Conseils et outils pour réduire l'anxiété au travail

Hi ! 👋

**Quick mental health check : comment vas-tu aujourd'hui ?

Allez-y, prenez une minute pour évaluer comment vous vous sentez (vraiment) :

via Delphis.org nous espérons que vous vous sentez bien, mais si vous avez des difficultés, sachez que les choses s'améliorent à partir d'ici - nous sommes là pour vous. Nous avons rédigé cet article pour vous fournir quelques conseils et suggestions sur la manière de gérer votre stress et votre anxiété au travail._ 💜

Ce n'est un secret pour personne que la santé mentale est un sujet important de nos jours - comme il se doit. Avec la récente pandémie, parler de santé mentale est devenu plus normal que jamais, et les discussions touchent enfin le lieu de travail.

En tant que société, nous commençons à comprendre que le bien-être mental fait partie intégrante de notre santé globale. Mais même si les discussions se multiplient, il peut être difficile d'être conscient de son propre bien-être mental et de le garder à l'esprit au milieu d'une journée, d'une semaine ou d'un mois bien remplis.

Il va sans dire que le fait de travailler jusqu'à ce que vous ayez atteint votre point d'épuisement n'est pas viable - elle nuit à notre santé mentale et nous rend plus anxieux jour après jour. L'anxiété étant l'un des principaux problèmes de santé mentale auxquels les gens sont confrontés chaque jour, que ce soit à l'Accueil ou au travail, il est temps de faire la lumière sur ce sujet et de partager les moyens de la gérer, holistiquement. ✨

Mon travail, c'est ce que vous devez savoir sur le bien-être mental au travail, sur la façon dont l'anxiété au travail est.. affecte la productivité des gens, ainsi que quelques conseils et outils essentiels pour maintenir l'ensemble de votre bien-être en bonne forme !

Santé mentale : Prendre soin du centre de contrôle de votre corps 🧠 🌱

Le mot " santé mentale " a été un peu balancé ces derniers temps, alors définissons-le rapidement pour vous donner plus de contexte.

Selon le Institut national de la santé mentale la santé mentale englobe notre bien-être émotionnel, psychologique et social ; elle affecte notre façon de penser, de ressentir, d'agir, de faire des choix et d'entretenir des relations avec les autres. Elle est essentielle à notre santé globale et à notre qualité de vie.

Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment en mouvement, et il peut être difficile de prendre du recul et de s'occuper de soi. En réalité, notre santé mentale influe largement sur notre relation avec nous-mêmes, avec les autres et sur notre qualité de vie.

Si nous ne commençons pas à reconnaître et à normaliser la nécessité de faire des pauses pour faire un bilan de santé mentale de temps à autre, ou au moins de répondre aux besoins lorsqu'ils se présentent, nous risquons de sombrer dans le chaos.

Après tout, notre cerveau est le principal centre de contrôle de notre corps ; lorsqu'il est en proie au chaos, tout le reste en pâtit.

via Nami.org

L'anxiété : Bien plus que de l'inquiétude 🎭

À faire : vous connaissez ce sentiment ? Cette oppression dans la poitrine, cette boule dans la gorge et ce nœud de panique qui se forme lorsque vous avez l'impression que quelque chose va mal se passer. Qu'en est-il du sentiment de ne jamais pouvoir avancer ou en faire assez ? 🥵

Vous commencez à remettre en question chaque décision et vous vous demandez si vous avez pris la bonne décision. Vous pouvez même vous retrouver à rejouer un scénario qui s'est déjà produit en essayant d'analyser comment vous avez dit les choses, comment vous avez agi, etc. En bref, vous avez l'impression que votre esprit ne sait pas comment arrêter de penser ou d'anticiper un résultat futur négatif - ce n'est pas de l'inquiétude normale, c'est de l'anxiété

il ne s'agit pas d'une inquiétude normale, mais bien d'un problème de santé publiquel'anxiété au travail .

La société dans laquelle nous vivons promeut l'agitation, ce qui nous pousse à nous dépasser constamment en pensant que nous aurons plus de réussite si nous n'arrêtons jamais de bouger ou de penser.

Mais nous ne sommes pas des requins - nous devons parfois nous arrêter de bouger. ✋ 🛑

Réaliser quand il faut faire une pause et appuyer sur le bouton pause ⏸

The Loi des rendements décroissants est une condition d'utilisation couramment utilisée en économie, mais qui peut tout à fait s'appliquer à notre vie quotidienne et à notre santé mentale. Elle suggère que vous pouvez récolter les fruits de vos investissements (votre temps, votre argent, votre énergie, etc.) jusqu'à un certain seuil, mais qu'il arrive un moment où vous commencerez à recevoir un rendement inférieur retour sur investissement (ROI) .

Jetez un coup d'œil à ce qui suit graphique , par exemple. 👀

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-4-1.png

/$$$img/

via Excellence personnelle Ce que vous voyez ici est une représentation de la corrélation entre vos efforts et vos résultats. Au Point de Rendement Diminutif, vous auriez exercé toute votre énergie et tout votre temps, rendant la qualité de votre travail, de vos actions, de vos idées, etc. moins optimale et créative par rapport au moment où vous êtes bien reposé et que votre batterie est complètement chargée. 🔋

Des heures de travail plus longues ne signifient pas toujours que l'on accomplit davantage et avoir des tendances perfectionnistes n'est pas toujours sain pour votre santé mentale. 😬

Sans aucun temps pour prendre soin de soi ou réfléchir, le niveau d'anxiété que vous éprouvez continuera à s'intensifier si vous continuez à repousser vos limites... et croyez-moi, tout le monde a sa dernière limite. Cela vous conduira à l'épuisement et vous risquez même de perdre votre motivation et de vouloir arrêter complètement à cause de l'anxiété niveaux d'épuisement dévastateurs .

il est temps de se réapproprier notre santé mentale

L'anxiété, à ne pas confondre avec anxiété chronique l'anxiété chronique est une émotion humaine normale que nous ressentons tous à différents niveaux tout au long de notre vie. Le sentiment d'anxiété va et vient, et nous devons donc mettre en œuvre des habitudes saines pour aider à réduire le stress et les niveaux d'anxiété. Il s'agit notamment de prendre le temps de s'occuper de soi, de modifier son mode de vie, d'apprendre à faire une pause (et de la faire réellement) et de mettre en place des outils pour organiser et gérer sa charge de travail.

Voici quelques conseils et techniques d'adaptation pour réduire l'anxiété liée au travail :

💜 Prendre le temps de s'occuper de soi

Les soins personnels diffèrent d'une personne à l'autre, et il ne s'agit pas toujours de ces gâteries instantanées que les détaillants commercialisent sous le nom de "soins personnels"

Nous devons commencer à réfuter l'idée selon laquelle prendre soin de soi consiste à faire des manucures, à manger de la glace quand on est triste et à s'offrir un masque pour les pores (même si, oui, cela peut vous aider à vous sentir mieux momentanément). Mais penser à l'autosoin de cette manière a certainement contribué à l'idée fausse que l'autosoin est ce concept frivole et somptueux au lieu d'une compétence de vie.

Il est important de trouver ce dont vous avez besoin, ce que vous appréciez et ce qui remplit votre coupe émotionnelle, et d'être prêt à faire quelques changements pour les intégrer à votre routine.

Qu'il s'agisse d'aller faire du vélo le matin avant le travail, de se faire masser, de parler à un ami ou à un thérapeute, ou d'aller au gymnase pour faire du travail, assurez-vous de réserver du temps dans votre emploi du temps pour faire passer vos besoins en premier. 🌱 #ListentoMoiraRose

Schitt's Creek via GIPHY

🏃 À faire un bilan de l mode de vie

dormez-vous suffisamment ? Buvez-vous suffisamment d'eau ? Mangez-vous des repas sains et équilibrés ? Bougez-vous suffisamment chaque jour ? Quelle est votre consommation de caféine ? 😅 Je sais... c'est beaucoup de choses à garder à l'esprit chaque jour.

Voici quelques conseils de vie pour vous :

Améliorer la qualité du sommeil 💤

Paramétrez un rappel de l'heure du coucher sur votre téléphone

Investissez dans lele bon matelas pour un sommeil ininterrompu

Supprimez la lumière bleue deux à trois heures avant l'heure du coucher

Utilisez unapplication pour le sommeil pour obtenir des données sur la qualité de votre sommeil

Boirethé décaféiné pour le coucher Hydrat e, hydrate, hydrate ! 💧

Procurez-vous une bouteille d'eau réutilisable ou investissez dans une bouteille d'eaubouteille d'eau intelligente pour vous rappeler de vous hydrater, en particulier lors de vos journées de travail les plus chargées

Mangez des repas sains 🥗

Consommez des aliments riches en nutriments que vous mangerez vraiment

Réduisez les aliments sucrés, les aliments industriels, les édulcorants artificiels, l'alcool et la caféine

Prenez soin de votresanté intestinale;manger des aliments bons pour l'intestin Bougez votre corps 💃

Incorporez de l'exercice dans votre routine quotidienne pour libérer des hormones "heureuses/de bien-être" appelées "hormones du bien-être"endorphineset pour stimuler la libération d'autres substances chimiques du cerveau qui jouent un rôle important dans la régulation de l'humeur

Vous éloigne des pensées indésirables et négatives

Cela nous ramène également à la question de l'autonomie 😉

Au fait, la danse est considérée comme de l'exercice, alors placez vos favoris pendant 5 à 10 minutes par jour et faites rouler les pensées anxieuses hors de votre tête 🕺

The Office via GIPHY

Surveillez votre consommation de caféine ☕️

Prenez note de la quantité de caféine que vous consommez quotidiennement et tenez un journal de votre humeur tout au long de la journée pour voir comment la caféine vous affecte

Achevez votre consommation de caféine ou évitez-la achever si elle est à l'origine d'un trouble de l'humeuranxiété induite par la caféine Passez de la consommation de café ou de boissons énergisantes à des alternatives naturelles telles que le thé



🤳 Diminuer le temps d'écran et réduire le temps passé sur les médias sociaux

Réduisez le temps passé sur les médias sociaux, en particulier lorsque vous vous sentez anxieux et dépassé. Commencez à paramétrer des limites de temps pour votre utilisation quotidienne des médias sociaux afin de rester concentré sur votre travail et de limiter les distractions qui peuvent avoir un impact sur votre productivité et votre réflexion. Vous pourriez même activer le mode " Ne pas déranger " ou " Focus " sur votre téléphone pour limiter les distractions et la tentation de vérifier vos notifications !

✋ Savoir quand prendre une pause (et la prendre réellement)

C'est un véritable défi, je le sais ! 😬

N'oubliez pas que prendre une pause est un élément important d'un bon équilibre entre le travail et la vie privée. Lorsque vous prenez un congé, votre cerveau peut se reposer et se recharger, ce qui permet une meilleure clarté mentale. Et lorsque vous vous sentez rafraîchi et moins stressé, votre cerveau peut littéralement.. être plus performant !

👩‍💻 Utiliser un outil de gestion des tâches et de productivité

Parfois, on a l'impression d'avoir trop de choses à faire, et plus on termine de tâches, plus on en voit apparaître de nouvelles. Il est facile de se laisser submerger par ce type de situation, car on pense constamment à tout ce qu'il y a à faire sans savoir comment s'y prendre.

Grâce aux outils de gestion des tâches et de productivité, les choses peuvent devenir plus faciles à gérer. Un outil de gestion des tâches et de productivité comme ClickUp peut vous aider à réduire votre anxiété en regroupant votre travail en un seul endroit, en organisant votre travail, en gérant la charge de travail, le suivi de vos tâches et en vous donnant des moyens de déverser des idées dans des documents, des blocs-notes, des tâches, etc. pour que vous n'ayez pas à compter sur votre mémoire pour vous souvenir de chaque petit détail !

Bonus: Outils de productivité pour le TDAH! Les fonctionnalités clés de ClickUp qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre charge de travail:

Intégrations : Connectez vos outils de travail les plus utilisés (plus de 1 000+ options) à ClickUp et regroupez tout votre travail en un seul endroit

: Connectez vos outils de travail les plus utilisés (plus de 1 000+ options) à ClickUp et regroupez tout votre travail en un seul endroit Hiérarchie : Structurez votre travail par Espaces, Dossiers, tâches, sous-tâches, et plus encore pour les garder organisés et facilement accessibles

Structurez votre travail par Espaces, Dossiers, tâches, sous-tâches, et plus encore pour les garder organisés et facilement accessibles Affichage du Calendrier : Restez sur la bonne voie en planifiant et en affichant vos tâches par jour, semaine ou mois

Restez sur la bonne voie en planifiant et en affichant vos tâches par jour, semaine ou mois Vue Charge de travail

Me Mode : Minimisez les autres distractions à l'écran et ne voyez que les tâches qui vous sont assignées

Minimisez les autres distractions à l'écran et ne voyez que les tâches qui vous sont assignées Outil suivi du temps

Les drapeaux de priorité : Organiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence

Organiser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence Commentaires attribués &Assigné à mon affichage dans les notifications

Afficher la charge de travail dans la vue Charge de travail de ClickUp

⏳ Gestion du temps et définition de paramètres

Avec le rythme effréné du lieu de travail d'aujourd'hui, il n'est pas étonnant que de nombreuses personnes se sentent anxieuses. Avec tant de choses à faire et pas assez de temps dans la journée, les sentiments d'anxiété peuvent facilement prendre le dessus. C'est pourquoi il est essentiel de trouver des moyens de gérer notre temps plus efficacement !

Les techniques de gestion du temps telles que le blocage du temps en classant les tâches par ordre de priorité en fonction de leur urgence, de leur importance et de leur sensibilité au temps, peut apporter une structure à vos journées de travail et vous permettre de maîtriser votre charge de travail.

Vous pouvez commencer à suivre le temps que vous passez sur chaque type de tâche afin d'évaluer leur degré d'exigence, d'identifier les éléments bloquants et de les classer par priorité.

⭐️ Conseil professionnel: Si vous avez besoin d'un outil de gestion des tâches avec suivi du temps alors tournez-vous vers ClickUp pour vous aider ! Suivez facilement le temps passé sur n'importe quelle tâche, définissez une durée d'achèvement estimée pour définir les attentes, et ajoutez des paramètres de priorité pour libérer vos tâches en fonction de l'urgence ou de l'importance.

Le fait de vous fixer des paramètres de temps est clé pour gérer votre niveau de stress et vous éviter de vous sentir constamment débordé.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-6-1-1400x948.png

/$$$img/

Suivi du temps global dans ClickUp dans l'application bureau et dans l'application mobile

✅ Définir des objectifs SMART

Paramètres Objectifs SMART peuvent vous aider à créer un parcours structuré et à rester concentré. Lorsque vous vous fixez des objectifs, veillez à ce qu'ils soient : Sspécifiques, Measurables, Atteignables, Rpertinents et Tdans le temps.

Nous aimerions également ajouter le réalisme à cette liste ! Pourquoi ? Parce que nous avons tous tendance à viser les étoiles (parfois sans même nous en rendre compte !), mais le fait de paramétrer des objectifs SMART réalistes nous permet d'être honnêtes et transparents avec nous-mêmes. Plus nos objectifs sont réalistes, plus nous nous sentons en mesure d'atteindre nos objectifs généraux !

⭐️Pro conseil:Tenez compte de tous vos objectifs à l'aide de Objectifs de ClickUp fonctionnalité. Les Objectifs de ClickUp sont là pour vous aider à définir vos objectifs et à en assurer le suivi d'une manière qui vous convient. Vous pouvez saisir tous vos objectifs, les classer selon vos préférences et ajouter des notes à chaque objectif. Une fois que vous avez terminé de paramétrer vos objectifs, prenez les choses en main et commencez le suivi !

♪You got this 👊 😉 ♪You got this 👊 👊 👊 😉

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image-7-1-1400x1149.png

/$$$img/

Paramétrage de cibles claires et mesurables dans ClickUp Objectifs

🙋 Ne vous sentez jamais mal à l'aise lorsque vous avez besoin d'aide !

Il est important d'apprendre à demander de l'aide lorsque vous vous sentez débordé ou anxieux au travail. Il peut sembler que vous êtes le seul à lutter contre ces émotions difficiles, mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

De nombreuses personnes éprouvent ces sentiments tous les jours et il faut beaucoup de courage pour admettre que l'on a besoin d'aide. Si vous vous sentez anxieux parce que vous en faites trop tout seul et qu'il vous semble impossible de rattraper le temps perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à déléguer des tâches en conséquence.

Encore une fois, vous n'êtes pas seul : nous avons tous besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. Qu'il s'agisse de partager avec votre patron ou vos collègues le fait que vous vous sentez débordé par votre charge de travail, confus à propos d'une tâche ou incertain de la première étape à franchir dans le cadre d'un projet, le fait de communiquer et d'être transparent avec eux peut les aider à comprendre votre situation et, à leur tour, vous aider à trouver une tâche.

Commençons ensemble à éliminer les préjugés qui entourent le fait de demander de l'aide. 🤝 💜

Bonus : See how being* neurodiverse peut être un avantage concurrentiel 😊

Ramenez le calme dans votre journée de travail 🧘‍♀️

Nous croyons en l'importance de maintenir un équilibre sain entre le travail et la vie privée et de consacrer du temps à la détente et aux choses qui remplissent votre tasse.

C'est pourquoi nous avons créé ClickUp le site Web de l'entreprise est une plateforme tout-en-un qui peut apporter un équilibre dans votre vie, vous faire gagner une journée par semaine et vous aider à créer un flux de travail qui réduit votre stress, et non pas qui l'augmente

Et lorsque vous aurez gagné un jour par semaine, utilisez ce temps pour remplir votre tasse - quelle qu'elle soit pour vous ! 😊