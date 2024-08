Modèles mentaux : Les armes secrètes pour une prise de décision intelligente

Qu'il s'agisse d'une chose aussi simple que le choix de la tenue vestimentaire pour le travail ou aussi complexe que la stratégie d'entreprise à mettre en œuvre pour obtenir un avantage concurrentiel, la prise de décision fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Le cerveau humain est ainsi fait que nous faisons beaucoup de ces choix inconsciemment, sans même en être conscients ! 🧠

Cependant, toutes les décisions ne sont pas (ou ne devraient pas être) prises inconsciemment - parfois, elles résultent d'une réflexion, d'une analyse et d'un forfait adéquats. Dans de telles situations, un approche structurée de la prise de décision est nécessaire pour prendre les bonnes décisions ou avoir une stratégie gagnante.

Cette approche structurée de la pensée et du raisonnement est la raison d'être des modèles mentaux. Dans cet article complet, nous allons vous présenter les 10 exemples de modèles mentaux les plus connus et voir comment ils peuvent vous aider à obtenir le résultat souhaité à un moment donné. Nous vous présenterons également un puissant outil de productivité pour vous aider à mettre en œuvre n'importe quel modèle mental dans votre vie personnelle et professionnelle.

Que sont les modèles mentaux ?

En termes simples, les modèles mentaux sont des outils de réflexion. Ce sont des cadres cognitifs structurés qui permettent à un être humain d'analyser de manière critique et rationnelle n'importe quelle situation ou problème et de de prendre des décisions en connaissance de cause .

Considérez un modèle mental comme une représentation simplifiée de la réalité qui vous aide à traiter des systèmes et des informations complexes pour résoudre des problèmes de manière efficace.

Un éminent penseur et partenaire de Warren Buffett, Charlie Munger, a été l'un des premiers partisans des modèles mentaux. Il a fait valoir que tant que vous ne voyez pas les faits s'enchaîner à travers un " treillis de théories vous ne pouvez pas les comprendre. Pour surmonter ces angles morts, vous devez consciemment développer et appliquer divers modèles mentaux aux données et aux faits afin de les comprendre et de connaître les options qui s'offrent à vous dans une situation donnée.

Gardez à l'esprit que certains modèles mentaux peuvent également être négatifs et doivent être évités. Il est dans la nature humaine de développer de mauvaises routines mentales lors de situations stressantes - par exemple, une réaction de lutte ou de fuite face à un danger.

Voyons maintenant les dix principaux cadres de référence pour interpréter les informations, comprendre le travail du monde et prendre les meilleures décisions possibles, à chaque fois !

10 modèles mentaux à mettre en œuvre (ou à éviter !) dans votre vie quotidienne

Il existe des dizaines de modèles mentaux qui peuvent vous aider à à prendre tous types de décisions . Mais par souci de concision, nous avons sélectionné les 10 plus importants pour améliorer votre réflexion et votre raisonnement dans les domaines personnel et professionnel.

Nous verrons également comment ClickUp , une plateforme conçue pour améliorer les performances au travail et à faire les choses terminées peut vous aider à appliquer ces modèles mentaux grâce à ses diverses fonctionnalités de gestion de projet et de productivité.

1. Théorème de Baye

Le théorème de Baye tente de prédire la possibilité d'un évènement ou d'une situation en analysant les données historiques et pertinentes ainsi que d'autres facteurs situationnels susceptibles d'y conduire. C'est la façon mathématique de prédire la probabilité d'un évènement plutôt que de s'appuyer sur des hypothèses, qui sont souvent incorrectes ou biaisées. Voici à quoi ressemble la formule du théorème de Baye :

Via : HowStuffWorks Après avoir évalué la probabilité mathématique de plusieurs résultats à l'aide du théorème de Baye, vous pouvez utiliser la fonction Tableaux blancs ClickUp -La fonctionnalité de tableau blanc numérique de ClickUp permet d'analyser l'impact potentiel de chaque évènement.

Si vous n'avez pas l'habitude des tableaux blancs, vous pouvez prendre une longueur d'avance avec la fonction Modèle de matrice de probabilité et d'impact ClickUp pour représenter la probabilité et l'impact de chaque résultat sur un plan XY afin d'en faciliter l'analyse. Cela peut vous aider à maintenir des attentes réalistes et à prendre des décisions éclairées, quel que soit l'avenir.

Que vous travailliez sur le lancement d'un produit ou sur un processus interne, ce modèle ClickUp vous aidera à prendre des décisions en toute confiance

2. Coût d'opportunité

Chaque décision que nous prenons a un coût en termes de alternatives abandonnées. L'analyse du coût d'opportunité permet de comprendre ce que vous pouvez manquer en sélectionnant une option particulière dans une situation donnée. Cette compréhension vous permet d'évaluer l'avantage comparatif de vos choix de manière impartiale et non biaisée.

Vous pouvez rapidement analyser les coûts d'opportunité de n'importe quel choix grâce à l'outil d'analyse des coûts d'opportunité Vue diagramme Gantt de ClickUp . Utilisez-le pour établir des feuilles de route visuelles détaillées de chaque aspect important de votre charge de travail et identifiez facilement les tâches qui risquent d'être retardées ou abandonnées si vous décidez d'accepter du travail supplémentaire.

Et comme les diagrammes de Gantt sont également visualisent les dépendances vous pouvez vous faire une idée précise de toutes les activités susceptibles d'être affectées par un retard dans l'achèvement d'une tâche donnée.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

6. Loi des rendements décroissants (ou de l'utilité marginale décroissante)

Il y a une limite à tout, y compris à la capacité d'un investissement à générer des rendements. Les rendements deviendront de plus en plus modestes jusqu'à ce qu'ils deviennent nuls ou même nuisibles dans certains cas.

La loi des rendements décroissants nous dit que plutôt que de se stresser pour des activités qui apportent de moins en moins de valeur, nous devrions nous concentrer notre temps, notre énergie et nos ressources sur les opportunités susceptibles de générer une nouvelle valeur.

Pour identifier les efforts dont le rendement commence à diminuer, vous devez disposer d'un mécanisme permettant une étude comparative des rendements sur une période donnée. Heureusement, vous pouvez utiliser le Tableaux de bord ClickUp fonctionnalité permettant de suivre et de visualiser les rendements de tous vos investissements à l'aide de diagrammes linéaires. 📊

Par exemple, si vous souhaitez analyser lesquels de vos canaux de vente donnent des rendements décroissants d'un mois sur l'autre, il vous suffit d'importer dans ClickUp les données relatives aux ventes de chaque canal pour les six derniers mois et de les visualiser à l'aide de diagrammes linéaires sur votre tableau de bord.

Vous pouvez ajouter des diagrammes distincts pour les données de chaque équipe commerciale et ainsi repérer facilement le canal de marketing dont le retour sur investissement diminue de façon séquentielle depuis des mois.

Représentez visuellement n'importe quel ensemble de valeurs avec la carte Line Chart personnalisée dans la fonctionnalité Dashboard de ClickUp

7. Marge de sécurité

Alors que la redondance vous demande de garder une réserve supplémentaire en guise de précaution contre les défaillances potentielles ou l'indisponibilité de ressources vitales, la marge de sécurité préconise l'incorporation d'un tampon dans votre forfait. Cette mesure garantit la résilience de vos efforts et leur capacité à résister aux revers, réduisant ainsi le risque d'échec ou, dans le pire des cas, de catastrophe. 🧨

La marge de sécurité est mise en œuvre de différentes manières selon les situations. Par exemple :

Lors de la construction d'infrastructures publiques (c'est-à-dire de ponts, de voies ferrées, etc.), les limites maximales sont fixées à un niveau inférieur à la capacité totale de la structure

Lorsqu'ils fixent les paramètres d'un projet, les gestionnaires de projet avisés prévoient une marge de manœuvre pour la reprogrammation ou la réaffectation des tâches à un autre membre, au cas où l'un d'entre eux tomberait malade

Lors de l'élaboration de leurs forfaits financiers, les entreprises prévoient une marge de sécurité dans leurs estimations des ventes et des coûts

Débloquer le potentiel de ce modèle mental dépend de l'art de la prévision. Vous ne pouvez déterminer la marge de sécurité qu'en anticipant divers résultats par le biais d'une analyse de données. ClickUp simplifie ce processus en offrant un intervalle de modèles de prévision, y compris :

Utilisez le modèle de prévision des ventes de ClickUp pour prévoir vos équipes commerciales pour un mois ou une année

8. Biais de confirmation

Le biais de confirmation est la tendance à penser et interpréter les situations d'une manière qui adhère à nos croyances et idées existantes tout en rejetant tout ce qui va à l'encontre de celles-ci.

Sous l'influence de ce modèle mental négatif, nous pouvons écarter toutes les données et preuves scientifiques qui contredisent nos idées préconçues et accepter les faits de manière sélective pour créer une illusion de réalité. Parfois, les gens inventent un raisonnement de toutes pièces pour justifier leurs affichages.

La solution pour éviter ce biais cognitif est double :

La première est l'humilité. Vous devez vous rappeler qu'il n'y a pas de vérités universelles en permanence et que, quel que soit votre niveau d'éducation et d'information, il y a encore beaucoup de choses que vous ignorez

Il faut ensuite prendre des décisions fondées sur des données. Il faut mettre en place des processus de collecte et d'analyse des données sans faille, puis s'appuyer sur ces données pour prendre des décisions

Alors que la première partie de la solution est plutôt une compétence que vous devez pratiquer, ClickUp peut vous aider pour la deuxième partie. Les tableaux de bord ClickUp peuvent vous aider à comprendre facilement les modèles et les tendances cachés dans vos données à l'aide d'éléments visuels connus sous le nom de cartes.

Bien que vous puissiez automatiquement suivre les données du projet sur les performances de l'équipe et les tâches terminées, vous pouvez également importer des données de sources externes pour les visualiser et les analyser. Avec des dizaines de types de cartes assistés, vous pouvez choisir une visualisation qui présente vos données de la meilleure façon possible.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-224-1400x916.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Suivez les transactions dans le temps grâce aux tableaux de bord ClickUp

9. Pièce jointe préférentielle

Ce modèle mental est quelque peu en contradiction avec le principe de Pareto. Alors que ce dernier suggère de se concentrer sur les 20 % d'actions qui conduisent à 80 % des résultats, le premier préconise l'approche inverse.

Le modèle de la pièce jointe préférentielle affirme qu'en allouant davantage de ressources aux efforts qui produisent déjà la majorité des résultats, vous amplifiez encore leur capacité à générer des résultats sans donner aux autres activités une chance équitable de faire de même.

Alors, comment faire le choix entre ces deux approches ? Avant d'adhérer pleinement au principe de Pareto et de consacrer vos meilleurs efforts à une poignée de prospects ou d'activités, assurez-vous d'allouer une quantité équitable de temps, d'efforts et de ressources pour tester le potentiel d'autres sources de revenus.

10. Rasoir de Hanlon

Le doute est profondément ancré dans la nature humaine. Un bon exemple est la façon dont les managers et les chefs d'équipe commerciale cherchent des failles lorsqu'ils ne parviennent pas à fermer une affaire potentielle ou qu'un prospect prometteur reste silencieux à l'étape de la négociation. Vous pourriez supposer que quelque chose ne va pas dans votre équipe commerciale ou dans votre produit/service, ce qui a poussé le prospect à se retirer. 🤔

Si c'est parfois vrai, ce n'est certainement pas le cas à chaque fois. Les prospects peuvent cesser de répondre parce qu'ils sont occupés ou parce qu'ils tâtent le terrain avant de s'engager financièrement. C'est ce que nous dit le rasoir de Hanlon : ne jamais attribuer à la malveillance ce qui pourrait s'expliquer par la négligence

ClickUp peut vous aider à déterminer si vos prospects qualifiés en marketing (MQL) abandonnent en raison de certaines lacunes de votre part ou en raison de leur indécision ou de leur irresponsabilité. En recueillant les données de conversion à partir de ClickUp CRM et en les analysant à l'aide des tableaux de bord ClickUp, vous pouvez déterminer s'il existe une tendance constante à l'abandon des prospects ou si ces occurrences ne sont que des incidents isolés.

S'il s'agit d'une tendance, vous devez en trouver la ou les raisons et améliorer votre produit ou votre stratégie marketing. Parfois, votre stratégie sera bonne et vous devrez peut-être optimiser vos processus au lieu de cela. Mais si vous êtes confronté à des faits isolés ici et là, ne vous en préoccupez pas trop !

Implémentez n'importe quel modèle mental dans votre prise de décision avec ClickUp

Les modèles mentaux que nous avons présentés peuvent vous aider à prendre des décisions intelligentes et à faire des choix plus judicieux. Vous pouvez même créer vos propres modèles mentaux - la clé est de s'assurer qu'ils utilisent des données précises et une théorie logique pour vous aider à donner un sens à quelque chose. En effet, lorsque vous prenez des décisions cruciales, la dernière chose que vous souhaitez, c'est de vous fier à des suppositions.

Les fonctionnalités de visualisation, de rapports, de gestion des tâches et d'organisation de l'information de ClickUp (Espaces projet dédiés, Mon Document, vues multiples, etc.) peuvent vous aider à découvrir des schémas ou des idées insaisissables que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre les meilleurs modèles mentaux dans votre vie et votre travail de tous les jours. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et débloquez les portes d'une prise de décision et d'une résolution de problèmes de qualité supérieure. Vous nous remercierez plus tard ! 💪