Comment rédiger une analyse de rentabilité : la formule pour obtenir l'approbation du projet par les parties prenantes

À faire, vous pensez avoir trouvé une solution à l'un des problèmes les plus urgents de votre entreprise ? À faire directement part de votre idée à vos supérieurs, en vous prévalant de la gloire de votre moment d'eurêka ? 💡

Avant de faire cela, respirez profondément et demandez-vous si votre solution nécessite un engagement financier important ou un changement dans fonctions critiques de l'entreprise . À faire, vous devriez apprendre à rédiger un business case pour présenter correctement votre idée à vos supérieurs.

Vous n'avez jamais fait cela auparavant ? Ne vous inquiétez pas. Dans cet article, nous allons explorer :

Le concept del'analyse de rentabilité* La différence entre une analyse de rentabilité et un forfait Business

Le processus d'élaboration d'une analyse de rentabilisation convaincante

Quelques-unsexemples concrets pour comprendre comment les business cases aident à obtenir l'approbation d'un projet

Qu'est-ce qu'une "Business Case" ?

Une analyse de rentabilité explique comment les avantages d'un investissement dans une idée ou une initiative d'entreprise l'emportent sur les risques et les coûts.

Il s'agit de l'un des nombreux documents de gestion de projet (comme un charte de projet ou d'une forfait de projet ) que vous pouvez être amené à créer lorsque vous cherchez à obtenir le feu vert pour poursuivre un projet. Une analyse de rentabilisation bien conçue peut s'avérer cruciale pour obtenir l'approbation de votre client, de la direction ou d'autres parties prenantes au cours des premières étapes de votre projet du cycle de vie de votre projet . 🟢

Importance d'une analyse de rentabilité dans la gestion de projet

Le rôle clé d'une analyse de rentabilité est de justifier un investissement. Il joue d'autres rôles importants qui font de la la gestion de projet plus efficace . En voici quelques-unes :

Apport de clarté: La rédaction d'une analyse de rentabilisation nécessite une planification et une recherche minutieuses, ce qui apporte une clarté de pensée et améliore votre compréhension de l'initiative ou du projet que vous allez proposer

La rédaction d'une analyse de rentabilisation nécessite une planification et une recherche minutieuses, ce qui apporte une clarté de pensée et améliore votre compréhension de l'initiative ou du projet que vous allez proposer L'optimisation des ressources: Une analyse de rentabilisation permet de s'assurer que les ressources de l'entreprise sont utilisées de manière productive et qu'elles contribuent à la réalisation de ses objets stratégiques à long terme

Une analyse de rentabilisation permet de s'assurer que les ressources de l'entreprise sont utilisées de manière productive et qu'elles contribuent à la réalisation de ses objets stratégiques à long terme **En comparant différentes solutions, le document élimine tout doute sur le fait qu'une autre façon de résoudre un problème d'entreprise est meilleure que celle que vous proposez

La préparation d'une analyse de rentabilisation peut prendre beaucoup de temps et d'efforts, c'est pourquoi elle n'a de sens que lorsqu'un projet ou une initiative nécessite un engagement financier important. Pour toutes les autres approbations, vous pouvez utiliser la charte de projet. Voici quelques scénarios dans lesquels une entreprise peut avoir du sens :

Un nouveau projet

Une nouvelle ligne de produits

Introduction d'un nouveau produitpersonnalité du client à votrestratégie marketing* Changements majeurs dans la chaîne d'approvisionnement, comme l'introduction de nouveaux fournisseurs ou distributeurs

Quelle est la différence entre un business case et un business plan ?

Bien qu'une étude de cas puisse sembler être un synonyme de plan d'affaires, il n'en est rien forfait Business si l'on se réfère à la définition, au contenu et au nom du plan d'affaires, il existe des différences majeures entre ces deux types de plan. Les plus notables sont les suivantes :

Cas d'utilisation: Un business forfait est établi pour une entreprise entièrement nouvelle, tandis qu'un business case est créé lors d'une demande d'engagement financier substantiel dans le cadre d'une entreprise existante Objectif: Un business plan vise à élaborer la stratégie achevée de l'entreprise, tandis qu'un business case tente d'expliquer les avantages d'une initiative spécifique Contenu: Un forfait entreprise comprend des informations sur :

A la mission et la vision de l'entreprise Les projets financiers

Analyse SWOT Analyse du marché

Stratégie de mise sur le marché Profil de l'équipe



Une analyse de rentabilité, en revanche, ne comprend que les projections financières, les risques et les coûts d'un projet

Niveau de détail: Compte tenu de l'étendue des informations qu'ils doivent couvrir, les plans d'affaires ont tendance à être beaucoup plus détaillés que les analyses de rentabilité

$$$a$ Éléments clés d'un dossier d'entreprise

Bien que la structure exacte d'une analyse de rentabilisation varie en fonction d'une situation spécifique, voici quelques-uns des éléments essentiels :

1. Résumé

Le résumé fournit un aperçu rapide des détails essentiels abordés dans votre business case.

Étant donné que les directeurs et les cadres sont généralement pressés par le temps, le résumé sera souvent la seule partie du document qu'ils liront réellement. C'est pourquoi il est essentiel de bien rédiger cette partie du document et de laisser une première impression forte.

2. Définition du projet

La définition du projet définit le contexte de votre Business Case en expliquant le problème que vous cherchez à résoudre. Elle met en évidence une exigence de l'entreprise non satisfaite, explique pourquoi elle ne l'est pas et, enfin, présente votre solution pour remédier aux lacunes mentionnées.

3. Évaluation financière

C'est le cœur du sujet : l'évaluation financière décrit le retour sur investissement que l'initiative ou le projet proposé est susceptible de générer pour l'entreprise. Elle couvre également le coût prévu de l'exécution de votre projet ou la mise en œuvre de votre solution.

4. Objectifs et critères de réussite du projet

Cette partie de l'analyse de rentabilisation définit tous les objectifs et résultats clés (OKR) que vous souhaitez atteindre grâce au projet ou à la solution proposés. Il explique également comment ces objectifs s'alignent sur les objectifs à court et à long terme de l'entreprise. Enfin, il établit les critères de réussite de votre projet sous forme de ICP et indicateurs clés .

5. Portée et calendrier du projet

La portée du projet fixe les limites et les frontières de votre projet en allouant des ressources et des budgets et en établissant un paramètre d'achèvement.

6. Risques et stratégies d'atténuation

Une analyse de rentabilisation doit dresser la liste de tous les risques associés à la mise en œuvre de la solution proposée et des stratégies d'atténuation permettant d'y faire face. Il pèse également sur les approches alternatives et leurs risques respectifs pour expliquer pourquoi votre initiative devrait être l'option préférée.

La rédaction d'une analyse de rentabilité est une tâche complexe qui nécessite des recherches approfondies et de nombreuses analyses, depuis l'analyse SWOT et l'analyse coûts-bénéfices jusqu'à l'analyse des parties prenantes. Ce n'est pas une promenade de santé, mais cela devient beaucoup plus facile avec une équipe de rédaction exceptionnelle plateforme de gestion de projet exceptionnelle comme ClickUp .

ClickUp dote les gestionnaires de projet et les professionnels des affaires de tous les outils dont ils ont besoin pour rédiger une analyse de rentabilisation qui gagnera le cœur et l'esprit de leurs supérieurs - des modèles prêts à l'emploi aux fonctionnalités de gestion de documents alimentées par l'IA. Découvrons comment rédiger une analyse de rentabilité en huit étapes avec l'aide de ClickUp.

Étape 1 : Identification du problème

De nombreuses entreprises échouent parce qu'elles créent des solutions à des problèmes inexistants. Pour éviter ce scénario, veillez à prendre en compte les éléments suivants :

Objectif(s) que votre entreprise souhaite atteindre. Les exemples incluent la réalisation d'uncible de revenusla réunion d'un besoin client non satisfait ou l'obtention d'un avantage concurrentiel

que votre entreprise souhaite atteindre. Les exemples incluent la réalisation d'uncible de revenusla réunion d'un besoin client non satisfait ou l'obtention d'un avantage concurrentiel Problème(s) qui empêche(nt) votre entreprise d'atteindre les objets qu'elle s'est fixés. Les exemples incluent un manque ded'efficacité opérationnelleun mauvais ciblage de la clientèle, etproblèmes liés à la chaîne d'approvisionnement* La solution que vous souhaitez proposer pour résoudre le problème et atteindre les objets

La solution que vous souhaitez proposer pour résoudre le problème et atteindre les objets Les preuves etétudes de cas pour prouver que la solution que vous proposez peut effectivement résoudre le problème

Une manière structurée d'identifier vos problèmes d'entreprise consiste à utiliser la méthode des Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp . Classez tout ce qui ne va pas dans votre entreprise dans plusieurs colonnes "Pourquoi", puis ajoutez les causes profondes dans les blocs de couleur correspondants. Une fois que vous avez analysé les causes profondes, vous pouvez adapter votre solution pour les cibler et les résoudre.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ClickUp-Root-Cause-Analysis-Template.png Modèle d'analyse des causes profondes ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle d'analyse des causes profondes de ClickUp pour identifier les problèmes de l'entreprise et leurs causes, et élaborer des forfaits de mesures correctives

Étape 2 : Identification des parties prenantes

Après avoir cerné le problème, l'étape suivante consiste à identifier les parties prenantes auxquelles vous présenterez votre business case. Une partie prenante est toute personne qui a son mot à dire dans l'approbation de votre entreprise. En fonction de la portée et de la complexité de votre entreprise, l'une ou l'ensemble des parties prenantes suivantes peuvent jouer un rôle dans son approbation :

LeLe président-directeur général (PDG) de l'entreprise

Le titre du département des finances

Le titre de chef des opérations de l'entreprise

Le titre du département marketing et commercial

Le représentant d'un client

Discutez de votre initiative avec les parties prenantes pour voir si elle les intéresse ou non. Cela peut également vous aider à comprendre leur point de vue sur le problème que vous cherchez à résoudre. Après tout, vous ne voulez pas consacrer vos efforts à la réalisation d'une analyse de rentabilité complète pour la voir rejetée par les parties prenantes. 🙅‍♂️

Le moyen le plus simple d'identifier les parties prenantes clés est de tirer parti de l'outil Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp . Ce cadre peut vous aider à évaluer l'influence et l'assistance de toutes les parties prenantes qui joueront un rôle dans l'approbation de votre business case. Ces informations peuvent également s'avérer utiles lorsque vous souhaitez recueillir les réactions d'une partie prenante.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Analysis-Template-1400x890.png Modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp /$$img/

Identifier les acteurs clés d'un projet et leur niveau d'assistance à l'aide du modèle d'analyse des parties prenantes ClickUp

Étape 3 : Rédaction des informations de base et définition du projet

Une fois que vous avez identifié votre problème et les parties prenantes concernées, il est temps de commencer à rédiger votre dossier d'entreprise.

La première partie est la section consacrée à la définition du projet, qui fixe les paramètres de la présentation de votre dossier aux parties prenantes. Elle couvre le problème que votre business case propose le business case propose de résoudre le problème et explique pourquoi il est important de le faire. Cette section doit couvrir les points suivants :

Le problème que vous avez identifié et son impact sur les fonctions Business

Comment votre projet ou votre solution peut le résoudre

Les objectifs que votre projet ou initiative veut atteindre

Comment le projet ou l'initiative peut-il être mis en œuvre ?les objectifs du projet s'alignent sur les objets à court terme de l'entreprise

Les critères de réussite de votre projet ou initiative

La manière dont sa réussite permettra à l'entreprise de se rapprocher de ses objectifs stratégiques à long terme

Le meilleur outil pour rédiger cette partie du document est le suivant ClickUp Docs -L'éditeur de texte intégré à ClickUp et la plate-forme de gestion de la documentation.

Grâce aux possibilités de modification en cours de ClickUp Docs, vous et vos parties prenantes pouvez travailler sur le document d'analyse de rentabilisation en temps réel, garantissant ainsi son achevé rapide et précis. Les parties prenantes peuvent également commenter les points à améliorer . Enfin, vous pouvez ajouter une image de couverture pour rendre votre business case plus attrayant ou utiliser les commandes slash pour ajouter rapidement des blocs de texte formaté convaincants.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-24.gif Documents ClickUp /$$img/

Utilisez ClickUp Docs pour un formatage riche et des commandes slash pour travailler plus efficacement

Étape 4 : Analyse coûts-avantages et évaluation financière

Après avoir paramétré le contexte, l'étape suivante est la partie consacrée à l'évaluation financière. Cette section sera examinée attentivement lors de votre présentation et sert à susciter l'intérêt des parties prenantes pour votre entreprise. Pour une précision maximale, consultez un collègue du service financier lors de la rédaction de cette partie du document.

Voici quelques-unes des informations que vous souhaiterez peut-être aborder ici :

Les projets concernant les gains financiers

Les coûts à supporter par le projet

Prévisions des flux de trésorerie

Analyse coûts-avantages et le retour sur investissement (ROI)

Analyse de sensibilité pour expliquer la marge d'erreur de vos nombres

Outre les aspects financiers, cette section aborde également les points suivants l'analyse des risques . Informations sur tous les facteurs de risque potentiels identifiés par l'analyse SWOT, l'analyse Monte Carlo et d'autres méthodes d'analyse des risques stratégies d'identification des risques sont décrites ainsi que leurs stratégies d'atténuation . Il est préférable de discuter des risques du projet avec les parties prenantes identifiées lors de la première étape - elles peuvent souvent partager des idées et des points de vue cachés.

ClickUp fournit un certain nombre d'outils pour vous aider à effectuer chacune de ces analyses. Par exemple, vous pouvez utiliser l'outil Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp pour achever votre analyse coûts-avantages.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/cost-benefit-template.png Modèle d'analyse coûts-avantages ClickUp /$$img/

Réalisez une analyse visuelle des coûts et des bénéfices de votre projet afin d'identifier les activités et les fonctions génératrices de retour sur investissement pour votre entreprise

De la même manière, le bouton Modèle d'analyse SWOT de ClickUp peut vous éviter de noter des lignes de données pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre initiative. Il s'agit d'un modèle visuellement riche qui vous permet d'identifier facilement les activités et les fonctions à fort impact.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-343.png Modèle d'analyse SWOT de ClickUp /$$img/

Réalisez une analyse SWOT exploitable avec le modèle d'analyse SWOT de ClickUp pour prendre des décisions éclairées

Étape 5 : Évaluation des alternatives

Dans cette section, vous devez évaluer les alternatives à la solution que vous proposez dans l'analyse de rentabilité. Mettez en évidence les avantages et les inconvénients de chaque option afin que les parties prenantes puissent avoir un aperçu achevé de toutes les solutions possibles. Veillez à inclure la solution que vous proposez dans la comparaison afin d'expliquer pourquoi elle est meilleure que toutes les autres.

Si vous avez besoin d'aide pour examiner et comparer les alternatives, vous pouvez vous référer à la rubrique Modèle de matrice de comparaison ClickUp . Utilisez-le pour enregistrer toutes les informations relatives à chaque alternative possible dans différents champs, puis comparez-les sur un Tableau Kanban. Sa forme visuelle facilite la prise de décision, tandis que ses champs entièrement personnalisables vous permettent d'enregistrer autant de paramètres de comparaison que vous le souhaitez.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Comparison-Matrix-Template.png Modèle de matrice de comparaison ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de matrice de comparaison et les vues Tableau et Liste de ClickUp pour analyser et comparer les principales alternatives à votre initiative

Étape 6 : Description de la portée du projet et de l'approche de mise en œuvre

Après avoir détaillé tous les aspects financiers de votre projet et l'avoir comparé à d'autres solutions, définissez une portée du projet dans votre business case. Cette section fixe les paramètres du travail en attente et les limites des ressources nécessaires pour l'achever. Les informations cruciales qu'elle contient sont les suivantes

Budget et affectation des ressources: Ressources financières et autres, telles que les membres de l'équipe, l'espace de travail, l'équipement, etc. qui doivent être affectées au projet

Ressources financières et autres, telles que les membres de l'équipe, l'espace de travail, l'équipement, etc. qui doivent être affectées au projet **Les délais : le temps nécessaire pour achever chaque partie du projet

Dépendances et relations : Détails des fonctions actuelles de l'entreprise qui pourraient être affectées par le projet

Détails des fonctions actuelles de l'entreprise qui pourraient être affectées par le projet Produits livrables: Ce que vous avez prévu de livrer à la fin de votre projet

Ce que vous avez prévu de livrer à la fin de votre projet Exclusions: Ce qui ne fait pas partie de votre projet

Une fois que vous avez défini la portée du projet, décrivez les étapes exactes de sa mise en œuvre. La façon la plus simple de le faire est d'utiliser la méthode Modèle d'étendue du travail ClickUp . Il vous permet de consigner chaque aspect de la portée du projet d'une manière bien organisée afin de le partager avec vos parties prenantes et d'obtenir leur avis.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/baf31c30-1000.png Modèle de cahier des charges ClickUp /$$img/

Le modèle ClickUp d'étendue des travaux peut vous aider à définir tous les détails d'un projet

Étape 7 : Rédaction du résumé

Une fois les principales sections de votre business case achevées, vous devez rédiger un résumé pour digérer les détails essentiels de chaque section. Ce résumé doit être concis, idéalement pas plus de deux pages. Il apparaîtra comme le premier élément de votre Business case, fournissant aux fournisseurs prestataires un aperçu rapide du projet que vous proposez.

Si vous avez besoin d'aide pour rédiger votre résumé, faites équipe avec ClickUp Brain clickUp Brain est un réseau neuronal et un assistant de rédaction IA intégré à ClickUp Docs. En quelques secondes, il peut générer un résumé parfait de n'importe quel document d'entreprise préparé jusqu'à présent.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Thread-Summarization.gif ClickUp Brain /$$img/

Exploitez l'IA de ClickUp pour résumer vos réunions et créer des éléments d'action

Une fois que vous avez votre projet de résumé, utilisez la fonction Modèle de résumé ClickUp pour le mettre en forme et l'organiser de manière structurée et présentable.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-483.png Modèle de résumé de ClickUp /$$img/

Créez un résumé convaincant de votre business case avec le modèle de résumé exécutif de ClickUp

Étape 8 : Assembler le tout

Il est maintenant temps de rassembler et de structurer toutes les sections rédigées jusqu'à présent pour finaliser votre analyse de rentabilisation. C'est là qu'intervient le Modèle d'analyse de rentabilisation de ClickUp peut vous sauver la mise.

Le modèle comprend des sections dédiées à l'enregistrement de chaque partie de l'analyse de rentabilité. Toutes les sections sont organisées de manière structurée afin de garantir que lorsque vous présenterez votre dossier, il aura un impact durable sur vos parties prenantes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/61b5c71b-600.png Modèle d'analyse de business case ClickUp /$$img/

Le modèle de Business Case Analysis de ClickUp est conçu pour vous aider à analyser l'impact potentiel d'une décision pour votre entreprise.

Exemples concrets d'analyses de rentabilisation

Maintenant que vous savez comment rédiger une analyse de rentabilisation, voyons quelques exemples concrets de la manière dont les analyses de rentabilisation permettent aux entreprises d'approuver des projets importants et de prendre des décisions stratégiques :

Exemple d'une startup Lean

Une startup lean opérant dans l'espace des soins de santé est confrontée à des problèmes de main-d'œuvre, qui l'empêchent de lancer son produit à temps. Le titre de l'équipe de développement de produits veut embaucher trois ingénieurs supplémentaires pour accélérer le lancement de son produit processus de développement du produit .

Cependant, étant donné qu'il s'agit d'une " lean startup " avec des contraintes budgétaires , le chef d'équipe a besoin de l'approbation des fondateurs de la startup avant de prendre la décision. L'équipe chargée du produit rédige donc un business case pour l'embauche d'employés supplémentaires, et voici les principaux éléments de sa proposition :

Un bref aperçu de la façon dont le manque de personnel retarde le développement du produit et repousse le lancement du produit au-delà du délai prévu

Explication de la manière dont trois nouveaux ingénieurs peuvent apporter une valeur ajoutée à l'entreprisele développement du produit sur les rails

Analyse coût-bénéfice du déménagement

Exploration des risques encourus

Présentation des alternatives et des risques associés

Portée du changement, comme la nature du travail qu'effectueront les nouveaux ingénieurs

Exemple de financement par capital-risque

Une startup fintech financée par du capital-risque décide de lancer une nouvelle ligne de produits de cartes de crédit. Cela permettra à la startup d'embarquer une flopée de nouveaux clients, mais nécessitera également un financement important... investissements financiers importants pour le marketing et de prêt. L'entreprise prépare donc une analyse de rentabilité pour cette nouvelle ligne de produits dans un effort pour obtenir un financement. Voici ce qu'elle détaille dans son entreprise :

La nécessité de cette nouvelle ligne de produits et la manière dont elle complète les autres offres de l'entreprise

L'opportunité de marché avec des projets de revenus et une analyse coûts-bénéfices

Les risques liés au projet, tels que la concurrence, les défauts de paiement en masse et l'examen de la réglementation

Les alternatives disponibles, comme le lancement de cartes de débit prépayées, qui ne seraient probablement pas aussi utiles pour les clients de l'entreprisel'acquisition de clients* L'étendue du projet, comme les membres de l'équipe qui y travaillent, le budget alloué, le calendrier de lancement et l'échéancier

Exemple d'externalisation

A Logiciel SaaS basé dans la Silicon Valley veut réduire les dépenses de service à la clientèle sans compromettre la qualité des services la qualité du service . Les responsable de la productivité de l'un de ses produits phares a l'idée d'externaliser le service clientèle. Il décide donc de préparer une étude de rentabilité avant de proposer la solution à la direction. L'analyse de rentabilité présente les grandes lignes :

Le problème, à savoir une part importante du chiffre d'affaires consacrée aux opérations de service à la clientèle, et la manière dont l'externalisation peut contribuer à le réduire

Les risques associés à l'externalisation du service client et les stratégies d'atténuation de ces risques, comme la mise en place d'un mécanisme d'escalade pour les tickets d'assistance non résolus

Les alternatives et leurs risques, comme l'utilisation deIA chatbots pour automatiser le service à la clientèle, ce qui peut être frustrant pour les clients qui ont besoin d'un accompagnement humain

Analyse coûts-avantages du changement

Portée du changement, comme le nombre d'employés du service d'assistance client qui seront licenciés

Exemple de chaîne d'approvisionnement

Une entreprise de construction en Virginie est confrontée à des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Le fournisseur de ciment avec lequel elle travaille ne parvient pas à répondre à la demande de manière répétée, si bien que le chef de projet décide d'ajouter une certaine redondance en faisant appel à un nouveau fournisseur.

Ce changement peut avoir une grande influence sur le projet, c'est pourquoi le superviseur prépare un business case pour proposer l'initiative à la gestion du projet. Le dossier aborde les points suivants :

Comment le nouveau fournisseur de ciment peut éviter que le projet ne soit retardé

La fiabilité du fournisseur, démontrée par les années de présence dans le secteur, les grandes entreprises pour lesquelles il a fourni du ciment, etc.

Les fournisseurs alternatifs, leur capacité et les informations sur leur fiabilité

L'analyse coûts-avantages du changement, étant donné que les tarifs de ce fournisseur sont légèrement plus élevés que ceux du fournisseur actuel

L'étendue du changement, y compris la quantité de fournitures qui sera livrée par le nouveau fournisseur, pendant combien de temps et à quel prix

Défis potentiels de l'analyse de rentabilité et moyens de les surmonter

Les gestionnaires de projet commettent un certain nombre d'erreurs lors de la rédaction d'une analyse de rentabilité, qui peuvent compromettre l'approbation de l'ensemble du projet ou de l'initiative. Maintenant que nous avons achevé le processus de rédaction d'une analyse de rentabilité convaincante, examinons les pièges les plus courants et étudions les moyens de les éviter.

1. Rédiger seul

Les détails d'une analyse de rentabilisation nécessitent des recherches approfondies et une connaissance des différentes fonctions de l'entreprise. Non gestion de projet peut tout faire seul sans commettre d'erreurs ou de fautes de jugement, alors cherchez de l'aide auprès des différents services de votre entreprise, qu'il s'agisse des finances, du marketing ou des opérations. 💁

Une autre erreur cruciale lors de l'élaboration d'une analyse de rentabilisation consiste à présenter le document aux parties prenantes à l'improviste. Lorsque vous n'impliquez pas les parties prenantes concernées à n'importe quelle étape du processus d'élaboration de votre analyse de rentabilisation, vous augmentez le risque qu'elle soit rejetée. Cela se produit parce que :

Vous neconnaissez pas leurs attentes* Ils n'ont joué aucun rôle dans votre business case, ce qui les rend détachés de votre travail

Pour éviter ce scénario, impliquez les parties prenantes à différentes étapes du processus de rédaction de votre business case et obtenez votre progression régulièrement.

3. Ne pas réviser ou relire

La dernière chose que vous souhaitez lorsque vous présentez votre business case est une faute de frappe ou une déformation des faits. Cela peut laisser une mauvaise impression aux parties prenantes qui vous écoutent. Elles risquent de ne pas vous prendre au sérieux et, en fin de compte, de rejeter votre dossier proposition de projet .

Pour garantir un document à toute épreuve, vous devez toujours.. réviser et relire votre dossier d'entreprise dans son intégralité avant de le soumettre. Accordez une attention particulière aux nombres et aux faits et vérifiez qu'ils sont corrects. Ensuite, poursuivez votre présentation.

Créer une entreprise convaincante avec ClickUp

Une solide analyse de rentabilité est la première étape pour obtenir l'approbation du projet par les parties prenantes. Cependant, sa construction nécessite un forfait minutieux et les bons outils pour rationaliser l'ensemble du processus. Heureusement, ClickUp vous fournit tout ce dont vous avez besoin à chaque étape de l'élaboration de votre business case - des modèles et outils de documentation prêts à l'emploi à l'assistance à la rédaction alimentée par l'IA. S'inscrire à ClickUp et rédigez une analyse de rentabilité qui suscitera l'assistance et la confiance à l'égard de votre projet ou initiative.