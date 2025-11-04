Créer une liste de priorités pour mener à bien vos tâches à faire : un guide étape par étape

Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent venir à bout de leurs listes de choses à faire sans effort, nous laissant tous admiratifs devant leur incroyable productivité ? On dirait qu’elles possèdent le Retourneur de temps d’Hermione Granger pour tout faire, tandis que nous restons là à nous gratter la tête en nous interrogeant sur les secrets de leurs talents pour manipuler le temps.

Voici une petite mise au point : ce n'est pas de la magie, mais simplement une question de stratégie.

Toute personne ultra-productive dispose d'une arme infaillible dans la lutte contre le chaos et la procrastination : une liste de priorités !

Découvrez le pouvoir du chiffre cinq grâce à notre guide complet pour élaborer une liste de priorités efficace. Nous vous présenterons cinq raisons convaincantes, vous guiderons à travers cinq étapes simples et vous dévoilerons cinq méthodes avancées, toutes conçues pour améliorer votre vie personnelle et professionnelle ! 🏋️

Qu'est-ce qu'une liste de priorités et à quoi sert-elle ?

Vous pensez peut-être savoir ce qu’est une liste de priorités : une liste permettant d’organiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence (évidemment !). Mais d’un point de vue humain, il y a bien plus à découvrir.

Prenons l’exemple du livre poignant The Priority List: A Teacher’s Final Quest to Discover Life’s Greatest Lessons. Il s’agit des mémoires captivantes de David Menasche, un professeur d’anglais au lycée atteint d’un cancer du cerveau en phase terminale. Au cours de son courageux périple à travers le pays, il cherche à renouer avec ses anciens élèves, animé par une question profonde : a-t-il fait une différence dans leur vie ?

Le parcours de David montre comment les passions et les motivations de chacun influencent souvent les priorités à toutes les étapes de la vie. Ce que nous voulons dire ici, c'est que si vous hiérarchisez correctement vos tâches, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte pour vous.

Il ne s'agit pas seulement de réduire le stress et d'augmenter la productivité, mais aussi de lutter contre les distractions afin de pouvoir vous consacrer pleinement à vos objectifs principaux. Le principal enseignement à retenir est de dire Oui aux tâches qui vous font avancer et Non à celles qui ne font que vous faire perdre du temps.

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5 raisons de créer une liste de priorités

Face au chaos d'une multitude de tâches, apprendre à établir des priorités n'est pas une option, mais une nécessité absolue. Voyons donc pourquoi c'est si important et comment cela nous permet de tirer le meilleur parti de notre temps malgré des emplois du temps chargés.

1. Organisez vos tâches en fonction du temps dont vous disposez

Avez-vous parfois l'impression d'avoir tant à faire et si peu de temps, mais vous ne savez pas par où commencer ? C'est là que la hiérarchisation des priorités s'avère utile.

En notant ce qui doit être fait et en attribuant un niveau de priorité à chaque tâche, vous vous dites en substance : « Voici les choses importantes, et voici celles qui le sont moins. » Une liste soigneusement établie vous permet de gérer votre temps comme un pro, en vous assurant que vous n’êtes pas simplement « occupé », mais occupé par les choses qui comptent vraiment.

2. Augmentez votre productivité

L'amélioration de la productivité est une autre raison convaincante d'établir une liste de priorités, car elle vous aide à vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui vous font progresser vers vos objectifs. Vous constaterez qu'une liste bien structurée peut optimiser votre journée de travail, vous permettant d'en faire plus en moins de temps.

Voici comment une liste de priorités permet généralement d'augmenter votre productivité :

3. Rationalisez vos objectifs

Si atteindre un objectif, c'est comme gravir le sommet d'une montagne, votre liste de priorités est la carte qui vous mènera au sommet. ⛰️

Cette liste fait également office de plan d'action qui transforme vos aspirations en victoires en alignant vos tâches et processus quotidiens sur vos objectifs généraux. Elle garantit que chaque étape que vous franchissez est ciblée et axée sur la progression dans le cadre de vos objectifs personnels et professionnels.

Astuce bonus : Beaucoup de gens ont du mal à rester concentrés sur un objectif, ce qui nuit à la qualité de leur liste de priorités. Si vous êtes l'un d'entre eux, nous vous recommandons d'utiliser ClickUp Objectifs pour visualiser vos principaux livrables et déterminer ce qui doit être priorisé.

Commencez avec les tableaux de bord ClickUp Décomposez vos objectifs, tâches, points Agile et statuts de projet dans le tableau de bord hautement personnalisable de ClickUp 3.0

4. Suivez la progression de vos objectifs

En mettant régulièrement à jour votre liste et en cochant les éléments achevés, vous en faites un registre en temps réel de vos réalisations. Elle vous permet de voir clairement ce qui est fait, ce qui est en cours et ce qui reste à faire, éliminant ainsi les conjectures et vous permettant de célébrer chaque jalon atteint et d'identifier à l'avance les risques liés à l'achèvement des éléments.

5. Définissez les dépendances entre les tâches

Vous savez comment, parfois, une tâche doit attendre qu'une autre soit terminée ? C'est ce qu'on appelle une dépendance entre tâches. Il s'agit essentiellement d'une chaîne d'évènements interconnectés qu'une liste de priorités permet de visualiser. Lorsque vous comprenez comment les tâches dépendent les unes des autres, vous pouvez choisir judicieusement par quoi commencer. Une liste de priorités est particulièrement cruciale dans un environnement de travail en équipe, où attendre que des tâches dépendantes soient terminées peut entraîner des retards inattendus (et souvent coûteux).

Découvrez comment fonctionnent les dépendances entre les tâches dans ClickUp, pour que vos processus se déroulent sans accroc ni retard inutile !

Définissez un ordre des opérations clair en ajoutant des dépendances de type « blocage » ou « en attente » entre les tâches et permettez à votre équipe de rester sur la bonne voie en sachant sur quoi travailler en priorité

Comment créer une liste de priorités : 5 étapes pratiques

Les objectifs, qu'ils soient grands ou petits, sont les premiers murmures d'un rêve, mais les transformer en réalité demande plus que de simples vœux pieux. Il est temps de prendre la plume, ou mieux encore, de taper sur votre clavier, et de donner une structure à ces aspirations.

Nous aborderons les cinq étapes pour créer une liste de priorités fonctionnelle et illustrerons le processus avec ClickUp, un outil de productivité qui sert de centre de commande virtuel pour gérer les tâches et les priorités.

Avant de commencer, vous voudrez peut-être regarder cette vidéo :

Allons-y : améliorons, simplifions et maîtrisons ces priorités !

Étape 1 : Dressez une liste principale des tâches

Avant de pouvoir établir des priorités, vous devez dresser la liste de TOUTES les tâches que vous devez achever. Vous risquez de vous sentir dépassé au début, mais voici quelques conseils pour rationaliser vos tâches :

Notez tout : des petites tâches aux responsabilités urgentes, videz-vous l'esprit

Ne jugez pas et n'analysez pas : ne tombez pas dans le piège de l'analyse paralysante — laissez simplement le flux de vos pensées s'exprimer librement

Incluez vos tâches personnelles : votre liste de priorités ne doit pas se limiter aux tâches liées au travail si vous souhaitez : votre liste de priorités ne doit pas se limiter aux tâches liées au travail si vous souhaitez trouver un équilibre entre travail et vie privée

Mise à jour : À mesure que du nouveau travail apparaît, ajoutez-le à votre liste principale pour garder une bonne organisation.

Soyez précis : les tâches vagues (comme « allouer des ressources ») sont plus difficiles à mener à bien. En ajoutant autant de détails que possible (comme « planifier l'allocation des ressources pour le département A pour le troisième trimestre »), vous identifiez mieux la tâche et pouvez l'exécuter avec précision

Nous vous recommandons de noter vos tâches sur des plateformes numériques comme ClickUp. Croyez-le ou non, les post-it ou les listes sur des bouts de papier froissés ne feront que semer la confusion à long terme.

Utilisez ClickUp pour créer des listes de priorités avec un code couleur, achever vos tâches et vos projets, et collaborer efficacement avec votre équipe

Créer des listes de tâches, quelle que soit leur ampleur, est un jeu d'enfant avec la suite de gestion des tâches de ClickUp. Elle comprend un ensemble complet de fonctionnalités pour vous aider à :

Définissez vos tâches (ou décomposez-les en sous-tâches spécifiques)

Ajoutez des personnes assignées aux tâches pour établir la responsabilité

Personnalisez les dates d'échéance pour une planification à haute priorité

Automatisez les tâches répétitives de votre liste grâce aux automatisations ClickUp

étape 2) Marquez vos tâches pour les identifier facilement (afin de vous aider à établir vos priorités à l'

Peaufinez et personnalisez votre liste principale grâce à des ClickApps sympas pour des processus tels que l'ajout d'identifiants de tâches personnalisés ou de relations au sein des flux de travail! Si vous créez une liste de priorités pour une grande équipe, utilisez des fonctionnalités collaboratives telles que les commentaires en fil de discussion et les mentions pour demander à vos collègues de contribuer aux types de tâches. 🧑‍🤝‍🧑

Améliorez la clarté de vos projets grâce à des types de tâches personnalisables et optimisez l'organisation de vos efforts de gestion des tâches

Étape 2 : Déterminez les tâches ayant la priorité la plus élevée

Imaginez vos tâches comme les caractères d'une pièce de théâtre, chacun ayant son rôle et son impact sur le déroulement de votre journée. Certains sont des caractères principaux extrêmement importants, tandis que d'autres sont des seconds rôles qui attendent leur entrée en scène. Cette étape consiste à définir cette hiérarchie.

Attribuer des niveaux d'importance aux tâches peut être un jeu d'enfant avec ClickUp Task Priorities. Avec quatre niveaux — Urgent, Élevé, Normal et Faible —, vous disposez d'une flexibilité suffisante pour définir ce que chaque statut de priorité, identifié par un code couleur, signifie pour votre équipe. 🚩

Hiérarchisez vos tâches ClickUp pour mieux distinguer ce qui doit être fait immédiatement et ce qui peut attendre

Pour établir des priorités dans votre environnement de travail, vous pouvez passer d'une vue ClickUp à l'autre afin d'explorer différentes perspectives. Voici trois exemples :

Vue des tâches : ouvrez une tâche, puis cliquez simplement sur l'icône en forme de drapeau située dans le coin supérieur gauche de la fenêtre modale de la tâche pour lui attribuer une priorité. Vue Liste : l'icône de drapeau de priorité se trouve à droite de chaque tâche Vue Tableau : passez la souris sur le coin inférieur gauche d'une carte de tâche pour accéder aux options de priorité

Une fois que vous avez défini les priorités et les dates d'échéance de vos tâches, utilisez l'affichage Calendrier pour superviser votre emploi du temps, filtrer les tâches prioritaires ou les modifier en bloc.

Définissez rapidement la priorité d'une tâche afin d'indiquer ce qui doit être traité en premier

Étape 3 : Déléguez efficacement les tâches à chaque membre de l'équipe

Les managers d'équipe se retrouvent souvent avec des listes de tâches interminables qui mènent au surmenage. Au lieu d'essayer de tout faire seul, pensez à déléguer les tâches en fonction des compétences ou de l'expertise de chaque employé et améliorez ainsi l'efficacité des processus. 🔀

Imaginons que vous ayez un membre de votre équipe, Nick, qui excelle en graphisme. Vous avez maintenant une tâche hautement prioritaire consistant à créer une présentation convaincante pour le lancement d'un nouveau produit, et cela nécessite un certain travail de conception.

Voici comment mieux établir vos priorités en déléguant : au lieu de vous occuper seul de toute la présentation, vous pouvez faire appel à l'expertise de Nick en graphisme. Ainsi, vous vous êtes allégé la tâche et vous vous êtes assuré que le travail est entre de bonnes mains.

Déléguer des tâches à haute priorité dans ClickUp est un jeu d'enfant grâce à la fonctionnalité Rappels. Si vous souhaitez partager la charge de travail, créez une tâche, utilisez l'option Déléguer pour choisir un collègue, par exemple Nick, puis configurez le rappel en indiquant une date d'échéance et en ajoutant une pièce jointe ou un commentaire contenant les instructions relatives à la tâche.

Configurez facilement des rappels grâce à la commande « R » de ClickUp

Étape 4 : Supprimez les tâches inutiles

Oui, vous avez bien lu. Supprimer des tâches de votre liste principale peut être un acte libérateur dans la quête de la productivité. C'est ce que confirme un rapport de 2021 sur les tendances en matière d'apprentissage au travail, qui suggère que les tâches non essentielles peuvent être de véritables sources de stress pour les équipes.

Pour réévaluer les priorités de votre liste de tâches, posez-vous les questions suivantes : Cette tâche est-elle absolument nécessaire ? Si ce n'est pas le cas, supprimez-la sans hésiter. 🗑️

Cette méthode ne vise pas à fuir les responsabilités, mais à faire un tri stratégique. En éliminant les tâches insignifiantes — comme les réunions, les ateliers, etc. —, vous désencombrez votre liste, ce qui vous permet de faire de la place pour les activités qui comptent vraiment.

Vous souhaitez discuter avec votre équipe des tâches à abandonner ? Le modèle de plan d'action SMART de ClickUp permet aux employés de classer les tâches selon les critères Spécifiques, Mesurables, Attainables, Relevantes et Temporelles, ce qui aide à éliminer les tâches à faible valeur ajoutée.

Grâce au modèle de plan d'action pour objectifs SMART, vous vous assurez que vos objectifs sont bien suivis grâce à une vue Liste qui vous permet de tout organiser et de rester sur la bonne voie.

Étape 5 : Vérifiez, suivez et revoyez

Lorsque vous terminez une tâche, cochez-la. Plus il y a de coches, plus vous serez motivé pour venir à bout du reste de votre journée. Par ailleurs, le suivi permet également d'ajuster vos listes de priorités si nécessaire. ✅

Si vous souhaitez identifier vos habitudes de travail afin d'optimiser le déroulement des flux de vos tâches, utilisez la fonctionnalité native de suivi du temps de ClickUp. Imaginons qu'un processus vous prenne systématiquement plus de temps que prévu. Grâce aux données de suivi du temps, vous pouvez détecter à l'avance les délais irréalistes et ajuster votre liste de priorités de manière proactive.

Créez des relevés de temps et suivez le temps suivi dans ClickUp

5 méthodes de hiérarchisation à essayer

Pour améliorer vos compétences en gestion des tâches, découvrons cinq méthodes avancées et astucieuses de hiérarchisation des priorités.

1. Classement par ordre chronologique

Une fois que vous avez dressé une liste exhaustive des tâches à faire, décomposez-la et classez-la par catégorie selon vos besoins. Une stratégie courante consiste à classer les tâches en fonction du temps. Il suffit de regrouper les tâches en fonction du moment où vous prévoyez de les accomplir — que ce soit aujourd’hui, cette semaine, ce mois-ci ou plus tard — pour évaluer les paramètres de priorité. 🗓️

2. La méthode des tâches les plus importantes (MIT)

La méthode des tâches les plus importantes (MIT) change la donne pour reprendre le contrôle lorsque vous êtes submergé par une liste de tâches intimidante. Au lieu de vous débattre avec une liste exhaustive, vous choisissez stratégiquement les deux ou trois tâches les plus cruciales de la journée. 📑

Ces tâches à haute priorité deviennent le centre de votre attention, vous permettant d'écarter les distractions potentielles. Vous garantissez ainsi l'achèvement des tâches et adoptez une approche ultra-ciblée qui peut vous permettre d'accomplir d'autres éléments de votre liste. Utilisez la barre des tâches de ClickUp pour garder vos tâches les plus importantes (MIT) facilement accessibles.

Simplifiez votre journée en ajoutant des tâches à haute priorité à la barre des tâches ClickUp

3. La méthode de la concentration unique

Lorsque les tâches les plus importantes (MIT) vous semblent insurmontables, cette approche va encore plus loin. C'est la simplification ultime : choisissez une seule tâche, la priorité absolue, et laissez tout le reste passer au second plan. 🧘

Imaginez un lundi matin mouvementé avec une liste de tâches qui s'étend à l'infini. Sous le poids de ces nombreuses tâches, vous mettez en œuvre la méthode de la concentration unique. En jetant un coup d'œil à votre liste, vous identifiez un projet crucial — peut-être une présentation client qui requiert toute votre attention.

Pendant toute la matinée, vous vous consacrez exclusivement à peaufiner cette présentation, en faisant abstraction du bruit des autres tâches qui rivalisent pour attirer votre attention. À midi, vous avez réussi à terminer l'ensemble de la présentation.

Résultat ? Cette méthode a transformé ce qui aurait pu être une journée décousue et stressante en une journée qui a atteint sa cible.

📮ClickUp Insight : Environ 35 % des personnes interrogées dans notre sondage considèrent le lundi comme le jour le moins productif de la semaine. Le manque de clarté des priorités en début de semaine pourrait en être une cause. La solution de gestion des tâches de ClickUp élimine ces incertitudes en vous permettant, à vous et à votre équipe, de définir des niveaux de priorité clairs pour toutes les tâches assignées. De plus, vous bénéficiez de ClickUp Brain, un assistant IA puissant qui répond à toutes vos questions. Avec ClickUp, vous savez toujours exactement ce que vous devez faire et quand.

4. La matrice de priorisation d'Eisenhower

Si vous vous retrouvez un jour face au dilemme « par quoi commencer », la matrice d'Eisenhower est votre alliée. Cette technique consiste en une classification simple mais efficace des tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, en les répartissant dans quatre quadrants. 🪟

Triez facilement vos longues listes de tâches grâce au modèle de matrice de priorités d'Eisenhower de ClickUp

Il vous suffit de tracer les axes Urgence et Importance. Placez ensuite les tâches dans les catégories suivantes :

Urgent et important : À faire

Urgent et pas important : planifiez-le

Pas urgent mais important : déléguez cette tâche

Ni urgent ni important : supprimez-le

Bonus : essayez le modèle gratuit de matrice de priorités ClickUp pour créer rapidement un rapport de priorisation sous forme de tableau ! La plateforme propose également des dizaines d'autres modèles de priorisation que vous pouvez découvrir.

5. La méthode « Mangez la grenouille »

Imaginez votre liste de tâches comme un étang rempli de tâches à faire, dans lequel se trouve une grenouille géante et intimidante : la tâche que vous préféreriez éviter. Or, l'astuce Eat That Frog! (Mangez cette grenouille !) de Brian Tracy vous suggère de plonger dedans et de vous attaquer à cette grosse grenouille dès le matin pour prendre de l'élan.

C'est un peu comme dire : « Finissons-en avec les tâches difficiles tant que nous sommes en forme et prêts à nous lancer. » En procédant ainsi, vous ne vous contentez pas de venir à bout d'une tâche difficile, vous créez également l'ambiance idéale pour une journée pleine de réussites. Alors, prenez votre café, respirez profondément, et allons-y, avalons cette grenouille ! 🐸

Devenez un expert en hiérarchisation des priorités avec ClickUp

Votre liste de priorités n'est pas seulement une liste : c'est votre plan d'action pour la réussite. En planifiant votre journée de manière stratégique, vous pouvez éviter la précipitation de dernière minute et les délais non respectés.

Accomplissez vos tâches, et faites-le bien avec ClickUp ! Faites confiance à cet outil tout-en-un de priorisation du travail pour vous aider à classer, déléguer et hiérarchiser sans effort. Inscrivez-vous pour découvrir ses raccourcis gagnants ! 🏆