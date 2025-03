les 10 meilleurs outils de hiérarchisation du travail en 2025

Il n'y a pas assez de temps dans une journée de travail pour terminer toutes les tâches quotidiennes, sans parler des projets en cours qui comportent de nombreuses étapes et de nombreux obstacles. C'est pourquoi l'établissement de priorités dans le travail est une compétence extrêmement précieuse à acquérir. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'être un expert en productivité ! Il existe de nombreux outils qui simplifient le processus.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleurs outils de priorisation du travail disponibles aujourd'hui. Chacun a ses avantages, ses inconvénients et ses fonctionnalités uniques. Trouvons les meilleurs outils de priorisation pour votre équipe, afin de.. vous puissiez faire les choses terminées dans la commande la plus optimale possible.

Que faut-il rechercher dans un outil de priorisation ?

Chaque équipe a des besoins différents en matière d'outils de hiérarchisation, mais il existe des éléments incontournables qui méritent d'être pris en compte lors de l'élaboration de votre propre liste de candidats.

Les meilleurs outils de hiérarchisation aident les équipes :

Construire une liste maîtresse de chaque activité forfaitaire ou demande de mise à jour de produit

Identifier les tâches prioritaires et sensibles au facteur temps, et laisser les tâches moins prioritaires pour un autre jour

Recueillir des données et des informations sur les clients pour prendre des décisions éclairées

Trouver et utiliser ses propres de productivité Voir s'ils ont assez de temps pour expédier une mise à jour de produit en fonction des ressources

Rationaliser la processus de prise de décision en classant les tâches par ordre de priorité

Prendre des décisions stratégiques concernant l'allocation des ressources et la gestion de la charge de travail Éliminer les préjugés personnels au profit d'indicateurs du monde réel

Se concentrer sur les mises à jour à fort impact, les tâches urgentes et les gains rapides

Rationaliser le processus avec modèles de gestion des tâches Planifier visuellement de la manière qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse de tableaux Kanban ou de diagrammes de Gantt

Utiliser des techniques de priorisation standardisées ou créer leur propre matrice de priorités

Trouver un moyen d'organiser les tâches d'une manière qui leur convient méthodologie de gestion de projet -comme Agile ou Scrum

Voir en un coup d'œil ce qui doit se passer ensuite pour éviter les blocages et respecter les délais

Faire en sorte que le travail important soit fait rapidement et de la manière la plus efficace possible

Utilisez cette liste lorsque vous travaillez sur des outils potentiels. Déterminez ce dont votre équipe a besoin et ce qui est moins important, puis utilisez ce guide pour vous aider à trouver l'outil qui vous convient le mieux meilleur outil de productivité ou le processus de hiérarchisation de la charge de travail qui vous convient.

Les 10 meilleurs outils logiciels de priorisation

Le bon la hiérarchisation des projets peut vous aider à concentrer votre attention sur les tâches les plus importantes et de plus grande valeur, afin que vous puissiez travailler mieux chaque jour. Il n'est pas toujours facile de trouver le meilleur outil pour votre équipe, mais nous avons placé dans les favoris pour vous aider à prendre une décision.

Explorez notre liste des meilleurs outils logiciels de hiérarchisation des produits et des tâches disponibles aujourd'hui. Découvrez leurs fonctionnalités, leurs avantages et inconvénients, leurs prix et leurs évaluations.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Priority-Matrix-Template.png Outils de hiérarchisation : Modèle de matrice des priorités ClickUp /$$img/

décidez sur quoi travailler ensuite avec le modèle de matrice des priorités de ClickUp_

ClickUp est une plateforme qui peut remplacer plusieurs outils de votre équipe, en vous donnant un endroit central pour organiser, communiquer et travailler. Elle est idéale pour les équipes qui travaillent en collaboration, qui valorisent la productivité et qui veulent obtenir de meilleurs résultats en se concentrant sur ce qui est important.

La flexibilité des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp vous permet d'organiser et d'optimiser vos tâches critiques de la manière la plus judicieuse pour votre équipe. Apprendre comment hiérarchiser les tâches au travail puis tirez parti de nos modèles pour rationaliser le processus.

Utilisez le Modèle de matrice des priorités ClickUp ou Modèle de matrice de l'impact et de l'effort pour planifier visuellement le prochain travail à effectuer, ou organisez vos tâches avec notre Modèle pour faire Terminé . Vous pouvez également créer votre propre système et utiliser nos indicateurs simples pour vous aider à établir des priorités dans votre travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Paramétrez la priorité des tâches grâce à notre système de drapeaux facile à utiliser

Triez les listes de tâches par priorité, par niveau d'importance et par date d'échéance pour vous aider à établir des priorités

Voyez où se trouvent les obstacles à l'aide des dépendances

Créez vos propres filtres pour optimiser votre travail

De puissantes fonctionnalités de gestion des tâches pour collaborer, organiser et exécuter à temps

Récemment voté#Logiciel de gestion de projet n°1 en 2023 par G2

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent le logiciel écrasant au début, il faut donc un certain temps pour l'utiliser à son plein potentiel

L'application mobile a quelques limites, mais cela est en train de changer avec l'arrivée de ClickUp 3.0 Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,600+ reviews)

4.7/5 (6,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Plan du produit

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ProductPlan.jpg Outils de hiérarchisation : ProductPlan /$$img/

via Plan du produit ProductPlan aide les équipes à obtenir une meilleure afficher leur stratégie produit . Cet outil logiciel est conçu pour aider les utilisateurs à créer des feuilles de route de produits pour des tâches individuelles, des initiatives d'équipe et des projets d'entreprise.

ProductPlan meilleures fonctionnalités

Définissez des valeurs et utilisez-les pour hiérarchiser rapidement les tâches

Synchronisez vos données à partir de vos outils les plus utilisés

Voyez ce qui se passe avec une disposition de tableau simple

Intégrez les outils que vous utilisez déjà, comme GitHub ou Jira

Limites de ProductPlan

Certaines fonctionnalités de modification sont réservées au créateur de la feuille, ce qui peut poser problème à certaines équipes

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit plus facile de partager l'aperçu avec les membres de l'équipe et les chefs d'équipe

Prix de ProductPlan

Basique: 39 $ par éditeur et par mois

39 $ par éditeur et par mois Professionnel: 69 $ par éditeur et par mois

69 $ par éditeur et par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (140+ commentaires)

4.4/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (50+ avis)

3. Scoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Scoro.jpg Outils de priorisation : Scoro /$$$img/

via ScoroScoro est un logiciel de gestion du travail tout-en-un conçu pour aider les agences et les cabinets de conseil à rationaliser leur travail. Cet outil de hiérarchisation des tâches aide les utilisateurs à suivre leur temps, à voir s'il est utilisé de manière optimale et à gérer les projets de la manière la plus productive.

Scoro meilleures fonctionnalités

Adoptez une approche holistique de la gestion du temps grâce aux diagrammes de Gantt

Collaborez sur des tâches et des projets et voyez ce qui se passe

Suivez et analysez la rentabilité et optimisez les échéanciers et les activités

Automatisation des tâches répétitives, et utilisation de l'outil de gestion du temps des modèles de priorisation pour les projets et les tâches

Limites de Scoro

Certains utilisateurs disent que pour utiliser le logiciel de manière optimale, il faut suivre une formation

Changer la priorité ou la commande des tâches du même jour peut prendre beaucoup de temps

Prix de Scoro

Essentiel: 28 $ par utilisateur et par mois

28 $ par utilisateur et par mois Standard: $42 par utilisateur et par mois

$42 par utilisateur et par mois Pro: 71 $ par utilisateur et par mois

71 $ par utilisateur et par mois Ultimate:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (200+ commentaires)

4. Révéler

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Reveall.jpg Outils de priorisation : Reveall /$$$img/

via Révéler Reveall est conçu avec la productivité à l'esprit. Il est conçu pour les équipes qui souhaitent travailler de manière plus holistique sur la stratégie produit et la connaissance client afin d'offrir un meilleur produit et une meilleure expérience.

Les meilleures fonctionnalités de Reveall

Un système de notation utile aide les utilisateurs à identifier les tâches et les améliorations les plus utiles

Hiérarchiser les suggestions et les mises à jour de produits de manière plus efficace

Suivi des résultats et des objectifs de productivité associés

Intégrations disponibles avec vos outils logiciels existants

Limites de Reveall

Certains utilisateurs souhaiteraient que le design de l'outil soit plus moderne et contemporain

Il peut être difficile de présenter des rapports aux clients ou aux chefs d'équipe d'une manière visuellement percutante

Prix de Reveall

Démarrage: 24 $ par utilisateur et par mois

24 $ par utilisateur et par mois Business: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Enterprise: Contact pour les prix

G2: 3.5/5 (1 avis)

3.5/5 (1 avis) Capterra: 4.7/5 (5+ commentaires)

5. Tableau des produits

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Productboard.jpg Outils de hiérarchisation : Tableau des produits /$$img/

via Tableau des produits Productboard a été conçu pour les équipes de production avant-gardistes. Cet outil aide les équipes à identifier ce qui est important pour les clients, puis à donner la priorité à ce qu'il faut construire ensuite. Les fonctionnalités d'analyse et de hiérarchisation facilitent la tâche.

Meilleures fonctionnalités de Productboard

Organisez votre liste de fonctionnalités à faire de manière rationnelle

Personnalisez les formules de hiérarchisation pour donner plus de poids à ce qui compte pour vous

Affichez les scores et hiérarchisez les tâches en fonction de l'avis des clients

Suivez tous vos projets et visualisez leur statut en un seul endroit

Limites de Productboard

Le nombre de choix et de personnalisations peut être écrasant pour certaines personnes

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit plus facile de faire des présentations ou de partager des données de manière visuelle

Prix de Productboard

Essentials: $25 par utilisateur et par mois

$25 par utilisateur et par mois Pro: $90 par utilisateur et par mois

$90 par utilisateur et par mois Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (200+ commentaires)

4.3/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

Check out these Concurrents de Productboard /href/* blog?p=73294* *_blog ? !

6. airfocus

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/airfocus.jpg airfocus /$$$img/

via airfocus Airfocus est une plateforme de gestion de produits conçue pour aider les équipes à travailler sur ce qui compte le plus. Les outils de hiérarchisation des produits tels qu'Airfocus facilitent votre processus de prise de décision. Son modèle de priorisation s'accompagne de fonctionnalités qui tiennent compte des commentaires des clients, de la stratégie et de la hiérarchisation efficace des tâches.

meilleures fonctionnalités d'airfocus

Organisez votre feuille de route et votre flux de travail autour des tâches les plus importantes

Utilisez des cadres de priorisation intégrés ou personnalisés pour travailler plus efficacement

Identifier les tâches qui font perdre du temps et les opportunités cachées dans votre carnet de commandes

Organiser des sessions de " Poker des priorités " pour hiérarchiser les tâches et les noter de manière collaborative

limites d'airfocus

Certains utilisateurs regrettent qu'il n'y ait pas plus d'options de rapports

La courbe d'apprentissage peut être assez raide pour les nouveaux utilisateurs

prix airfocus

Essentiel: 23 $ par utilisateur et par mois

23 $ par utilisateur et par mois Avancé: 83 $ par utilisateur et par mois

83 $ par utilisateur et par mois Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

7. Aha !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Aha.jpg Aha ! /$$$img/

via Aha !Aha ! est un outil de hiérarchisation conçu pour les équipes de développement de produits. Ses fonctionnalités permettent aux utilisateurs de construire facilement des feuilles de route pour les produits, de faire émerger des idées par la foule, et de gérer et d'optimiser la livraison des mises à jour de produits.

Les meilleures fonctionnalités d'Aha !

Créez des feuilles de route de produits très visuelles

Score et hiérarchisation des fonctionnalités en fonction de vos propres valeurs de produit

Créez un endroit unique pour voir et utiliser les informations sur les clients à votre avantage

Rationaliser la livraison avec des tableaux de flux de travail qui connectent les équipes de produits et d'ingénierie

Limites de Aha !

Certains clients expriment le désir d'en savoir plus.. l'automatisation du flux de travail fonctionnalités

La nature flexible du produit signifie qu'il peut être accablant au début

Prix Aha !

Aha ! propose une tarification par produit. Vous pouvez vous abonner au(x) domaine(s) de la plateforme que votre équipe est intéressée à utiliser.

Aha ! Roadmaps: À partir de 59 $ par utilisateur et par mois

À partir de 59 $ par utilisateur et par mois **Idées : à partir de 39 $ par utilisateur et par mois

Create: Forfait Free disponible avec des forfaits payants à partir de 10$ par utilisateur et par mois

Forfait Free disponible avec des forfaits payants à partir de 10$ par utilisateur et par mois Aha ! Develop: À partir de 9 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 (200+ reviews)

4.3/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

Compare Aha Vs. Jira_* !

8. Craft.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/CraftIO.jpg CraftIO /$$$img/

via Craft.io Craft.io est une plateforme de gestion de produits tout-en-un qui aide les équipes à construire des produits plus solides, grâce à des décisions de développement de produits basées sur des preuves. Les fonctionnalités de priorisation de la plateforme permettent aux équipes de planifier facilement des cycles de sortie de produits plus efficaces - vous gérez ainsi toutes les tâches dans un tableau de type liste à faire.

Les meilleures fonctionnalités de Craft.io

Utilisez facilement le type de priorisation que vous préférez - y compris MoSCoW, WSJF, RICE, et plus encore

Utilisez le générateur de formules pour créer votre propre système de hiérarchisation des produits

Donnez du poids aux domaines d'excellence non standard grâce à des scores de priorisation spécifiques à l'équipe

De forfaiter les cycles de production en fonction de la priorité que vous accordez à ce qui est important

Limites de Craft.io

Certains utilisateurs expriment que l'interface utilisateur peut parfois être écrasante

La plateforme est fortement axée sur les équipes de gestion des produits, ce qui pourrait ne pas convenir aux besoins d'autres personnes

Prix de Craft.io

Essentiel: 49 $ par utilisateur et par mois

49 $ par utilisateur et par mois Pro: $109 par utilisateur et par mois

$109 par utilisateur et par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (40+ reviews)

4.5/5 (40+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ reviews)

9. Google Keep

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Google-Keep-Example.png Exemple de Google Keep /$$img/

via Google KeepGoogle Keep est la version de l'application de prise de notes du géant du logiciel. Bien qu'il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que d'autres outils de hiérarchisation sur le marché, Google Keep peut constituer une excellente alternative gratuite si votre équipe est à la recherche de quelque chose de très léger et de très convivial.

Les meilleures fonctionnalités de Google Keep

Rédigez et partagez des notes avec le reste de votre équipe en un seul endroit

Hiérarchisez les tâches et les actions en les épinglant dans Google Keep

Paramétrez des rappels dans le temps pour rester sur la bonne voie

S'intègre parfaitement au reste de la suite de produits Google

Limites de Google Keep

L'absence d'outils traditionnels de hiérarchisation des produits peut entraîner un manque de fonctionnalités pour certains utilisateurs

La notation et la hiérarchisation sont basées sur vos réflexions personnelles, plutôt que sur un système de notation sophistiqué

Prix de Google Keep

**Free

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

10. Evernote Teams

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Evernote-Teams.jpg Evernote Teams /$$$img/

via Équipes EvernoteEvernote Teams est la version de l'application de prise de notes pour les équipes, conçue dans une optique de collaboration. Les utilisateurs peuvent rédiger et partager des notes, travailler en collaboration et stocker les connaissances de l'équipe en un seul emplacement. Bien qu'elle soit principalement destinée à la prise de notes et au partage des connaissances, elle peut être utilisée comme un outil léger de hiérarchisation ou de gestion des tâches un forfait de planification de projet .

Les meilleures fonctionnalités d'Evernote Teams

Collaborez plus facilement en temps réel ou de manière asynchrone avec des notes partagées

Utilisez des modèles pour créer votre propre matrice de priorisation

Partagez votre processus de priorisation avec les parties prenantes en dehors de l'application

Construisez votre propre wiki d'entreprise qui conseille sur la façon de prioriser les tâches et les mises à jour

Les limites d'Evernote Teams

Evernote Teams n'est pas conçu comme un outil de priorisation à proprement parler outils de gestion de projet pertinents sont limitées

Certains utilisateurs souhaiteraient davantage d'options de personnalisation

Prix d'Evernote Teams

À partir de 14,99 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et critiques d'Evernote Teams

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (8 000+ commentaires)

Se concentrer sur ce qui compte avec l'aide d'outils de priorisation

Que vous souhaitiez vous appuyer sur une méthode de hiérarchisation standardisée ou créer votre propre méthode, ces outils logiciels vous aideront à le faire. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver les meilleurs outils de priorisation pour votre équipe, afin que vous puissiez prioriser le travail de la manière la plus efficace.

Si votre équipe est prête à investir dans un système de gestion de projet ou de tâche qui va au-delà de l'aide à la priorisation, essayez ClickUp . Notre fonctionnalité Priorités des tâches vous permet de savoir facilement sur quoi travailler ensuite. Elle fait partie de notre système tout-en-un de productivité et de gestion de projet.