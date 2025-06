Las 10 mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas en 2025: probadas y comprobadas

Un estudio reciente de Forbes reveló que una de cada cinco pequeñas empresas fracasa en su primer año. Aunque hay muchos retos para gestionar con éxito una pequeña empresa, el más común es la gestión.

Como propietario de una pequeña empresa, usted es el único responsable de supervisar todo su negocio. Sin embargo, esto puede resultar difícil a medida que crece, lo digo por experiencia. Contar con las herramientas y la tecnología adecuadas lo hace más fácil y factible.

Pero no se preocupe. Como alguien que ha pasado mucho tiempo probando diferentes tecnologías y herramientas, le voy a presentar diez de las mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas.

Descubra qué apps son necesarias hoy en día en el kit de herramientas de toda pequeña empresa.

¿Qué debe buscar en las mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas?

Estos son los cinco factores más importantes que debe buscar en cualquier app, aplicación para pequeñas empresas antes de confirmar su elección:

Facilidad de uso: Opte por apps para pequeñas empresas que sean fáciles de usar y eficientes en cuanto a funciones. Lo último que desea es una aplicación que complique una tarea en lugar de simplificarla

Personalización: Elija aplicaciones que puedan adaptarse a los matices sutiles de una empresa, especialmente para propietarios de pequeñas empresas con múltiples necesidades únicas

Seguridad: Elija una app, aplicación, para pequeñas empresas que ofrezca medidas de seguridad robustas. Esto ayuda a garantizar que todos los datos cruciales de su base de datos interna estén a salvo contra el acceso no autorizado y las violaciones de seguridad

Capacidades de integración: Busque herramientas que ofrezcan integración con otras herramientas y software de terceros para optimizar las operaciones de su pequeña empresa

Soporte al cliente: Elija aplicaciones para pequeñas empresas que ofrezcan soporte al cliente de calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto le garantiza una rápida resolución de sus consultas y que sus operaciones no se vean obstaculizadas

Las 10 mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas en 2024

Veamos cuáles son las diez mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas en 2024:

1. ClickUp (ideal para la gestión de proyectos y la colaboración)

Si tu pequeña empresa está buscando una app innovadora de gestión de proyectos y una herramienta de colaboración en equipo, te recomiendo encarecidamente ClickUp. Este software todo en uno de gestión de tareas está diseñado para aumentar la productividad.

Crea equipos separados para diferentes tareas de un proyecto con ClickUp Teams

La parte más esencial de la gestión de proyectos es el trabajo en equipo, y ClickUp para equipos de startups lo optimiza. Puedo utilizarlo para crear hojas de ruta de productos, realizar un seguimiento de las metas y gestionar los recursos, todo ello mientras me mantengo sincronizado con mi equipo. El panel ofrece una vista centralizada de todos estos elementos.

Deje que la IA revise y edite todos los documentos largos de sus proyectos por usted

La gestión de una pequeña empresa implica una gran cantidad de documentación. Tener múltiples documentos dispersos en diferentes sistemas y equipos dificulta la búsqueda rápida de información importante. Ahí es donde ClickUp Docs viene al rescate.

Puede utilizar Docs para crear directrices para proyectos, asignar tareas a los miembros del equipo y adjuntar archivos relevantes para referencia. Esto garantiza que todos estén en la misma página y crea un repositorio central para los procedimientos cruciales.

Me gusta integrar ClickUp Brain con Docs para aprovechar el poder de la IA y eliminar la necesidad de documentar manualmente los proyectos. Con Brain, puedes redactar rápidamente correos electrónicos, directrices de proyectos, etc., lo que te da más tiempo para centrarte en la estrategia de tu empresa.

¿Te resulta difícil gestionar todas las tareas de un proyecto? A mí también, hasta que descubrí las tareas de ClickUp. Esta función te permite planificar, organizar y colaborar en diferentes tareas de un proyecto con tu equipo. Puedes comprobar el estado del proyecto, asignar tareas y tareas rutinarias, y dejar comentarios, todo en un solo lugar.

Descargar esta plantilla Crea un plan de acción para cada actividad empresarial con el fin de optimizar su ejecución y alcanzar tus metas de forma eficaz con la plantilla de hoja de ruta estratégica empresarial de ClickUp

Como propietario de una pequeña empresa, también debe formular estrategias de forma coherente para el crecimiento y el desarrollo futuros. Para ello, confío plenamente en la plantilla de hoja de ruta estratégica para empresas de ClickUp. Fácil de usar y personalizable, esta plantilla le ofrece una vista panorámica de sus estrategias empresariales más importantes. Esto puede ayudarle a:

Programe tareas y asigne funciones de manera más eficiente

Obtenga una comprensión clara de sus metas mensuales

Realice un seguimiento del progreso y realice ajustes en tiempo real

Además, muchas plantillas de ClickUp te facilitan las operaciones de las pequeñas empresas. Desde la elaboración de presupuestos hasta la gestión del inventario, hay un marco predefinido que te ayudará a empezar al instante.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

No todas las funciones están disponibles en la app móvil ClickUp

Precios de ClickUp

Free Forever

Starter: 7 $ al mes por usuario

Avanzado: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 4000 opiniones)

2. Slack (lo mejor para la comunicación en equipo)

Vía Slack

Innumerables jefes de equipo de todo el mundo (incluido yo mismo) confían ciegamente en Slack para optimizar la colaboración y la comunicación, y su amplio arsenal de funciones explica por qué.

Slack te permite crear «canales» separados para diferentes proyectos con el fin de organizar los mensajes. Con «Huddles», puedes realizar reuniones de audio y vídeo con tu equipo con solo unos clics.

Sin embargo, la función «Slack Connect» es lo que realmente me ha cambiado la vida. Te permite comunicarte con tus proveedores y clientes desde la misma app, aplicación, de Slack. Esto la convierte en una herramienta de comunicación integral, adecuada tanto para uso interno como externo. Es imprescindible para cualquier propietario de una pequeña empresa.

Las mejores funciones de Slack

Comuníquese con todo su equipo en un solo lugar a través de mensajes grupales, mensajes directos, videollamadas y llamadas de audio

Automatice las tareas periódicas para optimizar su flujo de trabajo sin perder el ritmo

Comparte archivos y documentos importantes con tu equipo para mejorar la gestión de proyectos y la colaboración

Integra más de 2000 herramientas como DocuSign, Hojas de cálculo de Google, Zoom y ClickUp para obtener la máxima eficiencia operativa

Limitaciones de Slack

La versión gratuita tiene funciones limitadas, que pueden resultar insuficientes para equipos en crecimiento

Crear demasiados canales diferentes puede confundir a los miembros del equipo y obstaculizar su productividad

Precios de Slack

Free Forever

Pro: 8,75 $ al mes por usuario

Business+: 15 $ al mes por usuario

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (32 764 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (23 244 opiniones)

3. Gusto (ideal para la gestión de nóminas y recursos humanos)

Vía Gusto

Gusto simplifica tanto la gestión de nóminas como la de RR. HH. Esta herramienta es una de las mejores apps de gestión de empleados para pequeñas empresas gracias a su interfaz intuitiva y fácil de navegar. Su sólido conjunto de funciones también es una gran ventaja.

Puede sincronizar su nómina con Gusto para realizar un seguimiento de las horas de trabajo de los empleados y el progreso de los proyectos, así como gestionar la carga de trabajo sin intervención manual. Gusto simplifica la selección, la contratación y la incorporación de personal. Puede crear fácilmente ofertas de empleo, enviar cartas de oferta, crear listas de tareas pendientes para la incorporación, etc. Además, también puede utilizar Gusto para compartir, firmar y almacenar documentos importantes.

Las mejores funciones de Gusto

Realice un seguimiento de las horas de trabajo, la carga de trabajo y el rendimiento de sus empleados para realizar ajustes que mejoren la productividad

Presente sus impuestos de forma automática y precisa para gestionar de forma sistemática sus obligaciones fiscales

Configure herramientas y sistemas para los nuevos miembros de su equipo con el aprovisionamiento de software

Evalúa el rendimiento de tus empleados para ofrecerles oportunidades de desarrollo relevantes

Reciba análisis e información precisos sobre sus empleados para tomar decisiones basadas en datos

Integra otras herramientas como Expensify, DocuSign, Freshbooks y ClickUp

Limitaciones de Gusto

No hay ningún plan Free disponible

Los usuarios han informado de que, en ocasiones, el servicio de atención al cliente es extremadamente lento

Precios de Gusto

Simple: 40 $ al mes + 6 $ al mes por persona

Más: 80 $/mes + 12 $/mes por persona

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Gusto

G2: 4,5/5 (2059 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (3894 opiniones)

4. QuickBooks (el mejor para contabilidad y teneduría de libros)

Vía QuickBooks

QuickBooks es una conocida app, aplicación, de gestión financiera gracias a sus herramientas y funciones expertas. QuickBooks, que es principalmente un software de contabilidad, también funciona como herramienta para la contabilidad, la gestión de nóminas, el control de tiempo, la banca y otras tareas similares.

Lo he utilizado para actividades relacionadas con facturas, como crear recibos y centralizar diferentes tipos de ellos. También se puede utilizar para calcular impuestos e incluso gestionar el inventario. El aspecto más interesante de esta herramienta es su función de contabilidad virtual. Con ella, puede beneficiarse de la tutoría y la asistencia de expertos para una gestión precisa de las cuentas y el flujo de caja.

Las mejores funciones de QuickBooks

Automatice tareas de contabilidad como la categorización de transacciones, la conciliación bancaria y el seguimiento de gastos

Cree informes detallados sobre la salud financiera, incluyendo estados de pérdidas y ganancias, balances y estados de flujo de caja

Realice un seguimiento de sus niveles de inventario y configure alertas para stocks bajos

Integra más de 750 apps de tu elección, como PayPal, Shopify y Gusto

Limitaciones de QuickBooks

La interfaz de usuario puede resultar algo compleja para los principiantes

Las opciones de personalización son muy limitadas

Puede resultar caro para las pequeñas empresas

Precios de QuickBooks

Inicio sencillo: 18 $ al mes

Elementos esenciales: 27 $ al mes

Más: 38 $ al mes

Avanzado: 76 $ al mes

Valoraciones y reseñas de QuickBooks

G2: 4,0/5 (3304 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (7252 opiniones)

5. Mailchimp (el mejor para el marketing por correo electrónico)

Vía Mailchimp

Gracias a su impresionante naturaleza integral, Mailchimp es mi solución integral para todo lo relacionado con la gestión del marketing por correo electrónico. De hecho, es una de las mejores apps, aplicaciones, para pequeñas empresas en este sentido.

Esta herramienta automatiza casi todas las actividades de marketing por correo electrónico que puedas imaginar. Úsala para enviar correos electrónicos personalizados, crear campañas personalizadas y promocionar productos relevantes sin esfuerzo manual. Mailchimp también ofrece un paquete de plantillas de correo electrónico con un diseño atractivo y listas para personalizar. Si tienes esta herramienta en tu colección, no necesitas crear un equipo dedicado para reforzar tus iniciativas de marketing por correo electrónico.

Las mejores funciones de Mailchimp

Programe el envío automático de sus correos electrónicos para transmitir el mensaje adecuado en el momento adecuado

Cree campañas de marketing por correo electrónico hiperorientadas. Segmente su público en función de datos demográficos, comportamiento de los usuarios, etc

Utilice el generador de arrastrar y soltar para personalizar fácilmente las plantillas de correo electrónico según sus necesidades

Obtenga informes detallados y análisis sobre el rendimiento de sus campañas

Integra más de 300 herramientas en tu flujo de trabajo, como Wix, Stripe y Canva

Limitaciones de Mailchimp

Puede resultar caro a medida que crece

La calidad del soporte al cliente es media

Precios de Mailchimp

Gratis: 0 $ al mes por 500 contactos

Essentials: 13 $ al mes por 500 contactos

Estándar: 20 $ al mes por 500 contactos

Premium: 350 $ al mes por 500 contactos

Valoraciones y opiniones sobre Mailchimp

G2: 4,3/5 (12 448 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (17 148 opiniones)

6. Hootsuite (la mejor para la gestión de redes sociales)

Vía Hootsuite

Dominar las redes sociales y el marketing digital es una meta para todos los propietarios de pequeñas empresas. Hootsuite es una herramienta que lo facilita.

Esta es una de las mejores apps para el marketing de pequeñas empresas debido a su versátil intervalo de funciones. Te permite crear contenido atractivo para las redes sociales desde cero y automatizar su programación y publicación. Me gusta especialmente la potente función de supervisión de marcas de Hootsuite, que te permite comprobar las conversaciones en línea sobre tu marca. ¿Bonus? Todas las funciones también son altamente personalizables.

Las mejores funciones de Hootsuite

Automatice la publicación de contenidos en las principales plataformas, como Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter

Cree calendarios visuales fáciles de comprender para optimizar la planificación y programación de contenidos

Colabora con tu equipo. Asigna tareas, gestiona aprobaciones y formula nuevas estrategias

Supervisa las palabras clave y los hashtags para estar al día de las últimas tendencias en redes sociales de tu sector

Conéctese con más de 100 herramientas de análisis y CRM, como Google Analytics y Salesforce

Limitaciones de Hootsuite

La interfaz puede resultar un poco abrumadora para los nuevos usuarios

Las integraciones con determinadas apps y plataformas son de pago

Precios de Hootsuite

Profesional: 149 $ al mes para un usuario, diez cuentas sociales

Equipo: 399 $ al mes para tres usuarios

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Hootsuite

G2: 4,2/5 (4233 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (3693 opiniones)

7. Sortly (lo mejor para la gestión de inventario)

Vía Sortly

¿Busca una app, aplicación, de gestión de inventario que se adapte a las necesidades únicas de una pequeña empresa? Sortly es la respuesta. Es fácil de usar, intuitiva y tiene las funciones adecuadas.

Para empezar a utilizarlo, solo tiene que cargar su lista de inventario existente en la plataforma. Sortly la organizará automáticamente. También le ayudará a realizar un seguimiento de su inventario y a recibir alertas cuando se estén agotando las existencias. Sin embargo, la función específica que más me llama la atención es el generador de códigos de barras integrado. Le permite crear códigos de barras únicos para cada producto que indican con precisión la cantidad, la ubicación, el precio, el SKU y otros detalles en cuestión de minutos.

Las mejores funciones de Sortly

Personalice la información de su inventario y gestione su base de datos con campos personalizados

Genere y escanee códigos QR para gestionar fácilmente su inventario en su smartphone

Acceda al software desde su dispositivo móvil con su aplicación móvil fácil de usar

Integración con apps como Slack y Microsoft Teams

Limitaciones de Sortly

La app móvil tiene errores

La función de escaneo de códigos de barras no es totalmente fiable

Solo se integra con unas pocas apps

Precios de Sortly

Free Forever

Avanzado: 49 $ al mes

Ultra: 149 $ al mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Sortly

G2: 4,4/5 (25 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (481 opiniones)

8. Figma (lo mejor para diseño y creación de prototipos)

Vía Figma

Figma es una herramienta sólida para el diseño de productos. Desde su facilidad de uso y navegación hasta su gran variedad de funciones, cumple todos mis criterios para ser una buena app, aplicación, para pequeñas empresas.

Lo mejor de Figma es que es una plataforma de diseño sin código. Por lo tanto, no importa si no tienes un equipo de desarrolladores experimentados. Aún así, puedes utilizarla para crear prototipos de productos realistas adaptados a tu marca. La plataforma cuenta con una interfaz de usuario atractiva y también es muy colaborativa. Eso no es todo: Figma también ofrece un intervalo de plantillas para que puedas empezar a crear prototipos.

Las mejores funciones de Figma

Colabora con tu equipo en un proyecto de diseño de productos en tiempo real

Aproveche el poder de la IA para crear prototipos de productos para pruebas e iteraciones

Utilice herramientas vectoriales avanzadas para editar figuras y diseños según sus preferencias

Comuníquese con los miembros de su equipo a través de audio o chat para una colaboración sin obstáculos

Integración con una amplia gama de aplicaciones populares, como GitLab y Google Workspace

Limitaciones de Figma

Puede resultar caro para equipos en crecimiento

Capacidades offline limitadas

Requiere una conexión a internet estable para un mejor rendimiento

Precios de Figma

Equipo inicial: Gratis

Equipo profesional: 15 $/asiento completo/mes

Organización: 45 $/asiento completo/mes

Enterprise: 75 $/asiento completo/mes

Valoraciones y reseñas de Figma

G2: 4,7/5 (1113 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (738 opiniones)

9. Square (ideal para procesamiento de pagos y sistemas POS)

Vía Square

Si tienes una pequeña empresa nueva, Square puede ayudarte a configurar un sistema de punto de venta decente para facilitar las transacciones tanto en efectivo como sin efectivo.

Lo que más me gusta de Square es su minuciosidad. Esta herramienta permite a tu empresa aceptar pagos online, incluidos los sin contacto. También puedes gestionar la recogida y entrega de todos tus pedidos en el sistema POS.

Pero eso no es lo mejor. Square también vende soluciones de hardware de vanguardia para puntos de venta, como lectores y registradoras. Por lo tanto, es como una tienda integral para crear un sistema completo de punto de venta para una empresa.

Las mejores funciones de Square

Acepte múltiples formas de pago, incluyendo efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pago móvil

Envíe facturas ilimitadas sin coste adicional

Reciba asistencia para el cumplimiento de la normativa PCI y las devoluciones

Obtenga informes detallados y conocimientos sobre las ventas y el inventario

Limitaciones de Square

Algunos usuarios se quejaron del cierre repentino de sus cuentas

La comisión por transacción es más alta que en otras plataformas

El soporte al cliente es difícil de acceder

Precios de Square

Free Forever

Más: 29 $ al mes (facturados anualmente)

Premium: 79 $ al mes (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Square

G2: 4,7/5 (789 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (610 opiniones)

10. Shopify (la mejor plataforma para gestionar tiendas online)

Vía Shopify

Shopify es una aplicación imprescindible para todas las pequeñas empresas que desean estar presentes en Internet. Cuenta con todas las herramientas y la tecnología que necesita para crear su tienda digital.

Para mí, el punto fuerte de Shopify es su facilidad de uso. Aunque crear un negocio online puede resultar abrumador, esta herramienta lo simplifica bastante. Hay un intervalo de plantillas personalizables, una interfaz fácil de usar, una larga lista de integraciones de apps de terceros para maximizar la eficiencia de la tienda y un sistema POS integrado para una venta fluida.

Además, Shopify también te permite hacer crecer tu negocio con SEO orgánico, redes sociales y herramientas de marketing de contenidos. Esta función por sí sola lo convierte en una de las mejores apps para pequeñas empresas.

Las mejores funciones de Shopify

Elija entre una amplia gama de plantillas y temas personalizables para crear su tienda online

Reciba pagos a través de múltiples fuentes con Shopify Payments

Aproveche las funciones de marketing integradas para impulsar el tráfico y las ventas

Gestiona tu tienda sobre la marcha con la app móvil de Shopify

Integra herramientas sólidas de terceros como HubSpot y Mailchimp

Limitaciones de Shopify

No hay ningún plan Free disponible

Las opciones de personalización profunda son limitadas, especialmente para el proceso de pago y otras páginas clave

Precios de Shopify

Básico: 39 $ al mes

Shopify: 105 $ al mes

Avanzado: 399 $ al mes

Más: 2300 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Shopify

G2: 4,4/5 (4539 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (6359 opiniones)

Potencia tu pequeña empresa con ClickUp

Gestionar una pequeña empresa nunca es fácil. Sin embargo, los recursos limitados y un equipo reducido también significan que su contribución tendrá un gran impacto.

Con el conjunto adecuado de las mejores apps para pequeñas empresas, no importa lo pequeño que sea tu equipo o lo limitados que sean tus recursos. Siempre podrás sacar el máximo partido a lo que tienes a tu disposición.

Una solución integral de gestión de proyectos como ClickUp facilita la gestión de una pequeña empresa al optimizar las tareas, centralizar la comunicación y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes y la eficiencia del equipo. Su completo conjunto de funciones garantiza que su empresa aproveche la mejor tecnología para crecer y tener éxito.

Así que no esperes más: ¡regístrate hoy mismo en ClickUp gratis y pruébalo!