¿Cómo crear un plan de contenido para un sitio web que funcione?

Como fundador, comercializador o estratega de contenidos, ¿por qué necesita un plan de contenido web para su marca?

Porque su sitio web es su tarjeta de presentación ante el mundo. El simple hecho de añadir lo básico: páginas «Quiénes somos», «Productos/Servicios» y «Contacto» sin un plan de contenido sólido hará que su sitio web parezca más un cajón digital de trastos y menos la propiedad online insignia de su marca.

Y existe una ciencia para crear y correlacionar el contenido de un sitio web. No es conveniente que las páginas web expliquen en exceso lo que usted hace a su público objetivo. Pero tampoco es conveniente ofrecer muy poca información.

En esencia, un plan de contenido sólido para un sitio web garantiza que este atraiga a su público objetivo, lo capte y lo impulse a tomar una decisión positiva a su favor.

Si no sabes por dónde empezar, estamos aquí para ayudarte. En esta guía, te mostramos cómo crear un plan de contenido para tu sitio web que impulse a tu público objetivo a dar el siguiente paso.

Empecemos, porque tus futuros clientes están a solo un plan de hacer clic en «hablemos». 😎

¿Qué es un plan de contenido para un sitio web?

Un plan de contenido para un sitio web es un proyecto estratégico que define qué contenido creará, por qué es importante, para quién es y dónde se ubicará en su sitio. Abarca todo, desde detalles sobre páginas de destino y blogs hasta preguntas frecuentes y descripciones de productos, cada uno correlacionado con una meta clara, como impulsar las conversiones, mejorar el SEO o educar a los usuarios.

En resumen, se trata de un sistema estructurado que alinea sus mensajes, el posicionamiento de sus productos y el recorrido del cliente en un marco cohesionado.

Elementos clave de un plan de contenido para un sitio web

Tanto si está creando contenido para dar a conocer su marca, mejorar el SEO o apoyar al equipo de ventas y otros equipos, como si se trata de una combinación de todo lo anterior (que es la opción más probable), el plan de contenido de su sitio web debe incluir estos elementos básicos.

Público objetivo: Antes de crear contenido o empezar con el diseño web, el primer paso es saber a quién te diriges. Define tu público objetivo. Qué les importa, cuáles son sus puntos débiles y cómo suelen interactuar con tu sitio web de comercio electrónico. Los datos de los clientes te servirán de guía para determinar el tono, la intención y la estructura del sitio web

Temas y asuntos principales: Esboza las áreas temáticas clave que debe cubrir tu sitio web en función de lo que interesa a los usuarios. Esto te ayudará a crear fácilmente contenido para generar autoridad. Piensa en ello como tu estrella polar a la hora de planificar el contenido del sitio web

Formatos de contenido: Incluya un artículo de blog relevante, páginas de servicios, casos prácticos, tutoriales, preguntas frecuentes o recursos descargables para respaldar sus esfuerzos de marketing de contenidos

Palabras clave objetivo: Utilice herramientas de SEO para identificar palabras clave específicas, aprovechar las tendencias y las consultas de búsqueda que utiliza su público. Cada página debe tener como objetivo una palabra clave principal y términos relacionados. Las palabras clave relevantes hacen que su sitio web sea fácil de encontrar en los motores de búsqueda

Metas específicas para cada página: Cada pieza de contenido debe tener un propósito específico, como impulsar las inscripciones, reservar demostraciones, educar a los usuarios o posicionarse para una palabra clave competitiva. Cuando las metas se definen por adelantado, su estrategia de contenido se vuelve más enfocada y medible

💡 Consejo profesional: Realice un ejercicio de «mapeo del recorrido del usuario» antes de finalizar la estructura de su sitio. Correlacione cada pieza de contenido con fases específicas del recorrido del cliente (concienciación, consideración, decisión, retención) e identifique visualmente las lagunas. La mayoría de los sitios web sobrecargan accidentalmente la fase de concienciación y descuidan el contenido de la parte media del embudo.

¿Por qué necesita un plan de contenido para su sitio web?

Sin un plan de contenido para el sitio web, básicamente estará adivinando qué contenido crear, lo que a menudo conduce a páginas duplicadas, mensajes incoherentes y oportunidades perdidas para convertir visitantes.

He aquí por qué es importante un plan de contenido para un sitio web:

Alinea el contenido con las metas de la empresa: Cada pieza de contenido debe tener un propósito, ya sea crear conciencia en las plataformas de redes sociales, impulsar las inscripciones a productos o reducir los tickets de soporte

Mejora el rendimiento SEO: Al identificar las palabras clave objetivo, las lagunas mediante una auditoría de contenidos y las oportunidades de enlaces internos con antelación, su sitio web será más fácil de rastrear para los motores de búsqueda y de navegar para los usuarios

Es compatible con los recorridos de los usuarios: Tiene en cuenta cómo se mueven los visitantes por su sitio y les ayuda a orientarse desde la página de destino hasta el punto de decisión sin confusión

Mantiene la coherencia de la voz de su marca: Un plan documentado garantiza que todos los miembros del equipo de producción de contenidos estén en sintonía en cuanto al tono, el lenguaje, las prioridades de los mensajes y los indicadores clave de rendimiento

Ahorra tiempo y recursos: con una hoja de ruta clara, la creación de contenidos es más eficiente, se evita la duplicación y todas las personas involucradas en la estrategia y la implementación de contenidos se centran en los esfuerzos de mayor impacto

🔍 ¿Sabías que... Los artículos de entre 2500 y 3000 palabras obtienen más tráfico, más compartidos y más vínculos externos que las entradas de blog normales, lo que demuestra que los lectores sí se quedan cuando el contenido es de alta calidad

Cómo crear un plan de contenido para un sitio web (paso a paso)

1. Defina su público y el recorrido del comprador

No se puede crear contenido eficaz si no se conoce al público objetivo. Por lo tanto, comience por comprender a las personas que visitan sus páginas web y cuáles son sus puntos débiles.

Empiece por identificar los segmentos clave de su público. Vaya más allá de las características superficiales, como la edad o el título del puesto. ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus motivaciones? ¿Qué les frustra? ¿Qué preguntas escriben en los motores de búsqueda cuando se quedan atascados?

A continuación, correlacione las fases del recorrido del comprador:

Concienciación: ¿A qué problema se enfrentan?

Consideración: ¿Qué soluciones están comparando?

Decisión: ¿Qué información les ayuda a elegir?

Este viaje proporciona contexto a su estrategia de contenido. Es posible que su público objetivo le haya descubierto a través de las redes sociales. O quizá un artículo de blog haya llamado su atención, pero lo que le impulse a comprar sea una página de comparativas o los testimonios de otros clientes.

Cuando comprenda de dónde viene cada usuario (y adónde necesita ir), podrá crear contenidos que guíen, no solo informen.

2. Audite el contenido existente

Antes de empezar a publicar contenido, realice una auditoría del contenido del sitio web.

Por ejemplo, si se trata de una tienda online ya existente, es posible que ya tenga contenido obsoleto, con un rendimiento deficiente o que no se ajuste a la marca. Y también páginas que atraen tráfico o conversiones de forma silenciosa.

Empiece por hacer una lista de todas las páginas de su sitio. A continuación, revise cada una de ellas para:

Rendimiento : ¿Qué páginas generan más tráfico, vínculos externos o conversaciones?

Precisión : ¿La información es actual y está alineada con su producto o servicio?

Relevancia : ¿El contenido sigue respondiendo a las necesidades y a la intención de búsqueda de su público?

Estructura: ¿El formato es claro, fácil de leer y navegar?

Agrupa tus conclusiones en cuatro categorías:

Conservar ☑️

Actualizar ⚒️

Reutilizar ♻️

Eliminar 🗑️

Las auditorías previas a la creación de contenidos ayudan a evitar duplicaciones, identificar oportunidades rápidas (como actualizar las páginas principales con estadísticas desactualizadas) y detectar lagunas de contenido que vale la pena llenar.

💡 Consejo profesional: Utilice los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del progreso de la auditoría de contenido de su sitio web. Cree widgets para el total de páginas revisadas, el número de actualizaciones necesarias, el estado del contenido por tema o incluso los mejores resultados por tráfico. Convierte su auditoría de un desorden de hojas de cálculo en un centro de comandos visual y en tiempo real en el que todo su equipo puede reunirse. VisTracking el progreso y supervisar las tareas con los paneles de ClickUp

3. Establezca sus metas de contenido

Tu estrategia de contenido debe tener metas claras.

Puede dividir todo en tres embudos de marketing de contenidos:

Parte superior del embudo (TOFU): Si eres una empresa que vende software CRM, piensa en entradas de blog como «10 errores que debes evitar al elegir un CRM» o guías educativas que presenten un problema y lo expliquen. Estas páginas deben optimizarse para la visibilidad en las búsquedas y realizar un seguimiento de los KPI de marketing de contenidos, como impresiones, clics y nuevos usuarios

Parte media del embudo (MOFU): Algunos ejemplos son las páginas de comparación, los seminarios web o los casos prácticos para presentar su servicio como la mejor solución. En este caso, sus metas podrían centrarse en métricas de interacción, como la profundidad de desplazamiento, el tiempo en la página o las tasas de registro para demostraciones

Parte inferior del embudo (BOFU): Incluye páginas de productos, páginas de destino y preguntas frecuentes. Las metas deben centrarse en las conversiones: envíos de formularios, compras o llamadas reservadas

Aunque el recorrido del comprador ya no es lineal, su plan de contenido debe guiar al usuario desde el reconocimiento hasta la conversión.

4. Correlacionar los tipos de contenido y las páginas

El mapa de contenido de su sitio web le guía en el desarrollo de contenido relevante y le indica dónde debe ubicarse. Las páginas principales son:

Página de inicio : presenta su marca y su propuesta de valor

Página «Quiénes somos» : genera confianza y comunica su misión

Páginas de servicios o productos : muestran lo que ofrece y cómo resuelve problemas específicos

Blog o recursos : Dirige el tráfico hacia la parte superior del embudo a través de contenido educativo

Casos prácticos o testimonios : Sirven como prueba social para respaldar las decisiones al final del embudo de ventas

Páginas de contacto o conversión: capturan clientes potenciales y dan indicaciones para realizar acciones basadas en la información sobre los clientes

Además de estos, piense en otros tipos que se ajusten a su flujo de trabajo de contenido, como páginas de destino para campañas de pago, páginas de comparación para compradores con alta intención de compra o recursos restringidos que soporten la generación de clientes potenciales.

Aquí, utilice plantillas de redacción de contenido para optimizar el proceso de redacción y garantizar que su equipo cree activos de alta calidad para las conversiones.

💡 Consejo profesional: Utiliza las pizarras de ClickUp para visualizar la estructura de tu sitio. Puedes arrastrar y soltar tipos de páginas, enlazarlas a tareas o propietarios de contenido, e incluso correlacionar oportunidades de enlaces internos. Esto te ayuda a crear una arquitectura de contenido que fluye de forma lógica tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda. Prueba las pizarras de ClickUp Colabora y haz una lluvia de ideas para el plan de contenido de tu sitio web con las pizarras de ClickUp

5. Pendiente: Investigación de palabras clave

La investigación de palabras clave es la columna vertebral de cualquier buena estrategia de contenido. Debe comprender qué busca su público objetivo en cada fase del recorrido y crear su contenido en torno a ello.

A continuación, le mostramos cómo desglosarlo, junto con las herramientas adecuadas para cada paso:

Descubra lo que busca su público objetivo utilizando una herramienta gratuita como Google Keyword Planner o navegando por las plataformas de redes sociales. Cree una lista inicial de ideas que se ajusten a su oferta de productos o servicios

Recurra a Ahrefs SEMrush para evaluar la competitividad de las palabras clave, la autoridad de dominio de las páginas mejor posicionadas y el valor potencial del tráfico

Utilice AnswerThePublic para ver qué preguntas se hacen los usuarios sobre un tema y vaya más allá de las palabras clave para empezar a planificar contenidos que respondan a las preguntas mejor que nadie

Combínalo con Surfer SEO para optimizar la estructura y la relevancia

💡 Consejo profesional: Almacena toda tu investigación de palabras clave en una vista Tabla de ClickUp. Añade campos como «Palabra clave», «Intención de búsqueda», «Volumen», «Dificultad» y «Página asignada». Vincula cada fila a una tarea o página del mapa de contenido de tu sitio web para que tu equipo sepa exactamente a qué debe dirigirse cada pieza de contenido.

6. Cree un calendario de contenidos

¿Cómo sabe qué es lo siguiente en su calendario de publicación de contenidos? ¿Qué estrategias de marketing debe priorizar?

Un calendario de contenido es como tu luz guía. Tu equipo sabe exactamente qué publicar, cuándo publicarlo, cuáles son las metas, etc.

Esto es lo que necesita saber:

Cada actividad de contenido, ya sea dentro o fuera de la página, debe tener un propietario responsable

Utilice estados de flujo de trabajo como «Briefing», «Redacción», «Revisión», «Aprobado» y «Programado» para mostrar y realizar un seguimiento exacto del estado de cada elemento

Asigne fechas no solo para la publicación, sino también para los traspasos. Borrador para redes sociales: martes. Revisión: jueves. Publicación: viernes

Una vista compartida mantiene a todos sincronizados, ya que tu equipo de marketing necesita saber cuándo se publica la actualización de un producto. Además, el equipo de ventas quiere ver cuándo se publica la nueva página de comparación

Las plantillas de estrategia de contenido para equipos de marketing son una excelente manera de almacenar todos estos detalles en una ubicación centralizada, con fácil acceso para los equipos correspondientes.

Aquí tiene una muestra de calendario de contenidos que le ayudará a hacerse una idea general de lo que debe incluir:

Fecha de publicación Título del contenido Escribir Fase del embudo Meta Propietario Mayo 2 Cómo elegir el CRM adecuado para su equipo Entrada de blog TOFU Aumenta el tráfico orgánico Rachel 6 de mayo Historia de un cliente: Aumento de la productividad en un 30 % Caso práctico MOFU Genere confianza con los clientes potenciales Priya 8 de mayo Plantilla de calendario de contenido (descarga gratuita) Página de recursos BOFU Impulsa las conversiones Alex 10 de mayo Publicación en LinkedIn: El flujo de trabajo entre bastidores Redes sociales TOFU Aumente la visibilidad de su marca Taylor 13 de mayo Correo electrónico: Resumen mensual y aspectos destacados del blog Boletín informativo por correo electrónico BOFU Recuperar el interés de los suscriptores Lily 15 de mayo Cómo se compara nuestro producto con el de la competencia Página de comparación BOFU Soporte para la toma de decisiones Omar

Para ahorrar tiempo, puedes utilizar la plantilla de calendario de contenido de ClickUp. Ofrece mucho más que una simple lista de títulos de blogs. Con campos personalizados para el tipo de contenido, la fase del embudo, el redactor asignado y la prioridad SEO, esta plantilla garantiza que cada pieza de contenido tenga el contexto que necesita, no solo una fecha límite.

Obtenga una plantilla gratis Planifica y organiza tu estrategia de contenido utilizando la plantilla personalizable de calendario de contenido de ClickUp

Puedes vincular cada tarea directamente a su resumen a través de ClickUp Docs y alternar fácilmente entre las vistas Calendario y Lista según tu forma de trabajar preferida. Añade subtareas para cosas como metadescripciones, recursos visuales o aprobaciones finales para asegurarte de que todo lo que necesitas para ejecutar tu plan de contenido está en un solo lugar.

7. Establecer directrices de contenido

La solidez de su contenido depende de su coherencia. Sin unas directrices claras, incluso los mejores redactores pueden producir contenidos que no se ajustan a la marca, son demasiado formales o están completamente desalineados con su público.

Establezca directrices para mantener la coherencia en el tono, el formato y la estructura de todo lo que publique, independientemente de quién lo publique en el equipo de marketing o de contenido.

Tono de voz : ¿Tu marca es amigable y coloquial, o directa y profesional? Defínela con ejemplos

Reglas de formato : Utilice párrafos cortos, subtítulos cada 200 palabras, listas con viñetas para mayor claridad y mayúscula en todos los encabezados. Defina qué se considera contenido fácil de leer

Buenas prácticas de SEO : incluye reglas de uso de palabras clave objetivo (por ejemplo, en H1, URL y meta), requisitos de enlaces internos y estándares de texto alternativo para imágenes

Estrategia de enlaces : aclare cuándo enlazar internamente, cómo utilizar el texto de anclaje de forma natural y dónde enlazar externamente (por ejemplo, solo fuentes fiables)

Terminología y redacción de la marca: Anote los términos del producto, las preferencias ortográficas (por ejemplo, «correo electrónico» frente a «e-mail») o las frases que desea evitar

🔍 ¿Sabías que...? Es posible que hayas oído hablar de los 8 segundos de capacidad de atención del ser humano, pero los neurocientíficos e investigadores modernos consideran que esa estadística es en gran medida engañosa. Hoy en día, se estima que el tiempo medio que una persona puede concentrarse en una cosa es de unos 45 segundos. Eso sigue siendo muy poco tiempo para que alguien lea su titular impactante, eche un vistazo a su contenido y (con suerte) decida comprar o registrarse en sus ofertas.

8. Mida el rendimiento y optimice

Si no realiza un seguimiento de lo que ocurre después de publicar algo, está perdiendo oportunidades de mejora.

Comience por alinear cada tipo de contenido con sus KPI de marketing de contenidos más relevantes:

Entradas de blog : sesiones orgánicas, tasa de rebote, tiempo medio en la página, profundidad de desplazamiento

Páginas de destino : tasa de conversión, envíos de formularios, clics en CTA

Casos prácticos : tasa de clics a páginas de productos, tiempo dedicado a la página

Descargas de recursos : Finalización de envíos, coste por cliente potencial, compromiso a partir del seguimiento por correo electrónico

Páginas centradas en SEO: clasificación de palabras clave, autoridad de la página, backlinks obtenidos

Herramientas como Google Analytics 4 ayudan a realizar un seguimiento del tráfico y del comportamiento de los usuarios, mientras que Search Console supervisa el rendimiento de las búsquedas. Y si quieres saber cómo interactúan las personas con tus páginas, añade Hotjar o Microsoft Clarity para ver mapas de calor y grabaciones del comportamiento real de los usuarios.

Cómo ClickUp te ayuda a crear y gestionar un plan de contenido para un sitio web

Uno de los mayores retos de la gestión de contenidos web no es la redacción, sino todo lo que la rodea.

Resúmenes dispersos en correos electrónicos, plazos poco claros, comentarios perdidos y miembros del equipo que trabajan de forma aislada. Añada múltiples tipos de contenido, prioridades cambiantes y la necesidad de vincularlo todo a los resultados, e incluso las mejores estrategias empiezan a desmoronarse.

En momentos en los que toda una iniciativa de marketing de contenidos empieza a desmoronarse, ClickUp acude al rescate.

Documentos de ClickUp

ClickUp es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, diseñada para ayudar a los equipos a gestionar todo el ciclo de vida de un plan de contenido web, desde la estrategia hasta la creación y publicación del contenido. Una de sus funciones más potentes es ClickUp Docs.

Redacta resúmenes, planifica la producción de contenidos y colabora con tus compañeros de equipo utilizando los documentos de ClickUp

Así es como puede utilizarlo:

Redactar resúmenes detallados del contenido de cada página web, incluyendo metas, palabras clave y llamadas a la acción (CTA)

Organice las secciones utilizando encabezados anidados para facilitar la navegación (como Inicio, Acerca de, Páginas de productos, Blogs)

Incrusta elementos visuales como esquemas, capturas de pantalla o tableros de inspiración directamente en el documento

Utilice comandos de barra inclinada para insertar rápidamente tablas, listas de control, tiras, tablas de contenido fijas y formatos enriquecidos para una planificación estructurada del contenido

Utilice ClickUp AI para editar su contenido, mejorar el tono, resumir y mucho más

Enlace documentos relacionados, como perfiles de usuario, guías de estilo y documentos de investigación de palabras clave

Etiqueta a los miembros del equipo en línea para asignar secciones o solicitar aportaciones

Añada comentarios o sugerencias directamente junto a las secciones de contenido para agilizar los ciclos de retroalimentación a través de una única herramienta de gestión de contenidos

Tableros de ClickUp

Ahora que los resúmenes de contenido están listos en ClickUp Docs, el siguiente paso es mantener la producción en marcha. Con múltiples partes interesadas involucradas (redactores, editores, especialistas en marketing de redes sociales, estrategas de contenido, diseñadores, equipos de SEO ), es fácil que cualquiera se pierda en todo ello.

Entra en los tableros Kanban de ClickUp. Una forma sencilla de gestionar flujos de trabajo complejos sin necesidad de realizar seguimientos constantes.

Personaliza columnas, establece límites para el trabajo en curso (WIP) y colabora en tiempo real con los tableros Kanban de ClickUp

Le ofrece una visión clara del estado de cada elemento de contenido, desde «Pendiente» hasta «En revisión» y «Publicado». Puede arrastrar tareas entre etapas, asignar propietarios, establecer fechas límite e incluso adjuntar el documento directamente a la tarjeta. Es una forma sencilla de gestionar flujos de trabajo complejos sin necesidad de realizar seguimientos constantes.

💡 Consejo profesional: Realice un análisis de las lagunas de contenido antes de finalizar su calendario de contenido. Identifique las 5 palabras clave principales por las que se posicionan sus competidores y que usted no tiene, y luego cree contenido superior y más detallado que aborde esos temas.

ClickUp Brain

Y justo cuando pensabas que no podía mejorar, ClickUp te ofrece el asistente de IA definitivo para el trabajo: ClickUp Brain 🧠.

Supongamos que tu desarrollador está utilizando un creador de sitios web para codificar la página «Acerca de nosotros» y ve que falta la meta descripción. En lugar de acudir al equipo de SEO, puede utilizar ClickUp Brain como generador de contenido de IA para crear una descripción de 160 caracteres.

O tal vez esté trabajando en una página de destino para la parte inferior del embudo y necesite llamadas a la acción que se puedan poner en práctica. Pruebe: «Sugiera 5 frases de llamada a la acción de alta conversión para una página de precios dirigida a compradores de corporaciones»

Utilice ClickUp Brain como su socio de lluvia de ideas en el proceso de creación de contenido

Y lo que es aún mejor, puedes utilizar Brain para reutilizar la introducción de un blog como pie de foto en redes sociales, reescribir textos densos sobre productos para que resulten más atractivos o ajustar el tono de los textos de tu sitio web para diferentes perfiles de público, todo ello dentro de ClickUp (¿te lo imaginas?).

Utiliza ClickUp Brain para escribir, reutilizar y perfeccionar el contenido de marketing

Para los responsables de contenido que supervisan el plan de contenido del sitio web, este tipo de compatibilidad en el flujo de trabajo supone un gran ahorro de tiempo. Ayuda a cumplir los plazos, reducir las ediciones de ida y vuelta y mantener la calidad en todos los puntos de contacto de su sitio.

📮 Información de ClickUp: El 88 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan herramientas de IA para tareas personales todos los días, y el 55 % las utilizan varias veces al día. ¿Qué hay de la IA en el trabajo? Con una IA centralizada que impulsa todos los aspectos de la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración, puedes ahorrar hasta más de 3 horas cada semana, que de otro modo dedicarías a buscar información, ¡al igual que el 60,2 % de los usuarios de ClickUp!

Metas de ClickUp

Por supuesto, publicar contenido es solo la mitad del trabajo. La verdadera pregunta es: ¿funciona su estrategia de contenido?

Para asegurarte de que así sea, utiliza las Metas de ClickUp.

Utilice las Metas de ClickUp para supervisar el progreso de su estrategia de contenido a través de objetivos numéricos, basados en tareas y verdaderos/falsos

Hay muchos elementos móviles en un plan de contenido para un sitio web: SEO, generación de clientes potenciales, compromiso y conversiones. ClickUp Goals te ayuda a definir resultados claros y vincularlos a tu estrategia de contenido y a su intento correcto (o incorrecto).

Por ejemplo:

Establezca una meta como «Aumentar el tráfico orgánico en un 20 % en el segundo trimestre» y vincúlela a tareas del blog que tengan como objetivo palabras clave de gran volumen

Realice un seguimiento de «Lanzar 10 nuevas páginas de servicios» y conecte cada una de ellas con su propietario, fecha límite y flujo de trabajo asignados

Supervise los KPI de marketing, como los envíos de clientes potenciales o las reservas de demostraciones desde páginas de destino específicas

Pruébelo usted mismo: Vaya a la barra lateral y seleccione Metas (o haga clic en Más si no está fijado) Pulsa + Nueva meta en la esquina superior derecha y rellena tu objetivo, como «Publicar 15 páginas nuevas este trimestre» Añade Objetivos para dividir la meta en pasos específicos y cuantificables: Número: perfecto para realizar un seguimiento de cosas como las entradas de blog publicadas o las sesiones obtenidas Verdadero/Falso: utilízalo para hitos de sí/no como «Auditoría de contenido completada» Moneda: ideal para objetivos basados en los ingresos, como los MQL o las ventas atribuidas al contenido Tarea: enlaza con tareas o listas reales de ClickUp para que el progreso se actualice automáticamente Número: perfecto para el seguimiento de aspectos como las entradas de blog publicadas o las sesiones obtenidas Verdadero/Falso: utilícelo para hitos de sí/no, como «Auditoría de contenido completada» Moneda: ideal para objetivos basados en ingresos, como MQL o ventas atribuidas al contenido Tarea: enlace a tareas o listas reales de ClickUp, para que el progreso se actualice automáticamente Número : perfecto para el seguimiento de aspectos como las entradas de blog publicadas o las sesiones obtenidas

Verdadero/Falso : utilícelo para hitos de tipo sí/no, como «Auditoría de contenido completada»

Moneda : ideal para objetivos basados en los ingresos, como MQL o ventas atribuidas al contenido

Tarea: enlace a tareas o listas reales de ClickUp, para que el progreso se actualice automáticamente

ClickUp para marketing

Desde la ideación hasta la redacción, desde los flujos de trabajo hasta el seguimiento del rendimiento, ClickUp no te deja solo a la hora de unir los sistemas. Eso es porque ha pensado en todo.

Para unir todo, la solución ClickUp Marketing Team está diseñada para salvar las distancias entre departamentos. Redactores, diseñadores, responsables de SEO y directores de marketing pueden trabajar desde un espacio unificado, con total visibilidad de quién hace qué, cuándo y por qué.

Simplifique la colaboración, optimice los flujos de trabajo y realice un seguimiento del rendimiento con la solución para equipos de marketing de ClickUp

Incluye numerosas funciones que facilitan la ejecución. 👇

El Calendario de ClickUp te ayuda a planificar campañas, estrategias de contenido y lanzamientos de páginas en una vista sincronizada. Con tecnología de IA

Las automatizaciones de ClickUp eliminan los seguimientos manuales con tareas asignadas automáticamente, desencadenantes de plazos y flujos de trabajo personalizados

Y con una lista de más de 1000 plantillas de ClickUp, nunca volverás a empezar desde cero. Uno de sus aspectos más destacados es la plantilla de plan de contenido de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratis Personalice y organice toda su estrategia de contenido con la plantilla de plan de contenido de ClickUp

Esto es lo que obtendrá al utilizar esta plantilla gratuita:

✅ Estados predefinidos para cada fase del contenido: Desde «Briefing» hasta «Edición» y «Programado», incluye un flujo de trabajo completo ya correlacionado. Solo tienes que introducir tu contenido y ponerte en marcha

📊 Campos personalizados que realizan un seguimiento del formato, la fase del embudo y la prioridad SEO: Puedes filtrar al instante por tipo de activo (por ejemplo, blog, página de destino), ver dónde encaja en el embudo (TOFU, MOFU, BOFU) y priorizar en función de la oportunidad de búsqueda

📅 Vistas de calendario de arrastrar y soltar para una visibilidad en tiempo real: Cambia de Lista a Calendario al instante. Vea qué se publica, cuándo, quién es el responsable y cómo se alinea con tus campañas

Configure su plan de contenido web para intentos correctos con ClickUp

La mayoría de los planes de contenido para sitios web comienzan con mucho entusiasmo y listas de control... y terminan con una carpeta llena de documentos a medio terminar, plazos incumplidos y visibilidad nula sobre quién está haciendo qué.

Por eso existe ClickUp. Es una única fuente de información para el plan de contenido de tu sitio web. Tu estrategia de contenido no estará dispersa en diferentes herramientas. Las palabras clave relevantes no quedarán enterradas en hojas de cálculo. Los activos de contenido no estarán repartidos en diferentes carpetas.

¿Necesitas esbozar un estudio de caso? Abre Documentos. ¿Quieres ver qué se publicará la próxima semana? Consulta tu Calendario. ¿Te preguntas por qué ese blog no ha pasado de «Revisar»? Los tableros te lo mostrarán en un segundo. Incluso puedes realizar un seguimiento de metas reales sin abrir otra pestaña.

¿Y lo mejor? No tienes que crearlo desde cero. Tendrás acceso a plantillas prediseñadas con un flujo de trabajo ya establecido, para que puedas ponerte manos a la obra de inmediato.

