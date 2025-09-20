Les 20 meilleurs outils et logiciels de cartographie des processus pour améliorer le flux de travail en 2025

Malgré l'importance accordée aujourd'hui à l'agilité et à l'efficacité, la plupart des entreprises fonctionnent encore dans le flou. Le travail est terminé, mais personne ne sait exactement comment se déroule le processus.

Les flux de travail se trouvent dans les e-mails, les chats et les connaissances tacites, et sont compris différemment selon les équipes. Ainsi, lorsque des retards surviennent ou que des problèmes apparaissent, personne ne sait où se situe le véritable problème.

Les outils de cartographie des processus changent la donne.

Ils fournissent une représentation visuelle du flux du travail et des points de rupture.

Nous partageons ici les meilleurs outils de cartographie des processus métier qui améliorent l'efficacité de votre entreprise, identifient les goulots d'étranglement potentiels, standardisent les flux de travail et favorisent l'amélioration continue.

Comment choisir un outil de cartographie des processus ?

Lorsque vous évaluez un logiciel de mapping des processus, vous devez vous assurer que l'outil correspond à la complexité et aux objectifs de votre organisation.

Voici un aperçu des fonctionnalités et capacités avancées à rechercher dans le meilleur logiciel de mapper des processus :

Interface intuitive par glisser-déposer : une interface conviviale par glisser-déposer permet à tous les utilisateurs de votre équipe de créer facilement des mapper de processus, même les utilisateurs non techniciens tels que les gestionnaires de projet.

Prise en charge des notations standard : choisissez des outils qui prennent en charge : choisissez des outils qui prennent en charge les techniques de cartographie des processus largement utilisées, telles que BPMN (Business Process Model Notation) ou les organigrammes détaillés. Cela permet de garantir la clarté et la cohérence, en particulier lorsque vous travaillez avec plusieurs équipes ou que vous faites des présentations aux parties prenantes.

Collaboration en temps réel : si votre équipe ne peut pas travailler simultanément sur la cartographie des processus, vous serez confronté à des problèmes de contrôle des versions. Recherchez un logiciel de cartographie des processus qui permette à tout le monde de faire de la modification en cours, commenter et mettre à jour en direct.

Exportation et partage flexibles : choisissez un logiciel de cartographie des processus métier qui vous permet d'exporter des mapper au format PDF, Word ou image, et idéalement de les partager via un lien ou une intégration cloud.

Simulation et analyse des processus : pour les flux de travail plus complexes, les fonctionnalités de simulation vous permettent de tester le fonctionnement d'un processus, d'identifier les goulots d'étranglement et de résoudre les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Modèles et exemples : des modèles prédéfinis pour l'amélioration des processus courants vous font gagner du temps lors de l'installation.

Intégration avec vos outils existants : vous utilisez probablement un CRM, un ERP, un logiciel de gestion de projet ou des plateformes d'automatisation des processus. Assurez-vous que votre outil de cartographie des flux de travail est compatible avec votre pile technologique, afin que vos cartes de processus détaillées restent connectées au travail réel.

👀 Le saviez-vous ? Les premières cartographies de processus remontent aux années 1920. Frank et Lillian Gilbreth ont créé des diagrammes de processus en 1921 afin de visualiser et d'améliorer les flux de travail industriels.

⭐ Fonctionnalité présentée Le modèle de cartographie des processus ClickUp fournit un cadre détaillé pour visualiser les flux de travail, attribuer les responsabilités et suivre les progrès. Il comprend des vues personnalisables telles que des listes, des tableaux et des diagrammes de Gantt, ce qui facilite la gestion et l'optimisation de vos flux de travail du début à la fin. Obtenez un modèle gratuit Créez et personnalisez instantanément des mapper de processus à l'aide du modèle de cartographie des processus de ClickUp.

Aperçu des meilleurs logiciels de cartographie des processus

Avant de nous plonger dans le vif du sujet, voici un aperçu des meilleurs outils de cartographie des processus pour vous aider à choisir celui qui vous convient le mieux.

Nom de l'outil Fonctionnalités clés Idéal pour Tarifs* ClickUp Tableaux blancs, cartes mentales, documents, automatisations, assistant IA (ClickUp Brain), plus de 15 afficher, collaboration en temps réel Particuliers, petites et grandes entreprises, et sociétés cherchant à visualiser, automatiser et unifier leurs flux de travail. Forfait Free disponible, tarification personnalisée pour les entreprises. Lucidchart Modèles, formes liées à des données, historique des révisions, mise en forme conditionnelle Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises à la recherche d'outils de création de diagrammes intelligents Forfait gratuit disponible, forfaits payants à partir de 9 $/mois. Microsoft Visio Assistance BPMN, plus de 250 000 formes, intégration Microsoft 365, règles de validation Entreprises cherchant à documenter des processus complexes Les forfaits payants commencent à 5 $/mois (cloud). Creately Assistant IA, collaboration en temps réel, conversion des processus en Kanban, intégration GitHub Petites et moyennes entreprises ou grandes entreprises de taille moyenne à la recherche d'un tableau blanc collaboratif Essai gratuit de 14 jours, forfaits payants à partir de 8 $/mois. Miro Diagrammes IA, formes BPMN + VSM, mode Focus, collaboration en temps réel Petites entreprises, moyennes entreprises ou grandes entreprises qui ont besoin d'une cartographie virtuelle des processus Forfait gratuit disponible, forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur/mois. Process Street Logique conditionnelle, checklist des processus, automatisation avec variables, historique des versions Petites et moyennes entreprises de taille créant des flux de travail basés sur des checklist Essai gratuit de 14 jours, tarification personnalisée EdrawMax Formes intelligentes, opérations booléennes, diagrammes inter-pages, bibliothèques partagées Étudiants, particuliers et entreprises de taille moyenne qui créent des diagrammes techniques Essai gratuit de 7 jours, forfaits payants à partir de 35,99 $. Diagrams. net Accès hors ligne, canevas infini, déploiement avec sécurité derrière un pare-feu, mode sombre Particuliers ou entreprises qui préfèrent le mapping des processus hors ligne Forfait gratuit disponible, forfaits payants à partir de 37 $/mois. Bizagi Modeler Validation IA, modélisation multi-chemins, connexion ERP/CRM, outils de simulation Entreprises de taille moyenne ou grandes entreprises concevant des processus métier Forfait gratuit disponible, tarifs personnalisés pour les forfaits payants. Tango Capture automatique étape par étape, captures d'écran contextuelles, modification en cours + analyse Entreprises ou grandes sociétés créant des guides de processus pour leurs équipes Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 2 000 $/utilisateur/an. Slickplan Collaboration en temps réel, intégration Figma, exportation dans plusieurs mises en forme, environnement de travail personnalisé Particuliers, petites entreprises ou entreprises de taille moyenne créant des plans de site et une architecture d'information pour leur site web. Essai gratuit de 14 jours ; forfaits payants à partir de 11,79 $/mois. Qntrl Transitions parallèles, formulaires personnalisés, logique conditionnelle, contrôle d'accès basé sur le rôle Entreprises de taille moyenne et grandes entreprises qui mettent en place des flux de travail traçables Pas de forfait gratuit ; les forfaits payants commencent à 14,37 $ par utilisateur et par mois. FigJam Diagrammes assistés par IA, collaboration en temps réel, mode hors ligne, intégrations avec Slack, Jira, Google Drive Particuliers, petites entreprises et entreprises de taille moyenne à la recherche d'outils de création de diagrammes basés sur l'IA Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois. Camunda Flux de travail BPMN exécutables, intégration DMN, surveillance en temps réel, conception modulaire Entreprises de taille moyenne et entreprises créant des flux de travail BPMN Forfait gratuit disponible ; tarification personnalisée Cardanit Modélisation BPMN/DMN, disposition automatique, suggestions de modélisation intelligentes, visuels personnalisés Particuliers, petites entreprises et moyennes entreprises de taille moyenne qui créent des simulations de processus Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 25 $/mois. MindManager Cartes mentales, diagrammes de Venn, indicateurs de priorité, importation de données Excel Particuliers, enseignants, petites entreprises et moyennes entreprises de taille moyenne créant des cartes mentales compatibles avec les applications Microsoft Office. Essai gratuit disponible, prix à partir de 99 $/an. ClickCharts Plus de 60 modèles, plus de 900 symboles, interface simple, exportation vers plusieurs mises en forme Particuliers, enseignants et étudiants à la recherche d'outils simples pour créer des diagrammes Free Minitab environnement de travail Modèles Six Sigma, simulations Monte Carlo, diagrammes d'affinité, revues Tollgate Les entreprises de taille moyenne et les entreprises qui souhaitent intégrer la création de diagrammes au logiciel Minitab. Tarification personnalisée Notion Disposition par blocs, modèles personnalisés, assistance IA, organigrammes intégrables Particuliers, petites entreprises et moyennes entreprises de taille moyenne qui souhaitent intégrer des organigrammes à des fonctionnalités de base de données. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois. Monday. com Plus de 200 modèles, IA et automatisation, intégrations tierces, vues multiples Disposition par blocs, modèles personnalisés, assistance IA, organigrammes intégrables Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois.

Prêt à rationaliser vos flux de travail ? Voici les meilleurs outils de cartographie des processus d'entreprise pour vous aider à démarrer.

ClickUp (idéal pour visualiser et automatiser les flux de travail d'entreprise)

Créez des diagrammes et des organigrammes de manière collaborative avec ClickUp Tableaux blancs.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet de passer du concept à l'exécution des flux de travail visuels en liant directement le mapper des processus à la gestion des tâches en temps réel.

ClickUp Tableaux blancs vous offre un canevas clair et interactif pour présenter visuellement vos processus. Grâce à la collaboration en temps réel, vous pouvez librement réfléchir, créer des organigrammes ou mapper des flux de travail de haut niveau à l'aide de formes, de lignes, de notes autocollantes et d'une interface tactile pratique.

Cet outil de visualisation des processus mappe tout, des campagnes marketing aux procédures opératoires normalisées internes. Grâce à la génération d'images par IA et à l'intégration avec Chat, Docs et Tasks dans ClickUp, vous n'aurez plus besoin de changer constamment d'écran.

Pour les flux de travail complexes, utilisez ClickUp cartes mentales pour une approche non linéaire et visuelle qui commence par un nœud central représentant le processus principal, tel que « Intégration des clients », à partir duquel les phases principales peuvent se brancher, comme « Capture de prospects », « Qualification » ou « Installation de compte ».

Esquissez vos plans de projet et visualisez les objectifs de votre équipe grâce aux cartes mentales ClickUp.

Quel que soit le nombre de flux de processus que vous documentez, avec ClickUp Docs, vous pouvez créer un référentiel de documentation évolutive directement dans votre environnement de travail ClickUp, en étiquetant les membres de l'équipe et en ajoutant des checklist, des médias, des PDF et même des vidéos.

Les documents peuvent être liés à vos tâches et à vos tableaux blancs afin que les équipes disposent de tout le contexte nécessaire pour comprendre et suivre efficacement les processus.

Créez, effectuez la modification en cours et partagez vos modèles de processus d'entreprise avec ClickUp Docs.

⚡ Astuce rapide : utilisez des modèles de page pour mapper les étapes de processus répétitives telles que les cycles de révision, les approbations ou les escalades. Au lieu de tout reconstruire à chaque fois, insérez des sections prédéfinies qui garantissent la cohérence et l'absence d'erreurs de vos flux.

Pour réduire les frais administratifs, utilisez ClickUp Automatisations pour les processus répétitifs, tels que les suivis par e-mail, les approbations, les mises à jour de statut, les attributions de tâches, etc. Vous pouvez attribuer des tâches de manière dynamique en fonction de variables spécifiques, ce qui garantit que les attributions s'adaptent à mesure que les rôles ou les participants de l'équipe changent.

Les automatisations déclenchent également des notifications en fonction des actions effectuées ou des formulaires envoyés, ce qui permet de maintenir une communication fluide avec les membres de l'équipe, les clients, les fournisseurs et les autres parties prenantes.

Automatisez les tâches répétitives et rationalisez les flux de travail avec ClickUp Automatisations.

💡 Conseil de pro : assurez la fiabilité de vos flux de travail en suivant l'activité d'automatisation en temps réel. Rendez-vous dans Automatisation > Journal d'activité pour surveiller ce qui fonctionne, ce qui a échoué et pourquoi. Utilisez ce journal pour dépanner les flux défaillants et affiner vos règles d'automatisation afin d'obtenir une exécution des processus plus fluide et sans erreur.

Au cœur de tout cela se trouve ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA qui vous permet d'utiliser des commandes en langage naturel pour créer ou modifier automatiquement des tâches. Transformez les étapes cartographiées en tâches réalisables en un clic ; attribuez des propriétaires, fixez des dates d'échéance et suivez la progression, le tout à partir de votre mapper des processus.

Il peut également analyser vos flux de travail afin d'identifier les inefficacités, en suggérant des améliorations ou des étapes suivantes en fonction des modèles observés dans vos tâches et le comportement de votre équipe.

Les modèles de cartographie des processus de ClickUp vous permettent de personnaliser vos cartes de processus en fonction de votre cas d'utilisation. En exemple, le modèle de tableau blanc de cartographie des processus de ClickUp vous permet de représenter visuellement chaque partie de votre flux de travail sur une toile interactive.

Obtenez un modèle gratuit Suivez les objectifs, les activités et les éléments à mener à chaque étape du projet grâce au modèle de tableau blanc Process Mapper de ClickUp.

Le modèle comprend une cartographie des processus organisée en quatre étapes et trois catégories : Objectif, Activités et Mesures à prendre. Les étapes, libellées de 1 à 4, représentent le flux et la progression de chaque activité. Vous pouvez glisser-déposer vos entrées dans la catégorie et l'étape appropriées pour faciliter le suivi et l'organisation.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

La plateforme dispose d'une multitude de fonctionnalités avancées, qui peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Selon une évaluation G2:

Ce que j'apprécie le plus chez ClickUp, c'est sa personnalisation et sa flexibilité. Qu'il s'agisse de créer des flux de travail sur mesure pour différentes équipes (comme le marketing et le développement web), d'utiliser des champs personnalisés pour suivre les détails spécifiques d'un projet ou d'automatiser des tâches répétitives, ClickUp me permet de l'adapter à nos besoins précis. Il permet de tout regrouper au même endroit, ce qui facilite la gestion de projet et la communication entre les équipes. De plus, les intégrations et les automatisations nous font gagner beaucoup de temps, ce qui nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. *

2. Lucidchart (idéal pour créer des organigrammes et des diagrammes d'entreprise professionnels)

via Lucidchart

Lucid est une plateforme de collaboration visuelle permettant aux équipes de concevoir, documenter et exécuter des flux de travail et des systèmes.

Avec Lucid, vous pouvez organiser votre documentation de processus, en en faisant une source unique pour toutes les équipes. Vous pouvez lier les données et les documents afin de garantir que toutes les informations critiques soient accessibles de manière centralisée. Vous pouvez même taguer les membres de l'équipe pour les informer des domaines spécifiques du processus qui nécessitent une attention particulière.

L'un des atouts clés de Lucidchart est son orientation vers la création intelligente de diagrammes. Il intègre l'IA pour automatiser les dispositions, générer des diagrammes à partir de données et faire ressortir des informations, ce qui permet d'accélérer le processus de création et de mettre en évidence des informations précieuses dans les visuels.

La plateforme propose également des modèles pour les flux de processus d'entreprise, les mapper de processus informatiques et les diagrammes à couloirs afin de vous aider à démarrer rapidement la création de vos organigrammes grâce à des dispositions et des symboles conformes aux normes de l'industrie.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Liez les données d'un fichier CSV, Google Sheet ou Excel pour attribuer directement les informations pertinentes aux formes ou aux pages de votre document Lucidchart.

Ajoutez des liens aux formes qui redirigent les utilisateurs vers une autre page Lucidchart, un autre document ou une URL externe pour obtenir plus de contexte ou connaître les étapes suivantes.

Intégration transparente avec des plateformes telles que Confluence, Jira et Microsoft 365.

Joignez des images aux objets pour fournir une documentation visuelle ou des instructions directement dans le diagramme.

Limites de Lucidchart

Lorsque les utilisateurs passent de PowerPoint à Lucid, il leur faut parfois un certain temps pour se familiariser avec l'interface.

Si la version gratuite est idéale pour un usage individuel, les fonctionnalités robustes pour les équipes et les intégrations avancées sont réservées aux abonnements payants, ce qui peut inciter les équipes plus importantes à rechercher des alternatives à Lucidchart

Tarifs Lucidchart

Free

Individuel : 9 $/mois

Équipe : 10 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lucidchart

G2 : 4,5/5 (plus de 6 500 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 2 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lucidchart ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Notre expérience avec Lucidchart a été très enrichissante. Cet outil nous permet de créer facilement toutes sortes de diagrammes et de graphiques qui nous aident à visualiser nos idées et nos plans afin de rationaliser notre travail.

⚡ Archive de modèles : Un modèle d'amélioration des processus (également appelé modèle de performance des processus) est un guide structuré permettant d'analyser et d'améliorer vos processus d'entreprise. Ces modèles vous aident à structurer vos modèles de processus d'entreprise et vos flux de travail.

3. Microsoft Visio (idéal pour la modélisation des processus BPMN au niveau de l'entreprise et la modélisation des processus basée sur la conformité)

via Microsoft Visio

Microsoft Visio est un logiciel de création d'organigrammes permettant de documenter des processus complexes et interfonctionnels.

Choisissez parmi des modèles standard tels que BPMN, des organigrammes interfonctionnels, des cartes de flux de valeur et des diagrammes Six Sigma pour saisir rapidement les flux de travail opérationnels dans un format qui met en forme et répond aux normes de conformité et aux normes d'entreprise.

Cet outil de mapping des flux de travail propose plus de 250 000 formes. Vous pouvez personnaliser les diagrammes et concevoir des processus qui reflètent les nuances du travail de chaque service.

Pour garantir la précision de vos diagrammes et leur conformité aux normes d'entreprise, Visio vous permet d'appliquer des règles de validation intégrées qui signalent les erreurs telles que les logiques BPMN incorrectes avant que vous ne procédiez à un partage avec qui que ce soit.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Ajoutez des annotations manuscrites avec l'éditeur Ink pour rendre la modification en cours des diagrammes plus intuitive.

Générez automatiquement des diagrammes d'organigramme à partir de sources de données telles qu'Excel, Exchange ou Microsoft Entra ID.

Utilisez de puissantes fonctionnalités de bureau pour créer des dessins techniques très détaillés.

Créez des diagrammes accessibles grâce à l'assistance du contraste élevé et de la narration.

Intégrez et partagez des diagrammes en toute transparence dans l'écosystème Microsoft (Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint et SharePoint) afin de maintenir une communication cohérente entre vos outils existants.

Limites de Microsoft Visio

Les fonctionnalités de création de diagrammes sont parfois lentes, en particulier lors de la connexion ou de la modification en cours individuelle de plusieurs formes.

L'interface utilisateur de l'utilisateur peut sembler moins moderne et intuitive par rapport aux nouveaux concurrents de Visio , axés sur le Web.

Tarifs Microsoft Visio

Inclus dans les forfaits commerciaux Microsoft 365

Forfait Visio 1 : 5 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Visio forfait 2 : 15 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement)

Visio Standard : 309,99 $ (achat unique)

Visio Professional : 579,99 $ (achat unique)

Évaluations et avis sur Microsoft Visio

G2 : 4,2/5 (plus de 660 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 3 280 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Visio ?

Une critique de G2 indique que :

Visio est un excellent produit de Microsoft permettant de créer efficacement des organigrammes, des cartes de processus, des diagrammes de flux de travail et des organigrammes. Il fournit un large intervalle de fonctionnalités intégrées pour créer des diagrammes visuels de systèmes et de processus et est utilisé pour la conception de systèmes et l'architecture logicielle.

4. Creately (idéal pour le tableau blanc collaboratif et la planification visuelle de projets)

via Creately

Creately est un outil de visualisation des processus qui permet la collaboration visuelle, la gestion des connaissances et l'exécution de projets. Il permet aux utilisateurs de créer en collaboration des mapper de processus détaillés, des diagrammes, des organigrammes, etc.

Son approche basée sur une toile permet aux utilisateurs de créer des diagrammes, puis de les lier directement à des données, des notes et des flux de travail de gestion des tâches sans jamais quitter l'interface visuelle. Vous pouvez également lier plusieurs cartes de processus pour créer un centre de découverte centralisé, offrant une vue claire des workflows complexes entre les équipes.

Creately IA peut générer des diagrammes à partir de suggestions de texte, servir de partenaire de brainstorming et générer des idées à l'aide de cadres experts.

L'intégration GitHub de la plateforme permet à vos équipes de développement d'aligner visuellement votre base de code avec vos processus mapper et de synchroniser étroitement la planification et l'exécution.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Utilisez les outils de gestion de projet intégrés ou intégrez-les à votre outil de gestion de projet pour faire avancer les choses.

Choisissez parmi plus de 50 types de diagrammes standard et plus de 1 000 formes et connecteurs pour créer des diagrammes professionnels.

Transformez vos diagrammes de processus en tableaux Kanban, échéanciers ou feuilles de route pour une meilleure gestion du flux de travail.

Collaborez grâce à des fonctionnalités telles que les curseurs en temps réel, les commentaires en ligne et la conférence vidéo.

Connectez des ensembles de données à des formes pour créer des tableaux de bord dynamiques basés sur les données.

Limites de Creately

Les utilisateurs signalent des problèmes d'intégration : les dessins existants refusent de se charger lorsqu'ils sont importés dans Jira ou Confluence.

Les performances peuvent parfois être ralenties sur des canevas très volumineux et complexes contenant des milliers d'éléments, en particulier lors d'une session collaborative avec de nombreux utilisateurs.

Tarifs Creately

Personnel : 8 $/mois

Équipe : 8 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 149 $/mois

Entreprise ou sur site : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Creately

G2 : 4,4/5 (plus de 1 330 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 210 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Creately ?

Selon une évaluation G2:

J'adore la facilité avec laquelle on peut créer et collaborer sur des diagrammes avec Creately. La fonctionnalité de collaboration en temps réel est extrêmement utile pour les projets d'équipe, et la vaste bibliothèque de modèles et de formes permet de gagner beaucoup de temps. *

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de création de diagrammes (gratuit et payants)

5. Miro (idéal pour la visualisation des processus et le brainstorming)

via Miro

Le logiciel de cartographie des processus de Miro vous permet de mapper les informations critiques pour votre entreprise, depuis le brainstorming jusqu'à la création de cartes de processus, et de tout organiser à l'aide d'espaces personnalisables.

Grâce à la génération de diagrammes alimentée par l'IA, vous pouvez saisir une simple invite, instructions telles que « flux de travail d'intégration des employés » ou « processus d'approvisionnement à paiement », et Miro crée un organigramme structuré.

Miro vous donne également accès à des packs de formes prêts pour l'entreprise, notamment BPMN pour la modélisation formelle des processus, Swimlanes pour le mapping des responsabilités et Value Stream Mapping pour l'amélioration des processus lean.

Vous pouvez également ajouter des calques à vos diagrammes pour passer d'une vue d'ensemble à un aperçu détaillé des étapes du processus.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Utilisez la fonction d'alignement sur la grille et le dimensionnement automatique des objets de Miro pour assurer une maintenance d'une disposition structurée et parfaitement alignée.

Impliquez les équipes dans des ateliers et des réunions grâce à des fonctionnalités interactives telles que le vote et les chronomètres.

Activez le mode Focus pour vous immerger dans un environnement simplifié et gratuit, propice au travail de création de diagrammes et de conception détaillée.

Importez des fichiers .vsdx depuis Lucidchart, Microsoft Visio et Draw.io pour les examiner et collaborer avec votre équipe dans un espace de travail unique et accessible.

Collaborez facilement à l'aide de commentaires, de réactions, de @mentions et du suivi du curseur.

Limites de Miro

Pour les débutants, les nombreuses fonctions de Miro peuvent être intimidantes et nécessiter une période d'apprentissage.

Les performances peuvent être ralenties sur les tableaux qui sont fortement populetés d'images, de diagrammes et d'autres éléments.

Tarifs Miro

Free

Starter : 10 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 20 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Le module complémentaire Miro Prototyping est disponible au prix de 25 $/mois pour une équipe.

Évaluation et avis sur Miro

G2 : 4,7/5 (plus de 8 100 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 640 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Miro ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il est extrêmement utile pour visualiser les flux avec nos chefs de produit et nos ingénieurs : il rend les idées complexes beaucoup plus claires ! Si vous recherchez un outil fiable pour donner vie aux idées de votre équipe, vous ne pouvez pas vous tromper avec Miro. *

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Miro

👀 Le saviez-vous ? Il existe cinq techniques avancées de cartographie des processus d'entreprise. Elles comprennent : Diagrammes de flux de travail

Diagrammes de flux de données

Modèle et annotation des processus d'entreprise (BPMN)

Diagrammes UML (Unified Model Language)

Diagrammes SIPOC (fournisseurs, intrants, processus, extrants et clients)

6. Process Street (idéal pour les flux de travail basés sur des checklist et l'automatisation des tâches répétitives)

via Process Street

Process Street est un outil d'automatisation des flux de travail basé sur l'IA qui permet d'optimiser vos opérations et d'automatiser les processus récurrents.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de création d'organigrammes traditionnel, Process Street permet une branche dynamique à l'aide d'une logique conditionnelle. Vous pouvez afficher ou masquer des tâches en fonction des réponses à des formulaires, des rôles ou d'autres déclencheurs. Cela vous permet de créer des flux de travail flexibles similaires aux points de décision dans les cartes visuelles.

Chaque flux de travail mapper dans Process Street devient une checklist en direct avec automatisation et collaboration d'équipe. Attribuez des tâches, collectez des données via des champs de formulaire et déclencherez des actions telles que l'envoi de messages Slack ou la création de tickets dans d'autres outils.

Les meilleures fonctionnalités de Process Street

Transformez les mapper en modèles réutilisables et créez une nouvelle checklist pour chaque instance du flux de travail.

Automatisez les tâches en intégrant plus de 1 000 applications via des webhooks et des intégrations.

Fournisseur, prestataire, quelques instructions à Process AI ou téléchargez des documents, et obtenez des flux de travail personnalisés.

Introduisez la prise de décision automatisée et les chemins de flux de travail adaptatifs avec la logique conditionnelle.

Suivez l'activité et la progression en temps réel grâce à un tableau de bord complet.

Organisez et partagez vos connaissances avec les membres de votre équipe à l'aide de Pages.

Limites de Process Street

Les options de mise en forme limitées dans les tâches peuvent rendre difficile d'avoir des informations personnalisées et organisées pour différents flux de travail.

Il est principalement axé sur les processus linéaires basés sur des checklist et n'est pas conçu pour créer des diagrammes visuels complexes tels que des organigrammes ou des cartes mentales.

Tarifs de Process Street

Essai gratuit de 14 jours

Startup : tarification personnalisée

Avantage : tarification personnalisée

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Process Street

G2 : 4,6/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 630 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Process Street ?

Selon une évaluation de G2:

Process Street est essentiel pour nous permettre d'offrir une valeur constante. Il nous permet de standardiser, de mettre à l'échelle et de suivre des flux de travail complexes. Nous l'utilisons quotidiennement pour tout, de la conformité aux normes de santé à l'automatisation des ressources humaines.

7. EdrawMax (idéal pour les diagrammes techniques et la personnalisation détaillée des flux de travail)

via EdrawMax

Le logiciel de visualisation des processus EdrawMax de Wondershare propose plus de 210 types de diagrammes, des organigrammes aux schémas de circuits, pour répondre à vos besoins visuels.

Avec ce générateur de diagrammes, vous pouvez créer un environnement de travail en ligne pour mapper des flux de travail complexes. L'interface similaire à celle de Microsoft et les fonctionnalités de glisser-déposer facilitent la prise en main. Choisissez parmi plus de 2 000 modèles intégrés et 26 000 symboles pour chaque étape de votre flux de travail.

Pour les utilisateurs avancés, la fonctionnalité de précision de recherche récupère instantanément les informations pertinentes à partir de son référentiel lorsque vous créez des diagrammes.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Générez ou analysez vos diagrammes, y compris les organigrammes, les cartes mentales, les diagrammes d'organigramme et bien plus encore, à l'aide d' EdrawMax IA .

Collaborez avec votre équipe en temps réel sur sa plateforme cloud.

Concevez des visuels professionnels pour vos présentations, rapports (rapports) et réseaux sociaux grâce à des outils d'infographie et de conception.

Assistance des diagrammes multipages avec des connecteurs inter-pages pour organiser les flux de travail complexes.

Créez une bibliothèque de symboles partagée pour une réutilisation à l'échelle de l'équipe et une standardisation visuelle.

Limits d'EdrawMax

L'interface utilisateur, bien que riche en fonctionnalités, peut sembler légèrement dépassée et moins rationalisée par rapport à certains concurrents modernes axés sur le Web.

Il ne permet pas aux utilisateurs de faire la modification en cours des organigrammes sur leurs appareils mobiles.

Tarifs EdrawMax

Abonnement annuel individuel : 59,99 $

Licence individuelle perpétuelle : 119,99 $

Forfait individuel à durée illimitée : 129,99 $

Équipes : 9,92 $ par utilisateur et par mois, facturé annuellement

Entreprise : tarification personnalisée

Étudiant Forfait de six mois : 62 $

Étudiant Forfait d'un an : 85 $

Étudiant Forfait de deux ans : 139 $

Enseignants : tarifs personnalisés

Évaluation et avis sur EdrawMax

G2 : 4,5/5 (plus de 130 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'EdrawMax ?

Un avis publié sur Capterra indique :

EdrawMax est idéal pour créer des organigrammes, des diagrammes de réseau, des dessins, des organigrammes organisationnels, des diagrammes kanban, des présentations numériques, des modèles de conception, des diagrammes de base de données, des diagrammes de conception web, des diagrammes d'ingénierie électrique, des diagrammes techniques, des diagrammes de Gantt, et bien plus encore.

📚 À lire également : Qu'est-ce que la gestion des flux de travail ?

8. Diagrams.net (idéal pour une cartographie des processus sécurisée et hors ligne)

Diagrams.net (ou draw.io) est une pile technologique permettant de créer des applications de création de diagrammes. Il s'agit également du logiciel de création de diagrammes pour utilisateurs finaux basé sur navigateur le plus utilisé au monde.

Cet outil open source vous permet de commencer par des croquis informels dessinés à la main pour le brainstorming, puis de passer en douceur à des diagrammes formels et standardisés. Vous pouvez également générer des diagrammes à partir de descriptions de texte à l'aide de modèles intelligents personnalisables.

Son approche simple et sans fioritures de la création de diagrammes et l'accent mis sur la confidentialité des utilisateurs, combinés à ses puissantes intégrations (en particulier avec Confluence et Jira), en font un outil largement adopté.

Vous pouvez déployer l'outil entièrement derrière votre pare-feu, ce qui vous garantit un contrôle total sur la sécurité de vos données et la conformité avec les politiques de gouvernance de votre organisation.

Diagrams.net : les meilleures fonctionnalités

Créez une grande variété de diagrammes techniques et d'entreprise, entièrement et gratuitement achevé.

Glissez-déposez des fichiers pour importer et effectuer la modification en cours sur des diagrammes à partir de différents modes de mise en forme.

Personnalisez l'interface et les bibliothèques de formes en fonction de vos besoins spécifiques.

Utilisez le mode sombre avec des couleurs personnalisables pour afficher de manière confortable.

Tirez parti d'une toile infinie avec des règles, des grilles et des guides pour créer des diagrammes plus rapidement et avec plus de précision.

Contrôlez vos données en enregistrant les fichiers directement sur votre appareil local ou votre stockage cloud personnel.

Limite de Diagrams.net

Les fonctionnalités d'auto-disposition et d'alignement ne fonctionnent pas toujours correctement, en particulier dans les diagrammes complexes.

Il manque des fonctionnalités de collaboration multi-utilisateurs en temps réel.

L'interface utilisateur peut sembler moins soignée et intuitive que les alternatives plus modernes et financées par des fonds commerciaux.

Diagrams. net pricing

Essai gratuit

Norm cloud : Gratuit

Cloud Advanced : 37 $/mois

Data Center : à partir de 6 250 $ par an

Diagrams.net : notes et évaluations

G2 : 4,4/5 (plus de 410 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 760 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Diagrams.net ?

Selon une évaluation de G2:

J'ai utilisé Draw.io pour créer un diagramme EER avec un autre collègue. Nous avons collaboré tous les deux sur ce projet et Draw.io a mis à jour le diagramme en temps réel, ce qui a vraiment retenu mon attention et m'a été très utile. *

9. Bizagi Modeler (idéal pour simuler et analyser les performances des processus d'entreprise)

via Bizagi Modeler

Bizagi Modeler est un outil de mapping d'entreprise permettant de créer et de documenter des processus d'entreprise à l'aide de la norme industrielle BPMN (Business Process Model and Notation).

La plateforme est conçue pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des processus, de la cartographie et la documentation initiales à l'analyse, la simulation et la préparation à l'automatisation.

Dans Bizagi Modeler, vous pouvez capturer plusieurs variantes de processus dans un seul modèle, y compris les exceptions, les flux conditionnels et les chemins alternatifs. Vous pouvez attribuer des propriétaires de tâches et des rôles directement dans la mapper des processus et les lier aux données de votre organisation. Cela garantit des simulations précises et des affichages personnalisés par rôle.

La validation /IA va au-delà de la simple vérification des erreurs. Elle identifie les problèmes, propose des suggestions d'amélioration et met en évidence les risques potentiels afin de vous aider à créer des modèles de processus plus fiables.

Les meilleures fonctionnalités de Bizagi Modeler

Concevez des diagrammes de processus d'entreprise qui respectent strictement les normes BPMN 2.0.

Simulez des modèles pour analyser les performances, optimiser les ressources et identifier les goulots d'étranglement avant le déploiement.

Exportez vos diagrammes au format PDF, Word, Excel, image ou BPMN XML pour une intégration transparente.

Connectez les cartes aux systèmes ERP et CRM pour une visibilité complète des processus et une préparation à l'automatisation.

Collaborez avec les membres de votre équipe en publiant des modèles dans un référentiel cloud centralisé.

Limites de Bizagi Modeler

Cet outil peine à gérer les flux de travail complexes, consomme beaucoup de ressources et manque d'intégrations avec d'autres programmes.

Le logiciel est fortement axé sur le BPMN et n'est pas un outil polyvalent permettant de créer d'autres types de diagrammes, tels que des cartes mentales, des organigrammes ou des infographies.

Tarifs de Bizagi Modeler

Individuel : Gratuit

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Bizagi Modeler

G2 : 4,6/5 (plus de 230 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Bizagi Modeler ?

Un avis G2 dit :

Bizagi est une excellente solution BPM, offrant un niveau de personnalisation grâce au code JS et aux plugins. La flexibilité est l'une de ses fonctionnalités les plus importantes. Elle dispose de composants pré-intégrés pour la connexion à d'autres systèmes, ce qui simplifie la mise en œuvre. Elle permet l'utilisation de formulaires et de règles réutilisables, ce qui facilite le développement.

📚 À lire également : Comment créer et optimiser des mapper IA

10. Tango (idéal pour générer automatiquement des procédures opératoires normalisées visuelles et des guides de flux de travail étape par étape)

via Tango

Tango IA facilite la cartographie des processus en capturant automatiquement votre flux de travail au fur et à mesure. Au lieu de créer manuellement des cartes de processus, vous n'avez qu'à effectuer une tâche pendant que Tango enregistre chaque étape, prend des captures d'écran et génère des instructions écrites claires.

Grâce à des fonctionnalités telles que la capture automatique des étapes, les captures d'écran contextuelles et les outils de modification en cours intuitifs, Tango transforme vos flux de travail en une documentation soignée. Vous pouvez affiner votre guide en réorganisant les étapes, en ajoutant des notes ou en masquant les informations sensibles.

Le résultat final est un guide pratique partageable qui peut être intégré dans des bases de connaissances, partagé via un lien ou copié dans d'autres documents.

Les meilleures fonctionnalités de Tango

Cliquez sur votre processus et Tango crée des guides pratiques avec des captures d'écran et des annotations personnalisables.

Guidez les utilisateurs vers les étapes suivantes pour achever le processus grâce à des boîtes d'action interactives et des superpositions.

Analysez l'adoption en identifiant les utilisateurs du logiciel et les points qui leur posent problème afin d'optimiser les processus.

Protégez les données sensibles grâce à des fonctionnalités intelligentes de floutage et de caviardage.

Enregistrez vos flux de travail où que vous soyez en un seul clic grâce à l'extension de Tango pour le navigateur.

Limites de Tango

Il est conçu pour documenter des processus numériques linéaires basés sur des écrans et ne convient pas à la visualisation de flux de travail conceptuels de haut niveau ou de processus comportant une logique de branche et des points de décision complexes.

Lorsque vous copiez des images à partir de guides, le logiciel extrait l'image complète au lieu de la version recadrée.

Tarifs Tango

À partir de 2 000 $ par utilisateur/an (minimum requis, réduction à l'échelle)

Évaluation et avis sur Tango

G2 : 4,8/5 (plus de 330 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tango ?

Un avis publié sur G2 indique :

Depuis que j'ai commencé à utiliser Tango, tout a changé. Je suis désormais capable de créer de manière efficace et efficiente des guides de processus étape par étape qui sont clairs, cohérents et faciles à suivre.

📮 ClickUp Insight : Seuls 12 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent les fonctionnalités d'IA intégrées aux suites de productivité. Ce faible taux d'adoption suggère que les implémentations actuelles manquent peut-être d'une intégration contextuelle transparente qui inciterait les utilisateurs à abandonner leurs plateformes de discussion autonomes préférées. Par exemple, l'IA peut-elle exécuter un flux de travail d'automatisation à partir d'un texte simple de l'utilisateur ? ClickUp Brain le peut ! L'IA est profondément intégrée à tous les aspects de ClickUp, notamment le résumé des fils de discussion, la rédaction ou la mise au point de textes, l'extraction d'informations à partir de l'espace de travail, la génération d'images, et bien plus encore ! ✨ Rejoignez les 40 % de clients ClickUp qui ont remplacé plus de 3 applications par notre application tout-en-un pour le travail !

11. Slickplan (idéal pour visualiser l'architecture d'un site web et créer des plans de site pour les équipes UX et de contenu)

via Slickplan

Slickplan est un outil de planification en ligne conçu pour aider les concepteurs UX, les développeurs et les stratèges de contenu à structurer, visualiser et communiquer l'architecture complexe d'un site web. Ses modèles vous aident à démarrer vos projets et à promouvoir la cohérence entre les équipes.

Le cœur de la plateforme est son générateur de plan de site, qui fournit une interface intuitive de type glisser-déposer pour créer des plans de site visuels, permettant de voir clairement comment les pages et les sections sont reliées entre elles.

Les utilisateurs peuvent créer des forfaits de contenu, élaborer des diagrammes de flux d'utilisateurs et concevoir des entonnoirs visuels, le tout dans le même environnement.

Pour plus de clarté dans la planification, attribuez des types de page tels que « Formulaire », « Boîte de dialogue » ou « Externe » afin de définir l'objectif et la fonction de chaque élément de votre diagramme. Vous pouvez exporter les diagrammes finalisés aux formats PDF, PNG, CSV ou DOCX et les partager avec les parties prenantes internes ou les inclure dans des flux de travail de documentation plus importants.

Les meilleures fonctionnalités de Slickplan

Intégrez des images et des maquettes de conception provenant de Figma ou de fichiers locaux dans vos diagrammes.

Générez des plans de site et optimisez la structure de votre site grâce à l' assistant IA intégré .

Personnalisez votre environnement de travail avec le logo et la couleur de votre entreprise.

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe grâce à la modification en cours multi-utilisateurs, au discuter en direct et aux commentaires par épingles.

Intégrez-le à des systèmes de gestion de contenu et des outils de conception populaires.

Limites de Slickplan

Il s'agit d'un outil hautement spécialisé pour la planification de sites web qui n'est pas utile pour la cartographie générale des processus d'entreprise, les organigrammes ou d'autres types de diagrammes.

Certains utilisateurs ont noté que les fonctionnalités de création de diagrammes et d'organigrammes sont plus basiques que celles offertes par les applications dédiées à la création de diagrammes.

Tarifs Slickplan

Essai gratuit de 14 jours

Basique : 11,99 $/mois

Pro : 34,99 $/mois

Équipe : 69,99 $/mois

Agence : 114,99 $/mois

Évaluation et avis sur Slickplan

G2 : pas assez d'avis

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Slickplan ?

Un avis publié sur Capterra indique :

Ce logiciel est incroyablement facile à utiliser, ce qui le rend convivial pour le client lorsque vous essayez de le convaincre de s'impliquer activement et de modifier les plans de site pour les projets. Plusieurs niveaux peuvent être ajoutés à un plan de site dans une vue condensée. L'élément de collaboration est excellent et les différentes versions sont très pratiques. *

12. Qntrl (idéal pour créer des flux de travail structurés avec des transitions parallèles)

via Qntrl

La plateforme d'automatisation BPM avancée Qntrl intègre les processus et améliore la visibilité et le suivi entre les services.

Plutôt que de se concentrer sur la visualisation initiale d'un flux de travail, Qntrl est conçu pour l'exécution, transformant ces mapper de processus en flux de travail en temps réel et traçables. Il améliore également la cartographie des processus en vous permettant de créer des formulaires personnalisés qui recueillent les données nécessaires à chaque étape de votre flux de travail.

Il est particulièrement utile pour gérer les processus qui impliquent plusieurs étapes, des validations et une collaboration entre différents services, tels que la gestion des demandes, le suivi des bugs ou les pipelines de recrutement des candidats.

En permettant des transitions parallèles, Qntrl vous aide à représenter les tâches qui se déroulent simultanément et vous offre une image plus claire des flux de travail complexes. De plus, les champs de relation lient les tâches et les flux de travail connexes au sein de votre mapper, vous offrant ainsi un flux de processus connecté.

Les meilleures fonctionnalités de Qntrl

Orchestrez vos processus d'entreprise grâce à des formulaires personnalisables et des étapes de flux de travail.

Suivez l'avancement des processus à l'aide de tableaux de bord et de rapports afin d'identifier les goulots d'étranglement.

Gérez qui peut afficher ou effectuer la modification en cours des mapper de processus et des flux de travail

Appliquez une logique conditionnelle pour automatiser les flux de travail et acheminer les tâches en fonction de critères prédéfinis.

Intégrez-le à d'autres applications d'entreprise pour créer un système opérationnel connecté.

Limite de Qntrl

Il ne s'agit pas d'un outil de création de diagrammes dédié, il ne dispose donc pas de fonctionnalités de cartographie visuelle gratuite.

Les utilisateurs ont noté que la mise en place de flux de travail plus complexes et à plusieurs niveaux peut nécessiter un apprentissage important.

Tarifs Qntrl

Standard : 14,37 $ par utilisateur/mois

entreprise : 28,74 $ par utilisateur/mois

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Qntrl

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Qntrl ?

Selon une évaluation de G2:

Nous pouvons créer des scripts personnalisés basés sur javascript. Il existe plusieurs options, telles que l'attribution à une personne spécifique, l'attribution à un rôle ou à une équipe, ou l'automatisation à l'aide de fonctions personnalisées.

💡Conseil de pro : Vous débutez dans la création de process mapper ? Cette vidéo vous explique tout, avec des exemples. 👇

13. FigJam (idéal pour la création collaborative en temps réel d'organigrammes, le brainstorming et la conceptualisation)

via FigJam

FigJam, un logiciel de tableau blanc collaboratif de Figma, propose des éléments de diagramme prêts à l'emploi tels que des décisions, des processus et des terminaux pour créer des mapper de processus.

Au-delà de la création de diagrammes, FigJam offre un ensemble complet d'outils collaboratifs tels que des notes autocollantes, des tampons, des chronomètres, des votes et des widgets. Il permet d'organiser des sessions de brainstorming en direct et des rétrospectives parallèlement à vos flux de processus.

Les capacités d'IA de FigJam améliorent encore la productivité en générant automatiquement des structures de flux, en résumant les notes autocollantes et en regroupant les étapes connexes. Cet outil de process mapping aide votre équipe à progresser efficacement dans une planification complexe ou désorganisée.

Les meilleures fonctionnalités de FigJam

Naviguez et organisez sans effort des diagrammes complexes et volumineux à l'aide d'un canevas expansif avec zoom et panoramique fluides pour afficher des vues détaillées.

Générez des modèles et résumez automatiquement vos idées à l'aide de FigJam IA .

Travaillez hors ligne en toute transparence, vos modifications seront automatiquement synchronisées dès que vous vous reconnecterez à Internet.

Intégrez des outils populaires tels que Slack, Jira et Google Drive pour rationaliser les flux de travail et améliorer la communication au sein de l'équipe.

Limites de FigJam

Bien qu'il soit utile pour le brainstorming et la création de diagrammes à faible fidélité, il manque de fonctionnalités spécialisées pour créer des diagrammes complexes, liés à des données ou techniques.

La plateforme ne permet pas aux utilisateurs d'ajouter des formes, des motifs ou des dégradés personnalisés.

Tarifs FigJam

Starter : Gratuit

Professionnel : de 5 $/mois (place collaborative) à 20 $/mois (place complète)

Organisation : de 5 $/mois (place collaborative) à 55 $/mois (place complète), facturé annuellement

Entreprise : de 5 $/mois (place collaborative) à 90 $/mois (place complète), facturé annuellement

Évaluation et avis sur FigJam

G2 : 4,5/5 (plus de 440 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 30 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de FigJam ?

Un avis publié sur G2 indique :

Je l'ai utilisé régulièrement pour organiser des ateliers interactifs vraiment passionnants, auxquels les participants ont assisté à distance. Ils m'ont dit que c'était un logiciel très agréable à utiliser.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de FigJam

14. Camunda (idéal pour créer et exécuter des flux de travail BPMN)

via Camunda

Camunda est une plateforme d'automatisation et d'orchestration des processus conçue pour les développeurs et les acteurs de l'entreprise.

Si vous recherchez un outil de cartographie des processus qui va au-delà du simple dessin de diagrammes, Camunda est un choix pratique. Il offre l'assistance complète de la norme BPMN 2.0, ce qui signifie que les cartes de processus que vous créez ne sont pas seulement visuelles, elles sont également entièrement exécutables.

Vous pouvez concevoir un flux de travail, le déployer et l'exécuter sans avoir à traduire manuellement le modèle en code. Cela comble le fossé entre la conception des processus et leur mise en œuvre effective.

Camunda vous offre également une visibilité en temps réel sur vos flux de travail. Au fur et à mesure que les processus s'exécutent, vous pouvez voir quelles étapes sont actives, achevées ou ont échoué grâce à des superpositions codées par couleur sur vos diagrammes BPMN.

Les meilleures fonctionnalités de Camunda

Modélisez, déployez et gérez plusieurs agents IA pour garantir l'efficacité et la conformité des processus.

Intégrez des tableaux de décision et une logique dans vos mapper de processus à l'aide du DMN pour gérer des règles d'entreprise complexes.

Rejouez les données historiques sous forme de jetons sur les diagrammes BPMN avec Camunda Optimize .

Créez des flux de travail modulaires et réutilisables avec des activités d'appel et des sous-processus pour des mapper de processus plus claires.

Choisissez entre un modèle de déploiement autogéré et le modèle SaaS habituel.

Collaborez entre les équipes d'entreprise et informatiques à l'aide d'un langage visuel commun.

Limites de Camunda

L'interface peut être complexe pour les nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui découvrent le BPMN.

Il s'agit d'un outil destiné aux développeurs qui nécessite une expertise technique pour être mis en œuvre et géré.

La plateforme est conçue pour l'exécution et l'automatisation des processus, et ne convient pas à la simple création de diagrammes ou au brainstorming.

Tarifs Camunda

Free

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Camunda

G2 : 4,5/5 (plus de 260 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Camunda ?

Selon une évaluation de G2:

Camunda est un fournisseur de plateforme puissante et flexible pour modéliser et automatiser les processus d'entreprise à l'aide du langage BPMN. Ce que je trouve le plus utile, c'est la facilité d'intégration avec les systèmes existants et la possibilité de visualiser clairement des flux de travail complexes.

15. Cardanit (idéal pour la modélisation BPMN et DMN avec des diagrammes à disposition automatique)

via Cardanit

Cardanit est un outil de cartographie des processus basé sur le cloud qui combine BPMN et DMN. Il permet aux utilisateurs de mapper, gérer et optimiser les processus d'entreprise et la logique décisionnelle.

La fonction auto-layout organise automatiquement vos diagrammes, vous aidant à créer des modèles clairs et professionnels sans ajustements manuels.

Vous pouvez exporter vos modèles au format XML compatible BPMN et les transférer vers d'autres systèmes tout en conservant leur compatibilité.

L'une des fonctionnalités clés de Cardanit est sa capacité de simulation de processus, qui permet aux utilisateurs d'analyser des scénarios hypothétiques afin d'identifier les goulots d'étranglement potentiels, de calculer les coûts et d'optimiser l'allocation des ressources avant de mettre en œuvre des changements dans le monde réel.

Les meilleures fonctionnalités de Cardanit

Personnalisez des éléments tels que la couleur, la police de caractère et les libellés afin de les adapter à l'image de marque de votre organisation ou de mettre en évidence les composants clés pour une meilleure clarté visuelle.

Utilisez l'anneau de modélisation pour obtenir des suggestions intelligentes sur les éléments BPMN qui peuvent logiquement suivre et réduire les erreurs.

Comparez différentes versions d'un processus pour le suivi des changements et des améliorations.

Créez un jumeau numérique de vos modèles d'entreprise afin d'évaluer les améliorations potentielles dans un environnement gratuit.

Limite de Cardanit

Certains utilisateurs pourraient trouver les fonctionnalités étendues de la plateforme un peu trop complexes au début.

Cet outil est hautement spécialisé dans la modélisation BPMN et ne convient pas à la création d'autres types de diagrammes, tels que les cartes mentales, les organigrammes ou les diagrammes de réseau.

Tarifs Cardanit

Basique : Gratuit

Pro : 29 $/mois (converti à partir du prix en euros)

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Cardanit

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

16. MindManager (idéal pour passer des cartes mentales aux diagrammes de processus)

via MindManager

MindManager est un outil complet de cartographie mentale et de réflexion visuelle qui aide les individus et les équipes à capturer, organiser et mettre en œuvre leurs idées.

Au-delà des simples cartes mentales, il peut être utilisé pour créer des organigrammes, des échéanciers, des diagrammes de Venn et des diagrammes en oignon, des diagrammes de Gantt et des cartes conceptuelles, ce qui en fait un outil polyvalent pour la planification de projets et la réflexion stratégique.

Même pour les exemples de cartographie de processus les plus complexes, MindManager vous permet d'ajouter autant de détails (notes, échéances, etc.) que vous le souhaitez à chaque étape. Vous n'avez donc pas besoin de déplacer les informations à plusieurs reprises sur le mapper.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Mappez les données des applications Microsoft Office directement dans MindManager afin de rationaliser l'importation et l'organisation des informations pour la cartographie des processus.

Attribuez des niveaux de priorité aux sujets à l'aide d'une interface glisser-déposer et concentrez-vous sur les tâches critiques.

Utilisez des indicateurs à code de couleur pour afficher le statut des tâches (par exemple, achevé, à risque, en retard).

Présentez les informations de manière dynamique grâce à des présentations interactives basées sur des mapper.

Conservez tous vos liens, documents, images, notes, données commerciales et tâches au même endroit.

Limites de MindManager

Les graphiques des organigrammes ne permettent pas aux utilisateurs de corriger ou d'ajuster manuellement les itinéraires, ce qui limite les options personnalisées globales de la plateforme.

Son principal atout réside dans la carte mentale et la conceptualisation ; pour créer des modèles de processus hautement techniques ou riches en données, les outils BPMN ou de création d'organigrammes dédiés sont souvent plus adaptés.

Tarifs MindManager

Essai gratuit

Essentiels : 99 $/an

Professionnel : 179 $/an

Entreprise : tarification personnalisée

MindManager pour Microsoft Teams : à partir de 105 $/an par utilisateur

MindManager pour les étudiants et les enseignants : à partir de 179 $/an

Évaluation et avis sur MindManager

G2 : 4,5/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 70 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de MindManager ?

Un avis publié sur G2 indique :

MindManager se distingue vraiment par son concept unique qui consiste à transformer les idées en réalité. En général, celui qui a une idée a besoin d'une solution pour la présenter et la faire comprendre aux autres. L'application vous offre la solution pour construire, visualiser et organiser l'idée afin de la mettre au travail de manière productive.

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels de carte mentale

17. ClickCharts (idéal pour la création rapide de simples organigrammes et diagrammes)

via ClickCharts

Le générateur de flux gratuit et d'organigrammes ClickCharts est une plateforme pratique pour mettre en forme vos idées et vos processus.

Il s'agit d'une application de bureau qui séduit les utilisateurs qui ont besoin d'un outil simple et sans fioritures pour mapper rapidement un processus ou organiser leurs idées. Elle propose plus de 60 modèles de diagrammes prédéfinis pour vous aider à démarrer.

Le logiciel offre une bonne sélection de symboles pour l'assistance de différents types de diagrammes, des diagrammes UML aux organigrammes de flux de données. Grâce à la connexion automatique, les formes liées sont rapides et intuitives, ce qui vous aide à assembler sans effort des diagrammes bien structurés.

Vous pouvez également exporter vos diagrammes dans différents mises en forme telles que PDF, JPG, GIF ou PNG et les intégrer dans des présentations.

Les meilleures fonctionnalités de ClickCharts

Ouvrez et effectuez la modification en cours simultanément sur plusieurs diagrammes dans différents documents.

Personnalisez les polices de caractère, les couleurs, les remplissages et les contours.

Accédez à plus de 900 symboles de mapper de processus

Travaillez hors ligne avec une application de bureau dédiée

Exportez vos diagrammes vers des mises en forme d'image courantes pour les utiliser dans des documents et des présentations.

Limites de ClickCharts

Un contrôle limite sur les graphiques peut rendre fastidieuse la création d'organigrammes plus attrayants visuellement.

Il ne dispose pas des fonctionnalités de collaboration en temps réel et basées sur le cloud qui sont désormais la norme dans les applications modernes axées sur le Web.

Tarifs ClickCharts

Free

Évaluation et avis sur ClickCharts

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickCharts ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'ai vraiment apprécié le fait d'être prêt pour le travail en un rien de temps. Aucune formation nécessaire. Interface simple et intuitive.

📚 À lire également : Guide achevé des différents types de diagrammes

18. Minitab Environnement de travail (le meilleur pour l'amélioration des processus)

via Minitab environnement de travail

Minitab Workspace est un outil de création de diagrammes et de cartes mentales permettant de créer des diagrammes pour les processus et les organigrammes organisationnels.

Il comprend tout, des cartes de la chaîne de valeur et des diagrammes en arête de poisson aux feuilles de route de projet et aux formulaires d'analyse SWOT, le tout dans un ensemble intégré de plus de 100 outils visuels.

La plateforme prend en charge la prise de décision basée sur les données et s'intègre parfaitement au logiciel statistique Minitab. Cela permet aux équipes de passer de la cartographie des processus et du brainstorming à une analyse statistique rigoureuse dans un environnement unifié.

Il vous permet de documenter des analyses telles que l'ANOVA, la régression et les tests d'hypothèse directement dans l'environnement de travail, ce qui garantit la cohérence et la traçabilité de votre travail.

Avec plus de 60 formulaires personnalisables pour la DFMEA, les plans de contrôle et les chartes de projet, vous pouvez également standardiser la collecte et l'organisation des données pour vos projets.

Les meilleures fonctionnalités de Minitab Environnement de travail

Évaluez la progression du projet à chaque phase à l'aide des revues de contrôle intégrées.

Guidez vos projets à l'aide de cadres établis tels que DMAIC et Kaizen.

Centralisez tous les outils visuels et formulaires liés au projet dans un seul fichier.

Testez la variabilité des processus et prédisez les résultats grâce à une simulation Monte Carlo intégrée.

Organisez des idées complexes et explorez les relations hiérarchiques à l'aide de diagrammes d'affinité et d'arborescence.

Limites de Minitab

Un menu de création d'analyses comportant trop d'options peut rendre son utilisation confuse.

L'interface et l'expérience sont très structurées et axées sur la méthodologie, ce qui peut sembler restrictif pour les utilisateurs à la recherche d'un outil de brainstorming plus flexible et créatif.

Tarifs Minitab

Tarification personnalisée

Évaluation et avis sur Minitab

G2 : 4,3/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Minitab ?

Selon une évaluation de G2:

Tous les modèles Lean et Six Sigma les plus courants sont disponibles en un seul endroit, dans un seul format, ce qui vous évite d'avoir à rechercher ou à développer vos propres modèles dans d'autres formats tels que PowerPoint, Visio, Excel ou Word. Vous n'avez plus besoin d'acheter des logiciels ponctuels si vous n'y avez pas déjà accès.

⚡ Archive de modèles : Les processus complexes peuvent être intimidants pour les débutants. Voici les meilleurs modèles de documentation des processus pour vous aider à prendre un bon départ en documentant vos flux de travail.

19. Notion (idéal pour documenter et mapper les flux de travail)

via Notion

Bien que Notion ne soit pas un outil dédié au mapping des processus, ses fonctionnalités flexibles de canevas et de base de données peuvent être adaptées pour créer et gérer des flux de travail. Les utilisateurs peuvent créer des documents de processus, des checklist et des tableaux Kanban pour suivre la progression, et intégrer des diagrammes simples ou être liés à des outils de diagrammes dédiés pour visualiser le flux.

Pour plus de commodité, Notion fournit une variété de modèles personnalisables pour la cartographie des processus et la gestion des flux de travail. Vous pouvez également intégrer des organigrammes provenant d'outils externes tels que Lucidchart ou Miro, et utiliser la syntaxe Mermaid dans les blocs de code.

De plus, Notion IA peut vous aider à réfléchir aux étapes du processus, à rédiger des procédures opérationnelles standard (SOP), à résumer les notes de projet et à automatiser les propriétés de la base de données.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des tableaux de bord et des bases de données personnalisés pour gérer les flux de travail.

Utilisez différentes couleurs pour distinguer les types de tâches telles que les décisions, les actions et les points de départ/d'arrivée.

Ajoutez des icônes ou des emojis pour représenter les activités, les statuts ou les priorités afin d'obtenir des repères visuels rapides.

Intégrez des liens vers des pages Notion, des documents ou des ressources externes connexes pour faciliter l'accès à davantage d'informations.

Collaborez avec les membres de votre équipe sur tous les aspects d'un projet ou d'un processus.

Limites de Notion

La plateforme ne dispose pas d'outils de visualisation intégrés, tels que des graphiques et des cartes mentales ; les utilisateurs intègrent généralement des diagrammes provenant d'autres outils.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $ par utilisateur/mois

Entreprise : 24 $ par utilisateur/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 740 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 560 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'adore les pages basées sur des blocs et le système de base de données de Notion : pouvoir transformer instantanément n'importe quelle page en tableau, tableau blanc, calendrier ou galerie est incroyablement puissant. Grâce à la vaste bibliothèque de modèles créés par la communauté, je peux me lancer en quelques secondes dans n'importe quel projet, qu'il s'agisse de notes de réunion ou de feuilles de route pour des produits.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de Notion

20. Monday. com (Idéal pour automatiser les flux de travail grâce à des intégrations)

Monday.com offre un environnement de travail collaboratif où vous pouvez rassembler toutes les parties de vos processus en un seul endroit et les organiser de manière significative. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de schématisation traditionnel, il permet aux équipes de transformer les processus en tableaux de bord visuels.

Les équipes peuvent mapper les étapes de n'importe quel flux de travail, du pipeline de contenu à l'entonnoir de vente, à l'aide de colonnes, de statuts et d'échéanciers personnalisables, offrant ainsi une vue en temps réel de qui fait quoi et quand.

L'assistant IA de la plateforme automatise les processus simples, extrait et organise les données, et signale les risques. Les utilisateurs peuvent également utiliser des modèles de cartographie des processus pour démarrer rapidement.

Monday.com : les meilleures fonctionnalités

Accédez à plus de 200 modèles pour créer et personnaliser rapidement des cartes de processus.

Rationalisez les tâches répétitives et maintenez la cohérence entre les flux de travail grâce à l'automatisation.

Visualisez les données du projet à l'aide de plusieurs affichages tels que Kanban, diagramme de Gantt et calendrier.

Intégrez des outils tiers pour améliorer les fonctions et garantir un flux de données fluide entre les systèmes.

Alignez plusieurs utilisateurs sur des objectifs de partage grâce à une planification centralisée et des flux de travail connectés.

Suivez les progrès et les performances grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables.

Limites de Monday.com

Il ne s'agit pas d'un outil de cartographie ou de schématisation des processus au sens traditionnel du terme ; vous ne pouvez pas créer directement sur la plateforme des organigrammes complexes et gratuits ou des diagrammes BPMN.

Les administrateurs et les propriétaires de tableaux ne sont pas avertis lorsque les tâches n'ont pas connu de progression après une certaine période.

Tarifs de Monday.com

Free Forever

Basique : 12 $ par utilisateur/mois

Standard : 14 $ par utilisateur/mois

Pro : 24 $ par place/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Monday. com : évaluation et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 13 610 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 480 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Monday.com ?

Un avis publié sur G2 indique :

Monday. com est un fournisseur de tableaux de bord visuels qui offrent une vue d'ensemble claire des tâches, des échéances et de la progression, garantissant ainsi que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Je peux facilement vérifier l'avancement d'un projet sans avoir à attendre une mise à jour du gestionnaire de projet.

📚 À lire également : Meilleures alternatives et concurrents de monday.com

Plannez vos processus et concevez vos flux de travail avec ClickUp

De nombreux outils de cartographie des processus peuvent vous aider à dessiner des diagrammes, des organigrammes ou des cartes mentales.

Mais vous ne voulez pas vous arrêter là. Vous souhaitez établir la connexion entre ces cartographies de processus et une exécution en temps réel et une intervention manuelle minimale.

C'est là que ClickUp entre en jeu. Cette application tout-en-un pour le travail combine la cartographie des processus et la documentation avec la gestion intelligente des tâches, la collaboration en équipe et la création de rapports en temps réel, le tout au sein d'une seule plateforme alimentée par l'IA.

Avec ClickUp, vous et votre équipe pouvez réfléchir et concevoir des flux de travail de manière collaborative, documenter chaque détail et transformer facilement vos idées en activités suivies.

Prêt à passer de la cartographie des processus d'entreprise sous forme de diagrammes statiques à des flux de travail dynamiques ? Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp pour commencer.

Foire aux questions (FAQ)

A. Si les outils de cartographie des processus sont excellents pour visualiser les flux de travail, leurs limites résident dans leur nature statique et leur potentiel de simplification excessive. Une cartographie des processus peut rapidement devenir obsolète si elle n'est pas soumise à une maintenance diligente, ne reflétant alors plus la réalité dynamique et souvent chaotique des opérations quotidiennes. Des solutions telles que ClickUp, qui établissent la connexion entre les cartographies des processus et le travail réel et les mettent à jour en temps réel, permettent de surmonter cette limite.

Des outils tels que ClickUp, Miro, Lucidchart et Creately permettent aux équipes de collaborer sur la cartographie des processus.