suggère que nous interprétons les données sur la base de nos expériences antérieures subjectives. Dans un environnement professionnel, cela peut nuire à la réussite. C'est pourquoi, en tant que gestionnaire de projet, vous devez investir dans l'acquisition d'un contexte qui apporte une plus grande objectivité.

tableau de bord de ClickUp avec graphiques de burn up et de burn down_

Le tableau de bord de ClickUp vous permet d'ajouter plusieurs widgets au sein d'un même affichage, vous donnant ainsi des informations d'assistance pour tous les points de données. Par exemple, si vous voyez le statut du projet sous la forme d'un diagramme circulaire, vous pouvez également voir les diagrammes d'épuisement et de réduction pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie.

Si vous avez du mal à hiérarchiser les tâches qui se présentent à vous, essayez la fonction Modèle de matrice ClickUp Eisenhower pour faciliter la prise de décision.

4. Faire des hypothèses (raisonnables)

Les hypothèses sont inévitables lors de la prise de décision. Par instance, lorsque vous planifiez le prochain sprint, vous supposez que chaque membre de l'équipe sera disponible comme prévu au forfait. Étant donné qu'il n'y a pas de demandes de congé, il s'agit d'une hypothèse raisonnable, c'est-à-dire qu'il est probable qu'elle soit vraie.

Si les données de suivi du temps de ClickUp indiquent qu'il a fallu en moyenne 10 heures pour corriger un bug $$$a dans le passé, on peut raisonnablement supposer qu'il en sera de même à l'avenir.

5. Imaginer des possibilités et tirer des conclusions

tableau blanc pour visualiser les étapes de l'échelle d'inférence Tableau blanc ClickUp permet aux équipes à distance d'avoir des idées, d'envisager des possibilités et d'explorer des scénarios. Lorsqu'elles utilisent techniques de visualisation pour discuter des données en équipe, ils sont en mesure d'éliminer les préjugés à chaque étape.

Avec L'IA de ClickUp vous permet de résumer des données en quelques secondes. Cela aide à de gagner du temps dans la présentation et facilite le traitement de l'information à l'avenir.

6. Prendre des mesures

Toutes les décisions finissent par déboucher sur une action. Une action complète un outil de gestion de projet complet vous permettra de passer rapidement des données à la décision et à l'action. ClickUp le fait de plusieurs façons.

modèle de cadre décisionnel de ClickUp

Assistance à la décision : Modèle de document du cadre de prise de décision de ClickUp vous accompagne tout au long du processus. En collaboration avec l'échelle de déduction, ce modèle peut vous aider à renforcer votre raisonnement.

Planification par glisser-déposer : L'affichage du calendrier ClickUp vous montre le calendrier d'un projet. Si vous décidez de réaffecter des tâches qui bousculeraient le calendrier, vous pouvez faire glisser les tâches d'un jour à l'autre afin d'optimiser la productivité.

Commentaires sur les éléments d'action : Les fils de commentaires ClickUp ne sont pas réservés aux discussions. Pendant que vous réfléchissez à des possibilités, assignez des commentaires en tant qu'éléments d'action, ce qui permet d'intégrer ces données dans le flux de travail.

Automatiser le travail : Certaines décisions peuvent également être automatisées. Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automatisation, vous pouvez mettre en place une automatisation simple de type "si ceci, si cela", qui notifie automatiquement toutes les parties prenantes pour une variété de paramètres.

Personnalisez : Concevez vos flux de travail et paramétrez-les sur ClickUp avec des champs personnalisés.

Prenez de meilleures décisions avec ClickUp

Tout le monde prend des dizaines de décisions chaque jour. Plus vous avez de responsabilités, plus vous prenez de décisions, et plus ces décisions ont d'impact. Chaque décision devient donc importante.

Pour être efficaces et productifs, les gestionnaires de projet et les dirigeants doivent disposer de processus décisionnels solides. L'échelle d'inférence est l'un de ces processus. Elle décrit le cheminement d'un décideur, de la vision du monde à l'action.

L'outil de gestion de projet de ClickUp est conçu non seulement pour gérer les tâches/activités, mais aussi pour prendre des décisions claires. De la collecte de données et la présentation de rapports à la transformation des décisions en éléments d'action, ClickUp assiste les gestionnaires de projet à chaque étape.

Faites plus que simplement "gérer" Excel dans vos projets. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .