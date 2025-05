las 10 mejores alternativas a Granola IA que debes probar en 2025

Granola AI es un Bloc de notas con IA diseñado para mejorar la productividad en las reuniones combinando notas escritas por el usuario con transcripciones generadas por IA. Crea resúmenes personalizados, proporciona contexto y se centra en la privacidad evitando los bots intrusivos.

A pesar de sus puntos fuertes, la IA de Granola tiene limitaciones. Algunos usuarios informan de problemas con el reconocimiento de voz, la falta de grabación de vídeo y la limitada compatibilidad de la plataforma (actualmente solo para Mac). Otros encuentran que la curva de aprendizaje de las nuevas funciones es pronunciada, y la ausencia de apps móviles restringe el uso sobre la marcha.

Si también te enfrentas a problemas similares y estás pensando en dejar Granola, hemos terminado el trabajo preliminar. En esta guía, analizaremos las 10 mejores alternativas a Granola IA para aumentar la productividad de tus reuniones.

¿Qué debe buscar en las alternativas de IA de Granola?

Al buscar alternativas a Granola IA, es importante centrarse en las funciones que realmente mejoran su productividad y se adaptan a su flujo de trabajo. Esto es lo que debe tener en cuenta para las apps, aplicaciones para tomar notas:

📌 Facilidad de uso: Busca una app, aplicación, que resulte intuitiva desde el principio. Una interfaz limpia y una navegación sencilla para capturar notas pueden marcar la diferencia

📌 Sincronización fiable entre dispositivos: Debes poder acceder a tus notas desde cualquier lugar: teléfono, portátil o tableta. Asegúrate de que la app se sincroniza correctamente sin perder datos ni causar retrasos

📌 Búsqueda y organización sólidas: Una buena app de IA para tomar notas debería ayudarte a encontrar notas rápidamente. Busca etiquetas inteligentes, búsqueda avanzada con filtros y sistemas de carpetas que mantengan todo ordenado

📌 Privacidad y seguridad: Elija una app, aplicación con un cifrado sólido y políticas de privacidad claras para mantener sus datos seguros

📌 Opciones de personalización: Cada persona trabaja de manera diferente y utiliza diferentes herramientas de colaboración y comunicación. La mejor alternativa a Granola IA debería permitirle personalizar las plantillas o los flujos de trabajo para que se adapten a sus necesidades personales

Las 10 mejores alternativas a Granola IA

No hay necesidad de comprometerse con las limitaciones de Granola AI Notetaker; aquí hay algunas alternativas a Granola IA:

1. ClickUp (la mejor para tomar notas y reuniones todo en uno)

Obtenga transcripciones con capacidad de búsqueda con la combinación de ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

¿Hacer malabarismos con diferentes apps, aplicaciones, para reuniones, notas y tareas? El resultado es ineficiencia, pérdida de productividad e información dispersa.

ClickUp, la app de Todo para el trabajo, combina la toma de notas, la gestión de tareas y la colaboración en equipo, todo ello impulsado por la IA.

ClickUp AI Notetaker

El tomador de notas con IA de ClickUp actúa como su asistente personal de reuniones con IA que captura, resume y organiza fácilmente las discusiones. Registra las actas de las reuniones, extrae ideas clave y crea listas de tareas pendientes

Lo mejor es que se integra perfectamente con Zoom, Google Meet y Microsoft Teams, lo que lo convierte en el compañero de reuniones definitivo.

Automatización de la generación de transcripciones, resúmenes y elementos de acción con ClickUp AI Notetaker

ClickUp documentos

¿Y qué más? ¡Obtendrá la grabación y transcripción completas de la reunión para que pueda volver a ver su llamada en cualquier momento para obtener un contexto detallado! Todas las grabaciones y notas se almacenan cuidadosamente en documentos privados de ClickUp, donde puede etiquetarlas, darles formato y compartirlas según sea necesario.

Con ClickUp Docs, puede:

Formato de notas para una mejor legibilidad

Utilice el enlace bidireccional para conectar notas a tareas

Colabore con su equipo en tiempo real

Gestione grabaciones, notas y resúmenes de reuniones en ClickUp Docs

ClickUp Brain

Combínalo con ClickUp Brain, el asistente de IA que lleva la toma de notas a otro nivel. Puede resumir transcripciones largas de reuniones en puntos de acción concisos, generar tareas y subtareas a partir de notas de reuniones, reformatear notas para una mejor estructura y claridad, e incluso traducir notas de reuniones.

Resuma y refine sus notas, y mantenga todo estructurado con ClickUp Brain

Estas funciones avanzadas combinadas con la colaboración de IA convierten las notas de sus reuniones en información procesable que impulsa la productividad.

Plantillas para reuniones

Tomar notas es una cosa, estructurarlas de manera efectiva es otra. ClickUp ofrece un intervalo de plantillas, incluyendo la Plantilla de Notas de Reuniones ClickUp, para ayudarte a gestionar las agendas de las reuniones, registrar las actas de las reuniones y documentar los seguimientos.

Obtener plantilla gratis, gratuita Mantenga sus agendas, conclusiones clave y seguimientos perfectamente organizados utilizando la plantilla de notas de reuniones de ClickUp

Con ClickUp, sus reuniones, notas y pensamientos siempre estarán organizados y accesibles, lo que facilitará la transformación de las ideas en acciones.

Las mejores funciones de ClickUp

Celebre reuniones, establezca agendas, tome notas y asigne elementos de acción, todo con ClickUp Meetings . No más cambios entre apps, aplicaciones, para hacer seguimiento de lo que se discutió y lo que está pendiente

Chatea, comenta tareas, usa actualizaciones compartidas y colabora en tiempo real sin perder el seguimiento de detalles importantes. A diferencia de los mensajes dispersos en otras apps, ClickUp Chat mantiene todo vinculado a tus proyectos

Convierta las discusiones de las reuniones en tareas reales con fechas límite, personas asignadas y prioridades. Con las tareas de ClickUp , se realiza un seguimiento de cada elemento de acción, para que no se olvide nada

Anote pensamientos, recordatorios y tareas importantes sin interrumpir su flujo de trabajo con Bloc de notas de ClickUp

Límites de ClickUp

Tiene una curva de aprendizaje pronunciada debido a un amplio intervalo de funciones

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Corporación: Póngase en contacto para conocer los precios

ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por 7 $/por usuario

ClickUp AI Notetaker: Añádalo a cualquier plan de pago por tan solo 6 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4. 7/5 (más de 10 000 reseñas)

Capterra: 4. 6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre ClickUp?

Ha sido increíble ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana planificar eventos y actualizaciones, ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos involucrados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

Ha sido fenomenal ver cuánto tiempo hemos ahorrado en reuniones desde que nos pasamos a ClickUp. Lo que antes nos llevaba tres horas a la semana planificar eventos y actualizaciones ahora nos lleva poco más de una hora. Los equipos involucrados ahora tienen más tiempo para centrarse en prioridades de marketing más importantes.

2. Fireflies. ai (la mejor para la transcripción de reuniones con seguridad)

a través de Fireflies

Fireflies. ai es un popular asistente de reuniones basado en IA que le permite transcribir, resumir y analizar conversaciones con gran precisión. Captura reuniones en plataformas como Zoom, Google Meet y MS Teams, y convierte los debates en una base de conocimientos estructurada y con capacidad de búsqueda.

¿Y qué más? Obtendrá un asistente con tecnología ChatGPT que genera correos electrónicos de seguimiento, tareas y resúmenes a demanda, lo que mejora la productividad posterior a la reunión. Fireflies también cumple con los estándares de seguridad de las corporaciones con cifrado de extremo a extremo, certificación SOC 2 Tipo 2 y cumplimiento de HIPAA/GDPR, lo que garantiza un manejo seguro de los datos. Además, con integraciones en más de 50 apps de empresas, puede automatizar los flujos de trabajo de las reuniones sin esfuerzo manual.

Fireflies. Las mejores funciones de la IA

Localice momentos específicos en las reuniones con una función de búsqueda que escanea transcripciones y audio en toda su biblioteca

Añada términos específicos del sector al diccionario de la IA para obtener transcripciones y resúmenes más precisos

Envíe notas, elementos de acción y resúmenes de reuniones directamente a CRM como Salesforce, reduciendo la entrada manual de datos

Transcriba reuniones en más de 100 idiomas con una precisión de transcripción superior al 95 %

Fireflies. Límites de la IA

Algunos usuarios informan de que carece de información detallada de IA en múltiples reuniones, lo que dificulta un análisis exhaustivo

El plan Free tiene funciones limitadas, no permite grabar ni almacenar vídeos, y a algunos usuarios les molesta que los bots se unan a las reuniones

Precios de Fireflies. ai

Free

Pro: 18 $/mes

Empresa: 29 $/mes

Enterprise: 39 $/mes

Fireflies. Valoraciones y reseñas de IA

G2: 4. 8/5 (más de 600 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Fireflies. ai?

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, puedo leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente. Fue muy fácil de implementar e integrar en nuestras reuniones y todo el mundo en nuestra oficina acaba utilizándolo varias veces a la semana.

Me encanta que Fireflies me permita escuchar y participar activamente en las reuniones que graba y transcribe. Ya no estoy atado a mi bolígrafo y mi cuaderno. También me gusta que, si me pierdo una reunión, puedo leer el resumen y la transcripción para saber qué pasó realmente. Fue muy fácil de implementar e integrar en nuestras reuniones y todos en nuestra oficina terminan usándolo varias veces a la semana.

💡Consejo profesional: Configure palabras clave y desencadenantes personalizados en su tomador de notas de IA para marcar los puntos críticos. Por ejemplo, si suele hacer un seguimiento de los plazos, configure la IA para que resalte frases como «debería», «plazo» o «fecha de envío».

3. Fathom (la mejor para obtener información automatizada de reuniones e integración CRM)

a través de Fathom

Fathom graba y transcribe todas las reuniones del equipo y las llamadas de descubrimiento en un solo lugar. Esto permite a los equipos de ventas analizar las llamadas e identificar los mejores mensajes de ventas o averiguar qué miembros del equipo necesitan más formación.

Puede integrarlo directamente con CRM y plataformas de documentación como Documentos de Google, Notion y Asana para garantizar la automatización ininterrumpida del flujo de trabajo. Además, con funciones como transcripción en directo, soporte en varios idiomas y descargas instantáneas de reuniones, Fathom elimina la necesidad de tomar notas manualmente, lo que hace que el análisis posterior a la reunión sea más rápido y preciso.

Descubra las mejores funciones

Acceda a transcripciones precisas y estructuradas inmediatamente durante las llamadas

Identifique y clasifique las conclusiones, decisiones y tareas clave, reduciendo la necesidad de seguimientos manuales

Comparta fácilmente el resumen de la llamada desde el equipo de ventas hasta el equipo de intentos correctos de los clientes

Comprenda los límites

Los resúmenes de reuniones generados a veces son inexactos o incompletos, lo que puede dar lugar a malentendidos

Fathom solo está disponible con Zoom

Comprender los precios

Estándar: 29 $/mes

Pro: 39 $/mes

Comprenda las valoraciones y reseñas:

G2: 5/5 (más de 4500 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Fathom?

Los elementos de acción posteriores a la reunión son oro. La función «Ask Fathom» también es increíble. Hacer preguntas como «¿Cuáles fueron las tres razones principales por las que Michael no querría seguir adelante con mi solución?» es fantástico.

Los elementos de acción posteriores a la reunión son oro. La función «Ask Fathom» también es increíble. Hacer preguntas como «¿Cuáles fueron las tres razones principales por las que Michael no querría seguir adelante con mi solución?» es fantástico.

🧠 ¿Sabías que...? ¡El mercado de la IA para tomar notas se está disparando! Con un valor de 450 millones de dólares en 2023, se prevé que supere los 2300 millones de dólares en 2033, con una impresionante tasa de crecimiento anual del 18,7 %.

4. Otter. ai (la mejor para la transcripción en tiempo real y el análisis de varias reuniones)

a través de Otter.ai

Otter. ai, una potente plataforma de transcripción basada en IA, convierte el habla en texto en tiempo real. Procesa el audio de reuniones virtuales, aplica el procesamiento del lenguaje natural (PLN) para estructurar las transcripciones y permite la colaboración en directo con resúmenes, comentarios y marcas de tiempo.

Puede integrar Otter. ai con calendarios, automatizar resúmenes de reuniones y consultar transcripciones pasadas utilizando su chatbot de IA. Al soportar análisis de múltiples reuniones, vocabulario personalizado y grabaciones simultáneas, Otter. ai es una herramienta poderosa para equipos que manejan entradas complejas de usuarios.

Las mejores funciones de Otter. IA

Capture contenido hablado al instante con el motor de transcripción en directo de Otter. ai

Extraiga información de varias reuniones simultáneamente. Busque transcripciones con consultas basadas en IA para identificar patrones y discusiones clave

Entrene a Otter. IA para que reconozca la jerga específica de un dominio, las siglas y la terminología de la empresa

Pídale al chatbot de IA de Otter resúmenes, decisiones o elementos de acción instantáneos de reuniones pasadas

Límites de Otter. IA

Requiere un mínimo de 10 asientos para la integración CRM, lo que lo hace menos adecuado para equipos más pequeños

Captura solo audio, con grabación de vídeo disponible solo en el plan Enterprise

Soporta transcripción en tiempo real principalmente en inglés, con compatibilidad limitada para otros idiomas

Precios de Otter. IA

Free

Pro: 16,99 $/mes

Empresa: 30 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290 reseñas)

Capterra: 4. 4/5 (más de 90 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Otter. ai?

Lo que más me marca como favorito de Otter es que puedo prestar toda mi atención a aquellos con los que estoy conectado en una llamada, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

Lo que más me gusta de Otter es que puedo prestar toda mi atención a aquellos con los que estoy conectado en una llamada, sin tener que tomar notas continuamente. Las conversaciones pueden tener un flujo más libre, puedo hacer más preguntas y obtener mucha más información porque sé que Otter tomará notas y grabará una transcripción de audio.

5. MeetGeek. ai (la mejor para extraer elementos de acción de las notas de las reuniones)

a través de MeetGeek

MeetGeek. La IA se une de forma autónoma a las reuniones programadas, captura los debates con un reconocimiento de voz de alta precisión y genera resúmenes estructurados. Está equipado con detección de elementos de acción en tiempo real y transcripciones con capacidad de búsqueda para una rápida recuperación de información clave.

Tiene la capacidad de traducir transcripciones en más de 30 idiomas y se integra con plataformas como Zoom, Microsoft Teams y Google Meet. También puede ayudar a los gestores de proyectos a automatizar los flujos de trabajo mediante la integración de la inteligencia de reuniones en los CRM y los sistemas de gestión de tareas.

Mejores funciones de MeetGeek. ia

Convierta la voz en transcripciones precisas y con indicación de la hora sin pulsar «Grabar»

El procesamiento basado en IA garantiza una alta calidad de transcripción en más de 30 idiomas compatibles

Salta a cualquier parte de la discusión sin tener que rebuscar manualmente en los archivos de vídeo

Limitaciones de MeetGeek. IA

Las grabaciones y transcripciones de las reuniones no se pueden exportar como PDF, lo que restringe la flexibilidad de formato

La falta de organización en carpetas (listas de reproducción) implica que los usuarios no pueden categorizar o agrupar las reuniones, lo que dificulta la gestión de contenidos

Precios de MeetGeek. IA

Free

Pro: 19 $/mes

Business: 39 $/mes

Enterprise: 59 $/mes

Valoraciones y reseñas de Miro

G2: 4. 6/5 (más de 400 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre MeetGeek. ai?

Me encanta que no tenga que hacer garabatos, tomar notas e incluso tratar de averiguar lo que me pierdo porque, aunque no esté presente en la reunión, ¡MeekGeek estará presente en esa reunión por mí y resumirá todo con pequeños detalles! Es aún mejor cuando puedes saber en qué parte exacta de la grabación se encuentra un tema específico. ¡Es taaaan bueno! ¡Te mantiene organizado y siempre a la vanguardia!

Me encanta no tener que hacer garabatos, tomar notas e incluso tratar de averiguar lo que me pierdo porque, aunque no esté presente en la reunión, ¡MeekGeek estará presente en esa reunión por mí y resumirá todo con pequeños detalles! Es aún mejor cuando puedes saber en qué parte exacta de la grabación se encuentra un tema específico. ¡Es taaaan bueno! ¡Te mantiene organizado y siempre por delante!

💡Consejo profesional: Algunas herramientas de IA le permiten guiar la toma de notas con indicaciones personalizadas. Pruebe a ajustar recordatorios para los plazos, marcar decisiones o solicitar resúmenes por tema para obtener información más precisa.

6. Avoma (la mejor para la inteligencia de ventas y el análisis de conversaciones)

a través de Avoma

Avoma son las siglas de «A Very Organized Meeting Assistant» (un asistente de reuniones muy organizado) y puede procesar y analizar las conversaciones de su equipo de ventas de manera eficiente. Es una plataforma de inteligencia de ingresos impulsada por IA diseñada para la previsión en tiempo real y la gestión de acuerdos. Al aprovechar el aprendizaje automático, Avoma asigna puntuaciones de salud de los acuerdos, supervisa los cambios en el proceso y automatiza las actualizaciones de CRM.

Avoma también realiza un seguimiento de las metodologías de ventas y predice los resultados de los ingresos basándose en los datos de las conversaciones. Con su copiloto basado en IA, los equipos de ventas pueden eliminar las conjeturas, mitigar los riesgos de los acuerdos y perfeccionar la precisión de las previsiones sin intervención manual.

Las mejores funciones de Avoma

Detecte patrones en las llamadas del equipo de ventas, correos electrónicos y reuniones para evaluar la salud del negocio

Capture y registre cada interacción del equipo de ventas en tiempo real

Actualiza los registros de CRM con notas de reuniones, decisiones clave y elementos de acción, lo que garantiza que los equipos trabajen con los datos más recientes

Límites de Avoma

El proceso para acceder a fragmentos de llamadas específicos es engorroso, ya que requiere una búsqueda manual a través de listas de reproducción sin una opción de descarga directa

El tomador de notas con IA a veces se retrasa al unirse a las reuniones y puede identificar erróneamente a los oradores, lo que afecta a la precisión de las transcripciones

Precios de Avoma

Asistente de reuniones con IA: 29 $/mes

Inteligencia de conversación: 69 $ al mes

Inteligencia de ingresos: 99 $/mes

Valoraciones y reseñas de Avoma

G2: 4. 6/5 (más de 1300 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Avoma?

Es muy fácil de usar. Su ajuste con Zoom y otros sistemas de videollamadas es muy sencillo. No solo graba la conversación, sino que también la resume y te permite leer la transcripción. Lo uso al menos 3 veces a la semana. ¡Me salva la vida!

Es muy fácil de usar. Su ajuste con Zoom y otros sistemas de videollamadas es muy sencillo. No solo graba la conversación, sino que también la resume y te permite leer la transcripción. Lo uso al menos 3 veces a la semana. ¡Me salva la vida!

7. tl;dv (Lo mejor para traducir notas de reuniones en varios idiomas)

a través de tl;dv

tl;dv es un tomador de notas con IA creado para equipos que necesitan algo más que transcripciones. Graba, transcribe y extrae información clave de las reuniones, integrándose a la perfección con CRM, sistemas de tickets y más de 5000 herramientas.

tl;dv admite la grabación de reuniones en Google Meet, Zoom y Microsoft Teams. Además, actualiza automáticamente los campos de CRM y envía elementos de acción a herramientas como Jira y Slack. Ideal para equipos de ventas de pymes, tl;dv también sirve a equipos de producto, ingeniería y éxito de clientes con soporte multilingüe, funciones de seguridad y herramientas de coaching.

tl;dv mejores funciones

Detecta a los ponentes automáticamente, resume los debates y clasifica las ideas para una referencia rápida

Sincronice la información de las llamadas directamente en campos de CRM como Salesforce y HubSpot, eliminando la entrada manual de datos y manteniendo los registros actualizados

Marque momentos clave en las reuniones con marcas de tiempo y etiquete a los miembros del equipo, notificándoles instantáneamente por correo electrónico con enlaces de reproducción directa

Recopile información de varias reuniones a la vez con informes programados que se envían directamente a su bandeja de entrada

tl;dv limitaciones

La aplicación móvil es menos intuitiva que la versión de escritorio, lo que dificulta su uso sobre la marcha

La transcripción en tiempo real no está disponible, lo que limita el acceso inmediato al contenido de las reuniones

tl;dv precios

Free

Pro: 29 $/mes

Business: 98 $/mes

Corporación: Precios personalizados

valoraciones y reseñas de tl;dv

G2: 4. 7/5 (más de 330 reseñas)

Capterra: No hay reseñas disponibles

¿Qué dicen los usuarios reales sobre tl;dv?

tl;dv es la mejor herramienta que he utilizado para grabar conversaciones en francés, y destaca incluso con habla rápida y audio de mala calidad al capturar con precisión la discusión. Es increíble para revisar puntos clave a través de resúmenes con marca de tiempo, ofrece plantillas personalizables para el uso compartido de información relevante y tiene una interfaz fácil de usar con tutoriales útiles. Además, la opción de organizar las grabaciones por proyecto mantiene todo optimizado.

tl;dv es la mejor herramienta que he utilizado para grabar conversaciones en francés, y destaca incluso con un habla rápida y un audio de mala calidad al capturar con precisión la discusión. Es increíble para revisar los puntos clave a través de resúmenes con marca de tiempo, ofrece plantillas personalizables para el uso compartido de ideas relevantes y tiene una interfaz fácil de usar con tutoriales útiles. Además, la opción de organizar las grabaciones por proyecto mantiene todo optimizado.

8. Wudpecker (la mejor para asistencia ilimitada en tiempo real en reuniones)

Wudpecker es un asistente de reuniones con IA que utiliza procesamiento avanzado de lenguaje natural y tecnología GPT-3 para extraer información y elementos de acción de las reuniones, y redactar correos electrónicos de seguimiento.

Una función destacada es su sistema de consultas basado en IA que le permite hacer preguntas en mitad de la reunión y obtener respuestas en tiempo real y adaptadas al contexto. Además, la grabación multiplataforma de Wudpecker, que funciona tanto para discusiones virtuales como en persona sin depender de bots.

Las mejores funciones de Wudpecker

Extraiga información clave, elementos de acción y decisiones de las reuniones sin revisión manual

Haga preguntas en tiempo real durante las reuniones y obtenga respuestas instantáneas y contextualizadas

Graba reuniones ilimitadas sin restricciones de almacenamiento ni de tiempo en todos los dispositivos

Integre con Slack, Notion, HubSpot y más para guardar notas donde las necesite

Límites de Wudpecker

Las transcripciones suelen contener errores tipográficos, atribuciones erróneas y errores, por lo que requieren una revisión manual antes de su uso compartido

No existe la opción de excluir al tomador de notas de reuniones recurrentes específicas, lo que requiere una intervención manual cada vez

Precios de Wudpecker

Free

Además: 19 $/mes

Pro: 32 $/mes

Valoraciones y reseñas de Wudpecker

No hay suficientes reseñas

9. Chorus. ai (la mejor para analizar las interacciones con los clientes)

a través de Zoom Marketplace

Chorus. ai, de ZoomInfo, es una plataforma de inteligencia conversacional que ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento de sus equipos de ventas mediante el análisis de las interacciones con los clientes. Graba, transcribe y estudia las conversaciones en tiempo real. ¿El resultado? Un aumento de la cartera de clientes potenciales y de los ingresos.

La plataforma se une a las reuniones en línea, incluso a las no programadas, y captura tanto el audio como el uso compartido de la pantalla. Utiliza la IA para identificar los puntos clave de la discusión, como los precios o las objeciones, y se integra perfectamente con herramientas como Salesforce y Zoom para proporcionar información útil a los equipos de ventas.

Chorus. Las mejores funciones de la IA

Acceda a transcripciones de llamadas precisas inmediatamente después de las reuniones, lo que facilita la actualización de los CRM o el envío de correos electrónicos de seguimiento

Resaltar riesgos, oportunidades y temas críticos como los próximos pasos u objeciones durante las conversaciones

Seguimiento de las interacciones con los clientes, los comentarios positivos y las frases de confirmación para ayudar a los equipos a cerrar acuerdos más rápidamente y alinear las acciones con las metas de ventas

Límites de Chorus. ai

La grabación puede tardar varias horas/días en cargarse

Los resúmenes de las reuniones pueden carecer de detalles clave

Precios de Chorus. IA

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Chorus. ai

G2: 4. 5/5 (más de 2960 reseñas)

Capterra: 4. 5/5 (más de 60 reseñas)

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Chorus. ai?

Chorus me permite tomar fragmentos de secciones importantes de las reuniones con los clientes y enviárselos directamente a mis clientes. También han sido de gran ayuda para organizar los detalles de las reuniones en un formato fácil de leer, y han sido inestimables para tomar notas.

Chorus me permite tomar fragmentos de secciones importantes de las reuniones de los clientes y enviárselas directamente a mis clientes. También han sido de gran ayuda para organizar los detalles de las reuniones en un formato fácil de leer, y han sido inestimables para tomar notas.

10. Krisp (el mejor para la cancelación de ruido con IA con transcripción en directo)

a través de Krisp

Si el ruido de fondo durante las reuniones es su mayor preocupación, Krisp es la respuesta. Krisp es un asistente de reuniones con IA diseñado para mejorar la calidad del audio y automatizar la toma de notas. A diferencia de las herramientas de transcripción estándar, ofrece cancelación de ruido en tiempo real con IA, localización de acentos e interpretación en directo con IA.

La toma de notas con IA sin bots de Krisp permite a los usuarios generar resúmenes y elementos de acción sin añadir un participante adicional a sus llamadas.

Las mejores funciones de Krisp

Elimine el ruido de fondo, como los clics del teclado o la charla de la cafetería, en tiempo real, garantizando un audio nítido

Traduzca conversaciones habladas sobre la marcha en más de 20 idiomas, eliminando la necesidad de intérpretes humanos

Convierta los acentos en seis voces generadas por IA, mejorando la comunicación en equipos globales y las interacciones con los clientes

Acceda a la transcripción en tiempo real con censura automática de PII, lo que la hace segura y compatible con las plataformas UCaaS y CCaaS

Límites de Krisp

Algunos usuarios encontraron que la función de eliminación de ruido de fondo no era compatible con dispositivos Bluetooth y otros auriculares

Los ordenadores con procesadores menos potentes se han quejado de la ralentización del sistema

Precios de Krisp

Free

Pro: 8 $/mes

Business: 15 $/mes

Valoraciones y reseñas de Krisp

G2: 4. 7/5 (560 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué dicen los usuarios reales sobre Krisp?

Me encanta lo fácil que es integrarlo en cualquier plataforma de videoconferencia. Es fácil de usar y también tiene un gran soporte al cliente. Recomendaría este software para su uso diario en el lugar de trabajo. Podría ralentizar un poco el sistema si no se tiene un buen procesador.

Me encanta lo fácil que es integrarlo en cualquier plataforma de videoconferencia. Es fácil de usar y también tiene un gran soporte al cliente. Recomiendo este software para el uso diario en el lugar de trabajo. Puede ralentizar un poco el sistema si no se tiene un buen procesador.

🙂 Dato curioso: La NASA encabeza la lista de clientes de Krisp junto con otros grandes nombres como Sony y Atlassian.

