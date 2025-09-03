Cómo utilizar la IA en videollamadas

¿Alguna vez ha salido de una videollamada y se ha dado cuenta de que no recuerda los detalles clave?

¿O le ha costado concentrarse porque el ruido de fondo le impedía seguir la conversación?

Se suponía que las videollamadas iban a facilitarnos la vida, pero parecen una mezcla de mal audio, silencios incómodos y elementos olvidados.

La inteligencia artificial (IA) simplifica las reuniones virtuales transcribiendo las conversaciones, eliminando distracciones e incluso resumir los puntos clave.

En esta entrada del blog, hablaremos de cómo la IA puede hacer que tus videollamadas sean más nítidas, claras y mucho menos frustrantes. 📽️

comprender la /IA/ para videollamada*

Las videollamadas han evolucionado mucho desde las pantallas granuladas y con fallos técnicos.

Desde el desenfoque del fondo de Skype en 2018 hasta las mejoras de IA de Zoom y Google Meet, la tecnología sigue evolucionando para garantizar que las reuniones virtuales sean más naturales y con mayor productividad.

Así es como la IA como servicio ayuda a mejorar las videoconferencias:

*calidad de audio y vídeo más inteligente: /IA ajusta casi todos los aspectos de la configuración de las videoconferencias , eliminando distracciones como los clics del teclado, mientras que la visión por ordenador mejora la iluminación, aumenta la nitidez del vídeo y permite utilizar fondos virtuales sin pantallas verdes

mejora de la comunicación y la accesibilidad: *El reconocimiento de voz y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) permiten subtítulos en directo, traducciones en tiempo real y resúmenes automatizados de las reuniones, lo que hace que las conversaciones sean más claras e inclusivas

mayor eficiencia y seguridad: *La IA agiliza las reuniones, reduce las dificultades técnicas, automatiza la toma de nota y mejora las funciones de seguridad para que los equipos puedan centrarse en la toma de decisiones

🧠 Dato curioso: las videollamadas existen desde hace más tiempo de lo que cree. La primera demostración tuvo lugar en 1927, cuando el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Herbert Hoover, apareció en una videollamada unidireccional con periodistas, casi un siglo antes de que otras herramientas se apoderaran de nuestras vidas.

📖 Más información: Las mejores plataformas y apps para reuniones virtuales en línea

Cómo utilizar la IA para videollamadas

/IA está cambiando nuestra forma de comunicarnos.

A continuación te explicamos cómo puedes poner su trabajo en práctica en tu próxima llamada. 📲

*transcripción y resumir

Las herramientas de IA pueden transcribir automáticamente las conversaciones y generar resúmenes concisos, lo que facilita la captura de los puntos clave sin necesidad de tomar nota manualmente.

Al comparar la IA generativa y la IA predictiva, la primera crea transcripciones y resúmenes en tiempo real, mientras que la segunda analiza los datos de reuniones pasadas para identificar temas clave y anticipar elementos a tomar.

Así es como te ayuda:

transcripción en tiempo real: *Convierte las palabras habladas en texto al instante, lo que garantiza registros precisos de las reuniones

resúmenes automatizados: *Extrae información clave, elementos de acción y decisiones importantes

Transcripciones con función de búsqueda: Ayuda a encontrar rápidamente discusiones específicas sin tener que reproducir reuniones completas

La precisión de estas funciones depende de la herramienta de IA y de la calidad del audio, pero cuando se implementa correctamente, la IA garantiza que no se pierda nada. También ayuda a crear una mejor documentación de las reuniones, lo que facilita el seguimiento y la rendición de cuenta.

¡Las transcripciones de reuniones con función de búsqueda cambian las reglas del juego! Las herramientas de IA como ClickUp Brain le permiten simplemente buscar «¿qué discutimos en la reunión X?» y encontrar información relevante de inmediato

🤝 Recordatorio amistoso: Ten a mano un micrófono o una cámara web de copia de seguridad. Los fallos técnicos ocurren, pero así estarás preparado para seguir adelante si suceden.

Cancelación de ruido

El ruido de fondo puede hacer que las reuniones virtuales resulten frustrantes. La supresión de ruido impulsada por IA elimina las distracciones y garantiza un audio nítido y profesional. Así es como ayuda:

Eliminación de sonidos no deseados: filtra el ruido de teclear, los ladridos de los perros, el tráfico y otras interrupciones

Mejora de la claridad de la voz: Aísla y amplifica la voz del orador, lo que permite a los participantes seguir las conversaciones con facilidad

reducción del eco y la reverberación: *Crea una experiencia auditiva más natural con un procesamiento de audio avanzado, minimizando el eco y la reverberación, incluso en salas con mala acústica

Esto resulta especialmente útil para los trabajadores híbridos y remotos. Por instancia, los jefes de equipo pueden utilizar la cancelación de ruido mediante IA para garantizar la profesionalidad de las reuniones, independientemente de la ubicación de los miembros del equipo.

📮 ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados desea utilizar la IA para organizar su vida mediante calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo. Pendiente, una IA debe ser capaz de: comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y realizar el ajuste de flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen uno o dos de estos pasos trabajados. Sin embargo, ClickUp Brain MAX ha consolidado todas esas necesidades en una sola aplicación de escritorio. Disfrute de una programación basada en IA, en la que se pueden crear tareas y reuniones y asignarlas a espacios libres en su calendario en función de los niveles de prioridad. ¡Y eso es solo una de las muchas cosas que ofrece!

*calidad de vídeo y efectos de fondo mejorados con IA

Todos hemos asistido a reuniones que parecían interminables.

Aunque la teletransportación aún no es una opción, /IA al menos puede cambiar tu fondo, haciendo que parezca que estás en un lugar con más interés.

¿Quiere más? Esto es lo que ofrece:

ajustes automáticos de iluminación: *Ilumina los entornos oscuros, equilibra el color y corrige las sombras para lograr un aspecto profesional

Efecto de desenfoque: Oculta fondos desordenados o poco profesionales, manteniendo la atención en el orador

*fondos: sustituye los ajustes del mundo real por entornos de oficina virtuales y fondos con la marca

Sin embargo, estas mejoras dependen de la capacidad de la IA para detectar funciones faciales y separarlas con precisión del fondo.

asistentes de reunión con tecnología de /IA*

La inteligencia artificial puede realizar la automatización de las tareas administrativas de las reuniones, lo que permite a los participantes centrarse en los debates en lugar de en la logística.

Los chatbots y la IA conversacional desempeñan diferentes rols en este proceso. Los chatbots se encargan de la programación básica y los recordatorios, mientras que la IA conversacional ofrece una interacción más profunda.

Los asistentes de IA / IA pueden:

grabe y resuma las reuniones *con resumidores de vídeo con IA , que proveen conclusiones clave y elementos a tomar

realice un seguimiento de los seguimientos y los plazos , *generando recordatorios y listas de tareas

programa y optimiza las reuniones *mientras sugieres horarios ideales basados en la disponibilidad del equipo

Los asistentes de reunión con IA ayudan a los líderes a responsabilizar a los equipos mediante la documentación automática de los elementos a tomar. Por ejemplo, los profesionales de TI pueden confiar en la IA para registrar debates técnicos clave, priorizar la corrección de errores y generar informes, eliminando el seguimiento manual.

/IA para la traducción de idiomas en tiempo real*

Comunicar ideas complejas en un idioma que no es el materno puede resultar difícil, pero las herramientas de traducción con IA centradas en las personas lo hacen más fácil. Estas soluciones garantizan que los Teams globales puedan colaborar a la perfección, rompiendo las barreras lingüísticas sin esfuerzo adicional.

Por ejemplo, los líderes de empresa pueden confiar en estas herramientas durante el lanzamiento global de un producto para garantizar que los Teams de Nueva York a Berlín permanezcan alineados.

Estas herramientas ofrecen:

subtítulos en directo: *Ayuda a los participantes internacionales a seguir las conversaciones con subtítulos en tiempo real en varios idiomas

Traducción automática: Convierte el habla y los mensajes de chat del equipo a diferentes idiomas, lo que permite a los miembros del equipo comunicarse sin esfuerzo

transcripción multilingüe: *Crea notas de la reunión en los idiomas preferidos de los participantes, lo que facilita la revisión de los debates y los elementos a tomar

iA para formación y colaboración remota*

La formación a distancia a menudo puede parecer una vía de sentido único, sin saber si la información se está asimilando.

La IA cambia esto, haciendo que la incorporación y la mejora de las habilidades sean más interactivas y efectivas. Los comentarios en tiempo real, las rutas de aprendizaje personalizadas y las comprobaciones de conocimientos automatizadas garantizan que las sesiones de formación sigan siendo atractivas, dinámicas y diseñadas para la retención.

Te ayuda a:

Genere materiales de formación: Crea contenido de aprendizaje interactivo basado en debates para recursos personalizados posteriores a la formación

mejora la colaboración: *la IA en pizarras y mapas mentales permite a los miembros del equipo intercambiar ideas y planear juntos en tiempo real, independientemente de su ubicación

Seguimiento de la participación: Supervisa la participación de los participantes, identificando quién participa activamente y quién podría estar perdiendo la concentración

🔍 ¿Sabías que...? En la década de 1930, Alemania contaba con vídeo-teléfonos de circuito cerrado en funcionamiento. Imagínate hacer una vídeo-llamada por FaceTime... pero solo si formabas parte de una red exclusiva gestionada por el gobierno.

uso de software de /IA para videollamadas*

La mayoría de las reuniones parecen «ocupadas», pero no tienen productividad.

Una hora dedicada a hablar te deja con la misma lista pendiente con la que empezaste.

La IA cambia esa ecuación. En lugar de ser una pérdida de energía, las llamadas se convierten en multiplicadores de la productividad: capturan ideas clave, resaltan prioridades y convierten la conversación en progreso. 👀

Descubramos cómo ayuda a salvar la brecha entre las reuniones virtuales y los resultados prácticos.

Elimine el trabajo de programar citas

Encontrar tiempo para una reunión suele ser más difícil que la propia reunión.

Los interminables mensajes de ida y vuelta, los malabarismos con el calendario y las invitaciones manuales ralentizan a los equipos incluso antes de que comience la conversación. La IA contextual elimina esa fricción al comprender las prioridades, la disponibilidad y la carga de trabajo, de modo que la programación deja de ser una tarea en sí misma.

En lugar de revisar calendarios o adivinar cuál es el mejor momento, la IA puede mostrar al instante los horarios que funcionan para todos y se ajustan al cronograma del proyecto. Las reuniones se vuelven intencionales, no interruptivas.

Con ClickUp Brain y ClickUp Calendario, esa experiencia está integrada.

Brain analiza los horarios, las tareas y los plazos para sugerir el mejor momento para la conexión (a internet), mientras que Calendario facilita la confirmación y el uso compartido. El resultado: menos tiempo planificando reuniones y más tiempo aprovechándolas al máximo.

Programa reuniones con lenguaje natural utilizando el calendario con IA de ClickUp

graba y transcribe tus videollamadas *

La transcripción es lo que salva las videollamadas. Lo sabemos.

Con las herramientas de IA integradas, ya no tendrá que añadir o integrar múltiples herramientas para hacer lo pendiente. La IA puede hacer que la transcripción sea una parte fluida del proceso.

En ClickUp, SyncUps crea un espacio dedicado para comprobaciones de vídeo y audio, lo que ayuda a Teams a realizar un seguimiento del progreso, abordar los retos y perfeccionar los plan sin retrasos innecesarios.

Supongamos que el equipo de TI está implementando una nueva actualización de software.

En lugar de buscar informes de estado en múltiples canales, puede iniciar directamente una sincronización en ClickUp Chatear. Los miembros del equipo se unen al instante, utilizando la función integrada de voz y vídeo para mantener conversaciones en tiempo real. Se graban todos los puntos clave, mientras que ClickUp Brain los transcribe, lo que facilita el seguimiento de las decisiones y el control de los elementos.

A medida que Teams perfeccionan sus planes, pueden conectar los debates directamente con las tareas de ClickUp, ya sea asignando nuevas responsabilidades o actualizando los cronogramas de los proyectos. Esto elimina los silos de información y mantiene el trabajo organizado en una única plataforma.

Únase a una rápida sincronización en ClickUp Chatear para debatir en cualquier momento

capture información clave con el tomador de notas de IA*

Hacer un seguimiento de cada detalle en las reuniones aceleradas de Monday por la mañana no es el escenario ideal para nadie. Esto explica el crecimiento explosivo de los tomadores de notas con IA en los últimos años.

Por ejemplo, supongamos que un equipo ejecutivo está revisando el rendimiento trimestral.

En lugar de asignar a alguien para que tome nota de los puntos clave, utilizan la IA para las notas de las reuniones y así capturar todos los puntos de discusión. Los resúmenes inteligentes condensan las reuniones largas en resúmenes claros, mientras que las transcripciones con función de búsqueda ayudan a localizar discusiones específicas en cuestión de segundos.

¿El único problema? La mayoría de la gente utiliza tomadores de notas externos, lo que significa más integraciones de las que preocuparse. ¡Pero no con ClickUp! El tomador de notas con IA de ClickUp garantiza que no se pierda ninguna información importante, transformando las conversaciones en resúmenes estructurados y tareas prácticas sin necesidad de tomar notas manualmente.

Deje que el tomador de notas de ClickUp AI se encargue de los detalles para que usted pueda concentrarse en su videollamada

Haga que la comunicación asíncrona sea más fluida

Cuando los equipos trabajan en diferentes zonas horarias o con agendas apretadas, el verdadero reto no es mantener conversaciones.

Tu tarea más difícil es asegurarte de que esas conversaciones se transfieran rápidamente a las personas que no estaban en la sala. La IA facilita esa transferencia al convertir las discusiones en vivo en información que se puede buscar y compartir, y que se puede consumir en cualquier momento.

En lugar de repetir detalles o volver a discutir decisiones, la IA puede capturar al instante lo que se ha dicho, resaltar los puntos clave y mostrar los siguientes pasos. Eso significa que las actualizaciones se mueven a la velocidad del trabajo, no a la velocidad del calendario.

Con ClickUp Clips, todo esto ocurre automáticamente. Graba una vez y la IA transcribe, resume e incluso puede crear tareas que puedes insertar directamente en documentos, tareas o chatear. Además, puedes insertar Clips directamente en ClickUp documentos y chatear para mantener las conversaciones contextualizadas.

Graba y comparte grabaciones de pantalla con tu equipo dentro del espacio con ClickUp Clip

*haga que su trabajo tenga sentido

No es la falta de información lo que ralentiza a los equipos.

La mayoría de nosotros nos enfrentamos al hecho de que está disperso por todas partes.

Las notas de las reuniones se guardan en un solo lugar, las actualizaciones de progreso se ocultan en los paneles y las decisiones críticas quedan enterradas en los hilos de Slack.

¿La verdadera ventaja de /IA? Une esos fragmentos para que el panorama general sea más claro.

En lugar de malgastar energía buscando el contexto, la IA puede extraer la señal de todo el ruido, señalando el elemento pendiente de la llamada de la semana pasada, vinculándolo a la actualización del panel de hoy y enlazando el seguimiento en el chat. De repente, nada parece aislado o perdido.

ClickUp Brain hace precisamente eso. Como IA contextual, conecta tareas, documentos, paneles y conversaciones en un único hilo de significado, de modo que el trabajo no solo queda documentado, sino que se comprende.

📖 Lea también: Cómo integrar la IA en un sitio web

Bonificación: Póngase al día con interminables hilos de chat

El chatear nunca se detiene: Slack, correo electrónico, mensajes directos... Todo se acumula más rápido de lo que cualquiera puede leer. El verdadero problema no es perder un mensaje, sino perder el hilo de lo que realmente importa. La IA soluciona eso eliminando el ruido y ofreciéndote lo esencial sin esfuerzo.

En lugar de leer cientos de respuestas, obtienes un resumen claro, y en ClickUp Chatear puedes ir un paso más allá. Convierte cualquier conversación en una tarea, mantén el contexto adjunto y deja que los agentes del piloto automático clasifiquen las preguntas o envíen actualizaciones mientras tú te centras en el trabajo en sí.

Ponerse al día deja de parecer una tarea. Obtienes las decisiones, las peticiones y los siguientes pasos, sin tener que perder el tiempo en charlas innecesarias.

Cree tareas automáticamente desde ClickUp Chatear

retos comunes en las videollamadas y cómo los resuelve la IA*

La comunicación por vídeo asíncrona tiene sus propios retos: audio deficiente, conexiones lentas y detalles perdidos.

Afortunadamente, la IA ofrece soluciones para estos problemas comunes, lo que hace que sus reuniones virtuales se desarrollen de forma más fluida y eficiente.

Veamos algunos problemas comunes a los que te puedes enfrentar y soluciones que te pueden ayudar. ⚒️

➡️ Problemas de claridad de audio: la mala calidad del audio debido al ruido de fondo o al eco puede hacer que las conversaciones resulten frustrantes. La cancelación de ruido impulsada por IA filtra los sonidos molestos, como el ruido del teclado, el tráfico o los ladridos de los perros, lo que garantiza que la voz de todos los participantes sea clara y fácil de entender

➡️ Problemas de calidad de vídeo e iluminación: la baja resolución, la iluminación inadecuada o los fondos desordenados pueden distraer la atención del mensaje. Las herramientas de IA ajustan automáticamente el brillo, mejoran la resolución y aplican desenfoque de fondo o fondos virtuales, lo que proporciona un aspecto pulido y profesional independientemente de su entorno físico

➡️ Falta de comunicación y sobrecarga de información: mantener un registro de los puntos clave y las decisiones es difícil en llamadas largas. Las herramientas de transcripción de reuniones con IA convierten los capítulos inteligentes en texto en tiempo real, mientras que las funciones de resumir resaltan los puntos importantes, lo que facilita el seguimiento y la asignación de tareas

➡️ Falta de compromiso y atención: puede resultar difícil evaluar si los participantes en una reunión remota están comprometidos. El análisis de IA puede ayudarle a realizar análisis de opiniones y niveles de interacción

➡️ Barreras lingüísticas: los equipos globales a menudo se enfrentan a obstáculos de comunicación debido a la diversidad de idiomas. Las herramientas de traducción con IA ofrecen subtítulos en directo y traducciones automáticas, lo que garantiza que todo el mundo comprenda la conversación, independientemente de su idioma nativo

➡️ Fluctuaciones en la conectividad y el ancho de banda: las conexiones inestables pueden resultar en retrasos, buffering o caídas de llamadas. Los algoritmos de IA ajustan dinámicamente la calidad del vídeo en función del rendimiento de la red, lo que garantiza una experiencia de reunión fluida e ininterrumpida para todos los participantes

realice la videollamada adecuada con ClickUp*

La IA mejora su experiencia en la mayoría de las cosas. Lo mismo ocurre con las videollamadas, ya que garantiza reuniones productivas y organizadas.

Mientras que los programas de videoconferencia como Microsoft Teams y Zoom ofrecen transcripción, cancelación de ruido y gestión de reuniones, ClickUp optimiza todo en un solo lugar con funciones avanzadas.

SyncUps simplifica la programación y la gestión de los puntos de discusión, mientras que Clips permite a los equipos grabar y compartir conversaciones clave. ClickUp Brain va un paso más allá, transcribiendo las grabaciones de las reuniones, resumiendo el vídeo y convirtiendo los puntos de acción en tareas viables.

¿A qué espera? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp (Free) para empezar! ✅