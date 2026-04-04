Asistentes de reuniones con IA para pequeñas empresas en [año]

Para los propietarios de pequeñas empresas y sus equipos, el tiempo es el recurso más valioso —y, a menudo, el más escaso—. Desempeñas múltiples funciones, compaginas innumerables responsabilidades y buscas constantemente formas de hacer más con menos.

Sin embargo, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por optimizar nuestras jornadas, hay una pérdida de tiempo universal que afecta a casi todas las organizaciones: las reuniones. El trabajo manual que rodea a una reunión (como tomar notas frenéticamente o pasar horas redactando correos electrónicos de seguimiento) desvía la atención de la conversación en sí.

Los asistentes de reuniones con IA pueden encargarse de gran parte del trabajo pesado en este ámbito.

En este artículo, hablaremos de los mejores asistentes de reuniones con IA que pueden impulsar la productividad de tu equipo y se ajustan perfectamente al presupuesto de tu pequeña empresa.

Asistentes de reuniones con IA para pequeñas empresas: resumen

Aquí tienes una comparación de todas las herramientas de esta lista. Desplázate hacia abajo para ver el desglose completo de cada una y encontrar las mejores herramientas de IA para reuniones eficaces.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Convertir las notas de las reuniones en tareas y flujos de trabajo integrados AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automatizaciones, Docs-to-tasks Free Forever; personalización disponible para corporaciones Fireflies.ia Transcripciones de reuniones con función de búsqueda y sincronización con CRM Chat con IA de AskFred, transcripciones de los ponentes, seguimiento de temas, registro automático en CRM Plan Free disponible; planes de pago a partir de 18 $/usuario/mes Otter. IA Transcripción en directo y resúmenes rápidos de reuniones Transcripción en tiempo real, captura de diapositivas, agentes de IA basados en roles, búsqueda y exportación avanzadas Plan Free disponible; planes de pago desde 16,99 $ al mes por usuario. Fathom Resúmenes de IA sencillos y completos Grabaciones ilimitadas en el plan gratuito, clips destacados, sincronización con CRM, preguntas y respuestas con Ask Fathom Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ por usuario al mes tl;dv Resúmenes grabados e inteligencia para múltiples reuniones Grabaciones por capítulos, clips destacados, información comparativa entre reuniones, más de 30 idiomas Plan Free disponible; planes de pago desde 29,30 $ al mes por usuario. Granola Notas de reuniones sin bots Captura local (sin bots), notas estructuradas + elementos pendientes, reformateo con IA/chatear Plan Free disponible; planes de pago a partir de 14 $ por usuario al mes Krisp Cancelación de ruido y notas de reuniones con IA Cancelación de ruido y eco, captura independiente de la plataforma, resúmenes con IA, sincronización de flujos de trabajo Planes de pago desde 16 $ al mes por usuario Avoma Equipos de ventas que necesitan inteligencia conversacional Detección de temas, fichas de evaluación de coaching, sincronización automática con CRM, momentos y fragmentos de llamadas Planes de pago desde 29 $ al mes por asiento de grabación Fellow Agendas colaborativas y seguimiento Colaboración en la agenda, resúmenes vinculados a la agenda, seguimiento de tareas pendientes, recordatorios Plan Free disponible; planes de pago a partir de 11 $ por usuario al mes Notion IA Notas de reuniones dentro de una base de conocimientos flexible Bloques de notas de reuniones con IA, búsqueda con IA en las notas, bases de datos relacionales, enlaces al calendario de Notion Plan gratuito disponible; planes de pago a partir de 12 $ por usuario al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y sin sesgos hacia ningún proveedor, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

📚 Lee también: Las mejores aplicaciones para pequeñas empresas que simplifican tu trabajo

¿Qué es un asistente de reuniones con IA?

Obtén transcripciones automáticas de reuniones y elementos pendientes con ClickUp AI Notetaker

Un asistente de reuniones con IA es una aplicación de software que utiliza IA para unirse a reuniones, grabarlas, transcribirlas y analizarlas. Su objetivo principal es automatizar las tareas administrativas —concretamente, la toma de notas y el seguimiento de tareas— para que los participantes puedan centrarse en el debate en lugar de en la documentación.

Se basa en tres pilares fundamentales:

Capture: «escucha» el audio a través de un bot virtual o un complemento para «escucha» el audio a través de un bot virtual o un complemento para crear una transcripción literal

Synthesis: utiliza modelos de lenguaje a gran escala (LLM) para condensar horas de conversación en utiliza modelos de lenguaje a gran escala (LLM) para condensar horas de conversación en resúmenes con viñetas y puntos clave

Acción: Identifica compromisos y plazos específicos, convirtiéndolos automáticamente en Identifica compromisos y plazos específicos, convirtiéndolos automáticamente en «tareas pendientes » o sincronizándolos con herramientas de gestión de proyectos.

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, con una duración de hasta una hora por reunión. Esto se traduce en una cantidad impresionante de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda tu organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

📮ClickUp Insight: Según nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones, casi el 40 % de los encuestados asiste a entre 4 y más de 8 reuniones a la semana, y cada reunión dura hasta una hora. Esto se traduce en una cantidad impresionante de tiempo colectivo dedicado a reuniones en toda tu organización. ¿Y si pudieras recuperar ese tiempo? El tomador de notas con IA integrado de ClickUp puede ayudarte a aumentar la productividad hasta en un 30 % mediante resúmenes instantáneos de reuniones, mientras que ClickUp Brain te ayuda con la creación automatizada de tareas y la optimización de los flujos de trabajo, convirtiendo horas de reuniones en información útil.

Qué buscar en los asistentes de reuniones con IA para pequeñas empresas

A diferencia de los equipos de las grandes corporaciones, que cuentan con departamentos de TI propios, las pequeñas empresas necesitan herramientas que funcionen desde el primer momento. Esto se debe a que un software inadecuado genera más trabajo administrativo en lugar de reducirlo.

Evalúa estos criterios específicos antes de elegir una herramienta para simplificar tus flujos de trabajo de reunión:

Precisión de la transcripción e identificación de los interlocutores: ¿Es capaz de identificar con fiabilidad quién ha dicho qué durante llamadas con un ritmo rápido y varios interlocutores?

Calidad de los resúmenes de reuniones con IA: ¿Genera ¿Genera resúmenes concisos en lugar de montones de texto que aún tienes que analizar?

Extracción de elementos pendientes: ¿Detecta compromisos y plazos en lugar de limitarse a resaltar palabras clave?

Integraciones con tu infraestructura actual: ¿Se integra de forma nativa con tus herramientas de gestión de proyectos y comunicación?

Privacidad y tratamiento de datos: ¿Dónde se almacena el audio de tus reuniones? ¿Se utiliza para entrenar modelos de IA?

Facilidad de configuración para equipos sin conocimientos técnicos: ¿Puede tu equipo empezar a utilizarlo hoy mismo sin necesidad de una llamada de formación?

Para los asistentes ejecutivos y los administradores que gestionan agendas complejas y múltiples partes interesadas, elegir las herramientas de IA adecuadas puede agilizar enormemente los flujos de trabajo. Vea esta panorámica para descubrir cómo las principales herramientas de IA pueden ofrecer compatibilidad con los asistentes ejecutivos más allá de la simple gestión de reuniones.

Los 10 mejores asistentes de reuniones con IA para pequeñas empresas

Evita que los resúmenes de reuniones importantes se dispersen por múltiples herramientas.

Vamos al grano:

1. ClickUp (el mejor para convertir las notas de las reuniones en tareas y flujos de trabajo integrados)

Prueba ClickUp AI Notetaker Obtén notas de reuniones precisas, transcripciones, resúmenes, rótulos y tareas pendientes con ClickUp AI Notetaker

¿Cuánto tiempo pierde tu equipo simplemente trasladando los puntos clave de una herramienta a otra? Para la mayoría de las pequeñas empresas, el problema empieza justo después de una reunión. Acabas con notas en una aplicación, tareas pendientes en otra y decisiones clave enterradas en un hilo de chat que nunca volverás a encontrar.

A esto lo llamamos « desorden laboral » , y es precisamente lo que resuelve ClickUp. Como el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, reúne tus reuniones, notas, documentos y tareas en un solo lugar, con la IA supervisándolo todo desde arriba.

Veamos algunas de sus principales funciones de convergencia de IA:

Notas de reuniones que se mantienen vinculadas al trabajo

Para empezar, está ClickUp AI Notetaker. Puede unirse a reuniones programadas o enviarse a enlaces ad hoc de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. Tras la llamada, crea un documento privado de ClickUp, te menciona con @ y facilita el acceso a las notas desde el Planner o el hub de documentos.

Convierte cada llamada en tareas y decisiones con ClickUp AI Meeting Notetaker

¿Y lo mejor de todo? El resultado no queda almacenado en una grabadora independiente. Los siguientes pasos se asignan a la persona adecuada una vez finalizada la reunión, lo que ofrece a los equipos reducidos un proceso mucho más ágil desde el resumen hasta la ejecución.

Una IA contextual que puede preparar la reunión antes de que comience

La IA contextual de ClickUp, ClickUp Brain, empieza a funcionar mucho antes de que comience la llamada. Puede buscar eventos del calendario en lenguaje natural, comprobar la disponibilidad de una o más personas y crear o actualizar eventos del calendario.

Comprueba la disponibilidad y actualiza las reuniones más rápido con ClickUp Brain

Además, te permite generar órdenes del día a partir de reuniones anteriores, el estado de los proyectos y las prioridades del equipo.

Es igual de útil una vez finalizada la reunión. Como Brain puede responder a preguntas sobre tareas, documentos, chat y notas de reuniones, puedes preguntar:

¿Qué elementos se acordaron en la última llamada con el cliente?

¿Qué decisiones se tomaron en la última reunión de sincronización del equipo?

¿Qué ha cambiado desde la última actualización?

Recuerda las decisiones y los elementos pendientes de las reuniones más rápido con ClickUp Brain

Agentes preconfigurados integrados en tu entorno de trabajo

Los Super Agents de ClickUp son agentes de IA integrados que puedes añadir a tu entorno de trabajo para tareas específicas. Y una de las razones por las que funcionan tan bien para las pequeñas empresas es su amplio catálogo de agentes.

En pocas palabras, en lugar de crear todo tú mismo, puedes empezar con agentes seguros y ya preparados, y adaptarlos a tu flujo de trabajo. Por ejemplo, el agente ClickUp Meeting Agenda Builder puede elaborar una agenda compartida a partir del trabajo en curso, los resultados anteriores y las aportaciones de los asistentes.

Crea agendas de reuniones a partir del trabajo en curso y los resultados anteriores con el agente ClickUp Meeting Agenda Builder.

En resumen:

Se basa en el trabajo en curso: extrae los elementos del orden del día de tu trabajo en curso

Muestra los elementos pendientes: utiliza los elementos pendientes de sesiones anteriores

Recopila las aportaciones de los asistentes: envía una indicación antes de la reunión para que los asistentes puedan añadir temas

Estructura la agenda: Organiza los temas y asigna tiempos en función de la duración de la reunión y el número de elementos.

Y mientras tanto, el ClickUp Meeting Prep Agent crea un resumen personalizado con la información contextual que necesitas antes de la llamada. Juntos, te ayudan a acudir a las reuniones con toda la información necesaria ya a tu disposición.

Prepárate para las reuniones con información contextual clave utilizando el agente de preparación de reuniones de ClickUp

🎥 Ve este vídeo para descubrir cómo puedes incorporar la IA a tu pequeña empresa sin necesidad de conocimientos técnicos.

Automatizaciones para reducir las tareas rutinarias

Una vez que la IA de ClickUp genera una tarea a partir de la transcripción de la reunión, ClickUp Automatizaciones se encarga del enrutamiento sin que tengas que mover un dedo. Eso significa que puedes establecer reglas de fondo para tu entorno de trabajo, y Automatizaciones se encarga del resto del flujo de trabajo.

Configura automatizaciones de ClickUp sin código para que ellas se encarguen del trabajo pesado por ti

Por ejemplo, si la transcripción de la reunión genera una nueva tarea que contiene la palabra clave «Actualización de diseño», una automatización preconfigurada reconoce esa frase y avisa al instante al diseñador jefe, trasladando la tarea recién creada a la columna «Tareas pendientes» del tablero de flujo de trabajo específico del equipo de diseño.

Las mejores funciones de ClickUp

Ventajas e inconvenientes de ClickUp

Ventajas:

Las notas de las reuniones y el trabajo de los proyectos se centralizan en un solo lugar para reducir los cambios de contexto

ClickUp Brain se basa en todo el contenido de tu entorno de trabajo para ofrecer respuestas completas

Las automatizaciones reducen el trabajo administrativo posterior a las reuniones prácticamente a cero

Contras:

Es posible que los nuevos usuarios necesiten tiempo para explorar todo el intervalo de funciones

Las automatizaciones avanzadas requieren algo de tiempo de configuración inicial

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta tener el control de tiempo y las notas de las reuniones todo en un mismo lugar con ClickUp. Los agentes de IA son muy útiles y me ayudan a mantener mi trabajo organizado. Es genial haber podido sustituir muchas herramientas por una sola. Valoro poder ver todo el trabajo del departamento en un solo lugar, lo que mantiene las tareas bien organizadas. Además, la facilidad de importación hizo que la configuración fuera muy sencilla.

Me gusta tener el control de tiempo y las notas de las reuniones todo en un mismo lugar con ClickUp. Los agentes de IA son muy útiles y me ayudan a mantener mi trabajo organizado. Es genial haber podido sustituir muchas herramientas por una sola. Valoro poder ver todo el trabajo del departamento en un solo lugar, lo que mantiene las tareas bien organizadas. Además, la facilidad de importación hizo que la configuración fuera muy sencilla.

✅ Nuestra guía de IA para pequeñas empresas explica cómo utilizar la IA en tu empresa sin tener que gestionar más aplicaciones.

🧠 Dato curioso: Thomas Edison no concibió el fonógrafo como un reproductor de música en un principio. Inicialmente lo presentó más bien como una herramienta de productividad del siglo XIX para el dictado y la comunicación empresarial, mientras que la música ocupaba un lugar secundario en su lista de usos futuros. En otras palabras, uno de los dispositivos de entretenimiento más emblemáticos de la historia comenzó siendo algo más parecido a una máquina de notas de voz.

2. Fireflies.ai (el mejor para transcripciones de reuniones con función de búsqueda y sincronización con CRM)

a través de Fireflies.ai

Fireflies.ai es un asistente de reuniones con IA que graba, transcribe y organiza reuniones en plataformas de videoconferencia como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex y otras.

Además, va más allá de la simple toma de notas pasiva. AskFred, el asistente de IA integrado de Fireflies, puede resumir llamadas, generar correos electrónicos de seguimiento, extraer elementos pendientes y crear otros resultados basados en las reuniones.

También cuenta con una función «rastreador de temas» que busca palabras clave específicas, como «precios» u «objeciones», durante tus llamadas. A continuación, registra automáticamente estos detalles directamente en tu CRM o software de gestión de proyectos, lo que evita a tu equipo tener que introducir los datos manualmente.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Chat de IA AskFred: realiza consultas en tu archivo de transcripciones de reuniones para responder a preguntas sobre llamadas anteriores

Transcripción automática: Graba y transcribe reuniones con identificación de los participantes y marcas de tiempo

Análisis de inteligencia de conversación : Realiza un seguimiento de los ratios de tiempo de conversación y los indicadores de sentimiento en todas tus reuniones Realiza un seguimiento de los ratios de tiempo de conversación y los indicadores de sentimiento en todas tus reuniones

Integraciones con CRM: Se conecta de forma nativa con herramientas de ventas para registrar automáticamente los resúmenes de las llamadas en los registros de los clientes.

Ventajas y desventajas de Fireflies.ai / IA

Ventajas:

Sólida seguridad con opciones de almacenamiento privado

Transcripción ilimitada a partir del plan Pro

Tiene compatibilidad con más de 100 idiomas con detección automática

Contras:

La precisión puede disminuir durante las reuniones en las que hay mucha interferencia

La IA analiza cada reunión de forma individual, sin realizar una síntesis entre reuniones.

El bot de grabación aparece como un participante visible

Precios de Fireflies.ai / IA

Free

Pro : 18 $ al mes por usuario

Empresa : 29 $ al mes por usuario

Enterprise: 39 $ por usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fireflies. IA?

Un usuario de G2 dice:

Puedo prestar toda mi atención a la conversación durante una reunión porque sé que Fireflies se encarga de las notas, y además la función de IA es genial para obtener información rápida sobre lo que ha pasado en una reunión y para los correos electrónicos de resumen; además, se integra fácilmente en el entorno de mi equipo. La implementación fue tan fluida que nunca he tenido que recurrir al soporte al cliente, pero si el producto es tan bueno, estoy seguro de que el soporte al cliente es excelente. Utilizo Fireflies a diario.

Puedo prestar toda mi atención a la conversación durante una reunión porque sé que Fireflies se encarga de las notas, y además la función de IA es genial para obtener información rápida sobre lo que ha pasado en una reunión y para los correos electrónicos de resumen; además, se integra fácilmente en el entorno de mi equipo. La implementación fue tan fluida que nunca he tenido que recurrir al soporte al cliente, pero si el producto es tan bueno, estoy seguro de que el soporte al cliente es excelente. Utilizo Fireflies a diario.

👀 ¿Te apetece ver más alternativas a Fireflies? Tenemos una lista para ti 👇.

3. Otter.ai (el mejor para transcripciones en directo y resúmenes de reuniones)

Si necesitas seguir una reunión en directo, Otter.ai ofrece una transcripción en tiempo real en tu pantalla a medida que hablan los participantes. Esto lo hace increíblemente útil para equipos que necesitan apoyo en materia de accesibilidad, cuentan con hablantes no nativos o simplemente prefieren leer el texto para mantenerse concentrados.

Su mecanismo principal es el procesamiento en tiempo real. En lugar de esperar a que se procese la grabación una vez finalizada la llamada, Otter crea un documento activo e interactivo durante la propia reunión.

Otter ofrece agentes de IA especializados para flujos de trabajo de ventas y selección de personal. Estos agentes extraen automáticamente la información relevante para los acuerdos y la envían a tus herramientas conectadas.

Las mejores funciones de Otter.ai

Transcripción en tiempo real: transcribe las reuniones en directo con el texto sincronizado con la reproducción de audio

Captura automática de diapositivas: inserta las diapositivas de la presentación con uso compartido en la transcripción con la marca de tiempo correcta

Agentes de IA específicos para cada rol: adaptan la extracción de datos a funciones laborales concretas, como equipo de ventas y educación

Controles pensados para el trabajo en equipo: Categorización del vocabulario del equipo, etiquetado de hablantes y funciones avanzadas de búsqueda y exportación

Ventajas y desventajas de Otter.ai / IA

Ventajas:

La visualización en directo mantiene a los participantes al tanto sin interrumpir al ponente

La captura de diapositivas añade un contexto visual del que carecen las herramientas que solo ofrecen audio

Sólida validación en el mercado con una amplia base de usuarios

Contras:

La compatibilidad lingüística se limita al inglés, el francés y el español.

El plan Free limita las grabaciones a 30 minutos por reunión.

El ruido de fondo puede reducir la precisión de la transcripción

Precios de Otter.ai / IA

Free

Pro : 16,99 $/usuario/mes

Empresa : 30 $/usuario/mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter.ai

G2: 4,4/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Otter.ai?

Un usuario de G2 dice:

Cada vez que iniciamos una reunión, se une automáticamente o, al menos, solicita unirse a la sesión. Toma notas y, además, envía un correo electrónico una vez finalizada la reunión. Los resúmenes son buenos y van al grano.

Cada vez que iniciamos una reunión, se une automáticamente o, al menos, solicita unirse a la sesión. Toma notas y, además, envía un correo electrónico una vez finalizada la reunión. Los resúmenes son buenos y van al grano.

📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Otter.ai / IA

🧠 Dato curioso: Existen muchos procedimientos formales para las reuniones porque estas solían ser caóticas. La historia oficial de Robert’s Rules cuenta que Henry M. Robert se topó con lo que él denominó «desorden práctico» —diferentes personas con diferentes ideas sobre el procedimiento— y publicó la primera edición de Robert’s Rules of Order en 1876 para poner orden en todo ello.

4. Fathom (Ideal para resúmenes de IA sencillos y completos)

vía Fathom

Si eres un emprendedor en solitario o un equipo pequeño con un presupuesto ajustado, Fathom es una buena opción.

Ofrece grabación, transcripción y resumen ilimitados sin coste alguno. Es ideal para personas que tienen muchas reuniones pero no pueden permitirse otra suscripción mensual a un software.

Su mecanismo principal es el recorte desencadenado por el usuario. En lugar de limitarse a ofrecerte un enorme bloque de texto al final de la llamada, te permite marcar los momentos importantes a medida que se desarrolla la reunión. Esto ayuda al software a saber exactamente qué debe aislar para ti más tarde.

Las mejores funciones de Fathom

Grabaciones ilimitadas: Ofrece almacenamiento ilimitado para reuniones

IA de preguntas y respuestas: Ask Fathom ofrece a los usuarios una interfaz similar a ChatGPT para realizar consultas sobre las reuniones y obtener respuestas, información y acciones.

Controles de uso compartido sencillos: comparte automáticamente resúmenes y grabaciones a nivel interno, y los enlaces compartidos se pueden restringir por dominio o mediante acceso explícito

Sincronización directa con CRM: envía los resúmenes de las llamadas y los elementos pendientes directamente a tu canal de ventas del equipo de ventas

Ventajas y desventajas de Fathom

Ventajas:

Ofrece grabación y transcripción ilimitadas

Crea un vídeo que puedas compartir de cualquier fragmento concreto

Diseñado específicamente para flujos de trabajo de ventas con el fin de mantener la higiene del CRM

Contras:

Carece de funciones avanzadas de inteligencia de conversación

El bot de grabación es un participante visible en las llamadas

La experiencia se centra principalmente en el escritorio, sin una aplicación móvil sólida.

Precios de Fathom

Free

Premium ( Individual): 19 $/usuario/mes

Equipo: 19 $/usuario/mes (2 o más usuarios)

Empresa: 34 $/usuario/mes (2 o más usuarios)

Valoraciones y reseñas de Fathom

G2: 5,0/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 5,0/5 (más de 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fathom?

Un usuario de G2 dice:

Es muy preciso y me ayuda a resumir reuniones largas sin tener que preocuparme por si Fathom se está saltando algo importante. No lo hace. Además, se sincroniza con mi Agenda, así que no tengo que añadirlo manualmente. ¡Me encanta! Lo uso en Mac; hay un programa para descargar muy sencillo, así que no hay ningún problema. El Soporte se pone en contacto para ver si hay algo en lo que puedan ayudarte. Lo uso casi todos los días en todas mis reuniones de Google Meet.

Es muy preciso y me ayuda a resumir reuniones largas sin tener que preocuparme por si Fathom se está saltando algo importante. No lo hace. Además, se sincroniza con mi Agenda, así que no tengo que añadirlo manualmente. ¡Me encanta! Lo uso en Mac; hay un programa para descargar muy sencillo, así que no hay ningún problema. El Soporte se pone en contacto para ver si hay algo en lo que puedan ayudarte. Lo uso casi todos los días en todas mis reuniones de Google Meet.

🚀 Cómo la agencia de marketing Hit Your Mark consolidó varias herramientas en una sola En Hit Your Mark tenían su trabajo disperso entre Slack para la comunicación, Loom/Vidyard para los vídeos, Miro para la planificación colaborativa, Toggl para el control de tiempo y la elaboración de informes, y Tango para la documentación. Decidieron consolidarlo todo en ClickUp. ⚡ Los resultados fueron inmediatos: Más de 5 herramientas sustituidas en las áreas de comunicación, planificación y elaboración de informes

Ahorro de 3000 $ al año al eliminar Slack tras pasarse a ClickUp

Paneles de control en tiempo real que realizan el seguimiento de los puntos de sprint, las cargas de trabajo y el rendimiento

Pagos de bonificaciones más rápidos gracias a datos de productividad claros y cuantificables

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Fathom IA para la toma de notas con IA

5. tl;dv (Ideal para resúmenes de reuniones grabadas e inteligencia para múltiples reuniones)

Cuando una empresa quiere reducir la asistencia obligatoria a las reuniones, tl;dv le ofrece compatibilidad para conseguirlo. Se centra más en la grabación de vídeo que en la mera transcripción del texto. Es ideal para que los empleados que se encuentran en diferentes zonas horarias puedan ponerse al día con lo que se han perdido según su propio horario.

La plataforma trata una reunión grabada más bien como un vídeo de YouTube. Analiza la conversación hablada y divide automáticamente el cronograma en capítulos diferenciados y con rótulos.

Esto significa que un miembro del equipo puede hacer clic en una marca de tiempo con el título «Presupuesto de marketing del tercer trimestre» y pasar directamente a esa actualización específica sin tener que escuchar el resto de la hora.

tl;dv: las mejores funciones

Recorte de momentos clave: marca los momentos clave para crear vídeos cortos que se pueden compartir

Inteligencia multireunión: identifica patrones y temas recurrentes en toda tu biblioteca de reuniones

Almacenamiento alojado en la UE: ofrece soberanía de datos y cumplimiento del RGPD para equipos preocupados por la privacidad

Soporte multilingüe: Ofrece transcripción y resúmenes en más de 30 idiomas

tl;dv: ventajas y desventajas

Ventajas:

El análisis entre reuniones revela información que las herramientas de una sola llamada no detectan

Gran precisión en la transcripción en muchos idiomas

Evaluación inicial sencilla sin confirmación

Contras:

Requiere un bot de grabación visible basado en la nube

No hay compatibilidad con vocabulario personalizado para jerga específica del sector

Los usuarios tienen un límite para acceder a la interfaz web desde dispositivos móviles

tl;dv precios

Free

Pro: 29,30 $ por usuario al mes

Empresa 37,10 $ por usuario al mes

Corporación: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de tl;dv

G2 : 4,7/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre tl;dv?

Un usuario de G2 dice:

Yo uso tl;dv para grabar y tomar notas durante mis llamadas de ventas, lo que me permite prestar más atención durante estas interacciones. Me resulta muy fácil de usar, igual que iniciar sesión en cualquier otro software. La IA de tl;dv me permite hacer cualquier pregunta que quiera y ofrece varias indicaciones predefinidas que son muy útiles, como redactar un correo electrónico de seguimiento con los siguientes pasos detallados. Mantiene un registro continuo de todas mis reuniones, lo que me da la sensación de tener una secretaria que toma notas por mí. Además, la integración con mi correo electrónico y mi sistema CRM funciona de maravilla.

Yo uso tl;dv para grabar y tomar notas durante mis llamadas de ventas, lo que me permite prestar más atención durante estas interacciones. Me resulta muy fácil de usar, igual que iniciar sesión en cualquier otro software. La IA de tl;dv me permite hacer cualquier pregunta que quiera y ofrece varias indicaciones predefinidas que son muy útiles, como redactar un correo electrónico de seguimiento con los siguientes pasos detallados. Mantiene un registro continuo de todas mis reuniones, lo que me da la sensación de tener una secretaria que toma notas por mí. Además, la integración con mi correo electrónico y mi sistema CRM funciona de maravilla.

6. Granola (la mejor opción para notas de reuniones sin bots)

vía Granola

Los bots para reuniones desencadenan preguntas incómodas por parte de los clientes y crean fricciones en cuanto al consentimiento. Granola es una aplicación de escritorio que graba el audio de la reunión de forma nativa en tu dispositivo sin enviar un bot visible a la llamada. Nadie al otro lado sabe que está en funcionamiento.

Tras la reunión, la IA genera notas estructuradas con elementos a realizar y resúmenes. Puedes chatear con la IA para extraer detalles específicos o reformatear las notas para diferentes públicos. Se basa en la idea de que el criterio humano sigue desempeñando un rol importante a la hora de crear buenas notas.

Tú escribes tus propias notas o ideas breves durante la conversación, y el software utiliza el audio de fondo para completar los detalles específicos que te has perdido.

Las mejores funciones de Granola

Grabación sin bots: Graba el audio directamente desde tu escritorio sin necesidad de unirte como participante

Interfaz de chat con IA: te permite hacer preguntas de seguimiento y reformatear las notas

Integraciones nativas: se conecta directamente a bases de conocimientos y CRM para flujos de trabajo básicos

Avisos de llamadas imprevistas: detecta llamadas no programadas cuando el micrófono está en uso y te da una indicación para que empieces a tomar notas

Ventajas y desventajas de Granola

Ventajas:

Elimina la incomodidad de los clientes al ocultar el bot de grabación.

Accesible para equipos pequeños que necesitan un historial ilimitado

Los controles de privacidad de nivel corporación permiten excluirse del entrenamiento de modelos

Contras:

El límite en el volumen de opiniones de terceros dificulta la evaluación de la fiabilidad a largo plazo

La aplicación móvil para Android aún no está disponible

Requiere herramientas de automatización de terceros para canalizar los resultados hacia entornos de trabajo completos

Precios de Granola

Básico: Gratis

Empresa: 14 $/usuario/mes

Corporación: 35 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Granola

G2 : 4,8/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Granola?

Un usuario de G2 dice:

Una de las mejores herramientas que tengo y utilizo. La uso todos los días para todas mis llamadas. Me ayuda a entender a los interlocutores con acentos difíciles y a mantener conversaciones claras y sinceras. También he configurado una indicación de IA para calificar a mis clientes potenciales, ¡lo que me ayuda enormemente y me ahorra mucho tiempo!

Una de las mejores herramientas que tengo y utilizo. La uso todos los días para todas mis llamadas. Me ayuda a entender a los interlocutores con acentos difíciles y a mantener conversaciones claras y sinceras. También he configurado una indicación de IA para calificar a mis clientes potenciales, ¡lo que me ayuda mucho y me ahorra un montón de tiempo!

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Granola IA que no te puedes perder

7. Krisp (el mejor para la cancelación de ruido y las notas de reuniones con IA)

vía Krisp

No todas las conversaciones de negocios tienen lugar a través de un enlace de Zoom programado. Krisp funciona de manera diferente, ya que se conecta directamente al sistema de audio de tu ordenador en lugar de integrarse con un calendario o un software de reuniones específico. Esto significa que funciona con cualquier aplicación de voz, desde una reunión rápida en Slack hasta un sistema telefónico VoIP especializado que se ejecute en tu escritorio.

Su base se sustenta en la claridad del audio, más allá de la simple toma de notas mediante IA. Antes de transcribir una sola palabra, el software filtra el ruido de fondo tanto del micrófono como del audio entrante de las personas que te hablan.

Dado que procesa todo en esta capa de audio básica, genera transcripciones y resúmenes sin necesidad de enviar a un asistente virtual a la sala de reuniones.

Las mejores funciones de Krisp

Cancelación de ruido con IA: elimina el ruido de fondo y el eco del audio entrante y saliente

Transcripción independiente de la plataforma: captura el audio de cualquier aplicación de tu dispositivo

Resúmenes de reuniones con IA: Genera notas estructuradas y organizadas por tema y ponente

Sincronización de flujos de trabajo: Core incluye integraciones y compatibilidad con webhooks para herramientas como Slack, HubSpot, Affinity y Pipedrive

Ventajas y desventajas de Krisp

Ventajas:

Combina la cancelación de ruido y las notas de reuniones en una sola suscripción

Funciona de forma consistente en cualquier plataforma de conferencias o llamada telefónica

Funciona silenciosamente en segundo plano sin unirse a las llamadas como un bot

Contras:

Las funciones de transcripción son más recientes y pueden carecer de la profundidad de los dispositivos específicos para tomar notas

Menos conexiones nativas con CRM y herramientas de gestión de proyectos

Los minutos de transcripción pueden tener un límite para usuarios con un gran volumen de trabajo

Precios de Krisp

Prueba gratuita

Core: 16 $ al mes por usuario

Avanzado: 30 $/usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2 : 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Krisp?

Un usuario de G2 dice:

Lo mejor de Krisp es cómo gestiona los resúmenes de reuniones. La función de grabación automática es un salvavidas para las llamadas consecutivas. También me encanta la flexibilidad de la herramienta de transcripción; no es solo para llamadas en directo, ya que puedes subir y transcribir cualquier archivo de audio directamente en la plataforma.

Lo mejor de Krisp es cómo gestiona los resúmenes de reuniones. La función de grabación automática es un salvavidas para las llamadas consecutivas. También me encanta la flexibilidad de la herramienta de transcripción; no es solo para llamadas en directo, ya que puedes subir y transcribir cualquier archivo de audio directamente en la plataforma.

📮ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que el 42 % de los equipos utiliza clips grabados (21 %) o herramientas de gestión de proyectos (21 %) para el trabajo asíncrono. Sin embargo, estas herramientas suelen requerir herramientas adicionales, suscripciones independientes, inicios de sesión y un proceso de aprendizaje. Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp facilita la comunicación asincrónica. Accede a vídeos, mensajes de voz, flujos de trabajo de proyectos, documentos colaborativos y un tomador de notas con IA integrado, todo ello en un único entorno de trabajo. ¿Por qué gestionar múltiples suscripciones e información dispersa cuando una única solución puede optimizar todo tu flujo de trabajo? 💫 Resultados reales: ¡Los equipos que utilizan las funciones de gestión de reuniones de ClickUp informan de una impresionante reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias!

8. Avoma (Ideal para equipos de ventas que necesitan inteligencia de conversación)

vía Avoma

Mientras que muchas herramientas se limitan a transcribir lo que se ha dicho, Avoma evalúa cómo se ha dicho. Funciona como una plataforma de inteligencia de conversación diseñada específicamente para medir la calidad de las llamadas. Esto la hace muy práctica para un responsable que quiera saber si un comercial habla demasiado o si realmente está escuchando las necesidades del cliente.

El software realiza un seguimiento de las métricas de conversación a lo largo de la reunión, incluyendo la proporción entre hablar y escuchar, el uso de palabras de relleno y el tono general de los interlocutores. El análisis de estos datos específicos proporciona material de coaching concreto, en lugar de limitarse a una simple transcripción.

Las mejores funciones de Avoma

Detección de temas: Segmenta la conversación en temas como precios y objeciones

Sincronización automática con CRM: envía resúmenes estructurados de las llamadas y momentos clave a los procesos del equipo de ventas

Tarjetas de puntuación de coaching: Permite a los responsables puntuar las llamadas según criterios personalizados y realizar el seguimiento del rendimiento

Momentos de llamadas para uso compartido: Crea fragmentos a partir de transcripciones o de la reproducción, genera fragmentos automáticamente y comparte reuniones completas, notas o Clips tanto a nivel interno como externo.

Ventajas y desventajas de Avoma

Ventajas:

Diseñado específicamente para el ciclo de vida de las ventas y la satisfacción del cliente

Los datos estructurados de CRM mejoran la precisión en la elaboración de informes sobre el proceso de ventas

Las herramientas de coaching proporcionan un marco para la incorporación de nuevos representantes

Contras:

La curva de aprendizaje puede resultar pronunciada para equipos que solo necesitan resúmenes básicos

La interfaz de usuario parece anticuada en comparación con la de los competidores más recientes

Es posible que los equipos más pequeños no utilicen suficientes funciones como para justificar la inversión

Precios de Avoma

Startup: 29 $/asiento de grabación/mes

Organización: 39 $/asiento de grabación/mes

Corporación: 39 $/asiento de grabación/mes

Inteligencia de conversación: 35 $ al mes por asiento

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2 : 4,6/5 (más de 1000 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Un usuario de G2 dice:

Lo utilizo principalmente para demostraciones y llamadas con clientes, con el fin de extraer fácilmente las ideas clave y los principales puntos débiles de los clientes potenciales y actuales. Además de las transcripciones, me gustaron las funciones de seguimiento de palabras clave, los patrones de conversación, la puntuación de llamadas e incluso la asistencia en directo de Avoma.

Lo utilizo principalmente para demostraciones y llamadas con clientes, con el fin de extraer fácilmente las ideas clave y los principales puntos débiles de los clientes potenciales y actuales. Además de las transcripciones, me gustaron las funciones de seguimiento de palabras clave, los patrones de conversación, la puntuación de llamadas e incluso la asistencia en directo de Avoma.

9. Fellow (Ideal para agendas de reuniones colaborativas y seguimientos)

vía Fellow

Cuando un responsable necesita asegurarse de que una reunión se traduce realmente en trabajo completado, Fellow se centra en todo el ciclo de vida de la reunión, en lugar de limitarse a la transcripción. Está diseñado para aclarar exactamente quién es responsable de qué, mediante la conexión directa del orden del día inicial de la reunión con las acciones finales.

El software funciona como una herramienta central de seguimiento de responsabilidades. Registra los compromisos adquiridos durante una llamada y los envía directamente al software de gestión de proyectos de tu equipo. Esto ayuda a evitar que se olviden las decisiones una vez que todos se han desconectado.

Las mejores funciones de Fellow

Agendas colaborativas: Mantiene el enfoque de las reuniones al resumir los temas antes de que comience la llamada

Resúmenes vinculados a la Agenda: Correlaciona las notas y los elementos pendientes con temas de debate específicos

Seguimiento de tareas pendientes: asigna tareas a miembros específicos del equipo con fechas límite y recordatorios

Compatibilidad con reuniones subidas: Genera resúmenes a partir de archivos de audio o vídeo subidos, incluida la detección automática de hablantes

Ventajas y desventajas

Ventajas:

Cubre todo el ciclo de vida de las reuniones, desde la planificación hasta la rendición de cuentas

Su sólido ecosistema de integración se adapta fácilmente a los flujos de trabajo existentes

Su interfaz sencilla permite a los equipos empezar a utilizarlo de inmediato

Contras:

Es posible que las funciones de transcripción no alcancen la precisión de los dispositivos específicos para tomar notas.

Los análisis de reuniones son limitados en comparación con las herramientas de inteligencia conversacional

Los equipos más pequeños sacan el máximo valor del conjunto de funciones básicas

Precios de Fellow

Free

Equipo: 11 $/usuario/mes

Business: 23 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de los usuarios

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Fellow?

Un usuario de G2 dice:

Es una herramienta estupenda para grabar reuniones, y la función de toma de notas con IA también resulta muy útil. Transcribe todas las reuniones y elabora notas a partir de ellas, que pueden utilizarse como referencia sin perder tiempo. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo adicional. Es fácil de usar y graba automáticamente todas las reuniones.

Es una herramienta estupenda para grabar reuniones, y la función de toma de notas con IA también resulta muy útil. Transcribe todas las reuniones y elabora notas a partir de ellas, que pueden utilizarse como referencia sin perder tiempo. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo adicional. Es fácil de usar y graba automáticamente todas las reuniones.

📚 Lee también: Las mejores alternativas a Fellow.app, aplicación

10. Notion IA (Ideal para tomar notas de reuniones dentro de una base de conocimientos flexible)

vía Notion

Si tu equipo ya utiliza Notion como espacio de trabajo principal para gestionar proyectos y documentos, la función integrada de Notion AI Meeting Notes es la opción más eficiente. Elimina la necesidad de pagar por una herramienta de transcripción independiente y evita la molestia de tener que copiar y pegar constantemente resúmenes de una aplicación a otra.

Su mecanismo principal es la integración en el entorno de trabajo. Escribes un comando sencillo (/meet) en cualquier página de Notion y se inserta un bloque de grabación directamente en el documento en el que ya estás trabajando.

Además, la función de búsqueda con IA te permite realizar consultas simultáneas en todas tus notas de reuniones y en el contenido de tu entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Notion IA

Notas de reuniones con IA: Genera resúmenes estructurados que se guardan directamente como páginas del entorno de trabajo

Búsqueda con IA: responde a preguntas en lenguaje natural utilizando datos de toda tu base de conocimientos

Bases de datos relacionales: Vincula las notas de las reuniones con proyectos, clientes o miembros del equipo específicos

Notas enlazadas al calendario: AI Meeting Notes se puede conectar al calendario de Notion

Ventajas e inconvenientes de Notion IA

Ventajas:

Si ya utilizas la plataforma, ya no necesitarás una aplicación independiente para tomar notas.

El editor basado en bloques permite una personalización extremadamente flexible de las plantillas de notas

Un gran proveedor ofrece miles de plantillas prediseñadas

Contras:

Las funciones de IA están disponibles como complemento opcional

Las funciones de transcripción están menos desarrolladas que las de las herramientas de audio especializadas

El rendimiento de la base de datos puede ralentizarse con grandes volúmenes de registros de reuniones

Precios de Notion IA

Free

Además: 12 $ al mes por usuario

Empresas: 24 $/usuario/mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2 : 4,6/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta mucho la interfaz de Notion, que es muy fácil de entender. La IA de Notion es bastante intuitiva y me indica dónde debo hacer clic, lo que facilita el análisis o la creación de nuevos documentos. La facilidad de uso de la herramienta ayuda mucho en el día a día. La IA de Notion optimiza mi tiempo y me permite organizarme mejor. Un ejemplo son las reuniones, en las que puedo grabar y luego obtener un resumen con los temas principales. Esta interfaz me facilita el día a día, optimiza mi tiempo, rellena campos y aporta nuevas ideas junto con la creación.

Me gusta mucho la interfaz de Notion, que es muy fácil de entender. La IA de Notion es bastante intuitiva y me indica dónde debo hacer clic, lo que facilita el análisis o la creación de nuevos documentos. La facilidad de uso de la herramienta ayuda mucho en el día a día. La IA de Notion optimiza mi tiempo y me permite organizarme mejor. Un ejemplo son las reuniones, en las que puedo grabar y luego obtener un resumen con los temas principales. Esta interfaz me facilita el día a día, optimiza mi tiempo, rellena campos y aporta nuevas ideas junto con la creación.

Convierte las reuniones en un impulso con ClickUp

Los asistentes de reuniones con IA solo son útiles cuando los resultados se traducen en acciones concretas. Las notas no deben quedarse en una aplicación aparte que nadie consulta. Las tareas pendientes no deben perderse en el chat. Las decisiones no deben desaparecer tras la llamada.

ClickUp ayuda a pequeñas empresas como la tuya a mantener a todo el equipo conectado. Con AI Notetaker, los resúmenes de tus reuniones, las decisiones y las acciones pendientes pueden llegar directamente al lugar donde se realiza el trabajo. Añade AI Agents para mantener el seguimiento en marcha y vincula todo con las tareas, los documentos y los proyectos que tu equipo ya gestiona.

Si quieres que las reuniones generen progreso, en lugar de más trabajo de limpieza, organízalas en ClickUp.

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Preguntas frecuentes

Un asistente de IA para reuniones es un software que graba, transcribe y resume automáticamente tus videollamadas o llamadas de audio. Extrae los elementos a realizar y los momentos clave para que no tengas que tomar notas manualmente. La mayoría de las herramientas se unen a tus llamadas como participantes o se ejecutan en segundo plano en tu escritorio para ofrecerte un resumen estructurado en cuestión de minutos.

El mejor tomador de notas con IA depende de si necesitas que las notas se transfieran a un CRM, se conviertan en tareas en una herramienta de gestión de proyectos o se mantengan organizadas en una base de conocimientos. Herramientas como ClickUp destacan porque los resultados de las reuniones se conectan directamente con las tareas y los flujos de trabajo.