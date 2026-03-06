Las mejores herramientas de IA para equipos preocupados por la privacidad

El 88 % de las organizaciones afirman ahora utilizar la IA de forma habitual en al menos una función empresarial, frente al 78 % de hace solo un año.

A medida que se acelera la adopción de la IA, esta ya no se limita a experimentos o casos de uso avanzados. La IA ahora afecta al trabajo diario, como documentos, análisis, reuniones, datos de clientes y comunicaciones internas.

Esta rápida adopción también plantea una pregunta fundamental para los equipos que se preocupan por la protección de datos: ¿adónde va su información cuando utiliza la IA? Muchas herramientas de IA se optimizan para ofrecer velocidad y comodidad, pero pasan por alto la privacidad y el control de los datos a largo plazo.

Para los equipos que manejan información confidencial o regulada, estas brechas introducen riesgos a gran escala.

En esta entrada del blog, exploraremos las herramientas de IA diseñadas para equipos preocupados por la privacidad, centrándonos en cómo aplican los controles de acceso y apoyan el uso responsable de la IA.

Para ayudarle a comparar rápidamente las diferentes opciones, aquí tiene una vista general de las mejores herramientas de privacidad de datos y cómo se comparan entre sí de un solo vistazo.

Nombre de la herramienta Funciones principales Ideal para Precios* ClickUp IA contextual con ClickUp Brain, el complemento de escritorio Brain MAX, Super Agents con controles de permisos, tareas y documentos basados en IA, controles de acceso basados en roles, gobernanza de IA alineada con la norma ISO 42001 y garantías de cero entrenamiento o retención de datos. Equipos preocupados por la privacidad que necesitan un entorno de trabajo seguro y todo en uno con IA contextual integrada directamente en el trabajo diario. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Lumo (de Proton AG) Sin registro de conversaciones, sin entrenamiento de modelos predeterminados, cifrado de acceso cero para los chats guardados, totalmente de código abierto, alineación con el RGPD y la HIPAA, certificado ISO 27001 y SOC 2. Equipos que desean un asistente de IA que priorice la privacidad para escribir, resumir e investigar sin riesgos de recopilación de datos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12,99 $ al mes por usuario. Duck. /IA No se requiere cuenta, no hay almacenamiento inmediato ni entrenamiento de modelos, almacenamiento local de chats con control de eliminación, caché cifrada de 15 minutos, uso compartido opcional de la ubicación a nivel de ciudad. Personas y equipos que desean un chatbot de IA gratis y anónimo con sólidos ajustes predeterminados de privacidad. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 9,99 $ al mes. Quill Transcripción completa de reuniones locales, resúmenes en tiempo real, notas estructuradas con seguimientos, captura de pantalla durante el uso compartido de pantallas, sin enrutamiento de audio en la nube. Equipos preocupados por la privacidad que necesitan transcripciones seguras de reuniones sin enviar datos a servidores externos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7,99 $ al mes. Notas estándar Notas cifradas de extremo a extremo, sincronización cifrada en el dispositivo, historial de revisiones a largo plazo, copias de seguridad cifradas de correo electrónico, autenticación de dos factores (2FA) y bloqueo biométrico. Equipos y personas que necesitan un almacenamiento seguro de notas a largo plazo y una gestión del conocimiento cifrada. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 63 $ al año. Tutanota (Tuta) Correo electrónico y calendario cifrados de extremo a extremo, arquitectura de conocimiento cero, criptografía poscuántica, búsqueda cifrada, registro anónimo, autenticación de dos factores (2FA). Equipos que necesitan un correo electrónico y un calendario empresariales seguros con un cifrado sólido de forma predeterminada, por defecto. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 3,60 € al mes. Skiff Correo electrónico y documentos cifrados de extremo a extremo, líneas de asunto cifradas, colaboración en tiempo real en Skiff Pages, bloqueo de rastreadores, dominios personalizados y alias. Equipos que desean una alternativa segura y cifrada al correo electrónico tradicional y a los entornos de trabajo para documentos. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4 $ al mes. Obsidian Almacenamiento Markdown local, vista gráfica interactiva, acceso sin conexión, control de sincronización granular, Canvas para planificación visual. Personas y equipos que desean tener un control total sobre la gestión del conocimiento sin almacenamiento en la nube controlado por proveedores. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $/usuario al mes (Sync). SimpleLogin Alias de correo electrónico de código abierto, compatibilidad con cifrado PGP, dominios personalizados, enrutamiento de múltiples buzones de correo, 2FA con TOTP y WebAuthn. Equipos y personas que desean reducir el seguimiento del correo electrónico y proteger la identidad de su bandeja de entrada principal. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 4 $ al mes por usuario. Protecto Detección automatizada de PII, PHI y PCI, enmascaramiento y tokenización, redacción con preservación del formato, control de acceso basado en el contexto (CBAC), soporte en materia de cumplimiento normativo (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP). Corporaciones que necesitan una capa de protección de datos entre los sistemas internos y los modelos de IA. Precios personalizados

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo revisamos el software en ClickUp.

La adopción de la IA se frena rápidamente cuando los equipos no están seguros de dónde van a parar sus datos o cómo se pueden utilizar. Para las organizaciones que almacenan información de clientes o datos confidenciales regulados , la IA que prioriza la privacidad es obligatoria para un uso seguro y escalable.

He aquí por qué debe dar prioridad a la solución adecuada de privacidad de datos:

Propiedad y aislamiento claros de los datos: garantiza que sus indicaciones, archivos y resultados permanezcan confinados en su entorno de trabajo y nunca se mezclen con activos de datos públicos o entornos de otros clientes.

Control explícito sobre el entrenamiento de modelos: le permite desactivar el uso de datos para el entrenamiento de forma predeterminada, por defecto, y exigir una aceptación intencionada cuando se permite el entrenamiento.

Controles de acceso y auditabilidad reforzados: aplica permisos basados en roles, registros de actividad y visibilidad del uso para que el acceso de la IA se ajuste a sus políticas aplica permisos basados en roles, registros de actividad y visibilidad del uso para que el acceso de la IA se ajuste a sus políticas de gobernanza de datos y seguridad interna.

Preparación normativa desde el diseño: soporta los requisitos soporta los requisitos de cumplimiento normativo de proyectos como el RGPD, la HIPAA, la SOC 2 o las normas ISO para integrar las precauciones de seguridad de los datos directamente en los flujos de trabajo diarios.

Privacidad coherente en todos los modelos y funciones: aplica las mismas reglas de seguridad y gobernanza de datos incluso cuando se utilizan múltiples modelos o capacidades de IA en segundo plano.

Continuidad operativa y revisión para el futuro: protege sus flujos de trabajo a medida que se endurecen las regulaciones del sector y aumenta el escrutinio de la IA, evitando tener que volver a trabajar o realizar migraciones apresuradas más adelante.

Repasemos las mejores herramientas de privacidad de datos comparando sus ventajas, desventajas, funciones y precios.

1. ClickUp (la mejor opción para la productividad basada en IA con seguridad y cumplimiento normativo de nivel empresarial)

La adopción de la IA a menudo genera riesgos ocultos. Usted genera resultados en herramientas desconectadas, lo que le hace perder visibilidad sobre quién puede utilizar o acceder a la información confidencial. Para los equipos preocupados por la privacidad, esta fragmentación dificulta la aplicación de la gobernanza de la IA y el cumplimiento normativo.

ClickUp cambia esto al funcionar como un espacio de trabajo de IA convergente impulsado por IA contextual. La IA está integrada directamente en la plataforma en la que ya trabajas, lo que reduce el riesgo de realizar un uso compartido de información confidencial con herramientas desconocidas. También ofrece sólidas funciones de seguridad, incluidos controles de acceso estrictos y permisos estructurados para proteger tus datos.

Veamos más de cerca cómo ClickUp prioriza la seguridad y la respalda con capacidades de nivel empresarial para ayudarle a evitar los retos que plantea la adopción de la IA.

Obtenga privacidad y seguridad de nivel empresarial de forma predeterminada, por defecto.

ClickUp considera la privacidad y la seguridad como elementos fundamentales para todas las funciones de la plataforma en las que confía. Sus datos se ejecutan en una infraestructura de nivel empresarial alojada en Amazon Web Services (AWS), con supervisión continua integrada y controles de acceso restringido.

ClickUp también cumple con las normas GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 e ISO 27018, que verifican de forma independiente sus prácticas de seguridad. Los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que garantiza que la información que almacenas en ClickUp permanezca protegida contra el acceso no autorizado.

🎖️ La ventaja estratégica: ClickUp mantiene la seguridad bajo vigilancia constante. La plataforma supervisa la seguridad y el rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, y realiza evaluaciones de riesgos automatizadas de forma continua. También colabora con terceros independientes para llevar a cabo pruebas de penetración periódicas.

Genere resultados de IA sin exportar datos confidenciales.

ClickUp Brain no es un chatbot independiente ni un complemento. Es el asistente de IA integrado que entiende tus tareas, documentos, chats y datos de proyectos como trabajo que ya posees y controlas.

En lugar de exportar datos a herramientas de IA externas y duplicar la información confidencial, ClickUp Brain utiliza la estructura y el contenido reales de su entorno de trabajo de ClickUp para generar resultados.

También puede utilizar ClickUp Brain de las siguientes maneras:

Redacte informes estructurados, mensajes rápidos, correos electrónicos e incluso entradas de blog con un tono y un formato claros.

Cree descripciones de tareas, subtareas y resúmenes de reuniones a partir de indicaciones en lenguaje sencillo.

Haga preguntas en lenguaje natural para obtener información precisa sobre el trabajo a partir de tareas, documentos y conversaciones anteriores.

Puede convertir los resultados de la IA directamente en tareas de ClickUp, asignar propietarios, plazos y dependencias, y convertir los conocimientos impulsados por la IA en trabajo responsable. Además, utilice los Campos personalizados para capturar detalles como el estado, el nivel de riesgo o la información del cliente, y establezca prioridades para resaltar lo que requiere atención primero.

Convierta los resultados de la IA en acciones responsables organizando y priorizando el trabajo con tareas de ClickUp.

Para contenidos más extensos, almacene los resultados de la IA en ClickUp Docs y manténgalos disponibles para su búsqueda o enlázelos directamente al trabajo al que dan soporte.

💡 Consejo profesional: al compartir documentos de ClickUp, puedes controlar exactamente quién puede verlos y realizar su edición. Puedes mantener un documento privado y compartirlo solo con personas o equipos específicos, abrirlo a todos los miembros de tu entorno de trabajo o invitar a colaboradores externos por correo electrónico o enlaces. También puede combinar permisos específicos con el interruptor Protect Doc para evitar ediciones accidentales o no autorizadas, lo que ayuda a mantener las políticas y los POE seguros y sin cambios.

Evite la proliferación de la IA con ClickUp BrainGPT.

ClickUp Brain MAX amplía las capacidades de IA contextual de ClickUp a un potente complemento de escritorio que reduce la proliferación de la IA y centraliza el trabajo inteligente. En lugar de saltar entre herramientas de IA desconectadas, puede buscar y generar contenido desde un entorno controlado anclado a su entorno de trabajo de ClickUp.

Redacte contenido y analice información directamente en su flujo de trabajo con ClickUp BrainMAX.

También obtendrá:

Búsqueda de IA empresarial: Busque en ClickUp, la web y aplicaciones conectadas como Google Drive, Figma, GitHub y SharePoint desde un solo lugar para localizar al instante tareas, documentos, archivos y detalles críticos.

Acciones impulsadas por IA: utilice consultas en lenguaje natural para resumir documentos, crear tareas, programar reuniones, generar contenido o publicar actualizaciones directamente en ClickUp.

Talk to Text : dicte tareas, mensajes y consultas de búsqueda sin usar las manos, mientras BrainMAX los transcribe y ejecuta en tiempo real. dicte tareas, mensajes y consultas de búsqueda sin usar las manos, mientras BrainMAX los transcribe y ejecuta en tiempo real.

Múltiples modelos de IA: acceda y elija entre múltiples LLM, como ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek y Gemini, en función de su caso de uso específico.

ClickUp respalda sus capacidades de IA con una gobernanza de datos clara y medidas de protección aplicables. La plataforma cuenta con la certificación ISO 42001, una norma internacional para la gestión responsable y segura de la IA. Además, ClickUp AI no se entrena con datos de su entorno de trabajo, y los acuerdos de licencia con los socios de IA prohíben explícitamente el uso de datos de clientes para el entrenamiento de modelos.

Automatice el trabajo con Super Agents, sin perder el control.

Los superagentes de IA de ClickUp son compañeros de equipo impulsados por IA que operan directamente dentro de su entorno de trabajo, utilizando el contexto real del proyecto para ayudar a avanzar en el trabajo.

Puede interactuar con los Super Agentes como lo haría con un compañero de equipo. Asigne tareas, realice menciones en conversaciones o pídales que recopilen documentos y hagan un seguimiento del trabajo automáticamente.

Automatice el trabajo rutinario y colabore con compañeros de equipo de IA, manteniendo al mismo tiempo un control total sobre los permisos y la supervisión.

Los superagentes operan bajo control humano directo con límites claramente definidos. Cuando creas uno, puedes configurar exactamente cómo puede interactuar con tu entorno de trabajo (incluidas las herramientas que puede utilizar).

Cualquier persona con permiso para gestionar el acceso puede actualizar esta configuración en cualquier momento y garantizar una supervisión continua. Aunque los superagentes reciben automáticamente los datos del entorno de trabajo público para mantenerse al día, el acceso a áreas específicas o sensibles debe concederse de forma explícita.

💡 Consejo profesional: revise el acceso a Super Agent a través de sus roles de entorno de trabajo existentes para mantener un control estricto y predecible. Gestiona cuidadosamente el acceso a nivel de miembro: los miembros, administradores y propietarios pueden crear, desencadenar y gestionar Superagentes públicos de forma predeterminada, por lo que debes revisar periódicamente quién desempeña estos roles.

Proteja los datos privados automáticamente: confíe en los permisos basados en roles para ocultar cualquier información del perfil de Super Agent que los usuarios no estén autorizados a ver.

Las mejores funciones de ClickUp

Captura reuniones sin esfuerzo: utiliza utiliza ClickUp AI Notetaker para generar resúmenes y acciones que permanecen conectadas a las tareas y documentos de tu entorno de trabajo.

Colabora visualmente con barreras de seguridad: haz lluvias de ideas y planifica en haz lluvias de ideas y planifica en las pizarras de ClickUp , que heredan los permisos del entorno de trabajo y permanecen enlazadas con el trabajo.

Mantenga las conversaciones en contexto: comuníquese en comuníquese en ClickUp Chat dentro de su entorno de trabajo en lugar de depender de herramientas de chat independientes que fragmentan el contexto y pueden comprometer la seguridad.

Supervise el trabajo de forma segura: visualice información en tiempo real a través de visualice información en tiempo real a través de los paneles de ClickUp , al tiempo que aplica un acceso basado en roles a los datos confidenciales.

Limitaciones de ClickUp

Su amplio intervalo de funciones puede requerir algo de tiempo para que los nuevos usuarios se familiaricen con ellas.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 080 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4540 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El Superagente de IA es muy potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante el proceso de configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo correctamente.

Aprecio mucho la innovación constante de ClickUp y su apuesta decidida por la IA. El Superagente de IA es muy potente y permite configurar tareas rutinarias muy rápidamente. También me parecen útiles las plantillas durante el proceso de configuración, aunque requiere mucho tiempo y esfuerzo configurarlo correctamente.

👀 ¿Sabías que, según el informe State of AI Security de Acuvity, el 70 % de las organizaciones aún carecen de una gobernanza optimizada de la IA? El mismo informe reveló que el 38 % cita la seguridad del tiempo de ejecución de la IA como su mayor reto en materia de seguridad de la IA para corporaciones.

2. Lumo (la mejor opción para una IA que prioriza la privacidad, sin registro de datos ni entrenamiento de modelos)

a través de Lumo

Desarrollado por el equipo responsable de Proton Mail y Proton Drive, Lumo es un asistente de IA que se encarga de tareas como la redacción, el resumen y el análisis.

Proton ha diseñado la herramienta para que funcione sin recopilar sus datos. No registra sus conversaciones ni reutiliza las interacciones para personalizar el servicio. La plataforma tampoco puede ver lo que usted pregunta ni lo que responde el asistente, y nunca utiliza sus datos para crear perfiles o entrenar modelos de IA.

Las conversaciones se guardan con cifrado de acceso cero, por lo que solo su dispositivo puede descifrarlas. Dado que la herramienta es totalmente de código abierto, usted o su equipo de seguridad pueden revisar el código de forma independiente, lo que refuerza la confianza en que las protecciones de privacidad están integradas en el propio sistema.

Las mejores funciones de Lumo

Comience a chatear al instante sin necesidad de iniciar sesión ni crear una cuenta, para que el acceso sea rápido y sin complicaciones.

Cumpla con los requisitos normativos, como el RGPD y la HIPAA, respaldados por las certificaciones ISO 27001 y SOC 2 de Proton.

Mantenga los datos totalmente contenidos evitando el uso compartido de las conversaciones con terceros o proveedores externos de IA.

Limitaciones de Lumo

Puede producir resultados inconsistentes para cálculos precisos, con consultas repetidas que devuelven respuestas diferentes para la misma entrada.

Precios de Lumo

Free

Además: 12,99 $/usuario al mes.

Valoraciones y reseñas de Lumo

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lumo?

Un usuario de Reddit dice:

He utilizado Lumo AI para investigar. Es una IA muy capaz para este fin. Sin embargo, la utilizo en combinación con Mistral. Le pedí que detallara los temas sobre los que quería aprender más después de una indicación detallada, y descubrí que era directa y sin rodeos.

He utilizado Lumo AI para investigar. Es una IA muy capaz para este fin. Sin embargo, la utilizo en combinación con Mistral. Le pedí que detallara los temas sobre los que quería aprender más después de una indicación detallada, y descubrí que era directa y sin rodeos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de políticas y procedimientos de la empresa para ayudar a los empleados a desenvolverse eficazmente en el lugar de trabajo.

3. Duck. ai (ideal para conversaciones anónimas con IA y resúmenes rápidos sin cuentas ni seguimiento)

a través de Duck.ai / IA

Duck. ai es un chatbot de IA gratuito y centrado en la privacidad lanzado por DuckDuckGo en 2025. Te permite interactuar con múltiples modelos de lenguaje grandes, como GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku y Llama 4, al tiempo que garantiza que tus indicaciones no se guarden ni se utilicen para el entrenamiento de modelos.

Puede utilizar la herramienta para generar respuestas y resumir textos sin necesidad de crear una cuenta ni enlazar ninguna identidad personal. A diferencia de las herramientas tradicionales que almacenan las conversaciones en servidores remotos, Duck. ai guarda los chats recientes localmente en su dispositivo, por lo que puede eliminarlos en cualquier momento.

Duck. ai también incluye controles de privacidad bien pensados para la relevancia contextual. Un interruptor opcional llamado «Usar ubicación aproximada» le permite realizar el uso compartido solo de datos de ubicación a nivel de ciudad con los proveedores de modelos. Su ubicación precisa y su dirección IP permanecen ocultas, y el ajuste está desactivado de forma predeterminada, por defecto, para que usted tenga un control total sobre la gestión de los datos.

Las mejores funciones de Duck.ai

Fija las conversaciones importantes manteniendo hasta cinco chats en la parte superior de tu lista de chats recientes para acceder rápidamente a ellos y protegerlos de su eliminación con el botón Fire.

Refina el contexto de la respuesta mediante el uso compartido de detalles limitados para que las respuestas sigan las unidades, fechas y zonas horarias correctas.

Almacene temporalmente los datos de la sesión en una caché cifrada durante un máximo de 15 minutos para recuperarse de problemas de conexión y, a continuación, elimínelos de forma permanente.

Limitaciones de Duck.ai / IA

Es posible que la herramienta ofrezca respuestas menos personalizadas y relevantes, lo que requerirá información adicional para obtener el resultado deseado.

Precios de Duck.ai / IA

Free

Suscripción: 9,99 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de Duck. /IA

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

📮 ClickUp Insight: El 53 % de las organizaciones no cuentan con una gobernanza de IA o solo tienen directrices informales. Y cuando las personas no saben adónde van sus datos, o si una herramienta puede crear un riesgo de cumplimiento normativo, dudan. Si una herramienta de IA se encuentra fuera de los sistemas de confianza o tiene prácticas de datos poco claras, el temor de «¿Y si esto no es seguro?» es suficiente para detener su adopción. Eso no ocurre con el entorno totalmente regulado y seguro de ClickUp. ClickUp AI cumple con el RGPD, la HIPAA y la SOC 2, y cuenta con la certificación ISO 42001, lo que garantiza que sus datos sean privados, estén protegidos y se gestionen de forma responsable. Los proveedores de IA externos tienen prohibido entrenar o conservar cualquier dato de los clientes de ClickUp, y la compatibilidad con múltiples modelos funciona bajo permisos unificados, controles de privacidad y estrictas normas de seguridad. Aquí, la gobernanza de la IA se convierte en parte del propio entorno de trabajo de ClickUp, por lo que los equipos pueden utilizar la IA con confianza, sin riesgos añadidos.

4. Quill Meetings (la mejor opción para la transcripción de reuniones privadas que se ejecuta íntegramente en su dispositivo)

a través de Quill Meetings

Si busca una IA para reuniones que no envíe sus conversaciones a sistemas externos, Quill ofrece una solución que prioriza la privacidad.

Transcribe las conversaciones en tiempo real y las convierte en resúmenes estructurados y elementos de seguimiento, lo que ayuda a su equipo a tomar decisiones sin tener que depender de la toma de notas manual.

En lugar de unirse a las reuniones como un bot o enrutar el audio a través de entornos multinube, Quill se ejecuta íntegramente en su Mac o PC. Además, el audio nunca sale de su dispositivo, lo que mantiene las conversaciones privadas y hace que la herramienta sea flexible para reuniones presenciales o incluso sesiones de brainstorming en solitario.

La herramienta también captura automáticamente el contexto visual. Cuando alguien realiza un uso compartido de su pantalla durante una reunión, toma capturas de pantalla y añade esa información directamente a tus notas.

Las mejores funciones de Quill

Busque y descubra información clave mediante una interfaz sencilla que le ayudará a encontrar y resaltar rápidamente la información importante.

Reciba resúmenes semanales y sugerencias de mejora, junto con una lista clara de proyectos que requieren seguimiento.

Extraiga métricas de las conversaciones en tablas organizadas y genere contenido para podcasts, presentaciones o conferencias.

Limitaciones de Quill

Dado que Quill se ejecuta en su dispositivo, el rendimiento depende de su hardware y puede ralentizarse en equipos antiguos.

Precios de Quill

Free

Lite: 7,99 $ al mes.

Ilimitado: 19,99 $ al mes.

Equipos: 15 $ al mes por asiento.

Valoraciones y reseñas de Quill

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Quill?

Un usuario de G2 dice:

Como consultor que gestiona múltiples llamadas con fundadores, ejecutivos y entrevistas de investigación con clientes, Quill Meetings ha sido un gran activo para gestionar todos los seguimientos y los siguientes pasos. El hecho de que todo se gestione localmente garantiza la privacidad de mis clientes, lo cual es fundamental cuando se trata de estrategias confidenciales de crecimiento y comercialización.

Como consultor que gestiona múltiples llamadas con fundadores, ejecutivos y entrevistas de investigación con clientes, Quill Meetings ha sido un gran activo para gestionar todos los seguimientos y los siguientes pasos. El hecho de que todo se gestione localmente garantiza la privacidad de mis clientes, lo cual es fundamental cuando se trata de estrategias confidenciales de crecimiento y comercialización.

5. Standard Notes (la mejor opción para tomar notas de forma segura y cifrada y realizar el almacenamiento de conocimientos a largo plazo)

a través de Standard Notes

Standard Notes es una aplicación de toma de notas con cifrado de extremo a extremo diseñada para el almacenamiento seguro y a largo plazo de conocimientos. Puede empezar con texto sin formato para escribir sin distracciones y ampliarlo a texto enriquecido, hojas de cálculo, tareas, listas de tareas pendientes, descuentos, contraseñas y tokens.

Todas las notas se cifran en su dispositivo antes de sincronizarse, lo que garantiza que solo usted y los colaboradores explícitamente autorizados puedan acceder a ellas. El historial de revisiones a largo plazo complementa y sirve como un deshacer infinito, lo que le permite volver a visitar y restaurar cualquier versión de una nota desde su primer borrador.

Para reforzar la gobernanza de los datos, la herramienta ofrece copias de seguridad nocturnas cifradas por correo electrónico de todas las notas de su bandeja de entrada. También ofrece compatibilidad con la autenticación de dos factores mediante tokens temporales para evitar fugas de datos y proteger la información confidencial.

Las mejores funciones de Standard Notes

Organice sus notas de forma eficiente fijando las más importantes o moviéndolas a la papelera con opciones de recuperación o eliminación permanente.

Bloquee notas individuales con una contraseña adicional para añadir una capa extra de protección al contenido confidencial.

Proteja el acceso a las aplicaciones mediante un código de acceso específico o la autenticación biométrica, como Face ID o el reconocimiento de huellas dactilares, para evitar el acceso no autorizado.

Limitaciones de Standard Notes

La sincronización y el descifrado de notas en dispositivos móviles pueden ser lentos en ocasiones y, en algunos casos, provocar que la aplicación se bloquee.

Precios de Standard Notes

Estándar: Gratis

Productividad: 63 $ al año.

Profesional: 84 $ al año

Valoraciones y reseñas de Standard Notes

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Standard Notes?

Un usuario de G2 dice:

Me gusta que den prioridad a la privacidad por encima de todo lo demás con su canal cifrado de alta seguridad para sincronizar datos y notas dentro de un dispositivo. Y me encanta que tengan herramientas para desarrolladores. Esta misma herramienta para desarrolladores se encuentra en los navegadores y también está presente en este software. Esto significa que puedo comprobar bajo el capó si hay discrepancias en el código y problemas de estilo en mis notas.

Me gusta que den prioridad a la privacidad por encima de todo lo demás con su canal cifrado de alta seguridad para sincronizar datos y notas dentro de un dispositivo. Y me encanta que tengan herramientas para desarrolladores. Esta misma herramienta para desarrolladores se encuentra en los navegadores y también está presente en este software. Esto significa que puedo comprobar bajo el capó si hay discrepancias en el código y problemas de estilo en mis notas.

👀 Dato curioso: Según el informe «The State of AI in the nube» de Wiz, la IA autohospedada está ganando un gran impulso, y la adopción de BERT ha pasado del 49 % al 74 % interanual entre los principales tipos de modelos.

6. Tutanota (la mejor opción para equipos centrados en la privacidad, con correo electrónico y calendarios cifrados de extremo a extremo)

a través de Tutanota

Tuta es una plataforma de correo electrónico y calendario cifrada diseñada para equipos y personas que necesitan una seguridad sólida sin sacrificar la usabilidad.

Cuando envía un correo electrónico a otros usuarios de Tuta, se aplica automáticamente un cifrado de extremo a extremo mediante cifrado asimétrico. En el caso de los mensajes enviados fuera de la plataforma, los correos electrónicos pueden seguir teniendo seguridad mediante una contraseña compartida de un solo uso mediante cifrado simétrico, que el destinatario utiliza para descifrar el mensaje.

A nivel arquitectónico, la herramienta sigue un modelo de conocimiento cero y utiliza criptografía poscuántica. Este enfoque mantiene sus datos protegidos incluso si los servidores se ven comprometidos y ayuda a preparar las comunicaciones para el futuro frente a las amenazas cibernéticas emergentes.

Las mejores funciones de Tutanota

Tiene compatibilidad con múltiples alias de correo electrónico y dominios personalizados para gestionar identidades y mantener una presencia profesional.

Proteja su cuenta con la autenticación de dos factores y el registro anónimo sin números de teléfono ni registro de IP.

Proteja sus datos contra el phishing y garantice el cumplimiento de la política de IA de su empresa con los filtros y bloqueadores de seguimiento integrados en Tuta Mail.

Limitaciones de Tutanota

No tiene compatibilidad con subcarpetas para la organización del correo electrónico, lo que puede dar lugar a una bandeja de entrada menos estructurada.

Precios de Tutanota

Personal : Gratis Revolucionario: 3,60 € al mes (4,18 $ al mes) Leyenda: 9,60 € al mes (11,14 $ al mes)

Free

Revolucionario: 3,60 € al mes (4,18 $ al mes)

Leyenda: 9,60 € al mes (11,14 $ al mes)

Empresa : Esencial: 7,20 € por usuario al mes (8,35 $ por usuario al mes) Avanzado: 9,60 € por usuario al mes (11,14 $ por usuario al mes) Ilimitado: 14,40 € por usuario al mes (16,70 $ por usuario al mes)

Essential: 7,20 € por usuario al mes (8,35 $ por usuario al mes).

Avanzado: 9,60 € por usuario al mes (11,14 $ por usuario al mes)

Unlimited: 14,40 € por usuario al mes (16,70 $ por usuario al mes).

Free

Revolucionario: 3,60 € al mes (4,18 $ al mes)

Leyenda: 9,60 € al mes (11,14 $ al mes)

Essential: 7,20 € por usuario al mes (8,35 $ por usuario al mes).

Avanzado: 9,60 € por usuario al mes (11,14 $ por usuario al mes)

Ilimitado: 14,40 € por usuario al mes (16,70 $ por usuario al mes).

Valoraciones y reseñas de Tutanota

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Tutanota?

Un usuario de Capterra dice:

La utilizamos para comunicarnos de forma confidencial con nuestros pacientes (cifrado de extremo a extremo). Hemos creado un buzón compartido que permite a varios empleados acceder a todo el historial de comunicaciones con nuestros pacientes. Esto hace que nuestro trabajo diario sea muy cómodo.

La utilizamos para comunicarnos de forma confidencial con nuestros pacientes (cifrado de extremo a extremo). Hemos creado un buzón compartido que permite a varios empleados acceder a todo el historial de comunicaciones con nuestros pacientes. Esto hace que nuestro trabajo diario sea muy cómodo.

7. Skiff (la mejor opción para el cifrado de correo electrónico y la colaboración en documentos con una sólida protección de la identidad)

a través de Skiff

El uso compartido de correos electrónicos y documentos confidenciales a través de herramientas que escanean el contenido o realizan seguimiento de la actividad crea riesgos innecesarios. Skiff aborda este problema ofreciendo un entorno de trabajo seguro basado en el cifrado y el control del usuario.

Aplica cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada, lo que mantiene sus correos electrónicos y líneas de asunto visibles solo para los destinatarios previstos. Skiff Pages extiende la misma protección a los documentos, lo que le permite crear, realizar edición y realizar uso compartido de contenido en tiempo real mientras mantiene todo completamente cifrado.

Con funciones como dominios personalizados, alias de correo electrónico, bloqueo de rastreadores y organización de la bandeja de entrada basada en carpetas, puede colaborar de forma profesional mientras mantiene un control total sobre los métodos de recopilación de datos y la identidad.

Las mejores funciones de Skiff

Sincroniza automáticamente los eventos del Calendario añadiendo invitaciones, confirmaciones de asistencia y actualizaciones directamente desde tu bandeja de entrada de Skiff.

Usa archivos de forma segura mediante enlaces cifrados que protegen el acceso cuando colaboras con terceros.

Realice la autenticación de forma privada utilizando opciones de inicio de sesión basadas en carteras criptográficas para colaborar y realizar el uso compartido de información.

Limitaciones de Skiff

Actualmente, Skiff ofrece compatibilidad limitada para la integración con plataformas de correo electrónico de terceros.

Precios de Skiff

Free

Esencial: 4 $ al mes

Pro: 10 $ al mes

Empresas: 15 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de Skiff

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Skiff?

Un usuario de G2 dice:

El cifrado de extremo a extremo, la seguridad total y la excelente experiencia de usuario son las mejores características de Skiff Mail. Desde añadir alias y bloquear rastreadores hasta añadir filtros o dominios personalizados, Skiff Mail facilita la gestión del correo electrónico para equipos.

El cifrado de extremo a extremo, la seguridad total y la excelente experiencia de usuario son las mejores características de Skiff Mail. Desde añadir alias y bloquear rastreadores hasta añadir filtros o dominios personalizados, Skiff Mail facilita la gestión del correo electrónico para equipos.

👀 ¿Sabías que...? Casi el 50 % de las organizaciones esperan que se produzca una violación de datos causada por herramientas de IA. Otro 49 % identifica la IA en la sombra como la segunda mayor amenaza para la seguridad, lo que subraya los riesgos del uso no gestionado de la IA.

8. Obsidian (la mejor opción para la gestión del conocimiento local y las bases de conocimiento personales)

vía Obsidian

Obsidian es una plataforma de gestión del conocimiento local creada para personas que desean tener un control total sobre su información. Todas las notas se almacenan como archivos Markdown sin formato en su dispositivo, en lugar de en una nube controlada por el proveedor, lo que le permite controlar directamente la gestión de los datos.

Puede vincular notas entre conceptos, personas, lugares, libros e ideas para crear un sistema de conocimiento personal que crece orgánicamente con el tiempo. Su vista gráfica interactiva mapea visualmente estas conexiones, lo que le ayuda a descubrir patrones que de otro modo podrían pasar desapercibidos.

Para los equipos, la herramienta ofrece un control preciso sobre la sincronización y la colaboración. Elija exactamente qué archivos y preferencias se sincronizan entre dispositivos, mientras mantiene el contenido privado. Los archivos compartidos permiten la colaboración sin necesidad de enviar todos los datos a un sistema central, lo que preserva los límites claros en torno al contenido confidencial.

Las mejores funciones de Obsidian

Realice un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo con un historial de versiones integrado que le permite revisar y restaurar las revisiones de cada nota (hasta un año de historial).

Trabaje sin conexión y sincronice más tarde al editar sus notas sin conexión a internet, y luego combine automáticamente los cambios cuando vuelva a estar conectado.

Organice sus ideas de forma visual utilizando Canvas para la lluvia de ideas y la planificación con notas, medios y contenido web integrados.

Limitaciones de Obsidian

El plan Free no permite la colaboración en tiempo real, y su uso eficaz requiere estar familiarizado con Markdown.

Precios de Obsidian

Free

Sincronización: 5 $/usuario al mes

Publicar: 10 $ al mes por sitio web.

Valoraciones y reseñas de Obsidian

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: 4,8/5 (más de 40 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Obsidian?

Un usuario de Capterra dice:

El modelo de almacén local elimina la latencia y la preocupación por las fugas de datos, pero con Obsidian Sync puedo continuar exactamente donde lo dejé en cualquier dispositivo. La arquitectura local guarda todas las notas en mi dispositivo, por lo que es muy rápida y está mucho menos expuesta a amenazas de seguridad.

El modelo de almacén local elimina la latencia y la preocupación por las fugas de datos, pero con Obsidian Sync puedo continuar exactamente donde lo dejé en cualquier dispositivo. La arquitectura local guarda todas las notas en mi dispositivo, por lo que es muy rápida y está mucho menos expuesta a amenazas de seguridad.

9. SimpleLogin (ideal para proteger la identidad del correo electrónico y reducir el seguimiento con alias seguros)

a través de SimpleLogin

Si desea reducir el seguimiento del correo electrónico y la exposición de datos, SimpleLogin es una herramienta de alias de correo electrónico de código abierto diseñada para ayudar a proteger su bandeja de entrada principal.

Funciona generando alias de correo electrónico que reenvían los mensajes a su dirección de correo electrónico real. Esto le permite registrarse en herramientas y servicios sin revelar nunca su identidad real.

Cada dirección alias se puede pausar, eliminar o reactivar al instante, lo que resulta especialmente útil si un alias empieza a recibir spam o aparece en una filtración de datos. También puede responder a los correos electrónicos directamente desde un alias para evitar el spam y el phishing, al tiempo que mantiene el flujo de comunicación completo.

Con la compatibilidad con PGP habilitada, la herramienta cifra los correos electrónicos entrantes utilizando su propia clave PGP antes de reenviarlos a su buzón. Esto garantiza que solo usted pueda descifrar y leer los mensajes.

Las mejores funciones de SimpleLogin

Dirija los alias a varios buzones de correo añadiendo bandejas de entrada existentes y eligiendo dónde debe reenviar los correos electrónicos cada alias.

Refuerce la seguridad de su cuenta habilitando la autenticación de dos factores con TOTP y/o WebAuthn (FIDO) para protegerse contra el acceso no autorizado.

Traiga sus propios dominios para crear alias de marca como contacto@sudominio.com o hola@sudominio.com, manteniendo oculta su bandeja de entrada principal.

Limitaciones de SimpleLogin

Los dominios personalizados no se pueden usar de forma compartida con otros usuarios, lo que limita la gestión de alias entre miembros de la familia o equipos.

Precios de SimpleLogin

Código abierto

Free

Premium: 4 $/usuario al mes

Valoraciones y reseñas de SimpleLogin

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre SimpleLogin?

Un usuario de Reddit dice:

Llevo varios meses utilizándola para todo y nunca he tenido ningún problema. También utilizo varios nombres de dominio personalizados como alias. Es excepcional.

Llevo varios meses utilizándola para todo y nunca he tenido ningún problema. También utilizo varios nombres de dominio personalizados como alias. Es excepcional.

10. Protecto (la mejor opción para la protección y la gobernanza de los datos de la corporación cuando se utilizan modelos de IA)

a través de Protecto

Protecto AI es una capa de protección de datos de nivel corporativo que se interpone entre sus sistemas operativos y los modelos de IA que utiliza.

Identifica automáticamente la información de identificación personal (PII), la información médica protegida (PHI), la información de tarjetas de pago (PCI) y otra información confidencial de la empresa en sus documentos y conjuntos de datos. Según las políticas que usted defina, puede enmascarar, censurar, tokenizar o bloquear elementos confidenciales según sea necesario.

Ese nivel de control se habilita a través del control de acceso basado en el contexto (CBAC). La herramienta evalúa quién realiza la solicitud de IA y el contexto en el que se utilizan los datos, lo que le permite aplicar reglas detalladas de forma coherente en entornos complejos.

Gracias a la tokenización determinista y al enmascaramiento con preservación del formato, la estructura de sus datos permanece intacta, de modo que los modelos de IA pueden seguir generando resultados precisos y significativos sin acceder a los valores reales.

Las mejores funciones de Protecto

Cumpla con las normativas de privacidad, como HIPAA, GDPR, DPDP y CPRA, ocultando la información de identificación personal y controlando el acceso a los datos confidenciales.

Analice y modele datos de forma segura utilizando conjuntos de datos enmascarados sin exponer información confidencial.

Sustituya la información de identificación personal (PII) y la información médica protegida (PHI) por tokens seguros para facilitar el análisis, el desarrollo de IA, el uso compartido y la elaboración de informes con un riesgo reducido.

Limitaciones de Protecto

El manejo de datos específicos de un dominio o de propiedad exclusiva puede requerir esquemas personalizados y ajustes.

Precios de Protecto

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Protecto

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Reúna la ejecución de IA que prioriza la privacidad en un único sistema de seguridad con ClickUp.

La IA funciona mejor cuando se adapta de forma natural a su forma de trabajar y se mantiene controlada de principio a fin. Para los equipos preocupados por la privacidad, las herramientas de IA dispersas crean riesgos de seguridad y una expansión descontrolada de la IA.

Sin embargo, ClickUp ofrece una IA contextual que opera directamente dentro de su entorno de trabajo, donde ya existen permisos y gobernanza de datos. Desde la generación de resultados con ClickUp Brain hasta la actuación sobre ellos a través de BrainMAX y Super Agents, todas las interacciones de IA permanecen contenidas dentro de un sistema de registro seguro.

Sus datos no se utilizan para el entrenamiento de modelos y siguen estando sujetos a controles de acceso claros y al cumplimiento de las normas GDPR, SOC 2 e ISO 42001.

¿Está listo para utilizar la IA sin perder el control de sus datos? Empiece a utilizar ClickUp hoy mismo de forma gratuita y reúna su trabajo y la IA en un único entorno de trabajo seguro.

Preguntas frecuentes

Ningún LLM ofrece privacidad de forma predeterminada. La privacidad depende de cómo se implemente, gestione y restrinja el modelo. El enfoque más seguro es utilizar LLM a través de una plataforma controlada como ClickUp. No utiliza sus datos para el entrenamiento, no los conserva después del procesamiento y aplica el acceso mediante permisos de entorno de trabajo estrictos y normas de cumplimiento normativo.

Una herramienta de IA respetuosa con la privacidad tiene una gobernanza de datos clara, por lo que usted sabe exactamente qué información se recopila y cómo se utiliza. Sus datos no se utilizan para el entrenamiento de modelos a menos que usted lo permita explícitamente. Cuenta con sólidos controles de seguridad, que incluyen cifrado, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría y cumplimiento de normas reglamentarias reconocidas. La herramienta también sigue prácticas de minimización de datos, ya que solo recopila lo necesario y le ofrece un control total para eliminar sus datos cuando sea necesario.

Sí, algunas herramientas de IA pueden entrenarse con los datos de su empresa, pero que lo hagan depende totalmente de la política de datos de la herramienta y de sus ajustes. Las herramientas de gestión de la privacidad no utilizan sus datos para el entrenamiento de forma predeterminada y requieren una aceptación explícita. Si una herramienta se entrena automáticamente con los datos de los clientes u oculta este hecho tras términos vagos, no es adecuada para equipos centrados en la privacidad.

Aunque no es lo habitual, las herramientas de IA para empresas suelen ofrecer controles de seguridad más estrictos que las herramientas para consumidores. Estas herramientas de gobernanza de modelos suelen incluir cifrado, controles de acceso basados en roles, registros de auditoría, SSO y cumplimiento de normativas de privacidad como SOC 2 o GDPR. También proporcionan mejores controles administrativos y aislamiento de datos. Sin embargo, el hecho de ser «empresarial» no garantiza automáticamente la privacidad. Aún así, debe revisar las políticas de datos y las prácticas de formación de la herramienta antes de utilizarla con los datos de su empresa.

En algunos casos, sí. Si trabaja en un sector regulado, como el sanitario, el financiero o el de servicios jurídicos, las herramientas de IA públicas pueden suponer riesgos de cumplimiento normativo y exposición de datos. Esto se debe a que muchas herramientas destinadas al consumidor pueden utilizar los datos para mejorar los modelos o carecer de controles de acceso estrictos. Los equipos regulados deben utilizar herramientas de gobernanza de la IA que ofrezcan políticas de datos claras, sin entrenamiento de modelos predeterminado, medidas de seguridad sólidas y compatibilidad con el cumplimiento normativo alineado con los requisitos de su sector.

La forma más segura de utilizar la IA en el trabajo es tratarla como cualquier otro sistema que procesa datos empresariales confidenciales. Elija proveedores con políticas de datos transparentes, condiciones de retención claras y que no entrenen modelos con sus datos sin su consentimiento explícito. Implemente controles de acceso basados en roles, siga el principio del mínimo privilegio y realice el uso compartido solo de la información mínima necesaria. Y lo más importante, establezca directrices internas de uso de la IA para que todo el mundo entienda lo que está permitido y lo que no.