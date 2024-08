Optimiser les coûts marketing pour un meilleur retour sur investissement : Le guide ultime du budget marketing [2024]

Toute personne travaillant dans la finance confirmerait que le forfait d'un budget de marketing est à la fois un art et une science. Si vous vous montrez très généreux avec les fonds, vous risquez de bloquer d'autres investissements de croissance. Mais si vous dépensez trop peu, c'est tout votre entonnoir de ventes qui va se dérégler ! 😅

L'étalonnage de vos dépenses de marketing est un élément non négociable de l'alignement de votre objectifs de l'entreprise avec les initiatives marketing globales. Mais plusieurs obstacles vous ralentissent, comme l'absence de prévisions de marché fiables ou le cloisonnement des processus. Selon l'étude les statistiques de MDG Advertising 91 % des entreprises estiment que les données inexactes sont le principal responsable des mauvaises dépenses en matière de marketing.

Le budget marketing moyen constitue près de 10 % du revenu total de l'entreprise et aucune entreprise ne peut se permettre de gaspiller ce type de ressources avec un budget qui risque d'être trop élevé et d'entraîner un mauvais retour sur investissement. Heureusement, nous disposons d'un ensemble de conseils et de paramètres pour vous aider.

Notre guide du budget marketing vous aidera à explorer certains concepts fondamentaux pour concevoir des investissements marketing bien équilibrés et éviter les pièges les plus courants.

**Nous vous proposons également de découvrir comment maîtriser l'allocation d'un budget marketing efficace grâce à ClickUp une solution gratuite de marketing et de gestion de projet.

Qu'est-ce qu'un budget marketing ?

Tout forfait marketing vise à améliorer le retour sur investissement (ROI) de l'entreprise. Il s'agit de voir si la campagne génère suffisamment de revenus pour justifier les coûts de marketing. Un budget marketing est un cadre qui permet de définir avec précision chaque allocation financière liée au marketing dans le cadre de normes prédéfinies, en veillant à ce que l'argent soit dépensé pour des objectifs précis.

Il englobe tous les aspects des dépenses de marketing, en précisant le qui, le quoi, le pourquoi et le comment de chaque dépense prévue, généralement sur un trimestre ou une année fiscale complète

Ce plan stratégique l'allocation des ressources garantit que votre stratégies de marketing s'harmonisent avec les objectifs généraux de l'entreprise - vous canalisez les fonds vers les campagnes susceptibles de produire le meilleur retour sur investissement et vous évitez les investissements marketing qui ne sont pas lucratifs.

Un projet de budget marketing fait généralement l'objet d'un examen minutieux, d'une approbation et d'une affectation, souvent plusieurs mois avant la campagne de marketing cible. Toutefois, il s'agit d'un document dynamique, que vous pouvez toujours modifier en fonction des objets de l'entreprise, le public cible le marché de l'emploi, le paysage concurrentiel et les tendances du marché. ⚡

Conseil professionnel: Il est beaucoup plus facile d'établir un budget pour les dépenses de marketing si vous disposez d'un cadre approprié - c'est-à-dire de modèles de budget de marketing - pour commencer. Pourquoi ne pas explorer les Modèle de budget marketing ClickUp ?

Maximisez votre retour sur investissement avec le modèle de budget marketing ClickUp. Prévoyez les dépenses marketing futures, optimisez les coûts et contrôlez totalement vos processus de budgétisation

Il permet de convertir même les esquisses de budget marketing les plus complexes en budgets visuels faciles à suivre. L'aperçu complet d'une seule page du modèle de budget marketing vous permet d'établir des prévisions et de procéder à des ajustements au fur et à mesure.

Télécharger ce modèle

Pourquoi un budget marketing est-il important et vaut-il la peine d'en établir un ?

De nombreux spécialistes du marketing soutiendraient que la création et la mise à jour d'un budget marketing prennent beaucoup de temps, car il est impossible d'obtenir des estimations précises à 100 %. Cependant, la conception d'un forfait marketing solide offre de nombreux avantages, vous permettant de :

Planifier à l'avance: Allouer des forfaits pour des projets plusieurs mois à l'avance, garantissant ainsi une exécution sans effort

Allouer des forfaits pour des projets plusieurs mois à l'avance, garantissant ainsi une exécution sans effort **d'élargir vos ressources : recruter des freelances et des spécialistes du marketing de niche afin d'améliorer votre espace créatif

d'évaluer le retour sur investissement (ROI) : calculez votre retour sur investissement marketing (MROI) pour prendre des décisions éclairées qui s'alignent sur les objectifs de votre entreprise objectifs de l'entreprise * Démontrer la valeur: Démontrer la valeur des activités de marketing et de l'allocation budgétaire pour tous les projets aux dirigeants de l'entreprise

Démontrer la valeur: Démontrer la valeur des activités de marketing et de l'allocation budgétaire pour tous les projets aux dirigeants de l'entreprise Mesurer la progression: Comparer la progression d'une année sur l'autre,suivre l'efficacité de chaque projetprojet de marketing

Où va un budget de marketing ?

Autrefois, les équipes marketing traditionnelles privilégiaient les prospectus physiques, les bannières et les publicités télévisées pour assurer la réussite de l'entreprise. La situation s'est complètement achevée à l'ère actuelle, grâce à l'importance nettement plus grande accordée au marketing numérique.

D'après une étude réalisée par l'Institut de recherche sur le marketing de l'Union européenne (IRA), le marketing numérique est devenu un élément essentiel de la stratégie de l'entreprise 2023 sondage Deloitte les entreprises consacrent plus de 50 % de leur budget marketing au marketing numérique, dont 19 % aux activités mobiles et 17 % aux publicités sur les médias sociaux.

Sur la base des dernières tendances, voici les centres de coûts d'une campagne marketing standard :

Publicité payante, y compris PPC, bannières et publicités télévisées

Conférences, salons professionnels ou expositions en magasin

Brochures, conception graphique et emballage des produits

Marketing de contenu (blog et messages sur les médias sociaux)

Pigistes, influenceurs et agences pour les tâches de relations publiques (RP)

Sondages, groupes de discussion et études de marché

Logiciels, maintenance de sites web et infrastructure numérique

Cadeaux et matériel de promotion

Dépenses opérationnelles diverses

À quoi ressemble un budget écrit pour des campagnes de marketing ?

La rédaction d'un budget ne se limite donc pas à l'inclusion d'informations financières. Vous devez ajouter des éléments contextuels à vos prévisions afin que toute personne qui les examine puisse se faire une idée achevée de l'initiative.

Un budget marketing bien ficelé comprend généralement :

Objectifs financiers: Un aperçu clair des objectifs financiers liés aux stratégies de marketing

Un aperçu clair des objectifs financiers liés aux stratégies de marketing Stratégie de positionnement : Définit la façon dont la marque se positionne sur le marché

Définit la façon dont la marque se positionne sur le marché Stratégie de marque :* La stratégie globale visant à renforcer l'identité de la marque : Stratégie globale visant à renforcer l'identité de la marque

Stratégie globale visant à renforcer l'identité de la marque Aperçu du produit ou du service: Détails complets sur les produits et services et leurs caractéristiquesvaleur unique qu'ils proposent* **Objectifs budgétaires spécifiques : cibles détaillées par produit, canal de distribution ou service à la clientèle

Détails complets sur les produits et services et leurs caractéristiquesvaleur unique qu'ils proposent* **Objectifs budgétaires spécifiques : cibles détaillées par produit, canal de distribution ou service à la clientèle Forfaits de vente: Stratégies conçues pour stimuler les équipes commerciales en accord avec les efforts de marketing

Stratégies conçues pour stimuler les équipes commerciales en accord avec les efforts de marketing Principales campagnes: Identification et description des principales campagnes de marketing

Identification et description des principales campagnes de marketing **Dates d'examen des cours : échéanciers prévus pour évaluer le statut du budget par rapport aux paramètres fixés

Le Lignes directrices de l'Administration des petites entreprises des États-Unis recommandent d'allouer environ 7 à 8 % de votre revenu brut total au marketing. Toutefois, les budgets marketing basés sur les revenus peuvent être assez unidimensionnels.

Investir 8 % de votre chiffre d'affaires dans le marketing n'est possible que si vos marges bénéficiaires sont raisonnablement importantes. Si cela est facile pour les entreprises bien établies, celles qui atteignent le seuil de rentabilité, ou pire, qui fonctionnent à perte, ne peuvent pas valider ce pourcentage.

Il existe quelques autres approches pour calculer votre budget marketing cible, comme par exemple :

Budget adapté à la concurrence: Vous êtes prêt à dépenser autant que vos concurrents. C'est généralement le principe utilisé pour calculer les dépenses de publicité numérique

Vous êtes prêt à dépenser autant que vos concurrents. C'est généralement le principe utilisé pour calculer les dépenses de publicité numérique Budgétisation à base zéro: Vous ne vous basez pas sur les enregistrements précédents, mais vous commencez un budget à partir de zéro et vous justifiez chaque dépense pour obtenir une approbation. Vous devez :

Identifier vos objectifs marketing actuels Établir un ordre de priorité pour les tactiques de marketing qui nécessitent davantage de ressources Contrôler chaque allocation pour éviter les dépenses excessives

Vous ne vous basez pas sur les enregistrements précédents, mais vous commencez un budget à partir de zéro et vous justifiez chaque dépense pour obtenir une approbation. Vous devez : Budgétisation basée sur l'objectif: Vous construisez un budget basé sur l'objet cible avec peu ou pas de restrictions de coûts

6 étapes pour créer des budgets marketing réussis

Un budget marketing est le fruit d'un effort de collaboration entre les responsables financiers, les équipes marketing et les responsables de programme de votre entreprise. La création d'un budget marketing efficace ne se résume pas à des personnes et à des nombres, il s'agit de tracer une voie de croissance et d'action stratégique.

Voici un récapitulatif rapide des six étapes cruciales de la création de votre budget marketing ClickUp Marketing Suite pour décomposer certaines étapes . 🌟

Étape 1 : Définir votre style de marketing et vos objectifs

La première étape de la création d'un budget marketing consiste à définir les objets qui le justifient. Par exemple, vous pouvez envisager de paramétrer des objectifs axés sur :

Augmenter les équipes commerciales

Accélérer la génération de prospects

Accroître la notoriété de la marque

Le repositionnement de la marque

Cependant, la précision est essentielle. L'imprécision objectifs hebdomadaires comme "augmenter les ventes" manquent de clarté et de direction. Voici un exercice que vous pouvez faire :

Notez les objectifs généraux de votre entreprise Déterminez les objets de marketing à court et à long terme :

Les objectifs à court terme se concentrent sur les améliorations immédiates, comme la réduction des taux de rebond des sites web ou la promotion de la publicité en ligne Les objectifs à long terme comprennent des réalisations plus larges, comme l'optimisation des moteurs de recherche ou une automatisation efficace du marketing Établirdes indicateurs de performance clés (KPI) - ils aideront plus tard à quantifier les éléments spécifiques du budget

Utiliser Objectifs ClickUp pour paramétrer vos objectifs de marketing avec des indicateurs de performance mesurables. Suivez les objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels, en les liant directement à des tâches ou projets spécifiques, ce qui favorise l'amélioration continue de vos activités de marketing.

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Conseil: Si vous avez du mal à définir vos objectifs marketing, suivez les conseils de l'équipe d'experts de ClickUp SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Temporel) est un critère qui permet de fixer des objectifs précis. Ce cadre vous permet de garder vos objectifs réalistes et réalisables.

Étape 2 : Recherche des dépenses de vos concurrents

Une fois que vous connaissez vos objectifs, commencez à rechercher les dépenses marketing de vos concurrents. Pour commencer, posez les deux questions suivantes :

qui est performant dans le secteur ? à quelles stratégies de marketing et à quels budgets font-ils appel ?

Examinez les canaux tels que le marketing de site web, les médias sociaux, le marketing vidéo et les annonces PPC. Étudiez les tactiques de marketing, la fréquence des messages et les modèles de réussite des concurrents. Identifiez les similitudes et les différences avec les vôtres afin d'élaborer votre proposition de vente unique.

Vous avez besoin d'un outil de comparaison rapide ? Utilisez l'outil Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp pour cartographier le statut de tous les leaders et concurrents du secteur. Il affiche une vue interactive, ce qui permet de modifier et de positionner la marque de manière flexible. Vous pouvez évaluer leurs performances budgétaires sur la base d'indicateurs prédéfinis ou identifier leurs forces et leurs faiblesses pour élaborer des stratégies plus intelligentes.

Une fois les nombres en place, vous pouvez immédiatement commencer à documenter votre budget à l'aide des outils suivants ClickUp Documents . Ajoutez des pages imbriquées, personnalisez le style, les tableaux et les modifications en cours en temps réel avec vos collègues du marketing pour concevoir votre projet de budget. 🧮

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Docs Espace collaboratif avec barres latérales /$$img/

Collaborez avec les membres de l'équipe dans ClickUp Docs pour personnaliser les caractères, ajouter des relations entre les tâches ou lier les tâches directement dans le document

Si vous ne voulez pas perdre de temps à rédiger des rapports de recherche, utilisez Le générateur de sondages d'étude de marché IA de ClickUp pour obtenir des documents marketing bien structurés en quelques secondes.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Télécharger ce modèle

Étape 3 : Établir des priorités pour vos dépenses de marketing

Les équipes marketing doivent faire la différence entre les dépenses essentielles et les modules complémentaires inutiles. En organisant votre budget et en établissant une corrélation entre les dépenses et les résultats, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels il faut investir et ceux dans lesquels il faut réduire les dépenses.

Prenez Campagnes de relations publiques par exemple - ici, vous devez vous concentrer sur des outils qui engagent efficacement votre cible, ce qui justifierait le montant que vous dépensez pour acquérir ces outils.

Grâce à l'analyse des données de performance, vous pouvez identifier les canaux de marketing ayant le meilleur retour sur investissement et allouer un budget en fonction de l'impact et des retours potentiels de chaque canal.

L'analyse des données de performance Modèle de matrice des priorités ClickUp simplifie le processus grâce à une matrice 2×2 basée sur l'urgence et l'importance. Vous pouvez utiliser des notes autocollantes codées par couleur pour afficher les initiatives marketing en fonction du retour sur investissement qu'elles génèrent. Par exemple, si votre campagne d'articles de blog génère le retour sur investissement le plus élevé, vous pouvez la libeller comme Haute importance dans le modèle.

Utilisez une matrice de priorités pré-construite pour hiérarchiser les affectations budgétaires avec vos collègues

Télécharger ce modèle

Étape 4 : Paramétrer une réserve d'argent pour les dépenses imprévues

Soyez très précis lorsque vous allouez le budget - gardez des éléments tels que les rendements attendus et le calendrier de financement très transparents. Cependant, même le forfait le plus détaillé ne peut pas toujours garantir vos dépenses réelles. Que se passera-t-il si vous êtes confronté à un manque de fonds en cours de route ?

Mettez de côté une partie de votre budget en tant que fonds de réserve pour faire face à des dépenses imprévues, par exemple pour contrecarrer les manœuvres agressives de vos concurrents ou pour tirer parti d'opportunités soudaines. Cette réserve doit généralement représenter 10 % de votre budget total. Elle sert de filet de sécurité et garantit une certaine souplesse pour répondre à évènements imprévus .

Vous pouvez désormais suivre les affectations de votre budget marketing dans des feuilles de calcul polyvalentes à l'aide de ClickUp Comptabilité . Cette suite de fonctionnalités permet de rationaliser tâches financières , de suivre les dépenses de marketing et de générer des rapports. Vous pouvez catégoriser vos fonds (comme Réserve de trésorerie ou Dépenses publicitaires Google) à l'aide de champs personnalisés et d'Étiquettes pour faciliter le suivi.

Recherche parmi les Étiquettes précédemment créées, création de nouvelles Étiquettes, et ajout de plusieurs Étiquettes directement dans une tâche

Vous pouvez également paramétrer les éléments suivants Automatisations ClickUp pour savoir quand vous avez dépassé votre budget et que vous devez faire des ajustements. Les automatisations dans ClickUp sont sans code et personnalisables.

Bonus: Suivez votre budget marketing en action à l'aide de la fonction Modèle de compte ClickUp et superviser les factures, le statut des fonds, les dossiers de vente, les revenus et les projections de revenus.

Télécharger ce modèle

Étape 5 : Envoyer le budget pour approbation

Après avoir défini les coûts et paramétré les réserves de trésorerie, apportez la touche finale à votre budget marketing et envoyez-le pour approbation. La personne à qui vous l'envoyez dépend de la hiérarchie de votre équipe et de votre réseau d'approbation.

ClickUp dispose de plusieurs fonctionnalités de communication pour vous aider à rester dans la boucle ou à demander des clarifications pendant les flux de travail d'approbation. Les fonctions de communication de la plateforme Affiche de discussion est un outil précieux pour l'échange d'informations clés lors des approbations budgétaires et des mises à jour de projets spéciaux. Si c'est vous qui approuvez, vous pouvez également utiliser la fonction ClickUp Révision pour laisser des commentaires sur des sections du budget.

Rassemblez les communications d'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort

Ne vous contentez pas de mettre en œuvre votre budget et de l'oublier. Il est essentiel de revoir régulièrement votre forfait Business et votre budget pour suivre l'évolution des besoins de l'entreprise.

Utilisez les données analytiques de votre logiciel de marketing pour évaluer le retour sur investissement et adapter votre budget en fonction de l'évolution du marché ou de l'efficacité des campagnes. Mesurez les indicateurs clés de performance pour chaque campagne et chaque canal afin d'optimiser l'allocation du budget.

Une façon intelligente de surveiller votre budget marketing est de paramétrer des diagrammes circulaires et des graphiques liés aux finances dans Tableaux de bord ClickUp . De la priorisation et la dépriorisation au suivi de la progression et à l'évaluation des performances de l'équipe, c'est l'endroit où il faut être si vous voulez avoir une vue d'ensemble de vos projets. 📈

Affichez les détails dans les tableaux ClickUp pour modifier ou mettre à jour les tâches à l'intérieur du diagramme pour des modifications en cours

Tous les mois ou tous les trimestres, examinez les dépenses réelles par rapport aux indicateurs de performance, en ajustant les allocations en temps réel - les changements sont immédiatement reflétés dans votre environnement de travail.

ClickUp facilite également le partage avec votre équipe marketing de votre stratégie d'entreprise mise à jour, de votre calendrier des ventes, de vos lancements de produits et de vos documents sur les clients cibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez leur demander leur avis par le biais d'outils personnalisés Formulaires ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Form-1-1400x970.png Formulaires ClickUp /$$img/

Créez le formulaire de vos rêves et améliorez votre processus d'admission grâce à la fonctionnalité de formulaire personnalisable de ClickUp

Si vous vous retrouvez avec de nouvelles tâches d'optimisation budgétaire, organisez-les dans la rubrique de la plateforme Affichage du Calendrier pour ne pas manquer les échéances.

Organisez les projets, planifiez les échéanciers et visualisez le travail de votre équipe sur un calendrier flexible dans ClickUp

Création d'un budget marketing : Erreurs courantes

Le paramétrage de votre budget marketing implique de nombreux éléments complexes, ce qui laisse beaucoup de place aux erreurs. Les propriétaires de petites entreprises ont souvent du mal à allouer un budget marketing car ils n'ont pas les moyens de faire appel à des professionnels pour les guider.

Gardez un œil sur ces forfaits courants de planification budgétaire.

Se baser sur le budget marketing de l'année précédente

Le marché est en perpétuelle mutation, car les priorités des consommateurs évoluent. Ce qui a travaillé efficacement une année peut perdre de son impact l'année suivante.

Réévaluez soigneusement votre budget marketing pour comprendre comment les avancées technologiques, les changements politiques, les mouvements sociaux émergents et d'autres facteurs ont influencé le comportement des consommateurs. En temps voulu connaissance du client vous aideront à identifier les opportunités de marketing ou à retirer les mauvais investissements avant qu'ils n'entraînent des pertes considérables

Mauvais équilibre entre la publicité traditionnelle et le marketing alternatif

Les entreprises devraient équilibrer leurs investissements entre des stratégies éprouvées et des stratégies émergentes pour rester agiles.

Trouver la stratégie marketing parfaite implique souvent des essais et des erreurs. Il est rare de trouver l'approche idéale du premier coup. Cependant, il ne faut pas tomber dans l'excès de l'expérimentation. Au lieu d'adopter des approches aléatoires et non ciblées, optez pour certaines initiatives de marketing qui ont fait leurs preuves.

vous hésitez encore sur la répartition idéale de votre budget marketing ? La règle des 70-20-10 peut vous aider à établir un cadre équilibré. Voici comment elle fonctionne :

70 % de votre budget est consacré à des stratégies éprouvées qui ont fait la preuve de leur réussite 20 % à l'exploration de nouvelles stratégies Les 10 % restants sont consacrés à des approches expérimentales, ce qui laisse de la place à l'innovation et à la prise de risques

Donner une priorité excessive à l'acquisition de nouveaux clients

Alors que le marketing met souvent l'accent sur l'acquisition de nouveaux clients payants, l'entretien des clients existants présente une valeur considérable.

Les recherches indiquent que l'acquisition d'un nouveau client peut coûter environ cinq fois plus cher que la fidélisation d'un client existant. En outre, études de Frederick Reichheld de Bain & Company montrent qu'une simple augmentation de 5 % du taux de la fidélisation des clients pourrait augmenter considérablement les bénéfices, jusqu'à 95 %.

La fidélisation de votre clientèle existante est non seulement rentable, mais elle favorise également une relation plus forte et plus durable avec vos clients, contribuant ainsi de manière significative à votre réussite à long terme.

S'appuyer sur des données inexactes

Les données analytiques facilitent la prise de décision en connaissance de cause prise de décision vous permettant de prendre des risques calculés, en vous fiant parfois à votre instinct ou à votre intuition. L'utilisation de données inexactes ou peu fiables peut avoir un impact significatif sur votre processus de planification budgétaire.

Toutefois, le fait de disposer d'une grande quantité de données ne garantit pas automatiquement leur qualité. Il est essentiel d'utiliser des stratégies robustes de nettoyage des données pour éliminer les doublons, les inexactitudes et d'autres formulaires de "mauvaises données".

Profitez d'une communication marketing et d'une budgétisation sans faille avec ClickUp

Vous en avez assez des budgets marketing qui s'essoufflent au lieu de s'épanouir ? L'élaboration d'un budget marketing complet peut donner l'impression de jongler avec des feuilles de calcul sous un chapiteau de cirque. 🤹

Mais avec une solution tout-en-un comme ClickUp, le brainstorming, le forfait et l'exécution sont aussi faciles que de la tarte. De plus, son Assistant IA peut aider votre équipe à être plus efficace au fil du temps. S'inscrire gratuitement pour en savoir plus.