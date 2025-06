los 10 mejores programas de inteligencia conversacional en 2025

Cada llamada de ventas, interacción de soporte o reunión de equipo está llena de información valiosa. ¿El problema? La mayor parte se pierde en segundo plano.

Ahí es donde entra en juego el software de inteligencia conversacional. Le ayuda a capturar, analizar y actuar en los momentos críticos, rápidamente.

En esta entrada del blog, exploraremos los 10 mejores programas de inteligencia conversacional para perfeccionar su proceso de ventas, mejorar la formación y realizar un seguimiento de los momentos clave de las negociaciones. 👀

El mejor software de inteligencia conversacional de un vistazo

Herramienta Ideal para Funciones clave Precios ClickUp Análisis de conversaciones con tecnología de IA Tomador de notas con IA, ClickUp Brain insights, CRM, documentos, chat, creación automatizada de tareas Gratis, gratuito/a; 7-12 $/usuario/mes; Brain +7 $; Enterprise: personalizado Gong Análisis avanzado de ventas Previsión de ingresos, grabación de llamadas, puntuación de probabilidad de cierre de operaciones, automatización de flujos Precios personalizados Chorus Coaching de ventas e información sobre la ejecución de acuerdos Transcripción, seguimiento de acuerdos, aspectos destacados de las llamadas, tarjetas de puntuación de coaching Precios personalizados Avoma Análisis de llamadas impulsado por IA Transcripción en tiempo real, resúmenes de reuniones, listas de reproducción de conversaciones Precios personalizados Jiminny Puntuación automatizada de llamadas Puntuación con IA, paneles de acuerdos, información de coaching Precios personalizados Salesloft Procesos de ventas unificados Programación de cadencia, alcance multicanal, seguimiento del rendimiento, coaching durante las llamadas Precios personalizados Otter. ai Transcripción en tiempo real Resúmenes de reuniones, ID de los participantes, edición en directo, integración con Zoom Gratis; Pro: 16,99 $/usuario/mes; Business: 30 $; Enterprise: personalizado ExecVision Entrenamiento del rendimiento Alertas inteligentes, paneles de coaching, bibliotecas de conversaciones Precios personalizados Fireflies. ai Notas de reuniones con IA Transcripción en más de 69 idiomas, fragmentos de audio con función de búsqueda, herramientas de colaboración Gratis; Pro: 10 $/usuario/mes Salesforce Sales Cloud Información integrada de CRM Seguimiento de oportunidades, previsión mediante IA, CRM móvil, puntuación de clientes potenciales 25-500 $/usuario/mes (facturado anualmente)

¿Qué es el software de inteligencia conversacional?

El software de inteligencia de conversaciones es una tecnología que utiliza inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural (NLP) para registrar, analizar e interpretar las interacciones con los clientes a través de diversos canales de comunicación.

Proporciona información sobre los patrones de conversación, la opinión de los clientes y sus intenciones. Esto permite a las empresas mejorar la interacción con los clientes, aumentar el rendimiento de las ventas, obtener información sobre los ingresos y optimizar las operaciones de atención al cliente.

¿Qué debe buscar en un software de inteligencia conversacional?

A la hora de elegir un software de inteligencia conversacional, busque estas funciones clave:

Análisis de sentimientos: utiliza IA para el servicio de atención al cliente con el fin de comprender las emociones de las personas que llaman durante las interacciones e identificar su satisfacción o frustración

Conversión de voz a texto: transcribe automáticamente las conversaciones para facilitar su análisis y consulta

Detección de palabras clave y frases: Identifica términos clave para descubrir las preocupaciones e intereses de los clientes

Feedback en tiempo real: Proporciona a los agentes sugerencias instantáneas para mejorar su rendimiento

Integración CRM: Sincroniza los datos de las conversaciones con su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para mejorar los perfiles de los clientes y los flujos de trabajo

Grabación y análisis de llamadas: Graba llamadas con fines de cumplimiento normativo, control de calidad y formación

🧠 Dato curioso: Los usuarios suelen atribuir cualidades humanas a los agentes conversacionales, un fenómeno conocido como «efecto Eliza». Esta tendencia puede llevar a los usuarios a sobreestimar las capacidades de los CIS, lo que pone de relieve la importancia de diseñar estos sistemas de forma responsable para gestionar las expectativas de los usuarios.

El mejor software de inteligencia conversacional

El día a día de un director de ventas suele estar repleto de tareas como el seguimiento de los riesgos de los acuerdos, la formación de los representantes y el análisis de las tendencias de los clientes. El software de inteligencia de conversaciones adecuado transforma las conversaciones diarias de ventas en información estratégica, lo que le ayuda a cerrar más acuerdos y perfeccionar la formación.

Estos son los mejores programas de inteligencia conversacional que lo hacen posible:

1. ClickUp (el mejor para el análisis de conversaciones con IA)

Algunas conversaciones generan ideas. Otras cierran acuerdos. Pero esos momentos dorados pueden escaparse cuando estás ahogado en llamadas y mensajes.

ClickUp, la app para todo el trabajo, los mantiene al frente y en el centro, convirtiendo las interacciones cotidianas en conocimientos que marcan la diferencia.

Así es como es compatible con el recorrido del cliente, desde el primer punto de contacto hasta la firma del contrato.

ClickUp CRM

Prueba ClickUp CRM gratis Vea sus clientes potenciales y su cartera de proyectos, el estado de los acuerdos y las tareas pendientes de un vistazo con ClickUp CRM

En primer lugar, necesita un lugar donde gestionar su cartera de clientes potenciales y las interacciones con los clientes. ClickUp CRM organiza todos los clientes potenciales para que pueda supervisar las conversaciones de ventas críticas y gestionar las relaciones con los clientes en un solo lugar.

Una vez que sus clientes potenciales están en el sistema, el seguimiento del progreso de las ventas es clave.

El software de gestión de proyectos de ventas ClickUp ayuda a supervisar los procesos, realizar previsiones de ingresos y realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas con información en tiempo real. Tanto si gestiona un ciclo de ventas largo como si cierra acuerdos rápidos, le ofrece visibilidad de todas las oportunidades.

ClickUp AI Notetaker

Obtenga resúmenes de transcripciones instantáneas y elementos de acción de sus llamadas de ventas con ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker transcribe automáticamente sus reuniones de ventas con rótulos para los interlocutores, captura los elementos de acción y organiza todo en resúmenes que se pueden buscar.

¿Necesita recordar a un competidor mencionado en la presentación a un cliente la semana pasada? ¿O busca tendencias en las objeciones de su cartera de clientes? Utilice la IA en el equipo de ventas para conectar instantáneamente los puntos y analizar las llamadas para el coaching de ventas, resúmenes automatizados de acuerdos e información en tiempo real que impulsan decisiones más inteligentes.

ClickUp Brain

Pero las transcripciones sin procesar no son suficientes: necesitas información que impulse la acción. ClickUp Brain extrae decisiones clave, sugiere seguimientos e incluso identifica posibles riesgos en las transacciones basándose en tus reuniones. Piensa en él como tu asistente de ventas con IA, que te ayuda a tomar decisiones más inteligentes basadas en tus conversaciones.

Extraiga información esencial, decisiones y puntos de datos de sus reuniones con ClickUp Brain

¿Necesitas actualizar a tu equipo? La IA puede publicar automáticamente resúmenes y elementos de acción en los canales de chat de ClickUp, para que todos estén en la misma página.

Escribe y envía mensajes más rápido con IA en ClickUp Chat

Ahora que ya sabes lo que hay que hacer, es hora de pasar a la acción. Puedes crear tareas de ClickUp para asignar seguimientos, propuestas o siguientes pasos con plazos y propietarios claros.

Documentos de ClickUp

Mantenga documentos vivos para la capacitación del equipo de ventas con ClickUp Docs

Además, los documentos de ClickUp reúnen estrategias, notas sobre acuerdos y comentarios de los clientes en un único espacio colaborativo. Es fácil crear documentos vivos para guías de ventas, estrategias de éxito de clientes y notas de reuniones, todo ello enlazado a tareas y flujos de trabajo.

También puede etiquetar a las partes interesadas, establecer fechas límite e integrar rastreadores de acuerdos en el software de gestión de la comunicación con los clientes para que las aprobaciones y los seguimientos se desarrollen sin problemas.

Las mejores funciones de ClickUp

Personaliza los paneles: Utiliza Utiliza los paneles de ClickUp para supervisar métricas clave, como el rendimiento del equipo de ventas, las tasas de conversión de clientes potenciales y las puntuaciones de satisfacción de los clientes

Realiza un seguimiento de los hitos: Establece, realiza un seguimiento y alcanza los objetivos de ventas alineando los esfuerzos del equipo con los objetivos de la organización utilizando Establece, realiza un seguimiento y alcanza los objetivos de ventas alineando los esfuerzos del equipo con los objetivos de la organización utilizando ClickUp Goals

Automatice los procesos: Asigne tareas automáticamente cuando un acuerdo pasa de una fase a otra, active recordatorios para seguimientos o configure alertas con Asigne tareas automáticamente cuando un acuerdo pasa de una fase a otra, active recordatorios para seguimientos o configure alertas con las automatizaciones de ClickUp

Centralice los flujos de trabajo del equipo de ventas: Gestione la generación de clientes potenciales con IA, realice un seguimiento de las interacciones con los clientes y supervise el proceso de ventas en una única plataforma

Límites de ClickUp

Los usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada debido a sus amplias funciones y opciones de personalización

Precios de ClickUp

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 califica a ClickUp como un producto revolucionario:

El equipo tenía dificultades para realizar un seguimiento de las notas, las fechas de finalización, las tareas, las tácticas publicitarias y la categorización de todo nuestro proceso. El uso de calendarios de Google, tareas, hojas de Excel (tablas dinámicas) y PowerPoint era ineficaz... ¡ClickUp nos permite realizar un seguimiento de los cambios de contenido críticos, un calendario publicitario, las notas y los resultados de las reuniones, los datos de marketing y publicidad, así como las metas y los objetivos de ventas!

📮 ClickUp Insight: El 21 % de los encuestados quiere aprovechar la IA para destacar profesionalmente aplicándola a reuniones, correos electrónicos y proyectos. Aunque la mayoría de las apps de correo electrónico y las plataformas de gestión de proyectos tienen IA integrada como función, es posible que no sea lo suficientemente fluida como para unificar los flujos de trabajo entre herramientas. ¡Pero ClickUp ha descifrado el código! Con nuestras funciones de gestión de reuniones basadas en IA, puedes crear fácilmente elementos de la agenda, capturar notas de las reuniones, asignar tareas a partir de las notas de las reuniones, transcribir grabaciones y mucho más. Ahorra hasta 8 horas de reunión a la semana, ¡igual que nuestros clientes de Stanley Security!

2. Gong (el mejor para análisis avanzado de ventas)

a través de Gong

Gong convierte las conversaciones con los clientes en información útil. Actúa como un participante virtual en la reunión y graba y transcribe las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las videollamadas del equipo de ventas mediante el reconocimiento automático de voz (ASR) y el procesamiento del lenguaje natural (NLP).

Pero eso no es todo: Gong también analiza estas interacciones para detectar señales que indiquen que se va a cerrar un trato, desde objeciones y menciones de la competencia hasta la intención del comprador. Su perfecta integración con los sistemas CRM y las apps de calendario ayuda a los equipos de ventas a perfeccionar su enfoque, realizar previsiones de ingresos y cerrar más tratos.

Las mejores funciones de Gong

Grabe las llamadas y reuniones del equipo de ventas para analizar las interacciones con los clientes y mejorar las estrategias de ventas

Realice previsiones precisas de ingresos aprovechando la IA para predecir los resultados de ventas

Priorice los acuerdos de alto impacto con las puntuaciones de probabilidad de cierre

Automatice el contacto con clientes potenciales a gran escala con su función Flujos

Limitaciones de Gong

La función de búsqueda puede ser poco fiable cuando se buscan palabras clave o cuentas específicas

No es fácil subir una grabación, y su función de conversión automática a texto no suele ser muy precisa

Precios de Gong

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Gong

G2: 4,8/5 (más de 6000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Gong?

Lo más destacado de una reseña de G2:

Creo que una de las mejores funciones de Gong son las panorámicas de las llamadas que se obtienen tras completar las reuniones con los clientes. Un aspecto nuevo que no me ha gustado mucho es la cantidad de correos electrónicos recordatorios que se envían el día de mis reuniones. He visto hasta cuatro recordatorios por cliente. […]

Creo que una de las mejores funciones de Gong son las panorámicas de las llamadas que se obtienen tras completar las reuniones con los clientes.

Un aspecto nuevo que no me ha gustado mucho es la cantidad de correos electrónicos recordatorios que se envían el día de mis reuniones. He visto hasta cuatro recordatorios por cliente. […]

🧠 Dato curioso: Las llamadas de ventas se remontan a finales del siglo XIX, siendo John H. Patterson, de NCR, su pionero. Introdujo procesos de ventas estructurados, guiones de ventas y territorios organizados, dando forma a las técnicas de ventas modernas.

3. Chorus (ideal para la formación en ventas y la obtención de información sobre la ejecución de acuerdos)

a través de Chorus

Chorus ayuda a los equipos de ventas a grabar y transcribir automáticamente las llamadas y reuniones de ventas, destacando los momentos clave para pulir el contenido de capacitación de ventas.

Más allá del seguimiento de las conversaciones, Chorus proporciona análisis para identificar tendencias, oportunidades de coaching y riesgos. Los gerentes pueden compartir fragmentos de llamadas, utilizar tarjetas de puntuación para evaluar el rendimiento e identificar las mejores prácticas escalables. Sus herramientas de ejecución de acuerdos realizan un seguimiento de las frases de confirmación y los siguientes pasos, lo que garantiza que los seguimientos sean siempre precisos.

Las mejores funciones de Chorus

Desbloquee los datos de remesas para obtener inteligencia empresarial y análisis que le permitan crear y distribuir tareas

Descubra la inteligencia de mercado analizando la información de los clientes para comprender mejor las tendencias de los acuerdos y la información sobre la competencia

Realice previsiones con confianza capturando y sincronizando automáticamente los contactos y las comunicaciones con su CRM

Limitaciones de Chorus

No hay opción para enviar textos masivos al equipo

No es compatible con la definición de campos personalizados ni con la importación automática de datos

Precios de Chorus

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chorus

G2: 4,5/5 (más de 2900 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

💡 Consejo profesional: Aplique el marco «TALK» incorporando temas, preguntas, ligereza y amabilidad en sus conversaciones para fomentar mejores relaciones y una mayor comprensión. Empiece con temas compartidos para establecer una conexión (a internet), muestre interés genuino haciendo preguntas reflexivas, añada ligereza o humor para mantener un tono amistoso y sea compasivo y respetuoso en su interacción.

4. Avoma (el mejor para el análisis de llamadas basado en IA)

a través de Avoma

Avoma utiliza IA para analizar llamadas mediante la escucha, la transcripción y el resaltado de momentos clave en las conversaciones. Se integra a la perfección con herramientas como Aircall para capturar información sobre las conversaciones en tiempo real: quién está hablando, qué se está discutiendo y qué elementos de acción requieren seguimiento.

Con el tiempo, Avoma se vuelve más inteligente y perfecciona sus recomendaciones para ayudar a los equipos de ventas y marketing a ampliar la comunicación sin esfuerzo. El software de colaboración de ventas ayuda a los equipos a detectar tendencias en múltiples llamadas, lo que hace que los esfuerzos de ventas y soporte sean más estratégicos.

Las mejores funciones de Avoma

Automatice la toma de notas con AI Meeting Assistant, que graba, transcribe y resume las reuniones

Utilice la transcripción en tiempo real en más de 40 idiomas para seguir las conversaciones en directo

Detecta temas como «próximos pasos» o «puntos débiles» para navegar más fácilmente por conversaciones largas

Cree listas de reproducción con los momentos clave de las reuniones para fines formativos

Limitaciones de Avoma

El software a veces se ralentiza al intentar unirse a una reunión

La precisión de la transcripción puede variar si la calidad del audio no es óptima

Precios de Avoma

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Avoma

G2: 4,6/5 (más de 1300 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Avoma?

Una reseña de G2 dice:

Dado que Avoma es una plataforma más reciente, se actualiza rápidamente, lo que significa que ocasionalmente pueden producirse pequeños errores o es necesario solicitar nuevas funciones. Sin embargo, no hemos experimentado ningún problema importante y su equipo responde rápidamente a los comentarios, implementando constantemente las actualizaciones que sugerimos.

Dado que Avoma es una plataforma más reciente, se actualiza rápidamente, lo que significa que ocasionalmente pueden producirse pequeñas incidencias o ser necesario solicitar nuevas funciones. Sin embargo, no hemos experimentado ningún problema importante y su equipo responde rápidamente a los comentarios, implementando constantemente las actualizaciones que sugerimos.

💡 Consejo profesional: antes de responder a la pregunta u objeción de un cliente potencial, haz una pausa de cinco segundos. Seguir esta «regla de los 5 segundos» demuestra que has reflexionado y garantiza que tu respuesta sea mesurada y relevante.

5. Jiminny (el mejor para la puntuación automática de llamadas)

a través de Jiminny

La puntuación automática de llamadas (ACS) de Jiminny elimina las conjeturas de las evaluaciones de llamadas. En lugar de revisar manualmente cada conversación, puntúa automáticamente las llamadas en función de los criterios de intento correcto de su equipo. Esto significa que los esfuerzos de coaching se dirigen donde más se necesitan, lo que hace que las sesiones de formación sean más impactantes y eficientes.

También identifica las deficiencias en el rendimiento, lo que permite a los gerentes centrarse en las áreas que requieren atención. Este enfoque basado en datos aumenta la eficacia de las ventas, garantiza una mejor interacción con los clientes y ahorra horas de revisión manual.

Las mejores funciones de Jiminny

Analice las interacciones con los clientes con *Call Capture, que analiza tanto las videollamadas como las llamadas de audio para obtener información valiosa

Utilice la información basada en IA con Ask Jiminny para automatizar tareas administrativas, obtener información después de las llamadas y recibir comentarios de coaching

Acceda a datos sobre acuerdos con un panel claro y práctico que ofrece una panorámica de los riesgos, las actividades y las soluciones de los acuerdos para mejorar el rendimiento del equipo de ventas

Limitaciones de Jiminny

En ocasiones se desincroniza con otros sistemas, lo que provoca interrupciones

Dificultades con la precisión en todos los acentos e idiomas

Precios de Jiminny

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Jiminny

G2: 4,6/5 (más de 700 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

🔍 ¿Sabías que...? El 83 % de los equipos de ventas que utilizan IA experimentaron un crecimiento de los ingresos, en comparación con el 66 % que no la utilizaba. Además, el 80 % de los representantes afirman que la IA les ayuda a acceder a la información de los clientes, mientras que solo el 54 % están de acuerdo en que pueden lograrlo sin IA.

6. Salesloft (el mejor para procesos de ventas unificados)

a través de Salesloft

Salesloft optimiza los flujos de trabajo de ventas, de modo que los representantes dedican menos tiempo a tareas administrativas y más tiempo a cerrar acuerdos. Integra información basada en IA en un único flujo de trabajo, actualiza automáticamente los campos del CRM, gestiona las actividades de prospección y reduce los errores humanos.

¿El resultado? Una mejora más rápida del proceso de ventas.

Esta plataforma de inteligencia conversacional garantiza que los equipos de ventas maximicen el compromiso, organicen las tareas diarias y generen flujos de trabajo inteligentes sin esfuerzo. Con funciones como recomendaciones sobre el siguiente paso, seguimiento de oportunidades y herramientas de coaching, los representantes siempre saben cuál es su siguiente movimiento.

Las mejores funciones de Salesloft

Gestione la comunicación multicanal a través del correo electrónico, el teléfono y las redes sociales desde una única plataforma

Analice el rendimiento con herramientas de análisis y elaboración de informes que realizan un seguimiento de métricas clave, como la interacción por correo electrónico y la productividad del equipo

Cree planes de divulgación estructurados con Cadence Scheduling en diferentes canales

Mejore las interacciones con los clientes gracias al coaching en tiempo real y a las notificaciones durante las llamadas y reuniones

Limitaciones de Salesloft

Los mensajes de texto no son fluidos y requieren un esfuerzo manual a la hora de contactar con clientes potenciales

Los mensajes de voz tienen un retraso, lo que a veces provoca que se pierdan partes de los mensajes de la empresa

Precios de Salesloft

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Salesloft

G2: 4,5/5 (más de 4100 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 200 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesloft?

Una reseña de Capterra ofrece opiniones mixtas:

Lo que más me gusta de Salesloft es que es muy fácil de usar y me ayuda a establecer objetivos y hacer un seguimiento de más clientes, dando un enfoque personalizado a los correos electrónicos automatizados. Lo que no me gusta es el marcador. Creo que es muy básico, pero no interfiere en mi rendimiento.

Lo que más me gusta de Salesloft es que es muy fácil de usar y me ayuda a establecer objetivos y hacer un seguimiento de más clientes, dando un enfoque personalizado a los correos electrónicos automatizados. Lo que no me gusta es el marcador. Creo que es muy básico, pero no interfiere en mi rendimiento.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de listas de contactos en Excel y ClickUp

7. Otter. ai (El mejor para la transcripción en tiempo real)

a través de Otter.ai

Otter. ai facilita la transcripción, convirtiendo las palabras habladas en texto en tiempo real. Incluso se integra con Zoom, guardando automáticamente las transcripciones para facilitar su consulta.

El software permite buscar, compartir y organizar las conversaciones. Aunque el ruido de fondo o los acentos marcados pueden dificultar la precisión, su tecnología de IA mejora continuamente, lo que la convierte en una de las herramientas de inteligencia conversacional más fiables del mercado.

Las mejores funciones de Otter.ai

Personalice el vocabulario añadiendo nombres, acrónimos y grafías únicas para mejorar la precisión de la transcripción

Genere resúmenes y esquemas de reuniones, proporcionando una panorámica concisa de los puntos clave y los elementos de acción

Edite y anote transcripciones en tiempo real, lo que permite obtener comentarios y aclaraciones inmediatos

Identifique automáticamente a los interlocutores y atribuya claramente quién ha dicho qué durante las reuniones

Limitaciones de Otter.ai

Tiene dificultades con acentos marcados, ruido de fondo o patrones de habla irregulares

Soporte multilingüe limitado

Precios de Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Business: 30 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter

G2: 4,2/5 (más de 290 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 90 opiniones)

💡 Consejo profesional: Después de plantear una pregunta crítica o presentar una propuesta, haga una pausa intencionada. Este silencio anima al cliente potencial a compartir más información o a tomar decisiones, lo que proporciona una visión más profunda y útil de sus pensamientos y preferencias.

8. ExecVision (el mejor para el coaching de rendimiento)

a través de ExecVision

ExecVision ayuda a su equipo de ventas a perfeccionar sus habilidades con comentarios específicos, análisis de conversaciones e identificación de áreas de mejora. Los gerentes de ventas pueden incluso utilizar tarjetas de puntuación personalizables para realizar un seguimiento del progreso y destacar los momentos clave de las conversaciones.

Con paneles de rendimiento detallados, ExecVision ofrece una imagen clara de la eficacia del coaching. Los equipos pueden ver en qué aspectos destacan y en cuáles necesitan trabajar, lo que garantiza que los esfuerzos de formación sigan teniendo un impacto.

Las mejores funciones de ExecVision

Utilice alertas inteligentes para recibir notificaciones en tiempo real o sobre tendencias en la actividad de las conversaciones, palabras clave, frases o acciones relacionadas con cuentas y oportunidades

Analice el impacto con paneles de rendimiento que cuantifican el impacto de la formación en ventas

Cree una biblioteca de conversaciones para guardar conversaciones con fines de formación, incorporación, mejora de habilidades e información sobre la dirección del producto

Limitaciones de ExecVision

La función de filtro de llamadas no es intuitiva

La herramienta de búsqueda es demasiado compleja, lo que causa frustración entre los usuarios

Precios de ExecVision

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre ExecVision

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,3/5 (más de 300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ExecVision?

Un usuario de Capterra comparte:

Me resultó muy útil cuando empecé a aprender de los demás, a escuchar cómo posicionaban nuestro producto, cómo gestionaban las objeciones y cómo establecían los siguientes pasos. Diría que este producto es un «buen comienzo». Cumple su función, pero hay muchas otras empresas que ofrecen transcripciones, análisis y funcionalidades más sólidas.

Me resultó muy útil cuando empecé a aprender de los demás, a escuchar cómo posicionaban nuestro producto, cómo gestionaban las objeciones y cómo establecían los siguientes pasos. Diría que este producto es un «buen comienzo». Cumple su función, pero hay muchas otras empresas que ofrecen transcripciones, análisis y funcionalidades más sólidas.

9. Fireflies. ai (El mejor para notas de reuniones con IA)

a través de Fireflies.ai

Fireflies. ai es tu memoria de reuniones en piloto automático. Captura, transcribe y organiza las conversaciones para que nunca te pierdas los puntos clave. Con su perfecta integración con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, garantiza que toda la información de cada reunión se almacene y se pueda buscar.

Más allá de la toma de notas, Fireflies destaca los elementos de acción y realiza un seguimiento de los temas clave en varias reuniones. Tanto si colaboras con un equipo como si solo necesitas un asistente personal para los seguimientos, esta herramienta basada en IA hace que las reuniones sean más productivas sin trabajo manual.

Las mejores funciones de Fireflies.ai

Transcribe reuniones en más de 69 idiomas con detección automática de idioma

Busque transcripciones rápidamente con una potente función de búsqueda que incluye marcas de tiempo y resaltados de los interlocutores

Colabore mediante el uso compartido de notas de reuniones y la creación de fragmentos de audio para destacar los momentos importantes

Límites de Fireflies. ai

No hay opción para personalizar los fondos de Zoom

No hay resúmenes diarios de las reuniones disponibles

Precios de Fireflies.ai

Free

Pro: 10 $ al mes por usuario

Valoraciones y opiniones sobre Fireflies.ai

G2: 4,8/5 (más de 600 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

📖 Lea también: Plantillas gratuitas para el proceso de ventas y cerrar más acuerdos

🔍 ¿Sabías que... Más de la mitad de las tecnologías emergentes de servicio al cliente se encuentran en la «fase de desilusión», una fase en la que su adopción se ralentiza debido a que las empresas tienen dificultades para implementarlas de manera eficaz a pesar de su potencial impacto. Esto pone de relieve la necesidad de una planificación estratégica, una innovación continua y casos de uso claros para salvar la brecha entre el hype y la aplicación en el mundo real.

10. Salesforce Sales Cloud (el mejor para obtener información integrada de CRM)

a través de Salesforce

Salesforce Sales Cloud facilita la gestión de las relaciones con los clientes al registrar todas las interacciones en un solo lugar. Sus análisis basados en IA, como la puntuación de clientes potenciales y la previsión del pipeline, ayudan a los equipos a tomar decisiones de ventas más inteligentes. Además, su profunda integración con otras herramientas de Salesforce garantiza que todo funcione a la perfección.

Con Sales Cloud, los representantes de ventas pueden realizar un seguimiento de los acuerdos, analizar oportunidades y obtener información en tiempo real sobre el rendimiento. Las recomendaciones basadas en IA eliminan las conjeturas de las ventas, lo que ayuda a los líderes y equipos de ventas a centrarse en actividades de alto impacto.

Las mejores funciones de Salesforce Sales Cloud

Optimice el seguimiento de las transacciones con la gestión de oportunidades para evitar perder clientes potenciales

Acceda a datos esenciales sobre la marcha con la accesibilidad móvil

Optimice su proceso de ventas con la gestión de contactos y clientes potenciales para realizar un seguimiento y organizar la información de los clientes

Límites de Salesforce Sales Cloud

La interfaz de usuario puede resultar difícil de navegar

Es compatible con herramientas de bajo código, pero a veces no satisfacen todas las necesidades empresariales sin una codificación más avanzada

Precios de Salesforce Sales Cloud

Paquete inicial: 25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Paquete Pro: 100 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise: 165 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Unlimited: 330 $/mes por usuario (facturado anualmente)

Equipo de ventas de Einstein 1: 500 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Salesforce Sales Cloud

G2: 4,2/5 (más de 23 200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 18 700 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Salesforce Sales Cloud?

Un usuario de G2 dice:

Nunca he tenido ningún problema con SF Sales Cloud, funciona muy bien y nunca he experimentado retrasos ni nada por el estilo... A veces, cuando implementamos nuevas herramientas, es muy difícil sincronizarlas con SF, pero al final siempre funciona sin problemas.

Nunca he tenido ningún problema con SF Sales Cloud, funciona muy bien y nunca he experimentado retrasos ni nada por el estilo... A veces, cuando implementamos nuevas herramientas, es muy difícil sincronizarlas con SF, pero al final siempre funciona sin problemas.

💡 Consejo profesional: Aplique el método «Enseñar, no vender» posicionándose como asesor y educando a los clientes potenciales sobre las tendencias del sector o los retos a los que podrían enfrentarse. Esto establece credibilidad y cambia el enfoque de vender a proporcionar valor.

Tome la decisión inteligente: elija ClickUp

Algunas plataformas de inteligencia conversacional se centran en transcribir llamadas, otras analizan el sentimiento y muchas ofrecen funciones de coaching para equipos de ventas.

La elección correcta depende de lo que más le importe a su equipo: capturar información, mejorar las interacciones con los clientes o optimizar los seguimientos. Clasificar las opciones puede resultar complicado, pero las mejores herramientas combinan múltiples capacidades para ofrecer un valor real.

Pero, ¿por qué limitarse a recopilar información cuando puede utilizarla para obtener resultados reales?

ClickUp agiliza la comunicación, realiza un seguimiento de las conversaciones y mantiene a los equipos alineados.

Con ClickUp AI Notetaker, los equipos pueden resumir automáticamente las reuniones y capturar información clave. ClickUp Docs permite una colaboración fluida, mientras que las herramientas de gestión de tareas convierten la información en acciones, todo en una sola plataforma.

¡Regístrese hoy mismo en ClickUp gratis! ✅