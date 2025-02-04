Las 11 mejores herramientas de transcripción con IA para probar en 2025

Transcribir grabaciones de audio y vídeo largas requiere mucho esfuerzo. El ciclo de pausar, escribir y rebobinar puede llevar mucho tiempo. Lo mismo ocurre con tomar notas en una reunión, un seminario web, una entrevista o una conferencia. Al final, acabas luchando por seguir el ritmo del orador y te pierdes detalles cruciales.

Afortunadamente, el rápido avance de la IA ha dado lugar a herramientas de transcripción que permiten tomar notas en solo unos minutos, lo que le permite centrarse en tareas más importantes. ⏳

Pero aquí está el problema: hay muchas herramientas de transcripción con IA entre las que elegir, cada una con funciones y niveles de precisión únicos. Navegar por este vasto mar de opciones puede resultar abrumador.

Estamos aquí para ayudarte. Hemos seleccionado una lista con las 11 mejores herramientas de transcripción con IA que se adaptan a diversos casos de uso, para que encuentres la que mejor se adapta a tus necesidades específicas.

¿Qué es la transcripción con IA y cómo funciona?

La transcripción con IA es el proceso de utilizar tecnología de IA para convertir contenido de audio y vídeo en texto. A diferencia de la transcripción manual, en la que una persona escucha y escribe lo que oye, las herramientas de transcripción con IA lo hacen automáticamente sin intervención humana. ?

Estas herramientas utilizan el procesamiento del lenguaje natural, algoritmos de aprendizaje automático y amplias bases de datos lingüísticas para reconocer y transcribir el habla.

A continuación, te ofrecemos una breve descripción de cómo funcionan:

Entrada de audio: subes tu archivo de audio o vídeo a la herramienta de transcripción.

Procesamiento: La herramienta de IA analiza el archivo y lo convierte en palabras.

Salida de texto: obtendrá una versión en texto (o transcripción) del contenido que haya subido, lista para revisar, realizar edición y realizar uso compartido.

Qué buscar en una herramienta de transcripción con IA

La «mejor» herramienta de transcripción con IA no es la misma para todo el mundo. Debe tener en cuenta sus necesidades específicas a la hora de elegir. A continuación, le indicamos algunas funciones importantes que debe tener en cuenta a la hora de reducir su búsqueda:

Precisión: la herramienta debe transcribir tus idiomas, acentos y terminología específicos preferidos. Consulta la descripción del producto y las reseñas para asegurarte de encontrar la herramienta adecuada.

Personalización: si trabajas en un campo especializado, comprueba si la herramienta te permite añadir vocabulario personalizado.

Idiomas: asegúrate de que la herramienta tenga compatibilidad con todos los idiomas que necesitas, especialmente si trabajas con varios idiomas.

Edición y colaboración: la herramienta debe permitir ediciones en tiempo real con su equipo para corregir errores y anotar la transcripción.

Integraciones : Comprueba si la herramienta se integra con tu software empresarial favorito, como soluciones de almacenamiento, videoconferencia y CRM.

Compatibilidad de archivos: la herramienta debe aceptar tus tipos de archivos de audio/vídeo y exportarlos a los formatos que desees.

Tanto si eres investigador, educador, periodista, podcaster o creador de contenido, nuestra lista de herramientas tiene algo para ti. Hemos sopesado las ventajas y desventajas de cada herramienta, analizado las opiniones de los usuarios e incluso probado sus funciones para ofrecerte una guía completa.

Así que, si estás listo para convertir esas largas grabaciones en transcripciones impecables y ahorrar tiempo, ¡presta atención!

1. ClickUp

Transcribir grabaciones de audio y vídeo largas requiere mucho esfuerzo. El ciclo de pausar-escribir-rebobinar puede llevar mucho tiempo, y lo mismo ocurre con tomar notas en reuniones, seminarios web, entrevistas o conferencias. A menudo te cuesta seguir el ritmo del orador y te pierdes detalles importantes. Afortunadamente, ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, ayuda a los equipos a organizarse y colaborar de forma eficaz. ClickUp AI agiliza este proceso transcribiendo y resumiendo automáticamente las notas de las reuniones en tiempo real, para que puedas centrarte en la conversación sin perderte puntos importantes.

ClickUp AI Note Taker transcribe automáticamente las reuniones y genera resúmenes claros y tareas prácticas a partir de tus conversaciones. Esto te permite centrarte en la conversación en lugar de preocuparte por tomar notas o perderte puntos importantes.

Puedes integrar fácilmente estas transcripciones en tus proyectos en curso dentro de ClickUp, lo que garantiza que las notas de las reuniones se traduzcan directamente en tareas que se realizan con seguimiento, se organizan y se ejecutan, sin necesidad de realizar ningún esfuerzo manual.

Las mejores funciones de ClickUp:

Transcribe reuniones y debates en texto en tiempo real.

Resumir los puntos clave e identifica los elementos a tomar.

Traduce contenido escrito a más de 10 idiomas, incluidos inglés, francés, español, árabe y chino.

Transforma las notas de las reuniones en tareas que se pueden seguir con las potentes funciones de gestión de proyectos de ClickUp.

Se integra perfectamente con más de 100 aplicaciones empresariales como Slack, HubSpot y Zapier.

Proporciona soporte para la traducción en más de 10 idiomas, ideal para equipos internacionales.

Automatiza la asignación de tareas, los plazos y las prioridades con ClickUp Automatizaciones.

Accede a más de 1000 plantillas gratuitas, como la plantilla de alcance del trabajo de transcripción de audio , para gestionar proyectos de transcripción y procesos empresariales.

Limitaciones de ClickUp:

Puede ralentizarse con proyectos grandes.

Los nuevos usuarios tardan tiempo en familiarizarse con sus amplias funciones.

Precios de ClickUp:

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (más de 8500 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)

2. Trint

vía Trint

Trint, fundada por el reportero ganador de un premio Emmy Jeff Kofman, utiliza tecnología de IA para transcribir grabaciones de vídeo y audio. El software de transcripción está diseñado para periodistas, investigadores y creadores de contenido, y cuenta con la confianza de marcas como la BBC, Financial Times y The Washington Post.

Sube tus archivos de audio o vídeo a la plataforma de Trint y esta generará transcripciones escritas en cualquiera de los más de 50 idiomas que tienen compatibilidad. También puedes transcribir emisiones en directo en tiempo real. ?

Mejora la precisión de la transcripción añadiendo términos únicos al diccionario personalizado y corrigiendo los errores con el editor en línea.

Las mejores funciones de Trint

Invita a los miembros del equipo con diferentes niveles de acceso (vista, comentario y edición) para colaborar.

Colabora en el editor utilizando resaltados, marcadores, etiquetas y comentarios.

Compile secciones de múltiples transcripciones para crear historias.

Exporta tus archivos Trint a más de 10 formatos, incluidos DOCX, SRT, EDL y VTT.

Limitaciones de Trint

Las páginas tardan en cargarse, especialmente cuando se realiza el trabajo con archivos grandes.

Dificultades para diferenciar de forma coherente a los hablantes.

Precios de Trint

Precio inicial: 60 $/usuario (7 archivos al mes)

Avanzado: 75 $/usuario (archivos ilimitados)

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Trint

G2: 4,4/5 (64 opiniones)

Capterra: 3,9/5 (17 opiniones)

3. TranscribeMe

vía TranscribeMe

TranscribeMe combina la tecnología de IA con la experiencia humana para obtener transcripciones de alta calidad.

Así es como funciona: el software de reconocimiento de voz crea un borrador de transcripción a partir de su archivo de audio y, a continuación, un experto en transcripción lo revisa y realiza la edición para garantizar su precisión y que se ajuste a su guía de estilo. Se le notificará por correo electrónico cuando el archivo de audio de transcripción final con IA esté listo. ?

Además de poder transcribir audio, TranscribeMe también ofrece servicios de traducción, así como la creación de conjuntos de datos personalizados y la anotación de datos para el entrenamiento de modelos de IA.

Las mejores funciones de TranscribeMe

Procesa archivos de vídeo y audio en más de 15 formatos, incluidos MP3, MP4, WAV y AIFF.

Traduce archivos de audio, vídeo y texto a más de 15 idiomas.

Sube archivos a través de la web o de tus dispositivos Android e iOS.

Accede a más de 2 millones de transcriptores expertos para obtener transcripciones precisas, incluso con diferentes acentos y uso de términos técnicos.

Limitaciones de TranscribeMe

Se tarda hasta cinco días en obtener la transcripción humana aprobada.

Coste adicional por añadir ID de hablante y marcas de tiempo a las transcripciones.

Precios de TranscribeMe

Transcripción automática: 0,07 $ por minuto.

Transcripción automática editada por humanos: 0,79 $ por minuto.

Traducción: 0,11 $ por palabra.

Conjuntos de datos de entrenamiento de IA: 2,00 $ por minuto.

Anotación de datos: 0,10 $ por tarea.

Valoraciones y reseñas de TranscribeMe

G2: 4,5/5 (3 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (7 opiniones)

4. Otter

Otter.ai es uno de los servicios de transcripción automatizada líderes del mercado, en el que confían marcas como UCLA, IBM y Rakuten. No solo transcribe archivos de audio y vídeo, sino que también ofrece grabación y transcripción en tiempo real tanto para eventos presenciales como virtuales.

Una función clave es su perfecta integración con los calendarios de Google Calendar y Microsoft. Esto permite a Otter unirse y transcribir automáticamente sus reuniones, conferencias y entrevistas de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

Después de las reuniones, Otter genera y comparte notas resumidas de la reunión con todos los participantes por correo electrónico. La herramienta de transcripción con IA es ideal para archivos de texto y audio o vídeo rápidos en los que también es necesario eliminar el ruido de fondo.

Las mejores funciones de Otter

Exporta transcripciones a TXT, DOCX, PDF, SRT y MP3.

Colabora en el editor Otter con resaltados, notas, comentarios, imágenes y elementos de acción.

Ajuste la velocidad de reproducción (de 0,5x a 3x), con la opción de omitir los silencios para corregir los errores más rápidamente.

Personaliza Otter para que reconozca nombres, jerga y acrónimos específicos.

Limitaciones de Otter

Los servicios de transcripción solo tienen compatibilidad con el idioma inglés.

La herramienta de transcripción automatizada no es ideal para acentos que no sean de EE. UU. ni del Reino Unido.

Transcripción gratuita para solo tres importaciones de audio/vídeo por cuenta.

Precios de Otter

Free

Pro: 16,99 $ al mes por usuario

Empresas: 40 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Otter

G2: 4,0/5 (118 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (68 opiniones)

5. Temi

vía Temi

Temi, desarrollada por los creadores de Rev. com, se centra en la transcripción de archivos de audio y vídeo en inglés. Produce transcripciones con una precisión del 90-95 % (cuando la calidad del audio es buena) en solo 5-10 minutos.

A diferencia de otras herramientas similares, Temi se centra en la simplicidad y no incluye funciones superfluas. Cuenta con un panel minimalista para realizar el seguimiento de tus transcripciones anteriores y un editor intuitivo para pulir tus transcripciones. ✨

Si necesita una herramienta fácil de usar, rápida y precisa para transcripciones puntuales, Temi es una excelente opción, ya que es una de las mejores herramientas de transcripción con IA de esta lista.

Las mejores funciones de Temi

Sube archivos en más de 25 formatos, incluidos MP3, MP4, M4A y AAC.

Descarga transcripciones en formato TXT, DOCX, PDF, SRT y VTT.

Comparte transcripciones a través de un enlace o por correo electrónico con los miembros de tu equipo.

Seleccione texto en el editor para resaltarlo, tacharlo, comentarlo o saltar a secciones específicas del audio.

Limitaciones de Temi

Los servicios de transcripción tienen una compatibilidad lingüística limitada.

Las transcripciones compartidas pueden ser editadas por cualquier persona.

Precios de Temi

0,25 $ por minuto de audio.

Valoraciones y reseñas de Temi

G2: 5,0/5 (1 reseña)

Capterra: Sin reseñas

6. Sonix

vía Sonix

Sonix produce transcripciones automáticas en más de 38 idiomas y acentos, incluidos inglés, francés, español y chino. Cada transcripción incluye códigos de tiempo e identificación del hablante para mayor claridad.

Además de la transcripción, Sonix ofrece traducción automática, subtítulos y resúmenes. Además, cuenta con un editor web interactivo para realizar ediciones en tiempo real.

Sonix se integra con más de 25 herramientas, desde Dropbox y Evernote hasta Zoom y Loom, lo que hace que sus flujos de trabajo de transcripción sean más fluidos y eficientes.

Las mejores funciones de Sonix

Cree diccionarios personalizados para mejorar la precisión en múltiples proyectos.

Organice las transcripciones en carpetas con permisos de acceso específicos.

Resuma las transcripciones en unas pocas frases o puntos clave.

Utilice rótulos personalizados para realizar el seguimiento y actualizar el estado de la transcripción.

Limitaciones de Sonix

No tiene compatibilidad con transcripciones en tiempo real.

La precisión disminuye con un audio de mala calidad, acentos marcados y ruido de fondo (en comparación con otras herramientas de transcripción con IA de esta lista).

Precios de Sonix

Estándar: 10 $/hora

Premium: 5 $/hora + 22 $/mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Sonix

G2: 4,7/5 (21 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (117 opiniones)

7. Transkriptor

vía Transkriptor

Transkriptor es un servicio de transcripción con IA con una precisión de hasta el 99 %. Sube archivos desde diversas fuentes, como YouTube, Google Drive e incluso WhatsApp.

Al igual que con la mayoría de las herramientas, puedes colaborar con tu equipo en el editor de la plataforma y exportar tu transcripción en formatos TXT, DOCX y SRT.

Lo que diferencia a Transkriptor del resto es su compatibilidad con más de 100 idiomas. Esto lo hace ideal para empresas y creadores de contenido que buscan llegar a un público internacional e interactuar con él.

Las mejores funciones de Transkriptor

Organiza las transcripciones en carpetas.

Detecta automáticamente a los diferentes hablantes y realiza la edición de las etiquetas de los hablantes.

Personalice las transcripciones especificando el tamaño de los párrafos, combinando segmentos del mismo hablante e incluyendo marcas de tiempo y nombres de los hablantes.

Configura el asistente de escritura con IA para unirte automáticamente, grabar y transcribir reuniones de Zoom, Google Meet y Microsoft Teams.

Limitaciones de Transkriptor

Opciones de exportación con límite en comparación con otras herramientas.

Dificultades para reconocer palabras complejas y susurros.

Precios de Transkriptor

Lite: 9,99 $ al mes (5 horas)

Premium: 24,99 $ al mes (40 horas)

Business: 30 $ al mes por miembro (50 horas)

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Transkriptor

G2: 4,7/5 (27 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (159 opiniones)

8. Fireflies

vía Fireflies.ai / IA

Fireflies. ai, al igual que otras herramientas, transcribe contenido de audio y vídeo. Sin embargo, su rol principal es servir como asistente de reuniones, grabando, transcribiendo y resumiendo sus reuniones.

Fireflies destaca por sus análisis de reuniones (como el tiempo de intervención de los oradores, el uso de palabras de relleno y la proporción entre hablar y escuchar) para mejorar futuras reuniones. Es la herramienta perfecta para los equipos de marketing, ventas y productos que buscan perfeccionar sus estrategias de comunicación para cerrar más clientes. ?

Las mejores funciones de Fireflies

Sube archivos MP3, MP4, WAV y M4A y exporta transcripciones en formatos DOCX, CSV, PDF, SRT y JSON.

Transcribe reuniones y archivos en más de 60 idiomas.

Utilice la búsqueda inteligente para realizar el seguimiento de los oradores, los temas de las reuniones y los detalles importantes (como preguntas y elementos a tomar).

Integración con más de 40 marcadores, videoconferencias, almacenamiento, CRM y herramientas de gestión de proyectos.

Limitaciones de Fireflies

Sin aplicación móvil

Solo tiene compatibilidad con un idioma por reunión.

Las transcripciones no se pueden traducir a otros idiomas.

Precios de Fireflies

Free

Pro: 18 $ al mes por asiento

Empresas: 29 $ al mes por asiento

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Fireflies

G2: 4,5/5 (85 opiniones)

Capterra: 4,0/5 (5 opiniones)

9. Verbit

vía Verbit

Verbit utiliza tanto IA como expertos humanos para proporcionar servicios precisos de transcripción, subtitulado, audiodescripción y traducción. Después de que la IA genera los primeros borradores, recurre a una red de más de 5000 transcriptores profesionales para que los revisen y realicen la edición. ✍️

Aunque la plataforma está dirigida a un público muy amplio, funciona mejor para equipos de los sectores de la educación superior, el derecho y los medios de comunicación.

Las mejores funciones de Verbit

Genere transcripciones precisas incluso con audio ruidoso.

Obtenga subtítulos y transcripciones en directo para eventos virtuales en plataformas como Zoom y Webex.

Reciba transcripciones en formatos TXT, DOCX, PDF, CSV y JSON.

Integre más de 20 aplicaciones externas, entre las que se incluyen Blackboard, Canvas y Kaltura.

Limitaciones de Verbit

Solo tiene compatibilidad con inglés y español.

Sin resaltado de palabras durante la reproducción

Precios de Verbit

Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Verbit

G2: 4,3/5 (55 opiniones)

Capterra: 5,0/5 (1 reseña)

10. Scribie

vía Scribie

Scribie es otro software de transcripción que combina la IA y la inteligencia humana para producir transcripciones con una impresionante tasa de precisión superior al 99 %. Edita las transcripciones con su editor en línea y solicita revisiones adicionales sin coste adicional. Este compromiso con la calidad les ha valido la confianza de gigantes del sector como Google, Amazon, PayPal y Airbnb.

Las mejores funciones de Scribie

Sube archivos desde tu ordenador, YouTube, Google Drive, Dropbox y OneDrive.

Transcribe archivos en más de 25 formatos, incluidos MP3, MP4 y FLAC.

Obtenga sus transcripciones más rápido, ya que el tiempo de entrega incluye fines de semana y días festivos.

Ajuste las transcripciones para incluir transcripciones literales estrictas, marcas de tiempo y servicio de transcripción urgente.

Limitaciones de Scribie

Solo tiene compatibilidad con inglés.

Navegar por la plataforma puede resultar confuso para los principiantes.

Precios de Scribie

1,25 $ por minuto de audio.

Valoraciones y reseñas de Scribie

G2: 4,7/5 (3 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (2 opiniones)

11. Nova A. I.

Nova A. I. es una herramienta fácil de usar que te permite añadir subtítulos a los vídeos. Sube vídeos desde tu ordenador o impórtalos desde YouTube o TikTok. Utiliza la función de subtítulos automáticos para generar subtítulos con una precisión de hasta el 96 %. Si es necesario, puedes escribir manualmente los subtítulos desde cero o realizar la edición de un archivo de subtítulos subido.

Estas funciones hacen que Nova A. I. sea ideal para creadores de contenido y especialistas en marketing de vídeo que buscan crear vídeos atractivos y llegar a un público más amplio. ?

Las mejores funciones de Nova A. I.

Traduce subtítulos a más de 100 idiomas y acentos.

Configura el formato de los subtítulos ajustando el tipo de fuente, el color, el tamaño y el espaciado entre letras.

Edita vídeos añadiendo varios clips de vídeo, transiciones y elementos interactivos, como llamadas y emojis.

Añade subtítulos permanentes al vídeo o descárgalos por separado como archivo SRT o TXT.

Limitaciones de Nova A. I.

Sin control de velocidad de reproducción

No se puede especificar el número máximo de líneas o caracteres de los subtítulos.

Precios de Nova A. I.

Free

Básico: 10 $ al mes (150 minutos)

Pro: 18 $ al mes (300 minutos)

Business: 55 $ al mes (900 minutos)

Valoraciones y reseñas de Nova A. I.

G2: Sin reseñas

Capterra: 5,0/5 (1 reseña)

Transcribe a la velocidad del pensamiento con el poder de la IA.

Cada una de estas herramientas de transcripción con IA está diseñada para facilitar tus flujos de trabajo de conversión de voz a texto. Elige la más adecuada para reducir los errores y liberar tiempo para centrarte en tareas de mayor valor.

Hablando de tareas, ClickUp es la herramienta de gestión de proyectos perfecta para garantizar que te mantengas organizado y al día con tus tareas pendientes. Cuando combinas la transcripción con IA con ClickUp, te aseguras de capturar cada palabra, convertirlas en tareas viables y garantizar una ejecución perfecta. ?

Prueba el plan Free Forever de ClickUp y compruébalo por ti mismo.