Plantillas gratuitas para planes de contenido que optimizan tu estrategia de contenido

¿Alguna vez sientes que estás luchando contra los plazos mientras creas contenido? ¿O has tenido un momento en el que necesitabas planificar tu contenido, pero no se te ocurría nada?

Todos hemos pasado por eso. La mayoría de nosotros estamos atrapados en un ciclo de producir contenido de alta calidad durante días seguidos, seguidos de periodos de silencio total. Esta inconsistencia perjudica la interacción, interrumpe tu estrategia de contenido y provoca una desconexión entre tú y tu público.

Sin embargo, un poco de estructura en el proceso ayuda a organizar los temas, establecer plazos y mantener un flujo constante de contenido. Permítanos compartir una colección de 18 plantillas que podrían salvarte del temido ataque de pánico de las 3 de la madrugada: «No tengo nada que publicar mañana».

¿Qué son las plantillas de planes de contenido?

Una plantilla de plan de contenido es un marco para organizar ideas, planificar calendarios de publicación y garantizar la coherencia en los mensajes. Ofrece una hoja de ruta clara sobre qué publicar, cuándo y dónde, eliminando las conjeturas de los flujos de trabajo de contenido.

Tanto si eres un creador de contenido en solitario, un equipo de marketing o el propietario de una empresa, todo el mundo puede beneficiarse de una plantilla de plan de contenido. Al fin y al cabo, te ayuda a alinear tus esfuerzos y metas.

Cuando se utiliza junto con un software de marketing de contenidos, una plantilla de plan de contenidos facilita los esfuerzos de creación de contenidos de principio a fin para implementar una estrategia de contenidos de alto impacto, independientemente de las partes interesadas y los canales involucrados.

🔎 ¿Sabías que... Los sitios web de empresas con blogs reciben un 55 % más de visitantes que los que no tienen?

¿Qué hace que una plantilla de plan de contenido sea buena?

Una plantilla eficaz para planificar contenidos es mucho más que un calendario con plazos. Es una herramienta que ofrece claridad, estructura e información útil sobre tu estrategia de contenidos.

Estas son algunas de las funciones de una buena plantilla para planificar contenidos:

Planificación de temas y palabras clave : debe tener una sección dedicada a generar ideas de contenido, correlacionarlas con palabras clave relevantes y garantizar la alineación con las metas de SEO

Metas y objetivos de contenido : La plantilla del plan de contenido debe definir claramente cómo encaja cada pieza de contenido en la estrategia de marketing, ya sea para dar a conocer la marca, generar clientes potenciales, captar la atención del público, volver a captar la atención o mucho más

Tipos de contenido y detalles : La plantilla debe incluir un desglose claro de los tipos de contenido (blog, vídeo, publicación en redes sociales, infografía, etc.), junto con los detalles de los entregables

Canales de distribución de contenidos : además de los detalles específicos del contenido esperado, la plantilla también debe indicar el canal a través del cual se distribuirá (sitio web, redes sociales, plataforma de streaming, etc.)

Fecha límite de publicación y estado : El calendario de contenidos debe contener la fecha de publicación prevista, lo que facilita el seguimiento de los plazos. También debe mostrar el estado más reciente del contenido (en proceso, en revisión, publicado, revertido, etc.) para una mejor gestión

Seguimiento del rendimiento : esta sección de la plantilla del plan de contenido realiza un seguimiento de las métricas de interacción y rendimiento, como clics, veces que se ha compartido, tasas de rebote, conversiones, tiempo dedicado, etc., para destacar lo que funciona y que puedas perfeccionar la estrategia

Colaboración: Las funciones colaborativas, como la asignación de tareas, los comentarios, etc., permiten a los creadores de contenido trabajar juntos y compatibilidad con los flujos de trabajo de aprobación. Esto facilita la transición fluida desde la ideación hasta la publicación

💡 Consejo profesional: Mezcla diferentes tipos de contenido (añade infografías a tus blogs, incorpora memes en tus vídeos, etc.) para descubrir qué funciona mejor para tu público objetivo.

Más de 15 plantillas de planes de contenido

Antes de explorar las plantillas gratuitas de calendarios de contenido de ClickUp, echemos un vistazo rápido a cómo ClickUp enriquece su contenido y su estrategia de marketing.

ClickUp es la app para todo el trabajo que puedes utilizar como herramienta todo en uno para optimizar tus esfuerzos de marketing de contenidos. El proceso medio de creación de contenidos utiliza herramientas dispares como Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google, Microsoft Office, Grammarly, Hemingway Editor, Canva y muchas otras, y esto solo para la creación; la publicación implica aún más.

Con ClickUp, tienes ClickUp Brain, un asistente de IA que se encarga de todo, desde la generación de contenido hasta la automatización del flujo de trabajo. Puedes utilizarlo para crear y editar contenido escrito en solo unos minutos.

Además, está ClickUp Docs, una herramienta de procesamiento de texto que ayuda a crear contenido y convertir documentos en tareas viables. Por otra parte, ClickUp Clips te permite grabar tu pantalla, mientras que ClickUp Pizarras te ayuda a generar ideas de contenido.

La comunicación también está cubierta. ClickUp Chat te permite colaborar y compartir comentarios instantáneos, mientras que la herramienta de control de tiempo de ClickUp mantiene registros de tiempo. La lista es realmente interminable.

Esto es lo que Sid Babla, coordinador del programa de bienestar del Dartmouth College – Student Wellness Center, opina sobre ClickUp:

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar el seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/próximos pasos (lo que satisface la necesidad de seguimiento y control de nuestro ciclo de creación de contenido).

Utilizamos ClickUp para gestionar y realizar el seguimiento de nuestro proceso de creación de contenido para redes sociales y medios digitales. Esto nos permite ver el estado de cada pieza de contenido (en curso, necesita ediciones, programado, etc.) junto con quién es el diseñador principal. También elimina toda la comunicación por correo electrónico, ya que la sección de comentarios de cada tarea se puede utilizar para deliberar y delegar tareas/pasos siguientes (lo que satisface la necesidad de seguimiento y control de nuestro ciclo de creación de contenido).

ClickUp es una app, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación, aplicación,

1. Plantilla de plan de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Manténgase a la vanguardia de las tendencias y optimice la creación de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

La plantilla de plan de contenido de ClickUp es un calendario de contenido práctico que agiliza la planificación y publicación de contenido. Te permite correlacionar tus metas y objetivos de contenido para que los esfuerzos de creación de contenido se alineen con la estrategia general.

Transforme cada requisito de contenido en una tarea rastreable, lo que facilita la gestión de las asignaciones y los plazos, el seguimiento del progreso y garantiza la entrega puntual del contenido. El flujo de trabajo estructurado también mantiene la flexibilidad para detectar tendencias, ya que puede añadir o cambiar los requisitos de contenido en función de las tendencias del sector o las condiciones del mercado.

Lo que te encantará

Realiza un seguimiento de las ideas de contenido, los plazos y las fechas de publicación en un espacio centralizado

Aproveche las próximas tendencias relacionadas con el contenido

Colabora con redactores, diseñadores y estrategas

Automatice las tareas repetitivas para acelerar los flujos de trabajo de creación de contenido

Ideal para: equipos de marketing y estrategas de contenido que buscan un enfoque estructurado para planificar el contenido, desde la ideación hasta la ejecución.

➡️ Más información: Los mejores generadores y herramientas de contenido de IA para probar (gratis y de pago)

2. Plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Organiza y ejecuta tu estrategia de marketing de contenidos con la plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp

La plantilla de calendario editorial de marketing de contenidos de ClickUp ofrece una panorámica clara de tu canal de contenidos, lo que facilita la planificación y programación eficaz de las publicaciones.

Define claramente los roles y responsabilidades de cada tarea, lo que facilita a los miembros del equipo comprender lo que se espera de ellos. Esto también mejora la transparencia, fortalece la colaboración y mantiene la responsabilidad.

📮 Información de ClickUp: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia al limitar su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué hay de utilizar una sola plataforma? Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto. La vista de calendario de contenidos facilita el acceso a información completa de un solo vistazo, mientras que las prioridades codificadas por colores garantizan que no se pase nada por alto.

Lo que te encantará

Correlacione un calendario editorial que se ajuste a su estrategia de contenido a corto y largo plazo

Asigne redactores, plazos y prioridades para optimizar los flujos de trabajo editoriales

Visualiza el contenido próximo en formatos de calendario

Mantenga un flujo constante de contenido asegurándose de no incumplir ningún plazo

Ideal para: Equipos editoriales que gestionan la producción de grandes volúmenes de contenido en los que participan múltiples colaboradores.

3. Plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realiza un seguimiento de los KPI de tu marketing de contenidos y optimiza tu campaña con la plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp

Utiliza la plantilla de plan de marketing de contenidos de ClickUp, que te permite clasificar diferentes tipos de contenido por tipo: entrada de blog, vídeo, artículo, infografía, póster o cualquier otro tipo de contenido personalizable.

Del mismo modo, puedes mencionar los canales de distribución de contenido: Facebook, Instagram y LinkedIn. Las banderas visuales también facilitan la indicación de las asignaciones de prioridad.

Estos datos también permiten crear una estrategia coherente.

¡Observa cómo se disparan tus KPI de marketing de contenidos con esta plantilla!

Lo que te encantará

Defina sus metas de contenido, perfiles de audiencia y estrategias de marketing

Mida los intentos correctos con herramientas de seguimiento integradas para métricas y KPI clave

Coordínese con equipos multifuncionales involucrados en el marketing de contenidos

Optimice las campañas de marketing con cronogramas, dependencias, hitos, etc. bien definidos.

Ideal para: Empresas que buscan estructurar su estrategia de planificación de contenidos mediante el seguimiento del rendimiento del marketing a través de KPI medibles.

🔎 ¿Sabías que... El 87 % de los profesionales del marketing consideran que una estrategia de contenido documentada es eficaz en cierta medida?

4. Plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utiliza la plantilla de calendario de contenido de ClickUp para planificar, programar y gestionar tu calendario de contenido

La plantilla Calendario de contenido de ClickUp te ayuda a mantener un calendario de contenido coherente y organizado. Esta plantilla te permite correlacionar tus metas de contenido según un calendario de publicación semanal y su estado actual: Resumen, Redacción, Corrección, Publicación y Completa.

El sistema de valoración con estrellas muestra visualmente la importancia o el valor del contenido, lo que facilita la priorización del trabajo. Para utilizar esta plantilla de calendario de contenido como prefieras, personaliza todo, desde la periodicidad hasta el estado, en función de tu flujo de trabajo.

Lo que te encantará

Organiza tu calendario de contenidos con temas, plazos y plataformas de publicación

Programa contenido en diferentes plataformas para mantener una cadencia de publicación constante

Realice un seguimiento del progreso de los borradores, las ediciones y las aprobaciones para una mayor eficiencia

Integra la gestión de tareas para evitar cuellos de botella en el contenido

Ideal para: Centralizar calendarios de contenido para planificar, programar y realizar el seguimiento del contenido próximo en diferentes canales.

5. Plantilla para redacción de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mejora tu flujo de trabajo de redacción con la plantilla de redacción de contenido de ClickUp

La plantilla de redacción de contenido de ClickUp facilita la redacción de contenido. Es una herramienta invaluable para escritores que desean mejorar el proceso de planificación de contenido o realizar ediciones finales.

Esta plantilla gratuita contiene todos los detalles que necesitas para crear contenido. Cada sección incluye secciones para experimentar con diferentes ideas de contenido, esbozar puntos clave, integrar palabras clave SEO y establecer plazos.

Unificar todas las actividades de redacción de contenidos te ayuda a crear una base de datos de contenidos que ofrece acceso a borradores, materiales de investigación y copias terminadas.

Lo que te encantará

Almacena todos los borradores, ideas de contenido e investigaciones en una base de datos centralizada

Impulsa la colaboración mediante comentarios en tiempo real y control de versiones

Cree flujos de trabajo para facilitar el traspaso entre redactores y editores

Optimice la producción de contenidos con sugerencias basadas en IA

Ideal para: Escritores, editores y equipos de contenido que buscan un flujo de trabajo organizado para redactar, revisar y finalizar contenido.

➡️ Más información: Ejemplos de contenido atemporal que impulsan el tráfico a largo plazo

6. Plantilla de gestión de contenidos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis La plantilla de gestión de contenidos de ClickUp mantiene tu contenido organizado y accesible para una colaboración fluida

La plantilla de gestión de contenidos de ClickUp agiliza la organización y la supervisión de la estrategia de contenidos en general. Ayuda a establecer un sistema fiable y eficaz para planificar, organizar y realizar el seguimiento de los contenidos.

Las funciones integradas, como los estados y campos personalizados, te permiten categorizar y supervisar el progreso de cada pieza de contenido, desde la ideación hasta la publicación. La visibilidad compartida disponible a través de una colaboración fluida facilita la alineación del equipo y garantiza que cada pieza de contenido alcance su meta estratégica.

Lo que te encantará

Centralice todos los activos de contenido y realice un seguimiento del progreso desde la ideación hasta la publicación

Estandarice los procesos de contenido para lograr una mayor coherencia y una mejor imagen de marca en todas las plataformas

Elimine los silos de contenido reuniendo a los equipos de contenido en un lugar de trabajo colaborativo

Mejora la visibilidad del rendimiento del contenido con funciones integradas de seguimiento y análisis

Ideal para: Agencias y corporaciones con varios equipos que trabajan en colaboración para producir contenido en diferentes plataformas.

7. Plantilla de producción de contenido web de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utiliza la plantilla de producción de contenido web de ClickUp para optimizar la producción de contenido web

¿Buscas una plantilla de calendario de contenido para crear y gestionar contenido web? La plantilla de producción de contenido web de ClickUp es ideal para ti.

La plantilla facilita la organización de tareas, la asignación de responsabilidades y el seguimiento del progreso para mantener la calidad de su contenido web. La plantilla predeterminada/a contiene siete categorías principales que indican el estado.

Están disponibles como una lista contraída y son interactivos. Al marcar los elementos, se eliminan de la lista y se marcan como autocompletados.

Lo que te encantará

Optimice las actualizaciones de contenido del sitio web en diferentes formatos

Coordina a las diferentes partes interesadas para una implementación eficaz de los proyectos

Cumple con las directrices de SEO y branding antes de publicar contenido

Realice un seguimiento de las revisiones y aprobaciones para obtener una calidad óptima

Ideal para: Empresas, profesionales del marketing y desarrolladores web que gestionan actualizaciones de contenido, blogs y páginas de destino.

🧠 Dato curioso: ¡Los visitantes pueden formarse una opinión sobre tu sitio web en tan solo 50 milisegundos! Aprovecha ese tiempo con contenido cautivador.

8. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Estandariza tu proceso de redacción de contenidos con la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

¿Quieres contenido que se ajuste totalmente a tu visión? Prueba la plantilla de directrices de redacción de ClickUp. Te ayudará a mantener la coherencia y la calidad en todos los materiales escritos.

Esta plantilla de redacción de contenidos funciona como un documento centralizado que describe las normas de lenguaje, tonalidad, formato y otros detalles del contenido. De este modo, se garantiza que cada pieza de contenido se ajuste a la voz de la marca.

También contiene instrucciones claras sobre lo que se debe y no se debe hacer al escribir, así como ejemplos útiles que guían a tus redactores en la producción de contenido de alta calidad.

Lo que te encantará

Establece directrices claras de estilo, tono y formato para todos los creadores de contenido

Mantenga la coherencia de la marca en diferentes formatos de contenido y plataformas

Crea una única fuente de información veraz para todos los procesos relacionados con el contenido

Simplifica la incorporación de nuevos redactores con buenas prácticas predefinidas

Ideal para: Unificar varios equipos de contenido y establecer un estilo de redacción, un tono y unas reglas de formato uniformes.

9. Plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utiliza la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp para crear resúmenes de marketing específicos

Planifica tu campaña de marketing con la plantilla de resumen de campaña de marketing de ClickUp. Contiene todos los elementos esenciales de tu estrategia de marketing, como el perfil del público objetivo, los mensajes clave, los objetivos, los resultados esperados y mucho más.

Documentar esta información fomenta una mejor comunicación y comprensión entre todos los departamentos o partes interesadas involucradas, lo que le acerca a sus metas de marketing.

Ya sea que esté lanzando un nuevo producto o promocionando un servicio, esta plantilla guiará sus esfuerzos de marketing en una dirección satisfactoria.

Lo que te encantará

Defina los objetivos de la campaña, el público objetivo y los mensajes en un formato estándar

Alinea a los equipos en torno a los entregables clave, los plazos y los resultados esperados

Asigne tareas y mantenga la transparencia para una ejecución fluida

Centraliza la información de las campañas de marketing y elimina los malentendidos

Ideal para: Equipos de marketing que buscan crear informes detallados y estructurados que mantengan a todos alineados con los objetivos, los mensajes, el público objetivo y los resultados clave de cualquier campaña.

10. Plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Mejora la ejecución integral de tus campañas con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

La plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp ofrece claridad mientras lideras tus campañas de marketing desde su inicio hasta su finalización.

Es una potente herramienta que te ayuda a programar, supervisar y medir campañas de forma eficaz. Sus funciones colaborativas ayudan a crear una colaboración eficaz en materia de contenidos entre los miembros del equipo y las partes interesadas, centralizando la comunicación y los recursos.

La plantilla también centraliza todas las actividades relacionadas con el marketing, lo que permite que todos estén en la misma página y tengan acceso en tiempo real al estado de la campaña.

Lo que te encantará

Gestiona campañas a gran escala con el seguimiento de tareas y los recordatorios de plazos integrados

Facilite la colaboración entre equipos multifuncionales de marketing, diseño, contenido y ventas

Optimice los flujos de trabajo de las campañas con recordatorios automatizados, dependencias de tareas, etc.

Supervisa el rendimiento de las campañas e introduce ajustes en tiempo real

Ideal para: Empresas y agencias que desean controlar, supervisar y ejecutar campañas de marketing multicanal.

🔎 ¿Sabías que? Una campaña de marketing del siglo XX tuvo tanto éxito en convertir el beicon en un alimento para el desayuno que sigue siendo un elemento básico del desayuno

11. Plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Genera contenido optimizado para búsquedas sin esfuerzo con la plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp

Escribir contenido muy útil no tiene sentido si no aparece en los primeros puestos de los motores de búsqueda. Al mismo tiempo, el contenido optimizado para SEO no siempre es fácil de leer.

La plantilla de resumen de contenido SEO de ClickUp ayuda a los redactores a equilibrar la participación de la audiencia y la optimización de los motores de búsqueda. Contiene un resumen de toda la información que necesitas para la gestión de proyectos SEO, lo que te permite escribir artículos muy informativos que conectan con los lectores.

Lo que te encantará

Describe los requisitos clave de SEO, como palabras clave, densidad, metadatos y mucho más

Incorpore directrices SEO en los flujos de trabajo de creación de contenido

Estandarice los resúmenes de contenido para obtener contenido optimizado para SEO

Realiza comprobaciones de optimización y mantén un registro del rendimiento del contenido

Ideal para: especialistas en SEO, redactores y profesionales del marketing, ya que optimizan la producción de contenido optimizado para SEO.

12. Plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Refuerza tu presencia en las redes sociales con la plantilla de calendario para redes sociales de ClickUp

Utiliza la plantilla de calendario de redes sociales de ClickUp para amplificar tus esfuerzos de marketing. Esta plantilla también ofrece una vista unificada de tus activos de contenido en redes sociales en todos los canales sociales, lo que te permite publicar contenido relevante.

Para una gestión optimizada de proyectos en redes sociales, te permite explorar diferentes ideas de contenido, programar publicaciones en plataformas de redes sociales y realizar un seguimiento de las métricas de interacción para perfeccionar los mensajes y el impacto de tus campañas en redes sociales.

Lo que te encantará

Mantén un calendario con todos los requisitos de contenido de tus redes sociales

Planifica y programa publicaciones en redes sociales en diferentes plataformas

Organiza activos, pies de foto y hashtags en una ubicación centralizada

Realice un seguimiento del rendimiento del contenido y realice los ajustes oportunos

Ideal para: gestores de redes sociales que planifican, organizan y programan publicaciones en diferentes plataformas.

13. Plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Toma el control de tu estrategia en redes sociales con las herramientas de planificación avanzadas de la plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp

La plantilla avanzada para redes sociales de ClickUp está diseñada para campañas sofisticadas en redes sociales. Incluye funciones y características avanzadas que ayudan a planificar, ejecutar y analizar los procesos de creación de contenido para redes sociales.

Te permite crear un calendario detallado de contenido para redes sociales, asignar tareas a los miembros del equipo, establecer fechas de publicación para una publicación coherente y realizar un seguimiento del rendimiento basado en datos. El panel personalizable ofrece una panorámica clara de todas las actividades en redes sociales, lo que te ayuda a identificar lagunas y crear contenido valioso.

Lo que te encantará

Implemente campañas complejas en redes sociales con seguimiento y automatización dedicados

Analiza los datos de interacción para optimizar futuras estrategias de contenido

Coordina los esfuerzos del equipo en varias plataformas de redes sociales

Mantenga la coherencia en los mensajes, la marca y los calendarios de publicación

Ideal para: marcas y agencias que gestionan campañas complejas en redes sociales que requieren una planificación detallada, seguimiento y análisis del rendimiento

💡 Consejo profesional: Al crear contenido para redes sociales, concéntrate en el aspecto conversacional para iniciar un diálogo con tu público.

14. Plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Domina la gestión de contenidos para una presencia de marca en las redes sociales con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp

¿Tienes muchas ideas sobre qué publicar en las redes sociales? Planifícalo todo con la plantilla de plan de contenido para redes sociales de ClickUp. Te ayudará a crear un calendario de contenido muy eficaz en función de tus metas de marketing.

Úsalo para anotar todas tus ideas, establecer metas y objetivos claros, supervisar el proceso de gestión de contenidos y publicar todo según lo planificado. La naturaleza visual de la plantilla facilita la programación y el seguimiento de todas las publicaciones.

Lo que te encantará

Crea un marco estratégico de gestión de contenidos para publicar en redes sociales

Organiza ideas para publicaciones, pies de foto y gráficos para facilitar la programación y la publicación

Mantén un equilibrio entre el contenido promocional y el orgánico

Perfecciona tus estrategias en redes sociales basándote en análisis e información detallada

Ideal para: Empresas que buscan un marco fiable para publicar contenido en redes sociales según un calendario claramente definido.

15. Plantilla de calendario promocional de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Utiliza la plantilla de calendario promocional de ClickUp para planificar tus promociones con antelación

¿Estás llevando a cabo una campaña promocional y necesitas ayuda? La plantilla de calendario promocional de ClickUp puede ayudarte a mantenerte al día.

Esta plantilla de calendario de contenido es compatible con la organización de campañas, la planificación de lanzamientos de productos y el marcado de fechas clave en un calendario centralizado. Esto garantiza que todos sus esfuerzos promocionales sean visibles y estén alineados estratégicamente.

Úsalas para mejorar la gestión del tiempo, evitar conflictos de programación y garantizar que todas las actividades promocionales se desarrollen según lo previsto.

Lo que te encantará

Planifique lanzamientos de productos, promociones de temporada y campañas especiales

Realice un seguimiento de las fechas importantes, los entregables y los procesos de aprobación

Alinea las promociones con los temas del contenido para optimizar los esfuerzos de marketing

Manténgase al día con los plazos gracias a los recordatorios automáticos y la asignación de tareas

Ideal para: equipos de marketing que trabajan en promociones de temporada, lanzamientos de productos y campañas con plazos ajustados.

➡️ Más información: Plantillas gratuitas para estrategias de marketing de contenidos | ClickUp

16. Plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Optimiza tus publicaciones para diferentes plataformas de redes sociales con la plantilla para publicaciones en redes sociales de ClickUp

La plantilla de publicaciones en redes sociales de ClickUp ayuda a crear y gestionar publicaciones en redes sociales. Esta plantilla de calendario para redes sociales estructura la planificación de contenidos, la programación de publicaciones y el seguimiento de métricas de interacción en diferentes plataformas sociales.

Los estados personalizados, como «En revisión», «En curso» y «Completa», realizan un seguimiento del ciclo de vida de cada publicación. Además, puedes utilizar IA para generar pies de foto y crear una publicación en un santiamén.

Lo que te encantará

Genera publicaciones atractivas con contenido bien planificado

Realiza un seguimiento de las ideas, los temas y los hashtags de las publicaciones en una ubicación centralizada

Acelera las aprobaciones con una sencilla integración de comentarios

Mantén la coherencia de la marca en diferentes plataformas sociales

Ideal para: Creadores de contenido y marcas que buscan optimizar su estrategia de contenido en redes sociales, independientemente del número de plataformas involucradas.

17. Plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp

Obtenga plantillas gratis La plantilla de programación de publicaciones en redes sociales de ClickUp mantiene organizado tu calendario de contenido en redes sociales

La plantilla de calendario de publicaciones en redes sociales de ClickUp prepara un plan de contenido unificado para todo tu contenido en redes sociales.

Ayuda a organizar ideas de contenido, programar fechas de publicación y crear contenido atractivo para conectar con tu público. Sus funciones colaborativas mejoran la gestión del calendario de contenido, ya que los equipos gestionan sus responsabilidades y actualizan el estado en tiempo real.

También reúne a las diferentes partes interesadas a medida que el proceso de creación de contenido para redes sociales pasa de la lluvia de ideas a la ejecución.

Lo que te encantará

Mantén un calendario de contenidos estructurado para programar publicaciones y campañas en redes sociales

Asigna responsabilidades a los miembros del equipo para una ejecución perfecta

Automatice los recordatorios de publicaciones y los calendarios de publicación para garantizar la coherencia

Realice un seguimiento de las métricas de interacción y rendimiento para introducir mejoras basadas en datos

Ideal para: equipos de marketing de contenidos que buscan maximizar el alcance y el impacto en las redes sociales publicando en el momento más oportuno.

🧠 Dato curioso: No existe un «momento mágico» para publicar en las redes sociales. ¡Tendrás que experimentar y encontrar lo que mejor te funcione!

18. Plantilla de producción de vídeo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Escribe guiones, gestiona la producción y optimiza los proyectos de vídeo con la plantilla de producción de vídeo de ClickUp

La plantilla de producción de vídeo de ClickUp te ayuda a crear contenido de vídeo de principio a fin. Te permite planificar y organizar tareas de preproducción, programar recursos de producción y gestionar actividades de posproducción sin contratiempos.

Tanto si la utilizas para escribir el guion de un vídeo como para editarlo a la perfección, la plantilla está estructurada para tener en cuenta todos los aspectos del proceso de producción de vídeo. La centralización de todos los elementos del proyecto también mejora la colaboración entre los miembros del equipo.

Lo que te encantará

Planifica rodajes de vídeo desde el concepto hasta la edición final

Redacta resúmenes de vídeos, guiones y otros detalles

Coordina los calendarios de producción y gestiona los flujos de trabajo de posproducción

Colabora con guionistas, videógrafos, editores y especialistas en marketing

Ideal para: equipos de marketing de vídeo, YouTubers, streamers, estudios de producción y otros creadores de vídeo que gestionan proyectos de vídeo desde su concepción hasta su distribución.

Mantente al día con tu contenido con ClickUp

Gestionar un flujo de contenido saludable puede resultar abrumador. Pero no es imposible, especialmente cuando se cuenta con ClickUp.

La app, aplicación para todo el trabajo tiene mucho que ofrecer, ya que satisface todas tus necesidades de creación de contenido, ya sea texto o vídeo.

Además de las funciones integradas, las plantillas, como las detalladas anteriormente, desempeñan un rol crucial a la hora de inyectar eficiencia en cada fase. Estas plantillas centralizan los flujos de trabajo de contenido, mejoran la visibilidad y facilitan el trabajo en equipo.

Adelántese a sus necesidades de contenido y regístrese hoy mismo en ClickUp.