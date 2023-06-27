Comment améliorer l'efficacité des processus au sein de votre équipe

Que vous veniez de créer votre entreprise ou que vous soyez un entrepreneur chevronné, vous souhaitez que votre travail soit aussi productif et efficace que possible. Et les produits, gadgets et bidules que l'on essaie de vous vendre pour vous aider à le faire ne manquent pas. ⚒️

Mais avant d'acheter un outil qui promet de vous débarrasser comme par magie de tous les problèmes de votre entreprise, n'oubliez pas ceci : Les outils ne valent que ce que valent les stratégies et les processus qui les sous-tendent. 👀

C'est là que l'efficacité des processus entre en jeu. Elle vous aide à découvrir les causes profondes de vos défis d'entreprise et à évaluer si les nouvelles technologies sont vraiment nécessaires - et si oui, lesquelles s'alignent le mieux sur les besoins spécifiques de votre équipe.

Examinons de plus près ce qu'est l'efficacité des processus, pourquoi elle est importante et ce que vous pouvez faire pour l'améliorer au sein de vos équipes.

Qu'est-ce que l'efficacité des processus ?

L'efficacité des processus consiste à exécuter les tâches de manière à obtenir les résultats souhaités tout en utilisant les ressources de manière efficace et en minimisant le gaspillage. En d'autres termes, il s'agit d'en avoir pour son argent afin d'obtenir les meilleurs résultats avec le moins de temps, d'efforts et de ressources possible. (en anglais)

Indicateurs clés pour le suivi de l'efficacité des processus

À ce stade, vous vous grattez probablement la tête en vous disant : " Comment diable puis-je mesurer l'efficacité des processus d'entreprise ? " Business, il existe différents indicateurs que vous pouvez utiliser pour déterminer l'efficacité des processus d'entreprise.

Il s'agit notamment de la durée du cycle, de l'efficacité des ressources, du débit, du délai de production, du taux d'erreur, de la rentabilité et du retour sur investissement. Le choix des indicateurs à utiliser dépend de facteurs tels que le secteur d'activité, le type de processus et les objectifs de l'entreprise.

Obtenez des informations sur l'efficacité des processus avec la vue Charge de travail ClickUp

Cela dit, plongeons dans trois indicateurs clés sur lesquels la plupart des entreprises s'appuient pour mesurer l'efficacité des processus. 🏊‍♂️

Bonus: Logiciel de documentation des processus d'affaires

Durée du cycle

La Durée du cycle est une mesure de la vitesse du processus - la durée nécessaire pour achever un processus d'entreprise du début à la fin.

La formule est simple : Temps de cycle = Durée du cycle / Nombre d'unités (ou de cycles)

Supposons que vous souhaitiez mesurer la durée du cycle de résolution des problèmes des clients. Si vous avez résolu 100 problèmes (ou achevé 100 cycles) en 800 minutes, vous pouvez calculer votre durée du cycle comme suit : 800 minutes / 100 problèmes résolus = 8 minutes par problème résolu.

Une durée du cycle plus courte signifie que les processus de l'entreprise fonctionnent rapidement et que la productivité est élevée, tandis qu'une durée du cycle plus longue indique que les processus sont inefficaces et que la productivité est faible.

Débit

Le débit mesure la capacité de production en examinant le nombre de tâches qui peuvent être achevées ou de produits qui peuvent être fabriqués dans un délai donné.

Voici comment il est calculé : Débit = Production totale / Temps

Par exemple, si vous possédez une usine de fabrication qui produit 10 000 chocolats en 10 heures, le débit de l'usine est de 10 000 chocolats / 10 heures, soit 1 000 chocolats par heure. Lorsqu'il s'agit de débit, plus il est élevé, mieux c'est !

Un débit plus élevé signifie que vous êtes très productif et que vous créez des processus plus efficaces. En revanche, un débit plus faible peut signifier qu'il existe des obstacles ou des processus inefficaces qui doivent être corrigés.

Taux d'erreur

Le taux d'erreur est une évaluation de l'exactitude et de la précision. Il mesure la fréquence ou le pourcentage d'erreurs qui se produisent au sein d'un processus ou d'un système.

Voici la formule : Taux d'erreur = (Nombre d'erreurs / Production totale) x 100 %

Par exemple, si une entreprise de livraison envoie 1 000 colis en un mois et que 20 d'entre eux sont livrés de manière incorrecte, le taux d'erreur sera de (20 / 1 000) x 100 %, soit 2 %.

En maintenant le taux d'erreur à un niveau bas, vous améliorez la qualité globale de vos produits et services et vous renforcez la satisfaction de vos clients . 🤩

Pourquoi est-il important d'améliorer l'efficacité des processus ?

Stimulez la productivité et suivez toutes les activités du programme avec le modèle de processus efficaces de ClickUp

Vous avez peut-être déjà une idée des raisons pour lesquelles l'amélioration des processus et l'efficacité des ressources sont essentielles, mais plongeons plus profondément dans les raisons pour lesquelles elles sont vraiment importantes pour les processus d'entreprise.

1. Augmentez la productivité de votre équipe

Une gestion efficace des processus d'entreprise élimine les blocages et les étapes inutiles, ce qui rend les flux de travail beaucoup plus fluides. Les membres de l'équipe peuvent ainsi se concentrer sur les tâches importantes sans perdre de temps ni se laisser distraire.

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer là où c'est le plus important

De plus, comme tout le monde est au clair sur ses rôles et responsabilités, les doutes et la confusion sont minimes. C'est là que l'embauche de gestionnaires de projet peut aider à améliorer la communication sur un processus existant ou un nouveau processus.

Les flux de communication sont fluides et les transferts entre les membres de l'équipe se font sans heurts, ce qui minimise les retards et les erreurs. ✨

2. Améliorez la qualité de vos offres

L'efficacité des processus crée une base solide pour la cohérence et le contrôle de vos opérations. Cela réduit la probabilité d'erreurs, de défauts et de répétitions inutiles. À partir du moment où des erreurs se font jour, elles sont rapidement détectées et résolues.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/Relationships20-20dependencies.gif fonctionnalité des dépendances dans ClickUp /$$$img/

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp

Cette approche proactive vous permet de maintenir l'intégrité de vos opérations et de fournir constamment des produits et services de qualité.

3. Augmenter le taux de satisfaction des clients

Lorsque vos produits et services répondent systématiquement à des normes de haute qualité, cela a un impact direct sur la satisfaction des clients. Les clients valorisent les produits et services qui sont fiables, cohérents et qui dépassent leurs attentes.

En améliorant l'efficacité des processus, vous garantissez une expérience client de qualité supérieure, ce qui a pour résultat d'accroître la satisfaction, la fidélité et les recommandations positives de bouche-à-oreille. 🤩

4. Construire une réputation positive de la marque

Des processus efficaces reflètent l'engagement de votre marque en faveur de l'excellence et de la continuité l'amélioration continue des processus d'entreprise . Cela montre que vous êtes proactif dans la recherche de moyens d'amélioration des processus afin d'améliorer vos opérations et d'apporter de la valeur aux clients.

Cela contribue à une réputation positive de professionnalisme, de fiabilité et de confiance que vos clients et parties prenantes apprécieront et dont ils se souviendront.

5. Augmenter les marges bénéficiaires

Lorsque vous rationalisez les processus, vous optimisez l'allocation des ressources et de réduire considérablement les coûts opérationnels. Vous êtes également en mesure de maximiser les résultats du processus en augmentant le volume, en améliorant la qualité et en satisfaisant les clients.

Construisez facilement des aperçus de l'allocation des ressources pour votre équipe dans les vues Liste de ClickUp afin d'obtenir une meilleure image du travail qui est fait

En outre, lorsque vos processus sont optimisés, votre entreprise devient capable de gérer des volumes plus importants sans encourir de coûts supplémentaires significatifs. Cela ouvre des possibilités d'expansion sur de nouveaux marchés, augmente votre capacité de production et vous permet de bénéficier d'économies d'échelle.

Tous ces facteurs travaillent de concert pour doper vos résultats et augmenter vos marges bénéficiaires. 📈

6. Promouvoir un environnement d'équipe dynamique

L'amélioration de l'efficacité des processus d'entreprise clarifie les rôles et renforce l'efficacité de la communication. Cela permet une prise de décision rapide, favorise la l'amélioration continue et encourage les membres de l'équipe à faire part de leurs idées et suggestions.

Grâce à la gestion dynamique des processus d'entreprise, votre équipe devient plus productive, plus engagée et plus apte à s'adapter aux changements.

5 étapes pour améliorer l'efficacité des processus Teams

Votre entreprise est constituée de plusieurs processus essentiels à son bon fonctionnement. Si vous souhaitez améliorer l'efficacité de chacun de ces processus, voici cinq étapes simples à suivre :

Étape 1 : Planifier votre processus actuel

Si vous souhaitez améliorer un processus, vous devez d'abord comprendre son travail. Dressez donc une liste de chaque action du processus et classez-la dans une commande claire, étape par étape. Vous pouvez utiliser le mappage du processus pour illustrer visuellement les flux et les interactions au sein de l'ensemble du processus.

Visualisez le flux des tâches à chaque étape du projet et classez-les en objectifs, en activités et en tâches éléments d'action à l'aide de ce modèle de Plan de processus Organigrammes , les plans de flux de valeur, les diagrammes de couloirs de navigation et les diagrammes de flux de processus sont quelques-uns des outils couramment utilisés pour élaborer des plans de processus. Ils permettent d'identifier facilement les inefficacités, les goulets d'étranglement ou les étapes inutiles. 🔍

Utiliser le Modèle de tableau blanc pour le plan de processus ClickUp pour mettre en évidence les activités clés à chaque niveau d'étape du processus. Ce modèle affiche une vue claire et complète de l'ensemble du flux de travail et permet aux équipes de travailler plus efficacement.

Étape 2 : Identifier les forces et les faiblesses du processus

Une fois votre plan des processus en main, il est temps d'identifier les domaines dans lesquels votre équipe est performante, atteint ses cibles et fournit des résultats de grande qualité. Examinez de plus près ces domaines très performants et réfléchissez à la manière dont ils peuvent être encore optimisés pour une efficacité maximale. 💪

À l'inverse, identifiez les domaines du processus qui ne fonctionnent pas efficacement et voyez ce qu'il est possible de faire pour y remédier. Voici quelques problèmes courants à surveiller :

Goulots d'étranglement : Identifiez les étapes du processus où le travail est retardé ou s'accumule en raison d'un manque de ressources, de dépendances ou de flux de travail inefficaces

Identifiez les étapes du processus où le travail est retardé ou s'accumule en raison d'un manque de ressources, de dépendances ou de flux de travail inefficaces **La redondance : recherchez les tâches redondantes ou en double dans le processus, qui consomment du temps et des ressources sans apporter de valeur ajoutée

**Communication insuffisante : identifiez les domaines dans lesquels la communication est défaillante, que ce soit entre les membres de l'équipe ou entre les services, ce qui entraîne des retards et des erreurs fréquents dans le processus de l'entreprise

Tâches manuelles ou répétitives: Ces tâches prennent généralement beaucoup de temps et sont sujettes à l'erreur humaine. Envisagez d'utiliserdes outils d'automatisation des processus comme ClickUp pour faire le travail terminé. De cette façon, votre équipe peutgagner du temps et se concentrer sur des tâches plus importantes

Ces tâches prennent généralement beaucoup de temps et sont sujettes à l'erreur humaine. Envisagez d'utiliserdes outils d'automatisation des processus comme ClickUp pour faire le travail terminé. De cette façon, votre équipe peutgagner du temps et se concentrer sur des tâches plus importantes Formation inadéquate ou lacunes en matière de compétences: Identifiez les domaines dans lesquels le manque de compétences de votre équipe entrave l'exécution du processus. Proposez une formation et un développement dans ces domaines afin de renforcer leurs compétences et leurs connaissances et d'améliorer l'efficacité des processus

Pour découvrir d'autres faiblesses et mieux les comprendre, parlez aux membres de l'équipe qui sont directement impliqués dans l'exécution du processus. Ayez des discussions ouvertes et honnêtes pour connaître leurs points de vue, leurs défis et leurs suggestions.

Étape 3 : Définir des objectifs et des indicateurs de performance clés (KPI) clairs

Des objectifs clairs donnent à tous les membres de l'équipe un sens de l'orientation et un but à atteindre des indicateurs clés de performance (ICP) bien définis permettent de suivre facilement la progression vers ces objectifs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Objectifs-Task-Targets-Example.gif ClickUp Sprint Objectifs Tâches Cibles Exemple /$$img/

Utilisez ClickUp pour suivre la progression avec des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches

Prenons un exemple simple :

Imaginez une équipe de service à la clientèle qui souhaite accélérer ses réponses aux demandes des clients. Elle se fixe donc un objectif clair : réduire le temps de réponse moyen de 20 % au cours du prochain trimestre. Pour mesurer sa progression vers l'objectif, l'équipe choisit un ICP pertinent : _Durée moyenne de traitement des demandes des clients

Supposons qu'elle réussisse à réduire le temps de réponse moyen de 10 à 8 minutes. Supposons qu'elle parvienne à réduire le temps de traitement moyen de 10 minutes à 8 minutes. Cela indiquerait une amélioration de l'efficacité du processus d'entreprise de l'équipe. Si elle n'y parvient pas, c'est le signe qu'elle doit réévaluer ses processus et rechercher les points à améliorer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png fonctionnalité des objectifs de ClickUp /$$img/

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Le fait d'avoir des objectifs clairs et des ICP mesurables crée une compréhension partagée de ce qui doit être réalisé et de la manière dont la progression sera mesurée. En conséquence, votre équipe peut se concentrer sur les tâches qui comptent réellement et fournir constamment des résultats de haute qualité. 🙌

Étape 4 : Redéfinir et optimiser le processus

La clé d'une restructuration et d'une optimisation efficaces est de disposer d'objectifs et d'indicateurs de performance clés clairs, ainsi que d'une compréhension approfondie des faiblesses des processus d'entreprise existants. Ces éléments vous aident à vous concentrer sur les domaines critiques et à de hiérarchiser vos efforts afin d'atteindre vos objectifs.

Voici quelques domaines clés à prendre en compte dans le cadre de votre travail sur l'amélioration de l'efficacité de vos processus d'entreprise :

Améliorer la gestion du flux de travail**Réorganiser et simplifier le processus actuel ou nouveau, supprimer les étapes inutiles et rechercher les possibilités d'automatiser les tâches manuelles ou répétitives à l'aide d'un outil d'automatisation des processus

la gestion du flux de travail**Réorganiser et simplifier le processus actuel ou nouveau, supprimer les étapes inutiles et rechercher les possibilités d'automatiser les tâches manuelles ou répétitives à l'aide d'un outil d'automatisation des processus Optimiser l'affectation des ressources: Évaluer et redistribuer l'affectation des ressources au sein du processus - y compris le personnel, le temps et l'équipement. Veillez à ce que les bons membres soient affectés aux bonnes tâches et évitez de surcharger les membres de l'équipe ou de laisser des tâches en suspens

Évaluer et redistribuer l'affectation des ressources au sein du processus - y compris le personnel, le temps et l'équipement. Veillez à ce que les bons membres soient affectés aux bonnes tâches et évitez de surcharger les membres de l'équipe ou de laisser des tâches en suspens Fournir des ressources adéquates: Construire unecharte de l'équipedes plans détaillés des processus, etProcédures opératoires normalisées (SOP) afin que votre équipe comprenne clairement ce qu'il faut faire. En outre, proposez des sessions de formation et d'intégration pour combler les lacunes en matière de compétences

Construire unecharte de l'équipedes plans détaillés des processus, etProcédures opératoires normalisées (SOP) afin que votre équipe comprenne clairement ce qu'il faut faire. En outre, proposez des sessions de formation et d'intégration pour combler les lacunes en matière de compétences Recueillez les commentaires: Partagez les changements proposés avec les membres de votre équipe afin de les impliquer dans le processus, de lancer des idées et de recueillir leurs commentaires. Encouragez-les à poser des questions, à partager leurs préoccupations et à faire des suggestions, puis tenez compte de leurs commentaires et procédez aux ajustements nécessaires

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

La logique conditionnelle permet la création d'un formulaire unique et adaptable qui répond à de nombreuses conditions, ce qui fait gagner un temps précieux au remplisseur de formulaire et à vous-même !

En employant la logique conditionnelle dans les formulaires, vous avez la possibilité de :

Créer des formulaires qui s'adaptent instantanément en fonction des choix de champs précédents, ce qui permet de répondre à un large intervalle de cas d'utilisation

Simplifier l'achevé des formulaires en affichant uniquement les champs qui correspondent aux besoins de l'utilisateur

De traiter des procédures complexes en collectant des données plus précises auprès des répondants, ce qui peut activer des flux de travail ou des automatisations spécifiques

Étape 5 : Mise en œuvre, suivi et optimisation du processus

Après avoir soigneusement forfaits et l'établissement d'un ordre de priorité il est temps de mettre en œuvre le nouveau processus. Au cours de cette phase, une communication et une collaboration efficaces sont essentielles.

Communiquez clairement les processus améliorés à votre équipe afin qu'elle comprenne les raisons des changements et les résultats escomptés. Attribuez des rôles et des responsabilités spécifiques à chaque membre de l'équipe, en veillant à ce que chacun comprenne ses tâches et la manière dont il contribue à l'efficacité du flux de travail.

Utilisez l'affichage Tableau blanc pour le forfait du projet et d'optimiser les flux de travail dans le cadre de processus agiles pour un affichage plus transparent

Une fois le processus en place, vous devez suivre sa progression pour vous assurer qu'il fonctionne comme prévu. Le suivi et la mesure des indicateurs clés de performance fourniront des informations précieuses, alors mettez en place un système de collecte de données et de rapports réguliers.

Cela peut se faire par le biais de la gestion de projet des outils, des feuilles de calcul ou des logiciels spécialisés. Encouragez les membres de l'équipe à fournir des mises à jour et à partager leurs observations.

Examinez régulièrement les données collectées et analysez les résultats. Cette étape est essentielle pour identifier les domaines dans lesquels les processus excellent et ceux qui nécessitent une optimisation plus poussée. Utilisez ces informations pour prendre des décisions éclairées et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.

N'oubliez pas que l'optimisation des processus est un effort permanent visant à améliorer continuellement l'efficacité.

Améliorez l'efficacité des processus au sein de votre équipe pour atteindre vos objectifs d'entreprise

En suivant les étapes que nous venons de décrire, vous améliorerez considérablement la qualité de vos produits et services, vous éliminerez les pratiques de gaspillage et vous atteindrez en fin de compte vos objectifs d'entreprise.

Et si vous souhaitez simplifier vos processus efficaces et atteindre vos objectifs plus rapidement, un automatisation du flux de travail comme ClickUp peut changer la donne en matière d'automatisation des flux de travail l'amélioration de l'efficacité du flux de travail dans l'ensemble de l'entreprise toutes les équipes de votre entreprise. 💼

Avec ClickUp, vous pouvez faire de des paramètres d'objectifs un jeu d'enfant, améliorer les flux de communication, collaborer en temps réel, automatiser les tâches répétitives, et générer des rapports -le tout en un seul endroit.

Vous pouvez également tirer parti de Le modèle de processus et de procédures de ClickUp qui, lorsqu'elle est combinée à un système d'information et de communication efficace, permet d'améliorer la qualité de l'information Stratégies de gestion des processus d'entreprise (BPM) les stratégies de gestion des processus d'entreprise (BPM) sont des outils précieux pour vous aider à mettre en place des processus efficaces.

Votre équipe peut désormais se concentrer sur les activités à valeur complémentaire qui font progresser votre entreprise. Et voici la meilleure nouvelle : vous pouvez démarrer avec ClickUp avec le forfait Free Forever !