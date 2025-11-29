Los 11 mejores asistentes de ventas con IA para automatizar y ampliar su proceso de ventas

¿Por qué necesita un asistente de ventas con IA? Vamos a explicarlo.

Los procesos de ventas implican múltiples partes móviles en un día cualquiera. ¿El mantenimiento del CRM, los seguimientos, los resúmenes de llamadas, el mantenimiento del canal de ventas y esa lista cada vez mayor de clientes potenciales con los que se suponía que debía ponerse en contacto la semana pasada? Es mucho.

Y aquí está la clave: a pesar de contar con mayores recursos tecnológicos, el cumplimiento de cuotas tiende a disminuir. Según el informe State of Sales de Salesforce, solo el 28 % del tiempo de un representante se dedica a vender. El resto se pierde en la introducción de datos y la gestión de clientes potenciales.

Ahora imagina tener un asistente (o cinco) que trabaje las 24 horas del día, los 7 días de la semana, recuerde cada seguimiento, personalice cada mensaje e incluso te avise de qué acuerdos están a punto de fracasar, incluso antes de que suceda.

Un software de asistente de ventas con IA aporta inteligencia a cada parte del proceso de ventas. Piense en la puntuación de clientes potenciales, la divulgación inteligente, la información sobre llamadas en tiempo real y la detección de riesgos en las transacciones.

El mejor software de asistente de ventas con IA de un vistazo

A continuación, le ofrecemos una breve comparación entre los mejores programas de asistencia comercial con IA para ayudarle a elegir el que mejor se adapte a su equipo.

Nombre de la herramienta Ideal para Funciones principales Precios* ClickUp Automatización y colaboración en el flujo de trabajo de ventas Asistente de redacción con IA, herramientas CRM, plantillas de ventas, paneles, automatizaciones. Plan Free disponible; precios personalizados para corporaciones. Clari Previsión de ingresos y visibilidad del proceso de ventas Análisis predictivo, previsión e inspección de acuerdos. Precios personalizados Gong Información detallada sobre la ejecución de acuerdos y análisis de conversaciones. Grabación de llamadas, comentarios en tiempo real y herramientas de coaching. Precios personalizados Salesforce Sales Cloud + Einstein IA de nivel corporativo en toda la cadena de ingresos. Puntuación de clientes potenciales, información sobre oportunidades, automatización del flujo de trabajo. Los planes de pago comienzan a partir de 25 $. HubSpot Sales Hub Pymes en expansión y equipos de ventas entrantes Seguimiento de correos electrónicos, secuencias y asistente de contenido con IA. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 15 $. Lavender Mejorar el rendimiento de los correos electrónicos en frío Puntuación de correos electrónicos, comentarios en tiempo real, sugerencias de redacción. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 29 $. Regie. IA Creación de contenido de ventas impulsada por IA Secuencias generadas por IA, personalización de correos electrónicos, segmentación por perfiles. Los planes de pago comienzan a partir de 35 000 $. Clay Prospección de ventas y enriquecimiento de clientes potenciales Enriquecimiento de datos impulsado por IA, integraciones con CRM, descubrimiento de contactos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 149 $. Dialpad Llamadas de ventas e información sobre reuniones impulsadas por IA. Transcripciones, asistencia telefónica en tiempo real, análisis. Los planes de pago comienzan a partir de 27 $. Apollo. io Prospección saliente todo en uno Base de datos de clientes potenciales, divulgación de ventas en frío, automatización del correo electrónico. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 59 $. Difusión Compromiso y automatización de ventas empresariales Secuencias del equipo de ventas, análisis, formación de representantes. Precios personalizados

¿Qué es un asistente de ventas con IA?

Un asistente de ventas con IA es el compañero de equipo que todo representante desearía tener: el que se encarga de las partes aburridas de la venta para que usted pueda centrarse en las conversaciones que realmente hacen avanzar los acuerdos.

Imagínese lo siguiente: termina una llamada de descubrimiento y, en lugar de apresurarse a tomar notas o actualizar el CRM, todo ya está registrado. El resumen le espera en su entorno de trabajo. Los detalles clave están resaltados. Se han creado tareas de seguimiento. No ha movido un dedo.

O piense en esos momentos en los que está haciendo malabarismos con una docena de acuerdos y tratando de realizar el seguimiento de quién necesita qué. Un asistente de ventas con IA lo supervisa todo discretamente. Si un cliente potencial con alta intención de compra deja de dar señales de vida, le avisa. Si alguien de su cartera de clientes vuelve a interesarse de repente por los precios, inmediatamente le pone ese acuerdo en el punto de mira.

No pretende sustituir al representante, sino que estas herramientas eliminan el ruido para que los representantes puedan dedicarse a la parte del trabajo que solo los humanos pueden hacer.

💟 Ejemplo: Como compañero de escritorio basado en IA, ClickUp Brain MAX puede proporcionar a los responsables de ventas una ventaja competitiva. Gracias a su profunda integración con su CRM, correos electrónicos, calendarios y documentos de ventas, Brain MAX siempre tiene el contexto completo de su canalización, sus acuerdos y la actividad de su equipo. Simplemente diga sus actualizaciones o preguntas utilizando la función de voz a texto, y Brain MAX capturará instantáneamente las notas, programará los seguimientos y recuperará la información relevante del cliente. Detecta oportunidades de forma proactiva, señala riesgos y sugiere los siguientes pasos, lo que le ayuda a ahorrar tiempo y cerrar acuerdos más rápidamente. Con Brain MAX, los responsables del equipo de ventas disponen de un asistente que realmente tiene en cuenta el contexto, mantiene todo organizado y listo para actuar, y siempre va un paso por delante.

Cómo funcionan los asistentes de ventas con IA

Los asistentes de ventas con IA funcionan conectándose a todos los aspectos de su flujo de trabajo de ventas (sus llamadas, sus correos electrónicos, sus tareas, su CRM) y ofreciendo soporte en los momentos más importantes.

Empiezan por escuchar. Después de cada llamada, la IA analiza la conversación y la reconstruye de forma clara y organizada. El representante no tiene que volver a reproducir nada ni adivinar lo que se ha dicho, ya que la IA ya ha capturado el cronograma, los puntos débiles y los siguientes pasos.

Entonces, la IA comienza a mirar hacia el futuro. Se da cuenta cuando los acuerdos no siguen sus patrones habituales. Si normalmente recibe una respuesta en dos días y, de repente, un cliente potencial deja de responder, la IA no espera. Le da un golpecito en el hombro y le dice: «Oye, puede que haya que prestar atención a este».

A medida que avanza el día, el asistente te ofrece soporte en esos pequeños momentos que suelen ralentizar el trabajo de los representantes. Cuando te quedas mirando un borrador de correo electrónico vacío, la IA te ofrece un punto de partida. Cuando avanzas en un acuerdo, actualiza todos los lugares en los que los detalles son importantes (tu CRM, tus previsiones, tus recordatorios) sin pedirte que saltes entre tres pestañas.

El resultado final es que todo permanece conectado y actualizado. Y el representante se mantiene centrado en el trabajo que realmente genera ingresos.

¿Qué debe buscar en un software de asistente de ventas con IA?

Si está buscando formas eficaces de utilizar la IA en el proceso de ventas, busque estas funciones imprescindibles en una herramienta de ventas con IA:

Puntuación predictiva de clientes potenciales mediante IA: ayuda a su equipo a centrarse en las operaciones con mayor probabilidad de conversión mediante el análisis de señales de comportamiento, datos históricos y tendencias del proceso de ventas, lo que reduce el tiempo perdido en clientes potenciales fríos y mejora la precisión de las previsiones.

Automatización fluida: automatiza tareas rutinarias y repetitivas, como correos electrónicos de seguimiento, registro de llamadas, programación de reuniones y actualizaciones del proceso de ventas, para reducir los gastos administrativos.

Inteligencia conversacional: analiza el tono, las proporciones de conversación, las objeciones y las menciones de la competencia para ayudar a los gerentes a formar a los representantes y mejorar los mensajes a gran escala.

Asistencia en la generación de contenidos: crea correos electrónicos de ventas personalizados, vídeos de demostración y guiones utilizando IA sin comprometer la calidad del mensaje ni la voz de la marca.

Integración profunda con CRM y tecnología: establece una conexión perfecta con sus herramientas de CRM, mensajería y comunicación para evitar la configuración manual o la pérdida de datos de clientes potenciales.

Escalabilidad y experiencia de usuario: crece con su equipo utilizando una plataforma que sigue siendo intuitiva, configurable y que añade valor real, incluso a medida que evoluciona su proceso de ventas.

Siga leyendo para conocer las mejores herramientas de IA para el equipo de ventas que están ayudando a los equipos de ventas a realizar un seguimiento y cerrar acuerdos con mayor precisión.

1. ClickUp (el mejor para la automatización del flujo de trabajo de ventas y la comunicación con los clientes)

Unifique todos sus procesos de ventas a través de ClickUp Brain en un único entorno de trabajo impulsado por IA.

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo que reúne tareas, procesos, comunicación de equipo y herramientas de IA en un solo lugar. En lugar de saltar entre su CRM, notas de llamadas, carpetas de presentaciones de ventas y correos electrónicos de seguimiento, puede gestionar todo el proceso de ventas directamente desde ClickUp.

En el centro de todo ello se encuentra ClickUp for Sales Teams, un entorno de trabajo con CRM integrado que agiliza y automatiza todo su proceso de ventas. Puede asignar clientes potenciales, establecer seguimientos, crear paneles de control en tiempo real para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas a través de tareas de ClickUp generadas por IA utilizando flujos de trabajo personalizables y plantillas de embudo de ventas para que sus representantes se centren en vender.

ClickUp Brain, combinado con Brain Agent, AI Notetaker y agentes de IA personalizados, potencia todos sus flujos de trabajo. Como asistente de IA contextual integrado en ClickUp, genera resúmenes de llamadas, borradores de correos electrónicos y transcripciones, aprovechando la misma IA generativa en el equipo de ventas que está redefiniendo las estrategias de salida actuales. De esta manera, ClickUp Brain ayuda a reducir la fricción entre los puntos de contacto al conectar todos los flujos de trabajo, lo que le permite realizar traspasos más rápidos y un seguimiento más claro de cada operación.

Una vez que su equipo tenga una estructura de tareas establecida, ClickUp Automations y Agents le ayudarán a quitarle trabajo de encima, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos que buscan herramientas de automatización de ventas que reduzcan el trabajo rutinario. En lugar de actualizar manualmente las fases de las transacciones o asignar seguimientos, puede configurar flujos de trabajo sencillos del tipo «si esto, entonces aquello» que se desencadenan automáticamente.

Asigne tareas cuando un cliente potencial alcance una nueva fase, actualice los estados después de las reuniones o envíe alertas cuando los acuerdos se enfríen. Es una forma sencilla de reducir el trabajo administrativo y mantener más acuerdos en marcha sin retrasos.

A continuación te explicamos cómo puedes configurar agentes personalizados para automatizar los flujos de trabajo. ⬇️

ClickUp for Sales Teams va más allá de la simple gestión de tareas y la automatización. Reúne todo en un espacio de trabajo centralizado, incluyendo el seguimiento de clientes potenciales, la colaboración, la elaboración de informes y los traspasos de liderazgo. Puede crear paneles de control de rendimiento, alinearse con las metas de ventas y garantizar que todos los representantes rindan cuentas a lo largo del embudo.

Si busca un sistema listo para usar, la plantilla Sales Tracker de ClickUp proporciona un marco visual para supervisar las fases de los clientes potenciales, las actividades de los representantes y las tendencias de rendimiento en tiempo real.

Puede explorar nuestra plantilla de CRM de ventas para gestionar cuentas y acuerdos, o la plantilla de plan de ventas para esbozar estrategias de ventas, metas del equipo, planes de divulgación e hitos de ingresos.

Las mejores funciones de ClickUp

Múltiples modelos de IA para un soporte avanzado: cambie entre modelos de IA, como Claude, Gemini y ChatGPT, para obtener el tipo de soporte adecuado, ya sea que necesite resúmenes rápidos, análisis más profundos, redacción de correos electrónicos o preparación de conversaciones.

ClickUp Clips para demostraciones asíncronas: Grabe tutoriales rápidos, explicaciones de productos o demostraciones de ventas personalizadas con Clips. La IA los transcribe y resume automáticamente, lo que facilita el uso compartido de actualizaciones asíncronas con clientes potenciales que prefieren verlas en su propio tiempo. Grabe tutoriales rápidos, explicaciones de productos o demostraciones de ventas personalizadas con Clips. La IA los transcribe y resume automáticamente, lo que facilita el uso compartido de actualizaciones asíncronas con clientes potenciales que prefieren verlas en su propio tiempo.

ClickUp Chat para una comunicación integrada: mantenga las conversaciones, las actualizaciones de los acuerdos, las preguntas y la coordinación interna en un solo lugar con Chat View. Los representantes no tienen que saltar entre Slack, el correo electrónico y los comentarios del CRM: todo permanece dentro de la tarea vinculada al acuerdo. mantenga las conversaciones, las actualizaciones de los acuerdos, las preguntas y la coordinación interna en un solo lugar con Chat View. Los representantes no tienen que saltar entre Slack, el correo electrónico y los comentarios del CRM: todo permanece dentro de la tarea vinculada al acuerdo.

Paneles personalizados para la visibilidad de las ventas: Cree Cree paneles de ventas en tiempo real a través de ClickUp Dashboards para visualizar el estado del proceso, el rendimiento del equipo, la velocidad de las transacciones y las métricas de previsión sin necesidad de utilizar hojas de cálculo ni cambiar de herramienta.

Documentos relacionados con las operaciones: mantenga las notas de descubrimiento, las propuestas o las guías de incorporación vinculadas directamente a las tareas pertinentes utilizando mantenga las notas de descubrimiento, las propuestas o las guías de incorporación vinculadas directamente a las tareas pertinentes utilizando ClickUp Docs , para que su equipo disponga de todo el contexto durante cada fase del ciclo de la operación.

Campos y estados personalizados: adapte su flujo de trabajo de ventas añadiendo campos personalizados como el tamaño de la operación, la fuente del cliente potencial o la prioridad, y realice un seguimiento de cada oportunidad con estados de progreso claros alineados con las fases de su canal de ventas.

Integración de correo electrónico y calendario: envíe y reciba correos electrónicos directamente desde las tareas, sincronice las reuniones con su calendario de Google Calendar o Outlook y mantenga la comunicación vinculada a los acuerdos sin cambiar de plataforma a través de envíe y reciba correos electrónicos directamente desde las tareas, sincronice las reuniones con su calendario de Google Calendar o Outlook y mantenga la comunicación vinculada a los acuerdos sin cambiar de plataforma a través de la gestión de proyectos por correo electrónico.

Formularios ClickUp para la captación de clientes potenciales: recopile clientes potenciales de alta calidad utilizando formularios con su marca que se introducen directamente en su entorno de trabajo: cree tareas automáticamente, asigne representantes y desencadene flujos de trabajo en el momento en que un cliente potencial rellene un formulario. recopile clientes potenciales de alta calidad utilizando formularios con su marca que se introducen directamente en su entorno de trabajo: cree tareas automáticamente, asigne representantes y desencadene flujos de trabajo en el momento en que un cliente potencial rellene un formulario.

Limitaciones de ClickUp

El acceso a las funciones avanzadas de IA está restringido a los planes de precios de nivel superior, lo que puede limitar su adopción por parte de equipos más pequeños con presupuestos más ajustados o casos de uso más sencillos.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 300 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Aquí tiene una reseña de G2:

Automatizaciones y campos personalizados. Estas dos funciones son clave para ClickUp y ahorran mucho tiempo a nuestra organización. Nos ayudan a crear plantillas de correo electrónico y enviar correos electrónicos automatizados con solo actualizar los campos personalizados.

Automatizaciones y campos personalizados. Estas dos funciones son clave para ClickUp y ahorran mucho tiempo a nuestra organización. Nos ayudan a crear plantillas de correo electrónico y enviar correos electrónicos automatizados con solo actualizar los campos personalizados.

2. Clari (el mejor para la previsión de ingresos y la visibilidad del proceso de ventas)

a través de Clari

Clari es una plataforma de coordinación de ingresos que integra profundamente la IA en el compromiso de ventas, la gestión del flujo de trabajo, la inspección de acuerdos, la previsión y la retención.

Las capacidades de previsión basada en IA de estas herramientas ofrecen una precisión de nivel corporativo mediante el análisis de tendencias históricas, actividades a nivel de transacción y señales en tiempo real. Las transacciones de riesgo se destacan de forma temprana y se respaldan con pasos correctivos guiados por IA.

Además, los agentes de inspección de acuerdos y análisis de tendencias ayudan a los directores del equipo de ventas a detectar los acuerdos que se están desvaneciendo o estancando antes de que afecten a los ingresos.

Las mejores funciones de Clari

Utilice la previsión de ventas predictiva de Clari para recopilar las proyecciones de los representantes individuales y los ejecutivos, con niveles de confianza basados en la actividad de la fase de la negociación, el multihilo y las tasas de cierre históricas.

Analice en profundidad los cambios semanales en el proceso de ventas, los acuerdos estancados y los patrones de actividad de los representantes, como la velocidad de los correos electrónicos o la frecuencia de las reuniones, para orientar de forma proactiva y reasignar los esfuerzos donde más se necesitan.

Alinee los equipos de comercialización con cadencias de ingresos semanales estructuradas que combinan revisiones de previsiones, comprobaciones del estado del canal de ventas y llamadas de confirmación, lo que garantiza la responsabilidad de los equipos de ventas, marketing y éxito de los clientes.

Limitaciones de Clari

Cambiar de plataforma puede resultar engorroso, y la falta de estructuras de equipo conectadas hace que la elaboración de informes y el análisis de datos sean más manuales y requieran más tiempo.

Precios de Clari

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clari

G2: 4,6/5 (más de 5400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clari?

Aquí tiene una reseña de G2:

La capacidad de profundizar en los datos, filtrarlos por representante o cuenta y crear paneles personalizados ha simplificado enormemente nuestro flujo de trabajo. Además, las proyecciones de IA de Clari son un recurso sólido al que recurrimos con frecuencia, lo que hace que nuestro proceso de previsión sea más inteligente y fiable.

La capacidad de profundizar en los datos, filtrarlos por representante o cuenta y crear paneles personalizados ha simplificado enormemente nuestro flujo de trabajo. Además, las proyecciones de IA de Clari son un recurso sólido al que recurrimos con frecuencia, lo que hace que nuestro proceso de previsión sea más inteligente y fiable.

3. Gong (el mejor para obtener información detallada sobre la ejecución de acuerdos y análisis de conversaciones)

a través de Gong

Gong captura, transcribe y analiza las interacciones con los clientes, incluidas las conferencias web, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos, para extraer información clave de las conversaciones reales.

Sintetiza más de 300 señales de compra para evaluar la salud de las transacciones y generar previsiones más precisas que los campos de CRM por sí solos. Sus paneles señalan las transacciones estancadas o en riesgo para mejorar la visibilidad del proceso de ventas para los equipos de ingresos.

Gong se integra con CRM, como Salesforce, HubSpot y Microsoft Dynamics, así como con calendarios (G Suite, Office 365), Slack y Zoom, para enriquecer los datos de CRM con información obtenida de las interacciones almacenadas con los clientes.

Las mejores funciones de Gong

Obtenga una vista de la ejecución de las operaciones que correlacione la actividad de los representantes, la participación de las partes interesadas y la actualidad de las comunicaciones en cada oportunidad.

Muestre automáticamente los momentos clave de coaching basándose en métricas como los ratios de conversación, la gestión de objeciones, las menciones de la competencia y los rastreadores personalizados que reflejan su metodología de ventas.

Detecta las operaciones con menor compromiso por parte del comprador o las conversaciones de un solo hilo mediante mapas de calor visuales, lo que ayuda a los responsables a intervenir antes de que se pierdan más operaciones.

Limitaciones de Gong

El valor de la plataforma depende de su adopción por parte de los directivos: sin un uso constante en la formación y la revisión de los procesos, los conocimientos basados en datos suelen quedar sin utilizar a nivel de los representantes.

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Aquí tiene una reseña de G2:

Gong no solo graba tus llamadas para que puedas escucharlas y revisarlas más tarde. También transcribe la llamada para que puedas buscar palabras clave y acceder directamente al punto que desees de la llamada. Puedes iniciar flujos de trabajo de divulgación con Gong Engage para ayudarte a estar al tanto de los clientes potenciales, y todo se integra con nuestro correo electrónico, teléfonos y CRM.

Gong no solo graba tus llamadas para que puedas escucharlas y revisarlas más tarde. También transcribe la llamada para que puedas buscar palabras clave y acceder directamente al punto que desees de la llamada. Puedes iniciar flujos de trabajo de divulgación con Gong Engage para ayudarte a estar al tanto de los clientes potenciales, y todo se integra con nuestro correo electrónico, teléfonos y CRM.

4. Salesforce Sales Cloud con Einstein Copilot (el mejor para IA de nivel corporativo en toda la cadena de ingresos)

a través de Salesforce

La plataforma Salesforce Sales Cloud unifica cuentas, contactos, historial e interacciones en un único perfil consolidado para una interacción informada, y muestra los cambios en las operaciones en tiempo real en términos de tamaño, fase y dinamismo para permitir intervenciones proactivas.

Las herramientas Agentforce AI agents & Sales Coach están integradas en los flujos de trabajo para alinear la IA con las habilidades de venta humanas, ayudando a los vendedores con investigación en tiempo real, consejos sobre mensajería, automatización de actualizaciones de estado y coaching de negociación simulada.

Einstein Copilot utiliza la IA para priorizar los clientes potenciales y las oportunidades de alto potencial en función de la probabilidad de conversión y muestra información sobre las conversaciones y las relaciones para obtener un contexto más profundo de los clientes potenciales.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

Coordine los siguientes pasos en el equipo de ventas, servicio y marketing con Einstein Copilot, generando acciones de seguimiento inteligentes basadas en la actividad unificada de los clientes.

Utilice Einstein 1 Studio para crear indicaciones de IA específicas para su organización con controles de cumplimiento que acceden de forma segura a los datos de CRM sin exposición a LLM de terceros.

Automatice los correos electrónicos, las notas de reuniones y los resúmenes de llamadas para eliminar los gastos administrativos y utilice la IA para el análisis de datos con el fin de refinar las predicciones de fechas de cierre y la precisión del proceso de ventas.

Limitaciones de Salesforce Sales Cloud

En ocasiones, las páginas o los informes pueden tardar en cargarse, especialmente cuando se trata de grandes conjuntos de datos o paneles complejos.

Precios de Salesforce Sales Cloud en la nube

Paquete inicial: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Pro Suite: 100 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: 175 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Ilimitado: 350 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Agentforce 1 Equipo de ventas: 550 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

G2: 4,4/5 (más de 23 300 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 800 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Sales Cloud?

Aquí tiene una reseña de G2:

Salesforce Sales Cloud me facilita mucho la gestión de mis clientes potenciales, contactos y acuerdos, todo en un solo lugar. Me gusta poder ver en qué fase del proceso se encuentra cada acuerdo, recibir recordatorios para realizar seguimientos y realizar el seguimiento de mis tareas y actividades. Los paneles y los informes también son muy útiles.

Salesforce Sales Cloud me facilita mucho la gestión de mis clientes potenciales, contactos y acuerdos, todo en un solo lugar. Me gusta poder ver en qué fase del proceso se encuentra cada acuerdo, recibir recordatorios para realizar seguimientos y realizar el seguimiento de mis tareas y actividades. Los paneles y los informes también son muy útiles.

5. HubSpot Sales Hub (ideal para pymes en expansión y equipos de ventas entrantes)

a través de HubSpot

HubSpot Sales Hub aporta estructura y visibilidad a la parte superior del embudo, lo que lo convierte en una opción ideal para los equipos que desean ampliar su movimiento entrante. La plataforma destaca por unificar los datos de marketing y ventas, lo que permite una interacción con los clientes potenciales rica en contexto sin obligar a los equipos a cambiar entre múltiples herramientas.

Las herramientas de IA integradas ayudan a priorizar los acuerdos, analizar las llamadas y capacitar a los representantes, al tiempo que envían actualizaciones en tiempo real a un CRM central. Para los equipos que buscan escalar rápidamente, HubSpot reduce la necesidad de herramientas de ventas con IA adicionales gracias a su interfaz todo en uno.

Para los equipos de ventas más pequeños, HubSpot suele ser la primera parada para alcanzar la madurez operativa. Ofrece flujos de automatización preconfigurados, guías de ventas y plantillas de canalización de operaciones para ayudar a los equipos a avanzar rápidamente sin depender de desarrolladores o herramientas externas. Y a medida que crece la organización de ventas, es fácil incorporar funciones más avanzadas, como inteligencia conversacional, coaching de llamadas y atribución de ingresos.

Las mejores funciones de HubSpot Sales Hub

Acceda a una bandeja de entrada con contexto generado por IA que conecta a los representantes con cada conversación y punto de contacto.

Guíe a los representantes a través de un descubrimiento estructurado y la gestión de objeciones utilizando plantillas personalizadas y indicaciones generadas por IA con el módulo Sales Playbooks.

Utilice la inteligencia de conversación integrada para grabar, transcribir y etiquetar llamadas en busca de menciones de palabras clave y oportunidades de coaching directamente en el CRM.

Limitaciones de HubSpot Sales Hub

Las bases de datos grandes o los equipos muy activos pueden notar retrasos al cargar registros, cambiar de canalizaciones o sincronizar datos.

Precios de HubSpot Sales Hub

Herramientas gratis

Sales Hub Starter: 15 $ al mes por usuario.

Plataforma para clientes principiantes : 20 $ al mes por usuario.

Sales Hub Professional: 100 $ al mes por usuario.

Sales Hub Enterprise: 150 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de HubSpot Equipo de ventas

G2: 4,4/5 (más de 12 400 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 480 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre HubSpot Sales Hub?

Aquí tiene una reseña de G2:

Como propietario de una pequeña empresa, lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es lo fácil que resulta gestionar los clientes potenciales y los seguimientos. El seguimiento del correo electrónico, el proceso de ventas y los recordatorios de tareas me ayudan a mantenerme organizado sin necesidad de contar con un gran equipo de ventas. Es fácil de usar y las herramientas de automatización me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando tengo que gestionar varios clientes.

Como propietario de una pequeña empresa, lo que más me gusta de HubSpot Sales Hub es lo fácil que resulta gestionar los clientes potenciales y los seguimientos. El seguimiento del correo electrónico, el proceso de ventas y los recordatorios de tareas me ayudan a mantenerme organizado sin necesidad de contar con un gran equipo de ventas. Es fácil de usar y las herramientas de automatización me ahorran mucho tiempo, especialmente cuando tengo que gestionar varios clientes.

6. Lavender (el mejor para mejorar el rendimiento de los correos electrónicos en frío)

vía Lavender

Como herramienta de marketing por correo electrónico con IA, Lavender ofrece asesoramiento instantáneo directamente en su cliente de correo electrónico (Gmail, Outlook, extensión de Chrome, etc.), sugiriendo mejoras en la eficacia del asunto, la estructura de las frases, el tono y la legibilidad.

Mientras escribe, la herramienta recopila datos sobre los clientes potenciales y sus rasgos de personalidad, noticias y contexto empresarial para generar sugerencias de personalización en tiempo real que le ayudarán a crear presentaciones más atractivas y propuestas de valor adaptadas a cada destinatario.

También proporciona métricas de rendimiento del correo electrónico, así como análisis de tendencias y elaboración de informes de KPI sobre tasas de apertura, tasas de respuesta y opiniones, para una mayor optimización de las campañas.

Las mejores funciones de Lavender

Utilice la inteligencia de correo electrónico en el navegador para evaluar el tono, el sentimiento y la estructura en tiempo real y reforzar la eficacia de los mensajes.

Obtenga sugerencias personalizadas para presentaciones específicas de cada contacto mediante el análisis de perfiles de LinkedIn, interacciones pasadas con clientes y notas de CRM.

Visualice los análisis del equipo en un panel, como los datos de respuesta por representante, el asunto del correo electrónico y el grado de personalización, para diseñar estrategias de coaching eficaces.

Limitaciones de Lavender

Algunos usuarios consideraron que los comentarios de la herramienta tienden a limitarse a criticar la longitud de las frases en lugar de ofrecer mejoras significativas.

Precios de Lavender

Básico: Free Forever

Starter: 29 $ al mes por usuario.

Individual Pro: 49 $ al mes por usuario.

Plan para equipos: 99 $ al mes por usuario.

Valoraciones y reseñas de Lavender

G2: 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lavender?

Aquí tiene una reseña de G2:

Es muy útil recibir comentarios (basados en las buenas prácticas) sobre sus correos electrónicos en tiempo real. El asistente de personalización también es ideal para personalizar rápidamente los correos electrónicos de los clientes potenciales.

Es muy útil recibir comentarios (basados en las buenas prácticas) sobre sus correos electrónicos en tiempo real. El asistente de personalización también es ideal para personalizar rápidamente los correos electrónicos de los clientes potenciales.

7. Regie. ai (el mejor para la creación de contenido de ventas basado en IA)

a través de Regie.ai / IA

Regie es una plataforma de interacción comercial basada en IA que consolida la búsqueda de clientes potenciales, la divulgación, el enriquecimiento, la priorización basada en la intención y la marcación paralela en una sola herramienta. Utiliza el marco de las «3 P» (persona, punto débil y propuesta de valor) para alinear cada mensaje con una información relevante sobre el comprador y aumentar la interacción.

El asistente de IA y el Rapid Writer de Regie ayudan a generar líneas de asunto, introducciones, propuestas de valor, guiones de llamadas, mensajes InMail y una gran variedad de otros contenidos de apoyo a las ventas. También puede utilizar la función Blocks para almacenar introducciones y líneas de asunto de alto rendimiento y reutilizarlas en campañas para garantizar la coherencia y la rapidez.

Las mejores funciones de Regie. ai

Cree flujos de trabajo completos utilizando la interfaz de arrastrar y soltar del Campaign Builder, con contenido generado por IA adaptado a cada persona y fase del comprador.

Como motor de puntuación de contenidos para evaluar borradores utilizando métricas de interacción de campañas anteriores con el fin de sugerir alternativas de alto rendimiento.

Centralice los guiones y secuencias ganadores en una biblioteca de contenido para todo el equipo, lo que garantiza la coherencia de los mensajes entre los representantes.

Limitaciones de Regie. /IA

Varios usuarios informaron de que los mensajes pueden sonar robóticos y a menudo parecen menos naturales, lo que requiere una edición manual para humanizarlos.

Precios de Regie. /IA

Agentes de IA: desde 35 000 $.

Agentes de IA + Marcador de IA: a partir de 35 000 $.

RegieOne: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Regie. /IA

G2: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Regie.ai?

Aquí tiene una reseña de G2:

En cuanto a la capacidad de entrega del correo electrónico, Regie. IA me ayuda a reformular el mensaje sin alejarme de nuestra propuesta de valor. También me ayuda a personalizar a gran escala, incorporando información específica de la empresa o de la persona. Me ha ahorrado mucho tiempo en la redacción de contenidos personalizados.

En cuanto a la capacidad de entrega del correo electrónico, Regie. ai me ayuda a reformular el mensaje sin alejarme de nuestra propuesta de valor. También me ayuda a personalizar a gran escala, incorporando información específica de la empresa o de la persona. Me ha ahorrado mucho tiempo en la redacción de contenidos personalizados.

8. Clay (el mejor para la prospección del equipo de ventas y el enriquecimiento de clientes potenciales)

a través de Clay

Clay integra entre 50 y 130 fuentes de datos (por ejemplo, Clearbit, Apollo, Hunter, BuiltWith), utilizando un enfoque en cascada y pasando automáticamente por las fuentes.

La herramienta IA Research Agent, Claygent, rastrea sitios web, tecnología, noticias sobre financiación o contenido de blogs para ayudar a los equipos de ventas a obtener información directamente de la actividad online de los clientes potenciales.

También tiene compatibilidad con la integración nativa con CRM, como Salesforce y HubSpot, así como con herramientas de divulgación como Outreach.io o Salesloft, a través de Zapier/webhooks.

Las mejores funciones de Clay

Obtenga actualizaciones en tiempo real sobre los campos de contacto y empresa utilizando fuentes públicas y API para un objetivo más actualizado.

Genere fragmentos personalizados, como rompehielos o referencias a puntos débiles, a gran escala.

Utilice el generador visual de flujos de trabajo para permitir a los usuarios sin conocimientos técnicos realizar la automatización de los desencadenantes de prospección basados en el comportamiento o la intención del comprador.

Limitaciones de Clay

La importación de datos a bases de datos existentes no es tan fluida como podría ser, ya que suele requerir el esfuerzo habitual de combinar datos y gestionar duplicados.

Precios de Clay

Free

Starter: 149 $ al mes por usuario.

Explorer: 349 $ al mes por usuario.

Pro: 800 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Clay

G2: 4,9/5 (más de 150 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Clay?

Aquí tiene una reseña de G2:

Clay ha democratizado la búsqueda programática y de automatización de clientes potenciales, el enriquecimiento, la investigación y la divulgación. El desarrollo de tecnología para el equipo de ventas es ahora mucho más accesible para personas que no son programadoras, como yo.

Clay ha democratizado la búsqueda programática y de automatización de clientes potenciales, el enriquecimiento, la investigación y la divulgación. El desarrollo de tecnología para el equipo de ventas es ahora mucho más accesible para personas que no son programadoras, como yo.

9. Dialpad (el mejor para la gestión de llamadas de ventas con IA)

a través de Dialpad

Basada en el LLM (DialpadGPT) patentado por Dialpad, entrenado con más de 6000 millones de minutos de conversaciones de empresas, esta plataforma permite una transcripción precisa de voz a texto, análisis de sentimientos, seguimiento de palabras clave e información conversacional.

El centro de ventas con IA de Dialpad proporciona a los representantes orientación en tiempo real durante las llamadas basándose en el tono, las palabras clave y los desencadenantes de objeciones. Los directores de ventas pueden configurar desencadenantes de coaching para indicaciones en directo y utilizar las grabaciones y transcripciones de Dialpad para crear bibliotecas de incorporación. Es una opción sólida para equipos con un gran volumen de llamadas que dan prioridad al rendimiento durante las llamadas y al análisis posterior a las mismas.

Las mejores funciones de Dialpad

Habilite el coaching en vivo con funciones de asistencia telefónica en tiempo real que brindan indicaciones a los representantes cuando aparecen patrones de objeción o menciones de la competencia durante la llamada.

Permita a los gerentes del equipo de ventas realizar el seguimiento de las conversaciones por tema, fase o resultado para el coaching posterior a la llamada utilizando etiquetas de llamada personalizadas.

Cree listas de reproducción de coaching para recopilar segmentos de llamadas destacados en módulos de aprendizaje estructurados para capacitar a los representantes.

Limitaciones de Dialpad

La precisión de la transcripción en directo puede disminuir en entornos ruidosos o con equipos con múltiples acentos.

Precios de Dialpad

Estándar: 27 $ al mes por usuario.

Pro: 35 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Dialpad

G2: 4,4/5 (más de 4300 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dialpad?

Aquí tiene una reseña de G2:

¡Poder ver las transcripciones de las llamadas, tanto en tiempo real como después de la llamada, es extremadamente útil! Poder volver atrás y consultar las notas o los temas de una llamada anterior es una función estupenda que resulta muy útil en muchas ocasiones.

¡Poder ver las transcripciones de las llamadas, tanto en tiempo real como después de la llamada, es extremadamente útil! Poder volver atrás y consultar las notas o los temas de una llamada anterior es una función estupenda que resulta muy útil en muchas ocasiones.

10. Apollo. io (el mejor para la prospección saliente todo en uno)

a través de Apollo.io

Apollo. io ayuda a los equipos a implementar estrategias de adquisición de clientes, desde la búsqueda de clientes potenciales hasta la ejecución de la divulgación. Con una base de datos propia de más de 275 millones de contactos y herramientas de secuenciación nativas, Apollo reduce la dependencia de herramientas de enriquecimiento o marcadores de terceros.

El asistente de IA de la herramienta sugiere asuntos, contenidos y momentos óptimos basándose en el historial de rendimiento y en datos de ventas reales. Además, la automatización del flujo de trabajo impulsada por IA permite la automatización completa de la creación de listas de clientes potenciales, el enriquecimiento, la puntuación, la mensajería y la sincronización de CRM en un único flujo optimizado.

Las mejores funciones de Apollo.io

Utilice los filtros de búsqueda avanzados para centrarse en clientes potenciales de alta calidad utilizando atributos granulares como la tecnología de la empresa, el título del cargo o las señales de contratación.

Automatice la divulgación personalizada multitoque a través del correo electrónico, la voz y LinkedIn con el seguimiento de respuestas integrado.

Instale la extensión de Chrome para acceder rápidamente a los datos de contacto y al historial de interacciones directamente desde LinkedIn o desde la bandeja de entrada de su correo electrónico.

Limitaciones de Apollo.io

En ocasiones, los usuarios han informado de que se han encontrado con direcciones de correo electrónico obsoletas o títulos incorrectos, lo que afecta a la eficacia de la divulgación.

Precios de Apollo.io

Free

Básico: 59 $ al mes por usuario.

Profesional: 99 $ al mes por usuario.

Organización: 149 $ al mes por usuario.

Valoraciones y opiniones sobre Apollo.io

G2: 4,7/5 (más de 8900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Apollo.io?

Aquí tiene una reseña de G2:

Apollo. io ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestro proceso de ventas. Lo más impresionante es su amplia y precisa base de datos de contactos, que facilita la búsqueda de clientes potenciales verificados en todos los sectores. La plataforma también ofrece excelentes filtros que nos ayudan a identificar con precisión los perfiles de nuestros clientes ideales.

Apollo. io ha transformado por completo la forma en que gestionamos nuestro proceso de ventas. Lo más impresionante es su amplia y precisa base de datos de contactos, que facilita la búsqueda de clientes potenciales verificados en todos los sectores. La plataforma también ofrece excelentes filtros que nos ayudan a identificar con precisión los perfiles de nuestros clientes ideales.

11. Outreach (el mejor para la automatización y la interacción comercial en corporaciones)

a través de Outreach

Outreach es una herramienta fiable para corporaciones que requieren una gobernanza estricta, una infraestructura de coaching y visibilidad de múltiples equipos en todo el embudo de ventas.

La herramienta Smart Deal Assist predice los resultados de las transacciones (con una precisión de aproximadamente el 81 %) y sugiere de forma proactiva acciones para mantenerlas por buen camino. Y con Outreach Kaia, los representantes obtienen asesoramiento en tiempo real para llamadas, análisis de correos electrónicos e información sobre el estado de las transacciones en una única plataforma integrada.

La herramienta registra automáticamente los correos electrónicos, las llamadas, las reuniones y las tareas en el CRM (Salesforce, Dynamics, HubSpot) y permite comparar el rendimiento y ajustar las estrategias de divulgación.

Las mejores funciones de Outreach

Genere valoraciones de aceleración de acuerdos para destacar las deficiencias en el proceso de ventas mediante el análisis de la actividad de cadencia, el comportamiento de los representantes y las tasas de respuesta de los compradores.

Utilice la inteligencia de llamadas en directo para ofrecer momentos de coaching, notas registradas automáticamente y recordatorios de seguimiento, y reduzca el trabajo manual.

Cree informes de rendimiento de los representantes del equipo de ventas para comparar las tendencias de actividad, conversión y compromiso, y detectar oportunidades de formación.

Limitaciones de la divulgación

Las limitaciones técnicas, como la incapacidad de gestionar registros duplicados (clientes potenciales y contactos con el mismo correo electrónico en Salesforce), pueden provocar errores sin mensajes claros, lo que dificulta la resolución de problemas.

Precios de Outreach

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Outreach

G2: 4,3/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Outreach?

Aquí tiene una reseña de G2:

Para alguien como yo, cuyo objetivo es generar oportunidades de venta a través de correos electrónicos y llamadas, Outreach es mi mejor aliado. Actúa como un profesor: me guía sobre lo que funciona y lo que no, las estadísticas y los análisis son muy claros, supervisa mi rendimiento en los puntos de contacto, captura bien los datos y también destaca las tareas pendientes.

Para alguien como yo, cuyo objetivo es generar oportunidades de venta a través de correos electrónicos y llamadas, Outreach es mi mejor aliado. Actúa como un profesor: me guía sobre lo que funciona y lo que no, las estadísticas y los análisis son muy claros, supervisa mi rendimiento en los puntos de contacto, captura bien los datos y también destaca las tareas pendientes.

Ventajas de los asistentes de ventas con IA

Los asistentes de ventas con IA hacen que los equipos de ventas sean más rápidos, más precisos y mucho menos saturados de trabajo administrativo. No cierran los acuerdos por arte de magia, pero eliminan las fricciones que impiden a los representantes dar lo mejor de sí mismos.

Esto es lo que realmente cambia cuando interviene la IA:

Más tiempo para vender, menos prisas.

Los representantes por fin recuperan su tiempo. En lugar de terminar una llamada con 20 minutos de limpieza, la IA ya ha capturado el resumen, extraído los siguientes pasos y actualizado el CRM. Ese tiempo se dedica directamente a conversaciones de ventas reales en lugar de a tareas administrativas.

Datos más limpios sin obligar a los representantes a «ser más disciplinados».

La mayoría de los problemas de CRM no se deben a la falta de esfuerzo, sino a la falta de tiempo. La IA llena los vacíos registrando actividades, actualizando campos y manteniendo la coherencia de los registros en segundo plano. Los gerentes obtienen paneles fiables. Los representantes obtienen un sistema que no los castiga por estar ocupados.

Contacto más rápido y personalizado

Cuando la IA redacta correos electrónicos, no crea mensajes genéricos. Utiliza las conversaciones anteriores del representante, el comportamiento del cliente potencial y el contexto del acuerdo. El representante sigue aprobando el mensaje, pero ya no tiene la presión de la página en blanco.

Advertencias tempranas cuando las ventas empiezan a fallar.

La IA detecta los pequeños indicios que los humanos pasan por alto: un cliente potencial que suele responder y que de repente se queda en silencio, un acuerdo sin un siguiente paso o una cuenta que muestra un renovado interés a altas horas de la noche. Estos pequeños empujones ayudan a los representantes a actuar antes de que el acuerdo se esfume.

Un proceso más fluido y predecible.

Gracias a que la IA conecta la actividad entre herramientas, llamadas, correos electrónicos, tareas y actualizaciones de CRM, todo permanece sincronizado. Los representantes trabajan a partir de una imagen única y precisa, en lugar de hacer conjeturas. Los gerentes obtienen previsiones que reflejan lo que realmente está sucediendo, no lo que debería estar sucediendo.

Asistentes de ventas con IA frente a representantes de ventas humanos

En qué destacan Asistentes de ventas con IA Representantes de ventas humanos Comprender el contexto Recuerda al instante todos los detalles de las llamadas, los correos electrónicos y las actualizaciones del CRM. Lee el tono, la intención y las señales tácitas que ningún sistema puede captar. Tareas repetitivas Registra actividades, actualiza campos, redacta seguimientos y mantiene los datos limpios automáticamente. Puede realizar estas tareas, pero le resta tiempo y energía a las ventas reales. Rapidez y coherencia El trabajo funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, nunca olvida nada, nunca se agobia y gestiona tareas de gran volumen sin esfuerzo. Prioriza en función del criterio, pero la capacidad tiene un límite y varía de un día para otro. Conocimiento del proceso de ventas Supervisa el estado de las operaciones, detecta riesgos de forma temprana y señala patrones inusuales en grandes conjuntos de datos. Reconoce los cambios en las relaciones, la dinámica política y la opinión de los compradores. Personalización Utiliza conversaciones anteriores y datos de comportamiento para generar mensajes personalizados rápidamente. Añade matices, emoción, humor y comprensión humana que se perciben como auténticos. Toma de decisiones Sugiere los siguientes pasos basándose en datos y patrones. Toma decisiones, gestiona las objeciones y se adapta en tiempo real. Mejor rol Automatización, análisis, organización y aceleración del flujo de trabajo. Generar confianza, negociar, contar historias y cerrar acuerdos.

Empiece a vender de forma más inteligente con ClickUp.

El equipo de ventas no se está ralentizando, y usted tampoco debería hacerlo.

Desde la previsión de riesgos hasta la aceleración de los seguimientos, la herramienta adecuada elimina la complejidad y ayuda a sus representantes a centrarse en los ingresos.

El asistente de ventas con IA de ClickUp reúne todo en un solo entorno de trabajo: vistas de CRM, seguimiento de tareas, paneles de ventas, automatizaciones integradas y funciones de IA diseñadas para eliminar las fricciones en cada fase del ciclo de ventas.

Pruebe ClickUp AI gratis hoy mismo y transforme la forma en que su equipo de ventas vende, colabora y gana.

Preguntas frecuentes

Un asistente de ventas con IA es una herramienta digital que ayuda a los representantes comerciales a realizar tareas como tomar notas, hacer seguimientos, actualizar el CRM, puntuar clientes potenciales y resumir llamadas. Funciona en segundo plano para mantener el ritmo de las operaciones, de modo que los equipos de ventas puedan dedicar más tiempo a vender y menos a tareas administrativas.

No. La IA puede automatizar tareas repetitivas, analizar datos y sugerir los siguientes pasos, pero no puede sustituir el juicio humano, la creación de relaciones o la negociación. Los mejores resultados se obtienen cuando la IA se encarga del trabajo pesado y los representantes se centran en las conversaciones y el cierre de ventas.

La IA analiza las señales de los correos electrónicos, las llamadas, la actividad del sitio web, el historial de transacciones y los datos del CRM para identificar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes. Califica a los clientes potenciales, señala a los compradores ideales con mayor antelación y orienta a los representantes hacia las cuentas que merecen atención hoy mismo, no dentro de unas semanas.

Sí, a menudo incluso más que para los equipos grandes. Las pequeñas empresas no suelen disponer de personal adicional para gestionar las tareas administrativas, la introducción de datos o los seguimientos. Un asistente de IA cubre esas carencias, mantiene el proceso organizado y proporciona a los representantes más tiempo para centrarse en el trabajo que genera ingresos.

Los precios varían mucho, dependiendo de las funciones, los límites de uso y las integraciones CRM. Algunas plataformas incluyen la IA en su precio básico en lugar de venderla por separado.

Sí, la IA puede redactar correos electrónicos personalizados, sugerir temas de conversación y programar seguimientos basados en señales de interacción. Los representantes siguen aprobando y enviando las comunicaciones, pero la IA elimina la presión de la página en blanco y agiliza todo el proceso.

La mayoría de los asistentes de IA ofrecen integraciones directas con los principales CRM, como Salesforce, HubSpot y otros. La configuración suele consistir en conectar su cuenta de CRM, conceder permiso para leer/escribir datos y elegir qué flujos de trabajo debe automatizar la IA. Una vez conectado, la actividad se sincroniza automáticamente.

La IA puede organizar, analizar y realizar automatización, pero sigue teniendo límites. Puede malinterpretar el contexto, generar mensajes genéricos sin revisión humana o pasar por alto los matices en el tono del comprador. También depende de la calidad de los datos de su CRM. La IA es un asistente potente, pero sigue necesitando la supervisión humana para tomar las decisiones correctas.