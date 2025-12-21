Plantillas gratuitas de Figma para diseños de blogs modernos

Cada día se publican en Internet alrededor de 7,5 millones de nuevas entradas de blog. Esa es la escala con la que compiten los profesionales del marketing.

Sin embargo, muchos pierden horas intentando diseñar desde cero un diseño de blog limpio y profesional. Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas.

¿Por qué ralentizar tu flujo de contenido antes de publicar una sola palabra? ¡Prueba las numerosas plantillas de blog de alta calidad disponibles! A continuación, encontrarás plantillas gratuitas para blogs de Figma que te ofrecen diseños personalizables y adaptables que puedes incorporar al instante a tu flujo de trabajo. Además, compartiremos algunas plantillas de ClickUp como bonus.

Empecemos a bloguear.

Plantillas gratuitas para blogs de un vistazo

Antes de entrar en detalles, aquí tienes un resumen de algunas de las mejores plantillas de blog de Figma, con los blogueros para los que son ideales, sus mejores funciones y el formato en el que vienen.

¿Qué son las plantillas para blogs de Figma?

Las plantillas para blogs de Figma son diseños prediseñados que te ayudan a crear fácilmente páginas de blog con un aspecto profesional y adaptables. Obtienes estructuras ya preparadas para diseñar encabezados, imágenes destacadas, barras laterales, llamadas a la acción y mucho más.

Estas plantillas te ahorran horas de diseño desde cero y garantizan la coherencia visual en todas las publicaciones que realices.

Muchas plantillas también incluyen kits de interfaz de usuario reutilizables, marcos adaptables a dispositivos móviles y bloques de contenido que puedes arrastrar, duplicar y adaptar a diferentes tipos de artículos.

Tanto si estás diseñando un editorial extenso, un anuncio de producto o una publicación con consejos breves, las plantillas para blogs de Figma te permiten crear más rápidamente un diseño final bien diseñado.

¿Por qué utilizar plantillas de blog de Figma?

Las plantillas para blogs de Figma te proporcionan una base visual sólida desde la que empezar.

Con estas plantillas, podrás:

Personaliza los colores, la tipografía, el espacio y los componentes para que se adapten a tu marca sin perder la estructura subyacente.

Crea fácilmente páginas adaptables que se carguen sin problemas y se lean perfectamente en todos los dispositivos.

Colabora mejor, ya que todos los miembros del equipo pueden trabajar desde el mismo archivo.

Céntrate en el contenido, no en el formato, para que tu proceso de producción finalmente fluya sin problemas.

Experimenta rápidamente con múltiples variaciones de diseño antes de decidirte por la mejor.

👀 ¿Sabías que... Alrededor del 80 % de las empresas obtienen resultados de marketing cuantificables gracias a los blogs. Pero aquí está el giro: los grandes éxitos siguen siendo poco frecuentes. Solo el 21 % de los blogueros afirma que su contenido ofrece «buenos resultados», mientras que el 60 % dice que ofrece «algunos resultados».

¿Qué hace que una plantilla de blog de Figma sea buena?

Antes de elegir una plantilla de blog de Figma para tu flujo de trabajo, esto es lo que debes tener en cuenta: 👇

Estructura adaptable: Asegúrate de que el diseño que elijas sea adecuado para todos los dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores de escritorio).

Fácil personalización: busca una plantilla que te permita cambiar el color, la tipografía, el espacio y todas las demás secciones según las necesidades de tu blog.

Componentes reutilizables: elige una plantilla con bloques de construcción ya preparados, como botones, títulos, cuadros de autor e imágenes, para no tener que volver a crearlos cada vez.

Compatibilidad con la marca: realiza una selección de diseños de Figma que se adapten a la personalidad de tu marca, ya sea minimalista, atrevida, ética o moderna.

Equilibrio entre imágenes y texto: asegúrate de que la plantilla equilibra tanto los elementos visuales como el contenido, para que la página no resulte demasiado recargada ni demasiado vacía.

Diseño orientado al rendimiento: evita los diseños demasiado complejos y difíciles de convertir en código, ya que podrían ralentizar tu sitio web final.

Estructura que facilita la colaboración: comprueba si la plantilla tiene capas organizadas, nombres adecuados y agrupaciones diferenciadas, para que todos los miembros del equipo sepan exactamente dónde están las cosas y qué hace cada elemento.

Escalabilidad: asegúrate de que la plantilla no solo sirva para una entrada de blog, sino para toda tu biblioteca de contenido futuro.

📈 Información de marketing: Las entradas de blog representan el 19,47 % de todos los formatos de contenido utilizados por los profesionales del marketing. Esto convierte a los blogs en el cuarto formato más utilizado, justo después de los vídeos cortos, las imágenes y las entrevistas.

Plantillas gratuitas para blogs de Figma

¡Empecemos! Aquí tienes nuestra lista de las mejores plantillas de Figma para crear una página de blog moderna y llamativa.

1. Plantilla para blog de belleza de Figma

a través de Figma.com

La plantilla Figma Beauty Blog te ofrece un diseño fresco con colores pastel suaves que harán que tu blog de belleza destaque al instante. Puedes utilizarla para publicar rutinas de cuidado de la piel, consejos de maquillaje, reseñas de productos e historias basadas en entrevistas utilizando páginas ya preparadas en las que solo tienes que sustituir las imágenes y el texto por los tuyos propios.

Toda la plantilla presenta un suave degradado rosa y su estética está en consonancia con los sectores de la belleza y el cuidado de la piel. Puedes personalizar la fuente, el color, el diseño y las imágenes para que se adapten a tu marca o estilo personal.

También incluye pestañas para publicaciones de tendencia, páginas de artículos, una sección de suscripción integrada y una sección dedicada a vídeos destacados que facilita la presentación de tu contenido de belleza en un formato tipo revista.

Por qué te encantará esta plantilla:

Muestra tus historias de belleza con diseños de tarjetas que hacen que cada publicación se vea organizada.

Publica artículos con títulos, metadescripciones y rótulos de tiempo de lectura optimizados.

Invita a los lectores a mantener una conexión a través de un boletín informativo integrado que te ayudará a captar más suscriptores de correo electrónico.

✅ Ideal para: Creadores de contenido de belleza que desean un diseño de blog sencillo de usar pero elegante.

2. Plantilla Figma para blog de viajes

a través de Figma.com

Si te encanta contar historias sobre los lugares que has visitado, la plantilla Figma para blogs de viajes es una buena opción. Tus lectores serán recibidos por una gran imagen principal en la que podrás añadir tus impresionantes fotos de viajes y una barra de búsqueda para explorar diversos destinos.

La plantilla también incluye un divertido titular temático que pregunta «¿A dónde irás ahora?», lo que anima a los lectores a empezar a explorar tu blog de inmediato. Hay secciones ya preparadas, como el control deslizante de categorías, un control deslizante para las publicaciones recientes, un cuadro de suscripción para aumentar tu audiencia e incluso un pequeño mapa para destacar rutas o lugares que visitar.

Por qué te encantará esta plantilla:

Muestra diferentes temas de viajes utilizando un sencillo control deslizante de categorías que ayuda a los lectores a encontrar las aventuras que les gustan.

Destaca tus mejores historias con tarjetas de imagen pulidas en la sección «Explorar destacados».

Organiza el contenido utilizando etiquetas integradas y una barra lateral para que los visitantes puedan navegar fácilmente por tu blog.

✅ Ideal para: Blogueros de viajes y fotógrafos que desean un diseño listo para usar con el que realizar el uso compartido de sus viajes y experiencias en los destinos.

✈️ Dato destacado: Según la encuesta TGM Global Travel Survey, el 22 % de los viajeros de todo el mundo afirma que suele utilizar blogs de viajes para descubrir nuevos destinos, lo que los sitúa junto a las guías de viaje y los sitios web de reservas como los principales canales de descubrimiento.

3. Diseño de blog personal en plantilla Figma

a través de Figma.com

La plantilla de diseño de blog personal en Figma está creada de tal forma que tus artículos de liderazgo intelectual y tu contenido personal encajen de forma natural. En lugar de un encabezado de bloque sencillo, la plantilla utiliza un diseño de onda curvada que separa el menú superior del contenido principal.

En la parte superior, verás el nombre de tu blog, una barra de navegación ordenada y algunas herramientas útiles, como la búsqueda, el interruptor de tema y un botón para suscribirse. Justo debajo de esta sección, encontrarás el feed de artículos, que cuenta con dos pestañas inteligentes: una para tus publicaciones más populares y otra para tus artículos publicados recientemente.

Cada vista previa de artículo incluye una imagen en miniatura llamativa, junto con una breve descripción y detalles como el número de vistas, la fecha y el tiempo de lectura.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea tu identidad personal mediante una barra lateral que muestre tu foto de perfil y una breve biografía, junto con las categorías de contenido clave.

Conecta fácilmente con tus lectores utilizando iconos de redes sociales que actúan como enlaces rápidos a tu presencia online.

Mejora la legibilidad utilizando texto bien espaciado, tipografía fluida y bloques de código específicos para contenido técnico.

Capta nuevos suscriptores rápidamente con un sencillo formulario de nombre y correo electrónico que transmite calidez y no resulta agresivo.

✅ Ideal para: Creadores, desarrolladores, escritores y cualquier persona que desee un espacio para compartir sus historias e ideas.

4. Veggieble: plantilla Figma para la interfaz de usuario de un blog sobre comida de restaurante

a través de Figma.com

Si quieres crear un sitio web para un restaurante que transmita un ambiente cálido y apasionado por la comida, la plantilla Figma Veggieble – Restaurant Food Blog UI es una excelente opción. La página de inicio está cuidadosamente diseñada para los titulares de tu blog, fotos vibrantes de platos y secciones que generan confianza.

Puedes mostrar fácilmente tus ofertas especiales, destacar los platos elaborados por el chef, los favoritos de los clientes e incluso compartir vídeos entre bastidores sobre cómo se preparan tus platos. La plantilla también incluye una sección completa dedicada a recetas y consejos de bienestar.

Además, hay una página de equipo disponible para ayudarte a presentar a tus chefs y nutricionistas. También hay una página de contacto que incluye un formulario sencillo y un mapa integrado para una comunicación rápida.

Por qué te encantará esta plantilla:

Destaca los platos más vendidos con tarjetas de productos y etiquetas de precios listas para usar.

Muestra herramientas de bienestar, como una calculadora de IMC integrada, para ofrecer un valor añadido a los visitantes.

Guía a los usuarios a través de filtros que ordenan las entradas del blog por recetas, estilo de vida, nutrición y mucho más.

Presenta a tus expertos en nutrición y chefs utilizando cuadrículas del equipo y tarjetas de perfil claras.

✅ Ideal para: Restaurantes, marcas de preparación de comidas, asesores nutricionales y startups gastronómicas que desean un sitio web inspirado en la naturaleza que genere confianza y aumente las conversiones.

📊 Verificación de datos: Los blogs de comida con mejor rendimiento se encuentran entre los nichos más rentables del mundo de los blogs, con unos ingresos medios mensuales de 9169 dólares estadounidenses.

5. Plantilla Figma para miniaturas de blog

a través de Figma.com

Una buena miniatura de blog puede decidir si alguien hace clic en tu artículo o lo pasa por alto, y esta plantilla de Figma para miniaturas de blog te facilita esa tarea. El diseño cuenta con una tipografía llamativa, personajes grandes y modernos, e ilustraciones brillantes.

El diseño principal utiliza un área de titular grande donde puedes añadir el título de tu blog para que tenga visibilidad inmediata para los lectores. Los gráficos complementarios, como figuras geométricas y caracteres, ayudan a añadir personalidad.

La paleta de colores también es adaptable; puedes cambiar fácilmente los colores o ajustar el diseño según el estilo de tu blog. Dado que todo en Figma es editable, puedes cambiar el texto, sustituir imágenes o experimentar con diferentes estilos visuales en función de tu nicho, como la educación, el estilo de vida, la tecnología o la productividad.

Por qué te encantará esta plantilla:

Aplica los colores de tu marca sin esfuerzo utilizando los estilos de color de Figma, asegurándote de que todas las miniaturas sean coherentes con tu identidad visual general.

Organiza todas tus variaciones de miniaturas junto con la estructura de marcos predefinida.

Exporta miniaturas de alta calidad en el tamaño que necesites, listas para subir directamente a tu blog o plataformas de redes sociales.

✅ Ideal para: blogueros, escritores, educadores y creadores de contenido que desean miniaturas elegantes y de gran impacto que aumenten las tasas de clics.

6. Writing X – Plantilla de blog Figma

a través de Figma.com

La plantilla Writing X Blog Figma es ideal para crear un blog con un aspecto premium y centrado en el contenido. Es perfecta para sitios web con mucho contenido, como blogs de SaaS, blogs de diseño y marketing, guías de productividad e incluso sitios web editoriales.

En cuanto abras la plantilla, encontrarás una barra de búsqueda que incluye enlaces a todas las páginas, categorías, contacto, inicio de sesión y botón de suscripción, etc. Justo debajo, el diseño se abre en una amplia sección destacada donde tus artículos más importantes cobran protagonismo.

El área de lectura tiene márgenes amplios, titulares en negrita, espacio entre párrafos legible y una barra lateral opcional. La barra lateral incluye un cuadro de suscripción al boletín informativo, una biografía del autor, iconos sociales y una lista de artículos populares.

Por qué te encantará esta plantilla:

Optimice la publicación de su contenido utilizando diseños prediseñados que requieren una edición mínima antes de su publicación.

Muestra anuncios y llamadas a la acción en espacios designados que se integran de forma natural en el flujo de lectura.

Genera confianza y autoridad con páginas de autor, completas con biografías, enlaces y feeds de artículos personalizados.

✅ Ideal para: blogueros, redactores de medios de comunicación, creadores de boletines informativos o equipos de contenido SaaS que buscan un diseño de blog de estilo editorial que destaque por su claridad y su contenido de alta calidad.

💡 Consejo profesional: Si estás diseñando tu blog en Figma, el siguiente paso es llenarlo con contenido que siga funcionando para ti mucho tiempo después de su publicación. Aquí tienes algunos ejemplos de contenido atemporal que genera tráfico a largo plazo de forma fiable.

Limitaciones del uso de Figma para blogs

Sin duda, Figma es ideal para diseñar diseños de blogs, pero tiene sus límites. Aquí hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de crear todo el flujo de trabajo de tu blog en él:

Problemas de rendimiento con archivos de diseño grandes: los usuarios suelen informar de retrasos, fallos e incluso tiempos de carga lentos cuando trabajan con archivos grandes.

Uso limitado con una conexión a internet deficiente o inestable: para los creadores que viajan mucho o realizan su trabajo en entornos con poca conectividad, la plataforma ofrece una funcionalidad offline limitada.

Curva de aprendizaje para quienes no son diseñadores: Aunque los críticos destacan que Figma es fácil de usar para principiantes, hay ocasiones en las que los especialistas en marketing o los redactores necesitan intervenir y modificar ellos mismos los diseños de los blogs.

No es ideal para manejar textos largos: los usuarios han informado de que el manejo de texto enriquecido resulta limitado y que, en ocasiones, el formato se rompe. Además, se han señalado limitaciones en cuanto al control de la tipografía y la exportación de diseños largos con mucho contenido.

La transferencia al desarrollador en los planes gratuitos tiene un límite: los usuarios se quejaron de que convertir los diseños de blogs de Figma en páginas CMS listas para usar depende en gran medida del modo Dev, que solo está disponible en el plan de pago.

📚 Más información: Las mejores plataformas de software de marketing de contenido

Plantillas alternativas para blogs de Figma

Crear contenido de blog coherente y de alta calidad requiere algo más que habilidades de redacción. Los equipos editoriales deben coordinar calendarios de contenido, gestionar las tareas de los redactores, mantener listas de control de SEO y garantizar que todas las publicaciones sigan los mismos estándares de calidad, todo ello mientras se gestionan múltiples artículos en diferentes fases de producción.

Y ahí es donde ClickUp destaca. Es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Consigue todo lo que necesitas, exactamente donde lo necesitas, en ClickUp.

Te ofrece flujos de trabajo ya preparados, calendarios de contenido, listas de control SEO y estructuras de tareas para gestionar tu blog desde un único lugar. Todo ello impulsado por IA que puede ayudarte a redactar borradores, sugerir mejoras y realizar la automatización de tareas repetitivas.

Al fin y al cabo, ClickUp elimina todas las formas de dispersión del trabajo para proporcionar un contexto al 100 %, de modo que tus plantillas de blog no sean solo documentos estáticos, sino flujos de trabajo vivos conectados a la producción real de contenido, las asignaciones de los escritores y los calendarios de publicación.

Ahora, veamos algunas de las mejores plantillas de blog de ClickUp que puedes utilizar como alternativas a las plantillas de diseño de Figma basadas en flujos de trabajo.

1. Plantilla de blog ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea blogs de viajes visualmente atractivos sin esfuerzo utilizando la plantilla de blog de ClickUp.

La plantilla ClickUp Blog es una estructura de blog lista para usar que se puede utilizar para cualquier tipo de blog, incluyendo viajes, blogs personales, turismo, noticias y revistas.

En la parte superior del blog, verás la sección principal para escribir el título de tu blog junto con una introducción atractiva que capte inmediatamente la atención del lector. Justo al lado, hay un espacio para otorgar crédito al autor del blog, añadir la fecha de publicación e incluir datos de contacto rápidos.

A partir de ahí, el diseño te guía para escribir la introducción y el cuerpo principal de tu blog. Puedes dividir tu contenido en secciones definidas y añadir varias fotos e ilustraciones a cada sección para que resulte más atractivo. Por último, tienes espacio para añadir un resumen, botones CTA o enlaces internos a tus otros blogs, perfectos para aumentar la participación.

Por qué te encantará esta plantilla:

Optimiza tu flujo de escritura guiándote de forma natural desde el gancho → introducción → contenido principal → CTA → comentarios.

Consigue secciones narrativas ya preparadas para escribir resúmenes, consejos, comparativas o artículos destacados.

Aumenta la participación de tu público con áreas integradas para comentarios, uso compartido en redes sociales y opiniones de los lectores al final de cada publicación.

✅ Ideal para: escritores, blogueros, especialistas en marketing y creadores que desean un diseño de blog listo para usar que convierta el contenido extenso en un artículo atractivo con calidad de publicación.

💡 Consejo profesional: Configurar tu flujo de trabajo de contenido es muy fácil cuando tu entorno de trabajo te entiende perfectamente y conoce al 100 % el contexto de tu trabajo. ClickUp Brain es un asistente de IA integrado directamente en ClickUp que te ayuda a investigar y escribir contenido sin necesidad de cambiar de herramienta. Con indicaciones personalizadas, puedes: Genera esquemas de blogs optimizados para SEO en cuestión de segundos.

Convierte una palabra clave en un resumen de blog completo y bien redactado.

Genera ideas de contenido más rápidamente.

Reescribe o amplía secciones con un tono de marca coherente.

Redacta artículos completos directamente en una tarea o documento.

Accede a modelos premium como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde tu entorno de trabajo de ClickUp. Genera esquemas de blogs, análisis de la competencia, metadescripciones y mucho más con ClickUp Brain. Nuestro propio equipo utiliza ClickUp Brain a diario para escalar contenido de manera eficiente (sí, publicamos más de 150 entradas de blog al mes).

2. Plantilla de planificador de blogs de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica, organiza y realiza el seguimiento de cada fase de la producción de tu blog con la plantilla ClickUp Blog Planner.

Si necesitas un centro de comandos sólido para gestionar toda la producción de contenido de tu blog, la plantilla ClickUp Blog Planner es lo que necesitas. Funciona casi como un mini CMS editorial integrado en ClickUp. Clasifica todas las ideas para el blog por tipo, como «guías prácticas», «videoblogs», «blogs invitados» e «historias personales», entre otras.

La vista del tablero Kanban de ClickUp te ofrece una visión general del proceso de redacción de tu blog, desde la investigación y el esquema hasta la publicación y la promoción. Puedes arrastrar y soltar tus blogs a través de cada fase. Y cuando empiezan a llegar las revisiones, el Revision Tracker dedicado muestra qué blogs están pendientes, aprobados y cuáles aún necesitan revisiones.

Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de todas las tareas del blog con una visibilidad clara de las fechas límite, las fechas de publicación, las fases de redacción, el estado de aprobación, el redactor asignado y el tema.

Utiliza la vista del Calendario de ClickUp para ver todo el mes claramente organizado, lo que te ayudará a gestionar la frecuencia con la que publicas y a sincronizar el ritmo con las próximas campañas o lanzamientos.

Organiza cada detalle con los campos personalizados de ClickUp , que correlacionan todo tu flujo de trabajo de contenido, desde el tipo de blog y el tema hasta los plazos, las aprobaciones y los recursos multimedia.

✅ Ideal para: Equipos de contenido, blogueros, editores, agencias y profesionales del marketing que desean un sistema de planificación de contenido de nivel profesional que aporte estructura y rapidez a su flujo de trabajo de blogging.

Esto es lo que un usuario de ClickUp opina sobre la gestión de entradas de blog dentro de la plataforma:

Aprecio ClickUp por su naturaleza colaborativa, que es increíblemente beneficiosa en mi trabajo en una agencia de marketing. La plataforma nos permite a mí y a mis colegas ver exactamente lo que cada uno está haciendo o en qué está trabajando, lo que mejora significativamente la coordinación y la comunicación de nuestro equipo. Esta función ayuda a mantener a todos alineados en la gestión de las entradas del blog y a comprender los pasos del proceso. Considero que esta transparencia y la capacidad de seguir el progreso de los demás es un aspecto muy valioso del uso de ClickUp.

Aprecio ClickUp por su naturaleza colaborativa, que es increíblemente beneficiosa en mi trabajo en una agencia de marketing. La plataforma nos permite a mí y a mis colegas ver exactamente lo que cada uno está haciendo o en qué está trabajando, lo que mejora significativamente la coordinación y la comunicación de nuestro equipo. Esta función ayuda a mantener a todos alineados en la gestión de las entradas del blog y a comprender los pasos del proceso. Considero que esta transparencia y la capacidad de realizar el seguimiento del progreso de los demás es un aspecto muy valioso del uso de ClickUp.

💡 Consejo profesional: dado que la plantilla de blog de ClickUp es una plantilla de estilo documento, ya tienes medio camino recorrido para publicar un blog profesional y pulido. ClickUp Docs te permite tratar tu contenido como un entorno de trabajo vivo. Con ClickUp Docs, obtienes: Un entorno de escritura sin distracciones.

Colaboración en tiempo real

Fácil control de versiones de versiones

Flujos de trabajo de publicación instantánea Puedes añadir comentarios en línea, etiquetar a tu equipo para que te den su opinión, adjuntar enlaces de referencia, incrustar imágenes a la perfección e incluso transformar tu borrador en tareas con un solo clic. Crea tu blog completo con ClickUp Docs. ¿Lo mejor de todo? Puedes diseñar tu blog como una página web real utilizando tiras, llamadas de color, divisores, páginas anidadas y un formato enriquecido que hace que tus textos tengan un aspecto premium y estén listos para ser leídos.

3. Plantilla de gestión de blogs ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Gestiona la producción de blogs de gran volumen con la plantilla de gestión de blogs de ClickUp.

La plantilla de gestión de blogs de ClickUp incluye un sistema inteligente de tres listas que mantiene organizado todo el flujo de trabajo de tu blog, desde la idea hasta la publicación. Una lista es para las solicitudes de blogs entrantes, otra para las publicaciones activas en proceso de redacción y aprobación, y otra para que los diseñadores hagan el seguimiento de las miniaturas y los gráficos.

Ahora bien, lo que hace que esta plantilla sea realmente valiosa es cómo gestiona el contenido de gran volumen. Por ejemplo, puedes arrastrar las tareas del blog a través de un tablero Kanban, agrupadas por estado o incluso por canal (sitio web, LinkedIn, Instagram, YouTube).

Además, las vistas de calendario y cronograma te ofrecen una imagen de tu calendario de publicación. Los diseñadores y los redactores trabajan en paralelo sin pisarse unos a otros, ya que los activos también tienen su propio flujo de trabajo con estados como Concepto → En revisión → Aprobado.

Por qué te encantará esta plantilla:

Captura fácilmente todas las ideas de contenido con un formulario de solicitud de blog integrado que crea tareas automáticamente.

Utiliza el cronograma basado en canales para correlacionar las publicaciones del sitio web, las redes sociales y los boletines informativos en un calendario desplazable.

Utiliza ClickUp Automatizaciones para llevar las ideas aprobadas directamente a producción sin necesidad de clasificarlas manualmente.

Vea el contexto completo de un blog con Campos personalizados para la categoría, la fecha de publicación, el editor, el canal e incluso la URL final del blog.

✅ Ideal para: Equipos o creadores que desean un sistema visual centralizado y con automatización para planificar, redactar, revisar y publicar contenido en múltiples canales.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son 4 veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas , mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a 9 plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en inteligencia artificial. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

4. Plantilla de base de datos para blogs de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Realiza el seguimiento del ciclo de vida de cada entrada del blog con la plantilla de base de datos de blogs de ClickUp.

La plantilla ClickUp Blog Database es una base de datos completa para tu blog en la que cada entrada tiene un estado y un siguiente paso definido. Puedes ver si una entrada es solo una idea, en curso o ya se ha publicado, junto con todos sus detalles esenciales.

Hay columnas para enlaces de borradores, URL publicadas, personas asignadas, categorías y fases de progreso. Para un desglose similar al de una hoja de cálculo, existe la vista Lista, donde los blogs se organizan según su estado de producción, como Publicado, en curso y Actualización necesaria.

Es ideal para reuniones de revisión semanales o auditorías de contenido, ya que puedes ampliar tareas, comprobar metadatos, actualizar campos o asignar fechas límite directamente desde la lista sin necesidad de abrir tarjetas individuales.

Por qué te encantará esta plantilla:

Asigna el trabajo adecuado a las personas adecuadas organizando las publicaciones por tipo, tema y miembro del equipo.

Colabora sin esfuerzo con la función integrada de comentarios y etiquetado directamente en cada tarea del blog.

Planifica mejor tus contenidos agrupando las publicaciones en historias, guías, tutoriales o listas SEO y filtrándolas al instante durante las sesiones estratégicas.

Mantén la calidad y el SEO a largo plazo con señales de visibilidad sobre qué publicaciones necesitan actualizaciones u optimizaciones.

✅ Ideal para: Creadores y gestores de contenido que desean un flujo de trabajo tipo base de datos que realice el seguimiento de cada entrada del blog, desde la idea hasta el mantenimiento posterior a la publicación, con total visibilidad.

📚 Más información: ¿Quieres llevar la organización de tu blog aún más lejos? Echa un vistazo a nuestra guía sobre cómo crear una base de datos de contenido (con plantillas).

5. Plantilla «Cómo crear un blog» de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Sigue una lista de control clara y detallada para lanzar tu primer blog utilizando la plantilla «Cómo empezar un blog» de ClickUp.

Si eres nuevo en el mundo de los blogs o estás pensando en crear tu propio sitio web, la plantilla «Cómo crear un blog» de ClickUp es la opción perfecta para ti. La plantilla comienza con lo básico, incluyendo el nombre del blog, el propietario del blog y un enlace al sitio web del blog una vez creado.

A medida que te desplazas hacia abajo, se muestra una lista de subtareas para cada paso importante necesario para lanzar un blog con éxito. Esto incluye elegir una plataforma, realizar la selección de un proveedor de alojamiento, crear el nombre y el dominio del blog, diseñar el sitio web, planificar tu estrategia de contenido, escribir tu primera publicación e incluso el marketing y la monetización.

También dispondrás de dos barras de progreso dinámicas que calculan automáticamente tu porcentaje de finalización a medida que marcas las subtareas.

Por qué te encantará esta plantilla:

Divide los grandes pasos en sencillas listas de control para no pasar por alto tareas más pequeñas, como crear un logotipo, realizar ajustes en los análisis, investigar a la competencia o esbozar temas para el blog.

Guarda todos los recursos de tu blog en una sección de adjuntos para archivos de marca, capturas de pantalla, esquemas y recursos creativos.

Captura todos los detalles importantes utilizando campos personalizados para la propiedad, los enlaces a sitios web, el progreso, la programación, las categorías y mucho más.

✅ Ideal para: Creadores y principiantes que desean un flujo de trabajo paso a paso para lanzar un blog sin confusiones y con la máxima claridad.

📚 Más información: Echa un vistazo a las herramientas de blogging más útiles que pueden ayudarte en el proceso de creación de contenido y hacerte crecer más rápido.

6. Plantilla para nuevas entradas de blog de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Optimiza tu flujo de trabajo de redacción con la nueva plantilla para entradas de blog de ClickUp.

La plantilla ClickUp New Blog Post Template funciona como un gestor de proyectos para cada artículo que crees. Te ofrece un flujo de trabajo completo para planificar, escribir, publicar y promocionar una nueva entrada de blog. Cuenta con un panel de tareas en el que puedes establecer el estado del blog, añadir fechas de inicio y fecha límite, estimar el tiempo, asignar miembros del equipo e incluso activar el seguimiento del tiempo.

Lo que realmente destaca de esta plantilla es la guía de redacción de blogs en 10 pasos que incluye. Orienta a los escritores, especialmente a los más noveles, a través de un proceso de redacción coherente, asegurándose de que no se queden atascados y siempre sepan qué hacer a continuación.

Con campos personalizados para detalles como la categoría del blog, el enlace al borrador, la versión final, la fase del embudo, la fecha de lanzamiento, la URL de la publicación y una barra de progreso, no se pierde nada. En términos sencillos, desde TOFU/MOFU/BOFU hasta etiquetas SEO y enlaces a borradores, captura todo lo que necesita un equipo de contenido.

Por qué te encantará esta plantilla:

Mantén el orden con un canal de contenido integrado que te guía desde el borrador → la redacción → la publicación → la distribución multiplataforma, cada uno con su propia persona asignada y fecha límite.

Crea listas de control personalizadas para SEO, edición o tono de marca, de modo que cada publicación cumpla con los estándares de calidad de tu equipo.

Guarda todos los recursos en un solo lugar utilizando espacios para adjuntar diseños, capturas de pantalla, archivos PDF, investigaciones de palabras clave y borradores.

✅ Ideal para: redactores de contenido, especialistas en marketing de SaaS, blogueros, agencias y equipos que necesitan un sistema repetible y rastreable para planificar, escribir, publicar y realizar la promoción de cada entrada del blog.

🚀 Ventaja de ClickUp: ClickUp BrainGPT convierte tu nueva plantilla de entrada de blog en una cabina de escritura manos libres impulsada por IA. En lugar de escribir cada esquema o actualizar manualmente, simplemente puedes expresar tus ideas en voz alta y Talk to Text convertirá tu voz en contenido con formato dentro de tu documento ClickUp o descripción de tareas. Empieza a dictar ideas para tu blog con Talk To Text de ClickUp BrainGPT. Esto significa que puedes pensar en títulos, dictar párrafos introductorios, añadir notas de SEO o explicar los cambios a tu editor sin interrumpir tu flujo de trabajo. Es como tener un editor activado por voz y un gestor de proyectos trabajando a tu lado dentro de ClickUp. ⭐ Bonificación: Utiliza modelos de IA premium como ChatGPT, Claude y Gemini directamente desde BrainGPT para reescribir tus párrafos, perfeccionar tus ganchos y generar títulos optimizados para SEO.

📚 Más información: Los mejores escritores de blogs con IA que debes probar

7. Indicaciones y guía de ClickUp AI para plantillas de entradas de blog

Obtenga plantillas gratuitas Genera artículos de alta calidad más rápidamente con las indicaciones y la guía de ClickUp AI para plantillas de entradas de blog.

El uso de la IA para generar contenido para blogs es habitual hoy en día, pero su uso eficaz sigue siendo poco frecuente. Las indicaciones y la guía de ClickUp AI para plantillas de entradas de blog cubren esa laguna al ofrecer una plantilla sencilla, similar a un documento, que te ayuda a escribir toda tu entrada de blog con ClickUp Brain.

Puedes empezar por volcar todas tus ideas, palabras clave, ejemplos y referencias para que Brain tenga el contexto adecuado con el que trabajar. Una vez que el contexto esté listo, puedes pegar el marco de blog integrado, elegir tu tono y estilo creativo.

A continuación, deja que ClickUp Brain genere un primer borrador completo con título, metadescripción, introducción, secciones principales y conclusión.

Por qué te encantará esta plantilla:

Utiliza la indicación de ClickUp Brain para obtener títulos, encabezados, ejemplos y llamadas a la acción perfectos que darán forma a tu blog exactamente como tú quieres.

Sigue un sencillo flujo de trabajo con instrucciones paso a paso y capturas de pantalla que te muestran cómo utilizar ClickUp Brain en cada fase de la redacción.

Trabaja sin distracciones, ya que todo, desde las indicaciones hasta la estructura y las herramientas de edición, ya está configurado dentro de un único documento de ClickUp.

✅ Ideal para: blogueros, redactores de SaaS, equipos de contenido y cualquiera que desee escribir blogs rápidos y de alta calidad utilizando IA sin comprometer la calidad.

🎁 Bonificación: Mira este vídeo para aprender a escribir y perfeccionar entradas de blog más rápidamente con ClickUp Brain:

8. Plantilla de blog de redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Organiza contenido multiplataforma con la plantilla para blogs de redes sociales de ClickUp.

Con más de 5240 millones de usuarios de redes sociales y personas que pasan más de dos horas al día navegando, no puedes permitirte un flujo de trabajo de contenido en redes sociales desorganizado.

La plantilla para blogs de redes sociales de ClickUp te ofrece un único panel de control para gestionar todas tus ideas, borradores, diseños, reseñas y fechas de publicación en redes sociales. Puedes etiquetar cada blog por autor, tipo de blog, canal de redes sociales, fase, diseñador, etc., convirtiéndolo en tu base de datos editorial central.

Una vez añadidas las entradas, el flujo de trabajo se vuelve completamente visual. La vista Tablero organiza toda la cronología de tus entradas en fases, incluyendo Ideas, Investigación, Borrador, Contenido, Imágenes, Control de calidad y Publicación. Avanzar en el trabajo es tan sencillo como arrastrar cada tarjeta a la siguiente fase.

Por qué te encantará esta plantilla:

Planifica tu calendario de publicación sin esfuerzo con vistas de arrastrar y soltar que muestran exactamente cuándo se publicará cada entrada.

Realiza un seguimiento del rendimiento con la vista Tabla de ClickUp , que registra los días de actividad, las visitas a la página, los comentarios y las veces que se ha compartido en redes sociales.

Captura cada detalle con campos personalizados para fechas límite, métricas, URL finales y mucho más.

Las tareas se agrupan por fase del blog y destacan tres campos de revisión: aprobación del borrador, aprobación del contenido y aprobación visual.

✅ Ideal para: gestores de redes sociales y equipos de contenido que desean publicar en las redes sociales de forma constante y realizar el seguimiento del rendimiento fácilmente.

📚 Más información: Plataformas inteligentes de colaboración de contenidos potenciadas por IA

9. Plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualiza todo tu contenido con la plantilla de calendario editorial para blogs de ClickUp.

La plantilla del calendario editorial del blog de ClickUp está diseñada para ayudarte a realizar el seguimiento de todos tus blogs junto con sus actividades relacionadas. Puedes establecer las fechas de publicación una por una y ajustarlas con un simple arrastrar y soltar en la vista del calendario.

Si quieres una vista más amplia o más detallada de tu calendario, también puedes cambiar entre marcos temporales semanales, mensuales o personalizados con un solo clic. Con campos como «Fase del blog», «Fecha de publicación», «Canales», «Enlace al borrador», «Gráficos», «Aprobación del diseño», «Aprobación del texto» y «Enlace final al blog», puedes ver todos los detalles sin tener que abrir varias tareas.

Por qué te encantará esta plantilla:

Vea las prioridades con la función Carriles , que muestra dónde se encuentra cada blog en el flujo de trabajo y cuál es su urgencia.

Encuentre todas las tareas de un vistazo con vistas previas visuales de gráficos, miniaturas y enlaces a borradores directamente en cada tarjeta.

Crea un archivo permanente almacenando la URL activa de cada artículo publicado en el campo Enlace final del blog, para que todo tu historial de contenido sea fácilmente accesible.

✅ Ideal para: Equipos de contenido que desean tener un flujo de trabajo coherente para la publicación de blogs.

💡 Consejo profesional: si quieres tener una idea clara del rendimiento de tu blog, los paneles de ClickUp te pueden ahorrar muchas conjeturas. Reúnen toda la actividad importante de tu contenido en una sola pantalla, para que puedas ver qué funciona bien y qué necesita atención. Ofrece a tu equipo una vista organizada de las metas y las tareas con los paneles de ClickUp.

10. Plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica y organiza contenido multiformato con la plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp.

La plantilla de calendario de publicaciones de ClickUp te ofrece una vista general de todo lo que publicas en tus canales de redes sociales. Cada publicación aparece como una tarjeta de tarea con un encabezado codificado por colores que muestra su fase, ya sea en fase de investigación, redacción de contenido, diseño, aprobación o publicación.

La vista Tablero muestra incluso tus medios reales, como tus imágenes, que se publicarán con cada entrada, para que puedas visualizar mejor cada entrada.

Además, si quieres comprender tu estrategia de contenido por formato, también puedes agrupar tus publicaciones por categoría, como artículo de blog, contenido de sitio web, vídeo en directo, carrusel o enlace, lo que te permitirá revisar rápidamente el equilibrio de tu combinación de contenidos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza tu calendario automáticamente clasificando las publicaciones en Hoy, Mañana, Viernes y Futuro en el momento en que añadas una Fecha de publicación .

Hace que las lagunas y el exceso de contenido sean evidentes con un calendario mensual codificado por colores que muestra exactamente dónde necesitas hacer ajustes.

Mantén la coherencia en el tono y las imágenes con un libro de marca integrado que guía el estilo y el formato de cada publicación.

✅ Ideal para: gestores de redes sociales y creadores que necesitan una forma segura de planificar y publicar contenido de forma coherente en múltiples plataformas de redes sociales sin incumplir los plazos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales

11. Plantilla de plan de publicación de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Planifica y programa cada pieza de contenido en un calendario mensual visual utilizando la plantilla de plan de contenido editorial de ClickUp.

Crear y publicar contenido es más fácil cuando tienes la plantilla de plan de publicación de contenido de ClickUp. Te ayuda a capturar cada idea de contenido como una tarea y la agrupa automáticamente por nivel de prioridad, como Urgente, Alto, Normal y Bajo.

Con cada tarea, también puedes añadir detalles como la acción realizada, su propósito, el tipo de contenido, el pilar de contenido, el público objetivo, las palabras clave y los recursos necesarios para indicar la información sobre tu contenido. La misma tarea se puede ver en un formato de calendario completo, donde puedes arrastrar y soltar fácilmente el contenido para ajustar los plazos.

Por qué te encantará esta plantilla:

Consigue un sistema de tipos de contenido con múltiples etiquetas, que permite que una sola idea sea simultáneamente una publicación, una historia, un blog y una infografía.

Realiza un seguimiento del progreso de tus tareas con etiquetas codificadas por colores para el tipo de contenido, el pilar, los activos necesarios y el estado de aprobación, de modo que puedas ver el progreso sin tener que abrir cada tarea individualmente.

Trabaja más rápido con consejos rápidos integrados que te proporcionan recordatorios para añadir nuevas ideas directamente en las columnas de urgencia.

✅ Ideal para: Equipos o creadores que desean un sistema de publicación de contenido organizado que gestione todas las ideas, desde la lluvia de ideas hasta la publicación.

⚡ Archivo de plantillas: Crear un motor de contenido coherente es difícil cuando las ideas, los borradores, los plazos y las aprobaciones están dispersos por todas partes. Un plan de contenido sólido proporciona a tu equipo claridad sobre qué crear, cuándo publicar y cómo cada pieza contribuye a tus metas de marketing. Nuestra lista seleccionada de plantillas de planes de contenido facilita este proceso al ayudarte a elegir un plan de contenido que: Organiza todo tu contenido en fases sencillas y fáciles de seguir.

Facilita la adecuación de los temas al público y a los canales de distribución adecuados.

Mantén los plazos y las personas asignadas alineados para que tu equipo nunca pierda una fecha de publicación.

12. Plantilla de producción de contenido web de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Gestiona todas las fases de tu proceso de redacción con la plantilla de producción de contenido web de ClickUp.

¿Creas contenido para varios clientes o canales? Si es así, necesitas la plantilla de producción de contenido web de ClickUp. Incluye dos campos clave: Categoría de diseño y Progreso. La categoría de diseño te permite agrupar tipos de contenido como páginas de destino, entradas de blog o textos web.

La barra de progreso, que se actualiza automáticamente, indica exactamente cuánto ha avanzado cada pieza. También se actualiza automáticamente en función de las subtareas, lo que facilita enormemente el seguimiento del estado de cualquier tarea de un solo vistazo.

La base de la plantilla es un proceso de producción de 7 subtareas que abarca todo, desde la investigación y la redacción hasta los cambios, las modificaciones y el esquema. Cada una de ellas representa un hito importante en la creación de contenido, lo que hace que el proceso sea transparente y fácil de seguir para todos los involucrados.

Por qué te encantará esta plantilla:

Crea listas de control detalladas para el SEO on-page, el formato, los enlaces internos, la corrección ortográfica o la optimización de imágenes.

Mantén todo consolidado con una sección de Archivos adjuntos para resúmenes, capturas de pantalla, referencias y documentos de marca.

Detecta los retrasos a tiempo con iconos de advertencia automáticos cada vez que una subtarea no tiene fecha límite.

✅ Ideal para: Agencias y equipos que gestionan flujos de contenido en varias fases, en los que la investigación, la redacción, las aprobaciones, las revisiones, las tareas de SEO, etc., deben sincronizarse sin perder visibilidad ni incumplir plazos.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para optimizar tu plan de contenido

13. Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Obtenga plantillas gratuitas Crea planes de contenido detallados y optimizados para SEO con la plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp.

Optimizar tu contenido para los motores de búsqueda con el fin de mejorar su posicionamiento es probablemente la primera parte para conseguir un contenido SEO perfecto. La plantilla ClickUp SEO Content Brief reúne todo el flujo de trabajo SEO en un único documento con formato bien definido.

Puedes etiquetar al propietario, los colaboradores y el aprobador del artículo para que todos conozcan su rol desde el principio. Los redactores también reciben los elementos exactos que necesitan para la SERP, como un título en el que se puede hacer clic, una etiqueta de título SEO y una metadescripción.

La tabla «Público objetivo» recoge datos sobre la edad, la educación, la ocupación, los ingresos y el comportamiento, para que el redactor sepa a quién se dirige. La sección «Mensajes» describe los temas principales, los argumentos de venta, el Tono de voz y la llamada a la acción final, asegurándose de que todos los artículos estén en consonancia con las metas de la marca.

Por qué te encantará esta plantilla:

Prioriza las palabras clave con claridad utilizando palabras clave principales y secundarias separadas.

Convierte tu estrategia SEO en un plan de redacción definido con un esquema y una sección de subtemas que explique lo que debe cubrir cada sección.

Almacena recursos específicos de cada proyecto, como páginas de productos o kits de marca, manteniendo toda la investigación centralizada.

Consigue un panorama SERP de la competencia directamente en el briefing para que los redactores sepan exactamente qué deben superar.

✅ Ideal para: estrategas de SEO y gestores de contenido que desean producir contenido de alta calidad optimizado para SEO.

📚 Más información: El mejor software y herramientas de gestión de contenido

14. Plantilla para redacción de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea comunicados de prensa profesionales con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp.

La plantilla de redacción de contenidos de ClickUp se puede utilizar para escribir cualquier tipo de contenido, incluyendo páginas web, entradas de blog, comunicados de prensa, casos prácticos o simples llamadas a la acción. Incluye plantillas independientes para todos estos tipos de contenido.

Puedes definir de antemano tu meta de contenido, público objetivo, canal de publicación, cronogramas y medios necesarios para que cada pieza comience con claridad. Cada tipo de contenido viene con una estructura que sirve de guía.

Por ejemplo, en la plantilla de la página de inicio del sitio web, encontrarás espacios para documentar las metas de tu blog, la audiencia, los menús de navegación, las palabras clave, las metaetiquetas, las secciones destacadas, las ventajas, las pruebas sociales, los premios y mucho más para planear el contenido de tu sitio web.

Por qué te encantará esta plantilla:

Organiza todos los recursos de contenido (imágenes, vídeos, enlaces de referencia, capturas de pantalla, logotipos de clientes) en una tabla multimedia específica.

Elimine el bloqueo de la pantalla en blanco con indicaciones guiadas («¿Quién es su público?», «¿Cómo conecto con él?», etc.) en cada sección.

Garantiza una imagen de marca coherente con un módulo específico para la inserción de logotipos dentro de la plantilla de comunicado de prensa.

✅ Ideal para: Cualquiera que desee un sistema de planificación de contenidos guiado y todo en uno que le ayude a escribir contenidos listos para publicar desde cero.

⚡ Archivo de plantillas: si buscas sistemas de redacción más estructurados, te encantarán nuestras plantillas de redacción de contenido. Se trata de una colección seleccionada de plantillas listas para usar para artículos, comunicados de prensa, textos para sitios web, boletines informativos, guiones, resúmenes y mucho más.

Categorías de plantillas de blog de Figma

Ya has visto los tipos de plantillas de blog disponibles. Pero, ¿qué pasa si solo quieres empezar un blog y aún no tienes claro cuál será tu área de interés?

Estas son algunas de las categorías de plantillas de blog de Figma más comunes (y útiles) que encontrarás:

1. Plantillas para blogs de belleza y estilo de vida

Los blogs de belleza y estilo de vida se crean con una meta sencilla en mente: hacer que tu contenido resulte elegante y visualmente irresistible.

En estos blogs encontrarás funciones como imágenes heroicas de gran tamaño, paletas de colores suaves, tipografía elegante y amplios espacios en blanco. Los diseños están pensados para resaltar a la perfección las fotos de tus productos, imágenes de antes y después, tutoriales, desgloses de rutinas y narraciones al estilo de los influencers.

2. Plantillas para blogs de viajes

Viajar es sinónimo de historias y experiencias. Estas plantillas se centran en gran medida en imágenes inmersivas para que tus lugares y destinos brillen con luz propia. La tipografía es principalmente sencilla, para que los lectores puedan leer largas historias o guías de viaje sin sentirse abrumados.

También encontrarás secciones para mapas, lugares destacados de viajes, consejos, cuadrículas de fotos, etc., para mostrar tanto imágenes como narrativas detalladas.

3. Plantillas para blogs personales

Lo más destacado de una plantilla de blog personal eres «tú». Estas plantillas suelen presentar una tipografía equilibrada, espacios suaves y un desorden visual mínimo, lo que permite a los lectores identificarse más fácilmente con tus pensamientos e historias.

Incluso en lo que respecta a los elementos visuales, se basan en sutiles detalles de diseño que hacen que los contenidos largos sean fáciles de leer y emocionalmente atractivos. A menudo encontrarás secciones para ensayos, opiniones, novedades personales y publicaciones basadas en la experiencia, junto con sencillas biografías de los autores.

👀 ¿Sabías que lo que más buscan los lectores en los blogs personales es la vulnerabilidad? Publicaciones que muestran: Tus errores

Dificultades

Pequeñas victorias

Y problemas «reales» ... crea una conexión emocional. Los blogs con solo breves instantáneas no funcionan tan bien como los contenidos largos y basados en historias.

4. Plantillas para blogs sobre gastronomía y restaurantes

Las plantillas para blogs de comida y restaurantes hacen que tus platos y tus historias tengan tan buen aspecto como buen sabor. Con una combinación perfecta de imágenes ricas y secciones coherentes, son ideales para publicar recetas, listas de ingredientes, notas del chef y fotografías de comida.

Encontrarás paletas de colores cálidos y tipografías elegantes que llaman la atención tanto sobre la comida como sobre la narrativa que hay detrás de ella.

Muchas de estas plantillas también incluyen secciones para instrucciones paso a paso, información nutricional, aspectos destacados del restaurante, presentaciones de los chefs y platos recomendados.

5. Plantillas de miniaturas para blogs

Las plantillas de miniaturas de blog están diseñadas para ayudar a que tu contenido destaque y reciba clics al instante. Estos diseños no son diseños completos de blog.

En su lugar, incluyen estilos de miniaturas que llaman la atención, como títulos en negrita, una jerarquía visual marcada, bloques de colores sencillos o incluso colocaciones estratégicas de imágenes que puedes reutilizar fácilmente en cada publicación.

6. Plantillas editoriales para blogs multiuso

Las plantillas de blog editoriales multiuso son adecuadas para casi cualquier nicho, incluyendo empresas, tecnología, escritura y liderazgo intelectual. Incluyen cuadrículas limpias y tipografía bien estructurada para crear diseños que se ven modernos y profesionales.

Habrá varias secciones para publicaciones destacadas, listas, guías, artículos largos, perfiles de autores y mucho más. Además, se han creado teniendo en cuenta la escalabilidad.

Esto significa que, tanto si publicas un artículo como si creas una biblioteca con cientos de blogs, mantendrás la coherencia y el acabado impecable sin establecer ningún límite a tu creatividad.

⚡ Archivo de plantillas: si estás creando algo más que un diseño de blog, este archivo te ofrece un conjunto completo de plantillas de estrategias de marketing de contenidos listas para usar que te permitirán planear y ampliar tu contenido como un profesional.

Crea blogs atractivos y preparados para la conversión más rápidamente con ClickUp.

Las plantillas para blogs de Figma facilitan el diseño de diseños visualmente atractivos sin tener que empezar desde cero. Te ayudan a convertir tus ideas en bonitas páginas de blog que se ven muy bien en cualquier dispositivo.

Pero un buen diseño es solo la mitad del camino. Aún necesitas una forma sencilla de planear temas, gestionar borradores, realizar el seguimiento de las ediciones, organizar recursos, gestionar el SEO y publicar de forma constante.

Ahí es donde las plantillas de ClickUp encajan a la perfección. Te proporcionan flujos de trabajo, calendarios, listas de control y sistemas de contenido ya preparados que mantienen organizado todo el proceso de tu blog, desde la idea hasta la promoción.

Si quieres crear blogs que no solo estén bien diseñados, sino que también sean coherentes y estén preparados para la conversión, ClickUp es la herramienta que necesitas a tu lado.

Regístrate hoy mismo en ClickUp y crea un flujo de trabajo de contenido que realmente funcione.