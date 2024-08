Top 8 des logiciels de feuille de route (fonctionnalités, prix)

vous vous souvenez de la façon dont les joueurs du film "La vie est belle" ? Jumanji a suivi une carte pour gagner la partie ?

Eh bien, les équipes de développement doivent aussi suivre un Plan pour battre leurs concurrents et convaincre les parties prenantes. Bien que l'équipe de $$$a se soit appuyée sur une carte physique, cela ne suffit pas pour des équipes de produits et de projets à haute fonction.

Et c'est là que la feuille de route du produit le logiciel s'installe, littéralement

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de feuille de route et nous mettrons en évidence le rôle du logiciel de feuille de route dans l'élaboration de la feuille de route les huit meilleurs outils de roadmapping que vous pouvez utiliser pour survivre à tous les niveaux du jeu de développement de produits. 🎮

Qu'est-ce que le logiciel Roadmap ?

Avant de nous pencher sur les logiciels de feuille de route, voyons ce qu'est une feuille de route.

La feuille de route produit aide les équipes à visualiser le processus de développement afin qu'elles puissent développer de nouveaux produits ou projets ou améliorer ceux qui existent déjà.

Les deux chefs de produit et les gestionnaires de projet s'appuient sur les feuilles de route pour communiquer la vision de l'entreprise. De cette manière, votre équipe agile peut aligner ses objectifs sur l'objectif global

Mais construire un excellent produit et sortir les bonnes fonctionnalités du produit peut être super délicat.

probablement plus difficile que de gagner une partie de Jumanji

Et sans feuille de route visuelle, les équipes sont jetées dans le grand bain et n'ont aucune idée de ce que le produit devrait faire, en particulier pour l'utilisateur final.

Votre équipe se retrouve alors dans cette situation :

Heureusement, les outils de roadmap produit ont des fonctionnalités centrées sur le client telles que les portails clients et des affichages de formulaires qui vous aideront à lancer des produits réussis.

Un logiciel de feuille de route produit aide également les équipes à gérer les délais, à fixer des paramètres pratiques, à éliminer les obstacles (comme les faiblesses des avatars 😉 ) et à suivre la progression.

**_Vous avez besoin d'une présentation plus détaillée de la feuille de route ?

Visitez le site Web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) ultimate guide to roadmapping et en savoir plus sur roadmaps in project management (cartes routières en gestion de projet) .

Maintenant que nous avons fait le tour de la question, examinons les acteurs clés du jeu :

Top 8 des logiciels de la feuille de route

Voici les huit meilleurs outils de planification de feuilles de route :

ClickUp est l'un des sites web de l l'une des évaluations les plus élevées outils de productivité et de feuille de route pour les produits utilisés par les équipes super-productives dans les petites et grandes entreprises.

Avec ClickUp, votre équipe peut utiliser les dépendances des tâches vers de forfaiter la feuille de route de votre produit efficacement. En outre, avec Objectifs teams, votre équipe peut célébrer de grandes victoires comme le sauvetage d'un joueur perdu.

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur logiciel de feuille de route :

Voici comment les gestionnaires de produits ClickUp utilisent ClickUp !

Les pros de ClickUp

Limites de ClickUp

NonVue Tableur dans l'application mobile (pour l'instant)

Jetez un coup d'œil à La feuille de route publique de ClickUp pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs.

Et n'oubliez pas de découvrir le coffre aux trésors de la nouvelle version de ClickUp fonctionnalités que ce logiciel gratuit de gestion de produits a pour vous.

Prix ClickUp ClickUp propose de nombreux forfaits pour répondre à vos besoins, y compris :

Free Forever Plan :

Membres illimités Tâches illimitées Confidentialité et partage Et plus encore

: Formule Unlimited (5$/mois par membre) :

Toutes les fonctionnalités "gratuites Vues illimitées des listes, des tableaux et des calendriers Champs personnalisés Objectifs Tableaux de bord illimités Et plus encore

(5$/mois par membre) : Formule Business (9$/mois par membre) :

Toutes les fonctionnalités illimitées Automatisations de Sprints Affichage de l'échéancier Affiches personnelles Rapports Diagramme de Gantt Jalons Et plus encore

(9$/mois par membre) :

ClickUp évaluations des clients

2. Aha !

/$$$img/ Aha! est un logiciel de feuille de route produit qui aide les différentes équipes à centraliser les retours clients, à créer une stratégie produit et à prioriser les fonctionnalités.

Malheureusement, ce logiciel de feuille de route ne permet pas d'annoter les PDF, ce qui complique la collaboration avec les membres de l'équipe et d'autres utilisateurs parties prenantes du projet .

Neither can we. (Nous non plus)

Principales fonctionnalités

Améliorez l'expérience utilisateur de vos clients grâce aux récits d'utilisateurs

Découvrez ce que veulent vos clients grâce à un portail d'idées personnalisé

Un Tableau de planification qui aide le propriétaire du produit à gérer le processus de développement le carnet de commandes du produit et à classer les fonctionnalités par ordre de priorité

Vue Tableau du flux de travail pour suivre la progression de la feuille de route de votre projet

Avantages

Personnalisez votre flux de travail avec des champs personnalisés et des statuts

Connectez les tâches connexes les unes aux autres grâce aux dépendances des tâches

Créez des maquettes de produits et demandez à plusieurs équipes de donner leur avis

Limites

Impossible d'assigner des À faire à plusieurs personnes à la fois

Pas de fonctionnalités de cartes mentales pour l'idéation de produits

Forfaits onéreux

Tarifs

Aha ! propose deux options de tarification :

Forfait de démarrage Un forfait à forte réduction pour cinq utilisateurs Prix réduit pour 12 mois session de 40 minutes sur les bonnes pratiques Et plus encore

Premium forfait ($74/utilisateur par mois) :

Paramétrage d'une stratégie globale Construire différentes feuilles de route Créer des forfaits Hiérarchiser le travail Et plus encore

($74/utilisateur par mois) :

Évaluation des clients

3. Tableau des produits

/$$$img/ Productboard est un outil de feuille de route en ligne qui permet de hiérarchiser les besoins des clients. Par exemple, si vos clients veulent le jeu de société Jumanji plutôt que la version console, cet outil de collaboration vous aidera à réaliser les souhaits de vos clients.

♪But, be careful what you wish for.♪ 👀

Principales fonctionnalités

Créez une feuille de route stratégique avec des forfaits de publication détaillés

Regrouper les fonctionnalités du produit par version, par sprint, par horizon temporel, etc

Atténuer les risques grâce aux dépendances des fonctionnalités

Prévoir les éléments importantsjalon du projet à l'aide de feuilles de route établies sur la base d'échéanciers

Pros

Rassemblez tous vos tickets d'assistance, vos messages Slack, vos discussions commerciales, etc. en un seul endroit

Catégorisez les idées de produits, les demandes et les commentaires pour les acheminer vers la bonne équipe de produits

Se synchroniser avec des outils de développement de produits tels que Jira gitHub, Azure DevOps, etc

Limites

Pas d'application mobile disponible

Forfaits onéreux

Ne s'intègre pas avec des logiciels puissants commeZoomgitLab et Bitbucket

Tarifs

Productboard propose trois forfaits :

Essentials (25 $/maker par mois) :

Créer et partager des feuilles de route personnalisées Forfait et alignement des équipes de productivité Synchroniser les feuilles de route avec les outils de développement grâce à des intégrations préconstruites Feuilles de route basées sur des colonnes et des échéanciers Et plus encore

(25 $/maker par mois) : Pro (60$/maker par mois) :

Portail pour les commentaires des clients Trier et filtrer les commentaires des clients et les fonctionnalités Plusieurs scores de priorisation personnalisés Extension Chrome et intégration des e-mails Et plus encore

(60$/maker par mois) : Echelle (120$/maker par mois) :

Intégration de Salesforce Dépendances Forfait et gestion de versions multi-produits Portails multiples Et bien d'autres choses encore

(120$/maker par mois) :

Évaluation des clients

G2: 4.3/5 (100+ commentaires)

4. Monday

/$$$img/ Monday est un outil de gestion de projet doté d'une fonction de cartographie routière.

Cependant, si vous utilisez le forfait Free, vous ne bénéficierez pas de fonctionnalités essentielles telles que les diagrammes de Gantt et les affichages de l'échéancier.

le problème ?

Il va être assez difficile pour votre équipe produit de respecter les délais... en vous laissant dans cette situation :

Principales fonctionnalités

Élaborez votre propre feuille de route technologique et présentez les jalons dans un document visuel échéancier du projet * Créez votre propremodèles de feuilles de route de projet ou utilisez ceux qui sont prêts à l'emploi

Affichez les données sous forme de plan, de calendrier, d'échéancier, de Kanban, etc

Paramétrez des rappels automatiques des échéances pour que votre équipe de projet reste sur la bonne voie et soit prête pour la date de lancement prévue

Avantages

Gestion de projet agile des fonctionnalités comme les sprints et lespoints d'histoire* Agestion du portfolio des projets un modèle qui vous montre la santé et la rentabilité globales d'un portefeuille

S'intègre à Microsoft Teams, Google Agenda, Zoom et plus encore

Limites

Limité à deux utilisateurs dans le forfait gratuit

Aucun produit diagrammes à rebours * Pas de fonctionnalité de discussion intégrée

Prix

Monday propose quatre options de tarification :

Free: Jusqu'à deux membres de l'équipe Tableaux illimités 200 modèles applications iOS et Android Et plus encore

Basic ($8/place par mois) :

Nombre illimité de spectateurs gratuits Éléments illimités 5GB de stockage de fichiers Tableaux de bord limités Et plus encore

($8/place par mois) : Standard: (10$/place par mois) :

Affichage de l'échéancier Diagrammes de Gantt 250 actions d'intégration/mois 250 actions d'automatisation/mois Et plus encore

(10$/place par mois) : Pro: ($16/place par mois) :

Suivi du temps Tableaux privés Colonne de dépendance Colonne de formules Et bien d'autres choses encore

($16/place par mois) :

Évaluation des clients

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

5. Airfocus

/$$$img/ Airfocus est un outil de feuille de route gratuit qui donne aux équipes un sens de direction. Grâce à cet outil, les équipes peuvent créer des feuilles de route effacées et collaborer dessus en toute simplicité.

mais cet outil de feuille de route aidera-t-il votre équipe de produit à se concentrer ?

Découvrons-le :

Fonctionnalités clés

Un diagramme de priorisation qui vous aide à identifier les projets à forte valeur ajoutée

Impliquer chaque partie prenante en votant sur les idées de produits

Une feuille de route Kanban qui permet à tous les membres de l'équipe de rester alignés

Créez un alignement sur les éléments, les objectifs et les jalons en visualisant votre stratégie de projet sur un diagramme de Gantt

Avantages

Partage de plusieurs feuilles de route à l'aide d'un lien ou en les exportant

Paramètres de permissions granulaires qui facilitent la collaboration avec les parties prenantes

Intégration bidirectionnelle avec Jira, Trello ,Asanaet plus encore

Limites

Limité à un utilisateur dans le forfait gratuit

Limité à deux affichages de la feuille de route

Pas de champs personnalisés

Prix

Airfocus propose trois options de prix :

Starter (25 $/mois) :

Cadre de priorisation avancé Matrice de priorisation Feuille de route Kanban Extension Chrome Et plus encore

(25 $/mois) : Teams : (59$/mois) :

Dépendances Priorité poker Liens de partage et exportations PDF Permissions de rôle Et bien d'autres choses encore

(59$/mois) : Pro: ($119/mois) :

Un affichage du portfolio Serveur Jira Un nombre illimité de visiteurs Paiement par facture (si facturé annuellement) Et bien d'autres choses encore

($119/mois) :

Évaluations des clients

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

6. Trello

/$$$img/ Trello est un outil de gestion de projet et de création de feuilles de route qui dispose d'un Butler intégré.

il s'agit d'un outil de gestion de projet et de création de feuilles de route qui possède un majordome intégré

Butler, l'IA intégrée de Trello, réduit le nombre de clics que vous devez effectuer.

mais cet outil de feuille de route va-t-il servir l'objectif de votre équipe ?

Principales fonctionnalités

Plusieurs vues du projet, y compris une vue Plan, Tableau et Échéancier

Cartes avec les détails des tâches comme les pièces jointes, les commentaires, les dates d'échéance, etc

Suivez la progression de votre feuille de route grâce à la fonctionmodèle de feuille de route produit* Décomposez les grands projets en tâches plus petites grâce aux checklists

Pros

Les listes de contrôle tableau kanban en font une application adaptée aux équipes agiles

S'intègre à des logiciels tels que Slack adobe XD, Jira, etc

Gérez les tâches en déplacement avec les applications mobiles iOS et Android

Limites

Son interface simple rend difficile la gestion de plusieurs projets

Pas d'affichage de calendrier, d'échéancier ou de tableau de bord dans le forfait gratuit

Nécessité de payer un supplément pour des fonctionnalités telles que les champs personnalisés et les diagrammes d'épuisement

Prix

Trello propose deux options de tarification :

Free: Journal d'activité illimité Assigné et dates d'échéance applications mobiles iOS et Android authentification à 2 facteurs Et plus encore

Classe Business (12,50 $/utilisateur par mois) : Affichage de l'échéancier Vue Tableur de l'environnement de travail Affichage du Calendrier Checklists avancées Et plus encore

(12,50 $/utilisateur par mois)

Évaluation des clients

G2: 4.4/5 (11 000+ commentaires)

7. Bitrix24

/$$$img/ Bitrix24 est un outil de collaboration et de conception de feuilles de route. Mais si vous souhaitez des fonctionnalités telles que les permissions d'accès et les modèles de projet vous devrez payer 199 $/mois.

Forte réaction, Kevin.

Mais nous comprenons.

Principales fonctionnalités

Voyez quelles tâches sont dépendantes les unes des autres grâce aux diagrammes de Gantt de la feuille de route du projet

Faites glisser les tâches d'une étape à l'autre grâce à l'affichage du tableau Kanban

Préparez les dates de sortie des produits ou des fonctionnalités à l'aide du Calendrier intégré

Assignez des tâches à des coéquipiers et ajoutez des observateurs à ces tâches

Les plus

Vous pouvez passer d'un affichage à l'autre d'un simple clic

La fonctionnalité de compteur de tâches indique la progression de votre projet et si vous risquez de prendre du retard sur la date limite

Fonctionnalité native de suivi du temps

Limites

Manque de fonctionnalités de suivi de projet dans le forfait Free. Vous n'obtenez pas de dépendances de tâches ou de champs personnalisés

Difficile à paramétrer. Par exemple, les utilisateurs ont du mal à trouver des fonctionnalités telles que les widgets par défaut

Vous ne pouvez assigner des tâches qu'à un seul membre de l'équipe. Les participants supplémentaires sont limités aux forfaits haut de gamme

Prix

Bitrix24 propose quatre forfaits :

Gratuit Catalogue de produits Discuter Affichage du Calendrier Affichage de l'échéancier Base de connaissances

Basic ($29.40/mois) :

Tout dans Free +

Offres récurrentes

Affichage du superviseur

Intégration de Zoom

Et plus encore

Standard (59,40 $/mois) :

Tout dans Basic +

Historique des modifications

Rapports d'analyse

Modèles de tâches

Et bien d'autres choses encore

Professionnel ($119.40/mois) :

Tout dans Standard +

Renseignements sur les ventes

Automatisation des processus d'entreprise

Droits d'accès multiples

Et plus encore

Évaluation des clients

G2: 4.1/5 (300+ commentaires)

8. Infini

/$$$img/ Infinity est un outil de visualisation de feuille de route qui vous aide à créer une image globale et claire de vos objectifs par simple glisser-déposer.

Il vous permet également de collaborer avec votre équipe et de stocker les informations relatives à votre projet dans un seul espace.

Bonjour la concentration et la collaboration ! 💡

Cependant, l'une des principales limites de cet outil de feuille de route est qu'il n'y a pas de forfait gratuit disponible.

tout n'est pas infini avec Infinity

Principales fonctionnalités

Plusieurs modèles pour le marketing, le développement de produits, la gestion de projet, etc.

Permet d'assigner des tâches à plusieurs personnes

Utilisez les commentaires pour planifier et discuter des idées avec votre équipe

Les attributs personnalisés vous permettent d'ajouter des détails supplémentaires sur vos projets

Avantages

Affiche des vues Gantt, liste, calendrier, etc. avec assistance.

Offre une hiérarchisation des tâches

Dispose d'une application mobile pour les appareils iOS et Android

Limites

Pas de fonctionnalité de rappel

Absence de paramètres de permission avancés

Intégrations limitées

Prix

Les forfaits pour cet outil de roadmap commencent à partir de 9$/mois par utilisateur.

Evaluations des clients

G2: 4.7/5 (5+ reviews)

La fin du Plan 🗺

Une feuille de route produit aide les entreprises à fixer des objectifs produit afin que les équipes sachent dans quelle direction elles doivent aller, littéralement

En outre, des outils de roadmapping innovants aident les entreprises à communiquer la vue d'ensemble avec les parties prenantes internes et externes de manière super simple.

N'oubliez pas que sans feuille de route produit, vous vous retrouverez avec une équipe stagnante et un produit à moitié cuit. La seule façon pour votre équipe d'échapper à la stagnation est de travailler ensemble pour terminer le jeu !

Et avec un outil de roadmapping comme ClickUp, votre équipe peut écraser chaque étape de votre roadmap produit avec facilité. Accéder gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui pour découvrir un outil de feuille de route qui change la donne.

